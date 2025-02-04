2025'in En İyi 10 Kelime İşleme Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Sanal bir konferansa katıldığınızda veya patronunuz favori verimlilik ipuçlarını sıralamaya başladığında ne yapacaksınız? Dijital bir belge açıp notlar alacaksınız.

... muhtemelen dokuzuncu sınıftan beri kullandığınız aynı kelime işleme yazılımıyla.

Kelime işleme yazılımları eskisi gibi değil, daha iyi.

Bu araçlar, kullanmak zorunda kaldığımız sıkıcı boş ekranların ötesine geçti. Artık kelime işleme gerçekten eğlenceli olabilir!

Zengin metin düzenleme, dinamik biçimlendirme, sezgisel yazma yardımı ve işbirliği özellikleri, en iyi kelime işleme yazılımlarını kullanmanın en büyük avantajlarından bazılarıdır. Ama en iyi yanı ne? Ayrıca inanılmaz derecede uygun fiyatlıdır.

Her takım, yazma stili ve kullanım durumu için olmazsa olmaz kelime işleme özelliklerini ve en iyi 10 kelime işleme yazılımını inceleyin! Ayrıntılı özellik karşılaştırmaları, artılar ve eksiler, fiyatlandırma, derecelendirmeler ve daha fazlası ile eksiksiz!

⏰ 60 saniyelik özet İşte her takım için en iyi 10 kelime işleme yazılımı: ClickUp (Takım ve Proje Tabanlı İşbirliği için En İyisi)

Microsoft Word (Profesyonel Belgeler için En İyisi)

Google Dokümanlar (Gerçek Zamanlı Çevrimiçi İşbirliği için En İyisi)

Grammarly (Dilbilgisi ve Stil Denetimi için En İyisi)

WPS Office (Bütçeye Uygun Ofis Paketi için En İyisi)

Dropbox Paper (Basit Belge İşbirliği için En İyisi)

Notion (Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı ve Notlar için En İyisi)

Coda (Belge Otomasyonu ve Veritabanları için En İyisi)

Evernote (Not Alma ve Düzenleme için En İyisi)

LibreOffice (Ücretsiz ve Açık Kaynak Düzenleme için En İyisi)

Kelime İşleme Yazılımı Nedir?

Kelime işleme yazılımı, genel düşünceleriniz, toplantı notlarınız, SOP'ler veya e-posta taslakları gibi her türlü yazıyı yakalamak, biçimlendirmek ve düzenlemek için kullanılan bir uygulamadır. Aklınıza hemen daktilolar gelebilir, ancak kelime işleme yazılımının avantajları bunun çok ötesine uzanır.

Proje yönetimi yazılımlarının, işbirliği araçlarının ve sezgisel tasarımın modern gelişimi sayesinde, kelime işleme yazılımları hayal edebileceğinizden çok daha fazlasını yapabilir! Meslektaşlarınızla birlikte bir belgeyi düzenleyebilir, belgeleri kategoriye göre sıralayabilir, basit bağlantılarla paylaşabilir ve zengin biçimlendirme seçenekleriyle yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Ve günümüzde bunlar sadece temel özellikler!

Mesele şu ki, günümüzde seçebileceğiniz çok sayıda kelime işleme yazılımı var.

Hatta, şu anda aklınıza birkaç tane bile gelebileceğine bahse gireriz! Hatta en beğendiğiniz üç tanesini bile seçebilirsiniz!

Ancak her gün kelime işleme araçlarına eklenen yeni, esnek ve heyecan verici özelliklerin sayısı göz önüne alındığında, kullanım amacınıza en uygun yazılımı bulmak ve paranızın karşılığını en iyi şekilde almak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmek önemlidir.

Kelime İşleme Programlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Gelişmiş özellikler hakkında bu kadar çok konuşulunca, bu işlevsellik aslında neye benziyor diye merak ediyorsunuzdur

Büyürken zorlukla öğrendiğimiz temel özelliklerle yetinmek zorunda değilsiniz. Belgelerinizi çok daha ileriye taşıyacak güçlü yazılımlara erişmek için bir servet ödemenize de gerek yok!

ClickUp Belgeleri ile işbirliği yapın ClickUp Docs'ta birden fazla takım üyesi aynı anda belge düzenleme

İşte bir sonraki kelime işleme yazılımınızda aramanız gereken favori ve olmazsa olmaz özelliklerin listesi:

Kullanım kolaylığı : Yazılımınızın öğrenmesi kolay, başkalarıyla paylaşımı kolay ve en sık kullandığınız fonksiyonları verimli bir şekilde desteklediğinden emin olun

Bulut tabanlı ve güvenilir çevrimdışı mod : Her şey olabilir! Wi-Fi bağlantınız kesilebilir, cihazınızı değiştirmeniz gerekebilir veya belgelerinizi anında paylaşmanız istenebilir. Bulut tabanlı yazılım ve çevrimdışı işlevsellik, bu tür engellerin gerçek bir sorun oluşturmamasını sağlar

İşbirliği özellikleri : Bu özellikler, ekiple birlikte belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenlemenizi ve geliştirmenizi sağlar! Netlik ve çakışma olmadan. Ekibinizi etiketleyebilme veya metninize yorum ekleyebilme özelliklerini de birer bonus olarak düşünün

Özel izinler ve paylaşım : Özellikle paydaşlar, müşteriler veya diğer departmanlarla sık sık çalışıyorsanız, işlerinizi düzenleyebilecek, görüntüleyebilecek veya erişim izni verebilecek kişileri seçebilmeniz önemlidir

Sürüm geçmişi : Dijital belge izini tutmanın yolu budur. Ayrıca, bir hata yaparsanız geri dönüp metninizi geri yükleyebilirsiniz

Entegrasyonlar: Entegrasyonlar ne kadar fazla olursa, belgelerinize o kadar fazla bilgi ekleyebilirsiniz! Ayrıca, bu iki yönlü bir işlemdir; seçtiğiniz kelime işleme yazılımıyla birden fazla entegrasyon, belgelerinize neredeyse her yerden ve diğer araçlardan da erişebileceğiniz anlamına gelir

en İyi 10 Kelime İşleme Yazılımı

Kelime işleme yazılımınızın heyecan verici, dinamik veya işbirliğine dayalı olmamasının hiçbir nedeni yok.

Dijital düzenleyiciler ve belge paylaşımı son on yılda büyük bir gelişme kaydetti ve bu büyümeyi kanıtlayan çok sayıda yazılım var! Bu durumda zorluk, benzersiz ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış ve iş tarzınıza uygun bir araç bulmak oluyor.

Peki ne yapacaksınız? Bu listeye geri dönün!

En iyi kelime işleme yazılımlarını araştırdık ve test ettik, en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları, puanları ve daha fazlasına göre favorilerimizden 10 tanesini sizler için seçtik!

1. ClickUp (Takım ve Proje Tabanlı İşbirliği için En İyisi)

ClickUp Belgeleri'ni deneyin ClickUp Docs kullanarak iş akışlarınıza bağlanan paylaşımlı belgeler oluşturun

ClickUp, farklı sektörlerdeki takımların işlerini tek bir işbirliği platformunda merkezileştirmeleri için mükemmel bir hepsi bir arada verimlilik aracıdır. ClickUp, basit yapılacaklar listelerinden ayrıntılı wiki sayfalarına kadar her şeyi oluşturmak için yerleşik bir belge düzenleyici dahil olmak üzere zengin ve tamamen özelleştirilebilir özellikleriyle bilinir.

Metni eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürme, hemen hemen her türlü iş aracından veri ekleme ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapma yetenekleriyle ClickUp Docs, takımlar, öğrenciler ve kurumsal şirketler için ideal bir kelime işleme aracıdır.

ClickUp Brain: Yaratıcı asistanınız

Yazma becerilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Brain, beyin fırtınası yapmanıza, ilgi çekici metinler yazmanıza, düzenlemenize, düzeltmenize ve notlarınızı özetlemenize yardımcı olur. ClickUp Docs ile entegre olan bu araç, içeriğinizin netliğini ve etkisini artırmak için kişiselleştirilmiş öneriler sunar. Taslak hazırlarken veya beyin fırtınası yaparken, ClickUp Brain daha akıllı ve verimli yazmak için vazgeçilmez bir araçtır.

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin ClickUp Brain, yazma asistanınız

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp eksileri

ClickUp'ın tüm gelişmiş özelliklerini öğrenmek için biraz uyum dönemi gerekebilir

Bazı görünümler mobil uygulamada henüz sunulmamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.680+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.540+ yorum)

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise teknoloji yığınlarını yalın tutar. Neden bir adım daha ileri gitmeyesiniz? ClickUp ile proje yönetimi, belge düzenleme, takım sohbeti ve yapay zeka destekli otomasyon özelliklerini tek bir yerde elde edersiniz.

2. Microsoft Word (Profesyonel Belgeler için En İyisi)

microsoft Word aracılığıyla

Microsoft Word, herkesin Word belgeleri, elektronik tablolar, e-postalar ve daha fazlasını oluşturabileceği güçlü bir kelime işlemci yazılımıdır. Microsoft Office Suite'in bir parçasıdır, bu da Excel ve PowerPoint gibi diğer Microsoft ürünleriyle entegrasyonu kolaylaştırır.

Word, farklı türdeki resmi belgeler için şablon seçenekleri ve gelişmiş düzenleme araçları gibi düzenli çalışmanıza yardımcı olacak çeşitli özellikler sunar. MS Word belgelerinizin görünümünü iyileştirmek için resim, tablo, grafik, bağlantı ve diğer medya öğeleri ekleyebilirsiniz. Program ayrıca, yazım denetleyici, otomatik düzeltme ve eş anlamlılar sözlüğü gibi belge oluşturmayı daha verimli hale getiren birçok özellik sunar.

Microsoft Word'ün en iyi özellikleri

Belgeleri her yerden kaydetmek ve erişmek için OneDrive depolama alanı

Diğer kullanıcılarla paylaşım ve düzenleme için gerçek zamanlı işbirliği

Yazım ve dilbilgisi denetleyicisi

Mobil uygulama

Microsoft Word sınırlamaları

Araç çubuğundaki fonksiyonlar sürümden sürüme farklılık gösterir

Word formlarının birçok özelliği aktarılmaz ve belgeleri yazdırırken biçimin bozulmasına neden olur

Microsoft Word fiyatlandırması

Microsoft Word, 159,99 $ karşılığında bağımsız bir sürüm olarak veya Microsoft 365 aboneliği ile birlikte sunulmaktadır

Microsoft Word puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (1.600+ yorum)

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

3. Google Dokümanlar (Gerçek Zamanlı Çevrimiçi İşbirliği için En İyisi)

google Dokümanlar aracılığıyla

Google Dokümanlar, profesyonel belgeleri kolayca oluşturup düzenlemenizi sağlayan çevrimiçi bir kelime işlemci. Gerçek zamanlı işbirliği araçlarıyla Google Dokümanlar, grupların tek bir proje üzerinde işbirliği yapabileceği bir platform sunarak herkesin belgenin ilerlemesi hakkında güncel kalmasını sağlar. Belgenizin profesyonel görünmesini sağlamak için şablonlu ve otomatik biçimlendirme gibi özellikler de mevcuttur.

Google Dokümanlar ile kullanıcılar, revizyon ve düzenlemeler yaparken değişiklikleri, yorumları ve önerileri takip edebilir. Google Dokümanlar'da oluşturduğunuz tüm belgeler otomatik olarak bulutta kaydedilir, böylece istediğiniz zaman istediğiniz cihazdan erişebilirsiniz. Böylece, ister masaüstü bilgisayarınızda ister mobil cihazınızda olun, işinize devam edebilirsiniz!

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

i̇lgili kişileri, dosyaları ve etkinlikleri çekmek için @bahsetmeler

Akıllı Yazma, daha az hata ile daha hızlı yazmanıza yardımcı olur

Proje yönetimi araçlarına sahip üçüncü taraf uygulamalar

Gmail'den yorum yanıtları

Google Dokümanlar sınırlamaları

Belge boyutları ile ilgili sınırlamalar

Ölçeklenebilir bilgi tabanı sistemi olarak uygun değildir

Google Dokümanlar fiyatlandırması

Google Dokümanlar, Google hesabı ile ücretsizdir

Google Dokümanlar değerlendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (27.000'den fazla yorum)

G2: N/A

4. Grammarly (Dilbilgisi ve Stil Denetimi için En İyisi)

grammarly aracılığıyla

Grammarly, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. Dilbilgisi, imla, noktalama ve diğer yazım hatalarını hızlı bir şekilde belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olur. Grammarly, Gmail, ClickUp, LinkedIn, Google Dokümanlar ve daha fazlası dahil olmak üzere masaüstü uygulamalarını veya web sitelerini kullanırken öneriler sunar!

Grammarly ile yazdıklarınız hakkında gerçek zamanlı geri bildirim alırsınız, böylece anında iyileştirebilirsiniz. Ayrıca, gramer konularını ve dilbilimi derinlemesine anlayan Grammarly ile bir sonraki raporunuzun veya projenizin kusursuz ve profesyonel olacağına güvenebilirsiniz. Grammarly, önemli olan şeye, yani güçlü ve ilgi çekici içerik oluşturmaya odaklanmanızı kolaylaştırır.

En iyi içerik işbirliği yazılımlarını keşfedin!

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Tutarlı belgeler için ses ve stili yakalamak için Stil Kılavuzu

Tüm iş akışlarına cümleler ve paragraflar eklemek için metin parçacıkları

Etkili iletişim için Ton Dedektörü

Belgeleri yüklemek için uygulama içi düzenleyici

Grammarly sınırlamaları

Tüm uygulamalar ve web siteleri için işe yaramaz

Pahalı aylık abonelikler

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Premium : Aylık 12 $

İş: Aylık 15 $/üye

Grammarly puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (1.200'den fazla yorum)

Grammarly alternatiflerini inceleyin!

5. WPS Office (Bütçeye Uygun Ofis Paketi için En İyisi)

wPS Office aracılığıyla

WPS Office, tüm belgelerinizi, dosyalarınızı ve sunumlarınızı verimli bir şekilde yönetmek için gerekli araçları ve özellikleri sağlayan kapsamlı bir ofis paketidir. Popüler dosya biçimlerini destekler ve PC ve mobil cihazlarla uyumludur. WPS Office ile kullanıcılar, sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüzde metin belgeleri, elektronik tablolar ve slayt gösterileri oluşturabilir ve düzenleyebilir.

Ayrıca renkli temalar, açıklama ekleme, PDF belgelerini bölme ve dosya biçimi dönüştürme gibi güçlü belge yönetimi araçları da içerir. Yazılım, birden fazla kullanıcının aynı anda aynı dosya üzerinde çalışmasına olanak tanıyan gelişmiş işbirliği özelliklerine de sahiptir.

WPS Office'in en iyi özellikleri

kategorilere göre düzenlenmiş 100.000'den fazla şablon

Birden çok dil desteği

Metin çıkarma

Filigran oluşturma

WPS Office sınırlamaları

Farklı iş stilleri ve tercihleri ile sınırlı uyumluluk

Ücretsiz plan mevcut değildir

WPS Office fiyatlandırması

WPS Standard: Ücretsiz

WPS Pro: 6 ay için 23,99 $ veya 1 yıl için 35,99 $

WPS Office puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

6. Dropbox Paper (Basit Belge İşbirliği için En İyisi)

dropbox Paper aracılığıyla

Dropbox Paper, proje başlatmak için basit bir yol sunar. Sürükle ve bırak özelliği, kullanıcıların karmaşık görevleri kolayca yönetilebilir parçalara ayırmasına olanak tanır. Takım arkadaşlarını projelerde işbirliği yapmaya davet ederek, herkes konuşmaya katkıda bulunabilir, birbirlerinin işleri hakkında yorum yapabilir ve gerçek zamanlı beyin fırtınası yapabilir.

Master Doc özelliği, herkesin diğer belgeler için bir merkez oluşturmasına olanak tanır. Karmaşık veya uzun vadeli projelerde, belgeleri baştan itibaren düzenlemek verimliliği artıracaktır. İlgili tüm belgelere bağlantılar oluşturarak, bu belgelere erişmek ve bunları yönetmek için verimli bir yol sunar. Dosyaları aramak için fazladan zaman harcamak zorunda kalmazsınız. Ana belgede arama yapın veya belgede gezinin!

Dropbox Paper'ın en iyi özellikleri

Bir takım üyesinin e-posta adresiyle ilişkili, herkes tarafından görüntülenebilir belgeleri bulmak için arama çubuğu

Belirli metinleri vurgulamak için klavye kısayolları

Standart formlar için özel şablonlar

Otomatik olarak oluşturulan içerik tablosu

Dropbox Paper sınırlamaları

Dropbox hesabındaki dosya yükleme boyutları için sınırlamalar

Temel kullanıcılar aynı anda yalnızca üç cihaza giriş yapabilir

Dropbox Paper fiyatlandırması

Plus : 1 kullanıcı için aylık 9,99 $

Aile : 6 kullanıcıya kadar aylık 16,99 $/aile

Profesyonel : 1 kullanıcı için aylık 16,58 $

Standart : 3+ kullanıcı için aylık 15 $/kullanıcı

Gelişmiş : 3+ kullanıcı için aylık 24 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için Dropbox ile iletişime geçin

Dropbox Paper değerlendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

G2: 4. 1/5 (4.400+ yorum)

7. Notion (Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı ve Notlar için En İyisi)

notion aracılığıyla

Notion, notlarınız, görevleriniz, belgeleriniz ve veritabanlarınız için belge tabanlı bir çalışma alanıdır. Proje dönüm noktalarından görev hatırlatıcılarına, seyahat planlarından kişisel fikirlere kadar her türlü bilgiyi izlemek için kelime işlemci olarak çok yönlü bir araçtır.

Notion'un işletim sistemi, takip etmeniz gereken her şeyi kolayca düzenlemenizi sağlar. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile, her tür proje veya hedefe uygun özel çalışma alanlarını hızlıca kurabilirsiniz. Ayrıca Notion, farklı veritabanları ve notlar arasında bağlantı kurmanıza, kontrol listeleri oluşturmanıza, medya öğeleri eklemenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

En iyi Notion alternatiflerini inceleyin!

Notion'un en iyi özellikleri

iOS, Windows, web tarayıcı, MacOS platformları

Takvim, Kanban panoları, listeler ve galeri görünümleri

Yazma yardımı için Notion AI

Çift yönlü bağlantı

Notion sınırlamaları

Bu listedeki diğer kelime işlemcilere kıyasla pahalı premium planlar

Sınırlı proje ve görev yönetimi özellikleri

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Plus : Aylık 8 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

İş : Aylık 15 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için Notion ile iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (1.100+ yorum)

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

8. Coda (Belge Otomasyonu ve Veritabanları için En İyisi)

coda aracılığıyla

Coda, içerik oluşturmak ve yönetmek için güçlü bir belge düzenleyicidir. Coda ile sıfırdan belgeler oluşturabilir, mevcut belgeleri düzenleyebilir, değişiklikleri izleyebilir, diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve belgeleri güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz. Düzenleyici, metin biçimlendirme, görüntü düzenleme, tablolar ve bağlantılar dahil olmak üzere akıcı ve hızlı yazmanıza yardımcı olacak bir dizi araç sunar.

Coda ayrıca yerleşik işbirliği özellikleriyle birlikte gelir, böylece insanları projelere davet edebilir ve değişiklikleri kolayca tartışabilirsiniz. Kullanımı kolay arayüzü ve sezgisel araçlarıyla Coda, profesyonel belgeler oluşturmak isteyen herkes için bir kelime işlemci çözümüdür!

Coda'nın en iyi özellikleri

Belgeleri panolara yükseltmek için yapı blokları

Bağlı verileri görüntülemek için gösterge panelleri

Google Takvim ve Slack entegrasyonları

Sürükle ve bırak temel şablonlar

Coda sınırlamaları

Diğer kelime işlemcilere kıyasla belge veritabanı olarak ölçeklenebilir değildir

Diğer uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro : Doc Maker başına aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır

Takım : Doc Maker başına aylık 30 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için Coda ile iletişime geçin

Coda puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Bonus: Coda ile Airtable'ı karşılaştırın

9. Evernote (Not Alma ve Düzenleme için En İyisi)

evernote aracılığıyla

Evernote, daha verimli ve düzenli olmanıza yardımcı olan çevrimiçi bir not alma uygulamasıdır. Evernote ile metin tabanlı notlardan resimlere, videolara ve ses kayıtlarına kadar her şeyi saklayabilirsiniz. Hatta hatırlatıcılar ekleyebilir ve web sayfalarını çevrimdışı olarak okuyabilirsiniz. Evernote, mobil cihazlar dahil çeşitli platformlarda kullanılabilir. Ayrıca, bir Web Clipper tarayıcı uzantısı da vardır!

Ne tür bir proje üzerinde çalışıyor olursanız olun, Evernote ayrıntıları yönetmeyi kolaylaştırır. Yeni içerik fikirleri üretmek veya bir iş toplantısı planlamak gibi, Evernote tüm bilgilerinizi yakalama, düzenleme ve senkronizasyon özgürlüğü sunar. Arama yapılabilir etiketler ve kategoriler gibi özelliklerle, ihtiyacınız olanı ihtiyacınız olduğunda bulmak için gerekli araçlara sahip olursunuz.

Evernote ve ClickUp'ı bağlayın notlarınızı tek bir yerde yönetin!

Evernote'un en iyi özellikleri

Takvim görünümüyle programları ve notları birbirine bağlayın

Kağıtsız çalışmak için belge tarayıcı

Son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar fonksiyonu

Google Takvim entegrasyonu

Evernote sınırlamaları

Tüm planlarda kaydedilebilen şablon sayısı sınırlıdır

Sınırlı ücretsiz plan, kullanıcıların kullanıcı başına yalnızca 50 not almasına izin verir

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Kişisel : 10,84 $/ay, yıllık faturalandırılır

Profesyonel : 14,17 $/ay, yıllık faturalandırılır

Takımlar: 20,83 $/ay kullanıcı başına

Evernote puanları ve yorumları

Capterra: 4,4/5 (7.700+ yorum)

G2: 4,4/5 (1.900'den fazla yorum)

10. LibreOffice (Ücretsiz ve Açık Kaynak Düzenleme için En İyisi)

libreOffice aracılığıyla

LibreOffice, günlük görevleri kolaylaştırmak için tasarlanmış ücretsiz bir açık kaynaklı ofis paketidir. Açık kaynaklı bir ürün olduğu için ücretsizdir ve tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir. LibreOffice, kelime işleme, sunum oluşturma, elektronik tablo düzenleme, veritabanı işleme, formül düzenleme, çizim ve daha fazlası için programlar içerir.

Bu araçlar bir araya geldiğinde sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunar ve bireylerin en iyi işlerini yapmalarına yardımcı olur. LibreOffice ile finansal raporlar, elektronik tablolar, sunumlar ve daha fazlasını geliştirebilirsiniz. Daha fazla işlevsellik istiyorsanız, LibreOffice deposundan uzantılar edinebilirsiniz.

LibreOffice'in en iyi özellikleri

Matematik ve bilimsel formülleri eklemek için formül düzenleyici

Dilbilgisi denetimi için LanguageTool API'leri

OpenDocument Biçimi (ODF) uzantıları

Özel şablonlar

LibreOffice sınırlamaları

Diğer ücretsiz kelime işleme programlarına kıyasla eski arayüz

Uzun vadeli belge veritabanı olarak ölçeklenebilir değildir

LibreOffice fiyatlandırması

LibreOffice ücretsizdir

LibreOffice puanları ve yorumları

Capterra: 4,3/5 (1.600+ yorum)

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

LibreOffice alternatiflerine göz atın!

İşiniz için en iyi kelime işleme uygulamasını bulun

Kelime işleme yazılımınızdan daha fazlasını istemenin zamanı geldi, ClickUp Docs size nasıl yapacağınızı gösterecek.

Takımla birlikte düzenleyin, düşüncelerinizi eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve belgelerinizi düzenleyicinizden ayrılmadan doğrudan iş akışınıza bağlayın! Hiçbir başka kelime işlemci, ClickUp gibi belgelerinizin değerini artıramaz. Ama en iyi kısmı ne? ClickUp tüm bunları ücretsiz olarak yapar.

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