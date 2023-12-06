takımlar için En İyi 10 Proje Talep Formu Şablonu

Projeler çeşitli türlerde olabilir ve her birinin kendine özgü ihtiyaçları vardır. Örneğin, bir yazılım geliştirme projesi gibi her proje bir fikirle başlar. Ancak bir fikir tek başına projenin başarılı olması için yeterli değildir.

Fikri işleyen bir çözüme dönüştürmek için hedeflerini, beklenen sonuçları, teslimat standartlarını, başarı ölçütlerini vb. anlamanız gerekir. İyi bir proje talep formu şablonu tüm bunları ve daha fazlasını düzenler.

Proje Talep Formu Şablonu nedir?

Proje talebi formu, iş takımlarının yapılacak herhangi bir iş talebinde yanıtlamaları gereken soruların listesidir. Proje takımlarının işe başlamadan önce gerekli tüm ayrıntıları toplamaları için resmi bir süreçtir.

Proje talebi formu şablonu, önceden hazırlanmış ve iş akışınıza eklemeye hazır temel bir soru listesidir. Örneğin, finans ekibinin tedarikçilerden faturaları toplamak için etkileşimli bir dijital arayüze ihtiyacı varsa, proje talebi formu şablonunda aşağıdaki gibi sorular yer alır:

Bu projenin hedef kitlesi kimlerdir? Örneğin, satıcılar, yükleniciler, serbest çalışanlar

Hangi platformda kullanacaklar? Örneğin, Web, Android

Hedef nedir? Örneğin, işlem süresini kısaltmak, ERP'ye girişi otomatikleştirmek

Kaç kullanıcı olacak? Örneğin, her ay yaklaşık 200

Hangi özelliklere ihtiyacınız var? Örneğin, kullanıcı hesabı oluşturma, kullanıcı bilgilerini kaydetme, PDF yükleme, bilgileri ERP'ye otomatik olarak aktarma

Projeyi yürüten takım olarak, bu formda ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları kaydedebilirsiniz.

İyi bir proje talep formu şablonu nedir?

İyi bir proje talebi formu şablonu, talep sahibine ve proje takımına netlik ve bağlam sağlar. Talep sahibine şunları sağlar:

Fikirlerini netleştirin ve iyice düşünün

Proje için bir iş senaryosu oluşturun

Hedefler ve ölçütler belirleyin

Proje ekibinin şunları yapmasını sağlar:

İhtiyaçları net bir şekilde anlayın

Gerekli zaman ve kaynakları tahmin edin

Projeye öncelik verin ve planlayın

Proje yönetimi risklerini en aza indirin

İyi bir proje talep formu şablonunun bileşenleri

İyi bir proje talebi formu şablonu, ayrıntılara odaklanırken net bir genel bakış sunmayı amaçlar.

Hedefler ve amaçlar: Bu proje neden gerekli? İnsanlar bunu nasıl kullanacak? İşe ne gibi bir değer katacak?

Proje iş akışı: Proje hangi süreci izlemelidir?

Beklenen son tarihler: Bu proje ne zaman tamamlanmalıdır? Seçilen son tarih neden önemlidir?

Paydaşlar: Projenin paydaşları kimlerdir? Kararları kim verecek? Onayları kim verecek?

Özellikler: Marka yönergelerine uygun olmalı mı? Yoksa herhangi bir yönetmeliğe uygun olmalı mı?

Bir reklam tasarım projesinden çok farklı olmalıdır. Bu nedenle, bir şablon tüm ihtiyaçlarınızı karşılamayabilir.

Zahmetine gerek yok. Özel olarak tasarlanmış şablonlar hazırladık.

i̇htiyacınız olan herhangi bir projeye başlamanıza yardımcı olacak en iyi 10 proje talep formu şablonu.

1. ClickUp Proje Talebi ve Onay Şablonu

Bu şablon, departmanlar arasındaki iletişimi basitleştirir ve her talebin uygun şekilde ele alınmasını sağlar

Tek bir basit şablon içinde projeler talep edin, inceleyin, onaylayın ve başlatın.

Talep edenler için ClickUp Proje Talebi ve Onay Şablonu, proje adını, açıklamasını girebilecekleri, öncelik belirleyebilecekleri, zaman çizelgeleri ekleyebilecekleri ve sahip oldukları ek kaynakları yükleyebilecekleri bir form içerir.

Gönderildikten sonra, ClickUp otomatik olarak inceleme ve onay için planlanmış bir "istek görevi" oluşturur. Proje yöneticisi olarak, istenen tüm görevleri bir liste ve bir pano (Kanban görünümü) olarak görüntüleyebilirsiniz.

Görev onaylandığında, "onaylanan görevler" listesine eklenir ve takımınızın harekete geçmesi için hazır hale gelir. İlerleme hakkında güncel bilgileri almak için bildirimler ayarlayabilirsiniz. Bu şablonla isteğinizi düzenleyebilir, güncelleyebilir veya geri çekebilirsiniz.

Bu şablon, proje yönetimi sürecinizin ilk adımıdır ve kuruluş genelindeki tüm talepleri toplama ve birleştirme yöntemidir.

2. ClickUp Yaratıcı Talep Formu Şablonu

Çapraz fonksiyonlu takımları bir araya getirerek ClickUp üzerinde yaratıcı özetler sunun

Tasarım takımları pazarlama, ürün, etkinlik ve daha birçok alandan çok sayıda talep alır. ClickUp Yaratıcı Talep Şablonu, iş akışını kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Bu şablonla, herkes tasarım ekibi için en uygun şekilde yaratıcı özet sunabilir. Formu isim, açıklama ve yaratıcı çıktının türü ile doldurabilirler. Ayrıca son teslim tarihini de belirleyebilirler.

Talebi aldığınızda, yeni talepleri kişilere/takımlara atayabilir veya iş akışınızın bir parçası olarak durumları ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, teklifleriniz genişlediğinde yaratıcı çıktılar için açılır menüye seçenekler eklemek için özel alanları da kullanabilirsiniz.

Liste görünümü ile yaklaşan tüm görevleri izleyebilirsiniz. Boru hattı görünümü ile durumları ve varsa eskalasyonları izleyebilirsiniz. Görev görünümünü kullanarak takımla işbirliği yapabilir, yaratıcı içerikler yükleyebilir, geri bildirim toplayabilir ve onaylar alabilirsiniz.

3. ClickUp Kaynak Talep Şablonu

ClickUp'ta kaynak taleplerini kaydetmek için kusursuz süreçler oluşturun

Günümüzün hızlı tempolu ortamlarında projeler hızla gelişir. Bu gelişmelere ayak uydurmak için proje yöneticileri genellikle ek kaynaklara ihtiyaç duyar. Her proje yöneticisinin ekstra destek talep etmesi, zamanla işleri zorlaştırabilir.

Operasyon yönetiminizi kolaylaştırmak için ClickUp Kaynak Talebi Şablonunu kullanın. Bu kapsamlı şablon aşağıdaki alanları içerir:

Ad, ID, kapsam ve müşteri gibi proje ayrıntıları

İsim, e-posta ID, öncelik, tür ve departman gibi talep sahibi bilgileri

Gerekli kaynaklar, eğitim gereksinimleri ve bütçe teklifi gibi kaynak ayrıntıları

Yüklemek istediğiniz başka varlıklar var mı?

İstek gönderildikten sonra, kaynak yöneticileri inceleme panosu görünümünü kullanarak durumuna göre gruplandırılmış tüm proje isteklerinize genel bir bakış elde edebilir.

Bu görünümde, belirli bir görev kartına tıklayarak ayrıntılarını genişletin ve durumunu değiştirmek için panonun üzerinde sürükleyin.

Özel alanları kullanarak maliyetleri tahmin edin, onaylar alın, kaynakları tahsis edin ve ilerlemeyi izleyin.

Bu şablonu kullanarak kaynak taleplerini proje yönetimi iş akışınıza entegre edin. Proje kaynaklarını zahmetsizce talep edin, tahsis edin ve yönetin.

4. ClickUp İş Talebi Şablonu

ClickUp'ın proje yönetimi takımları için ücretsiz iş talebi şablonu

Birden fazla kişinin dahil olduğu, çeşitli adımları içeren ve zamanla uzayan belirli hedefleri olan bir projeden farklı olarak, bir "iş" veya görev genellikle çok daha basittir. Örneğin, bu, pazarlama departmanı tarafından yeni bir e-posta ID talebi veya mühendislik departmanı tarafından ekstra bulut alanı sağlanması olabilir.

Hiçbir şeyi gözden kaçırmadan bunları etkili bir şekilde yönetmek için bir sürece ihtiyacınız var. ClickUp İş Talebi Şablonu bunu sağlar.

Bu şablon, kullanıcının bir istek oluşturmasına, yapılması gereken işi açıklamasına, öncelik/zaman çizelgesi belirlemesine ve varsa diğer ayrıntıları girmesine olanak tanır.

Proje yöneticisi olarak şunları yapabilirsiniz

Görevleri onaylayın

Tamamlanmaları için planlayın

Durum değişikliği veya yorumlarda güncelleme olduğunda gönderilecek bildirimleri otomatikleştirin

Pano görünümünde görevleri durumlarına göre görüntüleyin

Takvim görünümünde planlanmış işleri görüntüleyin

5. ClickUp Takım İstekleri Şablonu

Proje yönetimi aracınızda iç takımlardan gelen talepleri tek bir yerden yönetin

Marka hediyeleri veya kırtasiye malzemeleri olsun, takım taleplerini kaydetmek, izlemek ve yönetmek için bir yönteme ihtiyacınız var. ClickUp Takım Talepleri Şablonu size yardımcı olmak için burada.

Bu şablon, yönetici takımlarının tüm iç taleplerin niteliğini kaydetmesini sağlar. Talep edenin ayrıntılarını, talebin niteliğini ve son teslim tarihlerini toplayabilirsiniz. Kategoriler ve sayılar için özel alanlar da ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, kategori açılır menüsünü kalem, kurşun kalem ve not defterlerini içerecek şekilde özelleştirebilirsiniz. İşiniz için ürün ve dergi aboneliklerini de yönetiyorsanız, bunları aşağıdaki gibi yapılandırabilirsiniz.

Ana kategoriler (açılır menü) Alt kategoriler (açılır menü) Kırtasiye Kalemler Kalemler Not defterleri Giyim Hoodies Tişörtler Dergi abonelikleri New Yorker Autocar

Böylece, aldığınız talepleri düzenleyebilirsiniz. Her kategori altındaki talepleri izlemek için "talep türleri" pano görünümünü kullanın. Stoklarınızın azaldığını öğrenin ve buna göre sipariş verin.

6. ClickUp Hizmet Talebi Şablonu

ClickUp'ın hizmet talebi şablonuyla ITIL süreçlerini uygulayın

İster araba ister bilgisayar yazılımı satıyor olun, müşterileriniz zorluklarla karşılaşacak ve destek isteyecektir. ClickUp Hizmet Talebi Şablonu ile müşterilerinize taleplerini iletmeleri ve bunları sorunsuz bir şekilde yönetmeleri için basit bir yol sunun.

Şablonda bulunan hizmet bileti formu ile müşteriler sorunu açıklayabilir ve hatayı yeniden oluşturmaya yardımcı olmak için ekran görüntülerini yükleyebilir.

BT takımları için özel olarak tasarlanan bu şablon, uygulamalara erişim, yazılım lisansları, şifre sıfırlama veya yeni donanım taleplerini otomatik olarak hizmet talepleri olarak sınıflandırır.

Hizmet taleplerini genel liste olarak veya türüne veya önceliğine göre kategorilere ayrılmış olarak istediğiniz şekilde görüntüleyin.

Organizasyonunuzun kendine özgü özellikleri mi var? Sorun değil. Açılır menüyü, kişileri veya dosya yüklemeyi istediğiniz gibi özelleştirin ve hemen başlayın!

7. ClickUp Değişiklik Talebi Şablonu

Paydaşları değişiklik taleplerini değerlendirmeye davet edin ve ClickUp ile zahmetsizce kaydedin

Değişiklik talebi, mevcut bir özelliğin belirli bir değişikliğine uygulanması dışında iş talebine benzer. Örneğin, bir mimarsanız, bir müşteri cam pencerelerin renkli camla kaplanmasını veya banyo zamanları için farklı bir renk seçilmesini gibi tasarım değişiklikleri talep edebilir.

Sizin ve müşterileriniz için yönetimi kolaylaştırmak için ClickUp Değişiklik Talebi Şablonunu kullanın. Neyi neden değiştirmek istediklerini, bunun proje kapsamını/bütçesini/zaman çizelgesini nasıl etkileyeceğini ve daha fazlasını öğrenin.

Bu şablonu kullanarak, talep sahibinin talebinin bağlamını, yukarı ve aşağı akış faaliyetleri üzerindeki etkisini de dahil olmak üzere düşünmesini teşvik edin. Bu, bu değişikliğin gerçekten gerekli olup olmadığını anlamalarına yardımcı olur.

Projeye göre kategorize edilmiş tüm gelen istekleri incelemek ve istek sahibi ile görüşmek için "istek listesi" görünümünü kullanın. Önceliklere göre izlemek için "istek tablosu" görünümünü kullanın. Durum görünümü ile ilerlemeyi izleyin. Birden fazla konumda projeniz varsa, görevleri görselleştirmek için harita görünümünü kullanın.

8. ClickUp Bilgi Talep Şablonu

Kuruluşunuzdaki herkesten bilgi talep etmek için basit bir form

"Hey, proje nasıl gidiyor?" gibi basit bir sorudan bütçe harcamalarının dökümüne kadar karmaşık sorulara kadar, bilgi talepleri (RFI) birçok formda gelebilir. E-posta, Slack, telefon görüşmesi veya metin mesajı yoluyla gelebilir. Tüm bu taleplere zamanında yanıt vermek zor olabilir.

ClickUp Bilgi Talebi (RFI) Şablonu tam da bu sorunu çözer. Takımların RFI'ları tek bir yerde toplamasına yardımcı olur ve takım üyelerine kararlaştırılan süre içinde yanıt verme sorumluluğunu atar.

Bu şablonu kullanarak istek, istek sahibi ve varsa diğer kaynaklarla ilgili ayrıntıları kaydedin. Bu şablonu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Örneğin, yanıtın hangi biçimde verileceği veya bilgilerin amacını belirtmek için başka bir form alanı ekleyin.

Bu şablon üç farklı görünüm içerir. Tüm talepleri liste olarak görmek için RFI günlüğü görünümünü kullanın. Proje adına göre kategorize etmek için proje panosu görünümünü kullanın. Talebin kapsamına göre sıralamak için RFI kapsamı görünümünü kullanın.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünden istediğinizi seçerek bilgilerinizi istediğiniz şekilde sıralayın.

9. Helpdesk Talep Şablonu Template.net

Şablon.net'ten yardım masası talebi şablonu belgesi

İsteklerinizi Microsoft Word, Google Dokümanlar veya Apple Pages gibi düz bir belgeye kaydediyorsanız, template.net'in bu şablonu işinize yarayacaktır.

Bu yardım masası talebi şablonu, isim, kuruluş, e-posta adresi, sorun türü ve kategori gibi talebin ayrıntılarını içeren bir form oluşturur. Alanları kuruluşunuzun ihtiyaçlarına ve süreçlerine göre özelleştirin.

Bu şablon basit bir belgedir ve herkesin kolayca doldurabileceği şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bu türden çok sayıda talebi takip etmek ve bunları e-posta ek dosyaları olarak almak zahmetli olabilir.

Ayrıca, yardım masası ekibi bu talep formlarına göre proje yönetimi aracında manuel olarak görevler oluşturmalıdır.

10. Slideshare'den Proje Talep Formu Şablonu

Projeler karmaşık olabilir ve küçük kararları bile etkileyen birçok faktör olabilir. Tüm ayrıntıları yakaladığınızdan emin olmak için Slideshare'in bu kapsamlı proje talep formu şablonuna ihtiyacınız var.

Yedi sayfa uzunluğundaki bu şablon, proje gereksinimlerini, gerekçeleri, hedefleri, varsayımları, bütçeyi, zaman çizelgelerini ve daha fazlasını içerir. BT projeleri için tasarlanan bu şablon, kullanım davranışları, güvenlik, arayüzler, müşteri ilişkileri, portal entegrasyonu ve teknik altyapı hakkında da sorular sorar.

Risk etkisi, güvenlik açığı değerlendirmeleri ve finansal faktörler için bölümler içerir. Bu şablonla, projeyi ilerletmek için yeterli bilgiyi topladığınızdan emin olabilirsiniz.

Önceki şablon gibi, bu da genellikle çevrimdışı olarak doldurulan ve e-posta ile gönderilen bir belgedir. Bu nedenle, bu ayrıntıları proje yönetimi yazılımına girmek için ek manuel iş gerekir.

Proje Talep Formu Şablonlarını Etkili Bir Şekilde Kullanma

Yukarıdaki ClickUp şablonlarından herhangi birini kullanmak, "ücretsiz çözümü al" düğmesine tıklamak, ClickUp Çalışma Alanınıza eklemek ve talepleri kaydetmek kadar kolaydır. Bu şablonlar harika başlangıç noktaları olmakla birlikte, bunları kendinize daha uygun hale getirebilirsiniz.

Özelleştir: Yukarıda listelenen tüm proje talep formlarına bakın ve bunları sektörünüze, kuruluşunuza ve iş akışınıza göre özelleştirin. Açılır menülerden ihtiyacınız olan verileri ekleyin.

Otomatikleştir: Bildirimler, görev oluşturma, kullanıcı atama, durum değiştirme ve daha fazlası ClickUp Otomasyonları ile otomatikleştirilebilir. Süreci şeffaf hale getirdiğinizde, otomatikleştirin.

Görünümleri kullanın: Görmek istediğiniz her şey için ClickUp'ta bir görünüm vardır.

ClickUp'ı keşfederek projelerinizi AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonları ile yönetin

Zaman çizelgelerini görmek mi istiyorsunuz? Takvim görünümü

Takımın iş yükünü görmek mi istiyorsunuz? İş yükü görünümü

Proje/önceliklere göre kategorize edilmiş görevlere mi ihtiyacınız var? Pano görünümü

Proje ilerlemesini izlemek mi istiyorsunuz? Gantt görünümü

15'ten fazla görünüm ile ClickUp, projenizi istediğiniz şekilde görmenizi sağlar

İyileştirin: Şablonların sizin için nasıl işlediğine göre süreç iyileştirmeleri yapın. Alanlar ekleyin veya kaldırın. Kapsamlarını genişletin. Şablonlar hakkında geri bildirim toplayın ve bunları sonraki sürümlerde kullanın.

ClickUp Şablonlarıyla Proje Talep Sürecini Kolaylaştırın

Harika bir proje yönetimi, proje başlamadan önce, gereksinimleri kapsamlı ve net bir şekilde toplayarak başlar. ClickUp'ın proje talebi şablonları bu amaç için tasarlanmıştır.

Sektörünüze, organizasyon yapınıza, proje yönetimi iş akışınıza ve takım tercihlerinize göre size uygun şablonu seçin. Bir düğmeye tıklayarak bunları ClickUp Çalışma Alanınıza entegre edin ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.

ClickUp, istekleri otomatik olarak görevlere dönüştürmenize, bunları takım üyelerine atamanıza, onayları almanıza ve paydaşları ilerleme hakkında bilgilendirmenize olanak tanır, böylece proje devri için görevleri tamamlamaya odaklanabilirsiniz.

ClickUp şablon kitaplığından çeşitli proje yönetimi amaçları için düzinelerce şablona erişin. En iyi yanı ise, hepsi ücretsiz!

ClickUp ile bugün fikirden mükemmel proje yönetimine geçin.