Jira İncelemesi 2025 (Özellikler, Artılar, Eksiler, Fiyatlandırma)

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*Jira'nın takımınız için doğru araç olup olmadığını mı merak ediyorsunuz?

Dünya çapında 65.000 takım tarafından kullanılan, son derece popüler bir proje yönetimi aracıdır!

Peki, bu sizin ihtiyacınız olan şey mi?

Jira'nın özelliklerini, avantajlarını, sınırlamalarını, dezavantajlarını ve fiyatlandırmasını inceleyeceğiz, böylece bu Jira yazılım incelemesinin sonunda, sizin özel ihtiyaçlarınız için mükemmel bir ücretsiz proje yönetimi yazılımı olup olmadığına karar vermek için harika bilgiler edineceksiniz.

Başlayalım…

Jira nedir?

Jira, bir hata izleme ve proje yönetimi yazılımıdır. Temel amacı, aşağıdaki konularda size yardımcı olmaktır:

Agile ve Scrum takımlarını yönetin

Proje görevlerinizi düzenleyin

Yazılım hatalarını yakalayın ve kaydedin

Yazılım devlerinden Atlassian'ı duydunuz mu? Atlassian, Jira'yı 2002 yılında piyasaya süren şirkettir ve şu anda yazılımını üç ayrı paket halinde sunmaktadır:

Jira Core: Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için temel Jira proje ve görev yönetimi özellikleri

Jira Software: Yazılım geliştiriciler için özel olarak tasarlanmış, aracın özel bir sürümü

Jira Service Desk: Müşteri desteği ve BT uzmanları için bir platform. Service Desk, JIRA'nın anahtar paketlerinden biri olmakla birlikte, bir proje yönetimi aracı değildir

Hizmetlerde yapılacak değişiklikler

Ancak önümüzdeki yıllarda Jira, hizmetlerinde bazı önemli değişiklikler yapacak. Jira, sunucu tabanlı lisanslarını kullanımdan kaldıracak ve bu hizmetlere yönelik tüm destek 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

Aslında, tüm sunucu lisans satışlarını durdurmuşlar ve artık yalnızca bulut tabanlı hizmetler sunuyorlar.

Peki, ama bu tüketici için ne anlama geliyor?

Harika bir soru! Jira, bunun genel performansı, desteği ve hizmeti iyileştireceğini iddia etse de, bu büyük değişiklik kaçınılmaz olarak hem Jira hem de büyük olasılıkla müşteriler için bazı büyük büyüme sancıları ile birlikte gelecektir.

Yani, sunucu tabanlı lisans kullanan herkes tüm işlerini Jira bulutuna taşımak zorunda kalacak. Ne yazık ki, bu bir düğmeye tıklayarak yapılabilecek bir şey değil. Bunun yerine, sunucu tabanlı Jira kullanıcılarının altyapılarını Jira bulutunda sıfırdan yeniden oluşturmaları gerekecek.

Jira'yı kurmak ve sürdürmek başlangıçta çocuk oyuncağı değildir (dürüst olmak gerekirse, Everest'in zirvesine tırmanmak gibidir), bu da şu soruyu akla getirir: Neden tamamen farklı bir proje yönetimi çözümüne geçmiyorsunuz?

Ancak, daha ileri gitmeden önce, tipik bir Jira kullanıcısına ve Jira'nın bazı anahtar özelliklerine bir göz atalım.

Kimler kullanabilir?

Jira, deneyimli Agile yazılım geliştirme uzmanları ve ürün geliştiricileri için her zaman vazgeçilmez bir araç olmuştur. Temel olarak, ürünleri daha "teknik" düşünen kişilere yardımcı olmaya odaklanmıştır... Ancak, yıllar içinde Jira, her tür takım ve iş tarafından kullanılabilen bir proje yönetimi yazılımına dönüşmüştür.

Takımların ve işletmelerin Jira'yı kullanmayı tercih ettikleri en yaygın kullanım örneklerinden bazıları şunlardır:

Yazılım Geliştirme : Geliştiriciler, Scrum veya Kanban panolarını kullanarak projelerini yönetmek için Jira'nın özelliklerini kullanır

Pazarlama: Pazarlamacılar, etkinlikler ve ürün lansmanları gibi karmaşık projeleri (birden fazla takımla çalışmayı gerektiren) yönetmek için Jira'yı kullanır

İK: İK uzmanları, Jira ile özel iş akışları oluşturarak işe alım ve oryantasyon süreçlerini kolaylaştırabilir

Bonus: Jira Vs. Monday.com & Linear Vs. Jira

Jira'nın anahtar proje yönetimi özellikleri nelerdir?

Jira, güçlü çevik görünümler, özel iş akışları ve doğru çevik raporlama sunar. Jira, yazılımını oluşturan bazı çok güzel bileşenlere sahiptir... İşte bu anahtar özelliklerden bazılarının ayrıntıları:

1. Güçlü Agile görünümleri

A. Scrum panoları

Jira'nın Scrum panosu, mühendislik takımlarını hedeflerine ulaşmak için bir araya getiren bir araçtır. Mühendislik takımlarının tüm sprint görevlerini tek bir alanda tamamlamasına olanak tanır.

Scrum panoları, takımların iş yüklerini belirli bir sprint'e sığacak şekilde düzenlemelerine olanak tanır. Ayrıca, işlerin ilerlemesini sağlamak için proje aşamalarını takip etmenize de yardımcı olur.

B. Kanban panoları

Kanban panoları, iş akışınızı görselleştirmenin kullanışlı bir yoludur. Burada, görevleriniz yapışkan notlar gibi bir panoya yerleştirilir (Post-It'lerden kurtulun, Jim!):

Her yapışkan not, tek bir proje görevinin durumunu gösterir.

Bu durumlar arasında "yapılacak", "ilerleme kaydedildi" ve "tamamlandı" yer alır

Jira projesine kuşbakışı bir görünüm sunarak aşağıdakileri hızlıca belirlemenize yardımcı olur:

Hangi görevler sorunsuz çalışıyor?

Hangi görevler süreçlerde darboğaz oluşturuyor?

Bu görünümü kullanarak hata düzeltmelerini izleyebilir, kod incelemesi yapabilir ve mühendislikle ilgili olan veya olmayan diğer görevleri izleyebilirsiniz.

Jira'nın Kanban panosu, sürükle ve bırak sistemine dayalıdır, bu da bu aracı kullanımı son derece kolay hale getirir. Yapılacak tek şey, bir görevi sürükleyip bir sonraki aşamaya taşımak ve böylece herkesin güncel bilgilere ulaşmasını sağlamaktır!

2. Özel iş akışları

Jira iş akışı, bir görevi tamamlamak veya bir sorunu çözmek için izlenmesi gereken bir dizi süreç..

Jira iş akışında, renkli bloklar süreçleri temsil eder ve oklar geçişleri gösterir. Bu iş akışları, yazılım geliştirme projelerinizin ve görevlerinizin nasıl ilerlediğini takip etmenize yardımcı olur.

Bu özelliği daha da güçlü kılan şey, sıfırdan başlayıp kendi özel iş akışlarınızı da oluşturabilmeniz. Atlassian Marketplace'ten iş akışı şablonlarını ücretsiz olarak bile içe aktarabilirsiniz!

3. Yol haritaları

Bir proje yol haritası, geliştirmekte olduğunuz ürün hakkında net bir vizyon oluşturmanıza olanak tanır. Bu, takımınıza takip edeceği bir yön ve yol haritası sağlar.

Özel bir entegrasyon olan Jira Portföy, proje yol haritalarınızı yönetmek ve paydaşlarınızla paylaşmak için oluşturulmuştur. Bir portföy planı genellikle bir zaman çizelgesi, ürün biriktirme listesi (görev listesi) ve kısa ve uzun vadeli hedefleri içerir.

Farklı takımlar Portföy'ü nasıl kullanıyor?

Takım yöneticileri : görev izleme ve geliştirme takımının ilerlemesini takip etme

Çevik geliştirme takımları : bir projenin tamamlanma sürecini ayrıntılı olarak anlatan planı takip etmek için

Satış takımları: yeni özellikleri ve avantajları kullanıcılara yayınlanmadan önce tanıtmak için

4. Ayrıntılı raporlar

Jira, mühendislik projelerindeki ilerlemenizi takip etmenize yardımcı olacak Agile yazılım geliştirme raporları da oluşturabilir... İşte sundukları raporlardan bazıları:

Kullanıcı iş yükü : Bir takım üyesine ne kadar iş tahsis edildiğini ve bunun ne kadar süreceğini gösterir

Ortalama yaş : Backlog'unuzdaki çözülmemiş sorunların veya görevlerin ortalama yaşını (gün olarak) gösterir

Son oluşturulan sorunlar: Yeni sorunların (yazılım Yeni sorunların (yazılım hata raporları ) oluşturulma oranını gösterir

Jira'nın Avantajları

Jira, takımınızın verimliliğinde nasıl bir fark yaratabilir? Hadi öğrenelim..

1. Agile ve Scrum yönetimi için geliştirilmiştir

Jira Software, öncelikle Agile proje yönetimine odaklanır ve Scrum ve Kanban metodolojilerine yönelik özellikler sunar.

Aşağıdakiler gibi Agile proje verilerini izlemek için kullanabilirsiniz:

Kullanıcı hikayeleri : Geliştirilmesi gereken her bir yazılım ürünü özelliği

Hikaye Puanları : Kullanıcı hikayelerinizi tamamlamak için gereken çaba

Sprintler: Projenin bir bölümünü tamamlamak için gereken süre. Bir sprint 1 ila 4 hafta sürebilir

Ayrıca, aracın sezgisel sürükle ve bırak fonksiyonu sayesinde, ürün biriktirme listesindeki hatalar, yazılım sorunları ve kullanıcı hikayeleri gibi öğeleri kolayca yeniden sıralayabilirsiniz.

2. Sorun yönetimi için harika

"Atlassian tarafından yaratıldığı" ilk zamanlarında, Jira aslında bir hata izleme yazılımı olarak tasarlanmıştı ve bu alanda da mükemmeldir.

Hata izleme aracı nedir?

Yazılım ekiplerinizin yazılımlarındaki hataları bulmasına, izlemesine ve kaydetmesine yardımcı olur. Jira gibi iyi bir hata veya sorun izleme aracı, ekibinize hatalar ve proje görevleri dahil olmak üzere birikmiş işlerinizdeki tüm öğelerin görünümünü sunar.

Tek bir görünüm sayesinde, takımlar bir sonraki sürümde hangi özellikler veya hatalar üzerinde çalışacaklarına öncelik verebilirler.

3. Yüksek düzeyde özelleştirilebilir

İster proje yönetimi yazılımı, ister sorun izleme aracı, ister görev yönetimi aracı arıyor olun, Jira her türlü gereksinime uyacak şekilde özelleştirilebilir. İş akışlarını, raporları, Scrum panolarını ve daha fazlasını bile özelleştirebilirsiniz.

Jira, işinizi kolaylaştırmak için birçok popüler üçüncü taraf yazılımla entegre olabilir.

Takım iletişiminizi geliştirmek mi istiyorsunuz?

Slack uygulaması ile entegre edin.

*Zaman takibi aracı mı arıyorsunuz?

Toggl uygulamasıyla entegre edin.

Birden fazla Jira örneğini bağlamak mı istiyorsunuz?

Jira ile Jira arasında senkronizasyon ayarlayın .

Atlassian Marketplace'teki 3.000'den fazla uygulama arasından seçim yaparak Jira yazılımınıza işlevsellik ekleyebilirsiniz (iyi eski Atlassian!).

Jira'nın sınırlamaları nelerdir?

Jira'nın kurulumu zordur ve kullanımı karmaşıktır. İşbirliği özellikleri yoktur ve esas olarak mühendislik ve yazılım geliştirme takımları için tasarlanmıştır. Şimdi, Jira hakkında bazı şüpheleriniz olabilir... Endişelenmeyin arkadaşım, bu dünyada yalnız değilsiniz!

İşte bu aracın harika bir yönetim aracı olmasını engelleyen birkaç sınırlama:

Aracın kurulumu ve kullanıma alışması zor

Karmaşık kullanıcı arayüzü, görevlerin yönetimini zorlaştırabilir

Proje ilerlemenizi izlemek için yerleşik zaman çizelgesi yoktur

Takımınızla iletişim kurmak için işbirliği özellikleri yok

Esas olarak mühendislik ve yazılım geliştirme takımları için tasarlanmıştır

Fikirlerinizi ve planlarınızı takip etmek için fikir yönetimi özellikleri yok

Bu araç pahalı olabilir

Uzun sorgu yükleme süreleri ile yavaş bir araç olarak bilinir

Şu anda şöyle düşünüyor olabilirsiniz: "Hay aksi, bu makaleyi okudum ve Jira'nın kesinlikle ihtiyacım olan şey olmadığını şimdi anlıyorum. "

Ya da şu anda sunucu tabanlı bir Jira hizmeti kullanan bir takımın üyesisiniz ve önümüzdeki yıllarda buluta geçiş yaparken Jira'yı yeniden kurmak zorunda kalacaksınız.

Endişelenmeyin! Bu Jira incelemesinde sizi yüzüstü bırakmayacağız Lise yıllarında gizli el sıkışmasını bir türlü hatırlayamayan arkadaşınız gibi... ClickUp, Jira'yı kullanırken karşılaşabileceğiniz tüm sorunları çözebilir.

En İyi Jira Yazılım Alternatifi Nedir?

ClickUp, 200.000'den fazla takım tarafından kullanılan en güçlü çevik proje yönetimi aracıdır. Verimli, işbirliğine dayalı iş yönetimi için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir ve piyasadaki en yüksek puanlı araçlardan biridir.

Proje planınızı oluşturmaktan, projeleri yönetmeye, proje zamanını izlemeye kadar, ClickUp, ister 2 kişilik ister 2.000 kişilik bir takım olun, ihtiyacınız olan tüm proje yönetimi çözümlerine sahiptir!

Jira Eksileri #1: Kurulumu zor

ClickUp'ın Çözümü: Kolay kurulum

A. Kolay başlangıç

ClickUp, öğrenme eğrisi neredeyse hiç olmayan ve kurulumu için kesinlikle kod gerektirmeyen basit bir görev yönetimi yazılımıdır. Devasa kılavuzları kullanmayı ve takım üyelerini platforma eklemek için uğraşmayı unutun.

ClickUp, üzerinde çalıştığınız görevleri kolayca aramanızı, bulmanızı ve yorumlamanızı sağlar, böylece işe alım süreci çocuk oyuncağı haline gelir (ya da pasta, pastayı tercih ederseniz).

ClickUp'ı hemen kullanmaya başlamak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri içeren hızlı başlangıç kılavuzumuzu inceleyin!

ClickUp ayrıca yerleşik slash komutlarıyla birlikte gelir, böylece klavyenizden hiç ayrılmak zorunda kalmazsınız!

Basit bir işlem yapmanız gerekiyorsa, şu komutları kullanın:

/ me = kendinize görev atayın

/ a = takımınızdaki başka birine atayın

/ d = son teslim tarihi

/ s = durumu değiştir

/ – = bir alt görev oluşturun ve yazarken açın

Jira Eksileri #2: Karmaşık kullanıcı arayüzü

ClickUp'ın çözümleri

A. Basit Görev Hiyerarşisi

ClickUp'ın basitleştirilmiş görev hiyerarşisi, takımınızın faaliyetlerini hızlı ve kolay bir şekilde yönetmenizi ve düzenlemenizi sağlar.

Sezgisel olarak basit bir yapıya sahiptir:

İş yeri > Alan > Klasör > Liste > görev > alt görevler > kontrol listesi

Workplace : Burada, şirketinizi ayrı takımlara ayırabilirsiniz

Alanlar : "Operasyonlar" veya "İK" gibi çeşitli takımlar için gruplar oluşturabilirsiniz

Klasörler : Burada, projeyle ilgili listeleri saklayabilirsiniz

Listeler : Yapılması gereken görevlerin bir listesini oluşturabilirsiniz

Görevler : Her görevin alt görevleri, açıklaması, yorumları ve çok daha fazlası vardır

Alt görevler : Her görevi alt görevler olarak adlandırılan daha küçük bileşenlere ayırın

Kontrol listeleri: Kontrol listeleri görevler veya alt görevler içinde tutulur. Örneğin, yazılım geliştirme görevleriniz sırasında kalite kontrolü için kontrol listeleri oluşturabilirsiniz

B. Çoklu Görünümler

ClickUp ayrıca, farklı çalışma tarzlarına uyum sağlamak için birden fazla proje görünümü sunar.

ClickUp Görünümlerinin en iyi yanı nedir?

ClickUp, aynı proje içinde görünümler arasında geçiş yapmanızı sağlar!

Bu görünümleri daha yakından inceleyelim:

A. Gerekli görev görünümleri

ClickUp'ta iki zorunlu görev görünümü vardır:

Pano görünümü – Pano görünümü, Kanban kullanıcıları için mükemmel bir görünümdür. Bu görünümle, birden fazla projeyi farklı kategorilere kolayca sürükleyip bırakarak görevden göreve, projeden projeye sorunsuz bir şekilde taşıyabilirsiniz.

Liste görünümü – Liste görünümü, işlerini hızlı bir şekilde tamamlamak isteyen kullanıcılar için mükemmeldir. Burada, görevleriniz birbiri ardına listelenir (kontrol listesi gibi) ve ilerledikçe listeden işaretleyebilirsiniz.

B. Box görünümü

Box görünümü, takımınızın ilerlemesini kuşbakışı olarak görebilmeniz için harika bir yoldur. Görevler atanan kişiye göre sıralandığından, herkesin görevlerini takip edebilir ve ilerlemelerini izleyebilirsiniz.

C. Takvim görünümü

Artık kağıt tasarrufu yapmanın ve üç yıl önce Walmart'tan aldığınız ajandayı atmanın zamanı geldi.

ClickUp'ın Takvim görünümü, programınızı kolayca yönetmek için mükemmel bir yoldur. Planlar değişebileceğinden, dijital bir planlayıcıya sahip olmak son teslim tarihlerini yeniden planlamayı kolaylaştırır.

Takviminizde aşağıdakiler gibi görünümler arasında anahtar bile değiştirebilirsiniz:

Günler: Belirli bir tarihte planlanan proje görevlerini görünüm

4 Gün : Proje zamanlamanızı dört günlük bir dönem boyunca görünüm

Hafta: Haftalık proje programınıza bakın

Aylık: Yapmanız gerekenlerin genel görünümü

D. Me Modu

İtiraf etmek istesek de istemesen de, hepimiz biraz benciliz! Artık kendinize biraz verimlilik hediye edebilirsiniz... suçluluk duymadan.

"Ben" Modu ile size atanan öğeleri kolayca görüntüleyebilirsiniz. Artık takım üyelerinizin görev listelerini incelemek yerine kendi görevlerinizi yönetmeye odaklanabilirsiniz.

Tüm bu görünümlerle ClickUp, takımınızın tercih ettiği iş akışına uyum sağlayan bir proje yönetimi aracıdır – sizi ona uyum sağlamaya zorlamaz!

Jira Eksileri #3: Yerleşik zaman çizelgesi görünümleri yok

ClickUp'ın çözümleri

A. Gantt Grafikleri

ClickUp'ın Gantt grafikleri, projenizin ilerlemesini izlemek, görevleri planlamak ve son teslim tarihlerini yönetmek için mükemmeldir.

Bu zaman çizelgeleri, tüm projelere, listelere ve görevlere genel bir bakış sunar ve her öğe, daha kolay tanımlama için renk kodlarıyla işaretlenmiştir.

Bu Gantt grafiklerinin en iyi yanı nedir? Size otomatik olarak gerçek zamanlı güncellemeler sunarlar!

Otomatik olarak yapabilecekleri işlemler şunlardır:

Planlama değişiklikleri yapıldığında görev bağımlılıklarını otomatik olarak yeniden ayarlayabilirler

Tamamlanan görevler ile toplam proje görevleri arasında otomatik olarak proje ilerleme yüzdesini hesaplayabilirler

Görevlerin nasıl ilerlediğini belirlemek için mevcut proje ilerlemenizi beklenen ilerlemeyle karşılaştırabilirler

Son teslim tarihlerinize uymak için en önemli proje görevlerini belirlemek üzere kritik yolunuzu hesaplayabilirler

B. Gösterge Panelleri

ClickUp ayrıca, projenizi ve sprint verilerinizi görselleştirmek için güçlü Gösterge Panelleri ile birlikte gelir.

ClickUp'taki gösterge panelleri, aşağıdakiler gibi kullanışlı bileşenlerle doludur:

Hız grafiği: Görevlerinizin tamamlanma oranını belirleyin

Burndown grafiği: Takımınızın hedef çizgisine göre ne kadar ilerleme kaydettiğini görün ve kalan işi görselleştirin

Burnup grafiği: Kapsamınıza göre ne kadarını tamamladığınızı görün Kapsamınıza göre ne kadarını tamamladığınızı görün

Jira Eksiklik #4: İşbirliği özellikleri yok

ClickUp'ın çözümleri

Her ClickUp görevi, anında takım işbirliği için kendi özel yorum bölümüne sahiptir.

Bir proje görevinde açıklığa mı ihtiyacınız var? Bir takım üyesini etiketleyin ve proje görevine bir yorum bırakın. Sorunuza cevap verdiklerinde bir ClickUp bildirimi alacaksınız.

Ve bu sadece başlangıç... Bir yorumun belirli kısımlarına yanıt vermek için metni vurgulayarak konuşmalarınızı düzenleyin. Zengin metin düzenleme özelliği ile yorumları biçimlendirin ve düzenleyin. Hatta bağlantılar ekleyebilir, dosya ekleyebilir, diğer belgelerden ve görevlerden bahsedebilir ve emojilerle renklendirebilirsiniz!

İnsanlar yorumlarınıza yanıt vermeyi unutuyor mu? Takım üyeleriniz arasında kendinizi hiç görmezden gelinmiş hissettiğiniz oluyor mu? (Evet, sana söylüyorum Tracey…. )

Endişelenmeyin, takımınızda sesinizin duyulmasını sağlıyoruz – ClickUp'ın atanan yorumları, onu dünyanın en iyi işbirliği araçlarından biri haline getiriyor.

Atanan yorumlarla, bir yorumu anında göreve dönüştürebilir ve takım üyelerine (veya kendinize) atayabilirsiniz!

Araç daha sonra onlara bununla ilgili bir bildirim gönderir ve hatta görev listelerinde de görünür.

Hatta, gereksiz takipleri en aza indirmek için görevleri tamamladıklarında çözüldü olarak işaretleyebilirler!

ClickUp'ın Çözümleri

A. Not Defteri Uygulaması

ClickUp'ın Not Defteri, web'den indirip kullanabileceğiniz bir Chrome uzantısıdır.

Ekranınızın alt köşesinde kalır, böylece gezinirken hatırlatıcılar yazabilir veya bağlantıları kopyalayabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, yapılacaklar listelerini görevlere dönüştürebilir ve takımınızla paylaşabilirsiniz.

Başka hiçbir proje yönetimi aracı size bu kadar esneklik sunmaz!

B. Belgeler

ClickUp'ın Belgeler özelliği, takımınız için yerleşik bir wiki aracıdır. Ayrıntılı proje ve şirketle ilgili belgeler oluşturmak için kullanın. Belgeleriniz projelerinizle birlikte depolandığından, bunlara kolayca erişebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp'ın Belgeleri şu anahtar özelliklere sahiptir:

Ek özelleştirme için belgeler içinde sayfalar iç içe yerleştirebilirsiniz

Belgelerinizin erişim haklarını düzenleyebilirsiniz

Google'ın belgelerinizi indeksleyerek arama sonuçlarında görünmesini sağlayabilirsiniz

ClickUp ayrıca hedeflerinizi ve amaçlarınızı izlemek için güçlü bir çözüm sunar. ClickUp ile planlarınızı takip etmekte veya planlarınıza odaklanmakta hiçbir zaman sorun yaşamayacaksınız.

ClickUp, oluşturduğunuz hedeflerin türü üzerinde birçok özel özelleştirme seçeneği bile sunar.

Aşağıdakilere göre hedefler belirleyebilirsiniz:

Sayı: Sayı aralıklarındaki artışları veya azalışları izleyin

Doğru/Yanlış: Bunlar "tamamlandı" veya "tamamlanmadı" seçenekleridir

Para birimi: Bu hedef, finansal yönetiminizi izlemenize yardımcı olur

Görevler: Burada, ClickUp içindeki görevlerinizi ve/veya görev listelerinizi takip edebilirsiniz

Hedeflerinizi etkili bir şekilde kategorize etmek ve saklamak için klasörler oluşturabilirsiniz. Müşterilerin katılımını kolaylaştırmak için, hedef klasörünüze kimlerin erişebileceğini de özelleştirebilirsiniz. Böylece, müşterileriniz hedeflerinizi görüntüleyebilir ve önerilerde bulunabilir.

Jira Eksisi #6: Jira pahalıdır

ClickUp'ın Çözümü

ClickUp, sınırsız kullanıcı ve sınırsız görev sunar.

Yükseltme, size sınırsız depolama alanı sağlar ve Jira'dan da oldukça ucuzdur.

ClickUp'ın fiyat planlarına bir göz atalım:

Ücretsiz Plan: Sınırsız görev ve sınırsız kullanıcı

Sınırsız (kullanıcı başına aylık 5 $): Sınırsız entegrasyonlar, Hedefler, Gösterge Panelleri ve Özel Alanlar

İş (kullanıcı başına aylık 9 $): SMS tabanlı 2 Faktörlü Kimlik Doğrulama + Hedef Klasörleri + ekstra misafirler

Yeni bir araca geçmenin zor olacağından mı endişeleniyorsunuz? Jira'dan geçmek istiyor ama şirketiniz veya takımınız buna alışmış mı?

Yine yanınızdayız!

Jira, Service Desk veya Confluence'dan memnun değilseniz, ClickUp'a geçiş çok kolay!

ClickUp, en popüler proje yönetimi araçları için adım adım, kullanımı kolay bir geçiş aracı sağlar. Diğer Jira alternatiflerine de göz atabilirsiniz.

Sonuç

Jira, 2002 yılında harika bir araç olsa da, birçok dezavantajı vardır. Bunların arasında en önemlileri, zor kurulum ve yapılandırmadır.

Binlerce takım, sunucu tabanlı Jira hizmetinden bulut tabanlı Jira hizmetine geçerken Jira'yı sıfırdan kurmak zorunda kaldığından, bu dezavantaj bardağı taşıran son damla olabilir.

Neyse ki, ClickUp, kurulumdan proje planlamasına, görev yönetimine ve çok daha fazlasına kadar işinizin her yönünü olabildiğince sorunsuz ve verimli hale getirmek için burada!

Neyse ki, tüm bu sorunları çözmek için ClickUp gibi görev yönetimi yazılımlarını kullanabilirsiniz!

ClickUp, bu Jira incelemesinde ele alınan tüm Jira özelliklerine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda çok daha uygun bir fiyata çok daha fazlasını sunar. Unutmayın, bu özelliklerin çoğunu sonsuza kadar ücretsiz olarak kullanabilirsiniz!

ClickUp'a bugün kaydolun ve daha yüksek takım verimliliği, gelişmiş işbirliği ve asla kullanmayacağınız Walmart planlayıcılarının azalmasının sihrini yaşayın!