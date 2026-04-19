ClickUp ve Workzone: Hangi Araç Size En Uygun?

Hem ClickUp hem de Workzone proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılasa da, soruna çok farklı yaklaşımlar sergiliyorlar; bu da Workzone ile ClickUp arasında seçim yaparken ortaya çıkan temel bir çelişki.

Bir yanda, son derece yapılandırılmış ve onay süreçleri yoğun iş akışlarına ihtiyaç duyan pazarlama ve kreatif takımlar için özel olarak geliştirilmiş Workzone var. Diğer yanda ise, her tür takım için tüm görevlerinizi, belgelerinizi ve işbirliğinizi tek bir yerde bir araya getiren güçlü, hepsi bir arada bir Çalışma Alanı olan ClickUp var.

Karar vermeden önce, bu kılavuz özellikleri ayrıntılı olarak ele alacak, en uygun kullanım senaryosunu açıklayacak ve takım boyutunuz ve ş akışınızın karmaşıklığıyla ilgili olarak nihai kararınızı vermenize yardımcı olacaktır.

ClickUp ve Workzone'a Genel Bakış

Özellik / Kategori ClickUp Workzone Temel yaklaşım Görevleri, belgeleri, sohbeti ve yapay zekayı tek bir platformda birleştiren Converged AI Çalışma Alanı Yaratıcı ve pazarlama ş akışları için tasarlanmış yapılandırılmış proje yönetimi aracı En uygun olduğu durumlar Esneklik ve fonksiyonlar arası ş akışlarına ihtiyaç duyan, departmanlar genelinde her boyutlardaki takımlar Onay süreci yoğun projeleri yöneten pazarlama ve kreatif takımlar Takım boyutu Bireylerden kurumsal organizasyonlara kadar ölçeklenebilir Orta boyutlu ve kurumsal takımlar, özellikle pazarlama odaklı AI yetenekleri Özetleme, içerik oluşturma, görev oluşturma ve bilgi erişimi için ClickUp Brain Yerel AI asistanı yoktur; manuel ş akışlarına ve kural tabanlı otomasyona dayanır Otomasyon Görev bağlamına ve ş akışı tetikleyicilerine göre hareket eden, yapay zeka destekli ve kural tabanlı otomasyonlar Görev yönlendirme, bildirimler ve onaylar için kural tabanlı otomasyon Görünümler Liste, Pano, Gantt, Takvim, Zaman Çizelgesi, İş Yükü ve daha fazlasını içeren 15'ten fazla görünüm Gantt, görev listeleri, takvim ve iş yükü görünümleri Görev yapısı Alanlar, Klasörler, Listeler, Görevler, Alt Görevler ve çoklu liste ilişkileriyle esnek hiyerarşi Doğrusal iş akışlarına uygun proje → görev → alt görev yapısı Takımlar arası görünürlük Görevler, yinelenmeden birden fazla Listede bulunabilir ve bu da işlevler arası çalışmayı destekler Görevler projeler içinde yer alır; takımlar arası görünürlük güncellemelere ve raporlara bağlıdır İşbirliği Görevlere entegre edilmiş belgeler, Beyaz Tahtalar, sohbet, yorumlar ve gerçek zamanlı düzenleme Onay akışları, prova ve müşteri işbirliğine odaklanmıştır Onay akışları Atanan Yorumlar, Otomasyonlar ve görev durumlarını kullanarak esnek onaylar Yapılandırılmış onaylar ve müşteri portalları içeren güçlü, çok aşamalı onay akışları Entegrasyonlar Slack, Google Çalışma Alanı, GitHub, Figma, Salesforce'un yanı sıra API ve webhook'lar dahil 1.000'den fazla entegrasyon Google Drive, Dropbox ve Slack gibi araçlarla entegre olur; API mevcuttur ancak daha az sayıda yerel entegrasyon vardır Kullanım senaryosu esnekliği Pazarlama, ürün, mühendislik, operasyonlar ve daha fazlasına uyum sağlar Yapılandırılmış yaratıcı üretim ve kampanya yönetimi için en uygun seçenek

ClickUp'a Genel Bakış

🧠 İlginç Bilgi: Anketimiz, bilgi çalışanlarının işyerlerinde günde ortalama 6 bağlantı kurduğunu ortaya koydu. Bu durum muhtemelen e-postalar, sohbet ve proje yönetimi araçları arasında gidip gelen çok sayıda iletişimi gerektiriyor.

ClickUp, tüm bu konuşmaları sizin için tek bir yerde bir araya getirir. Projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren entegre bir yapay zeka Çalışma Alanı ’dır; tüm bunlar, sizin ve takımınızın daha hızlı ve daha akıllı iş yapmasına yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Bu, iş yükünün dağınık hale gelmesini önler ve bağlam değiştirme zahmetinden kurtarır; sonuç olarak zaman ve kaynaklarınızı korur.

Anahtar özellikler şunlardır:

ClickUp Brain : Çalışma alanınızın her yerinde bulunan bağlamsal AI asistanını kullanarak görev açıklamaları yazın, uzun yorum konuları özetleyin ve projelerinizle ilgili soruları yanıtlayın

ClickUp Görünümleri : İşinizi Liste, Pano, Gantt ve Takvim Görünümleri dahil 15'ten fazla biçimde görselleştirin; herkes kendisinin en verimli olacağı düzeni kullanabilir

ClickUp Belgeleri : Proje özetleri, standart çalışma prosedürleri (SOP) ve toplantı notları oluşturun ve bunları doğrudan ilgili ClickUp Görevlerine bağlayın

ClickUp Beyaz Tahtaları : ClickUp Beyaz Tahtaları ile görsel olarak beyin fırtınası yapın ve planlayın; fikirlerinizi tek bir tıklamayla eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp Otomasyonları : Durum değiştiğinde görev atama veya son teslim tarihi geldiğinde e-posta gönderme gibi yoğun işleri halletmek için özel tetikleyiciler ve eylemler kullanarak tekrarlayan görevleri otomatik pilota alın

ClickUp Entegrasyonları : Slack, Google Drive ve GitHub gibi araçlarla iki yönlü senkronizasyon dahil olmak üzere 1.000'den fazla ClickUp Yerel Entegrasyonunu kullanarak tüm işlerinizi birbirine bağlayın ve veri silolarını ortadan kaldırın

Dikkate alınması gerekenler:

Öğrenme süreci: Bu kadar çok özellik olması nedeniyle, yeni takımların ClickUp'ın sunduğu her şeyi keşfetmesi zaman alabilir.

Sınırlı mobil fonksiyon: ClickUp Mobil Uygulaması, ayrıntılı ClickUp Gösterge Paneli özelleştirme gibi daha karmaşık özelliklere sahip değildir (masaüstü sürümünde daha iyidir)

📮 ClickUp İçgörü: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı aynı anda kullanma eğilimindeyken, yüksek performanslı takımlar araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve bunu yapay zeka destekli ş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işleri görünür kılar ve yapay zeka geri kalanını hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

Workzone'a Genel Bakış

Workzone, kaotik yaratıcı inceleme ve onay döngülerini yöneten bir proje yönetimi yazılımıdır. Yaratıcı takımlara portföylerini net bir görünümle görme imkanı sunarak, her türlü iç revizyonu veya dış müşterinin yaptığı düzeltmeleri belgeler. Süreç disiplinine verdiği önem, birbiriyle çakışan birden fazla kampanyada katı teslim tarihlerine uymak zorunda olan takımlar için onu güvenilir bir seçim haline getirir.

Anahtar güçlü yönler:

Onay akışları: Yerleşik prova ve çok aşamalı onay süreçleri sayesinde yaratıcı inceleme döngüsünü kolaylaştırın ve her varlığın doğru onayları almasını sağlayın

Talep formları: Özelleştirilebilir talep formlarıyla takımınızın işleri alma sürecini standartlaştırın ve yeni proje taleplerini uygun takıma ve proje şablonuna yönlendirin

Gantt grafikleri ve bağımlılıklar: Görevlerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu gösteren görsel zaman çizelgeleriyle karmaşık projeleri planlayın, kritik yolu görün ve son teslim tarihlerini etkili bir şekilde yönetin

İş yükü yönetimi: İş yükü yönetimi ile takımınızın kapasitesini net bir görünüm ile görün ve görevleri dengelemeyi kolaylaştırın

Müşteri işbirliği: Dış paydaşlara, taleplerini iletip işleri inceleyebilecekleri özel bir alan sağlayarak müşteri geri bildirimlerini düzenli tutun

Olası dezavantajlar:

Satış odaklı onboarding: İşe başlamak için satış ekibiyle bir konuşma yapmanız gerekir; bu da aracı bağımsız olarak keşfetmek isteyen takımlar için değerlendirme sürecini yavaşlatır

Yerel bir AI asistanı bulunmuyor: AI destekli yazma araçları, akıllı arama veya gelişmiş otomasyon özellikleri bulamazsınız

Daha dar kullanım alanı: Pazarlama ve yaratıcı ş akışları için uygundur. Mühendislik, operasyon veya ürün takımıysanız, yapısını ihtiyaçlarınız için fazla katı bulabilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: Her iki araçta da kullanılan Gantt Grafikleri, Henry Gantt 'ın 1910-1915 yıllarında Donanma gemilerinin inşasını izlemek için yaygınlaştırmasıyla devrim niteliğinde bir gelişme oldu. Yazılımların ortaya çıkmasından önce, bu grafikler kağıda elle çizilirdi ve son teslim tarihi her değiştiğinde sıfırdan yeniden çizilmesi gerekirdi.

ClickUp ile Workzone Özellik Karşılaştırması

Yüzeysel özelliklerin ötesinde, ClickUp ve Workzone arasındaki gerçek fark, temel felsefelerinde yatmaktadır: özel süreç yönetimi ile birleşik, yapay zeka destekli Çalışma Alanı. Bu karşılaştırma, farklı yaklaşımlarının işbirliği, özelleştirme ve otomasyon gibi kritik alanları nasıl etkilediğini ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır.

AI ve otomasyon yetenekleri

Çoğu takımda otomasyon, görevleri anlamayı değil, görevlerin akışını yönetir.

Bir görev "İnceleniyor" durumundan "Değişiklik talep edildi" durumuna geçer ve bildirim gönderilir. Ardından, atanan kişiye bildirim gönderilir.

Ancak asıl iş bundan sonra başlıyor.

Yine de birinin tüm yorumları okuması, nelerin değiştiğini belirlemesi ve bunu net bir sonraki adımlara dönüştürmesi gerekiyor. Paydaşlar arasında 6–7 yorum varsa, bu genellikle görev açıklamasını yeniden yazmak veya uygulamanın sorunsuz ilerlemesi için yeni bir kontrol listesi oluşturmak anlamına gelir.

ClickUp bu adımda doğrudan çalışır.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızla ilgili önemli bilgileri özetleyerek hızlı ve bağlam odaklı ayrıntılara ulaşın

ClickUp Brain ile mevcut görev bağlamını kullanarak takımın bir sonraki adımda neye ihtiyacı olduğunu belirleyebilirsiniz:

Tam bir yorum konusunu, net eylem ögeleri içeren yapılandırılmış bir Görev Kontrol Listesi 'ne dönüştürün

Bir görevle ilgili son güncellemeleri özetleyin, böylece yeni atanan kişi her şeyi okumak zorunda kalmadan bağlamı anlayabilir

Proje güncellemesini manuel olarak yazmak yerine görev etkinliğine göre oluşturun

AI Alanları'nı kullanarak yeni girdiler geldikçe görev özetlerini güncel tutun

🧠 Eğlenceli Bilgi: Günümüzde ClickUp'ta dijital kontrol listeleri kullanıyor olsak da, resmi "Kontrol Listesi Manifestosu" yaklaşımı aslında 1935 yılında Boeing'den kaynaklanmaktadır. Karmaşık bir yeni bombardıman uçağı test uçuşu sırasında düştükten sonra, pilotlar uçağın tek bir kişinin hafızasından uçurması için çok karmaşık olduğunu fark ettiler ve bu da ilk standartlaştırılmış proje yönetimi aracının, yani pilot kontrol listesinin ortaya çıkmasına yol açtı.

📌 Örneğin, inceleme aşamasında olan bir içerik görevini düşünün.

Üç paydaş ayrıntılı yorumlar bırakıyor. Biri üslup değişiklikleri öneriyor, diğeri SEO eksikliklerine dikkat çekiyor ve üçüncüsü yapısal düzenlemeler talep ediyor.

Her yorumu manuel olarak inceleyip talimatları yeniden yazmak yerine, görev içinde birleştirilmiş bir eylem liste oluşturabilirsiniz. Yazar, dağınık geri bildirimleri yorumlamak zorunda kalmadan, net bir sonraki adımlar listesi elde eder.

💡Profesyonel İpucu: Talimatlar geldikçe tekrarlayan işleri otomatikleştirebilirsiniz, böylece ClickUp Otomasyonları sayesinde kimse bunları manuel olarak yapmak zorunda kalmaz. AI ClickUp Otomasyon Oluşturucu'yu kullanarak niyetinizi doğrudan işleyen bir ş akışına dönüştürün Oluşturucu içinde, ne olması gerektiğini tanımlayarak başlayın. Örneğin şunu yazabilirsiniz:‘Bir görevin önceliği acil olarak işaretlendiğinde, onu Olay Liste'si'ne taşıyın ve Eng Liderliği'ne atayın. ’ ClickUp bunu arka planda yapılandırılmış bir otomasyona dönüştürür. Tetikleyiciyi (öncelik değişikliği) belirler, koşulu (acil) uygular ve eylemleri (görevi taşı + takıma atama) tanımlar. Ardından, her adımı etkinleştirmeden önce inceleyebilir veya düzenleyebilirsiniz. Bu, ş akışlarını oluşturma şeklinizi değiştirir. Birden fazla alanı manuel olarak yapılandırmak yerine, sonucu bir kez tanımlarsınız ve sistemin bunu tetikleyicilere ve eylemlere eşlemesine izin verirsiniz.

Workzone bu aşamayı farklı bir şekilde ele alır.

İş akışı otomasyonu, işin tanımlanmış adımlar üzerinden ilerlemesine dayalıdır:

Bir görevin taslaktan incelemeye ve onaya yönlendirilmesini sağlayın

İş hazır olduğunda gözden geçirenlere bildirin

Bir varlığın herhangi bir zamanda hangi aşamada olduğunu izleme

Bu, süreciniz sabit olduğunda ve ana hedef görünürlük olduğunda iyi sonuç verir. Ancak, geri bildirim eklendiğinde sistem bunu eyleme geçirilebilir bilgiye dönüştürmez.

Birden fazla gözden geçiren kişi geri bildirimde bulunursa, takımınız yine de bunları okumak, yorumlamak ve sonraki adımları manuel olarak yeniden yazmak zorunda kalır. Platform, ilerlemeyi izler, ancak geri bildirimden uygulamaya geçmek için gereken çabayı azaltmaz.

▶️ Sonuç: ClickUp, geri bildirimleri net işlere dönüştürmek için harcanan zamanı azaltır. Workzone, inceleme sürecini yapılandırılmış tutar ancak bu dönüştürme adımı takımınıza bırakır.

🔎 Biliyor muydunuz? PwC 2025 Küresel AI İş Barometresi'ne göre, AI'dan en çok etkilenen sektörlerde (yazılım ve profesyonel hizmetler gibi) verimlilik artışı dört katına çıktı.

Görünümler ve özelleştirme seçenekleri

Birçok araçta, görev listesinden zaman çizelgesine veya panoya geçmek ya ayrıntıların kaybolmasına neden olur ya da ayrı bir kurulum gerektirir. Takımınız, farklı soruları yanıtlamak için paralel yapılar sürdürmek zorunda kalır.

ClickUp Görünümleri, okuma şeklini değiştirirken yapıyı korur.

Birden fazla ClickUp Görünümü ile işlerinizi düzenleyin ve izleyin

📌 Örneğin, birden fazla müşterinin sözleşmesini yöneten bir takımı düşünün.

Görevler, Liste Görünümü'nde müşteriye ve önceliğe göre düzenlenir. Hafta ortasında zaman çizelgeleri değişir.

Takım, herhangi bir şeyi yeniden yapılandırmak yerine, Gantt Şeması Görünümü'ne geçerek son teslim tarihlerini erteler ve bağımlılıkları ayarlar. Bu değişiklikler, yürütme için Liste Görünümü'ne ve kaynak planlaması için İş Yükü Görünümü 'ne anında yansıtılır.

Daha basit bir ifadeyle, tek bir görev grubu üzerinde çalışmaya devam edersiniz. ClickUp Görünümleri, yalnızca aynı verilerin nasıl düzenlendiğini, filtrelendiğini ve üzerinde nasıl işlem yapıldığını değiştirir.

Çevik ş akışlarını Liste Görünümü'nde müşteriye göre gruplandırın ve hiçbir şeyi yeniden oluşturmadan aşamalarını izlemek için Pano Görünümü' ne geçin

Gantt Şeması Görünümünü açarak görev ilişkilerini bozmadan zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları ayarlayın

İş Yükü Görünümü'nü kontrol ederek, halihazırda ilerleyen aynı görevleri kullanarak atamaları yeniden dengeleyin

Takvim Görünümü'ne geçerek, planlama verilerini yinelemeden son teslim tarihlerini planlayın

Workzone, daha önceden tanımlanmış bir yapı izler.

Gantt, görev listeleri, takvim ve iş yükü raporları gibi görünümleri, tutarlı proje izlemesini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu, projeler belirli bir akışı izlediğinde ve temel gereksinim aşamalar arasında görünürlük olduğunda iyi sonuç verir.

Ancak, takımlar aynı işi farklı roller arasında yeniden yorumlamaları gerektiğinde sistem daha az esnek hale gelir. Ayarlamalar, dinamik görünüm değişiklikleri yoluyla değil, genellikle proje veya şablon düzeyinde yapılır.

▶️ Sonuç: ClickUp, takımların işlerini yeniden yapılandırmadan bakış açısını değiştirmelerine olanak tanır. Workzone ise yapının tutarlı kaldığı ve sık sık uyarlanması gerekmeyen istikrarlı ş akışlarını destekler.

Görev yönetimi ve proje yapısı

Tipik bir kurulumu ele alalım: Bir pazarlama takımı, içerik, tasarım ve ücretli medyayı içeren bir kampanya başlatıyor.

Kampanya tek bir girişim olarak başlar. Parçalara ayrılması, takımlar arasında dağıtılması, farklı düzeylerde izlenmesi ve yine de birbiriyle bağlantı içinde kalması gerekir.

İşte ClickUp'ta bunun nasıl işlediği.

Kampanya, bir ClickUp Alanı (örneğin, Pazarlama) içinde yer alır. Bu alanın içinde ise "2. Çeyrek Kampanyaları" adlı bir ClickUp Klasöründe bulunur. Klasörün içinde içerik, reklamlar ve tasarım gibi her kanalın kendi ClickUp Listesi olabilir.

ClickUp Space'i kullanarak tüm takımlarınız, departmanlarınız ve projeleriniz için bilgileri net ve bağlamsal kriterlere göre özel hale getirin ve gruplandırın

Şimdi asıl iş başlıyor.

İçerik Listesi'nde bir Açılış Sayfası görevi oluşturulur. Aynı ClickUp Görevi, kopyalanmadan Tasarım Listesi'nde de görünebilir. Metin yazarı, tasarımcı ve pazarlamacı, görevin ayrı sürümleri üzerinde değil, aynı görev üzerinde iş yapar.

İşin ilerlemesi:

Şimdi görüntüyü Zoom ile uzaklaştırın.

Pazarlama sorumlusu, tüm kampanyayı Klasör düzeyinde izleyebilir. Her takım yine kendi Listeleri içinde iş yapar. Kimse görevleri tekrarlamaz veya senkronizasyonu manuel olarak gerçekleştirmez.

Her şey aynı temel ClickUp göreve bağlı olduğu için yapı sağlam kalır ve bu da işlevler arası işbirliği için bağlantıları kolaylaştırır.

Aynı kampanya, Workzone'da görevler ve alt görevlerle birlikte tek bir proje içinde yer alır.

Bu, ş akışı doğrusal olduğunda iyi sonuç verir:

Görev oluşturuldu

Görev aşamalar arasında ilerler

Görev onaylandı

Örneğin, bir tasarım öğesi taslak aşamasından incelemeye ve onaya kadar ilerleyebilir ve her adımda sahiplik açıkça belirlenir. Ancak aynı işin tüm takımlar tarafından görünür olması gerektiğinde, yapı daha sıkı hale gelir.

Birden fazla takımın görünürlüğe ihtiyacı varsa, koordinasyon ş Akışları arasında paylaşılan görev yerleşimi yerine güncellemeler, raporlar veya manuel izleme yoluyla gerçekleşir. Bu, tanımlanmış süreçler içinde çalışan takımlar için, özellikle de görev devirleri sıralı olduğunda işe yarar.

▶️ Sonuç: ClickUp, işin tek bir sürümünü tüm takımlar arasında yinelenmeden görünür kılar ve bu da çoklu takım çalışmasını destekler. Workzone ise işi yapılandırılmış projeler içinde tutar; bu, görevlerin sabit bir sırayla ilerlediği durumlarda en iyi sonucu verir.

İşbirliği ve onay ş akışları

Geri bildirim ve uygulama farklı yerlerde olduğunda inceleme döngüleri bozulur.

Bir dosya paylaşılır. Yorumlar gelir. Ardından, işin devam edebilmesi için birinin tüm bunları gözden geçirip gerçek değişikliklere dönüştürmesi gerekir.

ClickUp, tüm bu döngüyü görev içinde tutar.

Varlıkla başlayın. Bir tasarımcı, bir göreve taslak yükler. Paydaşlar bu dosyayı açar ve ClickUp Proofing'i kullanarak resim, video veya PDF'nin belirli bölümlerine doğrudan yorum bırakır. Yorumunuz, atıfta bulunduğu noktaya sabitlenir, böylece neyin değiştirilmesi gerektiği konusunda hiçbir belirsizlik kalmaz.

Şimdi uygulamaya geçelim. Yorumları pasif geri bildirim olarak değerlendirmek yerine, ClickUp'ın Atanmış Yorumlar özelliği her yorumu izlenebilir bir eylem öğesine dönüştürür. Bir gözden geçiren, bir yorumu tasarımcıya veya yazara atayabilir ve bu yorum, çözülene kadar açık kalır.

ClickUp'ın Atanmış Yorumlar özelliğini kullanarak görevleri doğrudan proje bağlamı içinde delege edin

Atanan kişi, bu yorumları tek tek ele alabilir. En iyi yanı ne mi? Takımınız tüm geri bildirimleri ele alana kadar görev tamamlanmamış olarak kalacaktır.

Aynı zamanda, destekleyici bağlam da bağlantı halinde kalır.

Özet, aynı göreve bağlayabileceğiniz ClickUp Docs içinde bulunabilir. Talimatlar değişirse, takım belgeyi günceller ve süreci başka bir yerde yeniden başlatmadan iş yapmaya devam eder.

Öte yandan, takımın değişiklikleri taslak olarak çizmesi gerekiyorsa, ClickUp Beyaz Tahtalar fikirleri görsel olarak haritalandırmalarına ve bunları görevlere dönüştürmelerine olanak tanır.

ClickUp Belgelerini, Listelerini, Kartlarını ve daha fazlasını ClickUp Beyaz Tahtalarına kolayca ekleyin

Gerçek zamanlı işbirliği ve hızlı tartışmalar için ClickUp Chat, işin hemen yanında yer alır; böylece konuşmalar ayrı araçlara kaymaz.

Dartmouth College – Öğrenci Sağlık Merkezi'nde Refah Programı Koordinatörü olan Sid Babla, ClickUp'ı değerlendirdi:

“ClickUp, belirli bir proje için birden fazla görev/alt görev olduğunda ve takımın tüm üyelerinin güncel bilgilere sahip olması gerektiğinde harika bir seçenektir. İyi tasarlanmış bir klasör veya liste, e-posta ve Slack/MS Teams üzerinden iletişim kurma ihtiyacını kolayca ortadan kaldırabilir. Farklı görünümler de öncelikleri belirlemeye ve zaman çizelgelerini etkili bir şekilde oluşturmaya yardımcı olur.”

Workzone, onay akışları için özel olarak tasarlanmıştır ve bu alanda başarılıdır. Birden fazla paydaşın resmi onayına ihtiyaç duyan yaratıcı takımlar için ideal olan çok aşamalı inceleme süreçleri sunar. Düzeltme araçları, yaratıcı varlıklar üzerinde işaretleme yapılmasını destekler.

Ayrıca, harici ortakların platforma tam erişim gerekmeden istek gönderebilmeleri ve geri bildirimde bulunabilmeleri için müşteri portalları da sunar.

▶️ Sonuç: Workzone, yapılandırılmış ve resmi onay döngüleri için idealdir. ClickUp ise, yaratıcı içerik incelemeleri için güçlü ClickUp Proofing ve ClickUp Assigned Comments gibi, her türlü takım için uygun olan daha geniş ve esnek bir işbirliği araçları seti sunar.

Müşteri Hikayesi: ShopmonkeyPazarlama çalışmaları belgeler, mesajlar ve kişisel notlar arasında dağınık olduğunda, onay süreçleri yavaşlar ve görünürlük kaybolur. Shopmonkey, işbirliği, onaylar ve proje görünürlüğünü tek bir yerde toplamak için ClickUp'ı kullandı; böylece işler daha hızlı ilerledi ve gözden kaçan detayların sayısı azaldı.

Herhangi bir zamanda bir projenin durumu veya her bir takım üyesinin kapasitesi hakkında net bir yol yoktu.

ClickUp ile takımlar, işleri izlemek, farklı fonksiyonlar arasında işbirliği yapmak ve onay süreçlerini uygulama aşamasıyla bağlantı halinde tutmak için tek bir ortak sistemden yararlanır.

🔎 Biliyor muydunuz? Çalışanların yaklaşık %70'i, en az ayda bir kez çok fazla uygulama ve bağlam değişikliği ile karşılaştığını bildiriyor; bu, "Araç Dağınıklığı"nın açık bir belirtisidir.

İş ilerlerken araçlar arasında koordinasyon eksikliği, güncellemelerin tek tek sistemlerde kilitli kalmasına neden olabilir. ClickUp Entegrasyonları bu boşluğu doldurur.

Örneğin, ClickUp HubSpot Entegrasyonu ile "Kapalı" olarak işaretlenen bir anlaşma, önceden tanımlanmış bir şablon kullanılarak ClickUp içinde otomatik olarak yeni bir onboarding yapısı oluşturabilir. Atanan Görevler ve tanımlanmış son tarihler sayesinde, teslimat takımı sıfırdan bir proje oluşturmak yerine tamamen yapılandırılmış bir projeyle çalışmaya başlayabilir.

Benzer şekilde, ClickUp GitHub Entegrasyonu, durum güncellemeleri olmadan da geliştirme ilerlemesini görünür kılar. Bir çekme talebi açıldığında veya birleştirildiğinde, bağlantılı görev otomatik olarak güncellenebilir; böylece ek koordinasyona gerek kalmadan ürün ve mühendislik ekipleri arasında uyum sağlanır.

Ayrıca bir ClickUp Figma Entegrasyonu da mevcuttur. Bu entegrasyon, tasarım dosyalarını doğrudan görevlere yerleştirir; böylece gözden geçirenler ve paydaşlar, geri bildirim ve uygulamanın gerçekleştiği aynı yerde her zaman en son sürüme erişebilir.

Yerel entegrasyonların ötesine geçen ş akışları için, ClickUp Zapier Entegrasyonu ve ClickUp Make Entegrasyonu, binlerce aracı birbirine bağlamanıza ve çok adımlı süreçleri otomasyonla otomatikleştirmenize olanak tanır. Buna, form gönderilerini görevlere dönüştürmek, destek biletlerini senkronizasyonla senkronize etmek veya sistemler arasında tetikleyiciler kullanmak dahildir.

💡Profesyonel İpucu: Takımınızın daha kapsamlı özelleştirme ihtiyacı varsa, ClickUp API ve ClickUp Webhooks, ClickUp'ı özel sistemler, finansal araçlar veya dahili gösterge panelleriyle bağlayan dahili ş akışları oluşturmak için tam kontrol sağlar.

Workzone, dosya depolama ve iletişim koordinasyonu gibi yaygın ihtiyaçları karşılayan Google Drive, Dropbox ve Slack gibi araçlarla entegrasyonları destekler. Ayrıca, özel bağlantılar için bir API de sunar.

Ancak entegrasyonlarda bir sınırlama vardır; bu da araçlar arasında çok adımlı ş akışlarını yürütmeyi karmaşık hale getirir. Takımlar genellikle güncellemeleri manuel olarak yönetmek veya tutarlılığı sağlamak için harici sistemlere güvenmek zorunda kalır.

▶️ Sonuç: ClickUp, işler geliştikçe araçlar arasında senkronizasyonu sağlamak için entegrasyonlardan yararlanır. Workzone, temel araçları birbirine bağlar ancak ş akışları birden fazla sistemi kapsadığında daha çok manuel koordinasyona dayanır.

ClickUp mı yoksa Workzone mı seçmelisiniz?

Karar, iş yapınızın nasıl olduğuna ve işler başladıktan sonra nasıl değiştiğine bağlıdır.

Workzone, tanımlanmış yaratıcı iş akışları içindeki takımlar için en iyi şekilde çalışır. Projeler net aşamalardan geçer, onaylar belirli bir sıraya göre yapılır ve müşteri geri bildirimi sürecin temel bir parçasıdır. Birincil hedefiniz inceleme döngülerine tutarlılık ve kontrol getirmekse, Workzone bu modele çok uygundur.

ClickUp, çalışmanızı tek bir fonksiyon veya yapı ile sınırlamaz. Görevler departmanlar arasında dolaşır, girdiler döngü ortasında değişir ve yürütme, belgelerin, konuşmaların ve güncellemelerin uyumlu tutulmasına bağlıdır. Her katmanı yönetmek için daha fazla araç eklemek yerine, ClickUp her şeyi tek bir Çalışma Alanı içinde birbirine bağlı tutar.

Karar vermenin basit bir yolu:

Workzone'u seçin, eğer işiniz tekrarlanabilir onay akışlarına uyuyorsa, takımınız yapılandırılmış onay süreçlerine bağımlıysa ve odak noktanız net aşamalar ve müşteri görünürlüğü ile yaratıcı üretimi yönetmekse.

İşiniz birden fazla takımı kapsıyorsa, süreçleriniz projelerin ilerlemesiyle gelişiyorsa ve manuel koordinasyona gerek kalmadan bağlantıda kalmak için görevlere, belgelere, iletişime ve otomasyona ihtiyacınız varsa ClickUp'ı seçin.

ClickUp, çoğu takımın bir araya getirmeye çalıştığı sistemleri tek bir çatı altında birleştirir. Görevler, Belgeler, Sohbet, Otomasyonlar ve Yapay Zeka aynı ortamda çalışır; böylece bir yerde yapılan güncellemeler ş akışınızın geri kalanına da yansıtılır.

Araç değiştirmeyi azaltmak ve uygulamaları uyumlu hale getirmek öncelikleriniz arasındaysa, ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilir ve mevcut ş Akışlarınıza nasıl uyum sağladığını görebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

ClickUp Brain, Workzone'un otomasyon özellikleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergiliyor?

ClickUp Brain, görevleriniz, Belgeleriniz ve Sohbetiniz içinde çalışarak çalışma alanı verilerinize dayalı özetler oluşturur, içerik üretir ve soruları yanıtlar. Workzone ise içerik veya bağlam yönetimi için yerleşik yapay zeka olmadan görev yönlendirme, bildirimler ve onay tetikleyicileri gibi kural tabanlı otomasyona odaklanır.

Büyüyen takımlar için hangi proje yönetimi aracı daha iyidir?

ClickUp, tek bir esnek yapı içinde birden fazla departmanı, ş Akışı ve proje türünü desteklediği için büyüyen takımlar için daha uygundur. Workzone, pazarlama ve kreatif takımlar için iyi sonuç verir, ancak ürün, mühendislik veya operasyonlar gibi farklı fonksiyonlara yayıldığında daha az uyarlanabilir.

ClickUp, Workzone gibi yapılandırılmış proje akışları sağlayabilir mi?

Evet, ClickUp proje şablonları, zorunlu Özel Alanlar ve çok adımlı otomasyonlar kullanarak yapılandırılmış ş Akışlarını kopyalayabilir. Gerektiğinde tutarlı süreçleri uygularken, diğer iş türleri için esnekliği koruyabilirsiniz.

ClickUp ve Workzone arasındaki işbirliği özelliklerinin temel farkları nelerdir?

ClickUp, görevler içinde Dokümanlar, Beyaz Tahtalar, Sohbet ve Düzeltme özelliklerini bir araya getirir; böylece tartışmalar ve geri bildirimler iş ile bağlantılı kalır. Workzone, yapılandırılmış onay akışlarına ve müşteri portallarına odaklanır; bu da onu resmi incelemeler için güçlü kılar, ancak daha geniş takım işbirliği için daha az esnek hale getirir.