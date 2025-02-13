2025'te Müşterileri Anlamak için En İyi 10 Müşteri İçgörü Aracı

Bilim adamları mikroorganizmaları incelemek için okuma gözlüklerine güvenmezler; mikroskop kullanırlar. 🔬
Benzer şekilde, müşteri içgörü araçları, şirketlerin çevrimiçi ortamda müşterilerin karmaşık davranışlarını analiz etmeleri ve anlamaları için mikroskop görevi görür.
Örnek: En son ne zaman araştırma yapmadan çevrimiçi bir ürün satın aldınız? Hatırlamıyorsunuz, değil mi?
Satın almadan önce şirketin web sitesini kontrol etmek, çevrimiçi yorumları okumak, sosyal medya platformlarını ve markanın gönderilerini incelemek ve arkadaşlarınıza danışmak için zaman harcamış olabilirsiniz.
Bu çok kanallı tüketici yolculuğu, şirketlerin müşterilerinin ne istediğini anlamalarını zorlaştırıyor.
Müşteri içgörü araçları, farklı kaynaklardan veri toplar ve şirketlerin müşteri psikolojisini, sosyal konuşmaları, kullanıcı davranışlarını ve çevrimiçi satın alma davranışlarını analiz etmelerini sağlayarak maksimum müşteri memnuniyeti sağlar
Ayrıca, müşteri verileri hem niteliksel hem de niceliktir. Aşağıdakilerden toplanan iç ve dış verilerin bir karışımıdır:
- Yorumlar
- Çevrimiçi anketler
- Web sitesi ziyaretçi verileri
- Tüketici eğilimleri ve pazar eğilimleri
- Satın alma etkinliği
- Röportajlar
- Sosyal medya
Liste, en iyi tüketici içgörü yazılımlarının listesi gibi uzayıp gidiyor.
Müşterilerinizin davranışlarını çözmenize ve bu verilerden eyleme geçirilebilir içgörüler toplamanıza yardımcı olmak için, müşteri içgörü yazılımlarında aramanız gereken anahtar özellikleri ve en iyi 10 tüketici içgörü yazılımını özellikleri, dezavantajları ve avantajlarıyla birlikte listeledik.
Bonus ipucu: Açık ara bir kazanan var.
Bir müşteri içgörü aracında nelere dikkat etmelisiniz?
- Özelleştirilebilir anketler: Tüketici zekası hızlandırma platformu, koşullu mantık eklemenize ve belirli sorulara göre anketi özelleştirmenize olanak tanıyarak müşteri yolculuğu boyunca yanıtlar almanızı sağlamalıdır
- Kullanıcı dostu arayüz: Müşteri zekası yazılım çözümleri için kullanıcı arayüzüne dikkat edin. Kolay gezinme seçeneklerine sahip sezgisel gösterge panelleri olan bir araç seçin
- Görsel geri bildirim: En iyi müşteri içgörü araçları, yanıtları kolay anlaşılır bir biçimde görüntülemek için görsel bir geri bildirim mekanizması sağlar
- Özelleştirme ve esneklik: Müşteri içgörü aracını sektörünüze, ürününüze, müşteri segmentlerinize ve KPI'larınıza göre özelleştiremezseniz, müşteri tercihlerini bütünsel olarak anlamakta zorluk çekersiniz
- Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe müşteri verileri de artacaktır. Yazılım, verileri işlerken yavaşlarsa veya sınırına ulaşırsa, işiniz de yavaşlayacaktır. İşletmenizin gelecekte aksama yaşamaması için yazılımın ölçeklenebilirliğine odaklanın
- Güvenlik: Güvenlik standartlarına uyan, veri şifreleme ve erişim kontrolü kullanan ve sektöre özgü ve coğrafi veri koruma düzenlemelerine uygun bir tüketici istihbarat platformu seçin
- Üçüncü taraf entegrasyonlar: Tüketici içgörü platformu, CRM, müşteri başarı yazılımı, müşteri hizmetleri araçları ve proje yönetimi platformu dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla entegre olmalıdır
En İyi 10 Müşteri İçgörü Aracı
1. ClickUp
ClickUp, wiki oluşturmak, görevleri izlemek, gösterge panelleri oluşturmak, müşterileri yönetmek ve yanıtları toplamak için formlar tasarlamak için yeni başlayanlar için uygun bir proje yönetimi yazılımıdır.
Müşterilerinizin ihtiyaçları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız ve zamanınız kısıtlıysa, ClickUp Formları geri bildirimleri toplamanızı ve bunları izlenebilir görevlere dönüştürmenizi sağlar.
Verileri sıralamak veya belirli bir kritere göre hedef kitleleri segmentlere ayırmak için yanıtlara koşullu mantık uygulayın. Bu, alım sürecini basitleştirir ve takımınıza yalnızca ilgili bilgileri sağlar.
ClickUp, ürün geri bildirim şablonları, anket şablonları ve yaratıcı istek şablonları gibi önceden oluşturulmuş form şablonları sunar, böylece bu formları sıfırdan oluşturmanıza gerek kalmaz.
Gelişmiş bir tüketici istihbarat platformuna yatırım yapmaya hazır değilseniz, ClickUp en iyi çözümdür.
Müşteri içgörü stratejisine yeni başlayan biri olarak, ClickUp size harika bir başlangıç sağlar. İşte nasıl.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Formlarını kullanarak yanıtları ve müşteri geri bildirimlerini standart bir biçimde toplayın
- Yanıtları, iş akışlarınıza doğrudan eklenebilen izlenebilir görevlere dönüştürün
- En iyi müşteri içgörü aracı olan ClickUp, çevrimiçi anketlere koşullu mantık eklemenize ve ClickUp Formları'nın yanıtlara göre bilgileri dinamik olarak güncellemesine olanak tanır, böylece müşteri geri bildirimlerini daha kolay yakalayabilirsiniz
- Yanıtları topladıktan sonra, sorunları ve bağımlılıkları etiketleyerek takımınızın dikkatine sunun
- En önemli görev önceliklerini acil, yüksek, normal ve düşük olarak işaretleyin, böylece müşteri hizmetleri departmanınız neyin ne zaman yapılacağını bilir
- Müşteri profili şablonunu kullanarak müşteri etkileşimlerini ve geri bildirimlerini kolaylaştırın ve bu bilgileri ileride başvurmak üzere düzenleyin
- ClickUp CRM, 50'den fazla güçlü gösterge paneli bileşeni ile veri toplama sürecini güçlendirir
- Geri bildirimlerini paylaşan müşteriler için bir erişim planı mı yapıyorsunuz? E-posta aracınızı ClickUp CRM ile entegre edin. Etkili bir CRM stratejisiyle yanıtları toplayın, izleyin ve müşteri ilişkilerini yönetin
ClickUp sınırlamaları
- İlk kez kullananlar için zor öğrenme süreci
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ClickUp AI, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir.
ClickUp puanları ve yorumları
2. Meltwater
Meltwater, çevrimiçi medya kapsamını, pazar eğilimlerini, sosyal medya konuşmalarını ve diğer dijital medya içeriklerini izlemek ve analiz etmek için yapay zeka destekli bir müşteri içgörü aracı ve sosyal medya izleme platformudur.
Meltwater, sosyal medyayı dinlemenin ötesinde, tahminsel analitik kullanarak şirketlerin müşteri deneyimini iyileştirmesine ve veriye dayalı tüketici içgörü stratejisi oluşturmasına yardımcı olur. Anahtar kelimeleri, sosyal verileri ve çevrimiçi konuşmaları izler ve tüm verileri kolay anlaşılır bir biçimde sunar.
Ürün takımları bu verileri, ürün ve hizmetlerini iyileştirmek, pazarlama planlarını ve pozisyonlarını geliştirmek, rakiplerini analiz etmek ve tüketici duyarlılığını ölçmek için kullanır.
Meltwater'ın en iyi özellikleri
- Haber makaleleri, gerçek zamanlı sosyal veriler, bloglar ve forumlar dahil olmak üzere geniş bir medya kaynağı aralığını izleyerek markaların, rakiplerin ve sektörün bahsedilme sıklığını takip eder
- Hedef kitle içgörüleri, marka değeri izleme, müşteri deneyimi analizi, hedef kitle segmentasyonu ve trend tahmini ile marka yaşam döngüsü boyunca eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin
- Duygusal analiz, bahsetmeleri olumlu, olumsuz veya nötr olarak sınıflandırarak bir markanın çevrimiçi ortamda nasıl algılandığını hızlı bir şekilde özetler
Meltwater sınırlamaları
- Küçük işletmeler için pahalı
- Özellikle sosyal medya izleme araçlarına aşina olmayanlar için öğrenme eğrisi oldukça diktir
Meltwater fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Meltwater derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4/5 (1.544 yorum)
- Capterra: 4/5 (88 yorum)
3. Google Analytics
Google Analytics, müşteri yolculuğunu, arama motorlarındaki ve Google Trends'teki kitle duyarlılığını ve farklı platformlarda ve cihazlarda nasıl davrandıklarını daha derinlemesine anlamanızı sağlar.
Ücretsiz tüketici istihbarat platformunu veya ücretli sürümünü kullanıyor olsanız da, kullanıcı dostu gösterge paneli ilk kez kullananlar için bile kolayca gezilebilir.
GA, sayfa düzeyinde veriler (örneğin, hemen çıkma oranı veya sayfada geçirilen süre) elde etmek için ayrıntılı inceleme seçenekleri sunar.
Google Analytics'in en iyi özellikleri
- Yeni ve geri dönenler dahil olmak üzere web sitenizi ziyaret edenlerin sayısını izler
- En alakalı metrikleri izlemek için özel gösterge panelleri tasarlama olanağı sunar
- Gerçek zamanlı raporlar kullanarak trafiği, kullanıcı davranışını ve performansı izler
Google Analytics sınırlamaları
- Sorun yaşadığınızda müşteri desteği ekibiyle iletişime geçmek zor olabilir
- Google Analytics bazen bot trafiğini gerçek kullanıcı trafiği olarak tanımladığından, bot trafiğini filtrelemek zordur
Google Analytics fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Google Analytics derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (6.235 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7.703 yorum)
4. Euromonitor
Euromonitor, dünya çapındaki şirketler, ekonomiler ve tüketiciler hakkında stratejik istihbarat sağlamak için saha araştırmaları ve makine öğrenimini kullanır. Bu tüketici istihbarat platformu, bilgileri gelire dönüştürmek için SKU düzeyinde (bireysel ürün düzeyinde) veriler sağlar.
Euromonitor, 40 ülkede 1.500 çevrimiçi perakendeciyi izleyerek fiyatlandırma ve indirimler, ürün ve boyut çeşitliliği ve kritik özellikler hakkında günlük güncellemeler sunarak size rekabet avantajı sağlar.
Euromonitor'un en iyi özellikleri
- Derinlemesine sektör raporları, farklı sektörlerdeki potansiyel fırsatları ve tehditleri ortaya çıkarır
- Günlük tüketici içgörüleri ve e-ticaret trendlerinin analizi
- İstatistiksel gösterge panelleri, toplanan veri noktalarını anlamlandırır
Euromonitor sınırlamaları
- Kapsadığı sektörlerin sınırlı olması ve küçük şirketler hakkında bilgi eksikliği
- Raporlar belirsiz olabilir
Euromonitor fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Euromonitor derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4/5 (14 yorum)
5. Brandwatch
Brandwatch, şirketinizin yararlanabileceği geçmiş ve gerçek zamanlı tüketici verileri sağlayan kurumsal bir müşteri istihbarat platformudur.
Tüketici zekası platformunun tahmine dayalı analitik özelliğini kullanarak, şirketler yapılandırılmamış verilerden içgörüler elde ederek tüketici ihtiyaçlarını anlayabilir ve tahmin edebilir.
Geleneksel pazar araştırmalarının sınırları varken, Brandwatch'ın kitle analizi, büyük ölçekte niteliksel içgörüler ortaya çıkarır ve tüketici ve pazar trendlerini keşfeder, böylece siz de değişikliklere hızla uyum sağlayabilirsiniz.
Brandwatch'ın en iyi özellikleri
- 50'den fazla görselleştirme seçeneği arasından seçim yapın ve geniş veri kümelerini analiz edin
- Makine öğrenimi, verileri ihtiyaçlarınıza göre otomatik olarak segmentlere ayırır
- Brandwatch API, Excel veya PDF aracılığıyla değerli içgörüler paylaşın ve önemli paydaşlar için e-posta uyarıları ayarlayın
Brandwatch sınırlamaları
- İçgörüler ve raporlama temel unsurlar; verileri CSV biçiminde çıkarmak daha iyidir
- Fiyat küçük işletmeler için pahalıdır
Brandwatch fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Brandwatch derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (572 yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (223 yorum)
6. GlobalData
Tüketici içgörü platformu Globaldata, güvenilir verilerin, uzman bilgisinin ve teknolojinin kolektif gücünü kullanarak ödeme, bankacılık, madencilik, sigorta ve sağlık gibi sektörler hakkında ayrıntılı içgörüler elde eder.
Bu içgörüler, tedarikçilerden, üreticilerden ve dağıtım kanallarından tüketici içgörülerine ve küresel trendlere kadar müşteri değer zincirinin başından sonuna kadar her aşamayı kapsar.
Daha da ileri giderek, Global Risk Raporu, özel bir risk indeksi ile anahtar küresel, bölgesel ve ülke düzeyindeki riskler hakkında içgörüler sunar.
Bu veriler daha sonra, iş geliştirme, birleşme ve satın almalar ile pazar ve rekabet istihbaratı için tüketici içgörü stratejinizi ve veriye dayalı karar verme sürecinizi tanımlamak için kullanılır.
Globaldata'nın en iyi özellikleri
- CPG sektörlerinde 60.000'den fazla markayı içeren kapsamlı veritabanı ve dünya çapında 24.000'den fazla şirketi izleme
- Üç aylık anket panelleri, 5.000'den fazla üst düzey yetkilinin sektör trendleri hakkındaki görüşlerini toplar
- 200 ülkenin makroekonomik verileri ve 60 ülkeye ait ayrıntılı analizler
Globaldata sınırlamaları
- Kullanıcılar, özellikle büyük veri kümelerini işlerken gösterge panelinde bazı gecikmeler yaşıyor
- Hizmet ücretleri küçük işletmeler için pahalıdır
Globaldata fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Globaldata derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (13 yorum)
7. Talkwalker
Talkwalker, kurumsal organizasyonların hedef kitle etkileşimi, duyarlılık ve trendler hakkında gerçek zamanlı içgörüler kullanarak ürün ve hizmetlerini ve pazarlama kampanyalarını iyileştirmelerine olanak tanıyan hepsi bir arada bir müşteri içgörü aracıdır.
İletişim ve halkla ilişkiler, dijital pazarlama veya sosyal medya pazarlamacılığı alanlarında çalışıyor olsanız da, duygu, erişim ve etkileşimi izlemek gelecekteki çabalarınızı optimize etmek için çok önemlidir.
Platformun sosyal medya dinleme yetenekleri, 30 sosyal medya platformu ve 150 milyon web sitesinde markanız, rakipleriniz ve sektörünüzle ilgili çevrimiçi ve sosyal konuşmaların kapsamlı bir görünümünü içerir.
Talkwalker'ın en iyi özellikleri
- Hedefleriniz ve sektörünüzle ilgili segmentleri keşfetmek için yerleşik kitle kitaplıkları
- Hedef kitle karşılaştırması, her hedef kitle grubu için özel mesajlaşma kampanyaları oluşturmak üzere farklılıkları ve benzerlikleri belirlemek için
- Satın alma kalıplarını, hedef kitle davranışlarını ve faizlerini kapsamlı bir şekilde anlamak için Audiense ve Affinio gibi gelişmiş hedef kitle segmentasyon platformlarıyla entegrasyon
Talkwalker sınırlamaları
- Ürünlerinizden bahseden profillerin analizi yapılmaz
- Bazen alakasız bahsetmeleri de gösterir, bu da takımınız için ekstra iş yükü anlamına gelebilir, çünkü alakalı olanları filtrelemek için zaman harcamak zorunda kalırlar
Talkwalker fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Talkwater puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (130 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (23 yorum)
8. Uxcam
UXCam, mobil uygulama kullanıcı davranışlarını izleyen tek müşteri içgörü platformlarından biridir. Mobil uygulama analitiği, kullanıcıların neden dönüşüm gerçekleştirmediğini, uygulamanızı ve uygulama içi yolculuklarını nasıl deneyimlediklerini anlamanıza ve düşük özellik benimseme nedenlerini ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.
Ürün takımları, uygulama kullanıcılarının yaşadığı sorunların nedenlerini anlamak, dönüşüm yolları belirlemek ve iyileştirmek, takımınızın sorunları daha hızlı çözmesine yardımcı olarak geri bildirim döngülerini kısaltmak için kullanır.
UXCam'in en iyi özellikleri
- KPI'ları tek bir yerden izleyin, analiz edin ve manuel kodlama yapmadan takım gösterge panelinde düzenleyin
- Kullanıma hazır segmentleri analiz edin ve dönüşüm, müşteri kaybı nedenleri ve etkileşim için gizli kalıpları ortaya çıkarın
- Ekran akışları, uygulama içindeki olağandışı yolculukları belirler ve yaygın çıkış ekranlarını filtreleyerek darboğazları bulur
UXCam sınırlamaları
- Müşterilere yıllık fatura kesildiğinden, erken aşamadaki girişimler için maliyetli olabilir
- Portala sınırlı sayıda giriş
- Özel etkinlikler oluşturmak için mühendislik takımınızın katılımı gerekir
UXCam fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Büyüme: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
UXCam puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (149 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (22 yorum)
9. Mixpanel
Mixpanel, mobil ve web kullanıcıları için bir ürün analizi platformudur. Ürün, pazarlama, mühendislik ve veri ekipleri, metrikleri davranış, demografi veya hesap türüne göre ayrıştırabilir ve verileri dilimleyip parçalayarak çok boyutlu müşteri içgörüleri elde edebilir.
Uygulama içi kullanıcılarınız için, ürün takımları gerilemeleri erken aşamada yakalayabilir, yeni bir özelliğin potansiyelini doğrulamak için sorunun kaynağına inebilir ve ürün değişikliklerinin etkisini gerçek zamanlı olarak görebilir. Neyin işe yaradığını belirlemek için her varyantı test etmek, yüksek kaliteli sürümler dağıtmanıza olanak tanır.
Mixpanel'in en iyi özellikleri
- Akış raporlarını kullanarak kullanıcılarınızın nerede ayrıldığını analiz edin
- Büyüme, etkileşim, müşteri tutma ve kullanıcı yolculuğunun her adımında kaç müşterinin dönüşüm gerçekleştirdiğini izleyin ve analiz edin
- Müşterilerinizi segmentlere ayırın ve belirli grupların davranışlarını belirlemek için kohortlar oluşturun
Mixpanel sınırlamaları
- Kullanıcı akışları için 2 haftalık sınırlı veri aralığı
- Gösterge panellerinin biçimlendirilmesi kullanıcı dostu değildir
- Uygulama entegrasyonları iyi yapılandırılmamış
Mixpanel fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Büyüme: 20 $/ay
- Enterprise: Aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla
Mixpanel puanları ve yorumları
10. Hotjar
Bir web sitesi ısı haritaları ve davranış analizi aracı olan Hotjar, web ziyaretçilerinizin bütünsel bir görünümünü sunarak optimizasyon fırsatlarını ortaya çıkarır, müşteri deneyimi sorunlarını tespit eder ve bir sonraki büyük fikriniz için ikna edici bir vaka oluşturmanıza yardımcı olur.
Şirketler, ısı haritaları, oturum kayıtları, A/B testleri ve çok değişkenli analizler kullanarak müşterilerinin faizleri ve zorlukları hakkında değerli bilgiler edinir.
Web sitesi deneyimini iyileştirme veya üründe yapılması gereken değişiklikler hakkında formlar ve anketler ile kullanıcı geri bildirimi alın.
Hotjar, insanların ne istediğini tahmin etmeye çalışmak yerine, web sitenizden müşteri bilgilerini toplayarak önemli değişikliklere öncelik verir.
Hotjar'ın en iyi özellikleri
- Isı haritaları, kullanıcıların nereye gittiğini ve nereye tıkladığını gösterir, böylece sürtünme noktalarını ortadan kaldırabilir ve dönüşümleri iyileştirebilirsiniz
- Barındırmadan geri bildirim kaydetmeye kadar ürün araştırma sürecini otomatikleştirin
- Hotjar'ın AI anket oluşturucusunu kullanarak saniyeler içinde anketler oluşturun ve otomatik olarak özet raporlar oluşturun
Hotjar sınırlamaları
- Farklı özellikler için ayrı abonelikler
- Hotjar, planınıza bağlı olarak verileri sınırlı bir süre boyunca saklar
Hotjar fiyatlandırması
- Observe Basic: Ücretsiz
- Observe Plus: 32 $
- Engage Basic: Ücretsiz
- Engage Plus: 280 $
- Engage Business: 440 $
Hotjar derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,3/5 (298 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (500 yorum)
Müşteri içgörülerini daha derinlemesine incelemek için hazır mısınız?
Müşteri davranışını tahmin etmek imkansızdır.
Farklı müşterilerin farklı beklentileri, faizleri ve motivasyonları vardır. Bir müşteri içgörü aracı olmadan, platformlar genelindeki tüm veri kaynaklarından elde edilen büyük miktarda veriyi derlemek ve analiz etmek çok zordur.
İhtiyaçlarınızın ne kadar temel veya gelişmiş olduğuna bağlı olarak, müşteri verilerinizden en yüksek değeri elde etmek için size uygun ve mevcut veri kaynaklarınızla uyumlu bir yazılım seçin.
Veri kaynaklarınız ne olursa olsun, ClickUp tüm verilerinizi bir araya getirmek, işbirliği yapmak ve eylem öğeleri olarak ilerletmek için kullanıcı dostu bir müşteri istihbarat yazılımıdır, böylece en önemli içgörülerinizin eyleme geçirilmesini sağlarsınız.
Alternatif olarak, ClickUp Formları'nı kullanarak geri bildirim toplayın, yaygın sorunları etiketleyin, takımların ortak hedeflerini izleyin, yanıtları analiz edin ve bunlara göre hareket edin.
Başlamak için ClickUp'ı ücretsiz deneyin.