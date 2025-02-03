2025'in En İyi 10 Onay Ş Akışı Uygulaması

Yavaş onay süreçleri sizi yavaşlatıyor mu? Öyleyse, evrak yığınlarına ve manuel onay işlemlerinin baş ağrıtan sorunlarına veda etme ve onay iş akışı yazılımını keşfetme zamanı!
Teknoloji yığınınıza onay ş akışı yazılımı ekleyerek verimliliği artırabilir, hataları azaltabilir, düzenlemelere veya şirket politikalarına uyumu sağlayabilir ve karar alma sürecini daha iyi kontrol edebilirsiniz.
Takımınızın onay sistemini iyileştirmeye yardımcı olabilecek özelliklere sahip 10 onay iş akışı uygulaması listesi hazırladık. Hadi başlayalım ve otomasyon ve işbir liğinin takımınız için neler yapabileceğini keşfedelim.
Onay Ş Akışı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Onay iş akışı yazılımı, çeşitli görevler, projeler veya belgeler için onay alma sürecini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış dijital bir araçtır. Onay taleplerini yönetmek için yapılandırılmış ve sistematik bir yaklaşım sağlar.
Tipik özellikler şunları içerebilir:
- İstek gönderimi: Kullanıcılar, yetkilendirme gerektiren ilgili bilgileri, belgeleri veya görevleri göndererek onay istekleri başlatabilir
- Yönlendirme ve eskalasyon: Yazılım, önceden tanımlanmış kurallara veya hiyerarşik yapılara göre onay talebini uygun kişilere veya gruplara yönlendirir
- Bildirimler ve hatırlatıcılar: Yazılım, zamanında işlem yapılmasını sağlamak ve gecikmeleri önlemek için onaylayıcılara otomatik bildirimler ve hatırlatıcılar gönderir
- Yorum ve geri bildirim: Onaylayıcılar, onay süreci sırasında iletişimi kolaylaştırmak için yazılım içinde yorum, geri bildirim veya önerilerde bulunabilir
- Onay izleme: Yazılım, zaman damgaları, yorumlar ve nihai karar dahil olmak üzere tüm onay etkinliklerinin net bir kaydını tutar
- Özelleştirilebilir iş akışları: Kuruluşlar, onaylayıcıların sayısı, sıra ve karar verme kriterleri dahil olmak üzere özel gereksinimlerine göre onay iş akışlarını yapılandırabilir
- Raporlama ve analiz: Yazılım, süreç verimliliğini analiz etmek, darboğazları belirlemek ve genel performansı izlemek için raporlama özellikleri sunabilir
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Onay Ş Akışı Yazılımı
Günümüzün hızlı iş ortamında, verimli onay süreçleri başarının temel taşıdır. Sayısız seçenek mevcut olduğundan, doğru onay iş akışı yazılımını seçmek zor bir görev olabilir.
Aşağıda, bugün mevcut olan en iyi onay yazılımlarının listesi bulunmaktadır.
1. ClickUp
ClickUp, onay ve iş gücü yönetiminde üstün bir proje yönetimi yazılımıdır. Yazılım, onay sürecini kolaylaştırarak sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. ?️
Sanal Beyaz Tahta ile başlayarak, takımlar iş akışlarını planlayabilir ve izlemeleri gereken onay adımlarını haritalayabilir. Bu, herkesin süreci baştan sona görselleştirmesine yardımcı olur.
Süreci uygulamaya hazır olduğunuzda, ClickUp'ın özelleştirilebilir onay iş akışı şablonları sorunsuz ve organize bir yaklaşım sunar. Proje talepleri, belge onayları veya diğer önemli kararlar olsun, şablonları özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Ardından, gerçek zamanlı bildirimler, hatırlatıcılar ve anlık geri bildirim özellikleriyle kolayca işbirliği yapın ve aynı sayfada kalın.
En iyi yanı ise, ClickUp onay iş akışlarınızın ötesine geçer. ClickUp'ın Belgeler, görev yönetimi, sohbet ve daha fazlasını kullanarak tüm projeleriniz ve günlük sorumluluklarınız hakkında düzenli kalın ve iletişim kurun.
Engellere veda edin ve ClickUp'ın masaya koyduğu verimlilik ve üretkenliği kucaklayın. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp, takım üyelerinin gerektiğinde çeşitli alanlar, durumlar ve görünümler eklemesini kolaylaştıran özelleştirme araçları sunar
- Onay ş Akışı otomasyon araçları, görevler oluşturmanıza, atanan kişileri değiştirmenize, durumları güncellemenize ve etiketler uygulamanıza olanak tanır, böylece proje isteklerinin incelenmesini hızlandırırsınız
- Bildirimler, takım üyelerini güncel tutar
- ClickUp Belgeleri ile diğer takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak düzenleme yapabilir, yorum ekleyebilir, eylem öğeleri atayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz
- Üçüncü taraf platformlarla 1.000'den fazla entegrasyon, teknoloji yığınınızdaki diğer uygulamaları iş akışınıza bağlama olanağı sunar
ClickUp sınırlamaları
- Yazılım, sunduğu özelliklerin sayısı nedeniyle biraz öğrenme süreci gerektirir
- ClickUp'ın mobil uygulaması, web veya masaüstü uygulamalarına kıyasla daha sınırlı özelliklere sahiptir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700'den fazla yorum)
2. Integrify
Integrify, onay süreçlerini optimize etmek ve otomatikleştirmek için ihtiyaç duydukları araçları kuruluşlara sağlar. Basitlik ve verimliliğe odaklanan Integrify, hem iş kullanıcıları hem de BT uzmanları için uygun, kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Güçlü iş akışı otomasyon yetenekleri, sorunsuz onay yönlendirme, görev atama ve ilerlemenin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar.
Yazılımın sürükle ve bırak form oluşturucu, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına göre özel onay istek formları tasarlamasına olanak tanıyarak doğru ve ilgili bilgilerin toplanmasını sağlar. Ayrıca, yazılımın raporlama ve analiz özellikleri, süreç performansı hakkında değerli içgörüler sağlayarak kuruluşların darboğazları belirlemesine ve sürekli iyileştirme sağlamasına yardımcı olur.
Integrify'ın en iyi özellikleri
- Sağlık hizmetlerinden inşaat sektörüne kadar çeşitli sektörlerde kullanılabilir
- Sürükle ve bırak arayüzü, sınırsız sayıda otomatikleştirilmiş iş akışı süreci oluşturmayı kolaylaştırır
- Açık mimari, kullanıcılara iş akışı araçlarını entegre etme ve bunlara eklemeler yapma olanağı sunar
Integrify sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar otomasyon yazılımının stil ve arayüzüyle ilgili endişelerini dile getirdi
- Raporlama süreçlerinde çok fazla çeşitlilik yoktur
Integrify fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Integrify derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
3. Onay Stüdyosu
Approval Studio, yaratıcı içerik için çok yönlü ve güçlü bir onay yönetimi yazılımıdır. Pazarlama, tasarım ve yaratıcı takımlar için inceleme ve onay sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.
Kapsamlı özellik aralığıyla Approval Studio, sanat eserleri, görüntüler, videolar ve diğer görsel içeriklerin işbirliğine dayalı geri bildirimi, açıklama ekleme ve sürüm kontrolü için merkezi bir platform sunar.
Yazılımın sezgisel kullanıcı arayüzü, projeleri kolayca kurup izlemenizi sağlar ve onay süreci boyunca tüm paydaşların aynı sayfada olmasını garanti eder. Approval Studio'nun işaretleme araçları, karışıklıkları ortadan kaldırmaya ve revizyon döngülerini azaltmaya yardımcı olan kesin ve net yorumlar yapmanızı kolaylaştırır.
Yazılımın gerçek zamanlı bildirim sistemi, takımları güncellemeler ve son tarihler hakkında bilgilendirerek onay sürecini hızlandırır.
Approval Studio'nun en iyi özellikleri
- Kullanıcılar, kalite kaybı olmadan büyük dosyaları yükleyebilir
- Sınırsız sayıda harici kullanıcı, yazılıma kaydolmak zorunda kalmadan tasarımları inceleyebilir ve onaylayabilir
- Özel markalama özellikleri, şirketinizin stilini korurken iş ihtiyaçlarınızı karşılamanıza olanak tanır
Approval Studio sınırlamaları
- Entegrasyonlar Slack ve Zapier ile sınırlıdır
- Kullanıcılar, yazılımın özellikle diğer proje yönetimi araçlarıyla daha fazla entegrasyon sunmasını istediklerini belirtti
Approval Studio fiyatlandırması
- Lite: Beş kullanıcı için aylık 45 ABD doları
- Pro: Beş kullanıcı için aylık 135 ABD doları
- Pro XL: 15 kullanıcı için aylık 255 $
- Enterprise: Sınırsız kullanıcı için yıllık 5.999 ABD doları
Approval Studio derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,9/5 (25+ yorum)
- Capterra: 5/5 (20+ yorum)
4. Kissflow Ş Akışı
Kissflow Ş Akışı, işletmelerin onay süreçlerini zahmetsizce otomatikleştirip optimize etmelerini sağlayan, sağlam ve kullanıcı dostu bir onay iş akışı yazılımıdır. Kod gerektirmeyen bir yaklaşımla Kissflow Ş Akışı, kullanıcıların teknik uzmanlık gerektirmeden özel onay iş akışları tasarlamasına olanak tanıyarak uygulamayı hızlandırır ve BT takımlarına olan bağımlılığı azaltır.
Gerçek zamanlı izleme ve görünürlük sayesinde, kullanıcılar onay taleplerinin durumunu izleyebilir ve olası darboğazları belirleyebilir. Basitlik ve uyarlanabilirliğe odaklanan Kissflow Ş Akışı, kuruluşların verimliliği artırmasına, manuel hataları azaltmasına ve uyumluluğu sürdürmesine olanak tanır.
Kissflow Ş Akışı'nın en iyi özellikleri
- Platform, onay iş akışı sürecine entegre edilebilen çok sayıda çevrimiçi form sunar
- Basit, kod gerektirmeyen arayüz, yeni kullanıcıların hızlı bir şekilde işe başlamasını sağlar
- İş akışlarının görsel olarak gösterilmesi, darboğazları kolayca görmenizi sağlar
Kissflow Ş Akışı sınırlamaları
- Kullanıcılar iş akışı süreçlerini özelleştirebilse de, bunun dışında sınırlı özelleştirme seçenekleri mevcuttur
- Fiyatlandırma yapısı, küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için caydırıcı olabilir
Kissflow Ş Akışı fiyatlandırması
- Temel: Aylık 1.500 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Kissflow Ş Akışı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (520+ yorum)
- Capterra: 3,9/5 (35+ yorum)
5. Hub Planner
Hub Planner'ın özellikleri kaynak yönetimine odaklanmıştır. Planlama özelliği ile takım üyelerinizin uygunluk durumunu kuşbakışı olarak görebilirsiniz, böylece çalışanlarınızı aşırı yüklemeden iş akışını planlayabilirsiniz. Ayrıca, zaman takibi ve tatil talepleri için yerleşik onay iş akışları da sunar.
Zaman takibi özelliği, takım üyelerinizin faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri kaydetmelerine olanak tanır. Zaman girdilerini kategorilere ayırabilir ve notlar ekleyebilirler, böylece zamanın nereye gittiğini ve bir projenin hangi kısımlarının en fazla kaynak tükettiğini görebilirsiniz. Ayrıca yerleşik bir zaman çizelgesi onay süreci de vardır.
Tatil yönetimi aracı, uygulamanın zamanlayıcı özelliği ile doğrudan entegre olur, böylece planlanan izinler otomatik olarak çalışanın uygunluk durumuna dahil edilir. Takım üyeleri, atanan onaylayıcıya yönlendirilecek tatil taleplerini gönderebilir. Onaylayıcı, talep hakkında e-posta ve Slack bildirimleri alır.
Hub Planner'ın en iyi özellikleri
- Bir proje için planlanan süreyi, harcanan gerçek süre ile karşılaştırarak proje yükünü hesaplayabilir ve gelecekteki projeler için veriye dayalı zaman tahminleri yapabilirsiniz
- Özel onay iş akışınıza göre her takım üyesi için farklı onaylayıcılar ayarlayabilirsiniz
- Tatil onaylayıcıları, talepleri doğrudan uygulamada veya e-posta bildirimi yoluyla onaylama esnekliğine sahiptir
Hub Planner sınırlamaları
- Güçlü bir özellik seti, yazılıma aşina olmayanlar, özellikle de ilk kez kullananlar için zorlayıcı olabilir
- Kullanıcılar, yazılımın eklentilerle daha fazlasını yapabilmesini istedi
Hub Planner fiyatlandırması
- Tak ve Çalıştır: Kaynak başına aylık 7 $
- Premium: Kaynak başına aylık 18 $
- İş Lideri: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Hub Planner puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)
6. Frevvo
Frevvo, işletmelerin onay süreçlerini verimli bir şekilde otomatikleştirip optimize etmelerini sağlayan bir iş akışı yönetim yazılımıdır. Platform, insan kaynaklarından finans, satış ve operasyonlara kadar çeşitli iş senaryolarını ele almak üzere tasarlanmış çok sayıda önceden oluşturulmuş onay iş akışı şablonu sunar.
Yazılımın dinamik yönlendirme motoru, önceden tanımlanmış kurallara göre onay taleplerini uygun paydaşlara otomatik olarak yönlendirir, böylece zaman kazanılır ve manuel hataların riski ortadan kaldırılır.
Frevvo ayrıca Salesforce, SharePoint ve Google E-Tablolar gibi popüler uygulamalarla sorunsuz entegrasyon sağlar. Ayrıca, mobil cihazlara uygun arayüzü sayesinde kullanıcılar hareket halindeyken istekleri başlatabilir, izleyebilir ve onaylayabilir.
Frevvo'nun en iyi özellikleri
- Önceden doldurulmuş e-formlar, onay sürecinde sıklıkla görülen hataları en aza indirir
- Yerleşik denetim izleri, çalışanların isteklerinin ilerlemesini kolayca izlemelerini sağlar
- Bir belge onay ş akışı aracı olarak, gider ve fatura onayları için kullanılabilir
Frevvo sınırlamaları
- Kullanıcılar, arama fonksiyonunun çok basit olduğunu belirtti
- Listemizdeki diğer seçenekler kadar yaygın olarak kullanılmıyor gibi görünüyor
Frevvo fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Frevvo derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 2. 5/5 (1 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (25+ yorum)
7. Kazanç
Gain, pazarlama takımları için özel olarak tasarlanmış bir iş akışı çözümüdür. Sezgisel arayüzü ve kullanıcı dostu özellikleriyle Gain, takım üyeleri ve paydaşlar arasındaki işbirliğini basitleştirir. Platform, kullanıcıların içeriği kolayca onay için göndermelerine, onay iş akışlarını ayarlamalarına ve her bir incelemenin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanır.
Gain'in sezgisel yorum ve işaretleme araçları, net iletişim ve geri bildirim sağlayarak e-posta zincirlerinin ortadan kalkmasını sağlar. Onaylayıcılar, dinamik ve genel önizlemeleri de görüntüleyebilir, böylece yayınlamadan önce pazarlama kampanyalarının nihai sonucunu görebilirler.
Ayrıca, yazılımın sürüm izleme özelliği, tüm değişikliklerin belgelenmesini ve kolayca izlenebilmesini sağlar. Ayrıca, Adobe Creative Cloud ve Canva gibi popüler içerik oluşturma araçlarıyla entegre olan Gain, sorunsuz içerik aktarımı sağlar ve onay sürecini daha da basitleştirir.
En iyi özelliklerden yararlanın
- Kullanıcılar, onay sürecine sınırsız sayıda tur ve kişi ekleyebilir
- Onaylayıcılar, e-postalarından içeriğe güvenli bir şekilde erişebilirler
- Sezgisel arayüz, talepleri tek bir tıklama ile kolayca onaylamanızı sağlar
Sınırlamalar elde edin
- Kullanıcılar şablonları bulmakta ve kullanmakta zorluk yaşadı
- Sosyal medya kanallarının uygulama programlama arayüzlerinde (API) bağlantı sorunları var gibi görünüyor
Fiyatlandırma
- 10 kullanıcı için aylık 99 $, ardından her ek kullanıcı için aylık 10 $
Derecelendirmeler ve yorumlar alın
- G2: 4,7/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)
8. Filestage
Filestage ile takımlar verimli bir şekilde işbirliği yapabilir ve geri bildirimleri yönetebilir, böylece sonsuz e-posta konuları ve manuel takiplere gerek kalmaz. Platform, içerik incelemesi için merkezi bir hub sağlar ve paydaşların dosyaları doğrudan web tarayıcılarında görüntüleyip açıklama eklemelerine olanak tanır.
Filestage'in çok yönlü yorum ve işaretleme araçları, net ve kesin geri bildirimler sağlar, bu da gözden geçirenler ve içerik oluşturucular arasındaki iletişimi geliştirir.
Dahası, yazılımın otomatik iş akışı özelliği, kullanıcıların belirli aşamalar ve onaylayıcılar içeren onay süreçleri oluşturmasına olanak tanır. Filestage'in sağlam sürüm izleme ve etkinlik geçmişi özellikleri, kapsamlı bir denetim izi sağlayarak takımların tüm değişiklikleri ve onayları takip etmesini sağlar.
Filestage'in en iyi özellikleri
- Bu belge yönetim aracı, tüm dosyaları ve yorumları parmaklarınızın ucunda tutar
- Kurumsal düzeyde AES 256 şifreleme sayesinde verileriniz güvende
- Parola koruması, içeriğinizi kimin görüntülediğini kontrol etmenizi sağlar
Filestage sınırlamaları
- Daha düşük seviyeli fiyatlandırma seçenekleri, düşük veri sınırlarıyla birlikte gelir ve bu da maliyetli bir yükseltme gerektirebilir
- Kullanıcılar, yazılımın onları aniden oturumdan çıkardığını bildirdi
Filestage fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm
- Temel: Aylık 49 $
- Profesyonel: Aylık 249 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Filestage derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,6/5 (235+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
9. WebProof
WebProof, yaratıcı takımların inceleme ve işbirliği süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış, zengin özelliklere sahip bir çevrimiçi prova ve onay iş akışı yazılımıdır. Sezgisel arayüzü ve bulut tabanlı platformu ile WebProof, kullanıcıların dosyaları gerçek zamanlı olarak kolayca yüklemesine, paylaşmasına ve incelemesine olanak tanır, böylece manuel dosya aktarımları ve kopuk iletişim gereksinimini ortadan kaldırır.
Platformun kapsamlı açıklama araçları, paydaşların yorum eklemesine, belirli alanları vurgulamasına ve doğrudan dosyalara çizim yapmasına olanak tanıyarak net ve kesin geri bildirim sağlar. WebProof'un otomatikleştirilmiş iş akışı, son tarihler ve bildirimler için özelleştirilebilir ayarlarla içeriğin önceden tanımlanmış onay aşamalarından geçmesini sağlar.
WebProof'un en iyi özellikleri
- Proje gösterge paneli, görev yönetimini basitleştirerek tüm açık görevlere hızlı bir genel bakış sağlar
- Yorumlar ve düzenlemeler bir kontrol listesi formunda özetlenebilir
- Kullanıcılar hem metin mesajları hem de e-posta bildirimleri alabilir
WebProof sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar iş akışlarını özelleştirmeyi zor buldu
- Yazılım, yükleme aşamalarında yavaşlayabilir
WebProof fiyatlandırması
- Pageflip: Fiyatlandırma talep üzerine verilir
- Enterprise: Fiyatlandırma istek üzerine verilir
- Platinum: Fiyatlandırma talep üzerine verilir
WebProof derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 5/5 (1 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)
10. Admation
Admation, yaratıcı ve pazarlama takımlarının ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış otomatik onay iş akışlarına sahip, zengin özellikli bir yazılımdır. Öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların farklı paydaşlarla çok seviyeli onay süreçleri kurmasına olanak tanıyan Onay Seviyeleri'dir. Bu, içeriğin doğru kişiler tarafından gerekli inceleme aşamalarından geçmesini sağlar.
Admation'ın bir başka benzersiz özelliği, kullanıcıların birden fazla varlığı aynı anda inceleyip onaylamak için gruplandırmasına olanak tanıyan Toplu Onaylardır. Bu, birden fazla dosya veya varyasyon içeren projeler için süreci kolaylaştırarak hem inceleyiciler hem de içerik oluşturucular için zaman ve çaba tasarrufu sağlar.
Admation ayrıca, paydaşların doğrudan dosyalara kesin geri bildirimler sağlayarak yanlış anlaşılmaları önlemelerine ve onay sürecini hızlandırmalarına olanak tanıyan gelişmiş açıklama araçları da sunar. Sürüm kontrolü ile kullanıcılar değişiklikleri izleyebilir, farklı dosya sürümlerini karşılaştırabilir ve kapsamlı bir denetim izi tutarak tam görünürlük ve hesap verebilirlik sağlayabilir.
Admation'ın en iyi özellikleri
- Çok düzeyli onaylar, karmaşık onay yapıları içinde kolayca iş yapmanızı sağlar
- Toplu onaylar zaman kazandırabilir
- Vekil kullanıcılar atama özelliği, uzaktayken onayları yönetmeyi kolaylaştırır
Admation sınırlamaları
- Sistem bazen biraz hantal olabilir ve belirli öğeleri ve belgeleri bulmayı zorlaştırabilir
- Kullanıcılar, yazılımın bazen yavaş olabileceğini bildirdi
Admation fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Admation derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 3,8/5 (10+ yorum)
- Capterra: 3. 6/5 (215+ yorum)
Teknoloji Yığınınıza Onay Süreci Yazılımı Ekleyin
Takımınız daha hızlı onay kararları almak istiyorsa, teknoloji yelpazenize onay iş akışı yazılımı eklemenin zamanı gelmiş olabilir. Bu makalede incelenen çeşitli yazılım seçenekleri, takımınızın otomasyon, işbirliği ve kolaylaştırılmış onayların gücünden yararlanmasına yardımcı olabilir. Doğru onay iş akışı yazılımı, iş süreçlerinizi dönüştürebilir ve verimliliği hiç olmadığı kadar artırabilir.
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