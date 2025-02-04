2025'in En İyi 10 Araştırma Yönetimi Yazılımı

Araştırma projeleri arasında koşturup duruyor ve işleri takip etmekte zorlanıyor musunuz? Endişelenmeyin. Hazır olan şık yeni araştırma yönetimi aracıyla çok daha verimli olabilirsiniz.

Peki, araştırma yönetimi için düzinelerce araç ve uygulamayı inceleyerek size en uygun olanı bulmak için zamanınız yoksa ne yapacaksınız? İşte burada devreye giriyoruz!

2024 yılında kullanabileceğiniz en iyi 10 araştırma yönetimi yazılımı aracını seçtik, böylece en iyinin en iyisini seçebilirsiniz.

Seviye atlamanın zamanı geldi! ?

Araştırma Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İster bireysel bir araştırmacı olun ister bir araştırma takımını yönetin, araştırma yönetimi yazılım araçları her şeyi daha iyi hale getirir. Listemizdeki 10 aracı seçerken öncelik verdiğimiz bazı özellikler şunlardır:

Sezgisel kullanıcı arayüzü: Çoğu araç bir öğrenme eğrisi içerir, ancak yapılandırılabilir kullanıcı arayüzü, kullanıma alışmayı kolaylaştırır

Uyumluluk: En iyi araçlar, indirilebilir yazılımlar, mobil uygulamalar ve web tabanlı uygulamalar sunar, böylece takım üyeleriniz Android, iOS, Mac, Windows, Linux ve favori web tarayıcılarında çalışabilir

Entegrasyonlar: Siz ve takımınız proje yönetimi yazılımı gibi araçlar kullanıyorsanız, tümüyle entegre olabilecek araştırma yönetimi araçları arayın

Otomasyonlar: İş süreci otomasyonu günlük görevleri halleder ve sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar

Şablonlar: Kaynak yönetimi, proje yönetimi, Kaynak yönetimi, proje yönetimi, süreç haritalama ve araştırma planlama gibi alanlarda iş akışınızı kolaylaştıracak hazır şablonlar arayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Araştırma Yönetimi Yazılımı

Tamam, zaman kaybetmeyelim ve işin özüne gelelim. İşte 2024'ün en iyi 10 araştırma yönetimi yazılımı aracı seçtiklerimiz.

ClickUp ile etkili araştırma planları oluşturun ve projenizi konsept aşamasından tamamlanmasına kadar kolaylaştırın

ClickUp, araştırma projeleriniz için çok sayıda araştırma ve proje yönetimi yazılımı özelliğine sahip bulut tabanlı bir güç merkezidir. Birkaç nedenden dolayı en iyi seçimimizdir.

Öncelikle, onu en yararlı araçlardan biri haline getirmek için sayısız saatler harcadık. Yüksek puan aldı ve G2'nin 2024'ün En İyi Proje Yönetimi Yazılım Ürünleri ve Araçları dahil olmak üzere birçok listenin başında yer aldı.

ClickUp, gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, ücretsiz Gantt grafikleri, AI yazma araçları, proje dokümantasyon araçları ve çok daha fazlasını sunar. Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ve düzinelerce kullanışlı şablon ile istediğiniz hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz.

Örneğin, ClickUp Araştırma Projesi Plan Şablonu, karmaşık görevleri parçalara ayırır, kaynaklarınızı düzenler ve veri görselleştirme araçlarını kullanarak ilerlemenizi iletir. ClickUp Belgeleri ise, iş akışlarınıza kolayca bağlanabilen güzel belgeler ve wiki'ler oluşturmanıza olanak tanıyan basit bir wiki yazılımı görevi görür.

Bunların çoğunun Sonsuza Kadar Ücretsiz planında mevcut olduğundan bahsetmiş miydik? ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Google Dokümanlar, Google Akademik, Google Drive, Google Çalışma Alanı, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub ve Asana dahil 1.000'den fazla diğer araçla entegrasyon

Özelleştirilebilir gösterge panelleri, bildirimler, elektronik tablolar, şablonlar, zaman takibi, otomasyonlar ve daha fazlası

ClickUp AI yazma asistanı , metrikleri özetler, e-postalar oluşturur, eylem öğeleri oluşturur, meta veriler taslakları hazırlar ve saniyeler içinde sosyal medya gönderileri oluşturur

Mobil uygulama, web tabanlı uygulama ve masaüstü yazılımı tüm işletim sistemlerinde çalışır

Görev yönetimi özellikleri, teziniz için akademik araştırma yapıyor veya şirketinizin araştırma verilerini yönetiyor olsanız da, araştırma sürecinizi düzenler ve otomatikleştirir

Birden fazla görünüm ve araç, referansları, araştırmaları ve daha fazlasını yönetmek için karmaşık görselleştirmelerle büyük veri kümelerini düzenlemenizi sağlar

ClickUp sınırlamaları:

Bazı yeni kullanıcılar bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir (basit, ücretsiz öğreticilerle çözülmüştür)

ClickUp AI, Sonsuza Kadar Ücretsiz planında mevcut değildir (önce ücretsiz deneme sürümünü deneyin)

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık ödeme

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Tableau

tableau aracılığıyla

Tableau, Salesforce tarafından desteklenen bir veri görselleştirme aracıdır. Farklı kaynaklardaki verileri tek bir analiz platformunda birleştirmek için tasarlanmıştır. Referans yönetimi yazılımı, sürükle ve bırak arayüzü ve etkileşimli gösterge panelleriyle karmaşık araştırma verilerini düzenlemeyi kolaylaştırır.

Tableau, çeşitli veri analizi ve paylaşım seçeneklerine erişim sağlayarak hayatınızı kolaylaştırır. Öğrenciler ve öğretmenlerden veri bilimcileri ve iş sahiplerine kadar herkes için tasarlanmıştır.

Tableau'nun en iyi özellikleri:

Tableau Cloud, daha iyi iş sonuçları elde etmenizi sağlayan ve entegre veri yönetimi sunan bulut tabanlı bir analiz platformu sağlar

Tableau Prep, verimli analiz için araştırma verilerinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde birleştirmenizi, düzenlemenizi ve organize etmenizi sağlayan modern bir araçtır

İşbirliğini, veri hikaye anlatımını ve karar vermeyi kolaylaştırmak için çok çeşitli ürünlerle entegrasyon

Takımınızı işe alırken kullanabileceğiniz eğitim modülleri, Tableau'nun birçok araştırma yönetimi aracıyla öğrenme sürecini en aza indirir

Tableau sınırlamaları:

Kullanıcılar, büyük dosyaların bazen uzun yükleme süreleri gerektirdiğini ve çökmelere neden olabileceğini bildiriyor

Bazı incelemelerde Tableau yazılımının yeni sürümlerindeki hatalardan bahsedilmektedir

Tableau fiyatlandırması:

Tableau Viewer: Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık ödeme

Tableau Explorer: Kullanıcı başına aylık 42 $, yıllık ödeme

Tableau Creator: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 70 ABD doları

Tableau puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

3. GanttPRO

ganttPRO aracılığıyla

GanttPRO, verimli proje yönetimi için Gantt grafiklerini kullanan bir kaynak yönetim sistemidir. Ayrıca, takımları yönetmek ve iş akışınızı düzenlemek için mükemmel bir araştırma ve referans yönetim yazılımıdır.

Excel elektronik tablolarını ve grafikleri içe aktarın veya önceden hazırlanmış şablonları kullanarak projelerinizi hemen başlatın. Bu listedeki tüm araştırma yönetim araçları arasında GanttPRO, tez araştırması, iş verileri analizi, wiki sayfaları, bibliyografyalar ve daha fazlası için ihtiyacınız olan her şeyi düzenlemenize yardımcı olur. ?️

GanttPRO'nun en iyi özellikleri:

Birden fazla görünüm, daha iyi araştırma ve çalışma alanı görselleştirmesi için Gantt grafiklerine ek olarak Kanban ve scrum panoları oluşturmanıza olanak tanır

Slack, OneDrive, Google Drive ve MS Teams ile entegrasyonlar, tüm işlerinizi tek bir yerde toplar

Zaman günlükleri, her bir araştırma görevine ne kadar zaman harcadığınızı izlemenizi sağlar

İşbirliği araçları, araştırma takımlarının birlikte çalışmasını ve gerçek zamanlı iletişim kurmasını kolaylaştırır

GanttPRO sınırlamaları:

Bazı görünümlerde sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır

İncelemelerde görevleri taşıma ve dönüştürmedeki zorluklardan bahsedilmektedir

GanttPRO fiyatlandırması:

Temel: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Pro: 15,99 $/ay kullanıcı başına

İş: 24,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GanttPRO puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

4. Klipfolio

klipfolio aracılığıyla

Klipfolio, araştırma verilerinizi gerçek zamanlı olarak izleyen bir iş gösterge paneli aracıdır. Herkesin ihtiyaç duyduğu anda ihtiyaç duyduğu verilere erişerek daha iyi kararlar almasına yardımcı olan, metrik odaklı bir platformdur. ✨

Bireysel kullanıcılar ve veri ekipleri, bu güçlü analiz aracını kullanarak araştırma bilgilerine self servis erişim sağlayan kullanıcı dostu bir platformda verileri kataloglayabilir. Takım projeleri için etkili raporlar hazırlayın, araştırma makaleleri için alıntıları düzenleyin ve son kullanıcılar için faydalı gösterge panelleri oluşturun.

Klipfolio'nun en iyi özellikleri:

Ahrefs'ten Zapier'e kadar 100'den fazla diğer araç ve uygulama ile entegrasyonlar ve bunların arasında düzinelerce seçenek

Android ve iOS mobil cihazlar ve en popüler web tarayıcılarıyla uyumluluk

Klip Annotations, açıklamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza, güncellemenize ve silmenize olanak tanır

Kullanıcı dostu arayüz, yeni kullanıcıların öğrenme sürecini kısaltır

Klipfolio sınırlamaları:

Bazı incelemelerde uyarı ve bildirimlerin eksikliğinden bahsedilmektedir

Bazı kullanıcılar, gösterge paneline öğeler ekledikten sonra uygulamayı yeniden başlatmak zorunda kaldıkları konusunda sorunlar bildirmiştir

Klipfolio fiyatlandırması:

Başlangıç: 125 $/ay

Pro: 300 $/ay

İş: 800 $/ay

Klipfolio puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

5. Whatagraph

via Whatagraph

Whatagraph, verimli pazarlama projeleri için özelleştirilebilir şablonlarla araştırma verilerini yönetmeye ve görselleştirmeye yardımcı olan bir raporlama aracıdır. Verileri taşıyın, raporları paydaşlarla paylaşın ve çarpıcı raporlar oluşturun. ?

Whatagraph, birden fazla aracın yerini alır ve takımınızın işlerini kullanıcı dostu bir gösterge paneli ile kullanımı kolay bir veri platformunda toplar. Bu araç, şirket içi veri araştırma ve pazarlama takımları düşünülerek tasarlanmıştır.

Whatagraph'ın en iyi özellikleri:

YouTube, Google BigQuery, LinkedIn ve BigCommerce dahil 40'tan fazla araç ve uygulama ile entegrasyonlar

Araştırma verilerinin aktarımını otomatikleştirerek takım üyelerinizin iş saatlerinden tasarruf edin ve ş Akışınızı kolaylaştırın

Veri analizi yazılımını kullanarak daha kısa sürede kaliteli raporlar oluşturun

Pazarlama takımınıza sonuç almak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak için web sayfası performans verilerini analiz edin ve yönetin

Whatagraph sınırlamaları:

Bazı yorumlarda müşteri hizmetlerinin yavaş yanıt verdiği belirtilmektedir

Bazı kullanıcılar, araştırma sürecini yavaşlatan hatalar bildirmektedir

Gerçek proje yönetimi yazılımı özellikleri yok

Whatagraph fiyatlandırması:

Profesyonel: Yıllık 223 $

Premium: Yıllık 335 $

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Whatagraph puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

6. Looker

google aracılığıyla

Looker (diğer adıyla Google Looker Studio), araştırma verilerini kullanmak, analiz etmek ve görselleştirmek için benzersiz bir modelleme dili kullanan tarayıcı tabanlı bir veri analizi platformudur. Yönetilen ve self servis iş zekası (BI) için kullanın ve kuruluşunuzun metrikleri için en iyi uygulamaları oluşturun.

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve mevcut en hızlı analitik veritabanlarından yararlanın. Looker'ın hafif mimarisi, geliştiricilerin esnek veri ve araştırma uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. ?

Looker'ın en iyi özellikleri:

Sezgisel kullanıcı arayüzü, yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisini en aza indirir

BigQuery Standard SQL ve BigQuery Legacy SQL veritabanları dahil olmak üzere birden fazla araçla entegrasyonlar

Özelleştirilebilir grafikler, tablolar ve raporlar, veri içgörülerini takımınızla, sınıfınızla veya tüm dünyayla paylaşmanıza olanak tanır

Rapor ayarları, veritabanı kullanıcılarına ve görüntüleyenlere mevcut ayarları ileride kullanmak üzere yer imlerine ekleme seçeneği sunar

Looker sınırlamaları:

Kullanıcılar, çeşitli Google Bulut Fiyatlandırma yapısı ve sabit aylık ücretin olmaması ile ilgili sorunlar bildiriyor

Bazı incelemelerde, dinamik tabloların başlıkların tam metnini görüntülememesi ile ilgili sorunlar bildirilmiştir

Veri odaklılık, az sayıda proje yönetimi yazılımı özelliği anlamına gelir

Looker fiyatlandırması:

Google Bulut Fiyatlandırma: Fiyat teklifi almak için iletişime geçin

Looker puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

7. Bit. ai

Bit. ai, hızlı ve kolay not alma, belge oluşturma ve araştırma yönetimi için tasarlanmış bir belge işbirliği platformudur. Çeşitli paylaşım ve biçimlendirme seçenekleriyle dinamik bilgi tabanları, projeler ve teknik belgeler oluşturur.

Kullanıcılar, gelişmiş tasarım seçeneklerine, sağlam arama özelliklerine, güçlü belge izleme ve gerçek zamanlı işbirliği araçlarına erişebilir. Takımlar, bu aracı kullanarak dünyanın her yerinden, birden fazla platform ve cihaz üzerinden birlikte çalışabilir.

Bit. ai'nin en iyi özellikleri:

İşbirliği araçları, sizin ve takımınızın birlikte çalışarak belgeler, wiki'ler, notlar ve web sayfaları oluşturmanızı sağlar

YouTube, Google E-Tablolar, GitHub, Loom ve Typeform dahil olmak üzere düzinelerce diğer araç ve platformla entegrasyonlar

Sezgisel işbirliği ve ş Akışı tasarımı, yeni kullanıcılar için belge oluşturmayı kolaylaştırır

Otomasyonlar, küçük görevleri hallederek araştırma projelerini daha hızlı tamamlamanıza olanak tanır

Bit. ai sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar belge oluşturma ile ilgili sorunlardan bahsetmektedir

Bazı incelemelerde, kullanıcı arayüzüyle ilgili sorunlar ve daha kullanıcı dostu bir deneyim ihtiyacı bildirilmiştir

Bit. ai fiyatlandırma:

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Bit. ai puanları ve yorumları:

G2: 4/5 (10+ yorum)

Capterra: 5/5 (5+ yorum)

8. SciSpace (eski adıyla Typeset. io)

sciSpace aracılığıyla

Typeset.io olarak da bilinen SciSpace, yapay zekanın gücünü kullanarak zaman kazanmanızı sağlamak için tasarlanmış güçlü bir araştırma uygulamasıdır. İlgili makalelerden oluşan bir ağı keşfedin ve inceleyin, içeriği saatlerce derinlemesine incelemeden her birinden basit cevaplar alın.

Basit görevlere harcadığınız zamanı en aza indirin ve siz cevaplarınızı bulurken SciSpace araştırmayı sizin için yapsın. Ayrıca, ihtiyacınız olan bilgileri almak için milyonlarca makaleye ve PDF'ye erişebilirsiniz. Zotero ve Mendeley gibi uygulamalarla birlikte kullanımı da kolaydır.

SciSpace'in en iyi özellikleri:

200 milyondan fazla makalenin meta verilerine ve 50 milyondan fazla Açık Erişim tam metin PDF'ye erişim

Çalışma Alanı, yayıncılar, kurumlar ve araştırmacıların araştırma projelerinde işbirliği yapmalarını ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlar

Otomasyonlar, tekrarlayan görevlerle kaybedilen zamanı en aza indirir, böylece bilgileri hızlı bir şekilde keşfedebilirsiniz

Yerleşik intihal denetleyicisi, belgelerinizi kontrol etmenizi ve yayınlanmanızı engelleyebilecek sorunları belirlemenizi sağlar

SciSpace sınırlamaları:

Bazı incelemelerde LaTeX şablonlarıyla ilgili sorunlardan bahsedilmektedir

Ücretsiz plan, önemli özellikleri içermez

Önemli platformlarda yorumların eksikliği

SciSpace fiyatlandırması:

Temel: Ücretsiz

Premium: 9,99 $/ay

Takımlar ve Laboratuvarlar: 5,49 $/ay kullanıcı başına

SciSpace puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: Yok

9. EndNote

endNote aracılığıyla

İşletmeler, EndNote'u bibliyografya oluşturmak ve araştırma makalelerine erişmek için kullanır. Bu özel referans ve araştırma yönetimi yazılımı, alıntıları yönetmenize ve biçimlendirmenize olanak tanır. Ayrıca, verimli veri geri yükleme fonksiyonlarıyla iş akışınızı korur. ?

EndNote kütüphanelerinizdeki araştırmaları bulun, paylaşın ve kullanın ve her yerden, herhangi bir cihazdan araştırmalarınız üzerinde çalışın. Entegre belge oluşturma araçları, yazma işlerinizi daha verimli hale getirecektir.

Endnote'un en iyi özellikleri:

Lisans, aylık ödemeler yerine tek seferlik bir ücret gerektirir

Microsoft Word, Google Dokümanlar ve Open Office Writer gibi popüler araçlarla entegrasyonlar

Masaüstü bilgisayarlar, iPad ve en popüler web tarayıcılarıyla uyumluluk

Kullanışlı organizasyon ve araştırma yönetimi araçları, tezlerini hazırlayan ve alıntılayan veya derinlemesine araştırma makaleleri yazan araştırmacıların işlerini daha hızlı tamamlamalarını sağlar

Endnote sınırlamaları:

Bazı incelemelerde, Microsoft ve Google ürünleri dışındaki kelime işleme yazılımlarıyla sınırlı entegrasyondan bahsedilmektedir

Ara sıra alıntı biçimlendirme hatalarını manuel olarak düzeltmeniz gerekebilir

Belge sisteminde görev ve proje yönetimi yazılımı yetenekleri eksiktir

Endnote fiyatlandırması:

Tam Lisans: 274,95 $ tek seferlik ücret

Öğrenci Lisansı: 149,95 $ tek seferlik ücret

Endnote puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

10. Databox

databox aracılığıyla

Databox, verilerinizi birbirine bağlayan ve herhangi bir cihazdan izleyen bir iş analizi aracıdır. Tek bir gösterge paneli kullanarak araştırma verilerinizi gerçek zamanlı olarak izleyin, raporlar oluşturun ve paylaşın, içgörüler keşfedin ve trendleri izleyin. ?

E-posta ve Slack aracılığıyla görüntülenebilen günlük, haftalık ve aylık performans güncellemelerini ve önemli metriklerdeki değişiklikler için otomatik uyarıları alın. Her şey kodlama veya elektronik tablolar gerektirmeden yapılır.

Databox'ın en iyi özellikleri:

HubSpot Marketing, Google Analytics, Facebook Ads ve Google Ads dahil 100'den fazla popüler araçla entegrasyonlar

Kurulum, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar ve veri araştırma ekipleri için kolaydır

Veri raporlama, hedeflerinize doğru ilerlemenizi ve araştırma verilerini müşterilerinizle paylaşmanızı kolaylaştırır

Özel metrikler ve dönüşüm oranları hızlı ve kolay bir şekilde hesaplanır

Databox sınırlamaları:

Yorumlar, bireysel kullanıcıların iş odaklı fiyatları çok yüksek bulabileceğini göstermektedir

Kullanıcılar, özelleştirme ve görsel araçların eksikliğinden bahsediyor

Ücretsiz sürüm, çoğu özelliğe ve metriğe erişim içermez

Databox fiyatlandırması:

Ücretsiz

Başlangıç: 59 $/ay

Profesyonel: 169 $/ay

Büyüme: 399 $/ay

Premium: 999 $/ay

Databox puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Araştırmalarınızın Gücünü Ortaya Çıkarın

Yukarıda listelenen çok çeşitli araştırma yönetimi yazılımı seçenekleri ile, bütçenize uygun bir fiyata ihtiyacınız olanı yapacak bir seçenek bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Ş Akışınızı kolaylaştırmaya, daha etkili bir şekilde işbirliği yapmaya ve araştırmaya yeniden aşık olmaya hazır olun. ?

Herkesin karşılayabileceği bir fiyata tüm bunları yapan bir araç istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Ücretsizdir! Araştırma yönetimi için ihtiyacınız olan her şeye ve işinizi ve hayatınızı daha verimli hale getirecek birçok diğer proje yönetimi aracına erişebileceksiniz.