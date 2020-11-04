PDF'ye Not Ekleme (2025 Kılavuzu)

*PDF'ye nasıl açıklama ekleyeceğinizi öğrenmek ister misiniz?

PDF'ye açıklama eklemek, bir PDF belgesinde fikirleri ve işaretlemeleri paylaşmanın en kolay yoludur. Ayrıca, yığınla kağıt ve fosforlu kalem kullanma derdinden kurtulursunuz!

Peki dezavantajı nedir?

Kullanabileceğinizden daha fazla düğme ve hayal edebileceğinizden daha fazla fonksiyonla karşılaşacaksınız.

Ama endişelenmeyin.

PDF görüntüleyicinizle sorun yaşıyorsanız, nefes alın.

Tüm zamanların en popüler PDF görüntüleyicisi olan Adobe Acrobat'ta PDF'lere açıklama ekleme adımlarını ayrıntılı olarak açıklayacağız. Ayrıca, PDF'lere açıklama eklemenin daha kolay bir yolunu da göstereceğiz !

Ek açıklama nedir?

Ek açıklama, fiziksel veya dijital bir belgeye "not ekleme"* anlamına gelir. Bazı kişiler bunu kendi referansları için yaparken, diğerleri okuyucular için önemli bilgileri bırakmak ister.

Bir belgeye açıklama eklemenin en basit yolları şunlardır:

Metni altı çizili veya vurgulu hale getirme

Kenar boşluklarına yorum ekleyin

Önemli metinlerin etrafına çizim yapın

Fiziksel veya dijital yapışkan not ekleyin

Kısacası, her kitap severin en büyük kabusu!

Jane Austen'ın el değmemiş bir kitabını birine ödünç verdiğinizi ve geri aldığınızda sayfaların köşeleri kıvrılmış ve her tarafı fosforlu kalemle işaretlenmiş olduğunu hayal edin!

Ne yapacaksınız?

Ancak, açıklama ekleme alışkanlığınız kitapları (ve ilişkileri) mahvedebilirken, yaratıcı profesyonellerin işlerini bir adım öteye taşımalarına yardımcı olabilir.

Ek açıklama tam olarak nedir?

PDF belgesine açıklama eklediğinizde şunları yapabilirsiniz:

Önemli noktaları işaretlemek için vurgulama aracını kullanın

Referans için notlar alın

Okuyucular için yorum bırakın

Taslak hazırlama sürecinde işbirliğini kolaylaştırın

Mesleğiniz ne olursa olsun, açıklama eklemek yapılandırılmış, okunması kolay ve ilgi çekici bir belge oluşturmanın en iyi yoludur. Ayrıca, bunu PDF dosyasında yaparak kağıt tasarrufu da sağlarsınız! (#savethetrees).

Bunu yapmanın bir yolu, Windows için Microsoft Edge ve iPad için PDF Önizleme uygulaması gibi mevcut cihazınızda yerleşik PDF okuyucuyu kullanmaktır. Diğer araçlar da etkileşimli bir PDF oluşturucu sunar. Alternatif olarak, Adobe Acrobat gibi bir PDF görüntüleyiciyi indirebilirsiniz.

Ama neden Adobe?

PDF'lere açıklama ekleme hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, iki nedenden dolayı Adobe Acrobat ile başlamanız her zaman akıllıca olacaktır.

Adobe, taşınabilir belge veya PDF biçiminin öncüsüdür. PDF'ler hakkında bildiğimiz çoğu şey Adobe'ye aittir.

Adobe'nin PDF açıklama aracı, en sık kullanılan PDF görüntüleyicilerden biridir. Muhtemelen, sisteminizde Adobe Acrobat zaten yüklüdür!

Bu nedenle, Adobe Acrobat yazılımının en son sürümünde PDF'ye nasıl açıklama ekleyeceğinizi inceleyeceğiz.

Adobe Acrobat'ta nasıl açıklama eklenir?

Adobe Acrobat, kullanıcılarına çok sayıda açıklama stili sunar.

Ancak, en sık kullanılan türler şunlardır:

(Açıklama türünü keşfetmek için üzerine tıklayın)

Not: Adobe Acrobat'ta tüm yorumlama özelliklerine erişmek için, dosyanın sahibi önce yorumlamayı etkinleştirmelidir. Bunu yapmak için, Dosya > Farklı Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF > Yorumlama ve Ölçme seçeneğine gidin. Bu, yorumlara açık yeni bir dosyayı sisteminize kaydeder.

A. Acrobat'ta açıklama ve çizim işaretleme araç çubuğunu nasıl kullanabilirim?

Ek açıklamalara başlamadan önce, neyle çalıştığımızı anlamamız ve Acrobat'a aşina olmamız gerekir.

Ancak önce, açıklamaları ve çizim işaretleme araç çubuğunu görünür hale getirmeniz gerekir. Bunu yapmak için Araçlar > Yorum seçeneğini seçerek Yorum araç çubuğunu açın.

Acrobat'ın tüm işaretleme araçlarını birbirinden ayırmak istiyorsanız, araç çubuğuna sağ tıklayın ve Tüm etiketleri göster seçeneğine tıklayın. Bu, her aracın adını simgesinin yanında görüntüler.

Yorum araç çubuğu, metin yorumları ve çizim simgelerinden oluşan bir seçim gösterir.

İşte bunlara kısa bir bakış ( nasıl kullanılacağı daha sonra anlatılacaktır ).

1. Metin açıklamaları

Metin ekleme özelliğine tıklayarak şunları yapabilirsiniz:

Yapışkan not ekleme

Metni vurgulama

Metni altı çizili

Metni üstü çizili hale getirme

Metni değiştirme

Metin ekleme

Metin kutuları ve yorumlar ekleyin

Not: Yorum Araç Çubuğu'nu açmadan (okurken) metin aracına nasıl erişebileceğinizi öğrenmek için bu bölüme atlayın.

2. Çizim

Yorum araç çubuğunda, "Metin Kutusu"nun hemen yanında Çizim ve Çizimi Sil simgelerini göreceksiniz.

Çeşitli şekiller (dikdörtgen aracı, oval araç, ok aracı vb.) ve açıklama kutuları dahil olmak üzere çizim seçeneklerinin tam listesini görmek için üç nokta simgesine tıklayın.

Yorum araç çubuğu görünümünü kısıtlayıcı bulursanız, okurken doğrudan yorum ekleyebilirsiniz.

Yorum yapmak istediğiniz PDF metnini seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birine tıklayın:

Metni vurgulama

Metni altı çizili

Metni üstü çizili hale getirme

Metni kopyalayın

Metni düzenleme (yalnızca yazılımın Pro sürümünde)

Biçimlendirme işleminden sonra, altı çizili, üstü çizili veya vurgulanmış metni bir kez daha tıklayarak hızlı metin yorum ekleyebilir veya biçimlendirmeyi silebilirsiniz.

C. Yapışkan notlar nasıl eklenir?

PDF'nize yapışkan not eklemek, kalem ve kağıtla belge incelemeyi taklit etmenin en sezgisel yoludur.

Yapışkan not eklemek için önce Yorum araç çubuğunu etkinleştirin (bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için 'A' noktasına bakın ).

PS: Yapışkan not simgesi araç çubuğunuzdaki ilk simgedir.

Simgesini seçin ve yapışkan notu eklemek istediğiniz PDF sayfasının üzerine tıklayın. Bu, yazmanız için yorum kutusunu açacaktır.

Notunuzun boyutunu değiştirmek için, yapışkan not simgesine sağ tıklayın ve Pop-up notu aç'ı seçin.

Açtıktan sonra, açılır kutunun boyutunu değiştirebilirsiniz.

Metin alanını düzenlemek için, alanı seçin ve araç çubuğundaki üç nokta simgesine tıklayın:

Yapışkan notun rengini değiştirin

Metin biçimini düzenleme

Bonus: AI PDF Veri Çıkarıcıları!

D. Metin kutusu veya açıklama ekleme

Yapışkan not, simgenin üzerinde fare imlecini tutmadığınızda kapanır. Ancak yorumunuzun okuyucu tarafından her zaman görünür olmasını istiyorsanız, metin kutusu veya açıklama ekleyebilirsiniz.

1. Metin kutusu

Yorum araç çubuğundaki Metin kutusu simgesini seçin ve ardından eklemek istediğiniz belgenin kısmına tıklayın.

Yorumunuzu yazdıktan sonra, Yorum araç çubuğundaki Metin özellikleri seçeneğini belirleyerek biçimini değiştirebilirsiniz.

2. Açıklama

Bir açıklama eklemek için, Yorum araç çubuğundaki üç nokta simgesine tıklayın.

Ardından, Metin Açıklaması seçeneğini seçin ve eklemek istediğiniz belgenin kısmına tıklayın.

Yorumunuzu yazdıktan sonra, Yorum araç çubuğundaki Metin özellikleri seçeneğini belirleyerek biçimini değiştirebilirsiniz. Metin açıklamalarının boyutunu da istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Ama daha bitmedi.

Adobe ayrıca size şu seçenekleri sunar:

Yorumlara ek dosya ekleme

Ses kayıtlarını yorum olarak ekleyin

Diğer görüntü düzenleme yazılımlarından (Adobe Photoshop gibi) yorumlara görüntü eklemek için damga aracını kullanın

Ve çok daha fazlası!

İşte bunlar etkileyici özellikler! Harika değil mi?

Aynen öyle.

Teknoloji (ve hayat) deneyimlerimiz bize bunu öğretti.

Adobe Acrobat gibi mükemmel yazılımlar bile zamanla açıklama ekleme işleminizi yavaşlatabilir.

Nasıl yapacağınızı merak mı ediyorsunuz?

PDF Annotation'ın 3 Dezavantajı

Adobe Acrobat gibi bir açıklama aracı, işinizde olmazsa olmaz bir araçtır.

Ancak, aşağıdaki üç nedenden dolayı tüm belge incelemelerinizde kullanmanızı önermiyoruz:

1. RAM'i yoğun kullanan bir uygulama olduğundan sisteminizi yavaşlatacaktır

Sisteminizde başka uygulamalar çalışırken PDF açıklama aracı ile mi çalışıyorsunuz?

Bekleyeceksiniz, o yüzden patlamış mısırınızı hazırlayın!

Adobe paketi RAM'i yoğun şekilde kullanmasıyla bilinir.

Sisteminizde çalışan tek ağır yazılım değilse, sorunsuz çalışması imkansızdır.

Daha hafif bir alternatif açıklama uygulaması kullanıyor olsanız bile, büyük resimleri ve açıklamalı dosyaları yüklemek sisteminizi yavaşlatabilir.

2. Canlı düzenleme yok (ücretli sürüm hariç)

Acrobat'ta iş arkadaşlarınızın geri bildirimlerini her okuduğunuzda, değişiklikleri MS Word veya Google Dokümanlar'da yapmanız gerekir. Ardından, bu dosyayı PDF'ye dönüştürün ve onay için geri gönderin.

Bu uzun süreci atlamanın tek yolu nedir?

Adobe Acrobat Pro sürümünü aylık 14,99 $'dan satın alın.

Çoğu kişi bunun adil bir anlaşma olmadığını düşünür.

Ve biz de onlara katılıyoruz!

3. Sürümlerle ilgili karışıklık

İlk iki dezavantajı kabul ettiğinizi ve inceleme işleminiz için bir PDF okuyucu kullandığınızı varsayalım.

Muhtemelen, her açıklama eklediğinizde PDF'leri e-posta ile göndereceksiniz. Zamanla, aynı içeriğin düzinelerce sürümü birikecek ve dijital dağınıklık yaratacaktır.

Endişelenmeyin, sizin için alternatif bir açıklama uygulaması var!

PDF'ye açıklama eklemek için en iyi yazılım hangisidir?

Anladığımız kadarıyla, içerik yöneticileri ve gözden geçirenler en az beş farklı araca ihtiyaç duyar:

PDF açıklama aracı

PDF düzenleyici

Taslak hazırlama yazılımı

Görev yönetimi aracı

İletişim uygulaması

Peki, tüm bunları (ve daha fazlasını) tek bir bulut tabanlı platform olan ClickUp ile yapabileceğinizi söylesek ne dersiniz?

ClickUp nedir?

ClickUp, dünya çapında yeni kurulan şirketlerden büyük şirketlere kadar takımlar tarafından kullanılan, proje yönetimi için dünyanın en yüksek puanlı aracıdır.

İster medya uzmanı ister uygulama geliştiricisi olun, ClickUp etkileyici özellik listesiyle tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verir. Verimli görev yönetimi için güçlü Chrome uzantısını bile kullanabilirsiniz.

Ayrıca, uzaktan çalışma zorluklarının üstesinden gelmek için en iyi araç olarak da öne çıkıyor.

Daha fazla bilgi için şu makaleleri inceleyin:

Şimdilik, içerik oluşturma ve yönetme özelliklerinin seçimine bir göz atalım.

A. Zahmetsiz açıklama ve düzeltme

En az beş farklı biçimde inceleyebilecekken neden PDF'lere sadece açıklamalar eklemelisiniz?

ClickUp, size bu konuda yardımcı olmak için PNG, GIF, JPEG, WEBP ve PDF dosya türlerini destekler.

Böylelikle, belgeleriniz hazır olduğunda, bunları ClickUp Çalışma Alanı'ndaki ilgili göreve yükleyebilir ve iş arkadaşlarınızı PDF'nize veya dosyanızın bulunduğu biçime açıklama eklemeye davet edebilirsiniz.

Dosyaya açıklama eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Görev içindeki ek dosyayı açın

Önizleme penceresinin sağ üst köşesindeki "Yorum ekle"yi tıklayın

Ek dosyayı eklemek için ek dosyayı tıklayın

Yorumlar ekleyin ve merkezi bir tartışma konumu için bunları istediğiniz kişiye atayın

Bir dakika, dosyayı indirmem gerekmiyor mu?

Hayır, ClickUp içinde herhangi bir dosyayı indirmeden olmadan açıklama ekleyebilirsiniz!

Unutmayın, PDF uzmanı olmanıza ve ClickUp'ta karmaşık bir açıklama araç çubuğu ile uğraşmanıza gerek yok. Tek ihtiyacınız olan, basit ve işbirliğine dayalı açıklamaları sevmek.

B. Belgelerde ortak taslak oluşturma

ClickUp Belgeler sayesinde yazmak artık yalnız bir meslek değil, çünkü yazma süreci son derece işbirliğine dayalı hale geldi!

Gerçek zamanlı işbirliği ve kolay veri depolama özelliklerine erişmenin yanı sıra şunları da yapabilirsiniz:

Bağlantı ekleyin ve görünümünü özelleştirin

İşbirliği yaptığınız kişilerin yapabileceklerini belirlemek için özel erişim hakları ayarlayın

Daha iyi kategorilendirme için belgeler içinde sayfaları iç içe yerleştirin

Zengin metin biçimlendirme kullanın

Google'ın bu belgeleri indeksleyerek arama sonuçlarında göstermesini sağlayın

Son kontrol ettiğimizde, hiçbir PDF okuyucu bunların hepsini aynı anda yönetemiyordu!

C. Clip ile kolay ekran kaydetme

Resimler bin kelimeye bedeldir.

Bu, videoların milyonlarca kişiye hitap ettiği anlamına gelir... değil mi?

Bu nedenle, işler kızıştığında, yorum bırakmak yerine Clip gibi ekran kayıt yazılımlarını kullanarak üyelerinize nasıl yapılacaklarını gösterin!

İlgili ClickUp Görevinin Yorumlar Bölümündeki "kayıt" düğmesine tıklamanız yeterlidir. Bu, her saniyesini kaydederken klasörler arasında ve pencereler arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Tamamlandığında, kaydı aynı konuşma konusuna yorum olarak yükleyin.

Her şeyi kenar boşluğuna yapıştırılan notlar veya yorumlarla ifade edemezsiniz, değil mi?

Bu nedenle ClickUp size Yorum Bölümü ve Sohbet Görünümü sunar.

Bu, herhangi bir görevin Yorumlar Bölümüne dosya veya yazılı notlar göndermenizi sağlar. Hatta birine yorum atayabilirsiniz ve ClickUp, yorumun kaçırılmamasını sağlamak için otomatik olarak bir eylem öğesine dönüştürür.

Peki, birden fazla görevle ilgili notları aynı anda paylaşmak veya sadece bir konuşma başlatmak isterseniz ne yapabilirsiniz?

Sohbet görünümüne geçin. Burası, yapılandırılmamış konuşmalar yapabileceğiniz veya fikirlerinizi paylaşabileceğiniz alandır.

İçerik oluşturma basit olsaydı, hepimiz Shakespeare olurduk!

Ne yazık ki, bu işlem birçok küçük ama önemli görev içerir.

Birini kaçırırsanız, çok şey kaybedersiniz.

Endişelenmeyin. ClickUp'ın görevleri, alt görevleri ve kontrol listelerini kullanın!

İçerik oluşturma ve inceleme sürecinizi gerçekleştirilebilir öğelere ayırmanıza yardımcı olacaktır.

Bunu yapmak için şunları yapabilirsiniz:

Belirli projeler altında görevler ve alt görevler oluşturun ve bunları herhangi bir takım üyesine atayın

Görevlerinize ekleyebileceğiniz kontrol listeleri oluşturun ve ilerledikçe önemli işleri işaretleyin

F. Zihin Haritaları ile yaratıcı planlama

Beyniniz, herhangi bir kalem veya klavyenin yapabileceğinden çok daha hızlı bir şekilde düşüncelerle başa çıkar.

Neyse ki, ClickUp'ın Zihin Haritaları özelliği, bu düşünceleri yakalamanın en hızlı yoludur.

ClickUp'ın birçok şablonundan birini kullanarak karmaşık fikirlerinizi kağıda dökün veya boş bir sayfada yeni bir başlangıç yapın. Bir fikir seçin ve onu hayata geçirin.

Kelimenin tam anlamıyla!

Sonuç

Ek açıklama, inceleme süreci için Netflix maratonu için patlamış mısır kadar önemlidir.

Bu kesinlikle çok önemli!

Sanal takımınız bu şekilde fikirlerini paylaşabilir ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilir.

Süreç ne kadar hızlı ve verimli olursa, o kadar iyi içerik sunabilirsiniz.

Ne yazık ki, kafa karıştırıcı ve pahalı bir PDF açıklama aracı, işlerinizi sadece yavaşlatacaktır.

Hafif ve çok işlevli bir PDF açıklama yazılımına ihtiyacınız var.

İhtiyacınız olan şey ClickUp.

Tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınız için bir çözümdür ve içerik oluşturma süreciniz için hepsi bir arada bir yazılım görevi görür.

Her şeye açıklama eklemek ve içerik cennetine girmek için ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak edinin!