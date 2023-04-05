markanızın Potansiyelini En Üst Düzeye Çıkarmak için 8 Yaratıcı Marka Yönetimi Stratejisi

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Stratejik Marka Yönetimi nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Basitçe ifade etmek gerekirse, stratejik marka yönetimi, marka kişiliğinizi, pozisyonunuzu ve pazarlama çabalarınızı oluşturmak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmekle ilgilidir. Bu, markanızın sürekli gelişen pazarda rekabetçi ve ilgili kalmasını sağlar. " } } ] }

Markanızı bir üst seviyeye taşımaya hazırsınız, ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz?

Dikkat çekmek için birbiriyle rekabet eden bu kadar çok marka varken, markanızın hedef kitlenizde yankı uyandıran marka olmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Ya da daha da iyisi, alıcının yolculuğunda doğru anda akıllarına gelen ilk marka olun.

Cevap, alışılmışın dışında düşünmek ve yaratıcı marka yönetimi stratejilerine yönelmek. Çünkü bazen markanızın öne çıkması için birazcık canlılığa ihtiyacınız olabilir.

Dolayısıyla, zamanın testinden geçecek başarılı bir iş kurmak konusunda ciddiyseniz, işi doğru bir şekilde yapmanıza yardımcı olacak marka yönetimi yazılımlarına ve stratejilerine yatırım yapmanın gücünü küçümsemeyin.

Marka yönetiminizi geliştirmek için bugün uygulayabileceğiniz sekiz yaratıcı stratejiyi keşfedeceğiz. Yaratıcı bir strateji oluşturmaktan marka konumlandırmaya ve etkili marka yönetimi için araçlar kullanmaya kadar, bu başarılı marka stratejisi örnekleri, markanızı bir üst seviyeye taşıymanıza ve rakiplerinizin önünde kalmanıza yardımcı olacak.

Hadi başlayalım!

Stratejik Marka Yönetimi nedir?

Peki, başarılı bir marka oluşturmak için ne gerekir? Her şey stratejik ve etkili marka yönetimi ve stratejileriyle başlar. Peki, bu tam olarak ne anlama geliyor?

Basitçe ifade etmek gerekirse, stratejik marka yönetimi, marka kişiliğinizi, pozisyonunuzu ve pazarlama çabalarınızı oluşturmak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmekle ilgilidir. Bu, markanızın sürekli gelişen pazarda rekabetçi ve alakalı kalmasını sağlar.

Stratejik marka yönetimi ayrıca müşteri sadakatini oluşturmaya, marka bilinirliğini artırmaya ve paydaşlarla ilişkileri geliştirmeye yardımcı olur. Bu, markanızın sürekli gelişen pazarda rekabetçi ve ilgili kalmasını sağlar. Sonuç olarak, etkili marka yönetimi, marka performansının artmasına, müşteri sadakatinin güçlenmesine, marka bilinirliğinin artmasına ve marka itibarının güçlenmesine yol açan itibar yönetimidir.

Pro İpucu ClickUp'ın Marka Yönetimi Şablonu ile tüm marka yönetimi görevlerinizi, projelerinizi ve daha fazlasını planlayın, izleyin ve yönetin ve sorunsuz bir iş akışı oluşturun. Bu şablon, projeleriniz, zaman çizelgeleriniz, kaynaklarınız, yapılacaklarınız ve çok daha fazlasını takip etmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Ayrıca özelleştirilebilir, böylece iş görünümünüzü proje ihtiyaçlarınızı ve iş akışı tercihlerinizi destekleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Bu Marka Yönetimi Şablonu, stratejik marka yönetimi sürecini kolaylaştırmanıza olanak tanır. Bu şablonu kullanarak marka tutarlılığını artırın, projeleri, marka varlıklarını, kaynakları, zaman çizelgelerini ve daha fazlasını planlayın, izleyin ve yönetin.

Marka Yönetimi Stratejisi Geliştirirken Dikkate Alınması Gereken Önemli Faktörler

Marka yöneticilerinin başarılı bir marka yönetimi stratejisi geliştirirken dikkate alması gereken üç önemli faktör şunlardır:

İdeal müşterilerinizi ve rakiplerinizin ürün veya hizmetleri yerine sizin ürün veya hizmetlerinizi tercih etmelerini sağlayan motivasyonları anlayın

Rekabet ortamını analiz edin ve markanızı farklı kılan ayarları belirleyin

Marka değerlerinizin açıkça tanımlandığından ve hedef kitlenizin beklentileriyle uyumlu olduğundan emin olun

Ancak şunu unutmayın: Stratejik marka yönetimi, üniversitede her hafta pişirdiğiniz annenizin Crockpot tarifindeki dana yahnisi gibi "bir kez yapıp unutabileceğiniz" bir çözüm değildir. Sürekli fikir oturumları, performans değerlendirmeleri ve strateji ayarlamaları gerektiren sürekli bir süreçtir.

Başarılı bir marka oluşturmak, markanızın "tarifini" oluşturan tüm unsurları dikkatlice değerlendirmeyi gerektirir. Hedef kitleniz, değerleriniz ve mesajlarınız gibi belirli bileşenleri ve bunların nasıl benzersiz ve çekici bir marka oluşturacağını göz önünde bulundurmanız gerekir.

Tıpkı yemek pişirmede olduğu gibi, marka konumlandırmanızın müşterilerinizde doğru notları vurmasını sağlamak için marka yönetimi stratejinizi denemeli, tatmalı ve ayarlamalısınız.

Profesyonel İpucu Çok sayıda hareketli parça olduğundan, ücretsiz stratejik planlama şablonlarını deneyerek yolunuzdan sapmamayı ve istediğiniz hedeflere doğru ilerlemeyi sağlayın. ClickUp'ın Stratejik Plan Beyaz Tahtası, stratejik planlama için gerekli adımları ve bu adımların daha büyük bir proje bağlamında birbirine nasıl akış yapabileceğini (ve yapması gerektiğini) kolayca gösteren görsel bir yol haritası sunar.

Bu görsel yol haritasını kullanarak hiçbir önemli bilgiyi atlamayın, böylece takımınız her önemli adımı koordine edebilir

bugün Uygulamanız Gereken 8 Yaratıcı Marka Yönetimi Stratejisi

Güçlü bir marka kimliği oluşturmak için bilmeniz gereken sekiz yaratıcı marka yönetimi stratejisi ve başarılı marka stratejisi örnekleri.

1. Eşsiz bir marka kimliği oluşturun

Marka kimliğiniz, markanızın temsil ettiği şeydir. İşinizi diğerlerinden ayırarak markanızı benzersiz ve akılda kalıcı hale getirir.

Marka algınızı ve itibarınızı iyileştirmek için, misyon beyanınızı, marka değerlerinizi, hedef kitlenizi ve marka sesinizi belirlerken temel marka yönergelerini göz önünde bulundurmanız önerilir.

Güçlü şirket değerleri oluşturmanıza ve marka pozisyonunuzu geliştirmenize yardımcı olacak birkaç önemli örnek:

1️⃣ Tailor Brands, misyon beyanını ve hedef kitlesini web sitesinin "Hakkında" sayfasında gururla sergiliyor.

tailor Brands aracılığıyla

2️⃣ Bir başka etkili yaklaşım, ürününüzün benzersiz özelliklerine veya avantajlarına odaklanmaktır. Örneğin, deri ceket satan bir moda markası olarak, malzemelerin kalitesini, üretiminde kullanılan işçiliği ve sunduğu kişiselleştirilmiş stili öne çıkarmak isteyebilirsiniz.

via LeatherCult

3️⃣ Hedef kitlenizin değerlerini ve isteklerini yansıtan güçlü bir marka kimliği de oluşturabilirsiniz. Bu markalaşma stratejisi, müşterilerle duygusal bir bağlantı kurmak için ayırt edici bir görsel stil geliştirmek ve hikaye anlatımından yararlanmak veya TOMS gibi hedef kitlenizin ilgisini çeken sosyal ve çevresel girişimlerde bulunmak olabilir.

tOMS aracılığıyla

Markanızın amacını belirledikten sonra, akılda kalıcı bir logo, doğru renk şemaları ve yazı tipleri gibi görsel marka unsurları devreye girer.

Küçük ayrıntılar önemlidir; tüm marka materyallerinde tutarlı olmaları, müşterilerin kolayca tanıyıp hatırlayabileceği uyumlu bir marka imajı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Müşterilerinizin rafta ürününüzü kolayca seçebilmesini veya farklı reklamlarda logonuzu tanıyabilmesini istersiniz. Önemli olan, kalabalığın içinde kaybolmamak ve öne çıkmaktır. Bu nedenle, alışılmışın dışında düşünmekten ve farklı olmaktan çekinmeyin.

Profesyonel İpucu Marka kılavuz şablonlarının yardımıyla markanızın değerlerini belirleyin ve markanızın itibarını artırın! Marka kılavuzlarınızı oluştururken sağlam bir başlangıç yapmak için ClickUp'ın Marka Kılavuz Şablonu gibi şablonları kullanın. Bu şablon, tüm temel bilgileri size sunarak en önemli markalaşma sorularına odaklanmanıza yardımcı olur.

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2. Müşteri deneyimine odaklanın

Kişiselleştirme, sorunsuz ve keyifli bir müşteri deneyimi sunmanıza yardımcı olabilir. Yapay zeka (AI) ve tahmine dayalı analitik kullanarak müşterilerinize hitap eden mesajlar ve içerikler oluşturarak daha alakalı ve ilgi çekici bir müşteri deneyimi sunabilirsiniz.

Müşteri deneyimini iyileştirmek için keşfedebileceğiniz birkaç stratejik marka yönetimi örneği:

1️⃣ Netflix ve Amazon, kişiselleştirilmiş deneyimler sunan iki önde gelen markadır. Bu örnekte Amazon, müşterilerin ilgisini çekmek ve satın alma yolculuklarına devam etmelerini sağlamak için geçmiş satın alımlarına göre ürün önerileri paylaşıyor.

amazon aracılığıyla

2️⃣ Netflix, izleme geçmişinize göre dizi veya film önerileri içeren e-postalar gönderir.

netflix aracılığıyla

Sadık bir müşteri tabanı oluşturmak ve rakiplerinizden farklılaşmak istiyorsanız, marka yönetimi stratejinizde müşteri deneyimini önceliklendirin.

Müşteri deneyimini iyileştirmenin diğer bazı basit yolları şunlardır:

Satın alma sürecini basitleştirin ve adımların sayısını en aza indirin

Müşterilerin sorularını ve endişelerini mümkün olan en kısa sürede yanıtlayın

Fiyatlandırma, politikalar ve ürün bilgileri konusunda şeffaf olun

Mükemmel müşteri hizmeti sunmak ve şikayetleri profesyonelce ele almak için personelinizi eğitin

Ürün ve hizmetleri iyileştirmek için müşteri geri bildirimlerini toplayın

Eğitim kaynakları veya müşteri sadakat programları gibi ürün veya hizmetin ötesinde değer sunun

Çevrimiçi ortamdan mağazaya kadar tüm temas noktalarında tutarlı deneyimler sağlayın

Ürün tasarımından ambalajlamaya ve teslimata kadar müşteri deneyiminin tüm yönlerinde kaliteyi vurgulayın

Potansiyel müşterilerinizi ve müşterilerinizi büyütmek ve beslemek için, her temas noktasında müşterilerinize olumlu bir deneyim sunmanız ve onların ihtiyaçlarını, tercihlerini ve sorunlu noktalarını daha iyi anlamanız gerekir. Bu nedenle müşteri deneyimi, marka stratejinizin anahtar bir parçası olmalıdır.

Etkili marka yönetimi için, müşterilerinizi, potansiyel müşterilerinizi, şikayetlerinizi vb. takip etmenize yardımcı olacak müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı veya CRM yazılımına ihtiyacınız olacaktır. Kapsamlı bir CRM aracı, tüm müşteri ile ilgili bilgiler için tek adresiniz olabilir: marka itibarını yönetin ve iyileştirin, marka performansını izleyin ve müşterilerinizin ihtiyaçlarına düzenli ve duyarlı bir şekilde yanıt vererek müşteri sadakatini kazanın.

Pro İpucu ClickUp'ta özel CRM'nizi oluşturun veya ClickUp'ın önceden oluşturulmuş CRM Şablonunu kullanarak tüm kişilerinizi tek bir yerden takip edin ve marka yönetimi projelerinizi yönetin. Kişi durumlarınızı özelleştirmenize ve maksimum kişi organizasyonu ve kişiselleştirme için ek alanlar eklemenize olanak tanır.

Liste görünümünde ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile müşterileri, satış kanallarını, eylem öğelerini ve daha fazlasını yönetin

3. Sosyal medyadan yararlanın

Instagram kullanıcılarının %90'ının bir işi takip ettiği düşünülürse, sosyal medyanın başarılı bir marka stratejisinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiği açıktır.

Neden mi? Bu, hedef kitlenizle daha özgün bir şekilde bağlantı kurmanın ve anlamlı ilişkiler kurmanın basit bir yoludur. Ayrıca, minimum çabayla geniş bir kitleye ulaşabilirsiniz. Bir Instagram gönderisinin erişimine eşit olmak için kaç e-posta göndermeniz gerektiğini düşünün. Elma ile greyfurtu karşılaştırmak gibi bir şey.

Sosyal medyada başarının sırrı nedir? Pazarlama çabalarınızda tutarlılık.

Yorumlara yanıt verin, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği beğenin ve paylaşın ve ilgili konuşmalara katılın. Bu basit eylemler, topluluğunuzu önemsediğinizi ve onlarla bir ilişki kurmak istediğinizi gösterir.

Müşterilerin deneyimlerini paylaşmak ve bağlantı kurmak için kullanacakları markalı bir hashtag oluşturarak başlayabilirsiniz. Belirli bir hashtag, tutarlı bir marka kimliği oluşturmanıza yardımcı olur ve kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği izlemenizi kolaylaştırır. Markanızın amacını güçlendirerek ve markanızın görünürlüğünü artırarak, markanıza yeni müşteriler çeken bir kar topu etkisi yaratabilirsiniz.

Marka itibarınızı iyileştirmek için inceleyebileceğiniz, sosyal medya için stratejik bir marka yönetimi örneği:

1️⃣ Glossier'in Instagram feed'i, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik, ürün fotoğrafları ve yaşam tarzı görsellerinin özenle seçilmiş bir karışımıdır. Takipçilerinden Glossier ürünleriyle ilgili deneyimlerini paylaşmalarını isteyen ve bu görselleri sosyal medyada kullanan Glossier, özel bir şeyin parçası olduklarını hisseden bir hayran topluluğu oluşturmuştur.

glossier aracılığıyla

Profesyonel İpucu Aylık sosyal medya gönderilerinizi planlamanıza yardımcı olacak bir içerik takvimi şablonu kullanın. Bu, sizi yolunda tutarken aynı zamanda sorumluluk bilincini de geliştirir. Ardından, sosyal medyanın gücünü tam olarak ortaya çıkarmak için, farklı platformlarda hedef kitlenizle etkileşim kurduğunuz bir sosyal medya iş akışı da oluşturmalısınız.

4. Hikaye anlatımının gücünden yararlanın

The Farmer's Dog'un Super Bowl reklamı, evcil hayvan sahipleri ve severlerde güçlü duygular uyandırdı. Neden? İnsanlarla tüylü dostları arasındaki bağı anlayan birçok evcil hayvan sahibi ve severin kendinden bir parça bulduğu, bir kadın ve köpeğinin hikâyesini anlatıyor.

The Farmer's Dog'un 2023 Super Bowl reklamı

Bu reklam, bir kadının ve Bear adındaki siyah Labrador yavrusunun hikâyesini, kadının küçük bir kız olduğu dönemden başlayarak anlatıyor. Reklam boyunca izleyici, ikilinin birlikte yaşlanırken yaşadıkları maceralara, yürüyüşlere ve plaj gezilerine tanık oluyor.

Sonunda kadın üniversiteye gitmek için Bear'ı geride bırakır. Ancak zaman geçtikçe kadın yetişkin olur ve kendi ailesini kurar. Bear, yaşına rağmen kadın evlilik ve annelik sürecinde onun yanında kalır.

Mesaj nedir? Köpekler değerlidir. Köpekler sadıktır. Ve köpekler sağlıklı beslenmeyi hak eder.

Hikaye anlatımının gücünden yararlanarak ve sağlıklı köpek mamalarının önemini vurgulayarak, Farmer's Dog markasının temel değerleri ve misyonuyla uyumlu bir hikaye yaratmayı başardı (şeflerin öpücüğü).

Güven ve ilişkilendirilebilirlik, güçlü bir marka itibarının temelidir. Hedef kitlenizin ilgisini çeken benzersiz bakış açılarını ve değerleri öne çıkarın, markanızın sesini insancıllaştırın ve daha ilişkilendirilebilir hale getirin, böylece tüketici güvenini ve katılımını artırın ve markanızın itibarını güçlendirin.

Pro İpucu Blog gönderileri, komut dosyaları ve daha fazlasını yazın ve ClickUp Belgeleri'nde takım üyeleri ve diğer kişilerle kolayca işbirliği yapın. Bu özellik, hikayelerinizi, kampanyalarınızı, makalelerinizi ve daha fazlasını geliştirebileceğiniz biçimlendirme seçenekleri, işbirliğine dayalı düzenleme, etiketler ve düzenleme geçmişi içeren sayfalar sağlar. ClickUp Belgeleri'ni Kullanma Kılavuzu, bu özelliğe daha hızlı bir şekilde başlayabilmeniz için adım adım bir kılavuz içerir.

5. Etkileyicilerle işbirliği yapın

Araştırmalar, insanların yaklaşık %75'inin sosyal medyada çok fazla reklam olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Bu reklamlar çok fazla, tekrarlayıcı ve çoğu zaman alakasız. İşte bu noktada influencer'lar devreye giriyor.

Influencer'lar, kendi alanlarında güvenilir liderler olarak kendilerini kanıtlamış ve sadık hayran kitlesine sahip olmuştur. Charli D'Amelio gibi bazı influencer'lar TikTok'ta 100 milyondan fazla takipçiye sahipken (mega influencer'lar), diğerleri 50.000'den az takipçiye sahiptir (mikro influencer'lar). Şaşırtıcı bir şekilde, mikro influencer'lar daha az takipçiye sahip olmalarına rağmen, takipçileriyle daha yüksek etkileşim oranlarına sahiptir.

via Oberlo

Etkileyicilerle ortaklık kurarak, onların kitlesine ulaşabilir ve markanızı tanıtmak için onların etkisinden yararlanabilirsiniz. Veriler, insanların yaklaşık %82'sinin mikro etkileyicilerin önerdiği bir şeyi satın alma olasılığının "yüksek" olduğunu gösteriyor. Bu fırsatı kaçırmak zor. Satışları sizin için onlar yapıyor. En iyi yanı ne mi? Tüketicilere satış konuşması gibi gelmiyor. İdeal senaryo, değil mi?

İşte influencer işbirliklerinin gücünü kullanan stratejik bir marka yönetimi örneği:

1️⃣ Athletic Greens, influencer pazarlamasını başarıyla kullanan markaların harika bir örneğidir. Geçtiğimiz bir yıl içinde seyahatle ilgili vloglar izlediyseniz, muhtemelen Athletic Greens'in bir veya daha fazla influencer kampanyasına rastlamışsınızdır. Örneğin, 3,44 milyon takipçisi olan Kara ve Nate gibi tanınmış seyahat YouTuber'larıyla ortaklık kurarak, hepsi bir arada besleyici yeşil toz ürünlerini tanıttılar.

athletic Greens aracılığıyla

Seyahat alanında farklı takipçi sayılarına sahip influencer'larla iş birliği yaparak influencer karışımını çeşitlendirdiler ve böylece daha geniş bir kitleye ulaşarak tüketiciler arasındaki güvenilirliklerini artırdılar. Sağlık takviyeleri söz konusu olduğunda güven her şeydir.

Profesyonel İpucu ClickUp'ın Influencer Sözleşmesi Belge Şablonu ile kurallarınıza ve koşullarınıza uygun bir influencer sözleşmesi kolayca oluşturun. Bu şablonu kullanarak bu sözleşmeyi paylaşıp imzaladığınızda, belgenizi e-posta ile gönderebileceğiniz, imzaları istediğiniz sırayla toplayabileceğiniz ve tamamlanan sözleşmenizi anında PDF'ye dönüştürebileceğiniz bir çevrimiçi belge şablonuna geçersiniz.

ClickUp'ın Influencer Sözleşme Belgesi Şablonu ile bir sonraki sözleşmenizi hazırlayın

6. Marka sadakatini artırın

Sadık müşteriler, markanızın en iyi dostlarıdır. Markanızı ve müşteri deneyiminizi ne kadar sevdiklerini herkese duyurma ve ürünlerinizi ailenize ve arkadaşlarınıza tavsiye etme olasılıkları daha yüksektir. Bu, ücretli reklamlardan en az beş kat daha etkilidir. Öyleyse neden bu kolay fırsatı değerlendirmeyesiniz? Marka sadakatini artırmak için, müşterilerin sürekli desteğini ödüllendiren bir sadakat programı oluşturabilirsiniz.

Örneğin, işlerine olan takdirinizi göstermek için özel teklifler, ücretsiz örnekler ve özel fırsatlar sunun. Bu basit marka stratejisi, tekrar iş yapmayı teşvik edebilir ve müşterilerin özel bir topluluğun parçası olduklarını hissetmelerini sağlayabilir. Markanızın vaatlerini yerine getirdiğinizde, onları heyecanlandıracak ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlayacak olumlu bir deneyim yaratabilirsiniz.

Her şey üç basit şeye indirgenebilir: marka vaatlerinizi yerine getirmek, olumlu müşteri deneyimleri yaratmak ve müşterilerinizi daha fazlası için geri gelmeye teşvik etmek.

İşte marka sadakatini teşvik eden ve marka performansını artıran stratejik bir marka yönetimi örneği:

1️⃣ Örneğin Ulta Beauty'yi ele alalım. Ultimate Rewards programı, müşterilere özel indirimler, ücretsiz ürünler ve doğum günü hediyeleri gibi bir dizi avantaj sunuyor. Tüketiciler ne kadar çok harcama yaparsa, o kadar çok ödül kazanıyor. Ve çok begeenilen Diamond durumuna ulaşmak, tüketicilere Ulta Beauty'nin kraliyet ailesinin bir üyesi gibi hissettiriyor, bu nedenle tüketiciler doğal olarak en iyi duruma ulaşmak için çabalıyor.

via Ulta

Bu, Starbucks'ın çok beğenilen kişiselleştirilmiş altın kart ödül kartını almaya benzer. Lise ve üniversite öğrencilerinin vanilyalı frappuccino'larını öderken kazandıkları bir tür geçiş hakkı gibidir. Ulta Beauty ve Starbucks'ın izinden giderek sadakat programlarını kullanın ve ürünlerinize tutkulu ve bunları yaymaya hevesli bir marka savunucuları topluluğu oluşturun.

7. Niş içeriklerden oluşan bir kütüphane oluşturun

Çevrimiçi örneklerin %68'inin bir arama motoruyla başladığını biliyor muydunuz?

Bu doğru. Tüketiciler web sitenizi ezbere biliyor olsa bile, yine de Google'da markanızı arar ve ilk sonucu tıklar. Ve markanızla ilgili olmayan bir arama ile başlarlarsa, insanlar markanızın varlığını nasıl bilecek?

Cevap mı? İçerik.

Niş içeriklerden oluşan bir kütüphane oluşturmak, markanızı sektörünüzde bir otorite haline getirmek ve marka bilinirliğini artırmak istiyorsanız anahtar öneme sahiptir. Bu sayede, markanız arama motoru sonuç sayfasında (SERP) en üstte görünür ve kullanıcılar tarafından tıklanabilir. Elbette, bunu yapmak söylemek kadar kolay değildir. Bu süreç, hedef kitlenize doğrudan hitap eden yüksek kaliteli, bilgilendirici ve ilgi çekici içeriklerden oluşan bir depo oluşturmayı içerir.

Diğer bir deyişle, arama amacına uygun içerik yazın.

Örneğin, şirketinizin yönetim kurulu toplantı yönetimi yazılımı sattığını varsayalım. Bu durumda, aşağıdaki gibi konulara odaklanan bir içerik kitaplığı oluşturabilirsiniz:

Sanal pano toplantıları düzenlemek için en iyi uygulamalar

Etkili toplantı gündemleri nasıl oluşturulur?

Toplantıları kolaylaştırmak için en iyi ücretsiz pano tutanak şablonlarını karşılaştırın

Bu niş konularda değerli içgörüler ve kaynaklar sağlayarak, markanızı bir düşünce lideri olarak konumlandırabilir ve sektörle ilgili içgörüler ve tavsiyeler için size başvuracak potansiyel müşterileri çekebilirsiniz. Ve elbette, blog gönderileriyle sınırlı değilsiniz. Video, infografik, e-kitap, teknik raporlar ve daha fazlası gibi çeşitli içerik türlerini kullanarak erişiminizi genişletin.

Müşterileri ve web sitesi ziyaretçilerini içeriğinizle etkileşime girmeye teşvik eden stratejik bir marka yönetimi örneği:

1️⃣ Ziyaretçilerin haber bülteninize kaydolabilecekleri bir e-posta aboneliği oluşturarak akıllarda kalın. Bu yüksek kaliteli içerikleri paylaşmaya karar verdiğinizde, ziyaretçilere bir e-posta gönderilir. Bu şekilde, potansiyel müşterilerden oluşan sağlam bir e-posta listesi oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda, web sitenizin ziyaretçileri de bu bilgileri doğrudan gelen kutularına aldıkları için kazançlı çıkar.

clickUp aracılığıyla

Böylece, haftalarca hazırladığınız pazarlama kampanyası yönetim kılavuzunu bir dahaki sefere yayınladığınızda, bunu ilk bilenler onlar olacak. Ve gerçekten kullanacaklar. Herkes kazançlı çıkacak.

Profesyonel İpucu Marka yöneticileri, ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonu ile birden fazla kanalda (web sitesi, blog, sosyal medya ve e-posta) içerik planlamak ve oluşturmak için gereken her şeyi tek bir yerden planlayabilir, izleyebilir ve yönetebilir. Başlangıç için sağlam bir çerçeve sağlar ve işinizi kendi tarzınıza göre yapılandırmanıza olanak tanıyan tamamen özelleştirilebilir. Bu şablonu, talep alımından belge ile planlama, yayın takvimi oluşturma ve içerik sunmaya kadar uçtan uca iş akışınızı desteklemek için kullanın.

Liste görünümünde ClickUp tarafından hazırlanan İçerik Yönetimi Şablonu

8. Yeniliği benimseyin

Apple'ın izinden gidin ve yeniliklerden uzaklaşmak yerine onları kucaklayın. Günümüzün hızlı dijital dünyasında öne çıkmak için en yeni trendleri takip etmelisiniz.

Örneğin, yapay zeka LinkedIn ve Twitter manşetlerini kasıp kavuruyor. Bu stratejinin markanız için işe yarayıp yaramadığını görmek için denemeye değer. Ancak bununla yetinmeyin. Rakiplerinizi ve tüketici tercihlerini de takip edin. Eğer geride kaldığınızı fark ederseniz, markanızı yeniden konumlandırmaktan veya marka stratejinizde yeni yaklaşımlar denemekten çekinmeyin.

İşte yeniliği benimseyen şirketlerden birkaç örnek:

1️⃣ Örneğin Matchr'ı ele alalım. İK iş gereksinimlerini İK yazılım satıcılarıyla birleştiren bu hizmet, ilk olarak 2012 yılında "HR Payroll Systems" adıyla kuruldu, ancak bu isim onları yalnızca bordro yazılımıyla sınırlıyordu.

Günümüzde, bu bordro özelliklerini içeren hepsi bir arada bir HRIS yazılımı bulunmaktadır. Bu nedenle, 2021 yılında adını Matchr olarak değiştirdiler ve tasarım öğelerini daha modern hale getirmek için güncellediler.

via Matchr

Marka yenileme, hizmeti isme uygun hale getirerek müşteri karışıklığını azalttı ve insan kaynakları uzmanlarını yazılım ihtiyaçlarıyla eşleştirme fırsatlarını artırdı. Neyse ki, yenilik, her şeyi yeniden icat etmek anlamına gelmez. Bazen, sadece alışılmışın dışında düşünmek yeterlidir.

2️⃣ Nike'ın sanal ayakkabı deneme özelliği, müşteri deneyimini geliştirmek için yeni teknolojilerin kullanıldığı en iyi örneklerden biridir.

nike aracılığıyla

Bu nedenle, yaratıcı olmaktan ve yeni fikirleri denemekten korkmayın. Hedef kitlenizde neyin yankı uyandıracağını ve markanızı diğerlerinden ayıracak (markanızın kişiliğine katkıda bulunacak) unsurların ne olacağını asla bilemezsiniz. Araştırmalarınızı yapın ve en son trendler ve teknolojiler konusunda güncel kalın. Değişen tüketici tercihlerini yakından takip edin ve alakalı kalmak için markanızı yeniden konumlandırmaktan çekinmeyin.

Başarılı Marka Yönetiminin Önemi

Net bir vizyon ve tutarlı bir marka mesajı olmadan, müşterileriniz şirketinizin neyi temsil ettiği konusunda kafaları karışabilir ve bu da onları rakiplerinizin kollarına itebilir.

En sevdiğiniz markayı düşünün — onu rakiplerinden ayıran nedir? Bu, sadece ürünün kendisinden daha fazlasıyla ilgilidir. Ürünle birlikte gelen tüm deneyimdir.

Örneğin Nike'ı ele alalım. Nike tam isabet kaydetmiştir. Şık ama rahat tasarımları, yaratıcı işbirlikleri, uygun fiyatları ve sosyal sorunları doğrudan ele alan yüksek profilli pazarlama kampanyalarının muhteşem kombinasyonu ile Nike, birçok neslin favorisi haline gelmiştir.

Sadece bir ayakkabı şirketi değil, insanları sınırlarını zorlamaya ve tutkularının peşinden gitmeye ilham veren bir yaşam tarzı markasıdır. Nike'ın güçlendirme ve kendini ifade etme mesajı, dünya çapındaki müşterilerinde yankı uyandırarak onları sadece ayakkabı satan bir şirketten çok daha fazlası haline getirir: bir kültür fenomeni.

Sonuç olarak, müşteriler kendileriyle daha derin bir düzeyde rezonansa giren bir markayı hatırlama ve tavsiye etme olasılıkları daha yüksektir. Pazarlama çabalarınızı en üst düzeye çıkarmak için etkili marka yönetimi stratejileri ve araçlarıyla etkili bir marka yaratmaya yatırım yapın.

Cesaretinizi toplayın ve doğru marka yönetimi stratejilerine bugün yatırım yapın. Bu, şirketinizin itibarını artırmanıza ve potansiyel müşteriler için daha çekici hale getirmenize yardımcı olacaktır. Bunu iyi bir şekilde yapmak için, proje yönetimi araçlarını kullanmayı ve bu alanda uzmanlığa sahip profesyonelleri, örneğin ajansları veya serbest yazarlık işlerinde uzmanlaşmış kişileri işe almayı düşünün.

Unutmayın, tek bir marka yönetimi stratejisi seçmek zorunda değilsiniz. Sekiz stratejinin tümünü benimseyebilir veya bir ya da ikisine bağlı kalabilirsiniz. Ancak, tüm dikkatinizi bu sürece vermeniz anahtar noktadır. Bir strateji beklenen sonuçları vermezse, onu bir kenara bırakın ve yeni bir şey deneyin.

Anahtar nedir? En son trendleri takip edin, etkili bir marka yönetimi süreci oluşturmak için bir proje yönetimi aracına yatırım yapın ve müşterilerinizi her zaman ilk sıraya koyun. Markanızı uzun vadeli başarıya hazırlamak için basit bir formül.

Peki, ne bekliyorsunuz? Markanızı bir üst seviyeye taşıma zamanı geldi. Başlamak için yardıma ihtiyacınız varsa, yukarıdaki profesyonel ipuçları bölümünü ziyaret ederek, başlangıç için faydalı ipuçları ve ücretsiz pazarlama şablonları edinebilirsiniz!

Misafir Yazar:

Nidhi Kala, pazarlama, İK ve e-ticaret alanlarında B2B SaaS markaları için serbest yazar olarak çalışmaktadır. Yazmadığı zamanlarda, sanatsal zihnini yeni bir günlük sayfası oluşturmaya veya kaligrafi yazılarını keşfetmeye adıyor.