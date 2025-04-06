2025'in En İyi 11 AI Sunum Oluşturucu

Kırk beş saniye. Dinleyicilerinizin zihinsel olarak sunumdan kopup akşam yemeğinde ne yiyeceklerini düşünmeye başlamadan önce sahip olduğunuz süre budur. Yirmi yıl önce, iki buçuk dakikalık lüks bir süreye sahiptiniz — pratikte bir sonsuzluk!
Ancak internet, sosyal medya ve çoklu görev yapma konusundaki kolektif takıntımız sayesinde dikkat süresi azalmıştır.
Peki, nasıl karşı koyabilirsiniz? Sıkıcı, metin ağırlıklı slaytları bir kenara bırakın ve ağır işi AI'ya bırakın. AI destekli sunum oluşturucular, dakikalar içinde göz alıcı, profesyonel slaytlar oluşturabilir ve yazı tipleri ve düzenlerle uğraşmak yerine hikayenize odaklanmanıza yardımcı olur.
İnsanların dikkatleri dağılmadan önce gerçekten hatırlayacakları sunumlar hazırlamanıza yardımcı olacak en iyi AI araçlarını keşfedelim.
⏰ 60 saniyelik özet:
Araştırmamıza göre, sunumlar için en iyi 11 AI aracı şunlardır:
- ClickUp : Sunumları proje iş akışlarıyla entegre etmek için en iyisi
- Beautiful. ai: Anında profesyonel tasarım optimizasyonu için en iyisi
- Canva: Kapsamlı şablonlarla AI destekli tasarım için en iyisi
- Prezi: Dinamik, doğrusal olmayan hikaye anlatımı için en iyisi
- Zoho Show: Veri açısından zengin iş sunumları için en iyisi
- Tome: AI destekli satış ve pazarlama sunumları için en iyisi
- SlidesAI: Belgeleri sunumlara dönüştürmek için en iyisi
- Pitch: İşbirliğine dayalı sunum oluşturma için en iyisi
- Gamma: Etkileşimli web sunumları için en iyisi
- Mentimeter: İzleyici katılımı için en iyisi
- Slidebean: Yatırımcı sunumları için en iyisi
Bir AI sunum oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?
Princeton nörobilim araştırmaları, bir hikâye dinlediğimizde beynimizin konuşmacının beyniyle senkronize olduğunu sinirsel bağlantı adı verilen bir fenomenle ortaya koymaktadır. Hikâye anlatımını bu kadar güçlü kılan da budur.
Ancak, geleneksel sunum araçları bizi ilgi çekici anlatıları parçalı madde işaretlerine ve statik slaytlara bölmeye zorlar; bu da izleyiciyi büyülemek için en iyi yol değildir.
Modern AI sunum oluşturucular bu yaklaşımı değiştiriyor, ancak doğru olanı seçmek için birkaç faktörü dikkatlice değerlendirmek gerekiyor:
- Biçim esnekliği: Farklı sunum biçimlerine ve sunum yöntemlerine uyum sağlayabilir mi?
- Hikaye anlatma yetenekleri: AI içerik oluşturma aracı ve görüntü oluşturucu, anlatımın akışını ve duygusal bağlantıyı korumaya yardımcı oluyor mu?
- İçerik zekası: Bağlamı anlayıp mesajınızı etkili bir şekilde yapılandırabiliyor mu?
- Tasarım otomasyonu: AI slayt oluşturucu, içeriği etkileşimli slaytlarla görsel olarak ilgi çekici düzenlere dönüştürüyor mu?
- İşbirliği özellikleri: Takım çalışması, geri bildirim ve gerçek zamanlı düzenlemeleri destekliyor mu?
- Entegrasyon seçenekleri: Mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilir mi?
- Marka tutarlılığı: Sunumlar boyunca markanızın kimliğini korumanıza izin veriyor mu?
En iyi AI sunum oluşturucu, slayt oluşturmayı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda insan beyninin bilgileri doğal olarak işleme biçimine uygun sunumlar hazırlamanıza yardımcı olur ve izleyicilerin baştan sona ilgisini canlı tutar.
Ayrıca okuyun: Sunumu Sonlandırma (İpuçları + Örnekler)
En İyi 11 AI Sunum Oluşturucu
Ürün yelpazemizdeki her araç, tabloya benzersiz bir özellik katar.
İster gerçek zamanlı verilere ihtiyaç duyan bir proje yöneticisi, ister müşteri sunumu hazırlayan bir startup kurucusu, ister işbirliğini teşvik eden bir takım lideri olun, AI sunum araçları size yardımcı olabilir. Bu çözümlerin sunumlarınızı nasıl iyileştirebileceğini keşfedelim.
1. ClickUp (Sunumları proje iş akışlarıyla entegre etmek için en iyisi)
"Bu sayılar hala güncel mi?"
Soru, sunumunuzun en önemli kısmına geldiğiniz anda ortaya çıkar. Takımınızın verileri her gün değişir, ancak slaytlarınız geçen haftadan kalmıştır. Dinamik projeleri yöneten takımlar için sunumların doğruluğu, hareketli bir hedefi vurmaya çalışmak gibidir.
İş için her şeyi içeren uygulama* olan ClickUp, sunum ş akışınızın her aşamasını tek bir dinamik ortamda entegre ederek bu zorluğu ortadan kaldırır.
Görevleri atamaktan son slaytları sunmaya kadar her şey birbirine bağlı ve erişilebilir. Platformun sunum şablonları, slaytları zahmetsizce yapılandırmanıza yardımcı olur, böylece biçimlendirme yerine içeriğe odaklanabilirsiniz.
ClickUp Sunum Şablonu
Sıfırdan başlamak istemiyor musunuz? ClickUp Sunum Şablonu ile çalışmak, takımınızın sunum oluşturma yaklaşımını değiştirebilir. Bu kapsamlı şablon sadece bir yapı sağlamakla kalmaz, takımları ilk konseptten son teslimata kadar yönlendiren eksiksiz bir sunum yönetim sistemi sunar.
Özelleştirilebilir iş akışlarını işbirliği özellikleriyle birleştiren şablon, tüm paydaşların oluşturma süreci boyunca uyumlu çalışmasını sağlarken sunumların düzenli, tutarlı ve ilgi çekici olmasını garanti eder.
- Özel Durumlar ile sunumları yapılandırın ve ana hatlarıyla belirtin
- Önceden tanımlanmış görev iş akışlarını kullanarak ilerlemeyi izleyin
- Özel alanlarla slayt geliştirmeyi yönetin
- Farklı oluşturma aşamaları için birden fazla görünüme erişin
- Yerleşik geri bildirim sistemlerini kullanarak proje paydaşlarıyla işbirliği yapın
ClickUp Beyaz Tahtalar
Bu şablon, ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliğini kullanarak sunumlarınızı zengin görsellerle canlandırır. Bunu yaratıcı motorunuz olarak düşünün: ham fikirlerin şekillendiği, akış şemalarının hayat bulduğu ve dağınık düşüncelerin iyi yapılandırılmış bir sunuma dönüştüğü bir alan.
Takımınız, sunum akışını görselleştirebilir, farklı düzenleri deneyebilir, görüntüler ekleyebilir ve slaytları tamamlamadan önce tasarım öğeleri üzerinde işbirliği yapabilir.
Beyin fırtınası oturumunda olun ya da sunumunuz için en son verileri bir araya getiriyor olun, ClickUp Docs içeriklerinizi tek bir yerde merkezileştirebilir. Dahası, tüm takımınız gerçek zamanlı olarak mükemmel taslağı oluşturmak için işbirliği yapabilir.
ClickUp Brain
AI'nın belgelerinize ve sunumlarınıza nasıl hayat verebileceğini merak ediyorsanız, ClickUp Brain ile tanışın.
Kişiselleştirilmiş AI asistanınız ClickUp Brain, çalışma alanlarınızdan ilgili verileri çıkarmanıza ve bu bilgilerle sunum içeriği, konuşmacı notları ve daha fazlasını hazırlamanıza yardımcı olur.
Üç aylık sunumunuzun teslim tarihi yaklaşıyor ve zamanınız azalıyor. En son sayıları bulmak için uğraşmak yerine, ClickUp Brain'in ağır işi yapmasına izin verin. Çalışma alanınızdan gerçek zamanlı verileri alır ve bunları Belgeler'de yapılandırılmış içgörüler halinde düzenler.
Bunları slaytlarınıza ekleyin ve son dakika stresi yaşamadan, veriye dayalı, kusursuz bir sunum hazırlayın!
Ama hepsi bu kadar değil, ClickUp Brain aboneliği ile sunumunuza yardımcı olacak ChatGPT, Gemini ve Claude dahil olmak üzere birden fazla LLM arasından seçim yapabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Proje verilerini gerçek zamanlı olarak sunum slaytlarına dönüştürün
- Yerleşik sürüm kontrolü ile içerik üzerinde işbirliği yapın
- Brain'in yardımıyla sunum taslakları oluşturun
- Kaynak veriler değiştiğinde birden fazla sunumu otomatik olarak güncelleyin
- Yerleşik analizler aracılığıyla sunum katılımını izleyin
ClickUp sınırlamaları
- Tüm platform özelliklerini keşfeden yeni kullanıcılar için ilk öğrenme eğrisi
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
"ClickUp, çok yönlü veri sunum seçenekleri sayesinde herkes için uygun olağanüstü bir araçtır. Neredeyse her şeyi tek bir platformda birleştirmede mükemmeldir ve geniş şablon dizisiyle tamamlanan özelleştirilebilir yapısı, onu inanılmaz derecede uyarlanabilir kılar. "
"ClickUp, çok yönlü veri sunum seçenekleri sayesinde herkes için uygun olağanüstü bir araçtır. Neredeyse her şeyi tek bir platformda birleştirmede mükemmeldir ve geniş şablon dizisiyle tamamlanan özelleştirilebilir yapısı, onu inanılmaz derecede uyarlanabilir kılar. "
2. Beautiful. ai (Anında profesyonel tasarım optimizasyonu için en iyisi)
Sunumunuzun tasarımını saatlerce ince ayarlamakla uğraşmaktan ve içeriğin arka plana atılmasından bıktınız mı? Bu zamanı düzenleri ayarlamak ve öğeleri hizalamak yerine mesajınızı iyileştirmek veya prova yapmak için harcamak daha iyi olmaz mı?
Beautiful. ai, akıllı tasarım araçlarıyla süreci kolaylaştırır. AI, içerik ekledikçe düzenlerinizi otomatik olarak optimize ederek şık ve profesyonel bir görünüm sağlar. Akıllı Slayt şablonları içeriğinize uyum sağlayarak, siz mesajınızı iletmeye odaklanırken görsel uyumu korur.
Beautiful.ai'nin en iyi özellikleri
- İçerik türüne göre akıllı düzen önerilerini uygulayın
- Netlik için veri görselleştirmelerini otomatik olarak biçimlendirin
- Tüm slaytlarda tutarlı bir marka kimliği sağlayın
- Farklı görüntüleme biçimleri için sunumları yeniden boyutlandırın
- Tamamlayıcı renk şemalarını otomatik olarak oluşturun
Beautiful.ai sınırlamaları
- Özel tasarım değişiklikleri için sınırlı esneklik
Beautiful. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sınırlı özellikler
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Takım: Kullanıcı başına aylık 50 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Beautiful.ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)
Beautiful.ai hakkında gerçek kullanıcıların yorumları
"Harika görsellerle güzel slaytlar oluşturan AI Bot'u seviyorum. Bu, kısa sürede tüm sunumu oluşturmayı sağlıyor. Çok sayıda şablon ve doğruluğu nedeniyle diğer platformlardan daha iyi. Metnin kısaltılması veya tonunun değiştirilmesi için öneriler de artı bir özellik."
"Harika görsellerle güzel slaytlar oluşturan AI Bot'u seviyorum. Bu, kısa sürede tüm sunumu oluşturmayı sağlıyor. Çok sayıda şablon ve doğruluğu nedeniyle diğer platformlardan daha iyi. Metnin kısaltılması veya tonunun değiştirilmesi için öneriler de artı bir özellik."
👀 Biliyor muydunuz? 2003 yılında Tokyo'da doğan PechaKucha, izleyicileri kendine bağlayan hızlı tempolu bir hikaye anlatım biçimidir. Konuşmacılar, her biri ekranda sadece 20 saniye kalan 20 slayt arasında yarışır ve her kelimenin, her saniyenin değerini bilir. Sadece 6 dakika 40 saniye içinde, süreleri dolmadan bilgilendirmeli, ilham vermeli veya eğlendirmelidir!
3. Canva (Kapsamlı şablonlarla AI destekli tasarım için en iyisi)
"Daha profesyonel görünebilir mi?"
Geri bildirim saat 16:00'da gelen kutunuza düşer. İçerik uzmanı olarak tasarım sizin uzmanlık alanınız değildir, ancak yine de olağanüstü sunumlar oluşturmanız beklenir. Uzmanlığınız ve tasarım beklentileriniz arasındaki bu uyumsuzluk, profesyonelleri sık sık sıkıcı slaytlar ve pahalı tasarım hizmetleri arasında sıkışıp kalmaya neden olur.
Canva, AI ve kullanımı kolay bir tasarım platformuyla bu boşluğu doldurur. Sıfırdan başlıyor veya bir şablon kullanıyor olun, Magic Design fikirlerinizi şık sunumlara dönüştürür. Metin istemlerinden tasarımlar oluşturur ve milyonlarca tasarım öğesine, AI sanat oluşturucularına ve stok medyaya erişim sağlar.
Canva'nın en iyi özellikleri
- Yazılı içeriği görsel hikayelere dönüştürün
- Milyonlarca premium tasarım öğesine erişin
- Tutarlılık için özel marka kitleri oluşturun
- Çekici animasyonları otomatik olarak oluşturun
- Tek tıklamayla birden çok biçime aktarın
Canva sınırlamaları
- Sınırlı gelişmiş animasyon özellikleri
Canva fiyatlandırması
- Ücretsiz: Temel özellikler
- Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Teams: Kullanıcı başına aylık 29,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Canva puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)
Canva hakkında gerçek kullanıcıların yorumları
"Pazarlama, müşteri başarısı ve müşteri eğitimi takımlarının tümü, düzinelerce kullanım örneğinde Canva'yı kullanıyor. Canva'yı kullanamadığımız tek bir kullanım örneği bile yok."
"Pazarlama, müşteri başarısı ve müşteri eğitimi takımlarının tümü, düzinelerce kullanım örneğinde Canva'yı kullanıyor. Canva'yı kullanamadığımız tek bir kullanım örneği bile yok."
4. Prezi (Dinamik, doğrusal olmayan hikaye anlatımı için en iyisi)
Dinleyicileriniz farklı konular hakkında sorular sorduğunda geleneksel bir slayt gösterisinde gezinmeyi deneyin. Slayt 47... slayt 15'e geri dön... slayt 32'ye ilerle. Tanıdık geldi mi? Doğrusal sunumlar, gerçek diyalog başladığı anda kesintiye uğrar.
Prezi, sunumları fikirlerin doğal bir şekilde birbirine bağlandığı dinamik alanlar olarak yeniden tasarlar. Yakınlaştırma özelliğine sahip tuval, konuşma sırasında düşüncelerin akışı kadar organik bir şekilde konular arasında geçiş yapmanızı sağlar ve her sunumu izleyicilerin faizlerine göre uyarlanabilir hale getirir.
En öne çıkan özellik, izleyicilerin faizine göre konular arasında sorunsuz geçişler sağlayan Prezi Present'tir.
Prezi'nin en iyi özellikleri
- Sunum konuları arasında uzamsal ilişkiler oluşturun
- İzleyicilerin faizlerine göre içerikte gezinme
- Sanal hareketlerle uzaktan sunum yapın
- Konu bağlantılarını otomatik olarak oluşturun
- Sunumlar sırasında izleyicilerin dikkatini izleyin
Prezi sınırlamaları
- Zoom tabanlı arayüzü öğrenmek zaman alır
Prezi fiyatlandırması
- Ücretsiz: Temel özellikler
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Plus: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları
Prezi puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (5.100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)
📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilirseniz ne olur?
ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!
5. Zoho Show (Veri açısından zengin iş sunumları için en iyisi)
Bir iş analisti, mükemmel bir üç aylık inceleme sunumu hazırlamak için üç gün harcadı. Sunumu bitirdiğinde, metriklerin %40'ı çoktan değişmişti. Sunumunuz canlı iş verilerine dayalıysa, statik slaytlar sunumunuzu yapmadan önce bile güncelliğini yitirir.
Zoho Show, Zoho'nun iş paketi ile bağlantısı sayesinde canlı iş verilerini sunumlara entegre etmede mükemmeldir.
Sunumlar sırasında gerçek zamanlı veri görselleştirme ve otomatik grafik güncellemeleri sağlar. Güçlü özelliği, sunuma başladığınızda iş veri kaynaklarıyla canlı bağlantıları sürdürme yeteneğidir.
Zoho Show'un en iyi özellikleri
- Hesap tablosu verilerini otomatik olarak grafiklere dönüştürün
- Takım açıklamalarıyla slaytlar üzerinde işbirliği yapın
- Yerleşik yayın özelliği ile uzaktan sunum yapın
- Şirket markanızdan özel temalar oluşturun
Zoho Show sınırlamaları
- En güçlü özellikler Zoho ekosistem entegrasyonunu gerektirir
Zoho Show fiyatlandırması
- Ücretsiz: bireysel kullanıcılar için
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 2,50 $ (yıllık faturalandırılır)
Zoho Show puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)
6. Tome (AI destekli satış ve pazarlama sunumları için en iyisi)
Satış ekibiniz saatlerce araştırma yapıp sunum hazırlarken, üç anlaşma kişiselleştirilmiş sunumlar bekliyor. Zaman geçiyor ve ekibinizin zamanı başka yerlerde daha iyi değerlendirilebilir.
Bu çok tanıdık senaryo, Tome'un çözmek için geliştirildiği şeyin tam olarak karşılığıdır. Satış ve pazarlama takımları için yapay zeka tabanlı bir araştırma ve sunum platformu olan Tome, basit slayt oluşturmanın ötesine geçer.
Pazar araştırması yapmanıza, rakipleri analiz etmenize ve satış içgörülerini ikna edici sunumlara dönüştürmenize yardımcı olurken, müşteriye sunulan tüm materyallerde marka tutarlılığını korur.
En iyi özellikler
- Pazar araştırması özetlerini otomatik olarak oluşturun
- Ölçeklenebilir, müşteriye özel sunum varyasyonları oluşturun
- Hızlı bir şekilde rekabet analizi sunumları oluşturun
- Tüm cihazlarda işleyen duyarlı satış sunumları tasarlayın
- Kampanya sunumlarında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
Tome sınırlamaları
- Çoğu özellik yalnızca satış/pazarlama kullanım durumları için optimize edilmiştir
Tome fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Aylık 20 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Tome puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. SlidesAI (Belgeleri sunumlara dönüştürmek için en iyisi)
Uzun belgeleri sunumlara dönüştürmek, genellikle anahtar noktaları manuel olarak çıkarmak, içeriği yeniden yapılandırmak ve her şeyi slaytlar için yeniden biçimlendirmek anlamına gelir. Bu süreç zaman alıcıdır ve önemli bağlam ve mesajların kaybolma riski vardır. İşte burada Slides AI devreye girer.
Google Slides için özel olarak geliştirilen SlidesAI'nin Belge Zekası sistemi, kaynak materyalinizin yapısını, bağlamını ve anahtar mesajlarını analiz ederek, belgenizin temel anlatımını koruyan sunum çerçeveleri otomatik olarak oluşturur.
SlidesAI'nin en iyi özellikleri
- Anahtar istatistikleri ve içgörüleri doğrudan Google Slaytlar'a aktarın
- Özel yönetici özetleri oluşturun
- Destekleyici görselleştirmeler oluşturun
- Karşılaştırmalı slayt düzenleri oluşturun
- İçeriği farklı kitlelere uyarlayın
SlidesAI sınırlamaları
- En iyi sonuçlar, iyi yapılandırılmış kaynak belgeler gerektirir
- Yalnızca Google Slides platformuyla çalışır
SlidesAI fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Bireysel kullanıcılar için aylık 10 $, takımlar için kullanıcı başına aylık 8 $
- Premium: Bireysel kullanıcılar için aylık 20 $, takımlar için kullanıcı başına aylık 15 $
SlidesAI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🧠 Eğlenceli Bilgi: Müzisyen David Byrne, PowerPoint'ü bir sanat aracı olarak kullanarak, geleneksel kullanımların ötesinde yaratıcı potansiyelini keşfetmek için müzik ve videoları harmanlayan multimedya sunumlar oluşturmuştur.
8. Pitch (İşbirliğine dayalı sunum oluşturma için en iyisi)
Pazarlama, içerik takvimini oluşturur. Tasarım, düzeni değiştirir. Satış, sayıları günceller. Perşembe gününe kadar, aynı sunumun dört farklı sürümüyle uğraşırsınız. Sunumlar takım projeleri haline geldiğinde, genellikle sürüm kaosu ortaya çıkar.
CollabFlow sistemi ile Pitch, AI destekli işbirliği özellikleriyle takım tabanlı sunum oluşturmayı modernize ediyor. Platform, birden fazla takım üyesinin tutarlı bir stil koruyarak aynı anda çalışmasına olanak tanır. Akıllı çalışma alanları ile Pitch, takımların marka yönergelerini korurken verimli bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur.
En iyi özellikleri tanıtın
- Slayt sahipliği ve roller atayın
- Özel onay ş akışları oluşturun
- İlerleme raporlarını otomatik olarak oluşturun
- Yeniden kullanılabilir bileşen kitaplıkları oluşturun
- Sunum performans ölçümlerini izleyin
Sunum sınırlamaları
- Gelişmiş özellikler, takım genelinde benimsenmeyi gerektirir
- AI ile oluşturulan sunumlar görsel olarak çekici olsa da, slaytlar için düzenleme araçları kullanımı zor olabilir
Fiyat teklifi
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 100 $
Sunum puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)
Pitch hakkında gerçek kullanıcıların yorumları
Akıllı ve şık görünümlü sunumlar oluşturmanın kolaylığı nedeniyle Pitch'i çok seviyorum. Öğeleri kolayca sürükleyip bırakabilirsiniz ve seçim seçeneklerinin tümü harika görünüyor ve birbiriyle uyumlu.
Akıllı ve şık görünümlü sunumlar oluşturmanın kolaylığı nedeniyle Pitch'i çok seviyorum. Öğeleri kolayca sürükleyip bırakabilirsiniz ve seçim seçeneklerinin tümü harika görünüyor ve birbiriyle uyumlu.
9. Gamma (Etkileşimli web sunumları için en iyisi)
"Harika sunum! Slaytları paylaşabilir misiniz?"
Gerçek şu ki, anlatımınız ve bağlamınız olmadan, bu statik slaytlar hikayenin sadece yarısını anlatır. Özenle hazırladığınız mesajınız kaybolur. Bu yaygın sorun, geleneksel sunumların temel bir eksikliğini ortaya çıkarır: sunumlar canlı olarak sunulmak üzere tasarlanmıştır, ancak genellikle eşzamansız olarak tüketilir.
Gamma bu kopukluğu doğrudan ele alır. Adaptive Experience motoru, geleneksel slaytları, izleyicileri içeriğinizde yönlendiren ve canlı veya eşzamansız olarak görüntülendiğinde anlatım akışını koruyan etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür.
Gamma'nın en iyi özellikleri
- Duyarlı web tabanlı sunumlar oluşturun
- Slaytlara etkileşimli öğeler ekleyin
- AI ile sunum taslakları oluşturun
- Canlı kod ekleyin ve snippet'leri gömün
- Eşzamansız sunum paylaşımını etkinleştirin
Gamma sınırlamaları
- Tüm fonksiyonları kullanmak için internet bağlantısı gerekir
- Özelleştirilebilir şablonlar kapsamlı renk seçenekleri sunar, ancak düzen ve tasarım açısından çeşitlilikten yoksundur
Gamma fiyatlandırması
- Ücretsiz: Temel özellikler
- Plus: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
Gamma derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: Bazı AI araçları, geçmiş sunumları, marka yönergelerini ve veri kümelerini yükleyerek, ekstra biçimlendirme yapmadan şirketinizin üslubuna, renklerine ve mesajlarına uygun slaytlar oluşturmanıza olanak tanır.
10. Mentimeter (Hedef kitlenin katılımı için en iyisi)
Herhangi bir sunum odasına bakın. En iyi çabalarınıza rağmen, bazı insanlar telefonlarını kontrol ederken diğerleri hayal kurar. Sürekli etkileşimin olduğu bir dünyada, tek yönlü sunumlar dikkatleri üzerinde tutmakta zorlanır.
Mentimeter Response Engine, sunumları gerçek zamanlı izleyici katılımıyla etkileşimli deneyimlere dönüştürür.
Bu platform, sunum yeteneklerini canlı anket ve geri bildirim özellikleriyle birleştirir. Mentimeter, izleyicilerin yanıtlarını doğrudan sunum akışına entegre etme özelliği ile diğer sunum uygulamalarından ayrılır.
Mentimeter'ın en iyi özellikleri
- Çok biçimli yanıt seçenekleri oluşturun
- Anında görselleştirme özetleri oluşturun
- Özel etkileşim dizileri oluşturun
- Ayrıntılı katılım analizlerini dışa aktarın
- Etkileşimli testler ve anketler tasarlayın
Mentimeter sınırlamaları
- Öncelikle izleyici etkileşimi özelliklerine odaklanmıştır
- Katılımcıların tam olarak katılımı için internete bağlı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayara erişimi gerekir, bu da bazı ayarlarda bir sınırlama olabilir
Mentimeter fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sınırlı özellikler
- Temel: Kullanıcı başına aylık 11,99 $ (yıllık faturalandırılır)
- Pro: Kullanıcı başına aylık 24,99 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel
Mentimeter puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)
Mentimeter hakkında gerçek kullanıcıların yorumları
Bunu, bir araştırma ortamı oluşturduğumuz atölye çalışmalarında etkileşimli bir platform olarak kullandık. Bu sanal bir etkinlikti ve herkesin anonim olarak katılım ve paylaşım yoluyla etkileşimde kalmasını sağladı.
Araştırma ortamı oluşturduğumuz atölye çalışmalarında etkileşimli bir platform olarak kullandık. Bu sanal bir etkinlikti ve herkesin katılımıyla ve cevaplarını anonim olarak paylaşarak etkileşimde kalmasını sağladı.
💡 Profesyonel İpucu: AI araçlarını kullanarak kendi görsellerinizi oluşturun ve sunumunuzun tonuna ve mesajına mükemmel şekilde uyan özel, markanıza uygun görseller elde edin.
11. Slidebean (Yatırımcı sunumları için en iyisi)
Yatırımcıları ikna etmek için çok kısa bir süreniz var; iyi sunulmazsa harika fikirler bile fon kaybına uğrayabilir.
Slidebean'ın Yatırımcı İçgörüleri motoru, başarılı sunum kalıplarını analiz ederek içeriğinizi yatırımcıların beklentilerine göre yapılandırır. Yatırım arayan girişimler ve işletmeler için tasarlanan yapay zekası, başarılı sunumlar ve kavram kanıtlama şablonları ile eğitilmiştir.
İçerik odaklı çevrimiçi düzenleyicisi ile diğerlerinden ayrılır. Etkileyici yatırımcı anlatıları oluşturmanıza yardımcı olur ve sunumunuzun açık, ikna edici ve stratejik olarak yapılandırılmış olmasını sağlar.
💡 Profesyonel İpucu: Web sitenizin adresini girin, AI aracı bir sunum dosyası oluştursun. Marka tutarlılığını korumak için mevcut web sitenizdeki temaları bile kopyalayabilirsiniz.
Slidebean'ın en iyi özellikleri
- Kanıtlanmış biçimleri kullanarak sunum sunumlarını yapılandırın
- Otomatik düzenlerle slaytlar tasarlayın
- Finansal görselleştirme slaytları oluşturun
- Yatırımcı katılımı metriklerini izleyin
- Birden çok sunum biçimine dışa aktarın
- Sunumunuzu AI incelemesine göndererek geri bildirim alın
Slidebean sınırlamaları
- Sunumlar için özel olarak tasarlanmış özellikler
- Kullanıcı arayüzü karmaşık olabilir ve bazı kullanıcılar grafik düzenleme ve AI görüntü oluşturucu ile zorlanabilir
Slidebean fiyatlandırması
- Ücretsiz: Temel özellikler
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Accelerate: Kullanıcı başına aylık 99 $
Slidebean puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (50+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Slidebean hakkında ne diyor?
"Slidebean'ın sezgisel arayüzünü ve profesyonel sunumlar oluşturma sürecini basitleştirme şeklini takdir ediyorum. Şablonlar iyi tasarlanmış ve özellikle tasarım konusunda bilgili olmayan kullanıcılar için çok zaman kazandırıyor. "
"Slidebean'ın sezgisel arayüzünü ve profesyonel sunumlar oluşturma sürecini basitleştirme şeklini takdir ediyorum. Şablonlar iyi tasarlanmış ve özellikle tasarım konusunda bilgili olmayan kullanıcılar için çok zaman kazandırıyor. "
AI ile Sunumlarınızı Statik Olanlardan Muhteşem Olanlara Dönüştürün
Günümüzün dikkat ekonomisinde her saniye önemlidir ve geleneksel sunum araçları bu hızı yakalayamıyor.
Zorluk sadece slaytları hazırlamak değil, dikkat dağıtıcı unsurlarla dolu bir dünyada dikkatleri çekmektir. İşte bu noktada AI ile oluşturulan sunumlar devreye girerek izleyicilerin ilgisini çekme şeklini yeniden şekillendiriyor.
AI sunum oluşturucular, saatler süren işi dakikalar içinde mükemmel bir içeriğe dönüştürür. Birçok araç değer sunarken, ClickUp tüm iş akışınızı sunum sürecine entegre ederek öne çıkar.
Sunumlarınızı dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve AI'yı iş başında görün.