2025'te Hata İzleme için En İyi 10 Bugzilla Alternatifi

1998 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana Bugzilla, en popüler hata izleme sistemlerinden biri olmuştur. Bugüne kadar pazarın en büyük ikinci payını elinde tutmaya devam etmektedir.
Ancak bu, yazılımı tüm hata ve hata izleme ihtiyaçlarınız için tek noktadan çözüm haline getirir mi? Birden fazla takım boyutuna ve yazılım nişine iyi uyum sağlar mı? Hadi öğrenelim.
Bugzilla'nın özelleştirme sınırlamalarıyla uğraşıyorsanız, hatayla ilgili büyük boyutlu dosyaları eklemenin zorluğuyla boğuşuyorsanız veya raporlama ve iş akışı yetenekleri nedeniyle kendinizi biraz kısıtlanmış hissediyorsanız, yalnız değilsiniz.
Bugzilla, hata izleme dünyasında güvenilir bir yol arkadaşı olmuştur, ancak dürüst olalım, bazen en güvenilir araçların bile güncellenmesi gerekir.
Bu makalede, Bugzilla'nın en iyi alternatiflerini özellikleri, artıları ve eksileri, fiyatları ve puanları ile birlikte inceleyeceğiz. İhtiyaçlarınıza en uygun hata izleme yazılımını seçmenize yardımcı olalım.
Bugzilla alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Bugzilla alternatiflerinde aramanız gereken bazı temel özellikleri size gösterelim:
- Bulut Depolama: Özellikle günümüzde sahip olduğumuz devasa veri miktarı göz önüne alındığında, yalnızca fiziksel depolamaya güvenmek yeterli değildir. Doğru Bugzilla alternatifi, bilgilerinizi depolamakla kalmamalı, aynı zamanda bulut depolama ile her yerden erişmenizi de sağlamalıdır
- Özelleştirilebilirlik: Hata izleme yazılımını tamamen kontrol altına almak için birden fazla özelleştirme seçeneği arayın. Bu, hem kullanıcı arayüzünü hem de sorun izleme işlevselliğini kapsamalıdır
- İşbirliği Özellikleri: Hataları daha verimli bir şekilde izlemek ve çözmek için takım üyelerinizle ve takımlar arasında koordinasyon sağlamanıza olanak tanımalıdır. Tüm bilgilerin tek bir paylaşımlı platformda bulunması, yanlış anlaşılmaları önler
- Rapor Oluşturma ve Veri Analizi: Yerleşik bilgi oluşturma araçlarına sahip harika bir yazılım arayın. Hata izleme sürecinizi hızlandırmak için mükemmel AI entegrasyonuna sahip olmalıdır
- Önceden hazırlanmış şablonlar: Önceden hazırlanmış şablonlar çok zaman kazandırır. Bunların çoğuna sahip bir yazılım seçin
- Entegrasyon Yetenekleri: Yazılım ortamınızdan ödün vermeyin. Takımınızın, halihazırda çalıştıkları kritik uygulamaları, seçtiğiniz alternatifle birlikte kullanmaya devam etmelerine izin vermelisiniz
- Kullanıcı Arayüzü: Takımlarınıza sorunsuz bir iş ortamı sağlayın. Popüler alternatifler, kullanıcıları hata izleme sürecinde yönlendiren erişilebilir bir kullanıcı arayüzü ile birlikte gelir
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Bugzilla Alternatifi
1. ClickUp
ClickUp'ın etkili hata izleme sistemi ile hataları tek bir yerden raporlayabilir, izleyebilir ve önceliklendirebilirsiniz. ClickUp'ın Takım Proje Yönetimi Yazılımı, çok sayıda görselleştirme aracı sunarak raporlamayı çocuk oyuncağı haline getirir ve teknik borçlardan kurtulmanızı sağlar.
Ayrıca, takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanızı sağlar ve tüm kayıtları herkesin erişebileceği kodsuz bir veritabanında saklar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Hata İzleme Şablonu: Önceden oluşturulmuş görünümler, Özel Durumlar ve Özel Alanlar kullanarak sorunları daha hızlı izleyin. Özelleştirilebilir görsel şablonlara önemli ayrıntıları girin. ClickUp'ın Hata İzleme Şablonları, takımınızla paylaşabileceğiniz Rapor Formları da içerir.
- ClickUp AI: Çeşitli uzmanlar tarafından tasarlanmış AI araçlarıyla donatılmış ClickUp'ın son teknoloji yapay zekası ile fikir üretimi, yol haritası görselleştirme ve geliştirmeyi hızlandırın.
- Çevik İş Akışı: Kanban ve Scrum gibi ClickUp'ın esnek gömülü iş akışlarıyla epiklerinizi hızla tamamlayın. Birikmiş işlerinizi otomatikleştirin, böylece diğer önemli görevlere odaklanabilirsiniz.
- Etkili Görselleştirme: ClickUp'ta paylaşılan yol haritalarını kullanarak görevlerinizi görselleştirin. İlerlemenizi, bağımlılıkları ve sorunlu noktaları takip ederek önceliklerinizi belirleyin.
- Kolaylaştırılmış hata izleme: ClickUp'taki giriş formlarını kullanarak sorun taleplerini hızla toplayın. Bunları kolayca izlenebilir ve son derece özelleştirilebilir görevlere dönüştürerek ilgili sorunları birbirine bağlayın, etiketler ekleyin ve birikmiş işlerin yönetimini iyileştirin.
- İşbirliği Özellikleri: Tüm verilerinizi, kayıtlarınızı ve yol haritalarınızı, uygun izinleri vererek takımlar ve departmanlar arasındaki paydaşlarla otomatik olarak paylaşın.
ClickUp sınırlamaları
- Gösterge panelleriyle daha fazla esnekliğe ihtiyaç var
- Arama fonksiyonu iyileştirilmeli
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)
2. Jira Yazılım
Jira, hata izleme ihtiyacı olan Agile takımları için en iyi donanıma sahiptir. Agile çerçevesini kullanır ve çoklu metodolojilerini destekler.
Görselleştirme yeteneklerini kullanarak, Scrum panoları ve Kanban kartları aracılığıyla iş akışınızda kolayca gezinebilir, hataları verimli bir şekilde tespit edip düzeltebilirsiniz.
Jira Software'in en iyi özellikleri
- Zaman çizelgeleri: Takım üyelerinizin ve diğer paydaşların aynı sayfada kalabileceği, tamamen özelleştirilebilir bir zaman çizelgesine epik, harita iş öğeleri, bağımlılıklar ve sürümler ekleyin
- Çevik Panolar: Jira'nın Scrum ve Kanban panolarını kullanarak büyük projeleri yönetilebilir görevlere bölün. Sorunları sorunsuz bir şekilde izleyin ve dikkat edilmesi gereken alanları belirlemek için iş akışlarını görselleştirin
- Sürükle ve Bırak Otomasyonu: Jira'nın araçları ve hazır şablonlarıyla görevleri zahmetsizce otomatikleştirin. Veri açıklamanızı sürükleyip bırakın, otomasyon ağır işi sizin için yapsın
Jira Software sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü daha etkileşimli olmalı
- Belge yükleme ve izleme iyileştirilebilir
- Birçok kullanıcı yavaş işlem hızından şikayetçi
- Gelişmiş yol haritası, normal ücretli planların bir parçası olarak sunulmamaktadır
Jira Software fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 8,15 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 16 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jira Software puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13740+ yorum)
Bu Jira alternatiflerine göz atın!
3. Rollbar
Rollbar, yazılım geliştirme süreci boyunca gerçek zamanlı hata düzeltmeleri sağlamaktan gurur duyar.
Rollbar'ı kullanarak, ürünü son aşamada hataları düzeltmek için yeniden düzenleme veya geliştirme aşamasına geri dönme zahmetiyle uğraşmanıza gerek kalmaz. Ayrıca, bir hata algılandığında yanıtları otomatikleştirir ve ilgili takım üyelerini bilgilendirir.
Rollbar'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı hata izleme: Gerçek zamanlı hata beslemesi sayesinde dosyalarınızdaki tüm hatalara anında erişin. Hataları geliştirme aşamasının sonunda derlemek yerine, ortaya çıktıkça önleyin
- Gruplanmış Hata Uyarıları: Benzer uyarıları düzgün bir pakette gruplandırarak sürekli ve can sıkıcı uyarıları susturun. Bu, yazılımın otomasyon düzeyinde gruplandırma ve makine öğrenimini kullanarak gerçekleştirilir
- Otomatik Hata Yanıtı: Geliştirme ve test aşamalarında karşılaşabileceğiniz tüm aksaklıklar için iş akışınızı ve yanıtlarınızı otomatikleştirin. AI'nın yardımıyla, görevleri önceliklendirmenin yanı sıra hataları da sorunsuz bir şekilde izleyerek hayatınızı kolaylaştırır
Rollbar sınırlamaları
- Karmaşık kullanıcı arayüzü
- Hata gruplama özelliğindeki hatalar
- Maliyet, küçük şirketler için önemli bir sorundur
Rollbar fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Gelişmiş: 24,17 $/ay kullanıcı başına
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Rollbar puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (260+ yorum)
4. GitLab
En iyi Bugzilla alternatiflerinden biri olan GitLab, takımın hata algılama ve yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için donanımlı, güçlü bir AI tabanlı DevSecOps platformuna sahiptir.
AI yetenekleri sayesinde, iş akışınızı da verimli bir şekilde otomatikleştirebilir. Tek bir veri modeli kullanır, böylece hata izleme içgörülerinin tüm DevSecOps yaşam döngüsü boyunca paylaşılmasını sağlar.
GitLab'ın en iyi özellikleri
- Temel Araçlar: DevSecOps'ta AI ile hata izlemeyi geliştirin. Her şeyi kolaylaştırır: planlama için VSM, DORA Metrikleri, oluşturma için kod önerileri ve yazılımınızı doğrulama, güvenliğini sağlama, paketleme ve dağıtma için sağlam sistemler
- GitLab Duo Chat: GitLab Duo'nun AI entegrasyonu ile iş akışınızı bir üst seviyeye taşıyın. Kod yardımı, epik yönetim, işe alım ve sorunsuz izleme için her zaman hazır asistanınız GitLab Duo Chat ile tanışın. Güvenlik, test ve dokümantasyonu zahmetsizce geliştirin
- Kaynak Kodu Yönetimi: İşbirliği yoluyla sürüm kontrolü uygulayarak yazılım geliştirme sürecinizi dönüştürün. Takımınızın verimliliğini en üst düzeye çıkararak daha hızlı teslimat ve daha fazla görünürlük sağlayın
GitLab sınırlamaları
- Gömülü kod inceleme özelliği gerekir
- Özel gösterge panelleri oluşturma özelliği yoktur
- Gömülü güvenlik taramaları yoktur
- Tarayıcı içi IDE deneyimi zayıf
- Çapraz platform desteğinin olmaması
GitLab fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 99 $
GitLab puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (770+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1030+ yorum)
5. Zoho Projeleri
Zoho Projects'in Evrensel Ekle özelliği, kritik anlarda hayat kurtarıcıdır ve yol haritalarınıza öğeleri hızla eklemenizi sağlar.
İş Dağılım Yapısı, proje organizasyonunu basitleştirir. Özelleştirilmiş izleme için çevik çerçeve panolarıyla birleştirilen Zoho, sorunsuz ve hızlı iş akışları sağlar.
Zoho Projects'in en iyi özellikleri
- İş Dağılım Yapısı: Projelerinizi daha basit, daha yönetilebilir iş parçalarına bölün. Bu, iş akışınızı zahmetsizce düzenlemenize yardımcı olur. İhtiyaçlarınıza göre özel olarak tasarlanmış, izleme işlevine sahip özel çevik çerçeve panoları kullanın
- Evrensel Ekleme: Tek bir düğmeyle iş öğeleri ekleyin ve kullanıcıları, görevleri, etkinlikleri, sorunları veya belgeleri görev listenize dahil edin
- *özelleştirme Özellikleri: Zoho'nun sunduğu özel düzenler, alanlar, görünümler, durumlar vb. gibi çok sayıda özelleştirme özelliği ile proje yönetim sisteminizi kendinize göre uyarlayın. Bunlarla, istediğiniz bilgileri yakalayabilir ve işlerinizi kendi şartlarınıza göre önceliklendirebilirsiniz
Zoho Projects sınırlamaları
- Sınırlı çevrimiçi destek
- Önceden hazırlanmış şablonlar yok
- Zor öğrenme süreci
- Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü hantal buluyor
Zoho Projects fiyatlandırması
- 3 kullanıcıya kadar Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
Zoho Projects puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (380+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (430+ yorum)
6. Mantis Hata Takipçisi
MantisBT, hafif bir açık kaynaklı hata izleme aracı olarak kurulumu ve yönetimi kolaydır. Çoğu açık kaynaklı projeden farklı olarak, verimli hata izleme ve çözümü için özelleştirilebilirlik, e-posta bildirimleri ve erişim yönetimi sunar.
Python'a bağlı olduğu için, kullanıcılar yeni özellikleri kolayca entegre edebilir ve kendileri yönetebilir, böylece belirli bir dereceye kadar özerklik ve kontrol sağlar.
Mantis Bug Tracker'ın en iyi özellikleri
- Kolay Kurulum: İster dahili kurulumlar ister barındırılan ortamlarda kurulumlar için Mantis BT kullanarak kurulum süresini kısaltın
- Web Tabanlı: Projelerinizi hızlandırın ve herhangi bir konumdan erişin. Web tabanlı uygulama, kullanıcıların depolama kaynaklarından tasarruf etmeler ini sağlar. Verileri bir web sunucusunda veya web sitesinde görüntüleyin
- Çoklu DBMS Desteği: ADODB'yi bir soyutlama kütüphanesi olarak kullanarak birden fazla veritabanı yönetim sistemine erişim elde edin. MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle (deneysel), DB2 (ilerleme aşamasında) vb. sistemleri iş akışınıza entegre edin
Mantis Bug Tracker sınırlamaları
- Ciddi şekilde güncelliğini yitirmiş kullanıcı arayüzü
- Yavaş performans ve diğer performans sorunları
- Hata filtreleme sistemi
Mantis Bug Tracker fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
Mantis Bug Tracker puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (90+ yorum)
7. Sentry
Sentry, tam yığın izleme ve hata kırıntılarının izlenmesi gibi çeşitli teknikler kullanarak hataları verimli bir şekilde tespit etmenize ve çözmenize yardımcı olur, böylece sorunun kök nedenini derinlemesine inceleyebilirsiniz.
Sentry, geliştirme sonrası izleme sağlar, böylece test aşamasında ortaya çıkabilecek sorunları etkili bir şekilde giderebilirsiniz.
Sentry'nin en iyi özellikleri
- Tam Yığın İzleme: Kritik sorunları belirleyin ve bunların kök nedenleriyle ilişkilendirin. Neden ve sonuç arasındaki bağlantıyı kurmak artık bir tahmin oyunu olmak zorunda değil. Uygulama durumu hakkında ek bağlamsal bilgiler alırsınız. Ayrıca, tüm işlenmemiş istisnalar otomatik olarak kaydedilir
- Hata Kırıntıları: Hata oluştuğunda uygulamanın ne yaptığını, kullanıcı etkileşimleri, AJAX istekleri, hata ayıklama günlükleri, ağ istekleri vb. dahil olmak üzere gözlemleyin. Sentry, hata oluştuğunda kullanıcı geri bildirimlerini de toplayabilir
- Sürüm Durum Raporları: Çökmesiz oturumlar, sürüm benimseme ve hata oranı gibi temel metrikleri izleyerek gerçek zamanlı görünürlük ile sürümler hakkında anında bilgi edinin. Bu, sorunları belirlemenizi ve hızlı bir şekilde düzeltici önlemler almanızı sağlar
Sentry sınırlamaları
- Yüksek fiyatlar
- Kendi sunucusunda barındırma özelliği yoktur
- Her cephede kaynak yoğun
- Veri örnekleme iyileştirilmeli
Sentry fiyatlandırması
- Geliştirici: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 26 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 80 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Sentry puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (60+ yorum)
8. HelixALM
Helix ALM size kapsamlı bir yaşam döngüsü yönetim aracı sunar. Özel modülü Helix IM ile sorunsuz bir şekilde sorun izlemeye dalın. Uçtan uca izlenebilirlik ile kapsamlı yaşam döngüsü yönetimi elde edin, geliştirme öncesi ve sonrası hataların tam kaynağını kolayca izleyin ve düzeltin.
Ayrıca, Helix modüler bir yapıya sahiptir, böylece hata izleme ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan özellikleri seçip özelleştirebilirsiniz.
HelixALM'nin en iyi özellikleri
- Modülerlik: HelixALM'nin özel modülleriyle istediğiniz hizmetler üzerinde kontrol sahibi olun. Gereksinim yönetimi (Helix RM), test senaryosu yönetimi (Helix TCM) ve sorun yönetimi (Helix IM) için özel modüller mevcuttur
- Olağanüstü İzlenebilirlik: Modülleri birleştirerek projeleriniz üzerinde benzersiz bir izlenebilirlik elde edin. Her aşamada neler olduğunu tam olarak bilerek, en çok odaklanmanız gereken noktaları anlayın
- Risk Analizi: HelixALM ile FMEA ve etki analizleri dahil olmak üzere anlamlı risk analizleri gerçekleştirin. Sorunları, geliştirme programınızı aksatmadan önce çözün. Her şeyi yedeklemek için bir izlenebilirlik matris oluşturarak uyumluluğu sağlayın
HelixALM sınırlamaları
- Arena PLM gibi elektronik belge kontrol sistemleriyle daha iyi entegrasyon gerektirir
- Daha kolay bir arka uç kurulumu gerekiyor
HelixALM fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
HelixALM puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (85+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (25+ yorum)
9. Redmine
Redmine, benzersiz güvenlik ve kontrol ile sağlam bir hata izleme sistemi sunar.
Esnek rol tabanlı erişim kontrolü, ürününüzle kimlerin etkileşime gireceğini kesin olarak tanımlamanıza olanak tanır ve projenizin geliştirme aşamalarında sorun izleme ve çözüm aşamalarında güvenli ve kontrollü bir ortam sağlar.
Redmine'ın en iyi özellikleri
- Erişim Kontrolü: Esnek rol tabanlı erişim kontrolü ile tek bir tıklama ile kolayca roller tanımlayın ve izinleri ayarlayın. Pano yönetimi, ekleme, düzenleme veya silme gibi işlemleri siz yaparsınız. Hesap verebilirliği sağlarken hata izleme sisteminizle hassas bir şekilde etkileşim kurun
- Zaman Takibi Fonksiyonu: Kullanıcı, sorun türü, kategori veya etkinlik başına zamanı ayrıntılı olarak gösteren basit bir raporla proje veya girdi düzeyinde zamanı takip edin. Hataların geliştirme döngüsünde ne zaman ortaya çıktığını veya çözüldüğünü anlayın
- Depo Tarayıcı: Mevcut depoları her bir projenize ekleyin. Redmine, içeriklerini taramanıza ve sürüm tabanlı sorun izleme işlevselliği sağlayan değişiklik kümelerini görüntülemenize ve aramanız sağlar
Redmine sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü önemli ölçüde iyileştirilmeli
- Sorun çözüldüğünde veya takip edildiğinde bilet oluşturucuya bildirim gönderme özelliği gerekiyor
- Mobil uygulama desteği yoktur
- Scrum gibi çevik tabanlı proje yönetimi metodolojilerini desteklemek için tasarlanmamıştır
Redmine fiyatlandırması
- Ücretsiz, ücretli eklentilerle
Redmine puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (245+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (150+ yorum)
10. Trac
Trac Projesi, Python üzerinde çalışan bir başka açık kaynaklı sorun izleme uygulamasıdır. Aynı zamanda önemli bir bilgi ve veri merkezi olarak da işlev görür.
Takımlar bu platformda işbirliği içinde düzenleme yapabilir, bu da onu işbirliği özelliklerini teşvik eden birkaç ücretsiz sorun izleme aracından biri haline getirir.
Trac'ın en iyi özellikleri
- Takım Geneli Bilgi Bankası: Takımınızı zahmetsizce bilgilendirin. Trac, bilgi edinme platformlarıyla sizi destekler. Bunu, işbirliğine dayalı düzenleme için yapılandırılabilir, süper güçlü bir Wiki olarak düşünün. MoinMoin sözdizimini kullanarak biletlere, raporlara ve kaynak koduna sorunsuz bir şekilde bağlanır
- Çevrimiçi Kod Deposu: Trac ile kod deponuzu çevrimiçi olarak keşfedin – Subversion ve Git için kullanımı kolay bir rehber gibidir. Eklentilerle birden fazla depoyu tarayın, yönetin ve birbirine bağlayın ve farklı sürüm kontrol sistemlerini destekleyin
Trac sınırlamaları
- Açık kaynaklı uygulama için sınırlı özellik seti
- Notlar için otomatik kaydetme özelliği yok
- Açık kaynak sınırlamaları nedeniyle büyük bilet hacimleri yönetilmesi zordur
- Önemli geçmişe sahip dosyaların yavaş işlenmesi
- Açık kaynaklı bir yazılım olduğu için müşteri desteği mevcut değildir
Trac fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Trac puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
Size en uygun Bugzilla alternatifini bulun!
Alternatiflerin olduğu bir liste varken neden tek bir yazılıma bağlı kalasınız?
Bugzilla kullanışlı ve güvenilir bir yazılımdır, ancak bazı alanlarda iyileştirilmesi gerekir. Özelleştirme, erişilebilirlik, işbirliği ve iş akışı otomasyonundaki sınırlamalar, artık öne çıkmasını engelliyor. Modern takımlar, tam kapasitelerine ulaşabilmek için en iyisini ister.
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