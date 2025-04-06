2025'in En İyi 11 AI Sunum Oluşturucu

Kırk beş saniye. Dinleyicilerinizin zihinsel olarak sunumdan kopup akşam yemeğinde ne yiyeceklerini düşünmeye başlamadan önce sahip olduğunuz süre budur. Yirmi yıl önce, iki buçuk dakikalık lüks bir süreye sahiptiniz — pratikte bir sonsuzluk!

Ancak internet, sosyal medya ve çoklu görev yapma konusundaki kolektif takıntımız sayesinde dikkat süresi azalmıştır.

Peki, nasıl karşı koyabilirsiniz? Sıkıcı, metin ağırlıklı slaytları bir kenara bırakın ve ağır işi AI'ya bırakın. AI destekli sunum oluşturucular, dakikalar içinde göz alıcı, profesyonel slaytlar oluşturabilir ve yazı tipleri ve düzenlerle uğraşmak yerine hikayenize odaklanmanıza yardımcı olur.

İnsanların dikkatleri dağılmadan önce gerçekten hatırlayacakları sunumlar hazırlamanıza yardımcı olacak en iyi AI araçlarını keşfedelim.

⏰ 60 saniyelik özet: Araştırmamıza göre, sunumlar için en iyi 11 AI aracı şunlardır: : Sunumları proje iş akışlarıyla entegre etmek için en iyisi ClickUp: Sunumları proje iş akışlarıyla entegre etmek için en iyisi Beautiful. ai: Anında profesyonel tasarım optimizasyonu için en iyisi Canva: Kapsamlı şablonlarla AI destekli tasarım için en iyisi Prezi: Dinamik, doğrusal olmayan hikaye anlatımı için en iyisi Zoho Show: Veri açısından zengin iş sunumları için en iyisi Tome: AI destekli satış ve pazarlama sunumları için en iyisi SlidesAI: Belgeleri sunumlara dönüştürmek için en iyisi Pitch: İşbirliğine dayalı sunum oluşturma için en iyisi Gamma: Etkileşimli web sunumları için en iyisi Mentimeter: İzleyici katılımı için en iyisi Slidebean: Yatırımcı sunumları için en iyisi

Bir AI sunum oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

Princeton nörobilim araştırmaları, bir hikâye dinlediğimizde beynimizin konuşmacının beyniyle senkronize olduğunu sinirsel bağlantı adı verilen bir fenomenle ortaya koymaktadır. Hikâye anlatımını bu kadar güçlü kılan da budur.

Ancak, geleneksel sunum araçları bizi ilgi çekici anlatıları parçalı madde işaretlerine ve statik slaytlara bölmeye zorlar; bu da izleyiciyi büyülemek için en iyi yol değildir.

Modern AI sunum oluşturucular bu yaklaşımı değiştiriyor, ancak doğru olanı seçmek için birkaç faktörü dikkatlice değerlendirmek gerekiyor: Biçim esnekliği : Farklı sunum biçimlerine ve sunum yöntemlerine uyum sağlayabilir mi?

Hikaye anlatma yetenekleri : AI içerik oluşturma aracı ve görüntü oluşturucu, anlatımın akışını ve duygusal bağlantıyı korumaya yardımcı oluyor mu?

İçerik zekası : Bağlamı anlayıp mesajınızı etkili bir şekilde yapılandırabiliyor mu?

Tasarım otomasyonu : AI slayt oluşturucu, içeriği etkileşimli slaytlarla görsel olarak ilgi çekici düzenlere dönüştürüyor mu?

İşbirliği özellikleri : Takım çalışması, geri bildirim ve gerçek zamanlı düzenlemeleri destekliyor mu?

Entegrasyon seçenekleri : Mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilir mi?

Marka tutarlılığı: Sunumlar boyunca markanızın kimliğini korumanıza izin veriyor mu?

En iyi AI sunum oluşturucu, slayt oluşturmayı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda insan beyninin bilgileri doğal olarak işleme biçimine uygun sunumlar hazırlamanıza yardımcı olur ve izleyicilerin baştan sona ilgisini canlı tutar.

En İyi 11 AI Sunum Oluşturucu

Ürün yelpazemizdeki her araç, tabloya benzersiz bir özellik katar.

İster gerçek zamanlı verilere ihtiyaç duyan bir proje yöneticisi, ister müşteri sunumu hazırlayan bir startup kurucusu, ister işbirliğini teşvik eden bir takım lideri olun, AI sunum araçları size yardımcı olabilir. Bu çözümlerin sunumlarınızı nasıl iyileştirebileceğini keşfedelim.

1. ClickUp (Sunumları proje iş akışlarıyla entegre etmek için en iyisi)

"Bu sayılar hala güncel mi?"

Soru, sunumunuzun en önemli kısmına geldiğiniz anda ortaya çıkar. Takımınızın verileri her gün değişir, ancak slaytlarınız geçen haftadan kalmıştır. Dinamik projeleri yöneten takımlar için sunumların doğruluğu, hareketli bir hedefi vurmaya çalışmak gibidir.

İş için her şeyi içeren uygulama* olan ClickUp, sunum ş akışınızın her aşamasını tek bir dinamik ortamda entegre ederek bu zorluğu ortadan kaldırır.

Görevleri atamaktan son slaytları sunmaya kadar her şey birbirine bağlı ve erişilebilir. Platformun sunum şablonları, slaytları zahmetsizce yapılandırmanıza yardımcı olur, böylece biçimlendirme yerine içeriğe odaklanabilirsiniz.

ClickUp Sunum Şablonu

Sıfırdan başlamak istemiyor musunuz? ClickUp Sunum Şablonu ile çalışmak, takımınızın sunum oluşturma yaklaşımını değiştirebilir. Bu kapsamlı şablon sadece bir yapı sağlamakla kalmaz, takımları ilk konseptten son teslimata kadar yönlendiren eksiksiz bir sunum yönetim sistemi sunar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Sunum Şablonu'nu kullanarak farklı sunumlarda tutarlı biçimlendirme ve görünüm sağlayın

Özelleştirilebilir iş akışlarını işbirliği özellikleriyle birleştiren şablon, tüm paydaşların oluşturma süreci boyunca uyumlu çalışmasını sağlarken sunumların düzenli, tutarlı ve ilgi çekici olmasını garanti eder.

Özel Durumlar ile sunumları yapılandırın ve ana hatlarıyla belirtin

Önceden tanımlanmış görev iş akışlarını kullanarak ilerlemeyi izleyin

Özel alanlarla slayt geliştirmeyi yönetin

Farklı oluşturma aşamaları için birden fazla görünüme erişin

Yerleşik geri bildirim sistemlerini kullanarak proje paydaşlarıyla işbirliği yapın

ClickUp Beyaz Tahtalar

Bu şablon, ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliğini kullanarak sunumlarınızı zengin görsellerle canlandırır. Bunu yaratıcı motorunuz olarak düşünün: ham fikirlerin şekillendiği, akış şemalarının hayat bulduğu ve dağınık düşüncelerin iyi yapılandırılmış bir sunuma dönüştüğü bir alan.

ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği ile sunumlara resimler, çizimler, akış şemaları ve daha fazlasını ekleyerek yaratıcı ve etkili bir dokunuş katın

Takımınız, sunum akışını görselleştirebilir, farklı düzenleri deneyebilir, görüntüler ekleyebilir ve slaytları tamamlamadan önce tasarım öğeleri üzerinde işbirliği yapabilir.

Beyin fırtınası oturumunda olun ya da sunumunuz için en son verileri bir araya getiriyor olun, ClickUp Docs içeriklerinizi tek bir yerde merkezileştirebilir. Dahası, tüm takımınız gerçek zamanlı olarak mükemmel taslağı oluşturmak için işbirliği yapabilir.

ClickUp Brain

AI'nın belgelerinize ve sunumlarınıza nasıl hayat verebileceğini merak ediyorsanız, ClickUp Brain ile tanışın.

Kişiselleştirilmiş AI asistanınız ClickUp Brain, çalışma alanlarınızdan ilgili verileri çıkarmanıza ve bu bilgilerle sunum içeriği, konuşmacı notları ve daha fazlasını hazırlamanıza yardımcı olur.

Sunum taslakları oluşturmak ve geliştirmek için ClickUp Brain'i kullanın

Üç aylık sunumunuzun teslim tarihi yaklaşıyor ve zamanınız azalıyor. En son sayıları bulmak için uğraşmak yerine, ClickUp Brain'in ağır işi yapmasına izin verin. Çalışma alanınızdan gerçek zamanlı verileri alır ve bunları Belgeler'de yapılandırılmış içgörüler halinde düzenler.

Bunları slaytlarınıza ekleyin ve son dakika stresi yaşamadan, veriye dayalı, kusursuz bir sunum hazırlayın!

Ama hepsi bu kadar değil, ClickUp Brain aboneliği ile sunumunuza yardımcı olacak ChatGPT, Gemini ve Claude dahil olmak üzere birden fazla LLM arasından seçim yapabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje verilerini gerçek zamanlı olarak sunum slaytlarına dönüştürün

Yerleşik sürüm kontrolü ile içerik üzerinde işbirliği yapın

Brain'in yardımıyla sunum taslakları oluşturun

Kaynak veriler değiştiğinde birden fazla sunumu otomatik olarak güncelleyin

Yerleşik analizler aracılığıyla sunum katılımını izleyin

ClickUp sınırlamaları

Tüm platform özelliklerini keşfeden yeni kullanıcılar için ilk öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

"ClickUp, çok yönlü veri sunum seçenekleri sayesinde herkes için uygun olağanüstü bir araçtır. Neredeyse her şeyi tek bir platformda birleştirmede mükemmeldir ve geniş şablon dizisiyle tamamlanan özelleştirilebilir yapısı, onu inanılmaz derecede uyarlanabilir kılar. "

"ClickUp, çok yönlü veri sunum seçenekleri sayesinde herkes için uygun olağanüstü bir araçtır. Neredeyse her şeyi tek bir platformda birleştirmede mükemmeldir ve geniş şablon dizisiyle tamamlanan özelleştirilebilir yapısı, onu inanılmaz derecede uyarlanabilir kılar. "

Ayrıca okuyun: Sunumunuzda Dinleyicilerin İlgisini Etkili Bir Şekilde Nasıl Çekebilirsiniz?

2. Beautiful. ai (Anında profesyonel tasarım optimizasyonu için en iyisi)

Sunumunuzun tasarımını saatlerce ince ayarlamakla uğraşmaktan ve içeriğin arka plana atılmasından bıktınız mı? Bu zamanı düzenleri ayarlamak ve öğeleri hizalamak yerine mesajınızı iyileştirmek veya prova yapmak için harcamak daha iyi olmaz mı?

Beautiful. ai, akıllı tasarım araçlarıyla süreci kolaylaştırır. AI, içerik ekledikçe düzenlerinizi otomatik olarak optimize ederek şık ve profesyonel bir görünüm sağlar. Akıllı Slayt şablonları içeriğinize uyum sağlayarak, siz mesajınızı iletmeye odaklanırken görsel uyumu korur.

Beautiful.ai'nin en iyi özellikleri

İçerik türüne göre akıllı düzen önerilerini uygulayın

Netlik için veri görselleştirmelerini otomatik olarak biçimlendirin

Tüm slaytlarda tutarlı bir marka kimliği sağlayın

Farklı görüntüleme biçimleri için sunumları yeniden boyutlandırın

Tamamlayıcı renk şemalarını otomatik olarak oluşturun

Beautiful.ai sınırlamaları

Özel tasarım değişiklikleri için sınırlı esneklik

Beautiful. ai fiyatlandırması

Ücretsiz : Sınırlı özellikler

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takım : Kullanıcı başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Beautiful.ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)

Beautiful.ai hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

"Harika görsellerle güzel slaytlar oluşturan AI Bot'u seviyorum. Bu, kısa sürede tüm sunumu oluşturmayı sağlıyor. Çok sayıda şablon ve doğruluğu nedeniyle diğer platformlardan daha iyi. Metnin kısaltılması veya tonunun değiştirilmesi için öneriler de artı bir özellik."

"Harika görsellerle güzel slaytlar oluşturan AI Bot'u seviyorum. Bu, kısa sürede tüm sunumu oluşturmayı sağlıyor. Çok sayıda şablon ve doğruluğu nedeniyle diğer platformlardan daha iyi. Metnin kısaltılması veya tonunun değiştirilmesi için öneriler de artı bir özellik."

👀 Biliyor muydunuz? 2003 yılında Tokyo'da doğan PechaKucha, izleyicileri kendine bağlayan hızlı tempolu bir hikaye anlatım biçimidir. Konuşmacılar, her biri ekranda sadece 20 saniye kalan 20 slayt arasında yarışır ve her kelimenin, her saniyenin değerini bilir. Sadece 6 dakika 40 saniye içinde, süreleri dolmadan bilgilendirmeli, ilham vermeli veya eğlendirmelidir!

3. Canva (Kapsamlı şablonlarla AI destekli tasarım için en iyisi)

canva aracılığıyla

"Daha profesyonel görünebilir mi?"

Geri bildirim saat 16:00'da gelen kutunuza düşer. İçerik uzmanı olarak tasarım sizin uzmanlık alanınız değildir, ancak yine de olağanüstü sunumlar oluşturmanız beklenir. Uzmanlığınız ve tasarım beklentileriniz arasındaki bu uyumsuzluk, profesyonelleri sık sık sıkıcı slaytlar ve pahalı tasarım hizmetleri arasında sıkışıp kalmaya neden olur.

Canva, AI ve kullanımı kolay bir tasarım platformuyla bu boşluğu doldurur. Sıfırdan başlıyor veya bir şablon kullanıyor olun, Magic Design fikirlerinizi şık sunumlara dönüştürür. Metin istemlerinden tasarımlar oluşturur ve milyonlarca tasarım öğesine, AI sanat oluşturucularına ve stok medyaya erişim sağlar.

Canva'nın en iyi özellikleri

Yazılı içeriği görsel hikayelere dönüştürün

Milyonlarca premium tasarım öğesine erişin

Tutarlılık için özel marka kitleri oluşturun

Çekici animasyonları otomatik olarak oluşturun

Tek tıklamayla birden çok biçime aktarın

Canva sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş animasyon özellikleri

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz : Temel özellikler

Pro : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Teams : Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Canva hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

"Pazarlama, müşteri başarısı ve müşteri eğitimi takımlarının tümü, düzinelerce kullanım örneğinde Canva'yı kullanıyor. Canva'yı kullanamadığımız tek bir kullanım örneği bile yok."

"Pazarlama, müşteri başarısı ve müşteri eğitimi takımlarının tümü, düzinelerce kullanım örneğinde Canva'yı kullanıyor. Canva'yı kullanamadığımız tek bir kullanım örneği bile yok."

4. Prezi (Dinamik, doğrusal olmayan hikaye anlatımı için en iyisi)

prezi aracılığıyla

Dinleyicileriniz farklı konular hakkında sorular sorduğunda geleneksel bir slayt gösterisinde gezinmeyi deneyin. Slayt 47... slayt 15'e geri dön... slayt 32'ye ilerle. Tanıdık geldi mi? Doğrusal sunumlar, gerçek diyalog başladığı anda kesintiye uğrar.

Prezi, sunumları fikirlerin doğal bir şekilde birbirine bağlandığı dinamik alanlar olarak yeniden tasarlar. Yakınlaştırma özelliğine sahip tuval, konuşma sırasında düşüncelerin akışı kadar organik bir şekilde konular arasında geçiş yapmanızı sağlar ve her sunumu izleyicilerin faizlerine göre uyarlanabilir hale getirir.

En öne çıkan özellik, izleyicilerin faizine göre konular arasında sorunsuz geçişler sağlayan Prezi Present'tir.

Prezi'nin en iyi özellikleri

Sunum konuları arasında uzamsal ilişkiler oluşturun

İzleyicilerin faizlerine göre içerikte gezinme

Sanal hareketlerle uzaktan sunum yapın

Konu bağlantılarını otomatik olarak oluşturun

Sunumlar sırasında izleyicilerin dikkatini izleyin

Prezi sınırlamaları

Zoom tabanlı arayüzü öğrenmek zaman alır

Prezi fiyatlandırması

Ücretsiz : Temel özellikler

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Plus : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Prezi puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (5.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilirseniz ne olur? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

5. Zoho Show (Veri açısından zengin iş sunumları için en iyisi)

zoho Show aracılığıyla

Bir iş analisti, mükemmel bir üç aylık inceleme sunumu hazırlamak için üç gün harcadı. Sunumu bitirdiğinde, metriklerin %40'ı çoktan değişmişti. Sunumunuz canlı iş verilerine dayalıysa, statik slaytlar sunumunuzu yapmadan önce bile güncelliğini yitirir.

Zoho Show, Zoho'nun iş paketi ile bağlantısı sayesinde canlı iş verilerini sunumlara entegre etmede mükemmeldir.

Sunumlar sırasında gerçek zamanlı veri görselleştirme ve otomatik grafik güncellemeleri sağlar. Güçlü özelliği, sunuma başladığınızda iş veri kaynaklarıyla canlı bağlantıları sürdürme yeteneğidir.

Zoho Show'un en iyi özellikleri

Hesap tablosu verilerini otomatik olarak grafiklere dönüştürün

Takım açıklamalarıyla slaytlar üzerinde işbirliği yapın

Yerleşik yayın özelliği ile uzaktan sunum yapın

Şirket markanızdan özel temalar oluşturun

Zoho Show sınırlamaları

En güçlü özellikler Zoho ekosistem entegrasyonunu gerektirir

Zoho Show fiyatlandırması

Ücretsiz : bireysel kullanıcılar için

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 2,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Zoho Show puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

6. Tome (AI destekli satış ve pazarlama sunumları için en iyisi)

via Tome

Satış ekibiniz saatlerce araştırma yapıp sunum hazırlarken, üç anlaşma kişiselleştirilmiş sunumlar bekliyor. Zaman geçiyor ve ekibinizin zamanı başka yerlerde daha iyi değerlendirilebilir.

Bu çok tanıdık senaryo, Tome'un çözmek için geliştirildiği şeyin tam olarak karşılığıdır. Satış ve pazarlama takımları için yapay zeka tabanlı bir araştırma ve sunum platformu olan Tome, basit slayt oluşturmanın ötesine geçer.

Pazar araştırması yapmanıza, rakipleri analiz etmenize ve satış içgörülerini ikna edici sunumlara dönüştürmenize yardımcı olurken, müşteriye sunulan tüm materyallerde marka tutarlılığını korur.

En iyi özellikler

Pazar araştırması özetlerini otomatik olarak oluşturun

Ölçeklenebilir, müşteriye özel sunum varyasyonları oluşturun

Hızlı bir şekilde rekabet analizi sunumları oluşturun

Tüm cihazlarda işleyen duyarlı satış sunumları tasarlayın

Kampanya sunumlarında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Tome sınırlamaları

Çoğu özellik yalnızca satış/pazarlama kullanım durumları için optimize edilmiştir

Tome fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tome puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. SlidesAI (Belgeleri sunumlara dönüştürmek için en iyisi)

slidesAI aracılığıyla

Uzun belgeleri sunumlara dönüştürmek, genellikle anahtar noktaları manuel olarak çıkarmak, içeriği yeniden yapılandırmak ve her şeyi slaytlar için yeniden biçimlendirmek anlamına gelir. Bu süreç zaman alıcıdır ve önemli bağlam ve mesajların kaybolma riski vardır. İşte burada Slides AI devreye girer.

Google Slides için özel olarak geliştirilen SlidesAI'nin Belge Zekası sistemi, kaynak materyalinizin yapısını, bağlamını ve anahtar mesajlarını analiz ederek, belgenizin temel anlatımını koruyan sunum çerçeveleri otomatik olarak oluşturur.

SlidesAI'nin en iyi özellikleri

Anahtar istatistikleri ve içgörüleri doğrudan Google Slaytlar'a aktarın

Özel yönetici özetleri oluşturun

Destekleyici görselleştirmeler oluşturun

Karşılaştırmalı slayt düzenleri oluşturun

İçeriği farklı kitlelere uyarlayın

SlidesAI sınırlamaları

En iyi sonuçlar, iyi yapılandırılmış kaynak belgeler gerektirir

Yalnızca Google Slides platformuyla çalışır

SlidesAI fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Bireysel kullanıcılar için aylık 10 $, takımlar için kullanıcı başına aylık 8 $

Premium: Bireysel kullanıcılar için aylık 20 $, takımlar için kullanıcı başına aylık 15 $

SlidesAI puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Müzisyen David Byrne, PowerPoint'ü bir sanat aracı olarak kullanarak, geleneksel kullanımların ötesinde yaratıcı potansiyelini keşfetmek için müzik ve videoları harmanlayan multimedya sunumlar oluşturmuştur.

8. Pitch (İşbirliğine dayalı sunum oluşturma için en iyisi)

via Pitch

Pazarlama, içerik takvimini oluşturur. Tasarım, düzeni değiştirir. Satış, sayıları günceller. Perşembe gününe kadar, aynı sunumun dört farklı sürümüyle uğraşırsınız. Sunumlar takım projeleri haline geldiğinde, genellikle sürüm kaosu ortaya çıkar.

CollabFlow sistemi ile Pitch, AI destekli işbirliği özellikleriyle takım tabanlı sunum oluşturmayı modernize ediyor. Platform, birden fazla takım üyesinin tutarlı bir stil koruyarak aynı anda çalışmasına olanak tanır. Akıllı çalışma alanları ile Pitch, takımların marka yönergelerini korurken verimli bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur.

En iyi özellikleri tanıtın

Slayt sahipliği ve roller atayın

Özel onay ş akışları oluşturun

İlerleme raporlarını otomatik olarak oluşturun

Yeniden kullanılabilir bileşen kitaplıkları oluşturun

Sunum performans ölçümlerini izleyin

Sunum sınırlamaları

Gelişmiş özellikler, takım genelinde benimsenmeyi gerektirir

AI ile oluşturulan sunumlar görsel olarak çekici olsa da, slaytlar için düzenleme araçları kullanımı zor olabilir

Fiyat teklifi

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 100 $

Sunum puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

Pitch hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Akıllı ve şık görünümlü sunumlar oluşturmanın kolaylığı nedeniyle Pitch'i çok seviyorum. Öğeleri kolayca sürükleyip bırakabilirsiniz ve seçim seçeneklerinin tümü harika görünüyor ve birbiriyle uyumlu.

Akıllı ve şık görünümlü sunumlar oluşturmanın kolaylığı nedeniyle Pitch'i çok seviyorum. Öğeleri kolayca sürükleyip bırakabilirsiniz ve seçim seçeneklerinin tümü harika görünüyor ve birbiriyle uyumlu.

9. Gamma (Etkileşimli web sunumları için en iyisi)

gamma aracılığıyla

"Harika sunum! Slaytları paylaşabilir misiniz?"

Gerçek şu ki, anlatımınız ve bağlamınız olmadan, bu statik slaytlar hikayenin sadece yarısını anlatır. Özenle hazırladığınız mesajınız kaybolur. Bu yaygın sorun, geleneksel sunumların temel bir eksikliğini ortaya çıkarır: sunumlar canlı olarak sunulmak üzere tasarlanmıştır, ancak genellikle eşzamansız olarak tüketilir.

Gamma bu kopukluğu doğrudan ele alır. Adaptive Experience motoru, geleneksel slaytları, izleyicileri içeriğinizde yönlendiren ve canlı veya eşzamansız olarak görüntülendiğinde anlatım akışını koruyan etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür.

Gamma'nın en iyi özellikleri

Duyarlı web tabanlı sunumlar oluşturun

Slaytlara etkileşimli öğeler ekleyin

AI ile sunum taslakları oluşturun

Canlı kod ekleyin ve snippet'leri gömün

Eşzamansız sunum paylaşımını etkinleştirin

Gamma sınırlamaları

Tüm fonksiyonları kullanmak için internet bağlantısı gerekir

Özelleştirilebilir şablonlar kapsamlı renk seçenekleri sunar, ancak düzen ve tasarım açısından çeşitlilikten yoksundur

Gamma fiyatlandırması

Ücretsiz : Temel özellikler

Plus : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Gamma derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Bazı AI araçları, geçmiş sunumları, marka yönergelerini ve veri kümelerini yükleyerek, ekstra biçimlendirme yapmadan şirketinizin üslubuna, renklerine ve mesajlarına uygun slaytlar oluşturmanıza olanak tanır.

10. Mentimeter (Hedef kitlenin katılımı için en iyisi)

mentimeter aracılığıyla

Herhangi bir sunum odasına bakın. En iyi çabalarınıza rağmen, bazı insanlar telefonlarını kontrol ederken diğerleri hayal kurar. Sürekli etkileşimin olduğu bir dünyada, tek yönlü sunumlar dikkatleri üzerinde tutmakta zorlanır.

Mentimeter Response Engine, sunumları gerçek zamanlı izleyici katılımıyla etkileşimli deneyimlere dönüştürür.

Bu platform, sunum yeteneklerini canlı anket ve geri bildirim özellikleriyle birleştirir. Mentimeter, izleyicilerin yanıtlarını doğrudan sunum akışına entegre etme özelliği ile diğer sunum uygulamalarından ayrılır.

Mentimeter'ın en iyi özellikleri

Çok biçimli yanıt seçenekleri oluşturun

Anında görselleştirme özetleri oluşturun

Özel etkileşim dizileri oluşturun

Ayrıntılı katılım analizlerini dışa aktarın

Etkileşimli testler ve anketler tasarlayın

Mentimeter sınırlamaları

Öncelikle izleyici etkileşimi özelliklerine odaklanmıştır

Katılımcıların tam olarak katılımı için internete bağlı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayara erişimi gerekir, bu da bazı ayarlarda bir sınırlama olabilir

Mentimeter fiyatlandırması

Ücretsiz : Sınırlı özellikler

Temel : Kullanıcı başına aylık 11,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro : Kullanıcı başına aylık 24,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel

Mentimeter puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Mentimeter hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Bunu, bir araştırma ortamı oluşturduğumuz atölye çalışmalarında etkileşimli bir platform olarak kullandık. Bu sanal bir etkinlikti ve herkesin anonim olarak katılım ve paylaşım yoluyla etkileşimde kalmasını sağladı.

Araştırma ortamı oluşturduğumuz atölye çalışmalarında etkileşimli bir platform olarak kullandık. Bu sanal bir etkinlikti ve herkesin katılımıyla ve cevaplarını anonim olarak paylaşarak etkileşimde kalmasını sağladı.

💡 Profesyonel İpucu: AI araçlarını kullanarak kendi görsellerinizi oluşturun ve sunumunuzun tonuna ve mesajına mükemmel şekilde uyan özel, markanıza uygun görseller elde edin.

11. Slidebean (Yatırımcı sunumları için en iyisi)

slidebean aracılığıyla

Yatırımcıları ikna etmek için çok kısa bir süreniz var; iyi sunulmazsa harika fikirler bile fon kaybına uğrayabilir.

Slidebean'ın Yatırımcı İçgörüleri motoru, başarılı sunum kalıplarını analiz ederek içeriğinizi yatırımcıların beklentilerine göre yapılandırır. Yatırım arayan girişimler ve işletmeler için tasarlanan yapay zekası, başarılı sunumlar ve kavram kanıtlama şablonları ile eğitilmiştir.

İçerik odaklı çevrimiçi düzenleyicisi ile diğerlerinden ayrılır. Etkileyici yatırımcı anlatıları oluşturmanıza yardımcı olur ve sunumunuzun açık, ikna edici ve stratejik olarak yapılandırılmış olmasını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Web sitenizin adresini girin, AI aracı bir sunum dosyası oluştursun. Marka tutarlılığını korumak için mevcut web sitenizdeki temaları bile kopyalayabilirsiniz.

Slidebean'ın en iyi özellikleri

Kanıtlanmış biçimleri kullanarak sunum sunumlarını yapılandırın

Otomatik düzenlerle slaytlar tasarlayın

Finansal görselleştirme slaytları oluşturun

Yatırımcı katılımı metriklerini izleyin

Birden çok sunum biçimine dışa aktarın

Sunumunuzu AI incelemesine göndererek geri bildirim alın

Slidebean sınırlamaları

Sunumlar için özel olarak tasarlanmış özellikler

Kullanıcı arayüzü karmaşık olabilir ve bazı kullanıcılar grafik düzenleme ve AI görüntü oluşturucu ile zorlanabilir

Slidebean fiyatlandırması

Ücretsiz: Temel özellikler

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Accelerate: Kullanıcı başına aylık 99 $

Slidebean puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Slidebean hakkında ne diyor?

"Slidebean'ın sezgisel arayüzünü ve profesyonel sunumlar oluşturma sürecini basitleştirme şeklini takdir ediyorum. Şablonlar iyi tasarlanmış ve özellikle tasarım konusunda bilgili olmayan kullanıcılar için çok zaman kazandırıyor. "

"Slidebean'ın sezgisel arayüzünü ve profesyonel sunumlar oluşturma sürecini basitleştirme şeklini takdir ediyorum. Şablonlar iyi tasarlanmış ve özellikle tasarım konusunda bilgili olmayan kullanıcılar için çok zaman kazandırıyor. "

AI ile Sunumlarınızı Statik Olanlardan Muhteşem Olanlara Dönüştürün

Günümüzün dikkat ekonomisinde her saniye önemlidir ve geleneksel sunum araçları bu hızı yakalayamıyor.

Zorluk sadece slaytları hazırlamak değil, dikkat dağıtıcı unsurlarla dolu bir dünyada dikkatleri çekmektir. İşte bu noktada AI ile oluşturulan sunumlar devreye girerek izleyicilerin ilgisini çekme şeklini yeniden şekillendiriyor.

AI sunum oluşturucular, saatler süren işi dakikalar içinde mükemmel bir içeriğe dönüştürür. Birçok araç değer sunarken, ClickUp tüm iş akışınızı sunum sürecine entegre ederek öne çıkar.

Sunumlarınızı dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve AI'yı iş başında görün.