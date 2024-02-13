takımlar ve Profesyoneller için 10 Ücretsiz Araştırma Planı Şablonu

Sıfırdan yeni bir araştırma projesi başlatmak çok zor gelebilir. Doğru araçlar ve şablonlar olmadan, boş bir sayfa ve yönünüz olmadan kalırsınız. Bunlarla, yeni bir proje başlatmak veya mevcut bir projeyi düzenlemek çocuk oyuncağı gibi gelir.

Bu nedenle, en iyi araştırma planı şablonlarından oluşan bir kütüphane oluşturmanız gerekir. Biz de bunu yapmanıza yardımcı olmak için buradayız.

Araştırma planı şablonu kullanmanın avantajlarını incelerken ve favorilerimizden bazılarını paylaşırken bize eşlik edin. Tüm bunlar, araştırma projelerinizin sihir gibi işlemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Araştırma Planı Şablonu nedir?

Araştırma planı şablonu, mümkün olan en iyi araştırma yönetim planını oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir belgedir. Boş bir ekranla sıfırdan başlamak yerine, araştırma planı belgesi size doldurmanız gereken yapı taşlarını sunar, böylece önemli hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

UX araştırması (kullanıcı deneyimi) ve vaka çalışması şablonları gibi her şeyi kapsayan birçok sağlam araştırma planı belgesi bulunmaktadır. Bu şablonlar, ürün geliştirme prototipleri veya pazarlama projesi için araştırma hedefleri üzerinde çalışıyor olsanız da, her takım için yararlı olabilir. Ürün tasarımı, UX araştırması ve proje yönetimi takımları için özellikle yararlıdır.

En popüler araştırma planı şablonlarından bazıları şunlardır:

Her biri, araştırmanızı daha stratejik ve organize bir şekilde toplamanıza, gözden geçirmenize ve raporlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Araştırma planını, işleri kolaylaştırmak, rehberlik sağlamak ve projenizi başarıyla tamamlamanıza yardımcı olmak için yanınızda bulunan yararlı bir araştırma arkadaşı olarak düşünün.

İyi bir araştırma planı şablonu nedir?

Proje şablonları söz konusu olduğunda hepimiz farklı şeyler arıyoruz. Siz sadeliği ve düzeni tercih ederken, başka bir takım renkli ve uyarıcı öğelerle daha yaratıcı bir yaklaşımı tercih edebilir.

İhtiyaçlarınız benzersiz olsa da, bir araştırma planı şablonunu diğerlerinden ayıran bazı unsurlar vardır.

En iyi araştırma planı şablonları:

Siz ve ürün takımınızın düzenli çalışmasını sağlayın

Kullandığınız araştırma sürecini ve araştırma yöntemini standartlaştırmanıza yardımcı olur

Anahtar proje hedeflerine ve çıktılarına odaklanın

Kaydedilecek ve analiz edilecek metrikler için öneriler sunar

Araştırma sorularınızı tek bir yerde tutmanıza yardımcı olur

Proje zaman çizelgenize sadık kalmanıza yardımcı olur

Düşüncelerinizi ve araştırma bulgularınızı saklayabileceğiniz belirli bir yer sağlayın

Hiçbir birey veya takım için mükemmel bir şablon yoktur. Amacınızın veya hedefinizin ne olduğunu, proje yönetimi iş akışlarınızın nasıl olduğunu ve en çok hangi alanlarda desteğe veya rehberliğe ihtiyacınız olduğunu düşünün. Bu, hangi şablonları kullanacağınızı ve wiki yazılımını kullanarak sık kullandığınız şablonlardan oluşan bir koleksiyon oluşturmak için nasıl kullanabileceğinizi seçmenize yardımcı olacaktır.

kullanabileceğiniz 10 Araştırma Planı Şablonu

Yüzlerce araştırma planı şablonu mevcuttur, ancak hepsi birbirine benzemez. Bazıları proje yönetimi becerilerinizi en iyi şekilde ortaya çıkarırken, diğerleri bunları engeller.

En iyilerin en iyilerini bir araya getirdik ve bu yıl iş akışınıza ekleyebileceğiniz en kapsamlı araştırma planı şablonları listesini sizinle paylaşıyoruz. Daha da iyisi ne biliyor musunuz? Pahalı bir fiyat planı satın almanıza gerek yok, bu şablonların hepsi ücretsiz!

1. ClickUp Kullanıcı Araştırması Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kullanıcı Araştırması Planı Şablonu

"Araştırma planı şablonu" denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri kullanıcı araştırmasıdır. Geliştirme ve proje takımları için bu, strateji ve organize olmanın çok önemli olduğu sürecin adımlarından biridir.

ClickUp'ın Kullanıcı Araştırması Planı Şablonu, bunu ve daha fazlasını kolayca gerçekleştirmenizi sağlar. Proje genel bakışınızı ve araştırma hedeflerinizi, araştırma amaçlarınızı, hipotezlerinizi ve daha fazlasını paylaşabileceğiniz alanın yanı sıra bonus olarak bir Mülakat Araştırması Raporu belgesi de bulunur.

Bu şablon, tüm paydaşlar için merkezi bir kaynak görevi görür. Takımınızı bir araya getirmek, hedeflerinizi ve amaçlarınızı yeniden teyit etmek ve nitel araştırma projenizi yürütürken yolunuzdan sapmamak için kullanın.

Bonus: UX tasarım araçları!

2. ClickUp Pazar Araştırması Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Pazar Araştırması Şablonu

En iyi verileri elde etmek istiyorsanız, pazar araştırmanızı planlamak bir zorunluluktur. Takımınıza ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir yerden sağlayın ve sürecinizin sorunsuz ilerlemesine yardımcı olun.

Takımınızın bilgili ve hazır olmasını sağlamak için ClickUp tarafından Pazar Araştırması Şablonu'nu geliştirdik. Bu, tüm anahtar bilgileri tek bir yerde toplayan bir Görev şablonudur.

Pazar Araştırması Şablonumuz beş özel alan özelliğine sahiptir: araştırma sunumu bağlantısı, pazar araştırması türü, rapor belgesi bağlantısı, veri toplama tekniği ve araştırma aşaması. Tıklanabilir bağlantılarınızı ekleyin ve ilerledikçe açılır menüleri kullanarak doğru aşamayı veya türü atayın.

3. ClickUp Araştırma Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Araştırma Beyaz Tahta Şablonu

Kullanıcı araştırmalarını birçok şekilde toplayabilirsiniz. Anketler, kullanıcı görüşmeleri, odak grupları, kullanıcı araştırma oturumları veya sosyal medya. Bunu yapmak için bir başka süper ilgi çekici yol da beyaz tahta kullanmaktır.

ClickUp'ın Araştırma Beyaz Tahta Şablonu ile işbirliği ve kullanıcı araştırması interaktif ve eğlenceli hale gelir. Takımınızı, boş beyaz kutular yerine dijital yapışkan notlar kullanarak bu son derece görsel şablonda topladıkları bilgileri paylaşmaya teşvik edin.

Kullanıcı araştırmalarınızı daha ilgi çekici bir şekilde görüntülemek için bu ClickUp beyaz tahta şablonunu kullanın. Bunu iç araştırma projeleri için bir araç olarak da kullanabilirsiniz — paydaşlarınızı bağlantı ile davet edin ve doğrudan yorum yapmalarını isteyin.

4. ClickUp Hisse Senedi Araştırma Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Hisse Senedi Araştırma Raporu Şablonu

Yatırımcılara paralarıyla ne yapacakları konusunda danışmanlık hizmeti veriyorsanız, bir hisse senedi raporu olmazsa olmazdır. Her seferinde manuel olarak yeni bir rapor yazmak yerine, bir araştırma planı şablonu süreci kısaltmanıza ve doğrudan ayrıntılara geçmenize yardımcı olabilir.

ClickUp'ın Hisse Senedi Araştırma Raporu Şablonuna girin. Bildiklerinizi daha stratejik bir şekilde paylaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Şirket genel bakışı, yönetim takımı, performans, piyasa değeri ve öneriler hakkında içgörüler paylaşın.

Bu araştırma planı şablonu, bulgularınızı yatırımcılara düzenli ve etkili bir şekilde sunmak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Yatırımcı müşterileriniz ve ortaklarınızın gözünde profesyonel görünün ve tüm verilerinizi daha sonra üzerinde düşünebilmek için anlamlı bir şekilde saklayın.

5. ClickUp SEO Araştırma ve Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp SEO Araştırma ve Yönetimi Şablonu

Şirketinizin SEO performansını takip etmek kolay bir görev değildir. Çok sayıda değişken, araç, proje, hedef ve takım üyesi olduğundan, düzenli ve verimli çalışmak için bir yönteme ihtiyacınız vardır.

Neyse ki, ClickUp'ın SEO Araştırma ve Yönetimi Şablonu, süreci basitleştirmenize ve patronunuzun gözünde iyi bir izlenim bırakmanıza yardımcı olmak için burada. Bu Klasör şablonu, SEO hedefleriniz üzerinde çalışmak için özel bir alan sunar. SEO ile ilgili özel alanlar ve çok sayıda özel görev türü, takımınızın ilerlemeyi iletmesine ve araştırma planınızdaki engelleri görmesine yardımcı olur.

Bu şablonu kullanarak SEO projelerinizin durumunu bir bakışta görebilir ve takımınızın işleri hakkında daha proaktif olabilirsiniz. Ayrıca ayrıntılara dalabilir, zaman tahminlerini, yayın tarihlerini ve sıralamalarınızın durumunu anlayabilirsiniz.

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6. ClickUp Araştırma Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Araştırma Raporu Şablonu

Bir araştırma raporu hazırlamanız istendiğinde her seferinde sıfırdan başlamanıza gerek yok. Bunun yerine, tüm araştırma sorularınızı ve çalışma raporlarınızı bir öncekiler kadar etkileyici hale getirmek için bir şablon kullanın.

ClickUp'ın Araştırma Raporu Şablonu ile başarıya giden yolu kısaltın. Yönetici özeti, giriş, araştırma yöntemi ve teknikleri, sonuçlar ve tartışma, referanslar ve ekler için bölümler bulunmaktadır. Raporun yazarını ve katkıda bulunanları ekleyin, böylece rapora katkıda bulunan herkesi tanıyabilirsiniz.

Bu etkileyici şablonla araştırma yöntemlerinizi, yaklaşımınızı ve bulgularınızı paydaşlarınız ve müşterilerinizle paylaşın. Takımınızın organize olmasına ve paydaşları ilerleme hakkında bilgilendirmek için daha iyi bir yol bulmasına yardımcı olacak kullanışlı bir temel oluşturur.

7. ClickUp Veri Analizi Bulguları Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Veri Analizi Bulguları Şablonu

ClickUp'ın Veri Analizi Bulguları Şablonu, verilerinizi herkese daha anlamlı bir şekilde sunmanıza yardımcı olur. Bu şablon, sayılar ve grafikler sunmak yerine, sorun tanımına, kapsamına, analiz ve araştırma yöntemine, bulgulara ve sonuç lara daha derinlemesine inmenize yardımcı olabilir.

Bu şablonu kullanarak düşüncelerinizi düzenleyin ve çalışmanızın sonuçlarını şeffaf ve kolay okunur bir şekilde aktarın. Yaklaşımınızın yanı sıra bağlam ve arka plan bilgilerini de açıklayın, böylece paydaşlarınız verilerin ne anlama geldiğini tam olarak anlayabilir.

8. ClickUp Kişisel SWOT Analizi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kişisel SWOT Analizi Şablonu

Kişisel bir SWOT analizi, sizin (veya takımınızın) güçlü ve zayıf yönlerinizi, fırsatları ve tehditleri anlamanıza yardımcı olabilir. Bu bilgiler sadece işinizi daha iyi yapmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda şirketin genelinde yarattığınız etki konusunda daha bilinçli olmanızı sağlar.

ClickUp'ın Kişisel SWOT Analizi Şablonu, SWOT analizinizi yapmayı hatırlamanıza yardımcı olabilir. Güçlü ve zayıf yönlerinizi, fırsatları ve tehditleri bulun. Bu Görev şablonu, hedefiniz, zaman çizelgeniz ve tamamlanma oranınız dahil olmak üzere ilerlemenizi izlemenize yardımcı olacak birkaç özel alan özelliğine sahiptir.

Bu şablon, kişisel SWOT analizinize odaklanmanıza yardımcı olacak bir hatırlatıcı olabilir, böylece takımınızın ve şirketinizin hedeflerine ve amaçlarına nasıl katkıda bulunduğunuzun daha bilinçli ve kararlı olabilirsiniz. Kişisel SWOT'unuzu kullanarak işiniz için profesyonel hedefler belirleyin ve daha büyük bir etki yaratın.

9. ClickUp Vaka Çalışması Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Vaka Çalışması Şablonu

Vaka çalışmaları, markalarınızın, müşterilerinizin veya rakiplerinizin neler yaptığına dair güçlü bir içgörü sağlar. Kişisel araştırmalarınıza ve bulgularınıza dayalı olarak işin belirli bir alanına derinlemesine bir bakış sunar.

ClickUp'ın Vaka Çalışması Şablonu ile vaka çalışmalarınızı oluşturma sürecini basitleştirin. Bu şablon, takımınız, paydaşlarınız veya müşterilerinizle net ve içgörülü vaka çalışmaları sunmak için sağlam bir temel sağlar. Şirketi, vaka çalışmanızın amacını, çözümleri ve istatistikleri ile içgörülerini tanıtın.

Bu şablonu kullanarak büyük ölçekli vaka çalışmaları oluşturun. Verilerinizi, takımınızın veya paydaşlarınızın vaka çalışmasından mümkün olan en yüksek değeri elde etmek için ihtiyaç duydukları tüm bağlam bilgileriyle birlikte açık ve öz bir şekilde sunun.

10. ClickUp Soruşturma Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Soruşturma Raporu Şablonu

Araştırmalarımız genellikle pazarı, rakiplerimizi veya kendi şirketimizin yaptıklarını anlamamıza yardımcı olur. Bazen ise olayları ve zorlukları anlamamıza yardımcı olur.

İşte burada ClickUp'ın Soruşturma Raporu Şablonu devreye girer. Bu şablon, kazalar, şikayetler, olaylar ve ihlaller hakkında rapor vermenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Özet ve kanıtlar dahil olmak üzere vaka ayrıntılarını açıklayın, ardından görüşme soruları ve cevapları için alan bulunan çapraz sorguya geçin ve sonuca varın.

Bu şablon, zorlukları nasıl aştıklarını veya olayları nasıl ele aldıklarını göstermek isteyen takımlar ve şirketler için vazgeçilmezdir. Şeffaflık ve güven oluşturmak için harikadır ve ihtiyaç duyduğunuzda kanıtların izini belgelemek için yararlı bir yol görevi görür.

Araştırma Planı Nasıl Yazılır?

Artık araştırma planınız için bir şablona sahip olduğunuza göre, bir planın nasıl yazılacağına dair ayrıntılara geçelim. Araştırmanıza rehberlik edecek ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak etkili bir araştırma planı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: Araştırma Sorunuzu Belirleyin

Bir araştırma planı yazmanın ilk adımı, araştırma sorunuzu veya konunuzu açıkça tanımlamaktır. Bu, tüm araştırmanızın temelini oluşturacak ve yöntemlerinizi ve analizlerinizi yönlendirmeye yardımcı olacaktır. Sorunuzun belirgin, ilgili ve projenizin kapsamında gerçekleştirilebilir olduğundan emin olun.

Adım 2: Hedeflerinizi Özetleyin

Ardından, araştırmanızın belirli amaçlarını veya hedeflerini ana hatlarıyla belirtmelisiniz. Bu amaçlar, araştırma sorunuzla uyumlu olmalı ve projeniz için net bir yol haritası sağlamalıdır. Bunların ölçülebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlayın.

Adım 3: Araştırma Yöntemlerinizi Seçin

Araştırma sorunuz ve hedeflerinize göre, artık veri toplama ve analiz yapma için uygun yöntemleri belirleyebilirsiniz. Bunlar anketler, deneyler, görüşmeler veya literatür incelemelerini içerebilir. Araştırma konunuza uygun ve güvenilir ve doğru sonuçlar sağlayacak yöntemleri seçmek önemlidir.

Adım 4: Zaman Çizelgesi Oluşturun

Bir araştırma planı, projenin her aşaması için ayrıntılı bir zaman çizelgesi içermelidir. Bu, planınızı takip etmenize ve her görevi tamamlamak için yeterli zamanınız olmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır. Zaman çizelgenizi gerçekçi tutun ve beklenmedik gecikmeler veya zorluklar için biraz zaman ayırın.

Adım 5: Etik Etkileri Dikkate Alın

Araştırma yaparken, olası etik sonuçları dikkate almak önemlidir. Bu, katılımcılardan onay almak, gizlilik ve mahremiyeti sağlamak veya kurumunuz veya yönetim organınız tarafından belirlenen etik kurallara uymak gibi hususları içerebilir.

Adım 6: Olası Sonuçları Öngörün

Her araştırma projesinde olduğu gibi, her zaman ortaya çıkabilecek potansiyel sonuçlar vardır. Bunlar hem olumlu hem de olumsuz olabilir ve bunları önceden tahmin edip planlamak önemlidir. Bu, araştırmanız sırasında ortaya çıkabilecek olası zorluklara veya değişikliklere hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

7. Adım: Planınızı Gözden Geçirin ve İyileştirin

Önceki adımları tamamladıktan sonra, araştırma planınızı gerektiği gibi gözden geçirip revize etmeniz çok önemlidir. Proje ilerledikçe planların değişmesi yaygın bir durumdur, bu nedenle gerektiğinde ayarlamalar yapmaya ve yöntemlerinizi veya zaman çizelgenizi değiştirmeye açık olun.

En İyi Araştırma Planı Şablonlarıyla Düzenli Kalın

Kimse düzensiz bir projeyi sevmez, özellikle de bir araştırma projesini. Takımınızın rahat bir nefes almasını sağlayın ve her şeyi kontrol altında tuttuğunuzu fark ettiklerinde paydaşlarınızın yüzünü güldürün.

Bu ücretsiz araştırma planı şablonlarını kullanarak organize olun, iş akışlarınızı kolaylaştırın ve herkesi bilgilendirin. Projeleriniz için uygun şablonlardan bir koleksiyon oluşturun ve bunları takım olarak çalışma şeklinizin merkezi haline getirin. Standartlaştırın, basitleştirin ve verimlilik kazanın.

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