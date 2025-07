2025'in En İyi 10 Not Alma Uygulaması (Ücretsiz ve Ücretli)

En iyi fikirlerin her zaman bir şeyin ortasında geldiğini fark ettiniz mi? İlham geldiğinde, çok uzun zamandır aradığınız bir çözümün anahtarı elinizin altında olabilir.

Geçen gün, blog stratejimiz üzerinde çalışırken, arama sıralamalarını iyileştirmeye yönelik (en azından benim düşündüğüm kadarıyla) harika bir fikir aklıma geldi.

Elbette, bunları saklamak istedim. Ama hatırlayabildiğim kadarını hatırlayabiliyorum. Elimdekileri bitirdikten sonra bu uçup giden düşünceleri yakalamak ve tekrar gözden geçirmek için not alma uygulamalarına güveniyorum.

Bu uygulamalar ikinci bir beyin görevi görüyor ve dağınık fikirleri eyleme dönüştürmeme yardımcı oluyor.

Kendi deneyimlerime ve ClickUp ekibimiz tarafından yapılan testlere dayanarak, hem ücretsiz hem de ücretli alternatifleri içeren bir liste hazırladım. Umarım bu liste, istediğiniz not alma uygulaması listesini bulmanıza yardımcı olur.

Not Alma Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir uygulama seçerken, profesyonel rutininizi tamamlayan ve verimliliğinizi artıran özelliklere öncelik verin. İşimi yapma şeklim ve üretken hissetmek ve hatırlamam gereken bilgilerden daha az yük hissetmek için kullandığım sayısız yol konusunda çok titizim.

Dikkate alınması gereken bazı anahtar noktalar şunlardır:

Düzenleme özellikleri: Klasörler, etiketler ve güçlü arama işlevleri gibi düzenleme araçlarına sahip not uygulamaları, notları kolayca kategorilere ayırmanıza ve geri getirmenize yardımcı olur (bu benim için çok önemli; çift yönlü bağlantılar veya bağımlılıklar benim favori özelliklerimdir. İşimin diğer öncelikler veya fikirlerle nasıl bağlantılı ve bağımlı olduğunu anlamama yardımcı oluyor) Entegrasyon özellikleri: Not alma uygulamanızın, takvim uygulamaları, Not alma uygulamanızın, takvim uygulamaları, proje yönetimi yazılımları ve işbirliği platformları gibi sık kullandığınız diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın, böylece ş akışınızı kolaylaştırın (bu da benim kişisel ve profesyonel verimliliğim için çok önemli). Notlarımı Kindle'dan sık sık proje yönetimi uygulamama referans olarak kaydetirim ve genellikle web'de bir şey okuduğumda, ClickUp blogunda ele alınabilecek potansiyel bir konu olarak ilgili bir fikir eklemek isterim) Kullanım kolaylığı: Notları hızlı bir şekilde eklemeyi, düzenlemeyi, organize etmeyi ve geri getirmeyi kolaylaştıran sezgisel bir arayüze sahip bir uygulama arayın AI yardımı: Notları özetlemenize, toplantı ve videolar için transkriptler oluşturmanıza, notları sezgisel olarak düzenlemenize veya oluşturmanıza ve notlarınızı daha iyi organize etmenize yardımcı olabilecek Notları özetlemenize, toplantı ve videolar için transkriptler oluşturmanıza, notları sezgisel olarak düzenlemenize veya oluşturmanıza ve notlarınızı daha iyi organize etmenize yardımcı olabilecek AI özellikli not alma uygulamalarını arayın. (Bu, not almam üzerinde en büyük etkiyi yarattı. Önceden, kötü yazılmış taslak notlarımı özetlemek için zaman harcardım, ama şimdi bunu AI'ya yaptırıyorum ve çok zaman kazanıyorum. Artık, başlangıç noktası olarak doğrudan düzeltilmiş notlarıma gidebiliyorum. ) Cihazlar arası erişim: Tüm cihazlarınızda senkronizasyon sağlayan bir uygulama seçin, böylece notlarınıza ofiste, evde veya yolda, nerede olursanız olun erişebilirsiniz

Bu temel özellikler, piyasada bulunan birçok not alma aracını inceleyip sizin için en iyilerini bulmama yardımcı oldu.

En İyi Not Uygulamalarına Genel Bakış

İşte en iyi not alma uygulamaları bir bakışta:

Uygulama En iyisi Öne çıkan özellik ClickUp AI ve görev yönetimi özelliklerine sahip en iyi ücretsiz not alma uygulaması Notları özetlemek, analiz etmek ve eylem öğeleri oluşturmak için yapay zeka ve otomasyon yetenekleri Notion İşbirliğine açık, özelleştirilebilir çalışma alanı Notlar, belgeler, wikiler ve daha fazlası için zengin entegrasyon ve özelleştirme seçenekleri Evernote Kapsamlı notları düzenleme Güçlü arama ve düzenleme özellikleri Microsoft OneNote Esnek not alma Metin eklemek için herhangi bir yere tıklayabileceğiniz serbest biçimli tuval Apple Notlar Apple cihazlarla sorunsuz entegrasyon ICloud senkronizasyonu ile basit ve temiz kullanıcı arayüzü Google Keep Google ile hızlı yakalama ve düzenleme Diğer Google uygulamaları ve hizmetleriyle derin entegrasyon Obsidian Birbiriyle bağlantılı notlarla gelişmiş not alma Notlar için sürüm geçmişi Joplin Gizliliğe değer veren açık kaynak meraklıları Eklentilerle tamamen özelleştirilebilir ve genişletilebilir Simplenote Minimalizm ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen uygulamaları sevenler Düz metin notlara ve kolay senkronizasyona odaklanın Ayı Güzel, minimalist temalar Markdown biçimlendirme ve odak modu

En İyi 10 Not Alma Uygulaması

Sadece profesyoneller arasında popüler olan uygulamaları değil, öğrenciler, serbest çalışanlar, iş sahipleri veya ofis çalışanları gibi hemen hemen herkesin kendi yararına kullanabileceği uygulamaları da listeye aldık.

Şirketimizin favorisiyle başlayalım.

1. ClickUp — AI özellikli en iyi ücretsiz not alma uygulaması

ClickUp Belgeleri'ni deneyin ClickUp Belgeleri'nde takım üyeleriyle işbirliği yaparak yazı tiplerini özelleştirin, Görev ilişkileri ekleyin veya doğrudan belge içinde Görevlere bağlantı verin

ClickUp, son birkaç yıldır iyi nedenlerden dolayı kullandığım not alma uygulamasıdır.

Notlarımı ve görevlerimi yazmak, bilgi tabanımı ve wiki sayfalarımı oluşturmak için ClickUp Belgeleri kullanıyorum. Bu sayede görevleri kolayca atayabilir ve takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirim.

Madde işaretleri, kontrol listeleri, afişler, başlıklar, vurgular ve kod blokları gibi zengin metin biçimlendirme seçenekleri, belgelerimi özelleştirmeme ve notlarımın belirli bölümlerini öne çıkarmama olanak tanıyor (görsel öğrenenler için bir artı!). Ayrıca, Dokümanlar'a multimedya öğeleri ekleyebilir ve gömebilirsiniz.

Bu özellikleri hem web hem de mobil sürümlerde kullandım ve her yerde sorunsuz çalışıyorlar.

ClickUp ayrıca, ilişkiler kullanarak ClickUp Görevleri içinde çift yönlü bağlantıyı destekler. Bu, benzer Görevleri birbirine bağlamak ve iş akışım hakkında kapsamlı bir genel bakış elde etmek için sorunsuz bir yoldur.

ClickUp Brain artık not alma stratejimin ayrılmaz bir parçası. Bu AI aracı, uzun notları özetlememe, doğru verilerle tablolar oluşturmama, otomatik görev güncellemelerini almama ve Çalışma Alanımın herhangi bir yerinden bilgileri hızlıca bulmama yardımcı oluyor.

Acelem olduğunda, ClickUp Brain'i kullanarak Görevler'deki yorum konularını özetliyorum, böylece 200'den fazla yorumu tek tek okumadan neler olup bittiğini anlayabiliyorum. (Bunu, gürültüden sinyali izlemek ve takımımın ne yaptığını hızlıca görmek için çok kullanıyorum).

Ancak, not alma sorunlarınız toplantılara özgü ise, ClickUp AI Toplantı Not Alıcı'yı çağırın! Toplantıdaki her ayrıntıyı yakalar ve size yapılandırılmış bir ClickUp Belgesi olarak sunar, böylece not almaya çalışmak yerine söylenenlere daha fazla odaklanabilirsiniz. Belgeyi aldıktan sonra, ClickUp Brain'den notlardan görevler oluşturmasını isteyin veya ClickUp Sohbet'i kullanarak iş arkadaşlarınıza bir özet gönderin. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. 👇🏼

ClickUp'ın Not Defteri, telefonumda veya masaüstümde hızlı not almak için güvendiğim bir başka özelliktir. İstemeden de olsa en favori yazma uygulamam haline geldi. İlk taslaklarımın çoğunu basit biçimlendirmeyle burada yapıyorum, sonra başka bir yere taşıyorum.

En iyi yanı, gerekirse bu girdileri izlenebilir Görevlere de dönüştürebilmem.

Örneğin, notta "Sam'e e-posta teklifleri gönder" yazıyorsa, bu nottan hızlı bir şekilde son tarih ve diğer ayrıntıları içeren bir Görev oluşturabilirim.

ClickUp Not Defteri ile hareket halindeyken notlar alın ve tarayıcınızdan veya mobil cihazınızdan erişin

Bir takım üyesine bir şeyi açıklamak için telefonla görüşecek vaktim olmadığında ClickUp Clips'i kullanıyorum. Bu uygulama, ekran kayıtlarını doğrudan notlar içinde paylaşmama olanak tanıyor ve bazı en iyi not alma uygulamalarında bile bulunmayan görsel ve etkileşimli bir öğe ekliyor.

Bu Klipler için AI destekli transkripsiyon alabilir ve ClickUp içinde her kelimeyi arayabilirsiniz.

ClickUp Clips ile AI kullanarak sesli ve video notları transkripsiyonlayın

Bunların yanı sıra, ClickUp zaman kazanmak ve verimliliği artırmak için birçok not alma şablonu sunar. Benim favorim ClickUp'ın Proje Notu Şablonu.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Notu Şablonu'nu kullanarak ayrıntılı notlarla projenizin birçok hareketli parçasını yönetin

Proje ilerlemesini izlemek için özelleştirilebilir durumlar, proje verilerini verimli bir şekilde kategorize etmek ve görselleştirmek için özel alanlar ve iş akışınıza uyum sağlamak için Liste, Gantt, Takvim ve daha fazlası gibi özel görünümler içerir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanıyorum:

Proje ayrıntılarını (proje özeti, kapsam, dönüm noktaları gibi) herkesin görebileceği tek bir yerde düzenleyin

Takım üyelerine görevler atayın

Görevler'deki değişikliklerden haberdar olun

Görevlerin ilerlemesini izleyin ve darboğazları belirleyin

Takım üyeleri arasında net iletişim kurun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ı indirin ve mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarlar, Chrome uzantısı, akıllı giyilebilir cihazlar ve daha fazlası dahil olmak üzere istediğiniz herhangi bir cihazda notlar alın

Hızlı web sitesi kırpma ve ekran görüntüleri için Chrome uzantısını kullanın

Notları eylem öğelerine dönüştürün ve yapılacaklarınızı takip edin

Kişisel kullanım için notlar oluşturun veya başkalarıyla paylaşın ve işbirliği yapın — notlarınıza kimlerin erişebileceğine siz karar verin

Tek bir uygulamada not alma, görev ve proje yönetimi ile takım işbirliği özelliklerine erişin

ClickUp sınırlamaları

Gelişmiş görev yönetimi özelliklerini kullanmak istiyorsanız, hafif bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Sadece ben değil, birçok ClickUp kullanıcısı Notepad'in hayat kurtaran bir araç haline geldiğini düşünüyor. Bunlardan biri ClickUp'ı en iyi proje yönetimi uygulaması olarak nitelendiriyor ve şunları vurguluyor:

Eskiden yapışkan notlar kullanırdım, ancak artık Notepads ile özellikle müşteri toplantıları öncesinde hatırlamam gereken şeyleri konu, müşteri ve önceliklerine göre kategorilere ayırarak not alabiliyorum.

Eskiden yapışkan notlar kullanırdım, ancak artık Notepads ile özellikle müşteri toplantıları öncesinde hatırlamam gereken şeyleri konu, müşteri ve önceliklerine göre kategorilere ayırarak not alabiliyorum.

2. Notion — notlarınız, görevleriniz ve wiki'leriniz için en iyi özelleştirilebilir çalışma alanları

notion aracılığıyla

Notion'un not alma deneyimi, resimler, metin notları, yer imleri, videolar ve kodlar dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini destekler. Bunları sürükle ve bırak ve eğik çizgi komutları gibi sezgisel kontrollerle notlarınıza ekleyebilirsiniz.

Özel ayar seçeneklerini çok beğendik. Bu seçenekler, gizlilik ayarlarını değiştirerek toplantı notlarını gizli tutmak veya gerektiğinde takım üyeleriyle paylaşmak gibi farklı kişisel ve takım ihtiyaçlarına göre çalışma alanımızı özelleştirmemizi sağladı.

Takımın Notion ile ilgili tek şikayeti, uygulamanın karmaşık yapısı; bazen uygulamada kayboluyorsunuz ve ekmek kırıntıları her zaman yardımcı olmuyor. Öte yandan, veritabanları ve wikiler oluşturmak isteyenler arasında oldukça popüler. Anlayın artık.

Kullanıcı deneyimi bazen iyi bazen kötü olabilir; ayrı sayfalar olarak açmak istediğiniz pencereler genellikle açılır pencereler olarak açılır ve bunun tersi de geçerlidir. Tabii ki, bu kişisel tercihinize bağlıdır.

Uygulamayı test ederken, Notion AI ile not alma ve düzenlemeyi nasıl basitleştirebileceğini keşfetmek için biraz uğraştım. Çoğunlukla yeni bir ürün lansmanıyla ilgili birkaç görev listeledim ve Notion AI, bu görevleri gerçekleştirmek için izlemem gereken adımları hızlı bir şekilde otomatik olarak doldurdu. Tamamen doğru olmasa da, araç işini oldukça iyi yaptı.

Platform, işbirliğinin zorunlu olduğu işlevler arası takımlar için iyi işler. Yorumlar ve gerçek zamanlı düzenleme, uzaktaki takımlarla fikir üretmek, hızlı bir şekilde geri bildirim toplamak ve sağlamak ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak için sorunsuz bir yol sunar.

Notion'un en iyi özellikleri

Özel şablonlar oluşturun ve veritabanınızı notlara entegre edin

Kenar çubuğu aracılığıyla önemli bilgilere hızlıca erişin

Markdown kullanarak notlar yazın ve biçimlendirin

Her şeyi bir an için unutturan sürükleyici bir deneyimle yazdıklarınıza odaklanın

Notion sınırlamaları

Karmaşık özellikler ve kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Ekran kaydetme veya transkripsiyon özelliği sunmaz; bu özellikler için Notion alternatiflerini keşfetmeniz gerekecektir

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla hantal geliyor

Notion fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Plus : Aylık 10 $/koltuk

İş : Aylık 18 $/koltuk

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI, planınıza üye başına aylık 10 $ karşılığında eklenebilir

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)

3. Evernote—notlar için en iyi düzenleme ve arama özelliği

evernote aracılığıyla

Evernote ile ilk aşkınızı asla unutmazsınız. Yıllarca Evernote ile uğraşarak ideal deneyimimi ve ş Akışımı oluşturmaya çalıştım, ancak hiçbir zaman tam olarak istediğim gibi olmadı.

Notlardan, görevlerden ve programlardan web'deki favori kaynaklarınıza kadar, Evernote istediğiniz her şeyi seçtiğiniz cihaza kolayca kaydetmenizi sağlar.

Evernote'u ClickUp, Google Takvim, Slack ve Microsoft Teams ile hızlı bir şekilde entegre edebildim, böylece tüm standup'larım, müşteri toplantılarım ve hatırlatıcılarım otomatik olarak Evernote ile senkronize edildi.

Bu araç çevrimdışı olarak da kullanılabilir, bu yüzden kamp yaparken veya internet erişimi olmayan bir seyahatteyken de notlarıma erişebileceğimi bilmek çok rahatlatıcı.

Evernote'un yapay zeka destekli arama fonksiyonu hızlı ve sezgiseldir. PDF'ler, belgeler ve görüntülerde çalışır, böylece çok sayıda not ve içerik arasında arama yapmak asla sorun olmaz.

Görevler özelliği, proje adımlarını özetlemenizi ve sorumlulukları başkalarına atamanızı sağlar; bu, hareket halindeyken takımınızla işbirliği yapmak için harika bir yoldur.

Evernote'un en iyi özellikleri

Web Clipper ile web'den alıntıları doğrudan notlarınıza kaydedin

Telefonunuzun kamerasıyla kağıt belgeleri tarayın, dijitalleştirin ve düzenleyin

Notları ve görevleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve tüm katılımcıları aynı sayfada tutun

Evernote sınırlamaları

Kullanıcıları premium aboneliğe yönlendiren sınırlı bir ücretsiz sürüm. Daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, bu listedeki diğer not alma uygulamalarına göz atın veya bu Evernote alternatiflerini keşfedin

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : 14,99 $/ay

Profesyonel : 17,99 $/ay

Takımlar: Aylık 24,99 $/kullanıcı

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8200+ yorum)

Çoğu kullanıcı, Evernote'ta notlarını ne kadar hızlı ve kolay bulup düzenleyebildiğini seviyor. Bir kullanıcı da notları birbirine bağlayarak sorunsuz bir bilgi bankası oluşturabilme özelliğini takdir ediyor:

Evernote'un logosunu hak ettiğini düşünüyorum: Sadece kapasite açısından değil, aynı zamanda tercih ettiğiniz sınıflandırma kurallarına göre oluşturabileceğiniz ve zenginleştirebileceğiniz sınırsız bağlantılar açısından da bir filin hafızasını oluşturmaya yardımcı oluyor. Notları birbirine bağlayan iç bağlantılardan bahsetmeye gerek bile yok, istediğiniz kadar etiket, not defteri ve alt not defteri ekleyebilirsiniz.

Evernote'un logosunu hak ettiğini düşünüyorum: Sadece kapasite açısından değil, tercih ettiğiniz sınıflandırma kurallarına göre oluşturabileceğiniz ve zenginleştirebileceğiniz sınırsız bağlantılar açısından da bir filin hafızasını oluşturmaya yardımcı oluyor. Notları birbirine bağlayan iç bağlantılardan bahsetmeye gerek bile yok, istediğiniz kadar etiket, not defteri ve alt not defteri ekleyebilirsiniz.

4. Microsoft OneNote—çoklu cihaz senkronizasyonu ve işbirliği ile en iyi ücretsiz formda not alma uygulaması

via OneNote

Microsoft OneNote, yazma, el yazısı ve çizim dahil olmak üzere farklı girişleri destekleyen bir dizi not alma aracı sunar.

Web'deki içeriği doğrudan notlarınıza ekleyerek araştırma ve belgeleme sürecini iyileştirebilirsiniz. OneNote'un düzenini her zaman harika bulmuşumdur. En az tıklamayla aradığınız şeye ulaşmak çok kolaydır. Sevdiğim bir diğer özelliği ise uygulamanın metin, sayı ve resimlerde daha esnek ve akıcı olmasıdır.

Aynı nota hızlı bir şekilde formül, tablo veya resim ekleyebilirsiniz. Bu yaklaşımın akıcılığını takdir ediyorum — doğal bir not alma ve günlük yazma deneyimi gibi hissettiriyor.

OneNote şablonları, bir proje planlarken, görevleri izlerken veya günlük tutarken notlarınızı düzenlemek için kullanışlı bir başlangıç noktası sağlar.

Takımımız, oldukça sorunsuz çalışan işbirliği özelliklerini test etti. Aile üyeleri veya takımınızla birlikte (market listeleri, parti alışverişleri veya iş yapılacaklar listesi gibi) işlerinizi yapabilirsiniz ve notlarınız gerçek zamanlı olarak güncellenir. Microsft paketinin USP'sini ve sınırını oluşturan, her zaman birbirine bağlı olma özelliği vardır — bu, kime sorduğunuza bağlıdır.

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri

Dijital Not Defteri Düzeni'nde ayrı bölümler ve sayfalarla fiziksel bir klasör hissini yeniden yaratın

El yazısı notları yazılmış metne dönüştürün

Notlarınızı cihazlar ve platformlar arasında senkronize edin, düşüncelerinizin sürekliliğini koruyun

Çevrimdışı olduğunuzda bile notlarınıza erişin

Microsoft OneNote sınırlamaları

Kullanıcıların araca erişmek için Microsoft 365 aboneliği olması gerekir. Aksi takdirde, OneNote alternatiflerine başvurmanız gerekecektir

Esas olarak Microsoft ürünleriyle entegrasyon sağlar, bu da diğer ekosistemlerin kullanıcıları için bir sınırlama oluşturur

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Microsoft 365 aboneliğine dahildir, yıllık 69,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Microsoft OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1500+ yorum)

5. Apple Notes — Apple kullanıcıları için en iyi not alma entegrasyonu

apple Notes aracılığıyla

Apple Notes, tüm Apple cihazlarda çalışan basit ama verimli bir not alma uygulamasıdır. Apple ekosistemine derinlemesine girmişseniz, bu uygulama sizin vazgeçilmez aracınız olabilir.

Apple dünyasında çalışıyorsanız, hala en basit uygulama budur — Mac'inizde sağ alt köşeden istediğiniz zaman çağırabilirsiniz, hemen açılır. Senkronizasyon çoğunlukla harika; telefonda bir şeyi kopyalayıp masaüstüne yapıştırmak sihir gibidir. Deneyimi zenginleştiren küçük ayrıntılar.

Uygulamadan daha fazlasını beklerseniz, hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Metni taşımak, biçimlendirmek ve girintilemek kolay veya basit değildir. Daha gelişmiş kullanım durumları desteklenmemektedir.

Görüntüler, web bağlantıları, el yazısı notlar, haritalar, PDF'ler ve eskizler dahil olmak üzere birçok türde içeriği kaydedebilirsiniz.

Belgeleri doğrudan iPhone'umdan taramak için Apple Notes'un tarama özelliğini tercih ediyorum — üçüncü taraf tarayıcılara gerek yok! Belgeler doğrudan Notes'a PDF olarak kaydedilir.

Apple Notlar'ın en iyi özellikleri

Notlar oluşturun, listeleri düzenleyin, notları klasörler halinde düzenleyin ve ek dosyaları yönetin

Hızlı erişim için öncelikli notları en üste sabitleyin

Notları kolayca sıralamak ve bulmak için etiketler ekleyin

Apple Notes sınırlamaları

Apple ekosistemindeki kullanıcılarla sınırlıdır

Apple Notes fiyatlandırması

Ücretsiz: Tüm Apple cihazlarda ücretsiz olarak kullanılabilir

Apple Notes derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

Apple Notes alternatiflerini inceleyin!

6. Google Keep — basit not alma ve hatırlatıcılar için en iyisi

google Keep aracılığıyla

Google Keep, kullanıcıların notlar, listeler, fotoğraflar ve sesler dahil olmak üzere çeşitli içerikleri zahmetsizce yakalamasına ve tümünü dijital bir panoda düzenlemesine olanak tanır.

Aile ve arkadaşlarınızla not paylaşımı çok kolaydır. Örneğin, bir alışveriş listesini paylaşabilir ve öğeler işaretlendikçe güncellemeleri gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz; böylece karşılıklı iletişim kurmanıza gerek kalmaz.

Şahsen Google Keep'in sesli not özelliğini seviyorum. Acelem olduğunda ve önemli bir şeyi not almam gerektiğinde, sesli not alıp daha sonra metne dönüştürebiliyorum — hızlı ve verimli!

Apple Notes gibi, bu araçtan daha karmaşık veya gelişmiş bir şey isterseniz zorlanabilirsiniz. Google'ın Keep deneyimini Google Görevler ve Takvim ile birleştirmek için daha fazla çaba göstereceğini düşünebilirsiniz, ancak bu gerçekleşmedi. Bunlar birbirinden farklı deneyimler olmaya devam ediyor ve hepsi bir arada bir yazılım veya deneyim istiyorsanız bu durum can sıkıcı olabilir.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Zaman ve konum tabanlı hatırlatıcılarla, yapılacak işlerinizi doğru zamanda ve doğru yerde hatırlayın

Etiketler ve renkler kullanarak notları düzenleyin

Notlarınızı Google Dokümanlar, Takvim ve Google ekosistemindeki diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Notları cihazınızın ana ekranına sabitleyin ve öncelikli görevlerinizi takip edin

Google Keep sınırlamaları

Ayrıntılı ve uzun notlar yerine hızlı notlar almak için daha uygundur

Özellikler karmaşık not düzenleme için çok basit

Google Keep fiyatlandırması

Ücretsiz: Google hesabı ile tamamen ücretsiz kullanabilirsiniz

Google Keep puanları ve yorumları

G2 : Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

Google Keep alternatiflerini inceleyin!

7. Obsidian — birbiriyle bağlantılı notlar ile gelişmiş not alma için en iyisi

obsidian aracılığıyla

Obsidian, cihazlarında yüzlerce veya binlerce notu olan benim gibi kişiler için kullanışlı bir not alma uygulamasıdır.

Bu araçta en çok sevdiğim şey, notlar, fikirler, kişiler, yerler ve daha fazlası arasında bağlantılar ve çift yönlü bağlantılar oluşturabilmenizdir.

Örneğin, aynı ürünle ilgili farklı pazarlama kampanyaları hakkında birçok not aldım. Bağlantı kurmak, her şeyi entegre tutmama ve ilgili notlara hızlıca erişmeme yardımcı oldu. Etkileşimli bir grafik, notlar içindeki gizli kalıpları da belirler ve bunların ilişkisini görselleştirir.

Bu notla, Obsidian ve Notion'un büyük bir hayranıyım. Ancak Notion ile Obsidian'ı karşılaştırmak zorunda kalırsam, not paylaşımı ve işbirliği özellikleri çok daha sorunsuz olduğu için Notion'u tercih ederim. Obsidian, aracın kendisi üzerinde çok zaman geçirmek istiyorsanız harikadır. Verimlilik akışınızı desteklemek için bilgi veya görevleri aktarabileceğiniz işbirliği veya entegrasyon özellikleri arıyorsanız, bu uygulama sizin için uygun değildir.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Canvas'ta beyin fırtınası yapın, araştırın ve fikir üretin — kişisel alanınız

Notların sürüm geçmişini bir yıla kadar izleyin

Eklentiler ve temalarla kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratın

Hangi dosyaları hangi cihazlarla senkronize etmek istediğinizi kontrol edin

Obsidian sınırlamaları

Notlar üzerinde başkalarıyla işbirliği yapmak karmaşık bir süreçtir

Öncelikle bir masaüstü uygulamasıdır; mobil sürümü o kadar sağlam ve kullanıcı dostu değildir

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Ticari : Yıllık 50 $/kullanıcı (aylık plan mevcut değildir)

Eklentiler: Senkronizasyon için aylık 5 $/kullanıcı ve Yayınlama için aylık 10 $/site (aylık faturalandırılır)

Obsidian puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,9/5 (20'den fazla yorum)

Çoğu Obsidian kullanıcısı, uygulamada notlarını biçimlendirmek için markdown'un kolaylığını çok beğeniyor.

*Obsidian'ın Markdown desteği de harika. Notlarımı biçimlendirmek, resim, tablo ve diğer medya öğelerini eklemek çok kolay

Obsidian'ın Markdown desteği de harika. Notlarımı biçimlendirmemi ve resim, tablo ve diğer medya öğelerini eklememi kolaylaştırıyor

Ancak bazıları, bulut senkronizasyonu ve çoklu cihaz aboneliği gibi birçok temel ve ilginç özelliğin ücretli olmasını beğenmiyor.

Eksileri: "Çoklu cihaz bağlantısı aboneliği için ödeme yapmanız gerekiyor, bence tek seferlik bir ödeme olmalı."

Eksileri: "Çoklu cihaz bağlantısı aboneliği için ödeme yapmanız gerekiyor, bence tek seferlik bir ödeme olmalı."

8. Joplin—gizliliğe odaklanan en iyi açık kaynaklı not alma uygulaması

via Joplin

Joplin, düşüncelerinizi kelimelere dökmenize ve Windows, MacOS, Windows, Linux ve iOS'ta güvenli bir şekilde erişmenize yardımcı olan açık kaynaklı bir not alma uygulamasıdır. Bu araç, görüntüler, videolar, PDF'ler ve ses dosyaları dahil olmak üzere multimedya notlarını destekler.

Paylaşım ve işbirliği özellikleri kusursuz. Notlarımı arkadaşlarım, ailem ve iş arkadaşlarımla paylaşmamı ve onlarla sorunsuz bir şekilde notlar üzerinde birlikte çalışmamı sağladı.

Notu (internete) kaydetme ve bağlantıyı başkalarıyla paylaşma seçeneği de vardı. Bu, görev listelerini, şirket wiki'lerini veya toplantı notlarını büyük bir grupla paylaşmanın kolay bir yoludur.

Joplin, eklentiler, özel temalar ve metin düzenleyiciler (Rich Text ve Markdown gibi) aracılığıyla kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunarak, aracı istediğiniz gibi ayarlayabilmenizi sağlar.

Açık kaynaklı bir uygulama olmasına rağmen, Uçtan Uca Şifreleme (E2EE) ile veri gizliliğini korur. Notlarınızı paylaşmayı seçmediğiniz sürece, notlarınıza yalnızca siz erişebilirsiniz.

Joplin'in en iyi özellikleri

Notlarınızı Zengin Metin veya Markdown ile biçimlendirin

Web sayfalarını kaydedin veya Web Clipper uzantısıyla (Chrome ve Firefox için mevcuttur) doğrudan ekran görüntüsü alın

Çevrimdışı çalışın ve hareket halindeyken notlar alın

Joplin sınırlamaları

Arayüzü bazı ticari seçenekler kadar kullanıcı dostu değildir, bu da teknolojiye pek aşina olmayan kullanıcılar için cazibesini sınırlamaktadır

Senkronizasyon, diğer yaygın not uygulamalarına kıyasla biraz daha fazla kurulum gerektirir

Joplin fiyatlandırması

Temel : 2,99 €/ay

Pro : 5,99 €/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 7,99 € (en az 2 kullanıcı gerekir)

Joplin puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Joplin alternatiflerine göz atın!

9. Simplenote—düz metin odaklı, dikkatinizi dağıtmayan not alma için en iyisi

simplenote aracılığıyla

Simplenote, Android, iOS, Mac, Windows, Linux ve web tarayıcıları dahil olmak üzere birden fazla cihaz ve platformda senkronizasyon sağlayan, kullanımı kolay bir not alma uygulamasıdır. Notlar tüm cihazlarda gerçek zamanlı olarak otomatik olarak güncellenir; "senkronizasyon" düğmesini aramanıza gerek yoktur!

Sürüm geçmişi özelliğini en kullanışlı buldum. Bazen bir konu hakkında ayrıntılı bir not oluştururum ve işim bittiğinde notu yeni içerikle düzenlerim. Daha sonra bu notu geri almak istersem, artık bu mümkün olmaz.

Simplenote bu tür durumlarda kurtarıcıdır — her değişiklikte notları yedekler, böylece günler, haftalar, hatta aylar önce yazdıklarımı arayabilirim.

Arayüzü Apple Notes'a oldukça benzer, ancak resim veya eskiz ekleme seçeneği yoktur.

Simplenote'un en iyi özellikleri

Bu Android not alma uygulamasının anlık arama fonksiyonuyla notları etiketler kullanarak düzenleyin ve hızlıca geri getirin

Listeleri paylaşarak, talimatlar yayınlayarak veya notları çevrimiçi olarak yayınlayarak arkadaşlarınız ve takım üyelerinizle işbirliği yapın

Markdown biçiminde notlar yazın, önizleyin ve yayınlayın

Simplenote sınırlamaları

Tablo ekleme seçeneği yok

Estetik açıdan çekici değil

Simplenote fiyatlandırması

Tüm kullanıcılar için ücretsiz

Simplenote puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Simplenote, sınıfta ve toplantılarda not almak için popüler bir seçim gibi görünüyor ve kullanıcılar , basit ve karmaşık olmayan kullanıcı arayüzünü beğeniyor.

Toplantılarda önemli noktaları not almamda bana çok yardımcı oldu.

Toplantılarda önemli noktaları not almamda bana çok yardımcı oldu.

Elbette, bu kullanıcının da belirttiği gibi, şablonlar gibi ekstra özelliklerin olmaması bir dezavantajdır.

10. Bear—en güzel, minimalist kullanıcı arayüzü (Apple kullanıcıları için)

via Bear

Bear, tek bir not içinde farklı içerik türlerini (metin, fotoğraf, tablo ve yapılacaklar listesi dahil) biçimlendirmenize ve düzenlemenize olanak tanıyan Markdown tabanlı bir not alma uygulamasıdır.

Estetiğini, özellikle minimal kullanıcı arayüzünü çok sevdim. Uygulamayla oynarken, tamamlamam gereken çok sayıda görev listesi olmasına rağmen kendimi daha az endişeli hissettim!

Bear, Mac, iPhone ve iPad'de kullanılabilir. Apple ekosistemine daha yatkınsanız ve Apple Notes'tan daha görsel olarak hoş bir şey arıyorsanız, bu uygulama mükemmel bir seçimdir.

Ücretli sürüm olan Bear PRO'yu tercih ettiğinizde, OCR arama özellikleri ve notları birden çok biçime (PDF, HTML, DOCX ve JPG) aktarma gibi gelişmiş özelliklerin kilidi açılır. Tasarımla ilgileniyorsanız, parasına değer.

Bear'ın en iyi özellikleri

Notlarınızı basit bir Markdown ile biçimlendirin

Esnek etiketleme sistemleriyle notları düzenleyin

Katlama özelliğini kullanarak bir seferde tek bir bölüme odaklanın ve geri kalanını gizleyin

Uygulamayı güzel temalarla özelleştirin

Sınırlamalar

Yalnızca iOS ve macOS'ta kullanılabilir, bu da kullanımını Apple ekosistemiyle sınırlar.

ICloud senkronizasyonu ve dışa aktarma seçenekleri gibi bazı temel özellikler abonelik gerektirir

Windows veya başka bir işletim sistemi kullanıyorsanız, Bear uygulamasına alternatifleri keşfedebilirsiniz.

Bear fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro: 2,99 $/ay

Bear puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (Yeterli yorum yok)

En iyi not alma uygulaması hangisi?

Test ettiğimiz ve kısa listeye aldığımız uygulamaların birkaç ortak özelliği var: hepsi kullanımı basit, farklı platformlarda kullanılabiliyor ve daha düzenli ve verimli çalışmamı sağlıyor.

Not almak ve daha sonra bunlara erişmek için harika olsalar da, temel özelliklerin ötesine geçen çok az araç vardır.

Kişisel ve profesyonel görevler arasında denge kurmama yardımcı olan araçları tercih ediyorum, bu nedenle takım işbirliği, görev yönetimi, proje yönetimi ve sağlam entegrasyonlar gibi gelişmiş özelliklere sahip uygulamaları tercih ediyorum.

Cihazımda birden fazla not alma uygulaması olması amacına ters düşüyor — sadece dijital alanımı dolduruyor ve kafamı karıştırıyor. Bu yüzden, birçok işlevi yerine getiren ve teknoloji yığınımla entegre olan tek bir güçlü uygulama kullanmayı tercih ediyorum.

Tüm kutuları işaretleyen tek bir yazılım var: ClickUp!

Belgeler, Not Defteri ve kullanıma hazır şablonlarla not almayı basitleştirir. AI yetenekleri, yazmayı hızlandırır, eski notları geri getirir ve sesli notları yazıya dönüştürür. Proje yönetimi araçları ise görev listelerini takip etmemizi ve farklı işlevlere sahip takımlarla işbirliği yapmamızı sağlar.

ClickUp'ı bugün deneyin!