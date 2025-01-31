2025'te Hata İzleme için En İyi 10 Bugzilla Alternatifi

1998 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana Bugzilla, en popüler hata izleme sistemlerinden biri olmuştur. Bugüne kadar pazarın en büyük ikinci payını elinde tutmaya devam etmektedir.

Ancak bu, yazılımı tüm hata ve hata izleme ihtiyaçlarınız için tek noktadan çözüm haline getirir mi? Birden fazla takım boyutuna ve yazılım nişine iyi uyum sağlar mı? Hadi öğrenelim.

Bugzilla'nın özelleştirme sınırlamalarıyla uğraşıyorsanız, hatayla ilgili büyük boyutlu dosyaları eklemenin zorluğuyla boğuşuyorsanız veya raporlama ve iş akışı yetenekleri nedeniyle kendinizi biraz kısıtlanmış hissediyorsanız, yalnız değilsiniz.

Bugzilla, hata izleme dünyasında güvenilir bir yol arkadaşı olmuştur, ancak dürüst olalım, bazen en güvenilir araçların bile güncellenmesi gerekir.

Bu makalede, Bugzilla'nın en iyi alternatiflerini özellikleri, artıları ve eksileri, fiyatları ve puanları ile birlikte inceleyeceğiz. İhtiyaçlarınıza en uygun hata izleme yazılımını seçmenize yardımcı olalım.

Bugzilla alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bugzilla alternatiflerinde aramanız gereken bazı temel özellikleri size gösterelim:

Bulut Depolama: Özellikle günümüzde sahip olduğumuz devasa veri miktarı göz önüne alındığında, yalnızca fiziksel depolamaya güvenmek yeterli değildir. Doğru Bugzilla alternatifi, bilgilerinizi depolamakla kalmamalı, aynı zamanda bulut depolama ile her yerden erişmenizi de sağlamalıdır

Özelleştirilebilirlik: Hata izleme yazılımını tamamen kontrol altına almak için birden fazla özelleştirme seçeneği arayın. Bu, hem kullanıcı arayüzünü hem de sorun izleme işlevselliğini kapsamalıdır

İşbirliği Özellikleri: Hataları daha verimli bir şekilde izlemek ve çözmek için takım üyelerinizle ve takımlar arasında koordinasyon sağlamanıza olanak tanımalıdır. Tüm bilgilerin tek bir paylaşımlı platformda bulunması, yanlış anlaşılmaları önler

Rapor Oluşturma ve Veri Analizi: Yerleşik bilgi oluşturma araçlarına sahip harika bir yazılım arayın. Hata izleme sürecinizi hızlandırmak için mükemmel AI entegrasyonuna sahip olmalıdır

Önceden hazırlanmış şablonlar: Önceden hazırlanmış şablonlar çok zaman kazandırır. Bunların çoğuna sahip bir yazılım seçin

Entegrasyon Yetenekleri: Yazılım ortamınızdan ödün vermeyin. Takımınızın, halihazırda çalıştıkları kritik uygulamaları, seçtiğiniz alternatifle birlikte kullanmaya devam etmelerine izin vermelisiniz

Kullanıcı Arayüzü: Takımlarınıza sorunsuz bir iş ortamı sağlayın. Popüler alternatifler, kullanıcıları hata izleme sürecinde yönlendiren erişilebilir bir kullanıcı arayüzü ile birlikte gelir

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Bugzilla Alternatifi

1. ClickUp

Ayrıntılı Gösterge Panelleri oluşturun ve sprint puanındaki ilerlemeyi, duruma göre görevleri ve görünüme göre hataları görüntülemek için kolayca Kartlar ekleyin

ClickUp'ın etkili hata izleme sistemi ile hataları tek bir yerden raporlayabilir, izleyebilir ve önceliklendirebilirsiniz. ClickUp'ın Takım Proje Yönetimi Yazılımı, çok sayıda görselleştirme aracı sunarak raporlamayı çocuk oyuncağı haline getirir ve teknik borçlardan kurtulmanızı sağlar.

Ayrıca, takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanızı sağlar ve tüm kayıtları herkesin erişebileceği kodsuz bir veritabanında saklar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın işbirliğine dayalı çözümüyle hata ve sorun izlemeyi optimize edin

ClickUp Hata İzleme Şablonu: Önceden oluşturulmuş görünümler, Özel Durumlar ve Özel Alanlar kullanarak sorunları daha hızlı izleyin. Özelleştirilebilir görsel şablonlara önemli ayrıntıları girin. Önceden oluşturulmuş görünümler, Özel Durumlar ve Özel Alanlar kullanarak sorunları daha hızlı izleyin. Özelleştirilebilir görsel şablonlara önemli ayrıntıları girin. ClickUp'ın Hata İzleme Şablonları , takımınızla paylaşabileceğiniz Rapor Formları da içerir.

ClickUp AI: Çeşitli uzmanlar tarafından tasarlanmış AI araçlarıyla donatılmış ClickUp'ın son teknoloji yapay zekası ile fikir üretimi, yol haritası görselleştirme ve geliştirmeyi hızlandırın.

Çevik İş Akışı: Kanban ve Scrum gibi ClickUp'ın esnek gömülü iş akışlarıyla epiklerinizi hızla tamamlayın. Birikmiş işlerinizi otomatikleştirin, böylece diğer önemli görevlere odaklanabilirsiniz.

Etkili Görselleştirme: ClickUp'ta paylaşılan yol haritalarını kullanarak görevlerinizi görselleştirin. İlerlemenizi, bağımlılıkları ve sorunlu noktaları takip ederek önceliklerinizi belirleyin.

Kolaylaştırılmış hata izleme: ClickUp'taki giriş formlarını kullanarak sorun taleplerini hızla toplayın. Bunları kolayca izlenebilir ve son derece özelleştirilebilir görevlere dönüştürerek ilgili sorunları birbirine bağlayın, etiketler ekleyin ve birikmiş işlerin yönetimini iyileştirin.

İşbirliği Özellikleri: Tüm verilerinizi, kayıtlarınızı ve yol haritalarınızı, uygun izinleri vererek takımlar ve departmanlar arasındaki paydaşlarla otomatik olarak paylaşın.

ClickUp sınırlamaları

Gösterge panelleriyle daha fazla esnekliğe ihtiyaç var

Arama fonksiyonu iyileştirilmeli

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)

2. Jira Yazılım

jira aracılığıyla

Jira, hata izleme ihtiyacı olan Agile takımları için en iyi donanıma sahiptir. Agile çerçevesini kullanır ve çoklu metodolojilerini destekler.

Görselleştirme yeteneklerini kullanarak, Scrum panoları ve Kanban kartları aracılığıyla iş akışınızda kolayca gezinebilir, hataları verimli bir şekilde tespit edip düzeltebilirsiniz.

Jira Software'in en iyi özellikleri

Zaman çizelgeleri: Takım üyelerinizin ve diğer paydaşların aynı sayfada kalabileceği, tamamen özelleştirilebilir bir zaman çizelgesine epik, harita iş öğeleri, bağımlılıklar ve sürümler ekleyin

Çevik Panolar: Jira'nın Scrum ve Kanban panolarını kullanarak büyük projeleri yönetilebilir görevlere bölün. Sorunları sorunsuz bir şekilde izleyin ve dikkat edilmesi gereken alanları belirlemek için iş akışlarını görselleştirin

Sürükle ve Bırak Otomasyonu: Jira'nın araçları ve hazır şablonlarıyla görevleri zahmetsizce otomatikleştirin. Veri açıklamanızı sürükleyip bırakın, otomasyon ağır işi sizin için yapsın

Jira Software sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü daha etkileşimli olmalı

Belge yükleme ve izleme iyileştirilebilir

Birçok kullanıcı yavaş işlem hızından şikayetçi

Gelişmiş yol haritası, normal ücretli planların bir parçası olarak sunulmamaktadır

Jira Software fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,15 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira Software puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13740+ yorum)

Bu Jira alternatiflerine göz atın!

3. Rollbar

via Rollbar

Rollbar, yazılım geliştirme süreci boyunca gerçek zamanlı hata düzeltmeleri sağlamaktan gurur duyar.

Rollbar'ı kullanarak, ürünü son aşamada hataları düzeltmek için yeniden düzenleme veya geliştirme aşamasına geri dönme zahmetiyle uğraşmanıza gerek kalmaz. Ayrıca, bir hata algılandığında yanıtları otomatikleştirir ve ilgili takım üyelerini bilgilendirir.

Rollbar'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı hata izleme: Gerçek zamanlı hata beslemesi sayesinde dosyalarınızdaki tüm hatalara anında erişin. Hataları geliştirme aşamasının sonunda derlemek yerine, ortaya çıktıkça önleyin

Gruplanmış Hata Uyarıları: Benzer uyarıları düzgün bir pakette gruplandırarak sürekli ve can sıkıcı uyarıları susturun. Bu, yazılımın otomasyon düzeyinde gruplandırma ve makine öğrenimini kullanarak gerçekleştirilir

Otomatik Hata Yanıtı: Geliştirme ve test aşamalarında karşılaşabileceğiniz tüm aksaklıklar için iş akışınızı ve yanıtlarınızı otomatikleştirin. AI'nın yardımıyla, görevleri önceliklendirmenin yanı sıra hataları da sorunsuz bir şekilde izleyerek hayatınızı kolaylaştırır

Rollbar sınırlamaları

Karmaşık kullanıcı arayüzü

Hata gruplama özelliğindeki hatalar

Maliyet, küçük şirketler için önemli bir sorundur

Rollbar fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Gelişmiş: 24,17 $/ay kullanıcı başına

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Rollbar puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (260+ yorum)

4. GitLab

gitLab aracılığıyla

En iyi Bugzilla alternatiflerinden biri olan GitLab, takımın hata algılama ve yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için donanımlı, güçlü bir AI tabanlı DevSecOps platformuna sahiptir.

AI yetenekleri sayesinde, iş akışınızı da verimli bir şekilde otomatikleştirebilir. Tek bir veri modeli kullanır, böylece hata izleme içgörülerinin tüm DevSecOps yaşam döngüsü boyunca paylaşılmasını sağlar.

GitLab'ın en iyi özellikleri

Temel Araçlar: DevSecOps'ta AI ile hata izlemeyi geliştirin. Her şeyi kolaylaştırır: planlama için VSM, DORA Metrikleri, oluşturma için kod önerileri ve yazılımınızı doğrulama, güvenliğini sağlama, paketleme ve dağıtma için sağlam sistemler

GitLab Duo Chat: GitLab Duo'nun AI entegrasyonu ile iş akışınızı bir üst seviyeye taşıyın. Kod yardımı, epik yönetim, işe alım ve sorunsuz izleme için her zaman hazır asistanınız GitLab Duo Chat ile tanışın. Güvenlik, test ve dokümantasyonu zahmetsizce geliştirin

Kaynak Kodu Yönetimi: İşbirliği yoluyla sürüm kontrolü uygulayarak yazılım geliştirme sürecinizi dönüştürün. Takımınızın verimliliğini en üst düzeye çıkararak daha hızlı teslimat ve daha fazla görünürlük sağlayın

GitLab sınırlamaları

Gömülü kod inceleme özelliği gerekir

Özel gösterge panelleri oluşturma özelliği yoktur

Gömülü güvenlik taramaları yoktur

Tarayıcı içi IDE deneyimi zayıf

Çapraz platform desteğinin olmaması

GitLab fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 99 $

GitLab puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (770+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1030+ yorum)

5. Zoho Projeleri

zoho Projects aracılığıyla

Zoho Projects'in Evrensel Ekle özelliği, kritik anlarda hayat kurtarıcıdır ve yol haritalarınıza öğeleri hızla eklemenizi sağlar.

İş Dağılım Yapısı, proje organizasyonunu basitleştirir. Özelleştirilmiş izleme için çevik çerçeve panolarıyla birleştirilen Zoho, sorunsuz ve hızlı iş akışları sağlar.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

İş Dağılım Yapısı: Projelerinizi daha basit, daha yönetilebilir iş parçalarına bölün. Bu, iş akışınızı zahmetsizce düzenlemenize yardımcı olur. İhtiyaçlarınıza göre özel olarak tasarlanmış, izleme işlevine sahip özel çevik çerçeve panoları kullanın

Evrensel Ekleme: Tek bir düğmeyle iş öğeleri ekleyin ve kullanıcıları, Tek bir düğmeyle iş öğeleri ekleyin ve kullanıcıları, görevleri , etkinlikleri, sorunları veya belgeleri görev listenize dahil edin

*özelleştirme Özellikleri: Zoho'nun sunduğu özel düzenler, alanlar, görünümler, durumlar vb. gibi çok sayıda özelleştirme özelliği ile proje yönetim sisteminizi kendinize göre uyarlayın. Bunlarla, istediğiniz bilgileri yakalayabilir ve işlerinizi kendi şartlarınıza göre önceliklendirebilirsiniz

Zoho Projects sınırlamaları

Sınırlı çevrimiçi destek

Önceden hazırlanmış şablonlar yok

Zor öğrenme süreci

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü hantal buluyor

Zoho Projects fiyatlandırması

3 kullanıcıya kadar Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (430+ yorum)

6. Mantis Hata Takipçisi

mantisBT aracılığıyla

MantisBT, hafif bir açık kaynaklı hata izleme aracı olarak kurulumu ve yönetimi kolaydır. Çoğu açık kaynaklı projeden farklı olarak, verimli hata izleme ve çözümü için özelleştirilebilirlik, e-posta bildirimleri ve erişim yönetimi sunar.

Python'a bağlı olduğu için, kullanıcılar yeni özellikleri kolayca entegre edebilir ve kendileri yönetebilir, böylece belirli bir dereceye kadar özerklik ve kontrol sağlar.

Mantis Bug Tracker'ın en iyi özellikleri

Kolay Kurulum: İster dahili kurulumlar ister barındırılan ortamlarda kurulumlar için Mantis BT kullanarak kurulum süresini kısaltın

Web Tabanlı: Projelerinizi hızlandırın ve herhangi bir konumdan erişin. Web tabanlı uygulama, kullanıcıların depolama Projelerinizi hızlandırın ve herhangi bir konumdan erişin. Web tabanlı uygulama, kullanıcıların depolama kaynaklarından tasarruf etmeler ini sağlar. Verileri bir web sunucusunda veya web sitesinde görüntüleyin

Çoklu DBMS Desteği: ADODB'yi bir soyutlama kütüphanesi olarak kullanarak birden fazla veritabanı yönetim sistemine erişim elde edin. MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle (deneysel), DB2 (ilerleme aşamasında) vb. sistemleri iş akışınıza entegre edin

Mantis Bug Tracker sınırlamaları

Ciddi şekilde güncelliğini yitirmiş kullanıcı arayüzü

Yavaş performans ve diğer performans sorunları

Hata filtreleme sistemi

Mantis Bug Tracker fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Mantis Bug Tracker puanları ve yorumları

G2: 4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (90+ yorum)

7. Sentry

via Sentry

Sentry, tam yığın izleme ve hata kırıntılarının izlenmesi gibi çeşitli teknikler kullanarak hataları verimli bir şekilde tespit etmenize ve çözmenize yardımcı olur, böylece sorunun kök nedenini derinlemesine inceleyebilirsiniz.

Sentry, geliştirme sonrası izleme sağlar, böylece test aşamasında ortaya çıkabilecek sorunları etkili bir şekilde giderebilirsiniz.

Sentry'nin en iyi özellikleri

Tam Yığın İzleme: Kritik sorunları belirleyin ve bunların kök nedenleriyle ilişkilendirin. Neden ve sonuç arasındaki bağlantıyı kurmak artık bir tahmin oyunu olmak zorunda değil. Uygulama durumu hakkında ek bağlamsal bilgiler alırsınız. Ayrıca, tüm işlenmemiş istisnalar otomatik olarak kaydedilir

Hata Kırıntıları: Hata oluştuğunda uygulamanın ne yaptığını, kullanıcı etkileşimleri, AJAX istekleri, hata ayıklama günlükleri, ağ istekleri vb. dahil olmak üzere gözlemleyin. Sentry, hata oluştuğunda kullanıcı geri bildirimlerini de toplayabilir

Sürüm Durum Raporları: Çökmesiz oturumlar, sürüm benimseme ve hata oranı gibi temel metrikleri izleyerek gerçek zamanlı görünürlük ile sürümler hakkında anında bilgi edinin. Bu, sorunları belirlemenizi ve hızlı bir şekilde düzeltici önlemler almanızı sağlar

Sentry sınırlamaları

Yüksek fiyatlar

Kendi sunucusunda barındırma özelliği yoktur

Her cephede kaynak yoğun

Veri örnekleme iyileştirilmeli

Sentry fiyatlandırması

Geliştirici: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 26 $

İş: Kullanıcı başına aylık 80 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sentry puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (60+ yorum)

8. HelixALM

helix ALM aracılığıyla

Helix ALM size kapsamlı bir yaşam döngüsü yönetim aracı sunar. Özel modülü Helix IM ile sorunsuz bir şekilde sorun izlemeye dalın. Uçtan uca izlenebilirlik ile kapsamlı yaşam döngüsü yönetimi elde edin, geliştirme öncesi ve sonrası hataların tam kaynağını kolayca izleyin ve düzeltin.

Ayrıca, Helix modüler bir yapıya sahiptir, böylece hata izleme ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan özellikleri seçip özelleştirebilirsiniz.

HelixALM'nin en iyi özellikleri

Modülerlik: HelixALM'nin özel modülleriyle istediğiniz hizmetler üzerinde kontrol sahibi olun. Gereksinim yönetimi (Helix RM), test senaryosu yönetimi (Helix TCM) ve sorun yönetimi (Helix IM) için özel modüller mevcuttur

Olağanüstü İzlenebilirlik: Modülleri birleştirerek projeleriniz üzerinde benzersiz bir izlenebilirlik elde edin. Her aşamada neler olduğunu tam olarak bilerek, en çok odaklanmanız gereken noktaları anlayın

Risk Analizi: HelixALM ile FMEA ve etki analizleri dahil olmak üzere anlamlı risk analizleri gerçekleştirin. Sorunları, geliştirme programınızı aksatmadan önce çözün. Her şeyi yedeklemek için bir izlenebilirlik matris oluşturarak uyumluluğu sağlayın

HelixALM sınırlamaları

Arena PLM gibi elektronik belge kontrol sistemleriyle daha iyi entegrasyon gerektirir

Daha kolay bir arka uç kurulumu gerekiyor

HelixALM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

HelixALM puanları ve yorumları

G2: 4/5 (85+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (25+ yorum)

9. Redmine

redmine aracılığıyla

Redmine, benzersiz güvenlik ve kontrol ile sağlam bir hata izleme sistemi sunar.

Esnek rol tabanlı erişim kontrolü, ürününüzle kimlerin etkileşime gireceğini kesin olarak tanımlamanıza olanak tanır ve projenizin geliştirme aşamalarında sorun izleme ve çözüm aşamalarında güvenli ve kontrollü bir ortam sağlar.

Redmine'ın en iyi özellikleri

Erişim Kontrolü: Esnek rol tabanlı erişim kontrolü ile tek bir tıklama ile kolayca roller tanımlayın ve izinleri ayarlayın. Pano yönetimi, ekleme, düzenleme veya silme gibi işlemleri siz yaparsınız. Hesap verebilirliği sağlarken hata izleme sisteminizle hassas bir şekilde etkileşim kurun

Zaman Takibi Fonksiyonu: Kullanıcı, sorun türü, kategori veya etkinlik başına zamanı ayrıntılı olarak gösteren basit bir raporla proje veya girdi düzeyinde zamanı takip edin. Hataların geliştirme döngüsünde ne zaman ortaya çıktığını veya çözüldüğünü anlayın

Depo Tarayıcı: Mevcut depoları her bir projenize ekleyin. Redmine, içeriklerini taramanıza ve sürüm tabanlı sorun izleme işlevselliği sağlayan değişiklik kümelerini görüntülemenize ve aramanız sağlar

Redmine sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü önemli ölçüde iyileştirilmeli

Sorun çözüldüğünde veya takip edildiğinde bilet oluşturucuya bildirim gönderme özelliği gerekiyor

Mobil uygulama desteği yoktur

Scrum gibi çevik tabanlı proje yönetimi metodolojilerini desteklemek için tasarlanmamıştır

Redmine fiyatlandırması

Ücretsiz, ücretli eklentilerle

Redmine puanları ve yorumları

G2: 4/5 (245+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (150+ yorum)

10. Trac

trac aracılığıyla

Trac Projesi, Python üzerinde çalışan bir başka açık kaynaklı sorun izleme uygulamasıdır. Aynı zamanda önemli bir bilgi ve veri merkezi olarak da işlev görür.

Takımlar bu platformda işbirliği içinde düzenleme yapabilir, bu da onu işbirliği özelliklerini teşvik eden birkaç ücretsiz sorun izleme aracından biri haline getirir.

Trac'ın en iyi özellikleri

Takım Geneli Bilgi Bankası: Takımınızı zahmetsizce bilgilendirin. Trac, bilgi edinme platformlarıyla sizi destekler. Bunu, işbirliğine dayalı düzenleme için yapılandırılabilir, süper güçlü bir Wiki olarak düşünün. MoinMoin sözdizimini kullanarak biletlere, raporlara ve kaynak koduna sorunsuz bir şekilde bağlanır

Çevrimiçi Kod Deposu: Trac ile kod deponuzu çevrimiçi olarak keşfedin – Subversion ve Git için kullanımı kolay bir rehber gibidir. Eklentilerle birden fazla depoyu tarayın, yönetin ve birbirine bağlayın ve farklı sürüm kontrol sistemlerini destekleyin

Trac sınırlamaları

Açık kaynaklı uygulama için sınırlı özellik seti

Notlar için otomatik kaydetme özelliği yok

Açık kaynak sınırlamaları nedeniyle büyük bilet hacimleri yönetilmesi zordur

Önemli geçmişe sahip dosyaların yavaş işlenmesi

Açık kaynaklı bir yazılım olduğu için müşteri desteği mevcut değildir

Trac fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Trac puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

Size en uygun Bugzilla alternatifini bulun!

Alternatiflerin olduğu bir liste varken neden tek bir yazılıma bağlı kalasınız?

Bugzilla kullanışlı ve güvenilir bir yazılımdır, ancak bazı alanlarda iyileştirilmesi gerekir. Özelleştirme, erişilebilirlik, işbirliği ve iş akışı otomasyonundaki sınırlamalar, artık öne çıkmasını engelliyor. Modern takımlar, tam kapasitelerine ulaşabilmek için en iyisini ister.

Bugün ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ın sizin için neler yapabileceğini görün.