2025'in En İyi 10 Kurumsal Pazarlama Otomasyon Yazılımı

Bir pazarlamacı olarak, günlük programınız reklam kampanyalarını yönetmekten içerik oluşturma konusunda işbirliği yapmaya kadar birçok görevle doludur. E-posta pazarlama kampanyaları, potansiyel müşteri geliştirme veya marka mesajlaşma faaliyetleri gibi yeni projeler hakkında bilgi edinmek için analizleri inceler.

İş akışlarınızı kolaylaştırmak ve en önemli görevler için zaman kazanmak için kurumsal pazarlama yazılımına ihtiyacınız var. Bu araçlar, tüm uçtan uca pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi görevleri için kuruluş genelinde bir süreç oluşturmanıza olanak tanır.

Burada, pazarlama çabalarınızı en üst düzeye çıkarmak için en iyi 10 kurumsal pazarlama aracını paylaşacağız. ?

Bir kurumsal pazarlama aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Kurumsal pazarlama yazılımları sayesinde karmaşık pazarlama süreçlerini yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Doğru platformla daha iyi işbirliği yapabilir, kampanyalarınızda daha fazla görünürlük elde edebilir ve hedeflerinize ulaşmak için takım olarak daha verimli çalışabilirsiniz. ✨

Kurumsal pazarlama yazılımınızda aşağıdakileri arayın:

Pazarlama otomasyon çözümleri : Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) otomasyonu ile sosyal medya gönderilerini yayınlayın veya görevleri anında planlayın

Marka yönetimi : Dijital varlıkları, : Dijital varlıkları, marka yönergelerini ve marka materyallerini depolama işlevselliği ile markanızı yönetin

Müşteri verileri : Çeşitli ihtiyaç ve faizlerine göre müşteri segmentasyonu sunan bir araçla kullanıcı yolculukları hakkında içgörüler edinin

Potansiyel müşteri oluşturma : Yeni hedef kitleleri hedeflemek için yerleşik potansiyel müşteri oluşturma özelliğine sahip bir yazılım seçin

Bütçe ve kaynak yönetimi : Kaynakları yönetmenize ve planlarınızı takip etmenize yardımcı olacak bütçeleme özelliklerine sahip : Kaynakları yönetmenize ve planlarınızı takip etmenize yardımcı olacak bütçeleme özelliklerine sahip kurumsal proje yönetimi yazılımını seçin

Analitik ve raporlama : Bir pazarlamacı olarak, kararlarınızı bilgilendirmek için sayılara ihtiyacınız vardır. Analitik sunan bir yazılım seçerek neyin iyi performans gösterdiğini ve neyin göstermediğini öğrenin

Kullanıcı dostu arayüz ve entegrasyonlar : Kullanımı kolay bir araçla öğrenme eğrisini azaltın ve daha hızlı çalışmaya başlayın

Gerçek zamanlı işbirliği: Kurumsal işbirliği araçları , tüm takımla birlikte çalışmayı kolaylaştırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Kurumsal Pazarlama Yazılımı

Müşteri yolculuğunu izlemek, A/B testleri ile dönüşümleri artırmak veya çok kanallı pazarlama çabalarını izlemek için yollar arıyorsanız, doğru yazılım işinizi yapmanıza yardımcı olabilir. İşte deneyebileceğiniz 10 kurumsal pazarlama yazılımı çözümü.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, her boyuttaki takım ve sektör için tasarlanmış, güçlü pazarlama takımı araçlarından yararlanabileceğiniz hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Yeni fikirler üretmekten sosyal medya ve e-posta kampanyaları yürütmeye kadar tüm işleriniz tek bir yerde!

ClickUp'ın Belgeler ve Beyaz Tahtalar özelliği sayesinde tüm takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Anahtar toplantılardan yeni fikirler veya eylem öğeleri ekleyin ve anında paylaşın.

Farklı gösterge panelleriyle, müşteri deneyimini veya içerik oluşturma sürecini izliyor olsanız da ilerlemeyi hızlı bir şekilde görselleştirin. Bu görünümler, son teslim tarihleri ve zaman çizelgeleri hakkında içgörüler sunar, böylece projeleri rayından çıkarmadan engelleri ortadan kaldırabilir ve uyum sağlayabilirsiniz.

Dahası, ClickUp AI yazma asistanı, vaka çalışmaları gibi olmazsa olmaz pazarlama belgelerini oluştururken size çok fazla zaman kazandıracak.

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde hazırlamasını kolaylaştırır

Pazarlama planı şablonları ve içerik takvimi şablonları dahil binlerce şablon, hedeflerinize ulaşmak için bir yol haritası oluşturmanızı kolaylaştırır. Her biri, güncel kalmak için farklı görünümler ve gösterge panelleri içerir.

ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Yönetimi şablonu, kampanyaları planlamadan yürütmeye kadar yönetmenize yardımcı olur. Yedi farklı görünüm türüne dalarak bütçenizden içerik takvimine ve takım takipçilerine kadar her şeyin görsel bir özetini elde edin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Çeşitli proje adımları için son teslim tarihlerini doğru takım üyelerine anında atayan otomatik görevler sayesinde performansı optimize edin

Hepsi bir arada çalışma alanı sayesinde, tüm işlerinizi tamamlamak için programlar arasında geçiş yapmanız gerekmez

ClickUp AI Yazma Asistanı, yeni fikirler üretip metninizi temizleyerek ve farklı kanallara göre uyarlayarak içerik oluşturmayı hızlandırır

Slack, DropBox, HubSpot ve Harvest ile entegrasyonlar, pazarlama takımınızı daha verimli yönetmenizi sağlar

ClickUp sınırlamaları:

AI yazma aracı yalnızca ücretli planlarda mevcuttur ve yalnızca bir Çalışma Alanında kullanılabilir

Özelliklerin çokluğu nedeniyle öğrenme eğrisi daha yüksek olabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (8.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Brevo

via Brevo

Brevo, metin, sohbet ve e-posta dahil olmak üzere çeşitli kanallarda müşteri ilişkileri kurmaya odaklanan bir pazarlama platformudur. Platformu, WhatsApp ve SMS pazarlama kampanyalarının yanı sıra Facebook Reklamları ve e-posta pazarlama operasyonları oluşturmak için kullanın.

Kayıt formları gibi yerleşik potansiyel müşteri oluşturma araçları, müşterilerinizden daha verimli bir şekilde geri bildirim almanızı sağlar. Bu içgörüler, dönüşümleri artırmanıza ve daha iyi bir müşteri deneyimi sunmanıza yardımcı olabilir. ?

Brevo'nun en iyi özellikleri:

Pazarlama merkezi, markanızı tanıtmanızı, müşterilerle bağlantı kurmanızı ve e-posta damlalarından açılış sayfalarına kadar her şeyde dönüşüm oranlarını artırmanızı kolaylaştırır

Gelişmiş segmentasyon ve kişiselleştirilmiş mesajlar, farklı hedef kitleler için pazarlama stratejinizi ayarlamanıza olanak tanır

Şablonlar, hoş geldiniz e-postalarından terk edilmiş sepet takibine kadar çeşitli mesajlarla müşteri desteğini iyileştirebilir

Brevo sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar raporlama aracını temel buldu ve analizlerini dış kaynaklarla desteklemek zorunda kaldı

Müşteri desteği için canlı sohbet yoktur, bu nedenle yardım almak için e-posta göndermeniz (veya iş katmanında veya daha üstündeyseniz aramanız) gerekir

Brevo fiyatlandırması:

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 25 $

İş: Aylık 65 $

BrevoPlus: Özel fiyatlandırma

Brevo puanları ve yorumları:

G2 : 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.700'den fazla yorum)

3. Brandwatch

via Brandwatch

Brandwatch, işletmeleri sosyal medyada müşterileriyle buluşturan kurumsal düzeyde bir pazarlama otomasyon platformudur. Toyota ve Tui gibi dünyanın en büyük markaları tarafından kullanılan bu yazılımın, en iyi kurumsal pazarlama yazılımları listemize girmiş olması hiç de şaşırtıcı değil.

Platformu kullanarak hedef kitleniz hakkında araştırma yapın ve onların ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetler geliştirin. Tüketicilerin işiniz hakkında ne söylediklerini görmek için markanızdan bahsedilenleri takip edin. Sosyal medya şablonlarını kullanarak veriye dayalı içerik oluşturun ve etkileşimi izleyerek neyin iyi sonuç verdiğini ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini görün.

Brandwatch'ın en iyi özellikleri:

Öne çıkan trendleri kullanarak, hızlı değişen bir ortamda markanızı ön planda tutan içerikler oluşturun

İçerik takvimini kullanarak içeriklerin planlanmasını, izlenmesini ve onaylanmasını sağlayarak sosyal medya pazarlama çabalarını optimize edin

Tehdit özelliğini kullanarak markanızı etkileyebilecek riskleri izleyin

Hepsi bir arada sosyal gelen kutusu, birden fazla kanaldan gelen mesajları yanıtlanması kolay tek bir alana aktarır

Brandwatch sınırlamaları:

Yayınlama aracı bulunmadığından, içeriğinizi yayınlamak için farklı bir platform kullanmanız gerekecektir

Bazı özellikler ilk başta anlaşılması zor olduğundan, başlangıçta öğrenme süreci daha zor olabilir

Bazı kullanıcılar, müşteriler için duygu sınıflandırmasının her zaman doğru veya eksiksiz olmadığını belirtti

Brandwatch fiyatlandırması:

Tüketici Zekası : Özel fiyatlandırma

Sosyal medya Yönetimi : Özel fiyatlandırma

Influencer Pazarlama: Özel fiyatlandırma

Brandwatch derecelendirmeleri ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

4. Google Kampanya Yöneticisi 360

google Pazarlama Platformu aracılığıyla

Google Campaign Manager 360, çeşitli platformlardaki ücretli reklamlar hakkında içgörüler sunar. Bu Google pazarlama platformu, diğer Google izleme ve analiz araçlarıyla entegre olarak kapsamlı bir yönetim kaynağı oluşturur.

Çapraz kanal reklam yönetimi aracını kullanarak reklamları izleyin, iş akışınızı kolaylaştırın ve raporları görüntüleyin. Pazarlama bilgilerini doğrudan gelen kutunuza almak için abone olun, böylece her zaman bir adım önde olun. ?

Google Campaign Manager 360'ın en iyi özellikleri:

Derinlemesine analiz ve raporlama özellikleri, tüm kanallardaki tüm ücretli reklam kampanyaları hakkında tek bir alanda içgörüler sağlar

Daha hızlı veri toplama ile değişen ortamlara hızla tepki verin ve popüler trendlere göre markalaşma risklerini değerlendirin

Google Campaign Manager 360 sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar gösterge panelinin biraz hantal olduğunu ve kullanımı zorlaştırdığını düşündü

Platformda düzeni değiştirebilecek ve gezinmeyi zorlaştırabilecek sürekli güncellemeler yapılmaktadır

Google Campaign Manager 360 fiyatlandırması:

İhtiyaçlarınıza özel fiyatlandırma almak için satış ekibiyle iletişime geçin

Google Campaign Manager 360 puanları ve yorumları:

G2 : Yok

Capterra: 4,4/5 (4+ yorum)

5. Moosend

moosend aracılığıyla

Moosend, e-ticareti ve dijital markaları güçlendirmek için e-posta pazarlama ve otomasyon yazılımı sağlar. Açılma oranlarını artırmak ve dönüşümleri artırmak için kişiselleştirilmiş içerikle görsel olarak çekici e-postalar oluşturmak için kullanın. Tamamen özelleştirilebilir şablonlar, kaliteden ödün vermeden çarpıcı e-postalar oluşturmak için gereken süreyi kısaltır.

Demografik özelliklere göre farklı e-posta kampanyalarının metriklerini görüntülemek için içerik A/B testini kullanın. E-posta pazarlama platformu, müşterilerin türlerine göre ayrım yapmak için liste segmentasyonu da sunar.

Moosend'in en iyi özellikleri:

Sürükle ve Bırak Haber Bülteni Düzenleyicisi, e-posta içeriğini hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır

Önceden hazırlanmış otomasyon şablonları ve 100'den fazla tetikleyici, müşterilerinizin ihtiyaç duyduğunda sizden haber almasını sağlar

6 düzenlenebilir form türüyle e-posta kayıtlarını artırın ve müşterileri huninin hangi aşamasında olurlarsa olsunlar hedefleyin

Potansiyel müşteri puanlama ve diğer metrikler, hangi müşterilerin satın almaya hazır olduğunu ve dönüşüm gerçekleştirmek için daha fazla iletişime ihtiyaç duyabilecek müşteriler hakkında içgörüler sağlar

Moosend sınırlamaları:

Kullanıcılar kayıt formu şablonlarını beğenirken, bazıları bunları biraz basit buldu

Bazen kullanıcılar platformun yavaş ve hatalı olduğunu fark etti

Moosend fiyatlandırması:

Ücretsiz Deneme : Tüm özellikler 30 gün boyunca ücretsiz

Pro : Aylık 9 $

Enterprise: Küçük işletmeler ve büyük kuruluşlar için özel fiyatlandırma

Moosend puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

6. Improvado

improvedo aracılığıyla

Improvado, raporlamayı kolaylaştırmak ve müşteri metrikleri hakkında daha derin içgörüler sağlamak için bir pazarlama otomasyonu çözümüdür. Bu verileri kullanarak hangi kampanyaların daha iyi bir ROI sağladığını belirleyin ve proje kaynaklarını yönetin. Ardından, performansı artırmak için kaynakları tahsis edebilirsiniz.

Gösterge paneli şablonları, kullanıcılarınızın ne yaptığını kolayca görmenizi sağlar. Her gösterge paneli özelleştirilebilir, böylece ihtiyacınız olan bilgileri izleyebilir ve geri kalanını yok sayabilirsiniz. ?

Improvado'nun en iyi özellikleri:

33.000'den fazla veri boyutu, müşteri yolculuğuna ilişkin ayrıntılı bilgiler sunar

Otomatik raporlama, tüm takımla ayrıntıları paylaşmak için sunumlara kolayca eklenebilir

Salesforce, Shopify, Microsoft Advertising ve Google Ads dahil olmak üzere düzinelerce entegrasyon

Improvado sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, özellikle SEO ajansları gibi büyük firmalar için özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu belirtti

Fiyatlandırma, özellikle küçük işletmeler için çok yüksek olabilir

Improvado fiyatlandırması:

Satış departmanıyla 30 dakikalık bir görüşme ayarlayarak, ihtiyacınız olan özellikler için özel fiyatlandırma alın

Improvado puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

7. Zoho CRM

zoho aracılığıyla

Zoho, dünyadaki en büyük müşteri veri sağlayıcılarından biridir. Bulut tabanlı yazılımı, satış ve finansmanından hukuk ve güvenlik BT yönetimine kadar her alanda kullanılır. Zoho Marketing Plus gibi kurumsal pazarlama platformları, otomatikleştirilmiş iş akışları ve birleşik pazarlama faaliyetleri için ideal çözümdür.

Platformlar arasında hedef kitlenizle kolayca etkileşim kurun, müşterilerinizle iletişime geçtiğinde anında bildirimler alın ve dakikalar içinde e-posta kampanyaları oluşturun. Analizleri kullanarak hangi kampanyaların en iyi ROI'yi sağladığını bulun ve müşterilerin markanızla nasıl etkileşim kurduğuna dair dinamik içgörüler elde edin.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri:

Zoho'nun platformu kullanım kolaylığı sağlar, yani yeni kullanıcılar oldukça hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilir

E-posta şablonları, teslim edilebilirliği artırır ve harika içerik üretmek için gereken süreyi kısaltır

Düzenleme kuralları, fiyat listeleri veya sunumlar gibi pazarlama varlıklarını depolayın ve paylaşın

Pazarlama ROI gösterge paneli, müşteri etkileşimi ve en verimli kampanyalarınız hakkında bilgi sağlar

CRM entegrasyonu, görüntü barındırma siteleri, bulut depolama hizmetleri ve sosyal medya uygulamaları gibi araçlarla birlikte çalışır

Zoho CRM sınırlamaları:

Bu listedeki diğer pazarlama otomasyon araçlarına kıyasla fiyatlandırma daha yüksektir, ancak çok daha fazla özellik de sunmaktadır

Zoho CRM fiyatlandırması:

Aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla, eklentiler ve ek özellikler için ücretler ve özel fiyatlandırma

Zoho CRM puanları ve yorumları:

G2 : 4/5 (2.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.300'den fazla yorum)

8. Adobe Campaign

adobe Campaign aracılığıyla

Adobe Campaign, e-posta otomasyonunu ve kanallar arası müşteri verileri içgörülerini destekleyen çok kanallı bir pazarlama platformudur. E-posta pazarlama aracını kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, işlem kampanyalarını izleyin ve müşteri iş akışları oluşturun. ?‍?

Adobe Campaign'ın en iyi özellikleri:

Adobe Sensei tarafından desteklenen AI özellikleri, müşterilerinizin markanızla etkileşime geçmesi için en uygun zamanı tahmin eder, böylece kampanyalarınızı özelleştirebilirsiniz

Diğer Adobe araçlarıyla yerel entegrasyonlar, görsel olarak ilgi çekici içerikler için bir pazarlama paketi oluşturur

Kişiselleştirme ve görev otomasyonu ile satış hunisinin her aşamasındaki müşterileri hedefleyin

Adobe Campaign sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, farklı özellikler ve entegrasyonlar için daha fazla öğretici olmasını diledi

Yüksek kaliteli görüntüler bazen platformu ve oluşturma sürecini yavaşlatabilir

Adobe Campaign fiyatlandırması:

Aktif Profiller : 12 aylık bir dönem içindeki aktif müşteri profillerinin sayısına göre ödeme yapın

Kanallar : Yalnızca ihtiyacınız olan kanalları seçin ve yalnızca bunlar için ödeme yapın

Eklentiler: Kurumsal müşteriler için özel çözüm

Adobe Campaign puanları ve yorumları:

G2 : 4. 1/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

9. Keap

keap aracılığıyla

Keap, daha kısa sürede daha iyi pazarlama yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir küçük işletme CRM'sidir. Tek bir kullanışlı gösterge panelinde yeni potansiyel müşteriler toplayın, satış sayısını görün ve yayınları izleyin. Bu aracı kullanarak müşteri iletişim bilgilerinizi saklayın ve gelen potansiyel müşterileri akıllı bir şekilde takip etmek için otomatik e-postalar kullanın.

Keap'in en iyi özellikleri:

Otomasyonlar potansiyel müşterileri toplar ve sonraki adımları tetikler, böylece yoğun işler yerine sonuçlara odaklanabilirsiniz

E-postalarda kişiselleştirilmiş dokunuşlar, işi sizin yerinize yapan araç olsa bile, e-postaları sizin yazmışsınız gibi gösterir

Özel şablonlar, segmentlere ayrılmış müşteri listelerine hedefli e-postalar göndermeyi kolaylaştırır

Keap sınırlamaları:

Fiyatlandırma, iletişim bazlıdır, bu da pazarlama bütçelerini tahmin etmeyi veya bunlara uymayı zorlaştırabilir

Diğer araçlar kadar çok sayıda ücretsiz entegrasyon yoktur

Keap fiyatlandırması:

Pro : 199 $/ay

Maksimum: 289 $/ay

Keap puanları ve yorumları:

G2 : 4,2/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.200'den fazla yorum)

Bonus: Keap'in en iyi alternatiflerinin listesine göz atın

10. ActiveCampaign

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, küçük ve büyük işletmeler için e-posta pazarlama otomasyonu ve CRM avantajları sunar. Bu aracı kullanarak e-posta kampanyalarını otomatikleştirin ve potansiyel müşterileri uygun takım üyesine yönlendirin. Özelleştirilebilir şablonlar, iletişiminizi kişiselleştirmenize ve aynı zamanda içeriği hazırlarken zaman kazanmanıza olanak tanır. ✍️

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri:

Satış özellikleri, nitelikli potansiyel müşterileri artırmanıza ve daha az çabayla yenilerini oluşturmanıza yardımcı olur

900'den fazla entegrasyon ile platformlar arasında verileri bağlayın

Formlar ve açılış sayfası şablonları, müşterilerin markanızı ve satın alma işlemi için ihtiyaç duydukları bilgileri bulmasını kolaylaştırır

ActiveCampaign sınırlamaları:

Mobil uygulama tam işlevsellik sunmadığından, masanızdan uzaktayken ihtiyacınız olan her şeyi yapamayabilirsiniz

Kullanıcı arayüzü her zaman sezgisel değildir, bu da işleri yavaşlatabilir

ActiveCampaign fiyatlandırması:

Artı : 49 $/ay

Profesyonel : 149 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ActiveCampaign puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (10.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200+ yorum)

ClickUp ile Pazarlama Çabalarınızı Kolaylaştırın

En iyi kurumsal pazarlama yazılımı, işinizin özel ihtiyaçlarına uygun olan yazılımdır. Otomasyon, entegrasyonlar, şablonlar veya başka bir şey istiyorsanız, markanızın operasyonlarını geliştirecek bir platform seçin.

Bu listedeki araçlar sağlam seçenekler olsa da, ClickUp pazarlama, CRM ve daha fazlası için tek bir platform sunar.

Hepsi bir arada çalışma alanı, görev otomasyonu ve gerçek zamanlı işbirliği gibi özelliklerle, başarılı pazarlama çabaları için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz. ClickUp'a kaydolun ve pazarlama iş akışlarınızı bugün kolaylaştırmaya başlayın. ?