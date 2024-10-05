Dijital Varlık Yönetimi İş Akışı Nasıl Oluşturulur?

Önemli bir müşteri sunumu üzerinde çalışıyorsunuz ve sunumunuzu parlatmak için ürünlerinizin yüksek kaliteli görüntülerine ihtiyacınız var.

Ancak görüntü klasörünüz, açıklama, kategori veya etiket içermeyen rastgele dijital dosyalarla dolu. 😞

İşte tam da bu noktada Dijital Varlık Yönetimi (DAM) iş akışına ihtiyacınız var. Dijital varlıkları verimli bir şekilde yüklemek, düzenlemek ve erişmek için net ve yapılandırılmış bir süreç sağlar.

Bu blog gönderisinde, dijital varlık yönetimi iş akışının ne olduğunu ve kuruluşunuz için nasıl oluşturabileceğinizi ele alacağız. Hadi başlayalım!

Dijital Varlık Yönetimi Ş Akışı Nedir?

Dijital varlık yönetimi iş akışı, bir varlığı yaşam döngüsü boyunca (tasarımdan tamamlanmasına kadar) taşıyan bir dizi adımdır. Bu adımlar arasında oluşturma, kategorize etme, düzenleme, inceleme, onaylama, depolama, geri alma ve dağıtım gibi varlık yönetimi faaliyetleri yer alır

Dijital Varlık Yönetimi iş akışlarını dijital varlıkları yönetmek için eylem öğelerinin listesi olarak düşünün. Projeleri başarıyla tamamlamak için bir yapı özetler. İşte bir örnek:

Diyelim ki pazarlama takımınız yeni bir kampanya için grafiklere ihtiyaç duyuyor. Dijital varlık yönetimi iş akışları şöyle görünebilir👇 Varlık oluşturma : Grafik tasarımcılar ürün kampanyası için görseller oluşturur

Yükleme : Takım, ham dosyaları dijital varlık yönetim sistemine yükler

Meta veri oluşturma : Takım, ürün ve kampanya adları ve kullanım alanları (sosyal medya, baskı vb.) gibi ilgili görüntü etiketlerini ve açıklamaları ekler

Organizasyon : Varlıklar önceden tanımlanmış kriterlere göre sıralanır: kampanya, ürün grubu veya içerik türü

Onay : Pazarlama takımı içeriği inceler, düzenler ve tasarımı onaylar

Dağıtım : Tasarım takımı, nihai dosyaları pazarlama takımıyla paylaşır

Arşivleme: Kampanya bittiğinde, görüntüler aktif aramalardan kaldırılır ve şirketin pazarlama veritabanına arşivlenir

DAM iş akışının amacı nedir?

DAM iş akışları, dijital varlıkların yönetimini kolaylaştırır.

Varlık yöneticileri için net sorumluluklar ve zaman çizelgeleri tanımlar ve varlıklarla çalışan satış veya pazarlama gibi ilgili takımlar için hızlı bir geri alma süreci sağlar. Dijital varlık yönetimi ayrıca takımlar arasındaki iletişimi iyileştirir ve bir projeye dahil olan tüm takım üyelerinin aynı sayfada olmasını sağlar.

Dijital varlık yönetimi iş akışı oluşturmanın kuruluşunuz için önemli olmasının birkaç nedeni aşağıda belirtilmiştir.

Yapılandırılmış varlık yönetimi

Dijital varlık yönetimi iş akışları, şirketinizin dijital varlıklarını yönetmek için yapılandırılmış bir süreç sağlar. Bu iş akışları, varlıkları depolamaya ve düzenli tutmaya odaklanır, böylece varlıklara kolayca erişilebilir.

Hızlı erişim

Verimli bir dijital varlık yönetimi iş akışı, doğru dosyayı hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur. Rastgele, etiketlenmemiş dosyaları kaydırarak zaman kaybetmek yerine, DAM iş akışının her aşamasını takip ederek en son dosyalara kolayca ulaşabilirsiniz.

DAM, aktif bir çalışma ortamıdır. Bu, varlıklar buraya geldiğinde, her zaman bunları arayabilir, yeniden kullanabilir ve başka amaçlarla kullanabilirsiniz anlamına gelir.

DAM, aktif bir çalışma ortamıdır. Bu, varlıklar buraya geldiğinde, her zaman bunları arayabilir, yeniden kullanabilir ve başka amaçlarla kullanabilirsiniz anlamına gelir.

Dijital varlıklar için güvenlik

DAM iş akışları, her bir varlık için izinler belirlemenizi sağlayan ayrıntılı erişim denetimleri içerir. Bu, yalnızca yetkili kullanıcıların varlıklara erişebilmesini sağlar. Dijital varlık yönetimi iş akışı, varlıklar yayınlanmadan önce izlenip incelenmesi sayesinde güvenlik ve veri gizliliği yasalarına uyumu da sağlar. Ayrıca, sürüm denetimi ile dosyalarda yapılan düzenlemeleri veya değişiklikleri izleyebilirsiniz.

Dijital Varlık Yönetimi İş Akışının 5 Aşaması

DAM iş akışınızın aşamaları, elinizdeki projenin kapsamına ve karmaşıklığına bağlıdır. Örneğin, erişilebilirlikle ilgili bir pazarlama kampanyasının iş akış aşamaları, marka varlık yönetiminden farklı olabilir.

Erişilebilirlik pazarlama kampanyası için iş akışı, varlık oluşturma (görüntüler için alternatif metin ve videolar için altyazı ekleme), erişilebilirlik yönergelerine uyum ve erişilebilirlik testleri gerçekleştirmeyi içerir.

Buna karşılık, marka varlık yönetimi için DAM iş akışı, basit varlık oluşturma, kolay arama ve kategorizasyon için meta veri ekleme ve erişim kontrolüne odaklanır.

dijital varlık yönetiminin 5 yaygın aşaması Varlık oluşturma: İlk adım, bir varlık oluşturmaktır. Bu aşama, fikir üretme, taslak oluşturma veya belge, ses ve video gibi varlıkları edinmeyi içerir. Genellikle markalar, varlık oluşturmada tutarlılığı sağlamak için bu aşamada net kurallar belirler Varlık organizasyonu: Bu aşamada, mevcut varlıklar türüne, projeye veya departmana göre kategorize edilir ve dijital varlık yönetim sistemi içinde uygun klasörlere taşınır Varlık depolama: Bu aşama, varlıkların kolayca erişilebilir olacak şekilde depolanmasını içerir. Örneğin, ilgili etiketler, açıklamalar ve meta veriler kullanmak, varlıkları filtrelemek veya sıralamak için yararlı olabilir Varlık dağıtımı: Bu aşama, varlığın onay ve proje kullanımı için ilgili paydaşlara dağıtılmasını içerir Varlık arşivi: Bu aşamada, varlık aktif sistemden kaldırılır. Dijital varlığın yaşam döngüsü sona erdiğinde, varlık arşivlenmelidir, böylece onu koruyabilir ve yeniden kullanabilirsiniz, bu da DAM iş akışını daha verimli hale getirir

DAM İş Akışlarının Türleri

Artık dijital varlık yönetimi iş akışının nasıl işlediği açık. Şimdi, farklı DAM iş akışı türlerini ele alalım. İş akışı türünü, üzerinde çalıştığınız iş, varlık türü ve bulunduğunuz yaşam döngüsü aşamasına göre seçebilirsiniz.

Proje tabanlı iş akışı

Proje tabanlı iş akışları, proje yönetimi için en iyisidir. Bunlar, tek bir proje için birden fazla varlığın yönetilmesini içerir. Örneğin, bir ürün lansmanı için proje tabanlı bir iş akışı kullanmak, ürün görselleri, demo videoları, reklamlar, açılış sayfası görselleri ve diğer dijital içerikler gibi birden fazla varlığı yönetmenize yardımcı olur.

Varlıkları proje türüne, müşteri adına veya projeyle ilgili anahtar kelimelere göre kategorilere ayırabilirsiniz.

💡Pro İpucu: ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü, proje tabanlı iş akışlarınızı geliştirmenize yardımcı olabilir. Projenizi planlayabilir, görevleri programlayabilir, zaman çizelgelerini izleyebilir, varlıkları ve kaynakları yönetebilir ve işbirliğini geliştirebilirsiniz.

ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü ile projeleri planlayın ve yönetin, görevleri atayın ve ilerlemeyi izleyin

İşbirliğine dayalı iş akışı

Adından da anlaşılacağı gibi, bu DAM iş akışı, takım işbirliği gerektiren projeler içindir. Takımların aynı varlık üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışmasını, iletişim kurmasını ve varlığı değiştirmesini sağlar.

Bir pazarlama kılavuzu oluşturmak için çalıştığınızı varsayalım. Ürün, pazarlama, satış, müşteri başarısı ve kreatif takımlarının işbirliği yapması ve içgörülerini eklemesi gerekir. Bunun için takımların varlıkları incelemesi ve düzenlemesi için işbirliğine dayalı iş akışları gerekir.

Bu ş akışında:

Ürün takımı teknik özellikleri ve ürün resimlerini yükleyecektir

Pazarlama üyeleri marka yönergelerini, promosyon içeriklerini ve metinleri ekler

Satış ekibi, vaka çalışmaları ve satış sunumları ile katkıda bulunabilir

Müşteri başarısı takımı, müşteri geri bildirimlerini ve en iyi uygulamaları paylaşır

💡Pro İpucu: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak fikirler üretin, takımla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve görevler atayarak mükemmel bir oyun kitabı oluşturun.

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve fikirleri hayata geçirin

Varlık tabanlı iş akışı

Varlık tabanlı iş akışları, varlıkların yönetimi ile ilgili görevlere odaklanır: bloglar, açılış sayfaları, videolar ve diğer medya varlıkları. Örneğin, yeni bir ürün lansmanı oluşturmak istiyorsunuz. İş akışı şunları içerebilir:

Ürün lansmanı videosunu ürün adıyla birlikte DAM sistemine yükleme

Videoyu "Ürün Lansmanı Videosu" 2024 olarak etiketleyin ve pazarlama videosu olarak kategorize edin

Pazarlama takımı varlıkların stilini onaylarken, hukuk takımı uyumluluk açısından inceler

İşlem ş akışı

İşlem ş akışları, dijital varlıkların satışını yönetmek için kullanılır. Örneğin, bu ş akışı, stok fotoğrafların veya müzik parçalarının lisanslamasını yönetmek için kullanabilirsiniz. Bu, kullanım haklarının izlenmesini ve lisans sözleşmelerine uyumun sağlanmasını içerir.

Onay ş Akışı

Onay iş akışları, adından da anlaşılacağı gibi, dağıtımdan önce varlıkları onaylamak içindir. Onay iş akışının yaygın bir kullanımı, içerik inceleme sürecidir. Dijital içerik (blog, sosyal medya gönderisi veya kampanya görseli) yayınlanmadan önce, varlık, marka hedefleri ve yönergelerine uygunluğunu sağlamak için çeşitli inceleme aşamalarından ve kalite kontrollerinden geçer.

Arşivleme iş akışı

Bu DAM iş akışı, artık kullanılmayan varlıkları korur. Varlıkları kolayca erişilebilecek uygun yerlerde depolayabilirsiniz. Sorunsuz varlık kurtarma için bir kurtarma süreci oluşturmak da çok önemlidir.

Örneğin, bankacılık ve sağlık gibi düzenlemelere tabi sektörlerdeki şirketler, dijital varlık kayıtlarını depolamak için arşivleme iş akışları ve belge yönetimi yazılımları kullanabilir.

DAM İş Akışının Bileşenleri

Dijital varlık yönetimi iş akışı, varlıkları düzenli tutar, böylece takımınız ihtiyaç duyduğu şeyi doğru zamanda bulur. Ancak, seçtiğiniz iş akışı türünden bağımsız olarak, "DAM(N)-good" bir iş akışı oluşturmak için aşağıdaki bileşenler gereklidir. 😉

Medya kitaplığı

Medya kitaplığını, varlıkları depolamak için kullanılan merkezi bir veri deposu olarak düşünün. Tüm varlıklarınızı medya kitaplığında depolayın, düzenli olmalarını sağlayın ve erişim denetimlerini sürdürün. Varlıklarınızı kitaplığa taşıdıktan sonra kitaplığı denetleyebilir, varlık güncellemeleri yapabilir, varlıkları kaldırabilir ve gerektiğinde yeniden düzenleyebilirsiniz.

Meta veriler

Taksonomi ve varlık meta veri etiketleme, arama kolaylığını artırmak için DAM iş akışlarının önemli unsurlarıdır. Taksonomi, dosyaları etiketli klasörlere ayırmaya benzerken, meta veri etiketleme bu dosyalara ek ayrıntılar içeren yapışkan notlar eklemeye benzer

Görüntü varlıklarını etiketlemek bizim için sürekli bir zorluktur. Otomatik etiketleme metin içeriği için iyi sonuç verse de, başlıklar ve diğer manuel olarak eklenen meta veriler görüntü varlıkları için önemlidir.

Görüntü varlıklarını etiketlemek bizim için sürekli bir zorluktur. Otomatik etiketleme metin içeriği için iyi sonuç verse de, başlıklar ve diğer manuel olarak eklenen meta veriler görüntü varlıkları için önemlidir.

Varlık onayı

Dijital varlıkları dağıtmadan önce standart bir inceleme ve onay süreci oluşturun. Varlıklarınızın onay sürecinde hangi aşamada olduğunu izlemek için "inceleniyor", "onay bekliyor", "bekletiliyor" ve "onaylandı" gibi etiketler oluşturabilirsiniz

💡Pro İpucu: ClickUp'ın Özel Durumlar özelliği, üzerinde çalıştığınız projeye göre durumları özelleştirmenize olanak tanır. Örneğin, resim veya blog gibi varlıklarla çalışırken "devam ediyor", "beklemede", "inceleme" gibi durumları kullanabilirsiniz.

ClickUp Özel Durumları ile varlıkları yaşam döngüleri boyunca izlemek için özel durumlar ayarlayın

DAM yazılımı

Markanızın özel ihtiyaçlarını karşılayan bir dijital varlık yönetimi yazılımı seçin. Aşağıdaki özelliklere sahip bir DAM çözümü arayın:

Tüm dijital varlıklar için tek bir doğru kaynak görevi görür

Otomatik etiketleme özellikleri ve özel durumlar

Varlık izleme ve kullanım analizi sunar

Diğer iş platformlarıyla entegre olur

Rol tabanlı erişim denetimi

Bu bileşen, dijital varlıklarınızın güvenliğini sağlamak için çok önemlidir. Erişimi sınırlar ve olası veri ihlallerini önler. Erişim denetimlerini uygularken, kuruluşunuzdaki farklı rolleri ve bunların gereksinimlerini anlayın. Ayrıca, kolay erişilebilirliği sağlarken güvenliği korumak için erişimi düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin.

💡Pro İpucu: Uygun erişimi kolayca sağlamak için ClickUp Rol Tabanlı Erişim Kontrolü Matris Şablonunu kullanın. Organizasyonel izin düzeyleriyle roller atayın, kullanıcı etkinliklerini kontrol edin ve hangi varlıklara kimlerin erişebileceğini izleyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Rol Tabanlı Erişim Kontrolü Matris Şablonu ile kullanıcı rollerini tanımlayın ve her bir çalışanınızın erişim düzeyini belirleyin

DAM İş Akışı Geliştirme ve Bakım

Şeflerin birden fazla yemek hazırlamakla meşgul olduğu bir restoran mutfağını düşünün. 🍜

Malzemeler doğru şekilde etiketlenmez ve düzenlenmezse ne olur? Teslimatlar gecikir, crème brulé'de tuz, spagetti'de şeker olur ve müşteri şikayetleri bitmez!

Benzer şekilde, uygun DAM iş akışları olmadan, kaosun içine girebilirsiniz: kaybolan görüntüler, aramalara daha fazla zaman harcamak ve geciken proje teslimatları.

DAM iş akışı sistemi oluşturmanın anahtar adımları

Sağlam bir dijital varlık yönetimi iş akışı sistemi oluşturmak için atılması gereken adımları tartışalım.

Adım 1: Dijital varlık gereksinimlerini değerlendirin

Sahip olduğunuz dijital varlıkların türlerini (görüntüler, videolar, belgeler ve diğer multimedya kaynakları) anlayın. Varlıkların yönetimini, kullanımlarına ve önemlerine göre önceliklendirin.

Adım 2: İhtiyaçları belirleyin

Diğer takım üyeleriyle işbirliği yapın ve mevcut varlık yönetimi süreçleri hakkında içgörüler edinin. Varlıkların düzenlenmesi ve geri getirilme sürecinin iyileştirilmesi, takım işbirliğinin geliştirilmesi ve verimli bir onay sürecinin sağlanması gibi bir DAM iş akışı oluşturma ihtiyacını keşfedin.

DAM iş akışı projenizin kapsamını belgelendirin ve ClickUp Belgeleri'ni kullanarak hedeflerinizi özetleyin

3. Adım: Hedefleri belirleyin

DAM iş akışı oluşturmak için hedeflerinizi belirleyin. Bu hedefler, içerik oluşturma sürecini hızlandırmak, arama süresini kısaltmak veya inceleme sürecini hızlandırmak olabilir

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak net zaman çizelgeleriyle hedefler belirleyebilirsiniz. Otomatik hedef ilerlemesini izlemenize ve tüm hedeflerinizi tek bir merkezi konumda yönetmenize yardımcı olarak verimliliği artırır.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak dijital varlık yönetimi iş akışı için hedefler belirleyin ve izleyin

Adım 4: DAM iş akışı oluşturun

Bir DAM iş akışı tasarımı oluşturun ve bunu entegre etmek için plan yapın. Her uygulama aşaması için belirli görevleri, sorumlulukları ve zaman çizelgelerini ayrıntılı olarak belirtin.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak kolayca DAM iş akışları oluşturabilirsiniz . İş akışı diyagramları çizebilir, süreç akışları oluşturabilir ve paydaşların sorumluluklarını haritalayabilirsiniz. Ayrıca, takım üyelerinizle etkili iş akışı süreçleri hakkında beyin fırtınası yapabilir ve hesap verebilirliği artırmak için eylem öğeleri atayabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile dijital varlık iş akışlarını planlayın ve özelleştirin

Adım 5: Doğru aracı edinin

En önemli karar, ihtiyaçlarınızı karşılayan bir dijital varlık yönetimi iş akışı çözümünü entegre etmektir. Seçenekleri değerlendirirken iş ihtiyaçlarını, uyarlanabilirliği, ölçeklenebilirliği, fiyatlandırmayı ve entegrasyon yeteneklerini göz önünde bulundurun

Dijital varlık yönetimi iş akışı oluşturmak için ClickUp'ı deneyebilirsiniz. Pazarlama için ClickUp çözümü, tüm yaratıcı süreçleriniz için merkezi bir konum sağlar. Tüm dijital varlıkları tek bir yerde depolamak, kampanyalar ve içerik projeleri yürütmek, yol haritaları ve önceden tanımlanmış iş akışları oluşturmak için özel bir alan oluşturabilirsiniz.

Tüm dijital varlıkları yönetmek için ClickUp'ın Pazarlama Çözümünü kullanın

Adım 6: Paydaşların rollerini ve sorumluluklarını tanımlayın

Sorumluluk ve sorunsuz işlemler için iş akışının her aşamasında paydaşların sorumluluklarından bahsedin.

Örneğin, tasarımcılar ve yazarlar gibi içerik oluşturucular, varlık oluşturma aşamasının sahipliğini üstlenebilir. Pazarlama müdürü veya proje yöneticisi varlık için ilk onayı verebilir, üst düzey yönetici geri bildirimlerini paylaşabilir ve pazarlama koordinatörü sosyal medya ve diğer platformlarda içeriğin dağıtımından sorumlu olabilir.

İş akışı boyunca marka varlıklarının durumunu değiştirmek gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin. Ayrıca, onay gibi süreçleri de otomatikleştirin

ClickUp, 100'den fazla özel iş akışı otomasyonu sunar. ClickUp Otomasyonunu kullanarak rutin görevleri ve onay süreçlerini otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, belirli koşullar sağlandıktan sonra bir varlığı "inceleme" aşamasından "kalite kontrol" aşamasına otomatik olarak taşımak için onay süreci otomasyonu kurabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarını ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Adım 8: DAM iş akışını uygulayın

İş akışını uygulayın ve kullanımı izleyin. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dair değerli bilgiler edinin.

Adım 9: İyileştirme ve optimizasyon üzerinde çalışın

DAM iş akışını izleyin, geri bildirim alın ve iç ve dış takımlarla görüşerek eksiklikleri belirleyin. Geri bildirimlere göre hareket edin ve iş akışını sürekli olarak optimize edin.

DAM iş akışınızı optimize etmenin mükemmel bir yolu, ClickUp Gantt Grafiklerini kullanmaktır. Bu grafikler, her iş akışı aşamasını tamamlamak için öncelikleri ve son teslim tarihlerini izlemenize ve işlerin ilerlemesini sağlamak için darboğazları yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp Gantt Grafikleri kullanarak DAM iş akışlarını kolaylaştırın

Uygun iş akışı araçları olmadan, DAM iş akışlarını sürdürmek imkansızdır. İşte bu noktada ClickUp gibi araçlara ihtiyacınız var.

ClickUp, dijital varlık yönetimi süreçlerini kolayca ayarlamanıza ve optimize etmenize yardımcı olabilecek hepsi bir arada verimlilik, işbirliği ve iş akışı yönetimi platformudur. ClickUp'ın DAM iş akışını yönetmeye nasıl yardımcı olduğunu görelim.

İş akışını izleme

ClickUp, iş akışını en iyi şekilde izlemenize yardımcı olan Pano, Liste ve Takvim gibi 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm sunar. Örneğin, ClickUp Pano Görünümü, tüm iş akışı aşamalarınızı ve görevlerinizi kuşbakışı olarak gösterir. Görevleri özel sütunlarda görüntüleyebilir, varlıkları iş akışı aşamaları arasında sürükleyip bırakabilir ve kolayca izleyebilirsiniz.

ClickUp Pano Görünümü ile DAM iş akışı aşamalarını ve görevlerini görselleştirin

İş akışı şablonlarını kullanın

ClickUp, özelleştirilebilir, kullanıma hazır iş akışı şablonlarıyla işinizi kolaylaştırır. Örneğin, ClickUp'ın Süreç Akışı Şablonu'nu kullanarak dijital varlık yönetimi iş akışınızı baştan sona görselleştirebilirsiniz. Ayrıca, daha iyi işbirliği yapabilir, her şeyin planlandığı gibi gittiğinden emin olmak için ilerlemeyi izleyebilir ve olası engelleri kolayca belirleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Süreç Akışı Şablonu ile DAM iş akışınızı görselleştirin ve izleyin

DAM iş akışını sürdürmede proje yönetiminin rolü

Proje yönetimini DAM platformlarıyla entegre etmek, iş akışlarınızı kolaylaştırır.

Hedefleriniz ne olursa olsun (dijital varlıklara kolayca erişmek, iş akışı aşamalarını verimli bir şekilde yönetmek veya yönetici ve tekrarlayan görevlere harcanan zamanı azaltmak), DAM'deki proje yönetimi herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Daha geniş anlamda, DAM'de proje yönetimi şunları yapabilir: Takımların iletişim kurması, varlıkları paylaşması ve ilerlemeyi izlemesi için merkezi bir platform sağlayın

Varlık yönetiminde yapılandırılmış ve organize bir yaklaşım sürdürün

Görev otomasyonu, zaman takibi ve kaynak tahsisi gibi öğeler ekleyerek daha iyi iş akışları sağlayın

Varlıkların yaşam döngüsünü daha iyi izleyin, doğru şekilde yönetilmesini, depolanmasını ve bakımının yapılmasını sağlayın, kayıp veya hasar riskini azaltın

DAM İş Akışının Avantajları Nelerdir?

DAM iş akışının ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu öğrendiğimize göre, şimdi de avantajlarını inceleyelim.

Verimliliği artırır

DAM iş akışları, süreçleri ve adımları tanımlayarak darboğazları ortadan kaldırır. Örneğin, onay sürecini tanımlayarak, DAM iş akışları iş akışlarını kesintiye uğratan geçici inceleme toplantılarını ortadan kaldırır. Sonuç olarak, daha kısa sürede daha fazla görev yerine getirilir.

Marka tutarlılığını korur

Sağlam bir marka imajı tutarlılıktan gelir ve DAM iş akışları, varlıkların marka yönergelerine uygun olmasını sağlar. Bu da kanallar arasında tutarlı bir marka imajının korunmasına yardımcı olur.

ROI'yi artırır

DAM iş akışları, verimliliği ve varlıkların kullanımını iyileştirmenin yanı sıra lisans maliyetlerini de azaltır. Kullanılabilir varlıklar, genel varlık kullanımı, yeniden kullanılabilir varlıklar ve lisans anlaşmalarına ilişkin görünürlüğü artırarak gereksiz varlık giderlerini azaltmanıza ve kaynakları etkin bir şekilde tahsis etmenize yardımcı olur.

DAM İş Akışının Zorlukları Nelerdir?

DAM iş akışları faydalıdır, ancak yalnızca adım adım uygulanıp takip edildiğinde. Dijital varlık yönetimi iş akışı son derece faydalı olsa da, aşağıdaki zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

Sahiplik : Görevlerin veya sorumlulukların yanlış anlaşılması, tüm iş akışını durdurabilir. Bu nedenle, iş akışını oluşturmaya başlamadan önce paydaşların rol ve sorumluluklarını tanımladığınızdan emin olun

Siloed workflow : Takımlar iş akışının yalnızca pazarlama veya ürün yönetimi için olduğunu düşünürse, iş akışı silo haline gelir. Bu sorunu aşmak için DAM iş akışlarını proje yönetimi, : Takımlar iş akışının yalnızca pazarlama veya ürün yönetimi için olduğunu düşünürse, iş akışı silo haline gelir. Bu sorunu aşmak için DAM iş akışlarını proje yönetimi, dijital işyeri yazılımı , içerik yönetim sistemleri ve daha fazlası gibi diğer araçlarla entegre edin

Otomasyona veya manuel süreçlere aşırı bağımlılık: Otomasyon, DAM iş akışlarında çok önemlidir, ancak aşırı otomasyon, istenmeyen onaylar gibi öngörülemeyen zorlukları da beraberinde getirir. Bu nedenle, dengeli bir yaklaşım izleyin

DAM İş Akışlarıyla Varlık Yönetimini Yeniden Tanımlayın

DAM iş akışları, varlık oluşturmadan dağıtımına kadar adım adım süreci tanımlar. Tutarlılık, kontrollü eylemler, gelişmiş işbirliği ve sahiplik belirlemeyi sağlar.

Ancak, en iyi sonuçları elde etmek için DAM iş akışlarının doğru bir şekilde izlenmesi gerekir. Bu nedenle, iş akışlarınızın birden fazla araç ve süreç arasında silo halinde çalışmadığından emin olun. İş akışlarını ClickUp gibi hepsi bir arada verimlilik platformuyla entegre edin.

ClickUp, dijital varlıkları oluşturmanıza, paylaşmanıza ve yönetmenize yardımcı olacak çok sayıda araç ve şablon sunar. Sorunsuz bir işbirliği sağlar ve DAM iş akışlarının uygulanmasını çocuk oyuncağı haline getirir.

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