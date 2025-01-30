2025'te ilgi çekici sunumlar oluşturmak için en iyi 10 sunum aracı

Sunum yazılımları, PowerPoint'ün hakimiyetinin ilk günlerinden bu yana gelişmiştir. Düzinelerce çevrimiçi sunum uygulaması ve aracı bulunmaktadır ve her biri ilgi çekici, etkileşimli sunumlar oluşturmanın anahtarı olmayı vaat etmektedir.

Ama bir sorun var.

Her sunum yazılımı aynı değildir. Bazıları çarpıcı konsept şablonları, sınırsız sunumlar ve Google Slides ve Apple Keynote gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon ile göz kamaştırırken, diğerleri izleyicilerin ilgisini çekmek için video, ses ve hatta etkileşimli içerik ekleme olanağı sunar.

Ancak, bu geniş seçenek yelpazesi içinde, benzersiz ihtiyaçlarınıza en uygun sunum yazılımını bulmak zor bir görev olabilir.

Bu makale, sunum araçlarının dünyasına dalarak iyi, harika ve oyunun kurallarını değiştiren araçları ele alıyor.

Hadi başlayalım.

Sunum yazılımı çözümlerinde aramanız gereken en önemli özellikler şunlardır:

Multimedya entegrasyonu: İzleyicilerin ilgisini canlı tutmak için video, ses ve diğer etkileşimli içerikleri gömme özelliğini arayın

Çeşitli şablonlar: Profesyonelce tasarlanmış çok çeşitli şablonlar, görsel olarak çekici sunumlar oluşturmanıza yardımcı olabilir

Özelleştirme seçenekleri: En iyi sunum yazılımı, slayt düzenlerini ve sunum tasarım öğelerini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak sağlamalıdır

Bulut tabanlı erişim: Kolay erişim ve işbirliği için bulut tabanlı sunum yazılımı çözümlerini arayın

1. ClickUp

ClickUp, ilgi çekici ve yaratıcı sunumlar hazırlamak için çok yönlü bir araç olarak öne çıkıyor. ClickUp'ın Sunum Şablonlarını kullanarak, kullanıcılar her türlü izleyici için kolayca etkileyici anlatımlar oluşturabilir. Ayrıca, ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, kullanıcıların sunumlarına resimler, çizimler, akış şemaları ve diğer görsel öğeleri ekleyerek yaratıcılığı ve görsel etkiyi artırmalarına olanak tanıyan benzersiz bir ortak çalışma alanıdır.

ClickUp'ın Etkileşimli Beyaz Tahta ile dinamik sunumlar oluşturun

ClickUp AI, yapay zeka destekli yazma asistanınız olarak çalışır. Net ve ilgi çekici metinler oluşturabilir ve biçimlendirme konusunda zaman kazanmanızı sağlar. Ayrıca beyin fırtınası ortağınız olarak da görev yapabilir ve sunumunuz için ilgi çekici ve karmaşık olmayan içerikler geliştirmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Farklı sunum stilleri ve amaçları için özel olarak tasarlanmış ClickUp'ın özelleştirilebilir şablonlarıyla hızlı ve verimli bir şekilde sunumlar oluşturun

Beyaz Tahtaları beyin fırtınası oturumları ve görsel planlama için dinamik bir tuval olarak kullanın

Beyin fırtınası, yazma ve düzenleme için ClickUp AI'dan yararlanarak zengin içerik oluşturun

Sorunsuz proje görselleştirme için ClickUp'ın gelişmiş AI araçları

ClickUp'ın gelişmiş AI Sunum Anahat Oluşturucu ile görsel ve bağlam açısından zengin sunum anahatları oluşturun

Aynı platformda sunumlar üzerinde ekip arkadaşlarınızla sorunsuz bir şekilde birlikte çalışın, fikirlerinizi paylaşın ve anında geri bildirim sağlayın

ClickUp'ın diğer araçlar ve platformlarla sorunsuz entegrasyonu sayesinde, uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan tüm diğer araçlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çok sayıda özellik nedeniyle arayüzü başlangıçta karmaşık buluyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Prezi

G2 aracılığıyla büyüleyici sunumlar oluşturmak için Prezi Şablonları arasından seçim yapın

Prezi, benzersiz bir deneyim sunarak sunum yazılımı dünyasında devrim yaratıyor. Doğrusal olmayan sunum stili sayesinde Prezi, oluşturucuların PowerPoint gibi geleneksel slayt slayt biçimlerinin sınırlarını aşarak sunumlarını etkileşimli ve izleyiciler için ilgi çekici hale getirmelerini sağlar.

Prezi'nin en iyi özellikleri

Prezi'nin açık tuvaliyle doğrusal sunumlardan daha akıcı bir sunum yoluna geçin

Yakınlaştırma geçişleri ve içerik boyunca uzamsal bir yolculuk ile izleyicilerin dikkatini çekerek son derece görsel ve ilgi çekici sunumlar oluşturun

100'den fazla profesyonelce tasarlanmış şablondan seçim yapın ve kolayca dikkat çekici sunumlar oluşturmaya başlayın

Görüntüler, GIF'ler ve videolar gibi bir milyondan fazla varlığa erişimle sunumlarınızı zenginleştirin

Prezi sınırlamaları

İnternet bağlantısının kararlı olmasına büyük ölçüde bağlıdır, bu da bağlantının zayıf olduğu bölgelerde bir sınırlama olabilir

Bazı kullanıcılar, özellikle karmaşık sunumlar için bilgisayar kaynaklarını yoğun bir şekilde kullanabileceğini bildirmiştir

Prezi fiyatlandırması

Artı: Aylık 12 $

Premium : 16 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $ (yıllık faturalandırılır)

Prezi puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (5100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2100+ yorum)

3. Powtoon

Powtoon, G2 aracılığıyla geniş bir şablon aralığı sunar

Powtoon, animasyon ve görsel hikaye anlatımının gücünü kullanarak etkileyici sunumlar oluşturmak için tasarlanmış yenilikçi bir platformdur. Pazarlama, eğitim, iç iletişim ve eğitim gibi çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılan Powtoon, karmaşık mesajları büyüleyici görsel anlatılara dönüştürme yeteneği ile öne çıkmaktadır.

Powtoon'un en iyi özellikleri

Unutulmaz animasyonlu sunumlar hazırlamak için geniş bir dizi animasyonlu karakter ve senaryo arasından seçim yapın

Kullanıcı dostu sunum tasarımıyla kolayca güçlü görsel içerikler oluşturun

Hızlı ve etkili sunum oluşturma için çeşitli şablon kitaplığından seçim yapın

Animasyonları özelleştirin, ses ve video entegrasyonları yapın ve sunumlarınıza kişisel dokunuşlar ekleyin

Powtoon sınırlamaları

Ücretsiz plan, özellikler ve varlıklara erişim açısından sınırlamalara sahiptir

Powtoon fiyatlandırması

Lite plan : Aylık 50 $

Profesyonel plan: Aylık 190 $

İş planı: 1500 $ (yıllık faturalandırılır)

Powtoon puanları ve yorumları

G2: 4,5 üzerinden 5 (230'dan fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,5 (390+ yorum)

4. Pitch

G2 aracılığıyla Pitch'in sezgisel oluşturma ve güçlü marka araçları

Pitch, 2024'ün en iyi sunum yazılımlarından biridir. Verimlilik, yaratıcılık ve işbirliğini bir araya getirerek sunum yapmayı yeniden tanımlar. Sadece slayt oluşturmak için harika bir araç değildir; takımların sonuçlar getiren çarpıcı sunumlar üretmesini sağlayan bir platformdur. AI odaklı yaklaşımı ve dinamik özellikleri sayesinde Pitch, iş ve bireysel kullanıcılar için hızla tercih edilen çözüm haline gelmektedir.

En iyi özellikleri tanıtın

AI taslağıyla hızlı bir şekilde sunum oluşturmaya başlayın, böylece zamandan tasarruf edin ve yaratıcılığınızı harekete geçirin

Uzmanlar tarafından hazırlanmış 100 şablon içeren zengin bir kütüphaneye erişin

Özel yazı tipleri ve renklerle slaytları markanıza kolayca uyarlayın ve sunumlarınızın profesyonel görünümünü geliştirin

Hızlı metin ve resim ekleme, zarif animasyonlar ve sorunsuz düzenleme için gerçek zamanlı işbirliğinin keyfini çıkarın

Sunum sınırlamaları

Bulut tabanlı bir araç olduğundan, kesintisiz kullanım için istikrarlı bir internet bağlantısı gereklidir

Fiyat teklifi

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

İş: Aylık 80 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sunum puanları ve yorumları

G2: 4. 5 üzerinden 4 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

5. Genially

Genially'nin etkileşimli öğeleri ile kendi sunumlarınızı oluşturun

Genially, etkileşimli, medya açısından zengin sunumlar ve içerikler oluşturmak için yenilikçi bir platformdur. Herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan, tıklanabilir, dinamik deneyimler ile izleyicilerin ilgisini çekmek isteyen herkes için tasarlanmıştır. Genially, oyunlaştırma özellikleri ve geniş etkileşimli öğe aralığı ile özellikle dikkat çekmekte ve eğitimciler, pazarlamacılar ve iş dünyası tarafından favori olarak tercih edilmektedir.

Genially'nin en iyi özellikleri

Statik içeriği etkileşimli deneyimlere dönüştürerek izleyici katılımını artırın

Öğrenme sonuçlarını ve izleyicilerin faizini önemli ölçüde artırmak için oyunlaştırma özelliklerini kullanın

Ses, video ve etkileşimli veri görselleştirmeleri ekleyerek zengin bir medya deneyimi sunun

Sezgisel ve kullanıcı dostu sürükle ve bırak düzenleyici ile sunumları kolayca tasarlayın

Sıcak noktalar, açılır pencereler ve fareyle üzerine gelindiğinde görünen etiketler gibi etkileşimli öğeleri kolayca ekleyerek sunumlarınızın etkileşimini artırın

Genially sınırlamaları

Etkileşim düzeyi yüksek veya medya içeriği zengin sunumlar, kaynak yoğun olabilir

Genially fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 7,49 $, yıllık olarak faturalandırılır

Master: 20,82 $/üye/ay, yıllık faturalandırılır

Takım: 70,79 $ 5 Master üye için aylık, yıllık faturalandırılır

Genially puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

6. Microsoft PowerPoint

G2 aracılığıyla PowerPoint ile sunumlar tasarlayın

PowerPoint, sunum yazılımı dünyasının temel taşlarından biri olmaya devam ediyor ve modern talepleri karşılamak için sürekli gelişiyor. 2023 güncellemeleriyle PowerPoint, sunumların oluşturulma ve sunulma şeklini geliştiren gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip bir araç haline geldi. Güvenilirliği ve kapsamlı özellikleriyle tanınan PowerPoint, profesyoneller ve eğitimciler için vazgeçilmez bir seçimdir.

PowerPoint'in en iyi özellikleri

Copilot'u kullanarak Word belgelerini sunumlara dönüştürün ve komut istemlerinden veya ana hatlardan yeni slaytlar oluşturarak hikaye anlatımınızı bir üst seviyeye taşıyın

Daha dinamik bir görsel deneyim için 3D nesneleri ve animasyonları doğrudan sunumlara ekleyin

El yazısı notları metne dönüştürme dahil, sunumlarınızla doğal etkileşim için ses, dokunma ve mürekkep kullanın

Konuşma pratiği için AI destekli koçluk alın, hız, kelime seçimi ve daha fazlası hakkında geri bildirim alın

PowerPoint sınırlamaları

Özellikle 3D nesneler gibi gelişmiş özellikler kullanıldığında kaynak yoğun olabilir

Diğer araçlardan daha pahalı

PowerPoint fiyatlandırması

Microsoft 365 kişisel: 6,99 $/ay, PowerPoint ve diğer Office uygulamalarını premium özelliklerle birlikte içerir

Microsoft 365 ailesi: 9,99 $/ay, Kişisel ile aynı, ancak altı kişiye kadar ve daha fazla bulut depolama alanı

Temel işlevlere sahip Ücretsiz sürüm , sıradan kullanıcılar için idealdir

Yalnızca PowerPoint (1 yıllık lisans): 159,99 $

PowerPoint puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,6 (4.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (20.500'den fazla yorum)

7. SlideCamp

Sunumları SlideCamp ile yönetin ve oluşturun

SlideCamp, satış ve pazarlama takımlarının PowerPoint sunumlarını yönetmesi ve oluşturması için yenilikçi bir çözümdür. Sunum slaytlarını depolamak, paylaşmak ve yeniden kullanmak için merkezi bir platform sunan SlideCamp, takımların en güncel ve etkili içeriğe erişebilmesini sağlar.

SlideCamp'ın en iyi özellikleri

Tüm satış ve pazarlama materyallerini tek bir merkezi kütüphanede saklayarak sunumları daha kolay yönetebilir ve güncelleyebilirsiniz

Sunumları ve diğer materyalleri takımla güvenli bir şekilde paylaşarak ve slaytların en son sürümlerine kolay erişim sağlayarak temsilciler için eşit bir alan yaratın

Sıfırdan başlamak yerine eski sunumlardaki içeriği kolayca bulup yeniden kullanarak zaman kazanın

Raporlama ve analizlerle sunum performansına ilişkin içgörüler edinin

SlideCamp sınırlamaları

Öncelikle PowerPoint kullanıcıları için tasarlanmıştır ve bu nedenle diğer sunum yazılımlarını kullananlar için uygun olmayabilir

Mevcut slaytları yeniden kullanma olanağı sunsa da, sıfırdan slayt oluşturmaya kıyasla özelleştirme seçenekleri sınırlı olabilir

SlideCamp fiyatlandırması

Takım Planı : Aylık 99 $

Sınırsız Plan: Yıllık 499 $

SlideCamp puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Kullanılamıyor

8. VideoScribe

G2 aracılığıyla VideoScribe kullanarak animasyonlu video oluşturma ile ilgi çekici sunumlar oluşturun

VideoScribe, animasyonlu video oluşturma yoluyla sunum yapmaya benzersiz bir yaklaşım sunar. Pazarlama uzmanları, eğitimciler ve büyüleyici animasyonlu videolarla iletişimlerini geliştirmek isteyen küçük işletmeler için mükemmel, kullanıcı dostu bir animasyon aracıdır. Sezgisel bir arayüz ve güçlü özelliklere sahip VideoScribe, tüm beceri düzeyindeki kullanıcıların çekici sunumlar oluşturmasını kolaylaştırır.

VideoScribe'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu araçlarla, önceden sunum tasarım becerisine sahip olmadan etkileyici animasyonlu videolar oluşturun

Çeşitli animasyon stilleri ve "çizim elleri" kullanarak her videoya benzersiz bir hava katın

Görsel içeriği tamamlamak için ses parçaları ekleyin ve seslendirme kaydedin

Çeşitli platformlara ve ihtiyaçlara uygun olarak videoları birden çok biçimde paylaşın ve dışa aktarın

VideoScribe sınırlamaları

Bulut tabanlı kaynaklara ve şablonlara erişmek için kararlı bir internet bağlantısı gerekir

VideoScribe fiyatlandırması

Aylık plan : 25,96 $/ay

Yıllık plan: 10,62 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Takım planları: Takımlar için özelleştirilebilir seçenekler ve çoklu aboneliklerde indirimler mevcuttur

VideoScribe puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (60+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (50+ yorum)

9. Haiku Deck

G2 aracılığıyla Haiku Deck'in düzenli arayüzü

Haiku Deck, sadeliği, netliği ve profesyonel tasarımıyla öne çıkıyor. Web, iPad veya iPhone'da kolayca güzel sunumlar oluşturmak isteyenler için mükemmel bir araçtır. Haiku Deck'in kullanıcı dostu arayüzü ve geniş şablon dizisi, onu öğretmenler, pazarlamacılar ve iş profesyonelleri arasında popüler bir seçim haline getiriyor.

Haiku Deck'in en iyi özellikleri

Yaratıcı akışı geliştirebilen basit ve düzenli bir arayüzün keyfini çıkarın

Şık yazı tipleri, düzenler ve görüntü filtreleri gibi profesyonel tasarım öğelerini kullanın

Görsel olarak çekici sunumları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak için binlerce şablona erişin

40 milyondan fazla ücretsiz Creative Commons görüntüsüne erişin

Bağlı tüm cihazlarda kolayca paylaşın ve erişin

Haiku Deck sınırlamaları

Diğer araçlar kadar video veya etkileşimli içerik ekleme seçeneği sunmayabilir

Haiku Deck fiyatlandırması

Pro: 19,99 $/ay

Premium: 29,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Haiku Deck puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

10. Zoho Show

G2 aracılığıyla Zoho Show kullanarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Zoho Show, modern takımlar için tasarlanmış bir işbirliğine dayalı sunum yazılımıdır. Profesyonel slayt tasarım yetenekleri, takım işbirliği özellikleri ve cihazlar arasında destek ve uyumluluk sunar. Bu nedenle, sunum araçlarında esneklik ve güç isteyen işletmeler ve eğitimciler için ideal bir seçimdir.

Zoho Show'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği, bağlamsal yorumlama ve anlık bildirimlerle takımınızla senkronizasyonunuzu koruyun

Ses ve videolar ekleyin, animasyonlar oluşturun ve infografikler kullanarak veri odaklı slaytları daha ilgi çekici hale getirin

Akıllı TV'lerde akıllı telefonlar veya akıllı saatler aracılığıyla sunumları yayınlayın

Biçim veya içerik kaybı olmadan PowerPoint dosyalarını sorunsuz bir şekilde içe aktarın

Zoho Show sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özelliklerini tam olarak kullanmak için zamana ihtiyaç duyabilir

Öncelikle bulut tabanlı olduğu için, optimum işlevsellik için tutarlı bir internet bağlantısı gerektirir

Özelliklerin bolluğu, daha basit bir araç tercih eden kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Zoho Show fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 2,2 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır)

Zoho Show puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Günümüzün gelişmiş sunum araçları, örneğin Google Slides, PowerPoint vb. , sadece slaytlar oluşturmakla kalmaz, hikaye anlatımı ve izleyicilerde derin bir etki bırakacak şekilde fikirleri hayata geçirir.

ClickUp'ın sunum araçları, bu devrimin ön saflarında yer alan en iyi sunum yazılımları arasındadır. AI destekli içerik oluşturma ve işbirliğine dayalı beyaz tahtalar gibi yenilikçi özellikleriyle ClickUp, yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.

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