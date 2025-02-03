2025'in En İyi 10 Onay Ş Akışı Uygulaması

Yavaş onay süreçleri sizi yavaşlatıyor mu? Öyleyse, evrak yığınlarına ve manuel onay işlemlerinin baş ağrıtan sorunlarına veda etme ve onay iş akışı yazılımını keşfetme zamanı!

Teknoloji yığınınıza onay ş akışı yazılımı ekleyerek verimliliği artırabilir, hataları azaltabilir, düzenlemelere veya şirket politikalarına uyumu sağlayabilir ve karar alma sürecini daha iyi kontrol edebilirsiniz.

Takımınızın onay sistemini iyileştirmeye yardımcı olabilecek özelliklere sahip 10 onay iş akışı uygulaması listesi hazırladık. Hadi başlayalım ve otomasyon ve işbir liğinin takımınız için neler yapabileceğini keşfedelim.

Onay Ş Akışı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Onay iş akışı yazılımı, çeşitli görevler, projeler veya belgeler için onay alma sürecini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış dijital bir araçtır. Onay taleplerini yönetmek için yapılandırılmış ve sistematik bir yaklaşım sağlar.

Tipik özellikler şunları içerebilir:

İstek gönderimi: Kullanıcılar, yetkilendirme gerektiren ilgili bilgileri, belgeleri veya görevleri göndererek onay istekleri başlatabilir

Yönlendirme ve eskalasyon: Yazılım, önceden tanımlanmış kurallara veya hiyerarşik yapılara göre onay talebini uygun kişilere veya gruplara yönlendirir

Bildirimler ve hatırlatıcılar: Yazılım, zamanında işlem yapılmasını sağlamak ve gecikmeleri önlemek için onaylayıcılara otomatik bildirimler ve hatırlatıcılar gönderir

Yorum ve geri bildirim: Onaylayıcılar, onay süreci sırasında iletişimi kolaylaştırmak için yazılım içinde yorum, geri bildirim veya önerilerde bulunabilir

Onay izleme: Yazılım, zaman damgaları, yorumlar ve nihai karar dahil olmak üzere tüm onay etkinliklerinin net bir kaydını tutar

Özelleştirilebilir iş akışları: Kuruluşlar, onaylayıcıların sayısı, sıra ve karar verme kriterleri dahil olmak üzere özel gereksinimlerine göre onay iş akışlarını yapılandırabilir

Raporlama ve analiz: Yazılım, süreç verimliliğini analiz etmek, darboğazları belirlemek ve genel performansı izlemek için raporlama özellikleri sunabilir

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Onay Ş Akışı Yazılımı

Günümüzün hızlı iş ortamında, verimli onay süreçleri başarının temel taşıdır. Sayısız seçenek mevcut olduğundan, doğru onay iş akışı yazılımını seçmek zor bir görev olabilir.

Aşağıda, bugün mevcut olan en iyi onay yazılımlarının listesi bulunmaktadır.

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ClickUp, onay ve iş gücü yönetiminde üstün bir proje yönetimi yazılımıdır. Yazılım, onay sürecini kolaylaştırarak sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. ?️

Sanal Beyaz Tahta ile başlayarak, takımlar iş akışlarını planlayabilir ve izlemeleri gereken onay adımlarını haritalayabilir. Bu, herkesin süreci baştan sona görselleştirmesine yardımcı olur.

Süreci uygulamaya hazır olduğunuzda, ClickUp'ın özelleştirilebilir onay iş akışı şablonları sorunsuz ve organize bir yaklaşım sunar. Proje talepleri, belge onayları veya diğer önemli kararlar olsun, şablonları özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Ardından, gerçek zamanlı bildirimler, hatırlatıcılar ve anlık geri bildirim özellikleriyle kolayca işbirliği yapın ve aynı sayfada kalın.

En iyi yanı ise, ClickUp onay iş akışlarınızın ötesine geçer. ClickUp'ın Belgeler, görev yönetimi, sohbet ve daha fazlasını kullanarak tüm projeleriniz ve günlük sorumluluklarınız hakkında düzenli kalın ve iletişim kurun.

Engellere veda edin ve ClickUp'ın masaya koyduğu verimlilik ve üretkenliği kucaklayın. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp, takım üyelerinin gerektiğinde çeşitli alanlar, durumlar ve görünümler eklemesini kolaylaştıran özelleştirme araçları sunar

Onay ş Akışı otomasyon araçları, görevler oluşturmanıza, atanan kişileri değiştirmenize, durumları güncellemenize ve etiketler uygulamanıza olanak tanır, böylece proje isteklerinin incelenmesini hızlandırırsınız

Bildirimler, takım üyelerini güncel tutar

ClickUp Belgeleri ile diğer takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak düzenleme yapabilir, yorum ekleyebilir, eylem öğeleri atayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz

Üçüncü taraf platformlarla 1.000'den fazla entegrasyon, teknoloji yığınınızdaki diğer uygulamaları iş akışınıza bağlama olanağı sunar

ClickUp sınırlamaları

Yazılım, sunduğu özelliklerin sayısı nedeniyle biraz öğrenme süreci gerektirir

ClickUp'ın mobil uygulaması, web veya masaüstü uygulamalarına kıyasla daha sınırlı özelliklere sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700'den fazla yorum)

2. Integrify

integrify aracılığıyla

Integrify, onay süreçlerini optimize etmek ve otomatikleştirmek için ihtiyaç duydukları araçları kuruluşlara sağlar. Basitlik ve verimliliğe odaklanan Integrify, hem iş kullanıcıları hem de BT uzmanları için uygun, kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Güçlü iş akışı otomasyon yetenekleri, sorunsuz onay yönlendirme, görev atama ve ilerlemenin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar.

Yazılımın sürükle ve bırak form oluşturucu, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına göre özel onay istek formları tasarlamasına olanak tanıyarak doğru ve ilgili bilgilerin toplanmasını sağlar. Ayrıca, yazılımın raporlama ve analiz özellikleri, süreç performansı hakkında değerli içgörüler sağlayarak kuruluşların darboğazları belirlemesine ve sürekli iyileştirme sağlamasına yardımcı olur.

Integrify'ın en iyi özellikleri

Sağlık hizmetlerinden inşaat sektörüne kadar çeşitli sektörlerde kullanılabilir

Sürükle ve bırak arayüzü, sınırsız sayıda otomatikleştirilmiş iş akışı süreci oluşturmayı kolaylaştırır

Açık mimari, kullanıcılara iş akışı araçlarını entegre etme ve bunlara eklemeler yapma olanağı sunar

Integrify sınırlamaları

Bazı kullanıcılar otomasyon yazılımının stil ve arayüzüyle ilgili endişelerini dile getirdi

Raporlama süreçlerinde çok fazla çeşitlilik yoktur

Integrify fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Integrify derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

3. Onay Stüdyosu

approval Studio aracılığıyla

Approval Studio, yaratıcı içerik için çok yönlü ve güçlü bir onay yönetimi yazılımıdır. Pazarlama, tasarım ve yaratıcı takımlar için inceleme ve onay sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.

Kapsamlı özellik aralığıyla Approval Studio, sanat eserleri, görüntüler, videolar ve diğer görsel içeriklerin işbirliğine dayalı geri bildirimi, açıklama ekleme ve sürüm kontrolü için merkezi bir platform sunar.

Yazılımın sezgisel kullanıcı arayüzü, projeleri kolayca kurup izlemenizi sağlar ve onay süreci boyunca tüm paydaşların aynı sayfada olmasını garanti eder. Approval Studio'nun işaretleme araçları, karışıklıkları ortadan kaldırmaya ve revizyon döngülerini azaltmaya yardımcı olan kesin ve net yorumlar yapmanızı kolaylaştırır.

Yazılımın gerçek zamanlı bildirim sistemi, takımları güncellemeler ve son tarihler hakkında bilgilendirerek onay sürecini hızlandırır.

Approval Studio'nun en iyi özellikleri

Kullanıcılar, kalite kaybı olmadan büyük dosyaları yükleyebilir

Sınırsız sayıda harici kullanıcı, yazılıma kaydolmak zorunda kalmadan tasarımları inceleyebilir ve onaylayabilir

Özel markalama özellikleri, şirketinizin stilini korurken iş ihtiyaçlarınızı karşılamanıza olanak tanır

Approval Studio sınırlamaları

Entegrasyonlar Slack ve Zapier ile sınırlıdır

Kullanıcılar, yazılımın özellikle diğer proje yönetimi araçlarıyla daha fazla entegrasyon sunmasını istediklerini belirtti

Approval Studio fiyatlandırması

Lite: Beş kullanıcı için aylık 45 ABD doları

Pro: Beş kullanıcı için aylık 135 ABD doları

Pro XL: 15 kullanıcı için aylık 255 $

Enterprise: Sınırsız kullanıcı için yıllık 5.999 ABD doları

Approval Studio derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (25+ yorum)

Capterra: 5/5 (20+ yorum)

4. Kissflow Ş Akışı

kissflow aracılığıyla

Kissflow Ş Akışı, işletmelerin onay süreçlerini zahmetsizce otomatikleştirip optimize etmelerini sağlayan, sağlam ve kullanıcı dostu bir onay iş akışı yazılımıdır. Kod gerektirmeyen bir yaklaşımla Kissflow Ş Akışı, kullanıcıların teknik uzmanlık gerektirmeden özel onay iş akışları tasarlamasına olanak tanıyarak uygulamayı hızlandırır ve BT takımlarına olan bağımlılığı azaltır.

Gerçek zamanlı izleme ve görünürlük sayesinde, kullanıcılar onay taleplerinin durumunu izleyebilir ve olası darboğazları belirleyebilir. Basitlik ve uyarlanabilirliğe odaklanan Kissflow Ş Akışı, kuruluşların verimliliği artırmasına, manuel hataları azaltmasına ve uyumluluğu sürdürmesine olanak tanır.

Kissflow Ş Akışı'nın en iyi özellikleri

Platform, onay iş akışı sürecine entegre edilebilen çok sayıda çevrimiçi form sunar

Basit, kod gerektirmeyen arayüz, yeni kullanıcıların hızlı bir şekilde işe başlamasını sağlar

İş akışlarının görsel olarak gösterilmesi, darboğazları kolayca görmenizi sağlar

Kissflow Ş Akışı sınırlamaları

Kullanıcılar iş akışı süreçlerini özelleştirebilse de, bunun dışında sınırlı özelleştirme seçenekleri mevcuttur

Fiyatlandırma yapısı, küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için caydırıcı olabilir

Kissflow Ş Akışı fiyatlandırması

Temel: Aylık 1.500 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kissflow Ş Akışı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (520+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (35+ yorum)

5. Hub Planner

hub Planner aracılığıyla

Hub Planner'ın özellikleri kaynak yönetimine odaklanmıştır. Planlama özelliği ile takım üyelerinizin uygunluk durumunu kuşbakışı olarak görebilirsiniz, böylece çalışanlarınızı aşırı yüklemeden iş akışını planlayabilirsiniz. Ayrıca, zaman takibi ve tatil talepleri için yerleşik onay iş akışları da sunar.

Zaman takibi özelliği, takım üyelerinizin faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri kaydetmelerine olanak tanır. Zaman girdilerini kategorilere ayırabilir ve notlar ekleyebilirler, böylece zamanın nereye gittiğini ve bir projenin hangi kısımlarının en fazla kaynak tükettiğini görebilirsiniz. Ayrıca yerleşik bir zaman çizelgesi onay süreci de vardır.

Tatil yönetimi aracı, uygulamanın zamanlayıcı özelliği ile doğrudan entegre olur, böylece planlanan izinler otomatik olarak çalışanın uygunluk durumuna dahil edilir. Takım üyeleri, atanan onaylayıcıya yönlendirilecek tatil taleplerini gönderebilir. Onaylayıcı, talep hakkında e-posta ve Slack bildirimleri alır.

Hub Planner'ın en iyi özellikleri

Bir proje için planlanan süreyi, harcanan gerçek süre ile karşılaştırarak proje yükünü hesaplayabilir ve gelecekteki projeler için veriye dayalı zaman tahminleri yapabilirsiniz

Özel onay iş akışınıza göre her takım üyesi için farklı onaylayıcılar ayarlayabilirsiniz

Tatil onaylayıcıları, talepleri doğrudan uygulamada veya e-posta bildirimi yoluyla onaylama esnekliğine sahiptir

Hub Planner sınırlamaları

Güçlü bir özellik seti, yazılıma aşina olmayanlar, özellikle de ilk kez kullananlar için zorlayıcı olabilir

Kullanıcılar, yazılımın eklentilerle daha fazlasını yapabilmesini istedi

Hub Planner fiyatlandırması

Tak ve Çalıştır: Kaynak başına aylık 7 $

Premium: Kaynak başına aylık 18 $

İş Lideri: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hub Planner puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (15+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

6. Frevvo

frevvo aracılığıyla

Frevvo, işletmelerin onay süreçlerini verimli bir şekilde otomatikleştirip optimize etmelerini sağlayan bir iş akışı yönetim yazılımıdır. Platform, insan kaynaklarından finans, satış ve operasyonlara kadar çeşitli iş senaryolarını ele almak üzere tasarlanmış çok sayıda önceden oluşturulmuş onay iş akışı şablonu sunar.

Yazılımın dinamik yönlendirme motoru, önceden tanımlanmış kurallara göre onay taleplerini uygun paydaşlara otomatik olarak yönlendirir, böylece zaman kazanılır ve manuel hataların riski ortadan kaldırılır.

Frevvo ayrıca Salesforce, SharePoint ve Google E-Tablolar gibi popüler uygulamalarla sorunsuz entegrasyon sağlar. Ayrıca, mobil cihazlara uygun arayüzü sayesinde kullanıcılar hareket halindeyken istekleri başlatabilir, izleyebilir ve onaylayabilir.

Frevvo'nun en iyi özellikleri

Önceden doldurulmuş e-formlar, onay sürecinde sıklıkla görülen hataları en aza indirir

Yerleşik denetim izleri, çalışanların isteklerinin ilerlemesini kolayca izlemelerini sağlar

Bir belge onay ş akışı aracı olarak, gider ve fatura onayları için kullanılabilir

Frevvo sınırlamaları

Kullanıcılar, arama fonksiyonunun çok basit olduğunu belirtti

Listemizdeki diğer seçenekler kadar yaygın olarak kullanılmıyor gibi görünüyor

Frevvo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Frevvo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 2. 5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,5/5 (25+ yorum)

7. Kazanç

gain aracılığıyla

Gain, pazarlama takımları için özel olarak tasarlanmış bir iş akışı çözümüdür. Sezgisel arayüzü ve kullanıcı dostu özellikleriyle Gain, takım üyeleri ve paydaşlar arasındaki işbirliğini basitleştirir. Platform, kullanıcıların içeriği kolayca onay için göndermelerine, onay iş akışlarını ayarlamalarına ve her bir incelemenin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanır.

Gain'in sezgisel yorum ve işaretleme araçları, net iletişim ve geri bildirim sağlayarak e-posta zincirlerinin ortadan kalkmasını sağlar. Onaylayıcılar, dinamik ve genel önizlemeleri de görüntüleyebilir, böylece yayınlamadan önce pazarlama kampanyalarının nihai sonucunu görebilirler.

Ayrıca, yazılımın sürüm izleme özelliği, tüm değişikliklerin belgelenmesini ve kolayca izlenebilmesini sağlar. Ayrıca, Adobe Creative Cloud ve Canva gibi popüler içerik oluşturma araçlarıyla entegre olan Gain, sorunsuz içerik aktarımı sağlar ve onay sürecini daha da basitleştirir.

En iyi özelliklerden yararlanın

Kullanıcılar, onay sürecine sınırsız sayıda tur ve kişi ekleyebilir

Onaylayıcılar, e-postalarından içeriğe güvenli bir şekilde erişebilirler

Sezgisel arayüz, talepleri tek bir tıklama ile kolayca onaylamanızı sağlar

Sınırlamalar elde edin

Kullanıcılar şablonları bulmakta ve kullanmakta zorluk yaşadı

Sosyal medya kanallarının uygulama programlama arayüzlerinde (API) bağlantı sorunları var gibi görünüyor

Fiyatlandırma

10 kullanıcı için aylık 99 $, ardından her ek kullanıcı için aylık 10 $

Derecelendirmeler ve yorumlar alın

G2: 4,7/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

8. Filestage

filestage aracılığıyla

Filestage ile takımlar verimli bir şekilde işbirliği yapabilir ve geri bildirimleri yönetebilir, böylece sonsuz e-posta konuları ve manuel takiplere gerek kalmaz. Platform, içerik incelemesi için merkezi bir hub sağlar ve paydaşların dosyaları doğrudan web tarayıcılarında görüntüleyip açıklama eklemelerine olanak tanır.

Filestage'in çok yönlü yorum ve işaretleme araçları, net ve kesin geri bildirimler sağlar, bu da gözden geçirenler ve içerik oluşturucular arasındaki iletişimi geliştirir.

Dahası, yazılımın otomatik iş akışı özelliği, kullanıcıların belirli aşamalar ve onaylayıcılar içeren onay süreçleri oluşturmasına olanak tanır. Filestage'in sağlam sürüm izleme ve etkinlik geçmişi özellikleri, kapsamlı bir denetim izi sağlayarak takımların tüm değişiklikleri ve onayları takip etmesini sağlar.

Filestage'in en iyi özellikleri

Bu belge yönetim aracı, tüm dosyaları ve yorumları parmaklarınızın ucunda tutar

Kurumsal düzeyde AES 256 şifreleme sayesinde verileriniz güvende

Parola koruması, içeriğinizi kimin görüntülediğini kontrol etmenizi sağlar

Filestage sınırlamaları

Daha düşük seviyeli fiyatlandırma seçenekleri, düşük veri sınırlarıyla birlikte gelir ve bu da maliyetli bir yükseltme gerektirebilir

Kullanıcılar, yazılımın onları aniden oturumdan çıkardığını bildirdi

Filestage fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Temel: Aylık 49 $

Profesyonel: Aylık 249 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Filestage derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (235+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

9. WebProof

webProof aracılığıyla

WebProof, yaratıcı takımların inceleme ve işbirliği süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış, zengin özelliklere sahip bir çevrimiçi prova ve onay iş akışı yazılımıdır. Sezgisel arayüzü ve bulut tabanlı platformu ile WebProof, kullanıcıların dosyaları gerçek zamanlı olarak kolayca yüklemesine, paylaşmasına ve incelemesine olanak tanır, böylece manuel dosya aktarımları ve kopuk iletişim gereksinimini ortadan kaldırır.

Platformun kapsamlı açıklama araçları, paydaşların yorum eklemesine, belirli alanları vurgulamasına ve doğrudan dosyalara çizim yapmasına olanak tanıyarak net ve kesin geri bildirim sağlar. WebProof'un otomatikleştirilmiş iş akışı, son tarihler ve bildirimler için özelleştirilebilir ayarlarla içeriğin önceden tanımlanmış onay aşamalarından geçmesini sağlar.

WebProof'un en iyi özellikleri

Proje gösterge paneli, görev yönetimini basitleştirerek tüm açık görevlere hızlı bir genel bakış sağlar

Yorumlar ve düzenlemeler bir kontrol listesi formunda özetlenebilir

Kullanıcılar hem metin mesajları hem de e-posta bildirimleri alabilir

WebProof sınırlamaları

Bazı kullanıcılar iş akışlarını özelleştirmeyi zor buldu

Yazılım, yükleme aşamalarında yavaşlayabilir

WebProof fiyatlandırması

Pageflip: Fiyatlandırma talep üzerine verilir

Enterprise: Fiyatlandırma istek üzerine verilir

Platinum: Fiyatlandırma talep üzerine verilir

WebProof derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)

10. Admation

admation aracılığıyla

Admation, yaratıcı ve pazarlama takımlarının ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış otomatik onay iş akışlarına sahip, zengin özellikli bir yazılımdır. Öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların farklı paydaşlarla çok seviyeli onay süreçleri kurmasına olanak tanıyan Onay Seviyeleri'dir. Bu, içeriğin doğru kişiler tarafından gerekli inceleme aşamalarından geçmesini sağlar.

Admation'ın bir başka benzersiz özelliği, kullanıcıların birden fazla varlığı aynı anda inceleyip onaylamak için gruplandırmasına olanak tanıyan Toplu Onaylardır. Bu, birden fazla dosya veya varyasyon içeren projeler için süreci kolaylaştırarak hem inceleyiciler hem de içerik oluşturucular için zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Admation ayrıca, paydaşların doğrudan dosyalara kesin geri bildirimler sağlayarak yanlış anlaşılmaları önlemelerine ve onay sürecini hızlandırmalarına olanak tanıyan gelişmiş açıklama araçları da sunar. Sürüm kontrolü ile kullanıcılar değişiklikleri izleyebilir, farklı dosya sürümlerini karşılaştırabilir ve kapsamlı bir denetim izi tutarak tam görünürlük ve hesap verebilirlik sağlayabilir.

Admation'ın en iyi özellikleri

Çok düzeyli onaylar, karmaşık onay yapıları içinde kolayca iş yapmanızı sağlar

Toplu onaylar zaman kazandırabilir

Vekil kullanıcılar atama özelliği, uzaktayken onayları yönetmeyi kolaylaştırır

Admation sınırlamaları

Sistem bazen biraz hantal olabilir ve belirli öğeleri ve belgeleri bulmayı zorlaştırabilir

Kullanıcılar, yazılımın bazen yavaş olabileceğini bildirdi

Admation fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Admation derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,8/5 (10+ yorum)

Capterra: 3. 6/5 (215+ yorum)

Teknoloji Yığınınıza Onay Süreci Yazılımı Ekleyin

Takımınız daha hızlı onay kararları almak istiyorsa, teknoloji yelpazenize onay iş akışı yazılımı eklemenin zamanı gelmiş olabilir. Bu makalede incelenen çeşitli yazılım seçenekleri, takımınızın otomasyon, işbirliği ve kolaylaştırılmış onayların gücünden yararlanmasına yardımcı olabilir. Doğru onay iş akışı yazılımı, iş süreçlerinizi dönüştürebilir ve verimliliği hiç olmadığı kadar artırabilir.

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