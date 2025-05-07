En İyi 10 Speedwrite Alternatifi ve Rakibi 2025

Speedwrite, benzersiz içerik oluşturmak için yapay zeka destekli bir araçtır. Herhangi bir konudaki herhangi bir metni yeniden ifade ederek yüzde 100 benzersiz metinler oluşturur. Okuyucu dostu içerik oluşturmak için en iyi yazım uygulamalarını takip eder.

Speedwrite, kurulduğu günden bu yana öğrenciler, araştırmacılar, içerik yazarları, metin yazarları, SEO ve pazarlama uzmanları arasında çok sayıda kullanıcı kazanmıştır.

Speedwrite her açıdan mükemmel bir araç olsa da, bazı sınırlamaları vardır ve herkes için uygun olmayabilir. Bu nedenle, en iyi Speedwrite alternatifleri ve rakiplerinden bazılarını tanımak, bunları karşılaştırmak ve ihtiyaçlarınıza daha uygun bir araç bulmak iyi bir fikirdir.

Speedwrite alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Piyasada çok sayıda AI içerik üreticisi var ve hepsi aynı veya benzer özelliklere sahip gibi görünüyor. Ana sayfalarını incelediğinizde, hepsi çok şey vaat ettiği için kafanız karışabilir ve neyin gerçekten önemli neyin önemsiz olduğunu anlamak zor olabilir. Hız, özgünlük veya işbirliği araçları mı arıyorsunuz? Mobil uygulama önemli bir özellik mi? Ücretsiz Speedwrite alternatifleri de mevcuttur, ancak bunlar iyi mi? Dikkat edilmesi gereken özellikleri birlikte inceleyelim.

Kullanım kolaylığı: Speedwrite alternatiflerini keşfederken, kesinlikle kullanıcı dostu bir çözüm ararsınız. AI yazma araçları zahmetsiz ve keyifli olmalı ve bunun için sezgisel ve temiz bir kullanıcı arayüzü şarttır.

Dilbilgisi ve yazım denetimi: AI yazma araçlarının amacı, işi sizin yerinize yapmaktır. Çıktının dilbilgisi ve yazımını kontrol etmekle zamanınızı boşa harcamak zorunda kalırsanız, her şeyi kendiniz yazsanız daha iyi olur.

Gelişmiş Düzenleme Özellikleri: İdeal olarak, seçtiğiniz metin oluşturucu yalnızca metin üretmekle sınırlı olmamalıdır. Yazılarınızı olabildiğince verimli hale getirecek özellikler sunmalıdır. Bu özellikler arasında doğal dil işleme, kelime sayacı, analiz ve öneriler içeren okunabilirlik puanı, eş anlamlılar, ton ve ses biçimleri vb. yer alabilir.

Entegrasyon ve Dışa Aktarma: Metin oluşturucunuzu iş için kullanacaksanız, ister pazarlama, ister satış veya ürün geliştirme olsun, bazı işbirliği araçlarının yanı sıra, oluşturulan metni kullandığınız işbirliği aracına veya kelime işlemcinize sorunsuz bir şekilde entegre etmenizi sağlayacak dışa aktarma seçeneklerine ihtiyacınız olabilir. Bulut depolama hizmetleriyle entegrasyon da bir artıdır.

Kullanabileceğiniz en iyi 10 Speedwrite alternatifi

Şimdi size piyasadaki en iyi içerik döndürücüler, AI yeniden yazıcılar ve diğer Speedwrite alternatifleri hakkında bilgi vermenin zamanı geldi.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Muhtemelen ClickUp hakkında çok şey duymuşsunuzdur, ancak bu kapsamlı verimlilik platformunun bir AI yazma aracıyla da geldiğini biliyor muydunuz?

ClickUp AI, satıştan pazarlamaya, müşteri desteğine ve ürün yönetimine kadar tüm takımlarınızın ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş bir özelliktir. Proje belgeleri, vaka çalışmaları, raporlar, tanıtım e-postaları, PRD'ler, toplantı gündemleri ve çok daha fazlası için kullanabilirsiniz.

Daha da iyisi, bu araç, temel olarak her rol ve amaç için özenle araştırılmış ve titizlikle oluşturulmuş AI komutlarını kullanır ve bunları kullanışlı şablonlar halinde düzenler.

Örneğin, teknik yazım becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, ClickUp size bu konuda yardımcı olacak mükemmel bir Teknik Yazım için ChatGPT Komutları Şablonu sunar ve takımlar için özellikle yararlı olan bir dizi araştırma planı şablonu vardır.

Bu ChatGPT alternatiflerini deneyin!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje özetleri, raporlar, ürün açıklamaları, tanıtım ve promosyon e-postaları, web sitesi içeriği vb. için idealdir

ClickUp Otomasyonları , en sıkıcı görevlerin çoğunu otomatikleştirerek daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur

Çok çeşitli süreçler ve görevler için hazır komutlar içeren zengin bir Şablon Kitaplığı

Yorumlar, notlar veya özetlenmesi gereken diğer içerikler için proje özeti oluşturma

Başlıklar, madde işaretleri, tablolar vb. ile önceden yapılandırılmış içerik

ClickUp sınırlamaları

AI ile sınırlı konuşma yetenekleri, bu nedenle diğer bazı araçlarda olduğu gibi onunla tartışamaz veya ileri geri konuşamazsınız

ClickUp'ı kullanmaya başlamak biraz zor olabilir çünkü çok fazla özelliği vardır; biraz öğrenme süreci gerektirir (ama buna değer!)

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. Copy. ai

Copy.ai, Speedwrite'ın yerine kullanılabilecek bir başka mükemmel AI metin oluşturucu.

Öncelikle metin yazımı ve içerik oluşturma için tasarlanan Copy. ai, kullanıcı istemlerini (en iyi sonuçlar için bazı bağlamlarla birlikte sağlanmalıdır) işleyerek benzersiz blog gönderileri, e-postalar, satış metinleri, reklam metinleri ve dönüşüm sağlayan sosyal medya içeriği oluşturur.

E-ticarette, çekici ürün açıklamaları oluşturarak çevrimiçi satışları artırabilir.

ClickUp gibi, önceden hazırlanmış içerik şablonlarıyla birlikte gelir, ancak ClickUp'unki kadar çok ve zengin değildir.

Copy. ai, şu anda 29'dan fazla dilde metin üreten çok dilli bir araçtır.

Copy. ai en iyi özellikler

Farklı stil ve tonlarda içerik üretebilir

90'dan fazla araç ve şablon

Mükemmel destek ve yardım merkezi

Temiz ve sezgisel kullanıcı arayüzü

Copy. ai sınırlamaları

Doğrulama gerekebilir

Bazen yavaşlar

Uzun içerikler için ideal değildir

Yüksek kaliteli içerik çıkışı tutarlı değildir

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 36 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için Copy. ai ile iletişime geçin

Copy. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (55+ yorum)

Bu Copy.ai alternatiflerini deneyin!

3. Writesonic

via Writesonic

Pazarlama ihtiyaçlarına yönelik otomatik bir metin oluşturucu arıyorsanız, WriteSonic'ten başka bir yere bakmayın.

Bu AI destekli metin yazma aracı, bloglar, tanıtım ve tanıtım e-postaları, sosyal medya gönderileri, reklamlar ve ürün açıklamaları için SEO'ya uygun ve intihal içermeyen içerik oluşturur. GPT-4 tarafından desteklenmektedir ve şu anda 24 dili desteklemektedir.

Surfer SEO entegrasyonu sayesinde, çıktınız otomatik olarak anahtar kelime açısından optimize edilir ve gerekirse kolayca değiştirilebilir. Ayrıca, içerik fikirleriniz tükenirse, Writesonic size ilham verecek ve başlamanıza yardımcı olacak bir araca sahiptir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Özgün ve orijinalinden daha iyi yeniden yazımlar için güçlü bir yeniden yazma aracı

Gerekli kelime sayısına ulaşmakta zorlandığınızda kullanabileceğiniz Metin Genişletici aracı

Facebook ve Google reklam şablonları

Uzun makaleleri anında özetlemek için içerik özetleyici

Sorunsuz Zapier entegrasyonu

Writesonic sınırlamaları

Metin gramer kontrolü gerektirebilir

Bilgi kesintisi, en son konular hakkında yazılmasını engeller

Birçok Writesonic alternatifine kıyasla en ucuz araçlar arasında yer almamaktadır

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro: Kullanıcı sayısı ve aylık oluşturulan kelime sayısına göre 12,67 $/ay ile 666 $/ay arasında değişir

Kurumsal: Fiyatlandırma için Writesonic ile iletişime geçin

Writesonic Puanları ve Yorumları

G2: 4,7/5 (1.810+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.790+ yorum)

4. Narrato

narrato aracılığıyla

Metin yazarları ve içerik oluşturucular için Narrato, özel bir tanıtıma gerek olmayan bir isimdir. Bu serbest yazar platformu ve pazaryeri, kısa süre önce yapay zekaya yönelerek özelliklerine bir içerik oluşturucu ekledi.

AI içerik asistanına ek olarak, takımların ve bireylerin tüm iş akışlarını tek bir yerde, doğrudan platform üzerinde yönetmelerine olanak tanır ve içerik oluşturma sürecini olabildiğince verimli hale getirmek için zengin takım yönetimi ve işbirliği araçlarına sahiptir. AI araçları, yöneticilerin yazarlar atayabileceği içerik özetleri oluşturarak büyük miktarda zaman tasarrufu sağlar ve platform üzerinden tüm iş akışını yönetir. Daha verimli olmak isteyen her takım için harika bir varlıktır.

Narrato'nun en iyi özellikleri

Bildirimler, toplu eylemler ve içerik deposu ile kolay görev atama ve izleme

AI aracı içerik fikirleri ve özetler oluşturur

Narrato, SEO'ya uygun ve yüksek performanslı içerik üretir

Yerleşik intihal denetleyicisi

Okunabilirlik, dilbilgisi ve metin yapısı önerileri

Narrato sınırlamaları

Sosyal medya özellikleri oldukça basittir

Raporlama iyileştirilmelidir

Narrato, gerçekten tek noktadan bir çözüm haline gelmek için daha fazla entegrasyona sahip olabilir

Narrato fiyatlandırması

Pro: 45 $/ay

İş : 95 $/ay

Özel: Fiyatlandırma için Narrato ile iletişime geçin

Narrato Puanları ve Yorumları

G2: 4,8/5 (30 yorum)

Capterra: 4,9/5 (15 yorum)

5. WordAi

wordAi aracılığıyla

İşte, makine öğrenimi ve yapay zeka kullanarak insan tarafından yazılmış metinler kadar iyi, hatta daha iyi metinler oluşturmak için içerik çıktınızı optimize etmek üzere tasarlanmış basit ve kullanımı kolay bir araç. Bu araç, yeniden ifade etme, yeniden yazma ve yeniden yapılandırma özelliklerine dayanır, yani üzerinde çalışılacak bütün bir metin verildiğinde en iyi sonucu verir.

Bu araç, orijinal içeriğinizi daha okunabilir hale getirmek, netliği artırmak ve metni daha kısa, daha özlü cümlelere ayırmak için önerilerde bulunarak içeriğinizi iyileştirmenize de yardımcı olabilir.

WordAi'nin en iyi özellikleri

Yinelenen içerik veya AI algılama garantisi yoktur

Mükemmel teslim süresi

Yerel API sayesinde, yeniden yazdıklarınızı iş akışınıza kolayca entegre edebilirsiniz

WordAi sınırlamaları

Bu, içerik döndürme aracıdır ve yüksek kaliteli, orijinal içerik oluşturma için uygun değildir

Çok temel içerik düzenleme özellikleri

WordAi fiyatlandırması

Aylık: 57 $/ay

Yıllık: 27 $/ay

Kurumsal: Fiyatlandırma için Word. Ai'ye danışın

WordAi puanları ve yorumları

G2: 3. 8/5 (18 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (13 yorum)

6. QuillBot

quillBot aracılığıyla

QuillBot, yeni ve benzersiz içerikler oluşturmanıza yardımcı olmayacak başka bir araçtır, ancak yeniden yazma işleminizi hızlandırmak veya benzer içerik parçaları üretmek için bir çözüm arıyorsanız, ilginizi çekebilecek ilginç bir Speedwrite alternatifi olabilir.

Paraphraser aracına ek olarak, bu makale yeniden yazma aracı aynı zamanda bir gramer denetleyici, intihal denetleyici, ortak yazma aracı ve içerik özetleme özelliğine de sahiptir. Alıntı oluşturucu, doğru ve doğrulanmış alıntıları anında eklemenize yardımcı olabilecek ilginç bir özelliktir.

QuillBot, web tabanlı bir araçtır ve kesinlikle kullanışlı olan bir Chrome uzantısına sahiptir. Paraphrased içeriğin renk kodlaması, değişikliklerinizi takip etmenize yardımcı olur, böylece yazma işlemi sırasında kendinizi tekrarlamazsınız.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Akıcılık dahil olmak üzere resmiyetten yaratıcılığa kadar çeşitli modlara sahiptir

23'ten fazla dilde çalışır

Eşanlamlılarla değişiklik yapmak için yerleşik eşanlamlılar sözlüğü

Birden fazla dili destekler

Chrome uzantısı Google Dokümanlar'da çalışır

QuillBot sınırlamaları

Birçok QuillBot alternatifi gibi, orijinal içerik oluşturmaz

Ücretli planlarda bile sınırlı çıktı (örneğin, Özetleyici'de 6.000 kelime, 4 eşanlamlı)

Hatalı çalışabilir

Bu listede yer alan birkaç ücretsiz araçtan biri

QuillBot fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz plan

Premium: 9,95 $/ay

QuillBot Derecelendirmeleri ve Yorumları

Capterra: 4,6/5 (118 yorum)

Trustpilot: 3,2/5 (96 yorum)

7. Paraphraser. io

Paraphraser. io, beslediğiniz içeriğe dayalı olarak orijinal, intihal içermeyen içerik oluşturmak için basit, anlaşılır ve sorunsuz bir çözümdür. Bu ücretsiz Speedwrite alternatifi, her türlü metni saniyeler içinde doğru bir şekilde yeniden ifade edebilir ve basit ve hızlı bir içerik döndürücüye ihtiyacınız olduğunda kullanışlı olabilir.

Kullanımı çok kolaydır, sezgisel bir çevrimiçi arayüze sahiptir ve yinelenen içeriği önlemeye yardımcı olur.

Paraphrase generator altı modu vardır: Akıcılık, Standart, Yaratıcı, Kelime Değiştirici, Kısaltma ve Akıllı. Bu modlar, çıktının tonu açısından büyük esneklik sağlar.

Paraphraser. io en iyi özellikler

İçeriği benzersiz metinler oluşturmak için hızlı, ucuz ve kolay bir araç

Kendi tarafında veri depolama alanı olmayan API'lere ve 7/24 desteğe sahiptir

İnsan düzeyinde parafrase etme vaadi

Bu listede yer alan birkaç ücretsiz Speedwrite alternatifinden biri

Paraphraser. io sınırlamaları

Reklamlarla dolu kullanıcı arayüzü

Özgünlük açısından her zaman güvenilir değildir

Yazma araçlarında çok sınırlı ücretsiz plan

Yeterli kullanıcı geri bildirimi veya yorum yok

Paraphraser. io fiyatlandırma

Ücretsiz

Haftalık : 7 $/hafta

Aylık : 20 $/ay

Yıllık: 60 $/yıl

Paraphraser. io puanları ve yorumları

Trustpilot: 3,7/5 (8 yorum)

G2 veya Capterra'da yorum bulunmamaktadır

8. SpinBot

spinBot aracılığıyla

Ücretsiz Speedwrite alternatifleri arasında SpinBot, sadeliği ile rakiplerinden ayrılır. Adından da anlaşılacağı gibi, SpinBot metninizi yeniden ifade ederek veya döndürerek çıktınızı hızlı bir şekilde artırmanıza yardımcı olur.

İçerik pazarlaması yoluyla web görünürlüğü oluşturmaya çalışan markalar ve işletmeler için iyi bir seçimdir ve öğrenciler ve araştırmacılar için de yararlı olabilir.

SpinBot'un en iyi özellikleri

Son eklenen Özetleyici özelliği

Ayrı bir Dilbilgisi Denetleyici aracının yanı sıra eşanlamlı kelime önerisi de vardır

Çok hızlı çalışır ve birden fazla dili işleyebilir

Ücretsiz plan, onu diğer bazı Speedwrite alternatif parafrase araçlarından ayırır

SpinBot sınırlamaları

Bu araç, çoğu Spinbot alternatifine kıyasla çok basittir ve yaratıcı veya orijinal içerik üretemez

Oluşturulan metinlerin yapay zeka araçlarıyla intihal kontrolünden geçirilmesi gerekebilir

Oturumlarda sınırlama olmamasına rağmen, sağlanan metin 10.000 kelimeyi geçmemelidir

SpinBot fiyatlandırması

Ücretsiz

SpinBot puanları ve yorumları

Trustpilot: 4/5 (6 yorum)

G2 veya Capterra incelemeleri mevcut değildir

9. Outwrite

outwrite aracılığıyla

Tam olarak bir metin oluşturma aracı olmasa da, yapay zeka destekli bir yazma asistanı olan Outwrite, yazma becerilerini geliştirmek için makine öğrenimini kullanmak isteyenler için sağlam bir ücretli veya ücretsiz Speedwrite alternatifi sunuyor.

Bu Grammarly benzeri çözüm, bir paraphrasing aracı ve bir gramer ve yazım denetleyicisi içerir ve ayrıca stil ve yapılandırma konusunda da yardımcı olabilir. Ücretsiz sürüm oldukça basittir ve yalnızca gramer ve yazım konusunda yardımcı olurken, ücretli planlar yapısal ve stil önerileri ve intihal denetleyici yazma araçları dahil olmak üzere daha fazla özellik sunar.

Outwrite'ın en iyi özellikleri

Herhangi bir kelime işlemciye entegre olur (Google Dokümanlar, Microsoft Word, Outlook, WordPress, LinkedIn)

İngilizce, Fransızca ve İspanyolca desteği

Okunabilirlik ve stil bilgileri ve istatistikler

Bu Speedwrite alternatifinde bulunan parafrazlama araçları

Outwrite sınırlamaları

Premium özellikler oldukça pahalıdır

Bazı tutarsızlık sorunları

Müşteri hizmetleri ile ilgili şikayetler

Outwrite fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,95 dolar

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 7,95

Outwrite Puanları ve Yorumları

G2: 4. 3/5 (15 yorum)

Capterra: 4. 2/5 (22 yorum)

10. Frase

Via Frase

Frase. io, içerik oluşturma ve arama motoru optimizasyon stratejisini optimize etmek için tasarlanmış yenilikçi bir AI aracıdır. Derinlemesine içerik özetleri sağlar, içeriğinizle ilgili soruları yanıtlar ve SEO sıralamanızı iyileştirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

En iyi performans gösteren web içeriğini analiz etme yeteneği ile Frase. io, hedef kitlenize hitap eden içerik oluşturmak için paha biçilmez bir paraphrasing aracı ve makale yeniden yazma arac ıdır. Dilbilgisi denetleyicisi ile birlikte gelir ve Speedwrite'ın en popüler alternatiflerinden biri haline gelmektedir.

Frase'nin en iyi özellikleri

İçerik özetleri yazmak için üç farklı stil kullanan yerleşik bir yeniden ifade aracı

AI yazma araçları, proje tekliflerinden web sitenizdeki SSS bölümlerine kadar her şeyi içerebilen bölümler veya metin parçaları da oluşturabilir

Platform üzerinden salt okunur bir belge PDF'yi veya tam bir belgeyi kolayca paylaşın (Microsoft Word veya Google Dokümanlar gerekmez)

Frase sınırlamaları

4.000 kelimeden fazla kelime üretmek için Pro Eklenti, aylık 35 $ abonelik ile birlikte gelir

Bu araç, SEO anahtar kelimeleri ve SERP tabanlı öneriler oluşturma konusunda doğruluğunu artırabilir

Diğer bazı AI araçlarının aksine, tamamen ücretsiz bir sürüm sunmamaktadır

Makale yeniden yazıcı birden fazla dilde çalışabilir, ancak en iyi İngilizce'de çalışır

Frase fiyatlandırması

Solo: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 44,99

Takım: 114,99 $ (3 kullanıcı ve ek takım üyeleri için aylık 25 $)

Frase müşteri yorumları

G2: 4,9/5 (280+ yorum)

Capterra: N/A

ClickUp: En İyi Paraphrasing ve Yeniden Yazma Aracı

Speedwrite alternatiflerini incelediğimizde, diğerlerinden açıkça sıyrılan bir araç var: ClickUp.

ClickUp, içerik yazarlarının yeni fikirler üretmesini, daha büyük rakiplerin içerik üretimine ayak uydurmasını ve içerik takvimlerini düzenli ve sorunsuz bir şekilde tutmasını kolaylaştırdığı için en iyi Speedwrite alternatifidir. Gereksiz ve tekrarlanan içeriklerle uğraşma günleri sona erdi; ClickUp AI ile sürekli olarak yeni ve ilgi çekici içerikler üreteceksiniz.

ClickUp'ı bugün deneyin ve neden Speedwrite'ın sadece bir alternatifi olmadığını, üstün içerik verimliliği ve etkinliği elde etmek için attığınız bir sonraki adım olduğunu keşfedin.