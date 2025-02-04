2025'in En İyi 10 Araştırma Yönetimi Yazılımı

Araştırma projeleri arasında koşturup duruyor ve işleri takip etmekte zorlanıyor musunuz? Endişelenmeyin. Hazır olan şık yeni araştırma yönetimi aracıyla çok daha verimli olabilirsiniz.
Peki, araştırma yönetimi için düzinelerce araç ve uygulamayı inceleyerek size en uygun olanı bulmak için zamanınız yoksa ne yapacaksınız? İşte burada devreye giriyoruz!
2024 yılında kullanabileceğiniz en iyi 10 araştırma yönetimi yazılımı aracını seçtik, böylece en iyinin en iyisini seçebilirsiniz.
Seviye atlamanın zamanı geldi! ?
Araştırma Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İster bireysel bir araştırmacı olun ister bir araştırma takımını yönetin, araştırma yönetimi yazılım araçları her şeyi daha iyi hale getirir. Listemizdeki 10 aracı seçerken öncelik verdiğimiz bazı özellikler şunlardır:
- Sezgisel kullanıcı arayüzü: Çoğu araç bir öğrenme eğrisi içerir, ancak yapılandırılabilir kullanıcı arayüzü, kullanıma alışmayı kolaylaştırır
- Uyumluluk: En iyi araçlar, indirilebilir yazılımlar, mobil uygulamalar ve web tabanlı uygulamalar sunar, böylece takım üyeleriniz Android, iOS, Mac, Windows, Linux ve favori web tarayıcılarında çalışabilir
- Entegrasyonlar: Siz ve takımınız proje yönetimi yazılımı gibi araçlar kullanıyorsanız, tümüyle entegre olabilecek araştırma yönetimi araçları arayın
- Otomasyonlar: İş süreci otomasyonu günlük görevleri halleder ve sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar
- Şablonlar: Kaynak yönetimi, proje yönetimi, süreç haritalama ve araştırma planlama gibi alanlarda iş akışınızı kolaylaştıracak hazır şablonlar arayın
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Araştırma Yönetimi Yazılımı
Tamam, zaman kaybetmeyelim ve işin özüne gelelim. İşte 2024'ün en iyi 10 araştırma yönetimi yazılımı aracı seçtiklerimiz.
1. ClickUp
ClickUp, araştırma projeleriniz için çok sayıda araştırma ve proje yönetimi yazılımı özelliğine sahip bulut tabanlı bir güç merkezidir. Birkaç nedenden dolayı en iyi seçimimizdir.
Öncelikle, onu en yararlı araçlardan biri haline getirmek için sayısız saatler harcadık. Yüksek puan aldı ve G2'nin 2024'ün En İyi Proje Yönetimi Yazılım Ürünleri ve Araçları dahil olmak üzere birçok listenin başında yer aldı.
ClickUp, gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, ücretsiz Gantt grafikleri, AI yazma araçları, proje dokümantasyon araçları ve çok daha fazlasını sunar. Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ve düzinelerce kullanışlı şablon ile istediğiniz hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz.
Örneğin, ClickUp Araştırma Projesi Plan Şablonu, karmaşık görevleri parçalara ayırır, kaynaklarınızı düzenler ve veri görselleştirme araçlarını kullanarak ilerlemenizi iletir. ClickUp Belgeleri ise, iş akışlarınıza kolayca bağlanabilen güzel belgeler ve wiki'ler oluşturmanıza olanak tanıyan basit bir wiki yazılımı görevi görür.
Bunların çoğunun Sonsuza Kadar Ücretsiz planında mevcut olduğundan bahsetmiş miydik? ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- Google Dokümanlar, Google Akademik, Google Drive, Google Çalışma Alanı, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub ve Asana dahil 1.000'den fazla diğer araçla entegrasyon
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri, bildirimler, elektronik tablolar, şablonlar, zaman takibi, otomasyonlar ve daha fazlası
- ClickUp AI yazma asistanı, metrikleri özetler, e-postalar oluşturur, eylem öğeleri oluşturur, meta veriler taslakları hazırlar ve saniyeler içinde sosyal medya gönderileri oluşturur
- Mobil uygulama, web tabanlı uygulama ve masaüstü yazılımı tüm işletim sistemlerinde çalışır
- Görev yönetimi özellikleri, teziniz için akademik araştırma yapıyor veya şirketinizin araştırma verilerini yönetiyor olsanız da, araştırma sürecinizi düzenler ve otomatikleştirir
- Birden fazla görünüm ve araç, referansları, araştırmaları ve daha fazlasını yönetmek için karmaşık görselleştirmelerle büyük veri kümelerini düzenlemenizi sağlar
ClickUp sınırlamaları:
- Bazı yeni kullanıcılar bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir (basit, ücretsiz öğreticilerle çözülmüştür)
- ClickUp AI, Sonsuza Kadar Ücretsiz planında mevcut değildir (önce ücretsiz deneme sürümünü deneyin)
ClickUp fiyatlandırması:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık ödeme
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Tableau
Tableau, Salesforce tarafından desteklenen bir veri görselleştirme aracıdır. Farklı kaynaklardaki verileri tek bir analiz platformunda birleştirmek için tasarlanmıştır. Referans yönetimi yazılımı, sürükle ve bırak arayüzü ve etkileşimli gösterge panelleriyle karmaşık araştırma verilerini düzenlemeyi kolaylaştırır.
Tableau, çeşitli veri analizi ve paylaşım seçeneklerine erişim sağlayarak hayatınızı kolaylaştırır. Öğrenciler ve öğretmenlerden veri bilimcileri ve iş sahiplerine kadar herkes için tasarlanmıştır.
Tableau'nun en iyi özellikleri:
- Tableau Cloud, daha iyi iş sonuçları elde etmenizi sağlayan ve entegre veri yönetimi sunan bulut tabanlı bir analiz platformu sağlar
- Tableau Prep, verimli analiz için araştırma verilerinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde birleştirmenizi, düzenlemenizi ve organize etmenizi sağlayan modern bir araçtır
- İşbirliğini, veri hikaye anlatımını ve karar vermeyi kolaylaştırmak için çok çeşitli ürünlerle entegrasyon
- Takımınızı işe alırken kullanabileceğiniz eğitim modülleri, Tableau'nun birçok araştırma yönetimi aracıyla öğrenme sürecini en aza indirir
Tableau sınırlamaları:
- Kullanıcılar, büyük dosyaların bazen uzun yükleme süreleri gerektirdiğini ve çökmelere neden olabileceğini bildiriyor
- Bazı incelemelerde Tableau yazılımının yeni sürümlerindeki hatalardan bahsedilmektedir
Tableau fiyatlandırması:
- Tableau Viewer: Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık ödeme
- Tableau Explorer: Kullanıcı başına aylık 42 $, yıllık ödeme
- Tableau Creator: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 70 ABD doları
Tableau puanları ve yorumları:
- G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
3. GanttPRO
GanttPRO, verimli proje yönetimi için Gantt grafiklerini kullanan bir kaynak yönetim sistemidir. Ayrıca, takımları yönetmek ve iş akışınızı düzenlemek için mükemmel bir araştırma ve referans yönetim yazılımıdır.
Excel elektronik tablolarını ve grafikleri içe aktarın veya önceden hazırlanmış şablonları kullanarak projelerinizi hemen başlatın. Bu listedeki tüm araştırma yönetim araçları arasında GanttPRO, tez araştırması, iş verileri analizi, wiki sayfaları, bibliyografyalar ve daha fazlası için ihtiyacınız olan her şeyi düzenlemenize yardımcı olur. ?️
GanttPRO'nun en iyi özellikleri:
- Birden fazla görünüm, daha iyi araştırma ve çalışma alanı görselleştirmesi için Gantt grafiklerine ek olarak Kanban ve scrum panoları oluşturmanıza olanak tanır
- Slack, OneDrive, Google Drive ve MS Teams ile entegrasyonlar, tüm işlerinizi tek bir yerde toplar
- Zaman günlükleri, her bir araştırma görevine ne kadar zaman harcadığınızı izlemenizi sağlar
- İşbirliği araçları, araştırma takımlarının birlikte çalışmasını ve gerçek zamanlı iletişim kurmasını kolaylaştırır
GanttPRO sınırlamaları:
- Bazı görünümlerde sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır
- İncelemelerde görevleri taşıma ve dönüştürmedeki zorluklardan bahsedilmektedir
GanttPRO fiyatlandırması:
- Temel: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Pro: 15,99 $/ay kullanıcı başına
- İş: 24,99 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
GanttPRO puanları ve yorumları:
- G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)
4. Klipfolio
Klipfolio, araştırma verilerinizi gerçek zamanlı olarak izleyen bir iş gösterge paneli aracıdır. Herkesin ihtiyaç duyduğu anda ihtiyaç duyduğu verilere erişerek daha iyi kararlar almasına yardımcı olan, metrik odaklı bir platformdur. ✨
Bireysel kullanıcılar ve veri ekipleri, bu güçlü analiz aracını kullanarak araştırma bilgilerine self servis erişim sağlayan kullanıcı dostu bir platformda verileri kataloglayabilir. Takım projeleri için etkili raporlar hazırlayın, araştırma makaleleri için alıntıları düzenleyin ve son kullanıcılar için faydalı gösterge panelleri oluşturun.
Klipfolio'nun en iyi özellikleri:
- Ahrefs'ten Zapier'e kadar 100'den fazla diğer araç ve uygulama ile entegrasyonlar ve bunların arasında düzinelerce seçenek
- Android ve iOS mobil cihazlar ve en popüler web tarayıcılarıyla uyumluluk
- Klip Annotations, açıklamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza, güncellemenize ve silmenize olanak tanır
- Kullanıcı dostu arayüz, yeni kullanıcıların öğrenme sürecini kısaltır
Klipfolio sınırlamaları:
- Bazı incelemelerde uyarı ve bildirimlerin eksikliğinden bahsedilmektedir
- Bazı kullanıcılar, gösterge paneline öğeler ekledikten sonra uygulamayı yeniden başlatmak zorunda kaldıkları konusunda sorunlar bildirmiştir
Klipfolio fiyatlandırması:
- Başlangıç: 125 $/ay
- Pro: 300 $/ay
- İş: 800 $/ay
Klipfolio puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
5. Whatagraph
Whatagraph, verimli pazarlama projeleri için özelleştirilebilir şablonlarla araştırma verilerini yönetmeye ve görselleştirmeye yardımcı olan bir raporlama aracıdır. Verileri taşıyın, raporları paydaşlarla paylaşın ve çarpıcı raporlar oluşturun. ?
Whatagraph, birden fazla aracın yerini alır ve takımınızın işlerini kullanıcı dostu bir gösterge paneli ile kullanımı kolay bir veri platformunda toplar. Bu araç, şirket içi veri araştırma ve pazarlama takımları düşünülerek tasarlanmıştır.
Whatagraph'ın en iyi özellikleri:
- YouTube, Google BigQuery, LinkedIn ve BigCommerce dahil 40'tan fazla araç ve uygulama ile entegrasyonlar
- Araştırma verilerinin aktarımını otomatikleştirerek takım üyelerinizin iş saatlerinden tasarruf edin ve ş Akışınızı kolaylaştırın
- Veri analizi yazılımını kullanarak daha kısa sürede kaliteli raporlar oluşturun
- Pazarlama takımınıza sonuç almak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak için web sayfası performans verilerini analiz edin ve yönetin
Whatagraph sınırlamaları:
- Bazı yorumlarda müşteri hizmetlerinin yavaş yanıt verdiği belirtilmektedir
- Bazı kullanıcılar, araştırma sürecini yavaşlatan hatalar bildirmektedir
- Gerçek proje yönetimi yazılımı özellikleri yok
Whatagraph fiyatlandırması:
- Profesyonel: Yıllık 223 $
- Premium: Yıllık 335 $
- Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Whatagraph puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)
6. Looker
Looker (diğer adıyla Google Looker Studio), araştırma verilerini kullanmak, analiz etmek ve görselleştirmek için benzersiz bir modelleme dili kullanan tarayıcı tabanlı bir veri analizi platformudur. Yönetilen ve self servis iş zekası (BI) için kullanın ve kuruluşunuzun metrikleri için en iyi uygulamaları oluşturun.
Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve mevcut en hızlı analitik veritabanlarından yararlanın. Looker'ın hafif mimarisi, geliştiricilerin esnek veri ve araştırma uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. ?
Looker'ın en iyi özellikleri:
- Sezgisel kullanıcı arayüzü, yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisini en aza indirir
- BigQuery Standard SQL ve BigQuery Legacy SQL veritabanları dahil olmak üzere birden fazla araçla entegrasyonlar
- Özelleştirilebilir grafikler, tablolar ve raporlar, veri içgörülerini takımınızla, sınıfınızla veya tüm dünyayla paylaşmanıza olanak tanır
- Rapor ayarları, veritabanı kullanıcılarına ve görüntüleyenlere mevcut ayarları ileride kullanmak üzere yer imlerine ekleme seçeneği sunar
Looker sınırlamaları:
- Kullanıcılar, çeşitli Google Bulut Fiyatlandırma yapısı ve sabit aylık ücretin olmaması ile ilgili sorunlar bildiriyor
- Bazı incelemelerde, dinamik tabloların başlıkların tam metnini görüntülememesi ile ilgili sorunlar bildirilmiştir
- Veri odaklılık, az sayıda proje yönetimi yazılımı özelliği anlamına gelir
Looker fiyatlandırması:
- Google Bulut Fiyatlandırma: Fiyat teklifi almak için iletişime geçin
Looker puanları ve yorumları:
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
7. Bit. ai
Bit. ai, hızlı ve kolay not alma, belge oluşturma ve araştırma yönetimi için tasarlanmış bir belge işbirliği platformudur. Çeşitli paylaşım ve biçimlendirme seçenekleriyle dinamik bilgi tabanları, projeler ve teknik belgeler oluşturur.
Kullanıcılar, gelişmiş tasarım seçeneklerine, sağlam arama özelliklerine, güçlü belge izleme ve gerçek zamanlı işbirliği araçlarına erişebilir. Takımlar, bu aracı kullanarak dünyanın her yerinden, birden fazla platform ve cihaz üzerinden birlikte çalışabilir.
Bit. ai'nin en iyi özellikleri:
- İşbirliği araçları, sizin ve takımınızın birlikte çalışarak belgeler, wiki'ler, notlar ve web sayfaları oluşturmanızı sağlar
- YouTube, Google E-Tablolar, GitHub, Loom ve Typeform dahil olmak üzere düzinelerce diğer araç ve platformla entegrasyonlar
- Sezgisel işbirliği ve ş Akışı tasarımı, yeni kullanıcılar için belge oluşturmayı kolaylaştırır
- Otomasyonlar, küçük görevleri hallederek araştırma projelerini daha hızlı tamamlamanıza olanak tanır
Bit. ai sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar belge oluşturma ile ilgili sorunlardan bahsetmektedir
- Bazı incelemelerde, kullanıcı arayüzüyle ilgili sorunlar ve daha kullanıcı dostu bir deneyim ihtiyacı bildirilmiştir
Bit. ai fiyatlandırma:
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $
Bit. ai puanları ve yorumları:
- G2: 4/5 (10+ yorum)
- Capterra: 5/5 (5+ yorum)
8. SciSpace (eski adıyla Typeset. io)
Typeset.io olarak da bilinen SciSpace, yapay zekanın gücünü kullanarak zaman kazanmanızı sağlamak için tasarlanmış güçlü bir araştırma uygulamasıdır. İlgili makalelerden oluşan bir ağı keşfedin ve inceleyin, içeriği saatlerce derinlemesine incelemeden her birinden basit cevaplar alın.
Basit görevlere harcadığınız zamanı en aza indirin ve siz cevaplarınızı bulurken SciSpace araştırmayı sizin için yapsın. Ayrıca, ihtiyacınız olan bilgileri almak için milyonlarca makaleye ve PDF'ye erişebilirsiniz. Zotero ve Mendeley gibi uygulamalarla birlikte kullanımı da kolaydır.
SciSpace'in en iyi özellikleri:
- 200 milyondan fazla makalenin meta verilerine ve 50 milyondan fazla Açık Erişim tam metin PDF'ye erişim
- Çalışma Alanı, yayıncılar, kurumlar ve araştırmacıların araştırma projelerinde işbirliği yapmalarını ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlar
- Otomasyonlar, tekrarlayan görevlerle kaybedilen zamanı en aza indirir, böylece bilgileri hızlı bir şekilde keşfedebilirsiniz
- Yerleşik intihal denetleyicisi, belgelerinizi kontrol etmenizi ve yayınlanmanızı engelleyebilecek sorunları belirlemenizi sağlar
SciSpace sınırlamaları:
- Bazı incelemelerde LaTeX şablonlarıyla ilgili sorunlardan bahsedilmektedir
- Ücretsiz plan, önemli özellikleri içermez
- Önemli platformlarda yorumların eksikliği
SciSpace fiyatlandırması:
- Temel: Ücretsiz
- Premium: 9,99 $/ay
- Takımlar ve Laboratuvarlar: 5,49 $/ay kullanıcı başına
SciSpace puanları ve yorumları:
- G2: Yok
- Capterra: Yok
9. EndNote
İşletmeler, EndNote'u bibliyografya oluşturmak ve araştırma makalelerine erişmek için kullanır. Bu özel referans ve araştırma yönetimi yazılımı, alıntıları yönetmenize ve biçimlendirmenize olanak tanır. Ayrıca, verimli veri geri yükleme fonksiyonlarıyla iş akışınızı korur. ?
EndNote kütüphanelerinizdeki araştırmaları bulun, paylaşın ve kullanın ve her yerden, herhangi bir cihazdan araştırmalarınız üzerinde çalışın. Entegre belge oluşturma araçları, yazma işlerinizi daha verimli hale getirecektir.
Endnote'un en iyi özellikleri:
- Lisans, aylık ödemeler yerine tek seferlik bir ücret gerektirir
- Microsoft Word, Google Dokümanlar ve Open Office Writer gibi popüler araçlarla entegrasyonlar
- Masaüstü bilgisayarlar, iPad ve en popüler web tarayıcılarıyla uyumluluk
- Kullanışlı organizasyon ve araştırma yönetimi araçları, tezlerini hazırlayan ve alıntılayan veya derinlemesine araştırma makaleleri yazan araştırmacıların işlerini daha hızlı tamamlamalarını sağlar
Endnote sınırlamaları:
- Bazı incelemelerde, Microsoft ve Google ürünleri dışındaki kelime işleme yazılımlarıyla sınırlı entegrasyondan bahsedilmektedir
- Ara sıra alıntı biçimlendirme hatalarını manuel olarak düzeltmeniz gerekebilir
- Belge sisteminde görev ve proje yönetimi yazılımı yetenekleri eksiktir
Endnote fiyatlandırması:
- Tam Lisans: 274,95 $ tek seferlik ücret
- Öğrenci Lisansı: 149,95 $ tek seferlik ücret
Endnote puanları ve yorumları:
- G2: 4. 1/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)
10. Databox
Databox, verilerinizi birbirine bağlayan ve herhangi bir cihazdan izleyen bir iş analizi aracıdır. Tek bir gösterge paneli kullanarak araştırma verilerinizi gerçek zamanlı olarak izleyin, raporlar oluşturun ve paylaşın, içgörüler keşfedin ve trendleri izleyin. ?
E-posta ve Slack aracılığıyla görüntülenebilen günlük, haftalık ve aylık performans güncellemelerini ve önemli metriklerdeki değişiklikler için otomatik uyarıları alın. Her şey kodlama veya elektronik tablolar gerektirmeden yapılır.
Databox'ın en iyi özellikleri:
- HubSpot Marketing, Google Analytics, Facebook Ads ve Google Ads dahil 100'den fazla popüler araçla entegrasyonlar
- Kurulum, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar ve veri araştırma ekipleri için kolaydır
- Veri raporlama, hedeflerinize doğru ilerlemenizi ve araştırma verilerini müşterilerinizle paylaşmanızı kolaylaştırır
- Özel metrikler ve dönüşüm oranları hızlı ve kolay bir şekilde hesaplanır
Databox sınırlamaları:
- Yorumlar, bireysel kullanıcıların iş odaklı fiyatları çok yüksek bulabileceğini göstermektedir
- Kullanıcılar, özelleştirme ve görsel araçların eksikliğinden bahsediyor
- Ücretsiz sürüm, çoğu özelliğe ve metriğe erişim içermez
Databox fiyatlandırması:
- Ücretsiz
- Başlangıç: 59 $/ay
- Profesyonel: 169 $/ay
- Büyüme: 399 $/ay
- Premium: 999 $/ay
Databox puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
Araştırmalarınızın Gücünü Ortaya Çıkarın
Yukarıda listelenen çok çeşitli araştırma yönetimi yazılımı seçenekleri ile, bütçenize uygun bir fiyata ihtiyacınız olanı yapacak bir seçenek bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Ş Akışınızı kolaylaştırmaya, daha etkili bir şekilde işbirliği yapmaya ve araştırmaya yeniden aşık olmaya hazır olun. ?
Herkesin karşılayabileceği bir fiyata tüm bunları yapan bir araç istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Ücretsizdir! Araştırma yönetimi için ihtiyacınız olan her şeye ve işinizi ve hayatınızı daha verimli hale getirecek birçok diğer proje yönetimi aracına erişebileceksiniz.