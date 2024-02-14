10 Yönetici Özeti Örneği ve Kendiniz Nasıl Yazabilirsiniz (AI ile)

İnsanların dikkat süresinin bir akvaryum balığı kadar (hatta daha az) olduğu bir dünyada, bizim için değerli olmadıkça uzun ve ayrıntılı belgeleri okumak için zaman ayırmayız. Peki, okuyucuyu belgenin değerli olduğuna nasıl ikna edebiliriz? İşte burada yönetici özeti devreye girer.

Yönetici Özeti nedir?

Yönetici özeti, uzun bir kurumsal belgenin daha kısa bir sürümüdür. İş planı, teklif veya raporun önemli noktalarını özetler, böylece yöneticiler ana fikri kavrayabilir ve kendileri için önemli olan kısımları daha ayrıntılı olarak okuyabilir.

Diğer bir deyişle, tl;dr (çok uzun; okumadım) sürümü.

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Tipik bir yönetici özeti şunları içerir:

Sorun tanımı

Önerilen çözüm

Beklenen sonuçlar

Sonuç

Bu, yönetici özetini ne için yazdığınıza bağlı olarak değişebilir. Bir proje raporunu örnek olarak alalım. Önerilen çözümü ve beklenen sonuçları, sırasıyla uygulama çözümleri ve elde edilen gerçek sonuçlarla değiştirmeniz gerekebilir. Ya da bir iş planı, araştırma önerisi veya pazar analizi yazıyorsanız, metodolojinizi de ekleyebilirsiniz.

Yönetici özetinin amacını öğrendiğinize göre, şimdi nasıl yazılacağını görelim.

Yönetici Özetleri ve Örnekleri Nasıl Yazılır?

Yönetici özeti, uzun bir raporun özet sürümü olsa da yazması kolay değildir. Raporun özünü yansıtmalı, önemli noktaları özetlemeli ve tam rapor kadar ilgi çekici bir hikaye anlatmalıdır. Bunu başarmanın bazı yolları aşağıda verilmiştir.

1. Hikayeyi belirleyin

Sadece gerçekleri ve verileri belirtmek kimseyi ikna edici bir okuma sunmaz. Bu nedenle, insanların hayatlarını gerçekten etkileyen hikayeyi belirleyin. Ş Akışı optimizasyonu veya maliyet kontrolü gibi sektör terimleri insanların dikkatini çeker, ancak çabalarınızın ardındaki gerçek hikayeyi anlatmaz. İkincisine odaklanın.

Yazılım geliştirme alanında proje özeti yazıyorsanız, okuyucu için önemli olan noktalardan başlayabilirsiniz.

2020 yılında, perakende devi envanterini elektronik tablolarda yönetiyordu. Bu nedenle, bir müşteri bir ürünün stokta olup olmadığını sorduğunda, bir personel 5000 metrekarelik mağazayı dolaşarak kontrol etmek zorunda kalıyordu ve çoğu zaman müşteriyi de peşinden götürüyordu. Yeni ABC dijital envanter yönetim sistemi, stok giriş ve çıkışlarını gerçek zamanlı olarak çevrimiçi olarak kaydeder. Personel, stokları anında kontrol edip onaylayabilir. Daha da önemlisi, müşteriler mağaza genelindeki 25 kiosktan herhangi birinde kendileri kontrol edebilir.

2020 yılında, perakende devi envanterini elektronik tablolarla yönetiyordu. Bu nedenle, bir müşteri bir ürünün stokta olup olmadığını sorduğunda, bir personel 5000 metrekarelik mağazayı dolaşarak kontrol etmek zorunda kalıyordu ve çoğu zaman müşteri de onun peşinden geliyordu. Yeni ABC dijital envanter yönetim sistemi, stok giriş ve çıkışlarını gerçek zamanlı olarak çevrimiçi olarak kaydeder. Çalışanlar, stokları anında kontrol edip onaylayabiliyor. Daha da önemlisi, müşteriler mağaza genelindeki 25 kiosktan herhangi birinde stokları kendileri kontrol edebiliyor.

2. Verileri getirin

Hikaye daha önemli olsa da, veriler de gereksiz değildir. Doğru ve ilgili veriler, güvenilirlik oluşturmaya yardımcı olur. Bir sonraki bölümünüz, ABC dijital envanter yönetim sistemi örneğinde aşağıdaki gibi olabilir.

ABC envanter yönetim sisteminin uygulanmasından bu yana, perakende devi şu sonuçları elde etti: Stok kontrolü için harcanan sürede %85 azalma Stokların yerini bulmak için harcanan sürede %75 azalma

ABC envanter yönetim sisteminin uygulanmasından bu yana, perakende devi şu sonuçları elde etti: Stok kontrolü için harcanan sürede %85 azalma Stokların yerini bulmak için harcanan sürede %75 azalma

3. Avantajları ayrıntılı olarak açıklayın

Veriler, gerçek bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Ancak, okuyucunun bunun etkisini anlayabilmesi için faydalarını açıklamalısınız. Bu, gerçek hayattan senaryolar veya hatta alıntılarla yapılabilir. Örneğin

Central Park mağazasının müşteri hizmetleri müdürü Adrian şöyle diyor: "Artık kiosk, kasa veya cep telefonumdan, nerede olursam olayım, stokları hızlıca kontrol edip müşterinin ihtiyaç duyduğu ürünlerin mevcut olup olmadığını doğrulayabiliyorum. Müşteriler, anında yanıt aldıkları için çok memnunlar. "

Central Park mağazasının müşteri hizmetleri müdürü Adrian şöyle diyor: "Artık kiosk, kasa veya cep telefonumdan, nerede olursam olayım, stokları hızlıca kontrol edip müşterinin ihtiyaç duyduğu ürünlerin mevcut olup olmadığını doğrulayabiliyorum. Müşteriler, anında yanıt aldıkları için çok memnunlar. "

Bunu yapmak için verileri de kullanabilirsiniz. Örneğin, stok kontrolü için harcanan sürenin azalmasının personel verimliliğini, müşteri memnuniyetini veya şirket gelirini nasıl artırdığını açıklayabilirsiniz. Ya da önerilerinizi buraya ekleyebilirsiniz. Gözlemlerinize dayanarak, önerdiğiniz süreç iyileştirme metodolojilerini açıklayın.

4. Etkili bir sonuç bölümü yazın

Hikayenizi tamamlamanın zamanı geldi. Burada, projenizin günümüzde nasıl değişiklikler sağladığını ve daha da müreffeh bir gelecek için nasıl hazırlıklar yaptığını anlatın. Bu, şunun gibi olabilir:

ABC envanter yönetim sistemi, perakende sektörünün dijital dönüşüm yolculuğunun ilk adımını oluşturuyor. Gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar, mağaza çözümünü e-ticaret envanter platformuna bağlayarak stok durumuna 360 derece görünürlük sağlayacağız. Bu, aynı gün teslimatı mümkün kılan Online Satın Al, Mağazadan Al (BOPIS) formunda yeni bir satış kanalının da açılmasını sağlayacak.

ABC envanter yönetim sistemi, perakende sektörünün dijital dönüşüm yolculuğunun ilk adımını oluşturuyor. Gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar, mağaza çözümünü e-ticaret envanter platformuna bağlayarak stok durumuna 360 derece görünürlük sağlayacağız. Bu, aynı gün teslimatı mümkün kılan Online Satın Al, Mağazadan Al (BOPIS) formunda yeni bir satış kanalının da açılmasını sağlayacak.

Yönetici Özeti Yazmak için En İyi Uygulamalar

Yönetici özetinizi yazarken hatırlamanız gereken bazı en iyi uygulamalar şunlardır.

Kısa ve basit tutun: Uzunluk, özetlediğiniz rapora bağlı olabilir, ancak hızlı okunması için bir sayfayı geçmemesi en iyisidir. Ayrıca, klişelerden ve jargondan kaçının; okunması kolay olsun. Bir sayfayı geçmeyen kısa bir iş planı, bırakabileceğiniz en iyi ilk izlenimdir.

Hedef kitleye odaklanın: Tüm yönetici özetleri iş yöneticileri tarafından okunmaz. Çoğu zaman, özetinizi meslektaşlarınıza, satıcılara, ortaklara veya hatta gençlere hitap etmek isteyebilirsiniz. Hedef kitlenizi tanıyın ve yönetici özetinizi buna göre özelleştirin.

Doğru aracı kullanın: Yönetici özetlerinizi yazmak için elbette Not Defteri veya Word belgesini kullanabilirsiniz. Ancak ClickUp Docs gibi modern belge yazılımlarıyla işinizi kolaylaştırın.

Zorluklarla uğraşmadan zengin biçimlendirme özelliklerini kullanın

Önemli bilgileri renk kodlu afişler, düğmeler ve daha fazlasıyla biçimlendirin

Yorumlar, eylem öğeleri ve izlenebilir görevlerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Uygun erişim denetimleriyle herkesle güvenli bir şekilde paylaşın

Uygun bir şablon seçin: Yönetici özeti yazmak ilk kez işinizse, size yardımcı olacağız. ClickUp'ın yönetici özeti şablonlarından veya içerik yazma şablonlarından birini açın ve işinize başlayın.

ClickUp Belgeleri ile yönetici özetlerinizi modernize edin

AI desteğinden yararlanın: Raporunuzu özenle hazırladıysanız, birçok AI yazma aracından birini kullanarak yönetici özetinizi çok daha hızlı yazabilirsiniz. Örneğin, ClickUp Brain, ClickUp Belgelerinde tek tıklamayla özetleme seçeneği sunar.

Clickup Brain ile tek bir tıklamayla toplantı notlarını özetleyin

Dahası var mı? ClickUp Brain, yeni fikirler üretmenize, yönetici özetlerinizin ilk taslaklarını yazmanıza ve bunları düzeltmenize destek olur.

10 Yönetici Özeti Örneği

Yönetici özeti yazma teorisini tartıştığımıza göre, şimdi bazı örnekler inceleyerek pratikte nasıl olduğunu görelim. İşte öğrenebileceğiniz veya örnek alabileceğiniz on örnek.

1. Pano raporu yönetici özeti

ClickUp'tan ücretsiz pano raporu yönetici özeti şablonu

Pano, düzenli aralıklarla kuruluşun performansına ilişkin bir rapor görmek ister. Genellikle çeşitli departmanlar kendi raporlarını yazar ve bu raporlar bir pano raporunda birleştirilir. Etkili bir yönetici özeti aşağıdakileri içerir.

Önemli noktalar

Gelir ve giderler

Odaklanılması gereken anahtar alanlar

Kritik başarı faktörleri

Finansal bilgiler

Zorluklar ve engeller

Sorular

Bu ClickUp Pano Rapor Özeti Şablonu, yönetici özetinize hemen başlamanız için tüm bu unsurları bir araya getirir. Bu ücretsiz yönetici özeti şablonunu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve uygun şekilde verileri doldurabilirsiniz.

2. McKinsey'den araştırma raporu özeti örneği

McKinsey araştırma raporu [ Kaynak ]

Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden biri olan McKinsey, her yıl düzinelerce araştırma raporu yayınlamaktadır. Her rapor için, genellikle "özet" olarak adlandırılan yönetici özetleri yazmaktadır

" İnsanlar aracılığıyla performans: İnsan sermayesini rekabet avantajına dönüştürmek" başlıklı bu raporda, yönetici özeti iki yönlü bir yaklaşım benimsemiştir. Bir sayfada metin halinde anahtar bilgiler sunulurken, bir sonraki sayfada infografiklerle veriler yer almaktadır.

Metin içindeki bilgiler: Rapor, araştırmanın temel amacını doğrudan ele alarak başlar. Aşağıda ilk birkaç cümle yer almaktadır.

Yeteneklerin geliştirilmesi şirketlerin finansal getirilerini nasıl etkiler? Bu araştırma, insan sermayesinin geliştirilmesi ve iyi yönetilmesine ikili odaklanan şirketlerin performans açısından avantajlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Yeteneklerin geliştirilmesi şirketlerin finansal getirilerini nasıl etkiler? Bu araştırma, insan sermayesinin geliştirilmesi ve iyi yönetilmesine ikili odaklanan şirketlerin performans açısından avantajlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu bölüm, araştırmadan elde edilen anahtar bilgileri özetler. Her bölümün başlıkları kalın harflerle yazılmıştır, böylece okuyucunun gözden geçirmesi kolaylaşır.

Görsellerdeki veriler: Metin bölümünün ardından, verilerden elde edilen anahtar bulguların yer aldığı bir infografik bulunur. Bir sayfa içinde, okuyucu için ilgili tüm grafikler ilgi çekici bir şekilde sunulur.

McKinsey, iki sayfa içinde okuyucuya 40 sayfalık belgeden hedef pazara özel olarak özelleştirilmiş, neler bekleyebileceğine dair genel bir görünüm sunar.

Bu raporun özetini McKinsey'in web sitesinde okuyabilirsiniz.

3. BM tarafından hazırlanan çalışma raporu özeti

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayınlanan Uyum Açığı Raporu 2023, sekiz sayfa uzunluğunda oldukça ayrıntılı bir yönetici özeti içeren 112 sayfalık bir rapordur. Raporda yer alan bilgilerin derinliği ve ele alınan konuların ciddiyeti, uzun bir yönetici özetini gerektirmektedir.

Yine de yazarlar, tipografi, tasarım ve grafikleri bir araya getirerek özeti ilgi çekici hale getirmek için her türlü çabayı gösterir. Aşağıdakilerle başlar.

Dünya çapında iklim risklerinin ve etkilerinin hızlandığına dair açık işaretlere rağmen, uyum finansmanı açığı genişlemekte ve şu anda yıllık 194 milyar ila 366 milyar ABD doları arasında bulunmaktadır. Uyum finansmanı ihtiyaçları, mevcut uluslararası kamu uyum finansmanı akışlarının 10-18 katıdır ve önceki tahminlere göre en az yüzde 50 daha yüksektir.

Dünya çapında iklim risklerinin ve etkilerinin hızlandığına dair açık işaretlere rağmen, uyum finansmanı açığı genişlemekte ve şu anda yıllık 194 milyar ila 366 milyar ABD doları arasında bulunmaktadır. Uyum finansmanı ihtiyaçları, mevcut uluslararası kamu uyum finansmanı akışlarının 10-18 katıdır ve önceki tahminlere göre en az yüzde 50 daha yüksektir.

Aşağıdaki sayfalarda, bu anahtar bulguların temelini gösteren grafikler sunulmaktadır.

Uyum Açığı Raporunun kavramsal çerçevesi [ Kaynak ]

4. Proje performans raporu yönetici özeti

Her proje yöneticisi, her hafta, ay veya çeyrek sonunda performans raporları oluşturur. Bu raporlar genellikle görevlerin izlenmesi, yakılan zaman, harcanan saatler vb. bilgileri içerir.

Bu bilgiler bir liste halinde yazılabilir, ancak görsel öğeler içeren bir slayt sunumu çok daha etkilidir.

Bunu başarmanın bir yolu, çeşitli proje yönetimi amaçları için özel olarak tasarlanmış şablonlar sunan ClickUp'ın proje özeti şablonlarını kullanmaktır.

Diğer bir yol ise, tüm anahtar metrikleri bir araya getiren ve bunları istediğiniz kişiyle paylaşabilmeniz için gerçek zamanlı olarak güncel tutan ClickUp Gösterge Paneli'ndeki dinamik raporları kullanmaktır.

ClickUp Gösterge Paneli'nde proje ilerleme raporlarını yakıp yok edin

5. Maaş bordrosu raporu yönetici özeti şablonu

ClickUp tarafından hazırlanan maaş özeti rapor şablonu

İnsan kaynakları veya insan yönetimi takımları, genellikle iki haftada bir veya aylık olarak her ödeme dönemi için maaş bordroları oluşturur. Bu veriler, finansal tahminler oluşturmak için de yararlıdır. Üst düzey finans liderleri ise genellikle aşağıdaki gibi önemli bilgileri içeren bir yönetici özeti oluşturur:

Ödenen toplam maaşlar

Kategoriler arasında kesintiler

Yıl başından itibaren maaş giderleri

Ücretli izin kredileri

Net ücret özeti

ClickUp'ın Bordro Özeti Rapor Şablonu, platformdan tüm ilgili verileri otomatik olarak toplayarak zaman kazanmanızı sağlar. ClickUp'ta veriler mevcut olmadığında, herhangi bir metni vurgulayarak doğru bilgileri girebilecek takım üyelerini @bahsetme ile işaretleyebilirsiniz.

Tamamlandığında, erişim kontrolü için belgenin ayarlarını güncelleyebilir ve anında yönetim takımıyla paylaşabilirsiniz.

6. Mailchimp içerik stil kılavuzunun tl;dr

Bir şirketin tanımı veya kendini nasıl projelendirdiği, kalabalık bir pazarda öne çıkmak için genellikle önemlidir. Mailchimp, stil kılavuzuyla öne çıktı. Kılavuz kapsamlıdır ve henüz kendi kılavuzları olmayan küçük içerik takımları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mailchimp, bu kılavuzu Creative Commons Attribution-NonCommercial 4. 0 International lisansı altında herkesin ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmesi için kamuya açık hale getirmiştir.

Bu stil kılavuzundaki her bölüm ilgi çekici ve değerlidir, ancak bu makalenin amacı doğrultusunda, özet niteliğinde olan tl;dr bölümüne dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Mailchimp'in yazım stilinin temellerini vurgulayan yedi alt bölümden oluşan madde işaretli bir listedir.

Mailchimp stil kılavuzu [ Kaynak ]

Bu tl;dr sürümünün dikkat çekici özelliği sadeliğidir. Görsel öğeler, infografikler veya grafikler olmasa bile, bu sayfa okuyuculara stil kılavuzunun tamamının gerçek ve uygulanabilir bir özetini sunar.

7. ClickUp sürüm notları

Yönetici özeti denildiğinde, neredeyse her zaman tüm belgenin daha küçük bir sürümünü düşünürüz. Ancak böyle olmak zorunda değildir.

Bir yazılım mühendisliği takımı için sürüm notları, en son sürümde yapılan tüm değişikliklerin/yükseltmelerin bir tür özetidir.

ClickUp Sürüm Notları 3. 04

ClickUp'ın 3.04 sürüm notlarını örnek olarak alalım. Her sürüm şunları içerir:

Yapılan tüm değişikliklerin düzenli ve özlü bir özeti

okuyucuların yeni özellikleri en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olacak "ClickTips"

Değişikliklerin nasıl göründüğünü gösteren görseller ve uygulama görüntüleri

Okuyucunun daha fazla bilgi edinebilmesi için bu özelliklerin her birine ait yardım sayfalarına bağlantılar

Düzeltilen hataların listesi

Ve talep üzerine web seminerleri veya eğitimler gibi diğer kaynaklar

Bu sürüm notları, kullanıcıları ve geliştiricileri ClickUp platformundaki en son yükseltmeler hakkında ayrıntılarla boğmadan bilgilendirir.

8. New Yorker makalesinin başlığı ve açıklaması

New Yorker profili [ Kaynak ]

The New Yorker Magazine, 20 Kasım 2023 tarihli "Metamorphosis" başlıklı sayısında bilgisayar bilimcisi ve bilişsel psikolog Geoffrey Hinton'ın 10.000 kelimelik bir profilini yazdı. Podcast formunda bile 60 dakikadan uzun.

Çevrimiçi olarak yayınlandığında, makaleyi özetleyen ve sıradan okuyucuların dikkatini çekerek tıklayıp okumalarını sağlayacak bir başlık ve açıklama gerekiyordu. Başlık, makalede ele alınan temel çatışmayı yansıtıyor. Açıklama ise ana karakteri tanıtıyor.

Bu, genellikle yönetici özeti olarak sınıflandırdığımız bir şey olmasa da, uzun bir makalenin özünü birkaç güçlü kelimeyle yakalayan harika bir örnektir.

Bu yönetici özeti, yazdığınız konunun ne olduğu fark etmeksizin, yazarların ana noktalarını sadece kısaca değil, aynı zamanda güçlü ve çekici bir şekilde özetlemeleri için ilham kaynağıdır.

9. Harvard tarafından hazırlanan anket raporu özeti

2019 ilkbaharında, Harvard Üniversitesi kampüs kültürü hakkında ilk anketini gerçekleştirdi. Bu anket sonuçlarına ilişkin raporun yönetici özeti çok ilginç bir okuma sunuyor. Ayrıca, hoş olmayan bulgular da dahil olmak üzere, önemli bulguları dürüst ve gerçekçi bir şekilde sunmanın harika bir örneği.

Kapsayıcılık ve Aidiyet Konulu Nihai Rapor Pilot Anketi [ Kaynak ]

Yönetici özeti birçok açıdan dürüsttür. Şunları kabul eder:

2019, Harvard'ın kampüs kültürünü araştırdığı ilk yıl oldu

Harvard topluluğunun onda üçü aidiyet hissetmiyor

öğrencilerin %34'ü, Harvard'ın taciz ve ayrımcılık olaylarına karşı uygun önlemleri alacağına inanmıyor

Tarihsel olarak yeterince temsil edilmeyen ve dezavantajlı gruplardan gelenler daha az olumlu görünüm bildirdi

Sonunda, yönetici özeti, Harvard'ın topluluktan gelen bu yanıtları ele almak için atacağı belirli adımları özetlemektedir.

Proje yöneticileri, bu kılavuzu, ters giden projelerin özetlerini hazırlamak için ilham kaynağı olarak kullanabilir. Liderlerin, meydana gelen olayların sorumluluğunu üstlenmelerine ve gelecekteki hataları önlemek için sistemler oluşturmalarına yardımcı olur.

10. ClickUp Brain (ClickUp'ın yerel yapay zekası) ile meta yönetici özeti

Tüm yönetici özetleri sizin tarafınızdan manuel olarak yazılmak zorunda değildir. Ücretsiz bir yönetici özeti şablonu da keşfedilmeye değer bir seçenektir. Bunu sunan birçok araç bulunmaktadır. Otomasyon için düzinelerce AI aracı, metinleri saniyeler içinde özetleyebilir.

Yukarıdaki makaleyi ekleyip özetini istediğimizde ClickUp Brain'in verdiği sonuç şöyledir.

ClickUp Brain ile makaleler, raporlar ve uzun belgeler için yönetici özetleri oluşturun

ClickUp Brain ile özeti ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için tonu (profesyonel, açık, ilham verici, iyimser, rahat, kendinden emin, samimi veya esprili) ve yaratıcılık düzeyini (düşük, orta ve yüksek) seçebilirsiniz.

ClickUp Brain ile AI tarafından oluşturulan özetlerin stilini ve ses tonunu özelleştirin

Hepsi bu kadar değil! Proje yöneticileri ve iş liderleri için ClickUp Brain, kapsam belgeleri, proje özetleri, toplantı gündemleri, iş tanımları, anket soruları ve daha fazlası için geniş bir aralıkta yazma ve özetleme araçları sunar.

ClickUp Brain ile çalışma alanı etkinliklerini özetleyin

Görüş veya geri bildirim almak için kişileri etiketleyebilirsiniz. Ayrıca yorumları görevlere dönüştürebilir ve hepsini tek bir yerden kolayca yönetebilirsiniz.

Daha önce yazmak için AI kullanmadınız mı? Endişelenmeyin. İşte hemen başlayabilmeniz için AI komut şablonları.

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