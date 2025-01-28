2025'te Süreçleri Otomatikleştirmek için En İyi 11 Vanta Alternatifi

Kurnaz dolandırıcılar ve kazara ihlaller gibi durumlar nedeniyle dijital güvenlik ve uyumluluk hiç bu kadar önemli olmamıştı. Dezavantajı nedir? Yapılandırılmış süreçler ve araçlar olmadan uyumluluk gereksinimlerini yerine getirmek zordur.

Vanta, uyumluluk ve güvenlik incelemelerini otomatikleştirmek için popüler bir çözümdür, ancak tüm işletmeler için uygun değildir. Neyse ki, piyasada birçok Vanta alternatifi bulunmaktadır. İster süreçleri otomatikleştirmek ister güvenlik incelemelerini kolaylaştırmak isteyin, doğru güvenlik platformu küçük veya orta ölçekli işletmenizin güvenliğini ve uyumluluğunu sağlar. ✅

Herhangi bir uyumluluk yazılımı için sahip olması gereken özelliklerin listesi ve 2024'te Vanta'nın 11 favori alternatifini (ve bir bonus rakibi!) içeren bu eksiksiz kılavuza göz atın.

Vanta'ya alternatiflerde nelere dikkat etmelisiniz?

Vanta, risk yönetimini birleştirmek ve güvenlik incelemelerini kolaylaştırmak için otomasyonları kullanan bir uyumluluk yönetim platformudur. Çoğu Vanta rakibi, tüm bunları ve daha fazlasını sunar. Uyumluluk konusunda en son teknolojileri takip etmek için bu işlevlere sahip yazılımları arayın:

Uyumluluk çerçevesi kapsamı: Öncelikle, takip ettiğiniz güvenlik çerçevelerini destekleyen bir platform arayın. Yaygın seçenekler arasında Öncelikle, takip ettiğiniz güvenlik çerçevelerini destekleyen bir platform arayın. Yaygın seçenekler arasında SOC 2 , GDPR, ISO 27001, HIPAA ve PCI DSS bulunur. Geniş kapsamlı olması iyidir, ancak platformun gerçekten işini bildiğinden emin olun; bazen genel bir platform yerine uzman bir platformu tercih etmek daha iyidir

Otomasyon yetenekleri: Doğru otomasyonlar, uyumluluk yönetimi ve güvenlik incelemelerini kolaylaştırır. Otomatik kanıt toplama, risk değerlendirmeleri, güvenlik anketleri ve daha fazlasını destekleyen risk güvenlik uyumluluk yönetimi yazılımı arayın

Gerçek zamanlı izleme ve raporlama: Güvenlik durumunuzu ve uyumluluğunuzu gerçek zamanlı olarak izlemeniz gerekir. Sağlam Vanta alternatifleri, işinizin 7/24 denetime hazır olmasını sağlamak için sürekli tarama ve raporlama özellikleri içerir

Entegrasyonlar: Mevcut SaaS platformlarınız, API'leriniz ve diğer iş araçlarınızla zaten entegre olan Vanta alternatiflerini arayın. Bu, tüm işinizde verileri senkronize etmeyi çok daha kolay hale getirir. Özel bir bağlantı istiyorsanız her zaman Zapier gibi Mevcut SaaS platformlarınız, API'leriniz ve diğer iş araçlarınızla zaten entegre olan Vanta alternatiflerini arayın. Bu, tüm işinizde verileri senkronize etmeyi çok daha kolay hale getirir. Özel bir bağlantı istiyorsanız her zaman Zapier gibi entegrasyon yazılımlarını kullanabilirsiniz, ancak yerel entegrasyonlar her zaman akıllıca bir ilk tercihtir

Kullanıcı dostu arayüz: Elbette, güvenlik takımları teknoloji konusunda oldukça bilgilidir, ancak uyumluluğu gereğinden fazla zorlaştırmaya gerek var mı? Değer elde etme süresini hızlandırmak için sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir platform arayın

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 11 Vanta Alternatifi

Siber güvenliği ve uyumluluğu iyileştirmeye çalışıyorsanız, kesinlikle yalnız değilsiniz. Daha fazla KOBİ, verilerini, müşterilerini ve itibarlarını korumak için uyumluluk platformlarına yöneliyor. İşte 2024 yılında küçük ve orta ölçekli işletmeler için Vanta'nın en iyi 11 alternatifi.

1. Scytale

via Scytale

Scytale, uyumluluk ve risk yönetimi alanında yeni bir liderdir ve sektörler ve boyutlar arasında işler için en iyi Vanta alternatiflerinden biridir. Bu bulut tabanlı platform, uzun ve karmaşık uyumluluk iş akışlarını basitleştirmek için AI destekli otomasyonlara büyük ölçüde güvenmektedir.

Scytale, denetim hazırlığını ve bir düzineden fazla çerçeveyi destekleme yeteneğini sağlamak için özel bir uyumluluk uzmanının rehberliği ile neredeyse her türlü riski ele almaya hazırdır. Bu destek, geniş bir entegrasyon ve güvenlik özellikleri listesi ile birleştiğinde, yönetici yoğun iş yüklerini ortadan kaldırır ve şirketlerin güvenlik, risk ve uyumluluk çabaları hakkında daha az endişelenirken değerli zamanlarından tasarruf etmelerini sağlar.

Scytale'nin en iyi özellikleri

SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS uyumluluğu ve daha fazlası gibi 15'ten fazla çerçeveyi destekler

Uyum uzmanları, sızma testi, girişimler ve GRCaaS dahil olmak üzere çeşitli sektörler ve kullanım durumları için özel çözümler sunar

GitHub, Slack, Google Çalışma Alanı, Okta ve ClickUp dahil olmak üzere uyumluluk süreçlerinizi kolaylaştırmak için diğer birçok iş aracıyla entegre olur ve daha fazlası yolda

Otomatik kontrol izleme, kanıt toplama ve yeni başlayanlar için özel politika oluşturucu

Takımla bağlantı kurmak için uygulama içi sohbet ve tüm güvenlik güncellemelerini hızlı bir şekilde uyumlaştırmak için bildirim merkezi

Scytale sınırlamaları

Büyük dosyaları yüklerken veya önizlerken gecikme süresi dahil olmak üzere ara sıra ortaya çıkan hatalar

CSV veya Excel dosyası dışa aktarma özelliği yoktur

Sınırlı CI/CD entegrasyonları (ancak daha fazlası iş üzerinde)

Scytale ücretsiz bir sürüm veya ücretsiz deneme sunmamaktadır

Scytale fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için Scytale ile iletişime geçin

Scytale puanları ve incelemeleri

G2 : 4,8/5 (100'den fazla inceleme)

Capterra: 5/5 (5 inceleme)

2. Drata

via Drata

Drata, sadece birkaç tıklama ile etkili bir uyumluluk programı kurmayı çocuk oyuncağı haline getirir. Kanıtları otomatik olarak toplar, böylece manuel ekran görüntüsü alma günlerine veda edebilirsiniz. Tüm kanıtları, kontrolleri ve belgeleri tek bir yerde kaydetmek için Drata'ya güvenin ve hem denetimlere hem de gerçek dünyadaki güvenlik tehditlerine karşı tam görünürlük elde edin. ?

Drata en iyi özellikler

Data, 85'in üzerinde yerel entegrasyona sahiptir

Rol tabanlı erişim izinleriyle hassas bilgileri koruyun

Drata, NIST CSF ve CCPA dahil olmak üzere 17'den fazla çerçeveyi destekler

Özel bir çerçeve mi kullanıyorsunuz? Uyumluluk ihtiyaçlarınız için özel kontroller oluşturmak üzere Drata'ya ekleyin

Drata sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun belgeleri çalışanlara göre ayırdığını ve bu durumun bilgi bulmayı zorlaştırdığını söylüyor

Diğerleri Drata'nın entegrasyonlarının bazen sorunlu olduğunu söylüyor

Drata fiyatlandırma

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Drata derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,9/5 (600'den fazla inceleme)

Capterra: 5/5 (1 inceleme)

3. Sprinto

sprinto aracılığıyla

Sprinto, güvenlik denetimleri için desteğe ihtiyaç duyan teknoloji şirketleri için sağlam bir Vanta alternatifi. Takımınızı şablonlu bir güvenlik ve denetim sürecinden geçirmek için denetçi onaylı uyumluluk programları sunar. Bir daha işleri aksatma endişesi yaşamayın: Sprinto, denetimle ilgili görevleri doldurur, önceliklendirir ve işlerin devam etmesi için takımınızı bilgilendirir.

Sprinto'nun en iyi özellikleri

Sprinto, CMMC, PIPEDA ve FedRamp dahil olmak üzere 12'den fazla güvenlik çerçevesini destekler

Sprinto, tüm sorularınızı yanıtlamak için güvenlik ve uyumluluk uzmanlarına erişim sağlar

Risk değerlendirmelerini, kontrol denetimlerini ve temassız denetimleri otomatik olarak oluşturulan kanıtlarla entegre eder

Sprinto'nun Hindistan, İngiltere, ABD ve İsrail'deki uluslararası denetim ortaklarıyla bir sonraki denetiminize stressiz bir şekilde hazırlanın

Sprinto sınırlamaları

Sprinto, teknoloji şirketleri için tasarlanmıştır, bu nedenle tüm sektörler için uygun değildir

Bazı kullanıcılar Sprinto'nun daha fazla pratik kaynak ve dokümantasyon sunmasını istiyor

Sprinto fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sprinto puanları ve incelemeleri

G2: 4,8/5 (690+ inceleme)

Capterra: 4,8/5 (4 inceleme)

4. Scrut

via Scrut

Bu Vanta alternatifi, risk değerlendirme ve izleme konusunda uzmanlaşmıştır. Endüstri standardı güvenlik çerçevelerini takip ederken, Scrut özelleştirilmiş bilgi güvenliği programlarıyla gerçekten öne çıkıyor. Güvenlik ve uyumluluğu kişiselleştirme özgürlüğü sunmakla kalmaz, platform aynı zamanda daha kolay proje yönetimi için yerleşik işbirliğine dayalı iş akışlarıyla birlikte gelir.

En iyi özellikleri inceleyin

Scrut'un hazır iş akışlarıyla kalem test uzmanları, denetçiler ve takım üyeleriyle güvenli bir şekilde işbirliği yapın

70'den fazla entegrasyon arasından seçim yapın

Scrut, hızlı içgörüler için gerçek zamanlı gösterge panelleriyle birlikte gelir

Tüm varlıkları, tedarikçileri, çalışanları ve süreçleri tek bir görünümde yönetin

Sınırlamaları inceleyin

Bazı kullanıcılar Scrut'un daha fazla otomasyon sunmasını istiyor

Diğerleri, kullanıcı arayüzünde sorunlar olduğunu söylüyor

Scrut fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeleri ve incelemeleri inceleyin

G2: 4,9/5 (650+ inceleme)

Capterra: 4,8/5 (190+ inceleme)

5. UpGuard

via UpGuard

UpGuard, tedarikçi risk değerlendirmesi, güvenlik derecelendirmeleri, raporlama, sızıntı tespiti ve hatta tedarikçi değerlendirmelerini otomatik olarak dolduran bir AI aracı için çözümler sunan sağlam bir Vanta alternatifidir. UpGuard birçok anahtar özelliğe sahiptir, ancak en çok üçüncü taraf risk yönetimi ile tanınır. Sistemlerinizde tedarikçiler veya yükleniciler varsa, UpGuard herkesin kurallara uyduğundan emin olur.

UpGuard'ın en iyi özellikleri

AI Autofill özelliği ile anketleri daha hızlı toplayarak tedarikçi risk yönetimini kolaylaştırın

Veri ihlallerini izlemek için UpGuard BreachSight'ı kullanın

UpGuard Vendor Risk, üçüncü taraf satıcı risklerini kontrol eder

Jira, Slack ve ServiceNow ile entegre olur

UpGuard sınırlamaları

Bazı kullanıcılar fiyatların oldukça yüksek olduğunu söylüyor

Diğerleri, platformun daha fazla toplu işlem sunmasını istiyor

UpGuard fiyatlandırma

Başlangıç: 18.999 $/yıl

Profesyonel: 39.999 $/yıl

Kurumsal: 89.999 $/yıl

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

UpGuard derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (150+ inceleme)

Capterra: 5/5 (1 inceleme)

6. Secureframe

via Secureframe

Secureframe iki ürünle birlikte gelir: Uyumluluk otomasyonu için Secureframe Comply ve veri güvenliği ve müşteri güveni için Secureframe Trust. Arabuluculuk talimatlarını otomatikleştirmek, risk değerlendirmelerini tamamlamak ve uyumlu politikalar yazmak için Secureframe AI'yı deneyin. ?

Secureframe en iyi özellikler

200'den fazla entegrasyon arasından seçim yapın

Secureframe gösterge panelleri, SOC 2 veya ISO 27001 gibi çerçevelere yönelik yasal uyumluluk konusunda kaydettiğiniz ilerlemeyi ölçer

Secureframe, entegre çalışan eğitimi ve sertifika izleme özelliği ile birlikte gelir

Secureframe AI Risk Management aracıyla risk değerlendirmelerini otomatikleştirin

Secureframe sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Secureframe'in hala gözetim gerektirdiğini ve bunun normalde AI ve otomasyondan elde edeceğiniz zaman tasarrufunu olumsuz etkilediğini söylüyor

Diğerleri, tedarikçi yönetimi sürecinin hantal ve yönetilmesi zor olduğunu söylüyor

Secureframe fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Secureframe derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (280+ inceleme)

Capterra: 5/5 (4 inceleme)

7. OneTrust

via OneTrust

Güven her şeydir, bu nedenle OneTrust, güven oluşturucu olarak güvenlik ve uyumluluğa büyük önem vermektedir. Bu Vanta alternatifi, dört bulut tabanlı çözümle birlikte gelir: Gizlilik ve Veri Yönetişimi, Etik ve Uyumluluk, GRC ve Güvenlik Güvencesi ile ESG ve Sürdürülebilirlik.

OneTrust'un en iyi özellikleri

OneTrust'tan sistemlerinizdeki verileri keşfetmesini ve güvenliğini sağlamasını isteyin

OneTrust içinde bir ESG programı kurun ve yönetin

OneTrust portalında tedarikçi risklerini ve ESG taahhütlerini izleyin

OneTrust, iç etik yönetimine yapı kazandırmak için bir konuşma programını destekler

OneTrust sınırlamaları

Birçok kullanıcı, OneTrust'u diğer çözümlerle entegre etmenin zor olduğunu söylüyor

Diğerleri OneTrust'un Vanta'nın diğer alternatifleri kadar çok özelliğe sahip olmadığını söylüyor

OneTrust fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

OneTrust derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,2/5 (140+ inceleme)

Capterra: 4. 1/5 (20 inceleme)

8. AuditBoard

auditBoard aracılığıyla

adında "denetim" kelimesi geçen AuditBoard, uyumluluğa önem veren kuruluşlar için sağlam bir Vanta alternatifi olduğunu kanıtlamıştır. Bu platform, işbirliğine dayalı risk yönetiminde uzmanlaşmıştır ve daha fazla potansiyel riski belirlemenize ve sorun ortaya çıkmadan önce bunları ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

AuditBoard en iyi özellikler

AuditBoard, BT güvenliği, ESG programları ve daha fazlasında analitik, içerik oluşturma ve etkileşimleri otomatikleştirir

AuditBoard'un kod gerektirmeyen gösterge paneli oluşturucusuyla özel analiz gösterge panelleri oluşturun

Platformun yapay zekası, akıllı öneriler, bildirimler ve iş akışı otomasyonları sunar

AuditBoard, AWS, Google Cloud, Slack ve daha fazlası için kod gerektirmeyen entegrasyonlarla birlikte gelir

AuditBoard sınırlamaları

Bazı kişiler AuditBoard'un müşteri desteğinin yavaş olduğunu söylüyor

Diğerleri, gösterge panellerinin çok kullanıcı dostu olmadığını söylüyor

AuditBoard fiyatlandırma

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AuditBoard derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (840+ inceleme)

Capterra: 4,7/5 (260+ inceleme)

9. SecurityScorecard

via SecurityScorecard

Saldırı yüzeyiniz ne kadar büyükse, tehditlere karşı proaktif olarak plan yapmanız o kadar önemlidir. Neyse ki SecurityScorecard, birleşik tehdit ve risk istihbaratı ile görünürlüğü artırmak için yapılandırılmış bir süreç sunar. Riskleri yönetin, en son siber risklerden haberdar olun ve gerekli özeni belgelendirin, böylece her zaman denetime hazır olun. ?

SecurityScorecard'ın en iyi özellikleri

Siber sigortaya mı ihtiyacınız var? SecurityScorecard, sigorta kapsamlarını ve fiyatlarını sizin için karşılaştırır

Üçüncü taraf siber risk yönetimi ile tedarikçileriniz ve tedarik zinciriniz üzerinde kontrol sahibi olun

SecurityScorecard Değerlendirmeleri, uyumluluk anketlerini hızlandırır

SecurityScorecard'ın sensörlerini kullanarak kendi özel risk modellerinizi oluşturun

SecurityScorecard sınırlamaları

Bazı kişiler SecurityScorecard'ın pahalı olduğunu söylüyor

Diğerleri, BT tedarikçi yönetimine her zaman işe yaramayan, tek tip bir yaklaşım gerektiğini söylüyor

SecurityScorecard fiyatlandırma

Ücretsiz

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

SecurityScorecard derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (8 inceleme)

10. Hyperproof

hyperproof aracılığıyla

Hyperproof, birden fazla güvenlik ve uyumluluk çerçevesini takip etmenin karmaşıklığını basitleştiren bir Vanta alternatifidir. Satıcı, güvenlik ve uyumluluk yönetimi için özellikler sunmakla kalmaz, Hyperproof aynı zamanda denetçi işbirliğini kolaylaştırmak için bir denetim yönetimi aracına da sahiptir.

Hyperproof en iyi özellikler

Hyperproof 70'den fazla çerçeveyi destekler

Riskleri merkezi olarak yönetin, değerlendirin ve izleyin

Hyperproof, boşlukları hızlı bir şekilde belirlemek için çerçeveler arasında kontrolleri haritalar

Hyperproof'tan ayrılmadan denetim durumunu hızlıca kontrol edin

Hyperproof sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Hyperproof'un gerçek performansını görebilmek için birkaç sekme açmak zorunda kaldıklarını söylüyor

Diğerleri, platformun hatalı olabileceğini söylüyor

Hyperproof fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hyperproof derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (80+ inceleme)

Capterra: 4,8/5 (35+ inceleme)

11. Egnyte

egnyte aracılığıyla

İşinizi öncelikle bulutta mı yürütüyorsunuz? Öyleyse, Egnyte'ye ihtiyacınız var. Bu Vanta alternatifi, içerik işbirliği, uyumluluk, güvenlik ve veri gizliliğini tek bir pakette birleştirir. Bulut içeriğiniz üzerinde hızlı bir şekilde kontrol sahibi olmak için sağlam bir araçtır.

Egnyte'nin en iyi özellikleri

Dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın ve onaylanmış tüm kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Egnyte, tek bir şık gösterge panelinde erişim yönetimini basitleştirir

Dahili ve harici tehditleri tespit edin ve hızlı bir şekilde eylem planı oluşturun

Egnyte, birden fazla depoda bulunan içerik için çok kaynaklı yönetişimi destekler

Egnyte sınırlamaları

Egnyte'nin depolama sınırları bazen sorun yaratıyor

Bazı kullanıcılar müşteri hizmetlerinin yanıt sürelerinin yavaş olduğunu bildiriyor

Egnyte fiyatlandırma

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise Lite: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Egnyte derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4. 4/5 (940+ inceleme)

Capterra: 4,6/5 (95+ inceleme)

Burada listelediğimiz 11 Vanta alternatifi, bir denetim veya tehdit giderme sırasında size kesinlikle destek olacaktır. Ancak bunlar, uyumluluk araç setiniz için tek seçenek değildir. ClickUp gibi platformlar, güvenlik ve uyumluluk için görevleri, projeleri ve süreçleri otomatikleştirmek için birçok sağlam çözüme sahiptir.

ClickUp

Bir görev içinde başlangıç ve son teslim tarihlerini kolayca ve hızlı bir şekilde ayarlayın veya koşullu ayarları kullanarak tarihlerin tekrarlanmasını sağlayın veya tamamlandıktan sonra yeni bir görev oluşturun

Takımınız düzenli güvenlik görevlerini yerine getirmeyi unutuyor mu? Ya da belirli projelerde başarısız mı oluyorlar? Verimlilikle ilgili sorunlarınız ne olursa olsun, ClickUp sizi kurtarmak için burada.

ClickUp görevleri, projeleri istediğiniz gibi özelleştirmeniz için tam esneklik sağlar. ClickUp'ta her bir proje için takım sohbetlerini, dosyaları ve çerçeve gereksinimlerini tek bir basit görünümde izleyin.

Hepsinden iyisi, ClickUp Otomasyonları iş yükünüzün daha fazlasını otomatik hale getirmeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Görev devretmelerinden durum değişikliklerine kadar, gününüzü kolaylaştırmak için 100'den fazla önceden yüklenmiş kodsuz otomasyonumuz var.

Önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

Elbette, dünyanın favori proje yönetimi çözümüyüz, ancak bu, güvenlik konusunda gevşek olduğumuz anlamına gelmez. ClickUp güvenliği her zaman önceliğimizdir. SOC 2, GDPR, HIPAA ve ISO 27001 ile uyumluyuz ve performans ile güvenliği dengelemek için düzenli otomatik güvenlik kontrolleri gerçekleştiriyoruz.

ClickUp, uçtan uca güvenlik ve gizlilik özellikleri platformda yerleşik olarak bulunan, tamamen AWS üzerinde barındırılan bir uygulamadır. Birinci sınıf veri merkezi güvenliğine sahibiz ve web uygulamalarımız için TLS 1.2 şifreleme kullanıyoruz. Ancak, iç kontroller bile bazı şeyleri gözden kaçırabileceğini biliyoruz, bu nedenle ClickUp düzenli sızma testleri için üçüncü bir taraf da kullanıyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Güvenlik belgeleri yazmanız veya bir sonraki denetim için strateji belirlemeniz mi gerekiyor? İşleri hızlandırmak için bir ClickUp şablonu kullanın

ClickUp AI , şablonlarınızda ve belgelerinizde metin yazabilir, özetleyebilir veya düzenleyebilir, böylece işlerinizi daha hızlı ve daha iyi yapabilirsiniz

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak düzeltme, denetim kontrol listelerini yerine getirme ve daha fazlası için ilerlemenizi izleyin

Hatalar yapma endişesini bir kenara bırakın ve ClickUp Otomasyonları ile her şeyi otomatik olarak gerçekleştirin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI gibi özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle platforma alışmak için kendinize biraz zaman tanıyın

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (9.200+ inceleme)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ inceleme)

Clickup ile İş Süreçlerinizi Kolaylaştırın ve Zaman Kazanın

Bu listedeki 11 uyumluluk otomasyon platformu, güvenlik kontrolleri ve denetimlerinde size kesinlikle yardımcı olacaktır, ancak her şeyi halledemezler. Titiz süreçleri bırakıp ellerinizi kullanmadan çalışmaya geçmenin zamanı geldiğinde, ClickUp'ı tercih edin. ✨

Hassas bir platformun sorunsuz deneyimini otomasyon, yapay zeka, şablonlar ve daha fazlasının zaman kazandıran avantajlarıyla birleştiriyoruz. Farkı kendiniz görün: Ücretsiz ClickUp Çalışma Alanınızı şimdi oluşturun.