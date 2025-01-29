2025'in En İyi 10 İş Mesajlaşma Uygulaması

İş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle iletişim halinde kalmak, özellikle uzaktan çalışanların sayısı arttıkça bazen zor olabilir. Neyse ki, nerede olursanız olun iletişim halinde kalmanıza, projelerinizi takip etmenize ve işbirliği yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış iş mesajlaşma uygulamalarının sayısı giderek artıyor.

En önde gelen 10 takım mesajlaşma uygulamasını inceleyeceğiz ve bunların işinize neden uygun olabileceğini açıklayacağız.

İş Mesajlaşma Uygulaması Nedir?

Bir iş mesajlaşma uygulaması, iş ortamında anlık, metin tabanlı mesajlaşma olanağı sağlar. Çalışanlara potansiyel müşteriler, müşteriler ve diğer çalışanlarla hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurma imkanı sunar.

Bu uygulamalar, gerçek zamanlı iletişim, uyarılar, bildirimler ve okunduğuna dair onaylar gibi standart anlık mesajlaşma platformlarıyla aynı avantajların çoğunu sunar.

Anlık mesajlaşma işlevinin yanı sıra, iş mesajlaşma uygulamaları genellikle daha iyi işbirliğini kolaylaştıran ve iş akışlarını kolaylaştıran bir dizi başka özelliğe de sahiptir.

İş Mesajlaşma Uygulamasının Avantajları

1. Çalışan verimliliğini artırın

Mesajlaşma uygulamaları, çalışanların birbirleriyle ve müşterilerle etkileşim kurması için kolay bir yol sağlar. Çalışanların çoğu, iş sohbet platformlarının kendilerini daha verimli hale getirdiğine inanıyor.

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İş mesajlaşma uygulamasıyla, her iki tarafın da müsait olduğu zamanlar için arama planlamasına gerek yoktur; mesajı göndermeniz yeterlidir, mesajdaki tüm önemli bilgiler diğer kişi erişebilecek durumda olduğunda hazır ve bekliyor olacaktır.

Bu, eşzamansız iletişim olarak bilinir ve her iki tarafın da bu sırada diğer önemli görevlerine devam edebilmesi ve verimliliklerini artırabilmesi anlamına gelir.

2. Güvenli mesajlaşma sağlar

Birçok iş mesajlaşma uygulaması, uçtan uca şifreleme ve diğer kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle korunmaktadır. Bu, uygulamalar aracılığıyla gönderilen tüm mesajların ve ek dosyaların güvenli olmasını ve yalnızca hedeflenen alıcılar tarafından erişilebilmesini sağlar.

3. İletişim maliyetlerini azaltır

Birçok iş mesajlaşma uygulaması, uluslararası arama planlarına göre daha düşük maliyetli bir alternatif sunarak uygun maliyetli bir iletişim yöntemi sağlar.

İyi Bir İş Mesajlaşma Uygulamasını Neler Yapılandırır?

Anlık mesajlaşma uygulaması seçiminiz büyük ölçüde işinizin ihtiyaçlarına bağlı olmalıdır, ancak dikkate almanız gereken birkaç faktör vardır:

Kullanıcı dostu arayüz

Bu, kuruluş genelinde kolay dağıtım sağlar ve takımlarınız tarafından benimsenme olasılığını artırır. Çok karmaşık bir araç, iletişim söz konusu olduğunda yardımcı olmaktan çok engel teşkil edebilir.

Güvenli mesajlaşma

Seçtiğiniz takım mesajlaşma uygulamasının mesajları güvenli ve gizli tutabilmesi çok önemlidir. Veri ihlallerinin maliyeti, özellikle uzaktan çalışmanın söz konusu olduğu durumlarda, birçok işletme için çok yüksek olabilir.

Takım mesajlaşma uygulamanız aracılığıyla müşteri verileri veya pazarlama stratejileri gibi hassas bilgileri paylaşıyorsanız, sağlam güvenlik özelliklerine sahip bir çözüm kullanmak veri sızıntılarını önlemenize ve veri koruma düzenlemelerine uyum sağlamanıza yardımcı olacaktır. Güvenli bir mesajlaşma uygulaması, bu bilgilerin gizli kalmasına yardımcı olabilir.

Yeni bir iş mesajlaşma uygulaması, çalışanlarınızı birbirine yaklaştırmanıza ve daha etkili bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olabilir, ancak bu, yalnızca çalışanlarınızın halihazırda kullandığı araçlarla iyi bir şekilde entegre olması durumunda mümkündür. Aksi takdirde, her şeyi senkronize etmeye çalışırken daha fazla zaman ve para harcayabilirsiniz.

Ayrıca, çeşitli cihaz ve işletim sistemlerinde çalışacak çözümler aramaya da değer. Böylelikle, çalışanlarınız, müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz iOS, Android, Mac veya PC kullanıyor olsun, bağlantıda kalabilirler.

en İyi 10 İş Mesajlaşma Uygulaması

Sizin için en iyi 10 asenkron iletişim aracını bir liste halinde derledik.

Proje yönetimi, takım işbirliği ve anlık mesajlaşma için en iyisi

ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

ClickUp , sektörler arası her türlü takım ve işi desteklemek için tamamen özelleştirilebilir bir platform ve tüm işlerinizi ve iletişiminizi tek bir çatı altında kolaylaştırmak için işbirliği özellikleri dahil yüzlerce gelişmiş özellik sunan hepsi bir arada bir proje yönetimi ve verimlilik aracıdır .

Bu uygulama, gerçek zamanlı ve eşzamansız işbirliğini destekler ve hibrit ve uzaktaki çalışanlar, müşteriler, dış ekipler ve çok daha fazlası dahil olmak üzere herkesle her zaman daha kolay iletişim kurmanızı sağlar. Yerleşik anlık mesajlaşma özelliği olan Sohbet görünümüne erişerek grup sohbetinde veya doğrudan bir kişiyle anında mesaj alışverişinde bulunabilir, yorumlar aracılığıyla görevler içinde iletişim kurabilir ve bir takım üyesine, müşterilere ve daha fazlasına yorum atayabilirsiniz.

Herkesle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Sohbet görünümü ile güncellemeleri hızla paylaşın, kaynakları bağlayın ve takım iletişiminizi tek bir yerde birleştirin

E-postalarınızı daha verimli bir şekilde yönetmenin bir yolunu arıyorsanız, ClickUp, platformdan hiç ayrılmadan e-postaları sorunsuz bir şekilde gönderip almanızı sağlayan ClickUp'ta E-posta özelliğini sunar.

Bu özellik sayesinde, Gmail, Outlook veya Front gibi en sık kullandığınız e-posta uygulamalarını kolayca entegre edebilir ve e-postalara doğrudan ClickUp görevlerinizden yanıt vermeye başlayabilirsiniz. Bu, farklı uygulamalar arasında gidip gelmenize veya önemli e-postaları kaybetmenize gerek kalmayacağı anlamına gelir. 📧

E-posta yönetimini kolaylaştırmak için ClickUp içinde e-posta gönderin ve alın

Anlık mesajlaşma ve e-posta yönetimi özelliklerinin yanı sıra, ClickUp, iç iletişimin mümkün olduğunca sorunsuz ve net olmasını sağlamak için ekran kaydetme özelliği de sunar. Clip by ClickUp, mesajınızın net ve öz olmasını sağlamak için ClickUp içinde video mesajlar oluşturup göndermenize olanak tanır. Bu özellik, karmaşık konuları ve talimatları açıklarken son derece değerlidir ve görsel öğrenenler için yararlıdır.

Yazma konusunda verimliliğinizi artırmak istiyorsanız, ClickUp AI tam size göre bir özellik. Rolünüz veya iş fonksiyonunuz ne olursa olsun, ClickUp AI iş yapma şeklinizi değiştirebilir. Araştırma tabanlı araçları, belirli rollere göre uyarlanmış komut istemleri kullanarak yüksek kaliteli içerik sağlar. E-posta, blog ve çok daha fazlasını anında oluşturmak gibi günlük görevler için ClickUp AI'yı kullanın.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Hepsinden önemlisi, ClickUp, yazılımdaki müşteri verileri için en yüksek güvenlik standartları olan ISO 27001:2013 sertifikasını başarıyla almıştır, bu da konuşmalarınızın, işlerinizin ve önemli bilgilerinizin en üst düzeyde korunduğu anlamına gelir.

İletişim ve işbirliği için bu anahtar özellikler, yüzlerce özelleştirilebilir özellik ile birlikte ClickUp'ı bugün mevcut en iyi iş mesajlaşma uygulamalarından biri haline getiriyor.

En iyi özellikler

Tamamen özelleştirilebilir platform : ClickUp'ın her bölümünü takımınızın ve işinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirin

15'ten fazla özel görünüm : Sohbet görünümü dahil olmak üzere işinizi görüntülemek için 15'ten fazla yöntem arasından seçim yapın : Sohbet görünümü dahil olmak üzere işinizi görüntülemek için 15'ten fazla yöntem arasından seçim yapın

Sohbet görünümü : Takımınıza anlık mesajlar gönderin ve işinizin yanında konuşmaları da takip edin

ClickUp'ta e-posta: Ekstra program ve yazılıma ihtiyaç duymadan tüm e-posta iletişiminizi tek bir yerden yönetin. Sekmeleri değiştirmenize gerek kalmadan ClickUp'ta şirket haberleri, görevler, bilgiler ve önemli mesajlar gönderin

Beyaz Tahtalar : Sanal toplantılar için görsel yardımcılar oluşturun ve planlarınızı takımlarınızla paylaşmak için projelerinizi ve fikirlerinizi haritalandırın

İzleyiciler : Bir kişi izleyici olarak atandığında, bir görevde güncelleme yapıldığında otomatik olarak bildirim alır ve manuel olarak takip etme gereği ortadan kalkar

Atanan yorumlar ve bahsetmeler : Bir görev içinde eylem öğeleri oluşturun ve bunları başkalarına veya hatta kendinize atayın ve bahsetme özelliğini kullanarak görevler veya Sohbet görünümündeki öğelere dikkatlerini çekin

Gizlilik, izinler ve misafirler : Çalışma Alanınıza harici üyeleri davet edin ve onların görebilecekleri ve erişebilecekleri içerik üzerinde tam kontrol sahibi olun

Entegrasyon özellikleri : ClickUp'ı 1.000'den fazla iş uygulamasına bağlayarak uygulamalarınızı birleştirin ve tüm işlerinizi tek bir yerde toplayın

Mobil uygulama: ClickUp mobil uygulamasıyla işlerinize ve konuşmalarınıza her zaman, her yerden erişin

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, mevcut özelliklerin sayısı nedeniyle öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir. ClickUp, bu sorunu gidermek için 7/24 müşteri desteği ve çok sayıda kaynak sunar

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,7 üzerinden 5 (6.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.500'den fazla yorum)

2. Dialpad

İş iletişimi ve müşteri deneyimi çözümü için en iyisi

dialpad aracılığıyla

Dialpad, iş mesajlaşma özelliklerinden çağrı merkezi yazılımına kadar her şeyi sunan ve iletişiminizi tek bir kullanımı kolay platformda bir araya getirmek için tasarlanmış birleşik iletişim çözümüdür.

Dialpad, AI entegrasyonu ile sesli ve görüntülü aramalar, grup sohbeti ve iç/dış iletişim sunar. Ayrıca Rippling gibi İK yazılımları ve müşteri hizmetleri yazılımlarıyla da entegre olur. SMS, MMS ve grup mesajlaşma gibi özelliklerle iş mesajlaşması için kullanabilirsiniz. Ek olarak, kanallar takım, proje veya konuya göre düzenlenebilir ve durum güncellemelerini yayınlayarak takım arkadaşlarınıza uygunluğunuzu bildirebilirsiniz.

Dialpad, birden fazla cihazdan kolayca erişilebilir. Durum güncellemelerini yayınlayarak takım arkadaşlarınıza müsait olmadığınızı bildirin ve ofis dışındayken başka bir cihazda Dialpad'e kolayca geçin.

En iyi özellikler

Dosya paylaşın: Dialpad'in sohbet özelliği ile fotoğraf, video ve dosya dahil olmak üzere çeşitli dosya türlerini gönderin. Böylece, Dialpd Ai tarafından otomatik olarak transkripsiyonu yapılan bir sesli mesaj transkript dosyasını paylaşmak isterseniz, bunu hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz

Tek uygulama, birçok cihaz: Dialpad tüm iletişimlerinizi tek bir yerde bir araya getirir, böylece uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmanız gerekmez. Daha da iyisi, buraya neredeyse her yerden erişebilirsiniz. Mac ve PC uygulamalarının yanı sıra Android ve iOS uygulamaları ve tarayıcı tabanlı erişim de mevcuttur

Yerleşik AI: Dialpad AI, tüm iletişim kanallarında iş akışlarını basitleştirmenize ve Dialpad AI, tüm iletişim kanallarında iş akışlarını basitleştirmenize ve zaman kazanmanıza yardımcı olur. Tahmine dayalı CSAT, iletişim merkezinizde müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olur ve canlı koçluk, aramalar öncesinde, sırasında ve sonrasında satış takımınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar

7/24 destek: İşe başlama veya ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili yardım için desteğe erişin. Bu, takımınız dünyanın dört bir yanına dağılmışsa inanılmaz derecede yararlıdır. Her zaman yardım edecek birinin olduğunu bilirsiniz

Gerçek zamanlı analizler: Yöneticilere ve yöneticilere, dünyanın neresinde çalışırlarsa çalışsınlar çağrı hacmini, kullanımı ve benimseme düzeyini analiz etme olanağı sağlar

Sınırlamalar

Dialpad'in kullanabileceğiniz çok sayıda özelliği olduğundan, öğrenme eğrisi oldukça dik olabilir. Yardım için kapsamlı bir yardım merkezi ve 7/24 canlı sohbet desteği mevcuttur

Fiyat

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,5 üzerinden 5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3 üzerinden 5 (450'den fazla yorum)

3. Slack

Dahili ve harici takımlarla anlık mesajlaşma için en iyisi

slack aracılığıyla

Slack, takımları bir araya getiren bir platform sunar. Projeleri tartışmak ve kaynakları paylaşmak için kanallar ve organize alanlar etrafında oluşturulan Slack, istediğiniz zaman ve istediğiniz şekilde iş yapma esnekliği sunmayı amaçlayarak günümüzün en çok kullanılan ve popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri haline gelmiştir.

En iyi özellikler

Entegrasyonlar: Slack, yaygın olarak kullanılan birçok verimlilik aracıyla üçüncü taraf entegrasyonları sunar, böylece tek bir yerden daha fazlasını yapabilirsiniz. Google Drive, Outlook Takvim ve ClickUp gibi platformlar desteklenir. Mailchimp gibi Slack, yaygın olarak kullanılan birçok verimlilik aracıyla üçüncü taraf entegrasyonları sunar, böylece tek bir yerden daha fazlasını yapabilirsiniz. Google Drive, Outlook Takvim ve ClickUp gibi platformlar desteklenir. Mailchimp gibi e-posta pazarlama yazılımları gibi diğer uygulamalarla da entegrasyonlar sunulur

Kanallar: Kanallar, birden fazla projeyi kolayca organize etmenizi, herkesi ilerleme hakkında güncel ve senkronize tutmanızı ve verimliliği artırmanızı sağlar

Huddles: Takım üyeleri mesajlaşmadan aramaya kolayca geçebilir. Verimlilikte kayıp olmaz ve hatta ekranlarını paylaşarak işbirliğini daha da artırabilirler

Güvenlik: Slack, kurumsal düzeyde veri koruması sunar, böylece yalnızca onaylanmış kişiler ve cihazların iletişiminize erişebileceğini bilirsiniz. Ayrıca, veri koruma düzenlemelerine tam olarak uyumlu olduğunuzdan emin olabilirsiniz

Canvases: İşbirliğini geliştirir ve yapılacaklar listelerinden proje özetlerine kadar bilgileri düzenlemek ve paylaşmak için özel bir alan sağlar

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, Slack'in planlarının, özellikle benzer sayıda özelliğe sahip diğer platformlarla karşılaştırıldığında oldukça pahalı olduğunu belirtmiştir

Fiyat

Ücretsiz: 0

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,25 $

Business+: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları ve puanları

G2: 4,5 üzerinden 5 (31.000'den fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,7 (22.000'den fazla yorum)

Slack ile Asana'yı karşılaştırın!

4. Microsoft Teams

Takım işbirliği için en iyisi

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, çevrimiçi olarak diğer kişilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir uygulamadır. Anlık mesajlaşma işlevinin yanı sıra, video görüşme özellikleri, tüm Microsoft Office araç setinden dosya paylaşma olanağı ve benzer düşünen kişileri bir araya getirerek işbirliği yapmalarını sağlayan bir topluluk oluşturucu da sunar.

En iyi özellikler

Her yerden iletişim kurun: Microsoft Teams, nerede olursanız olun iletişimde kalmanızı sağlayan bir dizi mobil uygulama sunar. Anlık mesajların bildirimlerini mobil cihazınıza alabilir ve yazacak vaktiniz yoksa sesli notlarla yanıtlayabilirsiniz

Göndermeyi planlayın: Mesajları ileriki bir tarihte gönderilmek üzere planlayın, böylece başka bir zaman diliminde bulunan uzaktaki çalışanlarınızın çalışma saatlerine uyabilirsiniz. Mesajlar gönderilmeden önce herhangi bir zamanda düzenlenebilir. Bunlar, birçok Mesajları ileriki bir tarihte gönderilmek üzere planlayın, böylece başka bir zaman diliminde bulunan uzaktaki çalışanlarınızın çalışma saatlerine uyabilirsiniz. Mesajlar gönderilmeden önce herhangi bir zamanda düzenlenebilir. Bunlar, birçok Microsoft Teams alternatifinde bulunmayan özelliklerdir

Entegrasyonlar: Çok çeşitli araçlarla senkronizasyon sağlar. Bu sayede iş akışlarınızı optimize edebilir ve diğer uygulamalardaki verileri aktarabilirsiniz.

Anında çeviri: Uluslararası iş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle iletişim kurmayı kolaylaştırır. Çeviri özelliği sayesinde, bir mesajı 100'den fazla farklı dile çevirebilirsiniz

Harici erişim: Teams kuruluşunuz dışından kişileri sohbete davet edin. Bu, işbirliğini geliştirir ve tüm iletişiminizi tek bir yerde tutmanıza yardımcı olur

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, Microsoft Teams'in hatalı ve güvenilmez olabileceğini, video sohbet sırasında bağlantının kesilebileceğini ve sohbetler içindeki bağlantıların kaybolabileceğini not etmiştir

Fiyatlandırma

Essentials : Kullanıcı başına aylık 4 $

Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,3 üzerinden 5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (9.000'den fazla yorum)

Takımları Slack ile karşılaştırın!

5. Chanty

Grup mesajlaşma ve entegre video teknolojisi için en iyisi

chanty aracılığıyla

Chanty, takım mesajlaşma uygulamaları söz konusu olduğunda uygun fiyatlı bir seçenektir ve ücretsiz planı ile sınırsız, güvenli mesajlaşmayı sonsuza kadar vaat eder. Aynı zamanda bir takım işbirliği aracıdır ve video görüşmeleri, görev yönetimi, Kanban panoları ve dosya paylaşımı sunar.

En İyi Özellikler

Görev yönetimi: Herhangi bir mesaj bir göreve dönüştürülebilir, bu da görev yönetimi söz konusu olduğunda iş akışlarını kolaylaştırır ve takımın her üyesi projelerin ilerlemesi hakkında güncel bilgi sahibi olabilir

Kolay kod paylaşımı: Projeleri sorunsuz bir şekilde yürütmek için kod bloklarını hızla paylaşın. Bu, kod parçacıklarını hızlı bir şekilde paylaşmak isteyen yazılım geliştiricileri için ideal bir özelliktir

Sesli mesajlar: Yüksek kaliteli sesli mesajları tüm takımınıza göndererek, masanızda olmadığınızda bile iletişimi sürdürün

Kanban panosu görünümü: Görevleri tek bir yerden yönetmek için kanban panosu görünümüne geçme esnekliği ile iş akışlarını optimize edin

Uygun maliyetli: Chanty'nin ücretsiz planı, 10 üyeye kadar sınırsız konuşma, sesli mesaj ve bire bir sesli arama imkanı sunar. Grup arama ve ekran paylaşımı özelliklerine sahip zengin özellikli plan sadece 3 $'dır

Sınırlamalar

Bazı incelemelerde bağlantı sorunları bildirilmiştir

Fiyatlandırma

Ücretsiz: 0

İş: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,5 üzerinden 5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (30'dan fazla yorum)

6. Zoho Cliq

Organize takım iletişimi ve işbirliği için en iyisi

zoho Cliq aracılığıyla

Zoho Cliq, konuşmaları düzenlemenize, mevcut araçlara bağlanmanıza ve rutin görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olan bir takım iletişim aracıdır. Toplantı sırasında gibi durumlarda check-in ve kullanılabilirlik görünürlüğü gibi özelliklerle uzaktan takım işbirliğini basitleştirir. Takımınızın zaman kazanması için kısayollar ve özel botlar oluşturabilirsiniz.

En iyi özellikler

Aranabilir konuşmalar: Konuşmalarınızda paylaşılan metinleri veya dosyaları kolayca arayın, böylece önemli bilgilere en çok ihtiyaç duyduğunuz anda her zaman geri dönebilirsiniz

İş gündemi: Günlük görevler, takvimler ve programlar kolayca görüntülenebilir, böylece yaklaşan son teslim tarihlerini her zaman takip edebilirsiniz. Yaklaşan etkinlikler ve projeler için sohbetlerinizden doğrudan hatırlatıcılar ayarlanabilir

Özelleştirilebilir botlar: İş akışlarınızı otomatikleştirmek, mevcut araçlarınızla bağlantı kurmak ve sanal asistan görevi görmek için kendi botlarınızı oluşturabilirsiniz

Üst düzey güvenlik: Veri şifreleme, entegrasyonlar için veri gizliliği ve gizli sohbet özelliği ile şirketinizin verilerinin güvende olduğunu bilirsiniz

Beyaz Tahta: Bu, sohbet penceresi içinde takım üyeleriyle işbirliğini kolaylaştırır. Tamamlanan pano daha sonra sohbette bir görüntü olarak paylaşılabilir

Sınırlamalar

Bazı yorumcular, rakiplerine kıyasla üçüncü taraf entegrasyonlarının eksikliğini not etmiştir. Örneğin, VNC Connect gibi uzaktan erişim çözümleriyle sınırlı entegrasyonlar vardır (uzaktan erişim çözümlerinin neler sunabileceği hakkında daha iyi bir fikir edinmek için Team Viewer ve VNC karşılaştırmasına göz atın)

Fiyat

Ücretsiz: 0

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 1 ABD doları

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4. 5 üzerinden 4 (140'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (70'den fazla yorum)

7. Google Sohbet

Metin tabanlı sohbet, video konferans ve dosya paylaşımı için en iyisi

google Sohbet aracılığıyla

Google Chat, Google Çalışma Alanı içindeki bir takım iletişim aracıdır. Gmail veya bağımsız bir uygulama üzerinden erişilebilen doğrudan ve grup mesajlaşma özelliklerine sahiptir. Geçmiş konuşmalara kolay erişim için arama entegre edilmiştir ve platform, veri şifreleme ve gizlilik için güçlü güvenlik önlemlerine sahiptir.

En iyi özellikler

Spaces: Spaces, takımların tartışmalara katılmak, bilgi paylaşmak, projelerde işbirliği yapmak ve topluluklar oluşturmak için özel alanlar sağlar

Google Çalışma Alanı'nın bir parçası: Sohbet ve Alanlar'ı kullanarak Google Dokümanlar, Slaytlar ve E-Tablolar'da Sohbet ve Alanlar'ı kullanarak Google Dokümanlar, Slaytlar ve E-Tablolar'da takım üyeleri ve müşterilerle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın . Salesforce gibi CRM yazılımları gibi diğer uygulamalarla entegrasyonlar da mevcuttur

Aralarından seçim yapabileceğiniz geniş plan seçenekleri: Google Chat, işiniz için en uygun olanı seçebilmeniz için çeşitli özelliklere sahip birkaç farklı seviye sunar. Ayrıca, işiniz büyüdükçe kolayca ölçeklendirilebilir

Misafir erişimi: Geçici misafir erişimi sağlayarak, kuruluşunuz dışındaki kişilerle kolayca işbirliği yapabilirsiniz

Entegrasyonlar: Google Sohbet'i üçüncü taraf uygulamalarla entegre edin ve otomasyon ile iş akışlarınızı kolaylaştırmak için botları kullanın

Sınırlamalar

Bazı yorumcular, Google Chat'in ekran paylaşımı veya toplantı kaydetme gibi benzer ürünlere kıyasla bazı özelliklerin eksik olduğunu belirtmiştir

Fiyat

Business Starter: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (2.100'den fazla yorum)

8. Twist

Asenkron mesajlaşma uygulaması için en iyisi

twist aracılığıyla

Twist, dağıtılmış takımlar için eşzamansız iletişime odaklanan bir mesajlaşma uygulamasıdır. E-posta, sohbet ve forumları, olumsuz yönleri olmadan birleştirerek bilgileri konuya göre düzenleyen yapılandırılmış kanallar oluşturur. Ayrıca takım oluşturma ve geri bildirim için bire bir mesajlaşma özelliği de vardır.

En iyi özellikler

Konular: Twist, özel konular sayesinde gereksiz sohbetleri atlayıp doğrudan önemli konulara geçmenizi kolaylaştırır ve önemli bilgilerin kaybolmamasını sağlar. Yeni çalışanların işe alım sürecinde hızla uyum sağlaması ve gelen kutularının ayrı ayrı önceliklendirilebilmesi kolaydır

Entegrasyonlar: Asana, Google Drive ve Trello gibi platformların entegrasyonu desteklenmektedir. İş akışlarınızı daha da kolaylaştırmak için kendi özel otomasyonlarınızı bile oluşturabilirsiniz

Kolayca organize edilebilen kanallar: Tüm iletişimin net ve erişilebilir olmasını sağlamak için kanalları konu, proje veya müşteriye göre yapılandırabilirsiniz

Kolay başlangıç: Twist, yeni çalışanların önceki konuşmaları ve kararları hızlı bir şekilde takip edebilmeleri için kolay erişilebilir konular sunar

Akıllı bildirimler: Tüm bildirimler tek bir yerde toplanır, böylece takım üyeleri görevleri ve mesajları kolayca önceliklendirebilir

Sınırlamalar

Bazı rakiplerinden ve Trello alternatiflerinden farklı olarak, Twist'in arama fonksiyonu biraz sınırlıdır, yani önemli bir konuyu takipten kaybederseniz, onu tekrar bulmak zor olabilir

Fiyat

Ücretsiz deneme: Bir ay boyunca 0 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 6 $

Müşteri yorumları ve puanları

G2: 3,9 üzerinden 5 (19 yorum)

Capterra: 4,3 üzerinden 5 (30'dan fazla yorum)

9. Facebook'un Workplace uygulaması

Bire bir ve grup anlık mesajlaşma için en iyisi

facebook'un Workplace uygulaması aracılığıyla

Workplace by Meta (eski adıyla Facebook), çalışanların katılımını artırmak ve şirket kültürünü güçlendirmek için Etkinlikler, Gruplar, Anketler, Anketler ve Profiller gibi özellikler sunan hepsi bir arada bir iç iletişim çözümüdür. Facebook'un iş sürümü olarak hizmet verir ve şirket intranetine takım iletişim yetenekleri sağlar.

En iyi özellikler

Bilgi Kitaplığı: Workplace'teki Bilgi Kitaplığı özelliği ile herhangi bir cihazdan anahtar bilgilere erişin ve bunları keşfedin. Esnek izinler, hangi içeriğe kimin erişebileceğine karar vermenizi sağlar ve sezgisel arama fonksiyonu, aradığınızı hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur

Bağlantılar kurun: Mobil cihazlar için tasarlanmıştır, yani neredeyse tüm mobil cihazlardan kolayca erişilebilir. Çeşitli uygulamalarla bağlantı kurarak, farklı pencereler arasında geçiş yapmadan bağlantıda kalmak çok kolaydır

İş yeri içgörüleri: Çalışanlarınızın Çalışma Alanı'nı nasıl kullandığını analiz ederek, kuruluşunuzu daha iyi bir şekilde birbirine bağlamanın yollarını keşfedin

İş yeri grupları: Doğru kişilerle kolayca iletişim kurun ve belirli takımlara veya bölgelere duyurular yapın. Hatta bir başarı gönderisi göndererek iyi yapılan bir işi takdir etmek için bile kullanabilirsiniz

İş yeri güvenlik merkezi: Önemli güvenlik bilgilerini paylaşın ve kriz durumlarında güvenliği kontrol altında tutun

Sınırlamalar

Workplace'teki çok sayıda özellik nedeniyle, bazı kullanıcılar ihtiyaç duydukları anda tam olarak aradıklarını bulmakta zorlanıyor. Bu durum, platformu en verimli şekilde kullanma konusunda daha kapsamlı bir eğitim talep eden yeni kullanıcılar için özellikle kafa karıştırıcı olabilir

Fiyat

Temel plan: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Eklentiler: Gelişmiş yönetici ve destek, kullanıcı başına aylık 2 $ ve Enterprise Live, kullanıcı başına aylık 2 $

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,0 üzerinden 5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (1.200'den fazla yorum)

10. Zoom Sohbet

Video toplantıları, takım sohbeti, VoIP telefon ve web seminerleri için en iyisi

zoom Sohbet aracılığıyla

Takım Sohbeti, Zoom One'ın sohbet fonksiyonudur. Belki de en çok video görüşme özelliği ile tanınan Zoom, aslında işleri kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi işbirliği aracı ve diğer özellikler sunar. Bunlar arasında Zoom Phone, VoIP hizmeti ve birçok Vonage alternatifi de bulunmaktadır.

En iyi özellikler

Kullanımı kolay: Takımların teknolojiyi benimsemesi ve hızlı bir şekilde işe koyulması kolaydır. Hem iç hem de dış kitleler, işbirliği yapmalarına yardımcı olacak bir dizi akıllı özelliğe erişebilir

Güvenli: Gelişmiş şifreleme ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi özellikler, tüm yazışmalarınızın güvenli ve gizli kalmasını kolaylaştırır

Arama özellikleri: Arama özelliği sayesinde mesajları, kişileri ve dosyaları kolayca bulun. Tüm bilgilere kolayca erişilebildiğinden, sohbetleri geriye doğru kaydırarak zaman kaybetmezsiniz

Gelişmiş yönetici kontrolleri: Güvenlik ayarlarını, iletişim stillerini ve izinleri şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirin

Bulut depolama: Sohbet kanallarınızdaki dosyaları, belgeleri ve içeriği depolayın, böylece önemli bilgileri kaybetme endişesi yaşamayın

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar Zoom'un arayüzünü hantal olarak tanımlamıştır. Diğerleri ise fiyatının bazı rakiplerine ve Zoom alternatiflerine göre pek çekici olmadığını ve bu durumun onu küçük ve orta ölçekli işletmeler için potansiyel olarak maliyetli bir seçim haline getirdiğini not etmiştir

Fiyat

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına yıllık 149 $

İş: Kullanıcı başına yıllık 199 $

Business Plus: Kullanıcı başına yıllık 250 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,5 üzerinden 5 (50.000'den fazla yorum)

İş Mesajlaşma Uygulamalarıyla Bağlantıda Kalın

İşletmeler için anlık mesajlaşma uygulamaları, takımlarınızın iletişim halinde kalması için uygun maliyetli bir yol sunarak daha iyi işbirliği, verimlilik ve katılım sağlar. Bu uygulamalar, modern işyeri iletişim stratejilerinin anahtar bir parçasını oluşturmalıdır.

Anlık mesajlaşma uygulamalarından ekran paylaşımına, video konferans araçlarına ve daha fazlasına kadar, her biri kendine özgü satış noktasına sahip çok sayıda farklı uygulama mevcuttur. Ekran paylaşımı, video konferans, sohbet kanalları ve üçüncü taraf uygulama entegrasyonu gibi benzersiz özelliklere sahip çeşitli uygulamalar arasından seçim yaparken ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurun ve mevcut araçlarınızla entegre olan ve çalışanlarınızın kolayca benimseyebileceği uygulamaları araştırın.

İletişim araçlarınızı modernleştirmenin zamanı geldi — büyüyen işinizi desteklemek için modern bir mesajlaşma uygulaması edinin!

Misafir Yazar:

Austin Guanzon Dialpad'in Tier 1 Destek Müdürü, Dialpad'in sanal iş faksı gibi özelliklere sahip, yapay zeka destekli lider müşteri istihbarat platformudur. ABD'nin en büyük teknoloji hizmet şirketlerinde deneyim sahibi bir müşteri tutma ve teknik destek uzmanıdır.

Austin, Kaliforniya merkezli Infinity Martial Arts'ın kurucu ortağıdır ve bu spor dalında eğitmenlik yapmıştır. Ayrıca VMblog gibi diğer alanlarda da yazılar yazmıştır.