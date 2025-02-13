2025'te Müşterileri Anlamak için En İyi 10 Müşteri İçgörü Aracı

Bilim adamları mikroorganizmaları incelemek için okuma gözlüklerine güvenmezler; mikroskop kullanırlar. 🔬

Benzer şekilde, müşteri içgörü araçları, şirketlerin çevrimiçi ortamda müşterilerin karmaşık davranışlarını analiz etmeleri ve anlamaları için mikroskop görevi görür.

Örnek: En son ne zaman araştırma yapmadan çevrimiçi bir ürün satın aldınız? Hatırlamıyorsunuz, değil mi?

Satın almadan önce şirketin web sitesini kontrol etmek, çevrimiçi yorumları okumak, sosyal medya platformlarını ve markanın gönderilerini incelemek ve arkadaşlarınıza danışmak için zaman harcamış olabilirsiniz.

Bu çok kanallı tüketici yolculuğu, şirketlerin müşterilerinin ne istediğini anlamalarını zorlaştırıyor.

Müşteri içgörü araçları, farklı kaynaklardan veri toplar ve şirketlerin müşteri psikolojisini, sosyal konuşmaları, kullanıcı davranışlarını ve çevrimiçi satın alma davranışlarını analiz etmelerini sağlayarak maksimum müşteri memnuniyeti sağlar

Ayrıca, müşteri verileri hem niteliksel hem de niceliktir. Aşağıdakilerden toplanan iç ve dış verilerin bir karışımıdır:

Yorumlar

Çevrimiçi anketler

Web sitesi ziyaretçi verileri

Tüketici eğilimleri ve pazar eğilimleri

Satın alma etkinliği

Röportajlar

Sosyal medya

Liste, en iyi tüketici içgörü yazılımlarının listesi gibi uzayıp gidiyor.

Müşterilerinizin davranışlarını çözmenize ve bu verilerden eyleme geçirilebilir içgörüler toplamanıza yardımcı olmak için, müşteri içgörü yazılımlarında aramanız gereken anahtar özellikleri ve en iyi 10 tüketici içgörü yazılımını özellikleri, dezavantajları ve avantajlarıyla birlikte listeledik.

Bonus ipucu: Açık ara bir kazanan var.

Bir müşteri içgörü aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Özelleştirilebilir anketler: Tüketici zekası hızlandırma platformu, koşullu mantık eklemenize ve belirli sorulara göre anketi özelleştirmenize olanak tanıyarak müşteri yolculuğu boyunca yanıtlar almanızı sağlamalıdır

Kullanıcı dostu arayüz: Müşteri zekası yazılım çözümleri için kullanıcı arayüzüne dikkat edin. Kolay gezinme seçeneklerine sahip sezgisel gösterge panelleri olan bir araç seçin

Görsel geri bildirim: En iyi En iyi müşteri içgörü araçları , yanıtları kolay anlaşılır bir biçimde görüntülemek için görsel bir geri bildirim mekanizması sağlar

Özelleştirme ve esneklik: Müşteri içgörü aracını sektörünüze, ürününüze, müşteri segmentlerinize ve KPI'larınıza göre özelleştiremezseniz, müşteri tercihlerini bütünsel olarak anlamakta zorluk çekersiniz

Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe müşteri verileri de artacaktır. Yazılım, verileri işlerken yavaşlarsa veya sınırına ulaşırsa, işiniz de yavaşlayacaktır. İşletmenizin gelecekte aksama yaşamaması için yazılımın ölçeklenebilirliğine odaklanın

Güvenlik: Güvenlik standartlarına uyan, veri şifreleme ve erişim kontrolü kullanan ve sektöre özgü ve coğrafi veri koruma düzenlemelerine uygun bir tüketici istihbarat platformu seçin

Üçüncü taraf entegrasyonlar: Tüketici içgörü platformu, CRM, : Tüketici içgörü platformu, CRM, müşteri başarı yazılımı müşteri hizmetleri araçları ve proje yönetimi platformu dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla entegre olmalıdır

1. ClickUp

AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonları ile müşteri içgörülerini yönetmek için ClickUp'ı keşfedin

ClickUp, wiki oluşturmak, görevleri izlemek, gösterge panelleri oluşturmak, müşterileri yönetmek ve yanıtları toplamak için formlar tasarlamak için yeni başlayanlar için uygun bir proje yönetimi yazılımıdır.

Müşterilerinizin ihtiyaçları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız ve zamanınız kısıtlıysa, ClickUp Formları geri bildirimleri toplamanızı ve bunları izlenebilir görevlere dönüştürmenizi sağlar.

Verileri sıralamak veya belirli bir kritere göre hedef kitleleri segmentlere ayırmak için yanıtlara koşullu mantık uygulayın. Bu, alım sürecini basitleştirir ve takımınıza yalnızca ilgili bilgileri sağlar.

Bu ayrıntılı şablondan müşterilerinizden bilgi edinin ve ürün geri bildirimleriyle işinizi geliştirin, tekliflerinizi optimize edin, yeni müşteriler kazanın ve gelirinizi artırın

ClickUp, ürün geri bildirim şablonları, anket şablonları ve yaratıcı istek şablonları gibi önceden oluşturulmuş form şablonları sunar, böylece bu formları sıfırdan oluşturmanıza gerek kalmaz.

Gelişmiş bir tüketici istihbarat platformuna yatırım yapmaya hazır değilseniz, ClickUp en iyi çözümdür.

Müşteri içgörü stratejisine yeni başlayan biri olarak, ClickUp size harika bir başlangıç sağlar. İşte nasıl.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel geri bildirim formu şablonumuzla müşteri geri bildirimlerini toplayın ve iyileştirin, geri bildirimleri tek bir yerde düzenleyerek daha iyi içgörüler elde edin

ClickUp Formlarını kullanarak yanıtları ve müşteri geri bildirimlerini standart bir biçimde toplayın

Yanıtları, iş akışlarınıza doğrudan eklenebilen izlenebilir görevlere dönüştürün

En iyi müşteri içgörü aracı olan ClickUp, çevrimiçi anketlere koşullu mantık eklemenize ve ClickUp Formları'nın yanıtlara göre bilgileri dinamik olarak güncellemesine olanak tanır, böylece müşteri geri bildirimlerini daha kolay yakalayabilirsiniz

Yanıtları topladıktan sonra, sorunları ve bağımlılıkları etiketleyerek takımınızın dikkatine sunun

En önemli görev önceliklerini acil, yüksek, normal ve düşük olarak işaretleyin, böylece müşteri hizmetleri departmanınız neyin ne zaman yapılacağını bilir

Müşteri profili şablonunu kullanarak müşteri etkileşimlerini ve geri bildirimlerini kolaylaştırın ve bu bilgileri ileride başvurmak üzere düzenleyin

ClickUp CRM , 50'den fazla güçlü gösterge paneli bileşeni ile veri toplama sürecini güçlendirir

Geri bildirimlerini paylaşan müşteriler için bir erişim planı mı yapıyorsunuz? E-posta aracınızı ClickUp CRM ile entegre edin. Etkili bir CRM stratejisiyle yanıtları toplayın, izleyin ve müşteri ilişkilerini yönetin

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar için zor öğrenme süreci

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir.

ClickUp puanları ve yorumları

2. Meltwater

meltwater aracılığıyla

Meltwater, çevrimiçi medya kapsamını, pazar eğilimlerini, sosyal medya konuşmalarını ve diğer dijital medya içeriklerini izlemek ve analiz etmek için yapay zeka destekli bir müşteri içgörü aracı ve sosyal medya izleme platformudur.

Meltwater, sosyal medyayı dinlemenin ötesinde, tahminsel analitik kullanarak şirketlerin müşteri deneyimini iyileştirmesine ve veriye dayalı tüketici içgörü stratejisi oluşturmasına yardımcı olur. Anahtar kelimeleri, sosyal verileri ve çevrimiçi konuşmaları izler ve tüm verileri kolay anlaşılır bir biçimde sunar.

Ürün takımları bu verileri, ürün ve hizmetlerini iyileştirmek, pazarlama planlarını ve pozisyonlarını geliştirmek, rakiplerini analiz etmek ve tüketici duyarlılığını ölçmek için kullanır.

Meltwater'ın en iyi özellikleri

Haber makaleleri, gerçek zamanlı sosyal veriler, bloglar ve forumlar dahil olmak üzere geniş bir medya kaynağı aralığını izleyerek markaların, rakiplerin ve sektörün bahsedilme sıklığını takip eder

Hedef kitle içgörüleri, marka değeri izleme, müşteri deneyimi analizi, hedef kitle segmentasyonu ve trend tahmini ile marka yaşam döngüsü boyunca eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Duygusal analiz, bahsetmeleri olumlu, olumsuz veya nötr olarak sınıflandırarak bir markanın çevrimiçi ortamda nasıl algılandığını hızlı bir şekilde özetler

Meltwater sınırlamaları

Küçük işletmeler için pahalı

Özellikle sosyal medya izleme araçlarına aşina olmayanlar için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Meltwater fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Meltwater derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4/5 (1.544 yorum)

Capterra: 4/5 (88 yorum)

3. Google Analytics

google Analytics aracılığıyla

Google Analytics, müşteri yolculuğunu, arama motorlarındaki ve Google Trends'teki kitle duyarlılığını ve farklı platformlarda ve cihazlarda nasıl davrandıklarını daha derinlemesine anlamanızı sağlar.

Ücretsiz tüketici istihbarat platformunu veya ücretli sürümünü kullanıyor olsanız da, kullanıcı dostu gösterge paneli ilk kez kullananlar için bile kolayca gezilebilir.

GA, sayfa düzeyinde veriler (örneğin, hemen çıkma oranı veya sayfada geçirilen süre) elde etmek için ayrıntılı inceleme seçenekleri sunar.

Google Analytics'in en iyi özellikleri

Yeni ve geri dönenler dahil olmak üzere web sitenizi ziyaret edenlerin sayısını izler

En alakalı metrikleri izlemek için özel gösterge panelleri tasarlama olanağı sunar

Gerçek zamanlı raporlar kullanarak trafiği, kullanıcı davranışını ve performansı izler

Google Analytics sınırlamaları

Sorun yaşadığınızda müşteri desteği ekibiyle iletişime geçmek zor olabilir

Google Analytics bazen bot trafiğini gerçek kullanıcı trafiği olarak tanımladığından, bot trafiğini filtrelemek zordur

Google Analytics fiyatlandırması

Ücretsiz

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Analytics derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (6.235 yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.703 yorum)

4. Euromonitor

euromonitor aracılığıyla

Euromonitor, dünya çapındaki şirketler, ekonomiler ve tüketiciler hakkında stratejik istihbarat sağlamak için saha araştırmaları ve makine öğrenimini kullanır. Bu tüketici istihbarat platformu, bilgileri gelire dönüştürmek için SKU düzeyinde (bireysel ürün düzeyinde) veriler sağlar.

Euromonitor, 40 ülkede 1.500 çevrimiçi perakendeciyi izleyerek fiyatlandırma ve indirimler, ürün ve boyut çeşitliliği ve kritik özellikler hakkında günlük güncellemeler sunarak size rekabet avantajı sağlar.

Euromonitor'un en iyi özellikleri

Derinlemesine sektör raporları, farklı sektörlerdeki potansiyel fırsatları ve tehditleri ortaya çıkarır

Günlük tüketici içgörüleri ve e-ticaret trendlerinin analizi

İstatistiksel gösterge panelleri, toplanan veri noktalarını anlamlandırır

Euromonitor sınırlamaları

Kapsadığı sektörlerin sınırlı olması ve küçük şirketler hakkında bilgi eksikliği

Raporlar belirsiz olabilir

Euromonitor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Euromonitor derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4/5 (14 yorum)

5. Brandwatch

via Brandwatch

Brandwatch, şirketinizin yararlanabileceği geçmiş ve gerçek zamanlı tüketici verileri sağlayan kurumsal bir müşteri istihbarat platformudur.

Tüketici zekası platformunun tahmine dayalı analitik özelliğini kullanarak, şirketler yapılandırılmamış verilerden içgörüler elde ederek tüketici ihtiyaçlarını anlayabilir ve tahmin edebilir.

Geleneksel pazar araştırmalarının sınırları varken, Brandwatch'ın kitle analizi, büyük ölçekte niteliksel içgörüler ortaya çıkarır ve tüketici ve pazar trendlerini keşfeder, böylece siz de değişikliklere hızla uyum sağlayabilirsiniz.

Brandwatch'ın en iyi özellikleri

50'den fazla görselleştirme seçeneği arasından seçim yapın ve geniş veri kümelerini analiz edin

Makine öğrenimi, verileri ihtiyaçlarınıza göre otomatik olarak segmentlere ayırır

Brandwatch API, Excel veya PDF aracılığıyla değerli içgörüler paylaşın ve önemli paydaşlar için e-posta uyarıları ayarlayın

Brandwatch sınırlamaları

İçgörüler ve raporlama temel unsurlar; verileri CSV biçiminde çıkarmak daha iyidir

Fiyat küçük işletmeler için pahalıdır

Brandwatch fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Brandwatch derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (572 yorum)

Capterra: 4. 2/5 (223 yorum)

6. GlobalData

globalData aracılığıyla

Tüketici içgörü platformu Globaldata, güvenilir verilerin, uzman bilgisinin ve teknolojinin kolektif gücünü kullanarak ödeme, bankacılık, madencilik, sigorta ve sağlık gibi sektörler hakkında ayrıntılı içgörüler elde eder.

Bu içgörüler, tedarikçilerden, üreticilerden ve dağıtım kanallarından tüketici içgörülerine ve küresel trendlere kadar müşteri değer zincirinin başından sonuna kadar her aşamayı kapsar.

Daha da ileri giderek, Global Risk Raporu, özel bir risk indeksi ile anahtar küresel, bölgesel ve ülke düzeyindeki riskler hakkında içgörüler sunar.

Bu veriler daha sonra, iş geliştirme, birleşme ve satın almalar ile pazar ve rekabet istihbaratı için tüketici içgörü stratejinizi ve veriye dayalı karar verme sürecinizi tanımlamak için kullanılır.

Globaldata'nın en iyi özellikleri

CPG sektörlerinde 60.000'den fazla markayı içeren kapsamlı veritabanı ve dünya çapında 24.000'den fazla şirketi izleme

Üç aylık anket panelleri, 5.000'den fazla üst düzey yetkilinin sektör trendleri hakkındaki görüşlerini toplar

200 ülkenin makroekonomik verileri ve 60 ülkeye ait ayrıntılı analizler

Globaldata sınırlamaları

Kullanıcılar, özellikle büyük veri kümelerini işlerken gösterge panelinde bazı gecikmeler yaşıyor

Hizmet ücretleri küçük işletmeler için pahalıdır

Globaldata fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Globaldata derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (13 yorum)

7. Talkwalker

talkwalker aracılığıyla

Talkwalker, kurumsal organizasyonların hedef kitle etkileşimi, duyarlılık ve trendler hakkında gerçek zamanlı içgörüler kullanarak ürün ve hizmetlerini ve pazarlama kampanyalarını iyileştirmelerine olanak tanıyan hepsi bir arada bir müşteri içgörü aracıdır.

İletişim ve halkla ilişkiler, dijital pazarlama veya sosyal medya pazarlamacılığı alanlarında çalışıyor olsanız da, duygu, erişim ve etkileşimi izlemek gelecekteki çabalarınızı optimize etmek için çok önemlidir.

Platformun sosyal medya dinleme yetenekleri, 30 sosyal medya platformu ve 150 milyon web sitesinde markanız, rakipleriniz ve sektörünüzle ilgili çevrimiçi ve sosyal konuşmaların kapsamlı bir görünümünü içerir.

Talkwalker'ın en iyi özellikleri

Hedefleriniz ve sektörünüzle ilgili segmentleri keşfetmek için yerleşik kitle kitaplıkları

Hedef kitle karşılaştırması, her hedef kitle grubu için özel mesajlaşma kampanyaları oluşturmak üzere farklılıkları ve benzerlikleri belirlemek için

Satın alma kalıplarını, hedef kitle davranışlarını ve faizlerini kapsamlı bir şekilde anlamak için Audiense ve Affinio gibi gelişmiş hedef kitle segmentasyon platformlarıyla entegrasyon

Talkwalker sınırlamaları

Ürünlerinizden bahseden profillerin analizi yapılmaz

Bazen alakasız bahsetmeleri de gösterir, bu da takımınız için ekstra iş yükü anlamına gelebilir, çünkü alakalı olanları filtrelemek için zaman harcamak zorunda kalırlar

Talkwalker fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Talkwater puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (130 yorum)

Capterra: 4,4/5 (23 yorum)

8. Uxcam

uXcam aracılığıyla

UXCam, mobil uygulama kullanıcı davranışlarını izleyen tek müşteri içgörü platformlarından biridir. Mobil uygulama analitiği, kullanıcıların neden dönüşüm gerçekleştirmediğini, uygulamanızı ve uygulama içi yolculuklarını nasıl deneyimlediklerini anlamanıza ve düşük özellik benimseme nedenlerini ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.

Ürün takımları, uygulama kullanıcılarının yaşadığı sorunların nedenlerini anlamak, dönüşüm yolları belirlemek ve iyileştirmek, takımınızın sorunları daha hızlı çözmesine yardımcı olarak geri bildirim döngülerini kısaltmak için kullanır.

UXCam'in en iyi özellikleri

KPI'ları tek bir yerden izleyin, analiz edin ve manuel kodlama yapmadan takım gösterge panelinde düzenleyin

Kullanıma hazır segmentleri analiz edin ve dönüşüm, müşteri kaybı nedenleri ve etkileşim için gizli kalıpları ortaya çıkarın

Ekran akışları, uygulama içindeki olağandışı yolculukları belirler ve yaygın çıkış ekranlarını filtreleyerek darboğazları bulur

UXCam sınırlamaları

Müşterilere yıllık fatura kesildiğinden, erken aşamadaki girişimler için maliyetli olabilir

Portala sınırlı sayıda giriş

Özel etkinlikler oluşturmak için mühendislik takımınızın katılımı gerekir

UXCam fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

UXCam puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (149 yorum)

Capterra: 4,7/5 (22 yorum)

9. Mixpanel

Mixpanel aracılığıyla

Mixpanel, mobil ve web kullanıcıları için bir ürün analizi platformudur. Ürün, pazarlama, mühendislik ve veri ekipleri, metrikleri davranış, demografi veya hesap türüne göre ayrıştırabilir ve verileri dilimleyip parçalayarak çok boyutlu müşteri içgörüleri elde edebilir.

Uygulama içi kullanıcılarınız için, ürün takımları gerilemeleri erken aşamada yakalayabilir, yeni bir özelliğin potansiyelini doğrulamak için sorunun kaynağına inebilir ve ürün değişikliklerinin etkisini gerçek zamanlı olarak görebilir. Neyin işe yaradığını belirlemek için her varyantı test etmek, yüksek kaliteli sürümler dağıtmanıza olanak tanır.

Mixpanel'in en iyi özellikleri

Akış raporlarını kullanarak kullanıcılarınızın nerede ayrıldığını analiz edin

Büyüme, etkileşim, müşteri tutma ve kullanıcı yolculuğunun her adımında kaç müşterinin dönüşüm gerçekleştirdiğini izleyin ve analiz edin

Müşterilerinizi segmentlere ayırın ve belirli grupların davranışlarını belirlemek için kohortlar oluşturun

Mixpanel sınırlamaları

Kullanıcı akışları için 2 haftalık sınırlı veri aralığı

Gösterge panellerinin biçimlendirilmesi kullanıcı dostu değildir

Uygulama entegrasyonları iyi yapılandırılmamış

Mixpanel fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme : 20 $/ay

Enterprise: Aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla

Mixpanel puanları ve yorumları

10. Hotjar

Hotjar aracılığıyla

Bir web sitesi ısı haritaları ve davranış analizi aracı olan Hotjar, web ziyaretçilerinizin bütünsel bir görünümünü sunarak optimizasyon fırsatlarını ortaya çıkarır, müşteri deneyimi sorunlarını tespit eder ve bir sonraki büyük fikriniz için ikna edici bir vaka oluşturmanıza yardımcı olur.

Şirketler, ısı haritaları, oturum kayıtları, A/B testleri ve çok değişkenli analizler kullanarak müşterilerinin faizleri ve zorlukları hakkında değerli bilgiler edinir.

Web sitesi deneyimini iyileştirme veya üründe yapılması gereken değişiklikler hakkında formlar ve anketler ile kullanıcı geri bildirimi alın.

Hotjar, insanların ne istediğini tahmin etmeye çalışmak yerine, web sitenizden müşteri bilgilerini toplayarak önemli değişikliklere öncelik verir.

Hotjar'ın en iyi özellikleri

Isı haritaları, kullanıcıların nereye gittiğini ve nereye tıkladığını gösterir, böylece sürtünme noktalarını ortadan kaldırabilir ve dönüşümleri iyileştirebilirsiniz

Barındırmadan geri bildirim kaydetmeye kadar ürün araştırma sürecini otomatikleştirin

Hotjar'ın AI anket oluşturucusunu kullanarak saniyeler içinde anketler oluşturun ve otomatik olarak özet raporlar oluşturun

Hotjar sınırlamaları

Farklı özellikler için ayrı abonelikler

Hotjar, planınıza bağlı olarak verileri sınırlı bir süre boyunca saklar

Hotjar fiyatlandırması

Observe Basic: Ücretsiz

Observe Plus: 32 $

Engage Basic: Ücretsiz

Engage Plus: 280 $

Engage Business: 440 $

Hotjar derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,3/5 (298 yorum)

Capterra: 4,6/5 (500 yorum)

Müşteri içgörülerini daha derinlemesine incelemek için hazır mısınız?

Müşteri davranışını tahmin etmek imkansızdır.

Farklı müşterilerin farklı beklentileri, faizleri ve motivasyonları vardır. Bir müşteri içgörü aracı olmadan, platformlar genelindeki tüm veri kaynaklarından elde edilen büyük miktarda veriyi derlemek ve analiz etmek çok zordur.

İhtiyaçlarınızın ne kadar temel veya gelişmiş olduğuna bağlı olarak, müşteri verilerinizden en yüksek değeri elde etmek için size uygun ve mevcut veri kaynaklarınızla uyumlu bir yazılım seçin.

Veri kaynaklarınız ne olursa olsun, ClickUp tüm verilerinizi bir araya getirmek, işbirliği yapmak ve eylem öğeleri olarak ilerletmek için kullanıcı dostu bir müşteri istihbarat yazılımıdır, böylece en önemli içgörülerinizin eyleme geçirilmesini sağlarsınız.

Alternatif olarak, ClickUp Formları'nı kullanarak geri bildirim toplayın, yaygın sorunları etiketleyin, takımların ortak hedeflerini izleyin, yanıtları analiz edin ve bunlara göre hareket edin.

Başlamak için ClickUp'ı ücretsiz deneyin.