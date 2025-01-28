2025'te Süreçleri Otomatikleştirmek için En İyi 11 Vanta Alternatifi

Kurnaz dolandırıcılar ve kazara ihlaller gibi durumlar nedeniyle dijital güvenlik ve uyumluluk hiç bu kadar önemli olmamıştı. Dezavantajı nedir? Yapılandırılmış süreçler ve araçlar olmadan uyumluluk gereksinimlerini yerine getirmek zordur.
Vanta, uyumluluk ve güvenlik incelemelerini otomatikleştirmek için popüler bir çözümdür, ancak tüm işletmeler için uygun değildir. Neyse ki, piyasada birçok Vanta alternatifi bulunmaktadır. İster süreçleri otomatikleştirmek ister güvenlik incelemelerini kolaylaştırmak isteyin, doğru güvenlik platformu küçük veya orta ölçekli işletmenizin güvenliğini ve uyumluluğunu sağlar. ✅
Herhangi bir uyumluluk yazılımı için sahip olması gereken özelliklerin listesi ve 2024'te Vanta'nın 11 favori alternatifini (ve bir bonus rakibi!) içeren bu eksiksiz kılavuza göz atın.
Vanta'ya alternatiflerde nelere dikkat etmelisiniz?
Vanta, risk yönetimini birleştirmek ve güvenlik incelemelerini kolaylaştırmak için otomasyonları kullanan bir uyumluluk yönetim platformudur. Çoğu Vanta rakibi, tüm bunları ve daha fazlasını sunar. Uyumluluk konusunda en son teknolojileri takip etmek için bu işlevlere sahip yazılımları arayın:
- Uyumluluk çerçevesi kapsamı: Öncelikle, takip ettiğiniz güvenlik çerçevelerini destekleyen bir platform arayın. Yaygın seçenekler arasında SOC 2, GDPR, ISO 27001, HIPAA ve PCI DSS bulunur. Geniş kapsamlı olması iyidir, ancak platformun gerçekten işini bildiğinden emin olun; bazen genel bir platform yerine uzman bir platformu tercih etmek daha iyidir
- Otomasyon yetenekleri: Doğru otomasyonlar, uyumluluk yönetimi ve güvenlik incelemelerini kolaylaştırır. Otomatik kanıt toplama, risk değerlendirmeleri, güvenlik anketleri ve daha fazlasını destekleyen risk güvenlik uyumluluk yönetimi yazılımı arayın
- Gerçek zamanlı izleme ve raporlama: Güvenlik durumunuzu ve uyumluluğunuzu gerçek zamanlı olarak izlemeniz gerekir. Sağlam Vanta alternatifleri, işinizin 7/24 denetime hazır olmasını sağlamak için sürekli tarama ve raporlama özellikleri içerir
- Entegrasyonlar: Mevcut SaaS platformlarınız, API'leriniz ve diğer iş araçlarınızla zaten entegre olan Vanta alternatiflerini arayın. Bu, tüm işinizde verileri senkronize etmeyi çok daha kolay hale getirir. Özel bir bağlantı istiyorsanız her zaman Zapier gibi entegrasyon yazılımlarını kullanabilirsiniz, ancak yerel entegrasyonlar her zaman akıllıca bir ilk tercihtir
- Kullanıcı dostu arayüz: Elbette, güvenlik takımları teknoloji konusunda oldukça bilgilidir, ancak uyumluluğu gereğinden fazla zorlaştırmaya gerek var mı? Değer elde etme süresini hızlandırmak için sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir platform arayın
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 11 Vanta Alternatifi
Siber güvenliği ve uyumluluğu iyileştirmeye çalışıyorsanız, kesinlikle yalnız değilsiniz. Daha fazla KOBİ, verilerini, müşterilerini ve itibarlarını korumak için uyumluluk platformlarına yöneliyor. İşte 2024 yılında küçük ve orta ölçekli işletmeler için Vanta'nın en iyi 11 alternatifi.
1. Scytale
Scytale, uyumluluk ve risk yönetimi alanında yeni bir liderdir ve sektörler ve boyutlar arasında işler için en iyi Vanta alternatiflerinden biridir. Bu bulut tabanlı platform, uzun ve karmaşık uyumluluk iş akışlarını basitleştirmek için AI destekli otomasyonlara büyük ölçüde güvenmektedir.
Scytale, denetim hazırlığını ve bir düzineden fazla çerçeveyi destekleme yeteneğini sağlamak için özel bir uyumluluk uzmanının rehberliği ile neredeyse her türlü riski ele almaya hazırdır. Bu destek, geniş bir entegrasyon ve güvenlik özellikleri listesi ile birleştiğinde, yönetici yoğun iş yüklerini ortadan kaldırır ve şirketlerin güvenlik, risk ve uyumluluk çabaları hakkında daha az endişelenirken değerli zamanlarından tasarruf etmelerini sağlar.
Scytale'nin en iyi özellikleri
- SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS uyumluluğu ve daha fazlası gibi 15'ten fazla çerçeveyi destekler
- Uyum uzmanları, sızma testi, girişimler ve GRCaaS dahil olmak üzere çeşitli sektörler ve kullanım durumları için özel çözümler sunar
- GitHub, Slack, Google Çalışma Alanı, Okta ve ClickUp dahil olmak üzere uyumluluk süreçlerinizi kolaylaştırmak için diğer birçok iş aracıyla entegre olur ve daha fazlası yolda
- Otomatik kontrol izleme, kanıt toplama ve yeni başlayanlar için özel politika oluşturucu
- Takımla bağlantı kurmak için uygulama içi sohbet ve tüm güvenlik güncellemelerini hızlı bir şekilde uyumlaştırmak için bildirim merkezi
Scytale sınırlamaları
- Büyük dosyaları yüklerken veya önizlerken gecikme süresi dahil olmak üzere ara sıra ortaya çıkan hatalar
- CSV veya Excel dosyası dışa aktarma özelliği yoktur
- Sınırlı CI/CD entegrasyonları (ancak daha fazlası iş üzerinde)
- Scytale ücretsiz bir sürüm veya ücretsiz deneme sunmamaktadır
Scytale fiyatlandırması
- Tüm fiyat bilgileri için Scytale ile iletişime geçin
Scytale puanları ve incelemeleri
- G2: 4,8/5 (100'den fazla inceleme)
- Capterra: 5/5 (5 inceleme)
2. Drata
Drata, sadece birkaç tıklama ile etkili bir uyumluluk programı kurmayı çocuk oyuncağı haline getirir. Kanıtları otomatik olarak toplar, böylece manuel ekran görüntüsü alma günlerine veda edebilirsiniz. Tüm kanıtları, kontrolleri ve belgeleri tek bir yerde kaydetmek için Drata'ya güvenin ve hem denetimlere hem de gerçek dünyadaki güvenlik tehditlerine karşı tam görünürlük elde edin. ?
Drata en iyi özellikler
- Data, 85'in üzerinde yerel entegrasyona sahiptir
- Rol tabanlı erişim izinleriyle hassas bilgileri koruyun
- Drata, NIST CSF ve CCPA dahil olmak üzere 17'den fazla çerçeveyi destekler
- Özel bir çerçeve mi kullanıyorsunuz? Uyumluluk ihtiyaçlarınız için özel kontroller oluşturmak üzere Drata'ya ekleyin
Drata sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, platformun belgeleri çalışanlara göre ayırdığını ve bu durumun bilgi bulmayı zorlaştırdığını söylüyor
- Diğerleri Drata'nın entegrasyonlarının bazen sorunlu olduğunu söylüyor
Drata fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Drata derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,9/5 (600'den fazla inceleme)
- Capterra: 5/5 (1 inceleme)
3. Sprinto
Sprinto, güvenlik denetimleri için desteğe ihtiyaç duyan teknoloji şirketleri için sağlam bir Vanta alternatifi. Takımınızı şablonlu bir güvenlik ve denetim sürecinden geçirmek için denetçi onaylı uyumluluk programları sunar. Bir daha işleri aksatma endişesi yaşamayın: Sprinto, denetimle ilgili görevleri doldurur, önceliklendirir ve işlerin devam etmesi için takımınızı bilgilendirir.
Sprinto'nun en iyi özellikleri
- Sprinto, CMMC, PIPEDA ve FedRamp dahil olmak üzere 12'den fazla güvenlik çerçevesini destekler
- Sprinto, tüm sorularınızı yanıtlamak için güvenlik ve uyumluluk uzmanlarına erişim sağlar
- Risk değerlendirmelerini, kontrol denetimlerini ve temassız denetimleri otomatik olarak oluşturulan kanıtlarla entegre eder
- Sprinto'nun Hindistan, İngiltere, ABD ve İsrail'deki uluslararası denetim ortaklarıyla bir sonraki denetiminize stressiz bir şekilde hazırlanın
Sprinto sınırlamaları
- Sprinto, teknoloji şirketleri için tasarlanmıştır, bu nedenle tüm sektörler için uygun değildir
- Bazı kullanıcılar Sprinto'nun daha fazla pratik kaynak ve dokümantasyon sunmasını istiyor
Sprinto fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Sprinto puanları ve incelemeleri
- G2: 4,8/5 (690+ inceleme)
- Capterra: 4,8/5 (4 inceleme)
4. Scrut
Bu Vanta alternatifi, risk değerlendirme ve izleme konusunda uzmanlaşmıştır. Endüstri standardı güvenlik çerçevelerini takip ederken, Scrut özelleştirilmiş bilgi güvenliği programlarıyla gerçekten öne çıkıyor. Güvenlik ve uyumluluğu kişiselleştirme özgürlüğü sunmakla kalmaz, platform aynı zamanda daha kolay proje yönetimi için yerleşik işbirliğine dayalı iş akışlarıyla birlikte gelir.
En iyi özellikleri inceleyin
- Scrut'un hazır iş akışlarıyla kalem test uzmanları, denetçiler ve takım üyeleriyle güvenli bir şekilde işbirliği yapın
- 70'den fazla entegrasyon arasından seçim yapın
- Scrut, hızlı içgörüler için gerçek zamanlı gösterge panelleriyle birlikte gelir
- Tüm varlıkları, tedarikçileri, çalışanları ve süreçleri tek bir görünümde yönetin
Sınırlamaları inceleyin
- Bazı kullanıcılar Scrut'un daha fazla otomasyon sunmasını istiyor
- Diğerleri, kullanıcı arayüzünde sorunlar olduğunu söylüyor
Scrut fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Derecelendirmeleri ve incelemeleri inceleyin
- G2: 4,9/5 (650+ inceleme)
- Capterra: 4,8/5 (190+ inceleme)
5. UpGuard
UpGuard, tedarikçi risk değerlendirmesi, güvenlik derecelendirmeleri, raporlama, sızıntı tespiti ve hatta tedarikçi değerlendirmelerini otomatik olarak dolduran bir AI aracı için çözümler sunan sağlam bir Vanta alternatifidir. UpGuard birçok anahtar özelliğe sahiptir, ancak en çok üçüncü taraf risk yönetimi ile tanınır. Sistemlerinizde tedarikçiler veya yükleniciler varsa, UpGuard herkesin kurallara uyduğundan emin olur.
UpGuard'ın en iyi özellikleri
- AI Autofill özelliği ile anketleri daha hızlı toplayarak tedarikçi risk yönetimini kolaylaştırın
- Veri ihlallerini izlemek için UpGuard BreachSight'ı kullanın
- UpGuard Vendor Risk, üçüncü taraf satıcı risklerini kontrol eder
- Jira, Slack ve ServiceNow ile entegre olur
UpGuard sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar fiyatların oldukça yüksek olduğunu söylüyor
- Diğerleri, platformun daha fazla toplu işlem sunmasını istiyor
UpGuard fiyatlandırma
- Başlangıç: 18.999 $/yıl
- Profesyonel: 39.999 $/yıl
- Kurumsal: 89.999 $/yıl
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
UpGuard derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,5/5 (150+ inceleme)
- Capterra: 5/5 (1 inceleme)
6. Secureframe
Secureframe iki ürünle birlikte gelir: Uyumluluk otomasyonu için Secureframe Comply ve veri güvenliği ve müşteri güveni için Secureframe Trust. Arabuluculuk talimatlarını otomatikleştirmek, risk değerlendirmelerini tamamlamak ve uyumlu politikalar yazmak için Secureframe AI'yı deneyin. ?
Secureframe en iyi özellikler
- 200'den fazla entegrasyon arasından seçim yapın
- Secureframe gösterge panelleri, SOC 2 veya ISO 27001 gibi çerçevelere yönelik yasal uyumluluk konusunda kaydettiğiniz ilerlemeyi ölçer
- Secureframe, entegre çalışan eğitimi ve sertifika izleme özelliği ile birlikte gelir
- Secureframe AI Risk Management aracıyla risk değerlendirmelerini otomatikleştirin
Secureframe sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Secureframe'in hala gözetim gerektirdiğini ve bunun normalde AI ve otomasyondan elde edeceğiniz zaman tasarrufunu olumsuz etkilediğini söylüyor
- Diğerleri, tedarikçi yönetimi sürecinin hantal ve yönetilmesi zor olduğunu söylüyor
Secureframe fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Secureframe derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (280+ inceleme)
- Capterra: 5/5 (4 inceleme)
7. OneTrust
Güven her şeydir, bu nedenle OneTrust, güven oluşturucu olarak güvenlik ve uyumluluğa büyük önem vermektedir. Bu Vanta alternatifi, dört bulut tabanlı çözümle birlikte gelir: Gizlilik ve Veri Yönetişimi, Etik ve Uyumluluk, GRC ve Güvenlik Güvencesi ile ESG ve Sürdürülebilirlik.
OneTrust'un en iyi özellikleri
- OneTrust'tan sistemlerinizdeki verileri keşfetmesini ve güvenliğini sağlamasını isteyin
- OneTrust içinde bir ESG programı kurun ve yönetin
- OneTrust portalında tedarikçi risklerini ve ESG taahhütlerini izleyin
- OneTrust, iç etik yönetimine yapı kazandırmak için bir konuşma programını destekler
OneTrust sınırlamaları
- Birçok kullanıcı, OneTrust'u diğer çözümlerle entegre etmenin zor olduğunu söylüyor
- Diğerleri OneTrust'un Vanta'nın diğer alternatifleri kadar çok özelliğe sahip olmadığını söylüyor
OneTrust fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
OneTrust derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,2/5 (140+ inceleme)
- Capterra: 4. 1/5 (20 inceleme)
8. AuditBoard
adında "denetim" kelimesi geçen AuditBoard, uyumluluğa önem veren kuruluşlar için sağlam bir Vanta alternatifi olduğunu kanıtlamıştır. Bu platform, işbirliğine dayalı risk yönetiminde uzmanlaşmıştır ve daha fazla potansiyel riski belirlemenize ve sorun ortaya çıkmadan önce bunları ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.
AuditBoard en iyi özellikler
- AuditBoard, BT güvenliği, ESG programları ve daha fazlasında analitik, içerik oluşturma ve etkileşimleri otomatikleştirir
- AuditBoard'un kod gerektirmeyen gösterge paneli oluşturucusuyla özel analiz gösterge panelleri oluşturun
- Platformun yapay zekası, akıllı öneriler, bildirimler ve iş akışı otomasyonları sunar
- AuditBoard, AWS, Google Cloud, Slack ve daha fazlası için kod gerektirmeyen entegrasyonlarla birlikte gelir
AuditBoard sınırlamaları
- Bazı kişiler AuditBoard'un müşteri desteğinin yavaş olduğunu söylüyor
- Diğerleri, gösterge panellerinin çok kullanıcı dostu olmadığını söylüyor
AuditBoard fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
AuditBoard derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (840+ inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (260+ inceleme)
9. SecurityScorecard
Saldırı yüzeyiniz ne kadar büyükse, tehditlere karşı proaktif olarak plan yapmanız o kadar önemlidir. Neyse ki SecurityScorecard, birleşik tehdit ve risk istihbaratı ile görünürlüğü artırmak için yapılandırılmış bir süreç sunar. Riskleri yönetin, en son siber risklerden haberdar olun ve gerekli özeni belgelendirin, böylece her zaman denetime hazır olun. ?
SecurityScorecard'ın en iyi özellikleri
- Siber sigortaya mı ihtiyacınız var? SecurityScorecard, sigorta kapsamlarını ve fiyatlarını sizin için karşılaştırır
- Üçüncü taraf siber risk yönetimi ile tedarikçileriniz ve tedarik zinciriniz üzerinde kontrol sahibi olun
- SecurityScorecard Değerlendirmeleri, uyumluluk anketlerini hızlandırır
- SecurityScorecard'ın sensörlerini kullanarak kendi özel risk modellerinizi oluşturun
SecurityScorecard sınırlamaları
- Bazı kişiler SecurityScorecard'ın pahalı olduğunu söylüyor
- Diğerleri, BT tedarikçi yönetimine her zaman işe yaramayan, tek tip bir yaklaşım gerektiğini söylüyor
SecurityScorecard fiyatlandırma
- Ücretsiz
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
SecurityScorecard derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (8 inceleme)
10. Hyperproof
Hyperproof, birden fazla güvenlik ve uyumluluk çerçevesini takip etmenin karmaşıklığını basitleştiren bir Vanta alternatifidir. Satıcı, güvenlik ve uyumluluk yönetimi için özellikler sunmakla kalmaz, Hyperproof aynı zamanda denetçi işbirliğini kolaylaştırmak için bir denetim yönetimi aracına da sahiptir.
Hyperproof en iyi özellikler
- Hyperproof 70'den fazla çerçeveyi destekler
- Riskleri merkezi olarak yönetin, değerlendirin ve izleyin
- Hyperproof, boşlukları hızlı bir şekilde belirlemek için çerçeveler arasında kontrolleri haritalar
- Hyperproof'tan ayrılmadan denetim durumunu hızlıca kontrol edin
Hyperproof sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Hyperproof'un gerçek performansını görebilmek için birkaç sekme açmak zorunda kaldıklarını söylüyor
- Diğerleri, platformun hatalı olabileceğini söylüyor
Hyperproof fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Hyperproof derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,6/5 (80+ inceleme)
- Capterra: 4,8/5 (35+ inceleme)
11. Egnyte
İşinizi öncelikle bulutta mı yürütüyorsunuz? Öyleyse, Egnyte'ye ihtiyacınız var. Bu Vanta alternatifi, içerik işbirliği, uyumluluk, güvenlik ve veri gizliliğini tek bir pakette birleştirir. Bulut içeriğiniz üzerinde hızlı bir şekilde kontrol sahibi olmak için sağlam bir araçtır.
Egnyte'nin en iyi özellikleri
- Dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın ve onaylanmış tüm kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Egnyte, tek bir şık gösterge panelinde erişim yönetimini basitleştirir
- Dahili ve harici tehditleri tespit edin ve hızlı bir şekilde eylem planı oluşturun
- Egnyte, birden fazla depoda bulunan içerik için çok kaynaklı yönetişimi destekler
Egnyte sınırlamaları
- Egnyte'nin depolama sınırları bazen sorun yaratıyor
- Bazı kullanıcılar müşteri hizmetlerinin yanıt sürelerinin yavaş olduğunu bildiriyor
Egnyte fiyatlandırma
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise Lite: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Egnyte derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4. 4/5 (940+ inceleme)
- Capterra: 4,6/5 (95+ inceleme)
Diğer Uyumluluk Araçları
Burada listelediğimiz 11 Vanta alternatifi, bir denetim veya tehdit giderme sırasında size kesinlikle destek olacaktır. Ancak bunlar, uyumluluk araç setiniz için tek seçenek değildir. ClickUp gibi platformlar, güvenlik ve uyumluluk için görevleri, projeleri ve süreçleri otomatikleştirmek için birçok sağlam çözüme sahiptir.
ClickUp
Takımınız düzenli güvenlik görevlerini yerine getirmeyi unutuyor mu? Ya da belirli projelerde başarısız mı oluyorlar? Verimlilikle ilgili sorunlarınız ne olursa olsun, ClickUp sizi kurtarmak için burada.
ClickUp görevleri, projeleri istediğiniz gibi özelleştirmeniz için tam esneklik sağlar. ClickUp'ta her bir proje için takım sohbetlerini, dosyaları ve çerçeve gereksinimlerini tek bir basit görünümde izleyin.
Hepsinden iyisi, ClickUp Otomasyonları iş yükünüzün daha fazlasını otomatik hale getirmeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Görev devretmelerinden durum değişikliklerine kadar, gününüzü kolaylaştırmak için 100'den fazla önceden yüklenmiş kodsuz otomasyonumuz var.
Elbette, dünyanın favori proje yönetimi çözümüyüz, ancak bu, güvenlik konusunda gevşek olduğumuz anlamına gelmez. ClickUp güvenliği her zaman önceliğimizdir. SOC 2, GDPR, HIPAA ve ISO 27001 ile uyumluyuz ve performans ile güvenliği dengelemek için düzenli otomatik güvenlik kontrolleri gerçekleştiriyoruz.
ClickUp, uçtan uca güvenlik ve gizlilik özellikleri platformda yerleşik olarak bulunan, tamamen AWS üzerinde barındırılan bir uygulamadır. Birinci sınıf veri merkezi güvenliğine sahibiz ve web uygulamalarımız için TLS 1.2 şifreleme kullanıyoruz. Ancak, iç kontroller bile bazı şeyleri gözden kaçırabileceğini biliyoruz, bu nedenle ClickUp düzenli sızma testleri için üçüncü bir taraf da kullanıyor.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Güvenlik belgeleri yazmanız veya bir sonraki denetim için strateji belirlemeniz mi gerekiyor? İşleri hızlandırmak için bir ClickUp şablonu kullanın
- ClickUp AI, şablonlarınızda ve belgelerinizde metin yazabilir, özetleyebilir veya düzenleyebilir, böylece işlerinizi daha hızlı ve daha iyi yapabilirsiniz
- ClickUp Hedefleri'ni kullanarak düzeltme, denetim kontrol listelerini yerine getirme ve daha fazlası için ilerlemenizi izleyin
- Hatalar yapma endişesini bir kenara bırakın ve ClickUp Otomasyonları ile her şeyi otomatik olarak gerçekleştirin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI gibi özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle platforma alışmak için kendinize biraz zaman tanıyın
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (9.200+ inceleme)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ inceleme)
Clickup ile İş Süreçlerinizi Kolaylaştırın ve Zaman Kazanın
Bu listedeki 11 uyumluluk otomasyon platformu, güvenlik kontrolleri ve denetimlerinde size kesinlikle yardımcı olacaktır, ancak her şeyi halledemezler. Titiz süreçleri bırakıp ellerinizi kullanmadan çalışmaya geçmenin zamanı geldiğinde, ClickUp'ı tercih edin. ✨
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