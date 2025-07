Taskade ve ClickUp: Proje Yönetimi için Hangisi Daha İyi?

AI destekli bir verimlilik ve proje yönetimi aracı arıyorsanız, ClickUp ve Taskade dikkate almanız gereken iki seçenektir. Her ikisi de projeleri ve görevleri yönetmenize ve takımınızın verimliliğini artırmanıza yardımcı olacak AI destekli çözümler sunar.

Peki hangisini seçmelisiniz?

Cevap net değildir, çünkü gereksinimlerinize bağlıdır. Bu nedenle, hangisinin sizin için en uygun olduğunu belirlemek için ikisini karşılaştırmalısınız.

İşte bu noktada işinizi kolaylaştırıyoruz. Bu blogda, bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için ClickUp ve Taskade'i benzer özellikleri açısından karşılaştırıyoruz.

ClickUp for Project Teams, her boyuttaki takım için hepsi bir arada proje yönetimi, görev yönetimi ve takım işbirliği çözümüdür. Geniş dizi özellikleri, takımların verimliliği artırmasına ve süreçleri kolaylaştırarak proje yönetimi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Taskade ile ClickUp'ı karşılaştırırken, ClickUp'ın daha geniş bir aralıkta gelişmiş özellikler sunduğunu ve her şirket için uçtan uca bir verimlilik çözümü olduğunu unutmayın.

Bu karşılaştırmada, Taskade tarafından sunulanlarla doğrudan karşılaştırılabilecek anahtar ClickUp özelliklerini ele alacağız.

ClickUp, kapsamlı proje planlama özelliklerine sahip, tanınmış bir proje ve görev yönetimi yazılımıdır. Kanban panoları, görev görünümü, Gantt grafikleri ve tablolar gibi proje görevlerini ve zaman çizelgelerini görselleştirmek için çok sayıda görünüm sunar. Ayrıca, daha iyi kaynak yönetimi için zaman takibi ve yönetim özellikleri de sağlar.

ClickUp Docs ile ayrıntılı süreç belgeleri oluşturun, yapılacaklar listeleri hazırlayın veya notlar alın. Ayrıca, bilgileri mantıklı bir şekilde düzenlemek için iç içe sayfalar içeren bir wiki oluşturabilirsiniz.

Çok sayıda stil ve biçimlendirme seçeneği vardır ve ayrıca tabloları, medyayı ve bileşenleri ekleyerek son derece özelleştirilmiş belgeler oluşturabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtaları, görsel takım işbirliği ve beyin fırtınası için mükemmeldir. Takımınızın gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlayarak zihin haritaları oluşturun, çevik iş akışları tasarlayın veya fikirleri düzenleyin.

ClickUp Brain, şirketinizin belgelerini, görevlerini ve tüm bilgi kaynaklarını birbirine bağlayan akıllı bir sinir ağıdır. AI gücünü kullanarak cevapları arayın, notlar ve özetler otomatik olarak oluşturun, proje görevleri ve alt görevler oluşturun, otomatik görev hatırlatıcıları alın ve daha fazlasını yapın. GPT-4 Turbo tarafından desteklenmektedir.

ClickUp'ın sezgisel Gösterge Panellerini kullanarak daha akıllı çalışın, daha çok çalışmayın. Takım üyeleriyle işbirliği yapın, görev tamamlanma durumlarını atayın ve izleyin veya 50'den fazla bileşen arasından seçim yaparak ideal gösterge panelinizi oluşturun ve karmaşık projeleri yönetin. ClickUp Gösterge Panelleri ile olanaklar sınırsızdır.

Taskade, yapay zeka destekli bir takım verimlilik ve proje yönetimi aracıdır. GPT-4 AI modelini kullanarak çok sayıda süreci kolaylaştırır ve takımlar için proje yönetimini basitleştirir. Ancak, ücretsiz plan sınırlı kredi ile GPT-3. 5 kullanır.

Ayrıntılı Taskade ve ClickUp karşılaştırmasına geçmeden önce anahtar özelliklerine kısaca göz atın.

Taskade'in sunduğu bazı anahtar özellikler şunlardır.

Taskade, görevleri otomatikleştirmenize ve akıcı proje iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. Proje iş akışlarını ve zaman çizelgelerini görselleştirmenize yardımcı olmak için listeler, panolar ve tablolar gibi birden fazla görünüm sunar. Ayrıca görev önceliklendirme ve diğer takım verimlilik özellikleri de sunar.

ClickUp'tan farklı olarak, Taskade çeşitli gösterge panelleri sunmaz ve bu da proje yönetimi için görselleştirme seçeneklerini sınırlar.

Taskade'in Belgeleri AI destekli ve etkileşimlidir. Bunları not eklemek, liste oluşturmak ve soru sormak için kullanabilirsiniz. Basit eğik çizgi komutları da içerik blokları eklemek ve belgeleri özelleştirmek için kullanılabilir.

Taskade'in zihin haritaları oluşturucu, basit listeleri görsel zihin haritalarına dönüştürerek takım üyeleri arasında sorunsuz işbirliği ve beyin fırtınası yapmanızı sağlar.

Düğümleri sürükleyip bırakabileceğiniz ve çok fazla çaba harcamadan sofistike zihin haritaları oluşturabileceğiniz bir arayüze sahiptir.

AI, Taskade'in tüm özelliklerini destekler. İçerik oluşturmanıza, bilgileri özetlemenize, görevleri otomatikleştirmenize, otomatik iş akışları oluşturmanıza, hızlı cevaplar bulmanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca, AI kullanarak çeşitli görevleri gerçekleştirmenize yardımcı olacak 1.000'den fazla hazır şablon sunar.

Bu bölümde, Taskade ve ClickUp'ı temel özellikleri ve işlevleri açısından yan yana karşılaştırıyoruz.

ClickUp ve Taskade karşılaştırmasının ilk turunda, temel proje yönetimi özelliklerini karşılaştıracağız.

Proje yönetimi, ClickUp ile hiç bu kadar kolay olmamıştı. Birden fazla görünüm kullanarak proje planınızı, zaman çizelgelerinizi ve görevlerinizi görselleştirmenize olanak tanır.

Taskade dahil çoğu proje yönetimi aracı, birkaç temel görünüm sunar. ClickUp, kullanıcıların projeleri ihtiyaçlarına en uygun şekilde görselleştirmelerine yardımcı olmak için daha da öteye gider.

ClickUp, Gantt grafikleri, Kanban panoları ve zaman çizelgeleri oluşturmayı kolaylaştırır. Proje yönetimi şablonları, sıfırdan başlamadan hızlı bir şekilde gelişmiş proje gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır.

İster çevik bir proje için sprintler planlıyor olun, ister herhangi bir proje için görevler planlıyor olun, ClickUp'ın Pano görünümü mükemmel bir seçimdir. Görevleri duruma göre düzenlemenizi ve çeşitli fonksiyonlara bir bakışta genel bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Sprint Liste Görünümü, öncelikler, zaman çizelgeleri, görev sahipleri vb. ile takım sprintlerine hızlı bir genel bakış sunar.

Dönüm Noktaları görünümü, haftalar ve aylar öncesinden proje planları yapmanızı sağlar. Zaman çizelgeleri ve renk kodlarını kullanarak görevleri segmentlere ayırarak proje ilerlemesini kolayca görselleştirin.

Dahası var mı? ClickUp, kaynak kullanımını optimize etmek için çalışanların iş yüklerini ve kapasite planlamasını yönetmenize de yardımcı olur.

ClickUp Görevleri, eşsiz özellikler ve işlevsellik sunarak görev yönetimini çocuk oyuncağına çevirir. Görevleri kolayca oluşturup yönetmenize, görevleri birden fazla kişiye atamanıza, görevleri bölümlere ayırıp önceliklendirmenize, bağlantılar ve yorumlar eklemenize ve yinelenen görevler oluşturmanıza olanak tanır.

Görevleri zenginleştirmek için özel alanlar ekleyin ve hatta emoji tepkileriyle yorumlar ekleyin. Yerleşik zaman izleyici, her görev için harcanan zamanı izlemenize yardımcı olur. Ayrıca manuel zaman girdileri de oluşturabilirsiniz.

Bonus: Görev yönetimini kolaylaştıran ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getiren ücretsiz görev yönetimi şablonlarını edinin.

Taskade, ClickUp'ın 15'ten fazla görünümüne kıyasla altı proje görünümü sunar. Bunlar arasında liste, pano, eylem, zihin haritası, organizasyon şeması ve takvim görünümleri bulunur. Eylem görünümü tablo şeklindedir.

ClickUp ile karşılaştırıldığında, görünümler basit ve daha az sofistike görünüyor.

Taskade'in Kanban panosu görünümü, proje planlaması için mükemmeldir. Bir proje içindeki tüm görevlere hızlı bir genel bakış sağlar ve bunları tamamlanma durumuna göre sıralamanıza olanak tanır.

ClickUp gibi sürükle ve bırak arayüzü sayesinde görevleri düzenlemek ve yeniden sıralamak çok kolay.

ClickUp'tan farklı olarak, Taskade proje yöneticileri için zaman çizelgesi görünümü veya dönüm noktası izleme özelliği sunmaz.

Taskade, ClickUp'a benzer kapsamlı bir görev yönetimi özellikleri paketi sunar. Yorum eklemenize, kişileri etiketlemenize, dosya eklemenize, bağlantı eklemenize, son teslim tarihleri belirlemenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

Görevleri sıralama ve önceliklendirme seçenekleri de mevcuttur. Ayrıca, Taskade platformunun herhangi bir yerinden herhangi bir projeye görev veya not eklemek için hızlı kısayollar da sunar.

Ancak, ClickUp'ın yaptığı gibi görev bağımlılıkları oluşturmanıza izin vermez, görevlere ekleyebileceğiniz ayrıntı düzeyini sınırlar.

Not alma ve belgeler

Taskade ve ClickUp'ın ikinci turunda, not alma ve belge yönetimi özelliklerini karşılaştıralım.

ClickUp'ın anahtar not alma özellikleri

ClickUp'ın Chrome uzantısındaki not defterini kullanarak hızlı notlar alın

ClickUp'ta not alma

ClickUp, not almak için bir değil, birden fazla yol sunar:

Chrome uzantısındaki not defteri özelliğini kullanın

ClickUp Belgeler, notlarınızı size uygun bir şekilde oluşturmak ve düzenlemek için birçok özelleştirme seçeneği sunar. Tablolar oluşturabilir, dosya ve bağlantılar ekleyebilir veya çok sayıda içerik bloğundan birini kullanarak notlarınızı özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, Belgeler içinde ClickUp Brain'i kullanarak içerik yazabilir veya düzenleyebilir, görevlerinizden bilgi alabilir, sayfaları özetleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Chrome uzantısının not defteri özelliği, internette gezinirken not almayı kolaylaştırır. Bu, Taskade'de bulunmayan özel not alma uygulamalarıyla aynı seviyeye getirir. ClickUp, belgeleri özelleştirmek için slash komutları özelliği ile de öne çıkar.