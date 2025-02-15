en İyi 11 Cursor AI Alternatifi

Kodlama için Cursor AI kullanıyorsanız, otomatik kod tamamlama, hata ayıklama ve dokümantasyon oluşturma gibi anahtar özelliklerden yararlanmış olabilirsiniz.

Ama dürüst olalım; mükemmel değil.

Karmaşık kodları işleme zorluğu veya sınırlı dil desteği gibi sorunlar yaşıyorsanız, ihtiyaçlarınıza daha uygun seçenekleri keşfetmeyi düşünebilirsiniz.

Bu blog yazısında, en iyi Cursor AI alternatiflerinden bazılarını inceleyeceğiz ve bunların nasıl karşılaştırıldığını ve neden aradığınız yükseltme olabileceğini göstereceğiz. 👀

⏰ 60 saniyelik özet İşte keşfedebileceğiniz en iyi 11 Cursor AI alternatifi: ClickUp (Tek bir platformda yazılım geliştirme projelerini ve takım işbirliğini yönetmek için en iyisi) TabNine (Birden fazla IDE'de hızlı, AI destekli kod tamamlama arayan geliştiriciler için en iyisi) GitHub Copilot (GitHub iş akışları içinde doğrudan kesintisiz kod önerileri için en iyisi) Codeium (Birden fazla dili destekleyen gerçek zamanlı kod tamamlama için en iyisi) OpenAI Codex (Karmaşık kodlama görevleri ve API'lerle çalışmak için en iyisi) CodeT5 (Büyük kod tabanları ve AI destekli kod analizi için en iyisi) IntelliCode (Kodlama verimliliğini ve doğruluğunu artırmak için yapay zeka destekli öneriler arayan Visual Studio kullanıcıları için en iyisi) DeepCode (Gerçek zamanlı kod incelemeleri ve içgörülerle potansiyel hataları veya güvenlik sorunlarını belirlemek ve düzeltmek için en iyisi) Replit Ghostwriter (İşbirliği özelliklerine sahip bulut tabanlı kodlama asistanı için en iyisi) Eclipse Che (Bulut tabanlı IDE ve çalışma alanı yönetimi için en iyisi) Bolt. yeni (Geliştirmeyi kolaylaştırmak için hafif, bulut tabanlı kodlama için en iyisi)

Cursor AI Sınırlamaları

Cursor AI, geliştiriciler için büyük umut vaat ediyor ancak yazılım geliştirmede zorluklara neden olabilecek ve sizi alternatiflere yönlendirebilecek bazı sınırlamaları var.

Aylık 500 sorgu sınırı: Bu sınır, geliştiricilerin daha büyük veya daha karmaşık projeler üzerinde çalışmasını engeller, bu da hayal kırıklığına yol açar ve onları daha az kısıtlamaya sahip araçları keşfetmeye zorlar

Büyük kod tabanlarında yavaş performans: Cursor AI, karmaşık, çok dosyalı projeleri işlerken gecikme eğilimindedir, bu da onu büyük geliştirme takımları için verimsiz hale getirir

Yanlış öneriler: Kullanıcılar, Cursor AI'nın bazen alakasız veya yanlış kod parçacıkları ürettiğini ve bunun geliştirme akışını bozduğunu ve zaman alıcı düzeltmelere yol açtığını bildirmiştir

Bağlam farkındalığı eksikliği: Cursor AI kod önerisinde bulunabilir, ancak büyük projelerde bağlamı korumakta zorlanır ve bu da tutarsız sonuçlara yol açar

Sınırlı entegrasyonlar: Cursor AI'nın entegrasyon seçenekleri bazı rakiplere kıyasla daha az kapsamlıdır, bu da belirli geliştirme ortamlarında esnekliği sınırlar

🧠 İlginç Bilgi: Programlamada "hata ayıklama" terimi, 1947'de yaşanan gerçek bir olaydan kaynaklanmaktadır. Bir teknisyen, Harvard Mark II bilgisayarının mekanik rölelerinden birine takılan bir güve nedeniyle arızalandığını keşfetti. Sorunu gidermek için "hata"nın giderilmesi gerekiyordu, bu da bir programdaki hataları belirleme ve düzeltme sürecini tanımlamak için "hata ayıklama" teriminin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasına yol açtı.

Cursor AI Alternatiflerine Genel Bakış

Cursor AI'nın sorunları ve sınırlamaları, birçok kişinin daha güvenilir ve zengin özelliklere sahip alternatifler aramasına neden oldu. İşte, kodlama deneyiminizi geliştirmek için özel olarak tasarlanmış benzersiz özellikler sunan en iyi Cursor AI alternatiflerine hızlı bir genel bakış. 💻

Araç Öne çıkan özellik En iyisi ClickUp Özelleştirilebilir iş akışları ve entegrasyonlarla kapsamlı proje yönetimi Görev yönetimi, işbirliği ve proje izleme için hepsi bir arada bir platform arayan takımlar TabNine Birden çok dili ve entegre geliştirme ortamlarını (IDE) destekleyen AI tabanlı kod tamamlama Çeşitli dillerde bağlam duyarlı önerilerle kodlama verimliliğini artırmayı hedefleyen geliştiriciler GitHub Copilot Popüler IDE'lere entegre edilmiş AI destekli kod önerileri Geliştirme ortamlarında gerçek zamanlı kod yardımı ve otomatik tamamlama arayan teknoloji uzmanları Codeium Birden çok dil ve IDE desteği ile AI kod tamamlama İş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olan çok yönlü bir kod asistanı arayan geliştiriciler OpenAI Codex Karmaşık kodları anlayabilen ve oluşturabilen gelişmiş AI Uygulamalar oluşturmak ve karmaşık kod üretimi işlemlerini gerçekleştirmek için güçlü bir araca ihtiyaç duyan geliştiriciler ve takımlar CodeT5 Kod üretimi ve diller arası anlayış için optimize edilmiş model Basit açıklamalardan kod üretmek veya kodu anlamak için özel bir araca ihtiyaç duyan kodlayıcılar IntelliCode Visual Studio içinde AI destekli kod önerileri ve yeniden yapılandırma Akıllı kod önerileri ve hata düzeltmeleri isteyen Visual Studio veya VS Code kullanan geliştiriciler DeepCode Güvenlik açıklarını ve hataları tespit etmek için yapay zeka destekli statik kod analizi Kod tabanındaki sorunları otomatik olarak tespit etmek ve düzeltmek isteyen geliştirme ve güvenlik takımları Replit Ghostwriter Replit platformunda doğrudan AI destekli kodlama Replit'i kullanan ve kod yazmak, hata ayıklamak ve daha hızlı öğrenmek için AI destekli öneriler isteyen öğrenciler ve geliştiriciler Eclipse Che İşbirliğine dayalı, konteynerize çalışma alanlarına sahip bulut tabanlı IDE Entegre CI/CD iş akışlarıyla işbirliğine dayalı geliştirme için bulut tabanlı bir çözüme ihtiyaç duyan takımlar Bolt. yeni Önceden yapılandırılmış şablonlarla anında bulut tabanlı geliştirme ortamları Yerel kurulum veya yapılandırma gerektirmeden geliştirme ortamlarının hızlı kurulumunu gerektiren geliştiriciler

🔍 Biliyor muydunuz? Genellikle dünyanın ilk bilgisayar programcısı olarak anılan Ada Lovelace, 1800'lü yıllarda bir makine için (Charles Babbage tarafından tasarlanan Analitik Motor) ilk algoritmayı yazdı.

Kullanabileceğiniz en iyi 11 Cursor AI alternatifi

Cursor AI'nın ötesinde seçenekler arıyorsanız, yazılım takımları için bu 11 alternatif AI aracı, kodlama ve geliştirme iş akışınızı geliştirmek için özel olarak tasarlanmış bir dizi özellik sunar.

Daha ayrıntılı bilgi için devam edin. 👇

1. ClickUp (Tek bir platformda yazılım geliştirme projelerini ve takım işbirliğini yönetmek için en iyisi)

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile doğal dil girdilerini kullanarak kodları zahmetsizce oluşturun

ClickUp for Software Teams, Cursor AI'ya dinamik bir alternatiftir. Yapay zeka, sorunsuz entegrasyonlar ve esnek proje yönetimi araçlarını bir araya getirerek kodlama iş akışınızı geliştirir. Kod snippet'leri oluşturmaktan ilerlemeyi izlemeye ve GitHub gibi araçlarla senkronizasyona kadar, ClickUp kodlama sürecinizin verimli ve organize olmasını sağlar.

Bu işlevselliğin merkezinde, zaman kazandıran ve hataları azaltan, hassas kod parçacıkları sağlayan AI destekli bir araç olan ClickUp Brain yer alır. Yazılım geliştiriciler için özel olarak tasarlanmış bu araç, kod oluşturmak, kodları incelemek veya birim testleri çalıştırmak için yüzlerce el yapımı, araştırma destekli komut istemine sahiptir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yazılım Geliştirme Süreci Şablonu ile projeler oluşturun, izleyin ve teslim edin

ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, takımınızın iş akışını birleştirmek ve iletişim boşluklarını ortadan kaldırmak için pratik bir çözüm sunar. Bu şablon, sonsuz toplantılara ve durum güncellemelerine güvenmek yerine, geliştirme sürecinizi merkezileştirerek fikir oluşturmadan teslimata kadar sorunsuz bir işbirliği sağlar.

Önceden oluşturulmuş klasörleri ve özelleştirilebilir iş akışları ile şablon, yazılım geliştirmenin her aşamasını desteklemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, şablon size şu konularda yardımcı olur:

Planlayın ve düzenleyin: Takımınızın ihtiyaçlarına göre ürün yol haritaları, biriktirme listeleri ve iş akışları oluşturun

Yürütmeyi kolaylaştırın: Tek bir platformda sprintleri yönetin, sürümleri izleyin ve kullanıcı araştırmaları yapın

İletişimi geliştirin: İlerlemeyi paydaşlar ve takım üyeleriyle zahmetsizce paylaşın

Esnek metodolojiler: Önceden oluşturulmuş yapılarla Scrum, Kanban veya hibrit iş akışlarına uyum sağlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz GitHub ve GitLab entegrasyonu: Depolarınızı ClickUp'a bağlayarak, Depolarınızı ClickUp'a bağlayarak, ClickUp Entegrasyonları ile commit'leri, dalları ve çekme taleplerini doğrudan görevlere otomatik olarak senkronize edin

Sözdizimi vurgulaması: ClickUp Belgelerinde kod bloğu biçimlendirmesini kullanarak 30'dan fazla programlama dili için sözdizimi vurgulamalı kod parçacıklarını paylaşın ve düzenleyin

ClickUp Docs'ta sözdizimi vurgulamayla kod paylaşımını kolaylaştırın

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Kodlama hedefleri belirleyerek ve görevler, commit'ler ve proje dönüm noktaları hakkında bilgi edinmek için özel kartlar ekleyerek Kodlama hedefleri belirleyerek ve görevler, commit'ler ve proje dönüm noktaları hakkında bilgi edinmek için özel kartlar ekleyerek ClickUp Gösterge Panelleri ile geliştirme ilerlemesini izleyin ve paylaşın

Düzenlenmiş bilgiler: Programlama dilleri, kod inceleme durumu veya test aşamaları gibi görevlere Programlama dilleri, kod inceleme durumu veya test aşamaları gibi görevlere ClickUp Özel Alanları ekleyerek anahtar kodlama ayrıntılarını izleyin ve projenizi daha iyi organize edin

Önceden oluşturulmuş şablonlar: Proje planlamasını, sprint yönetimini ve sürüm izlemeyi optimize etmek için çeşitli Proje planlamasını, sprint yönetimini ve sürüm izlemeyi optimize etmek için çeşitli yazılım geliştirme şablonlarından yararlanın

ClickUp sınırlamaları

Gelişmiş AI özelliklerini etkili bir şekilde kullanmak için zaman gerekir

Bazı gelişmiş özellikler mobil uygulamada kullanılamayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ın çok yönlülüğünü gerçekten beğeniyorum. Geniş bir özellik aralığına sahiptir ve potansiyel olarak diğer birçok yazılım çözümünün yerini alabilir. Küçük ve büyüyen takımlar için işleri organize etmek ve görselleştirmek için harika bir yol sunar. Son olarak, ClickUp'ın AI'sı, takımımın öğeleri aramasına yardımcı olan harika bir araçtır.

ClickUp'ın çok yönlülüğünü gerçekten beğeniyorum. Geniş bir özellik aralığına sahiptir ve potansiyel olarak diğer birçok yazılım çözümünün yerini alabilir. Küçük ve büyüyen takımlar için işleri organize etmek ve görselleştirmek için harika bir yol sunar. Son olarak, ClickUp'ın AI'sı, takımımın öğeleri aramasına yardımcı olan harika bir araçtır.

2. TabNine (Birden fazla IDE'de hızlı, AI destekli kod tamamlama arayan geliştiriciler için en iyisi)

tabNine aracılığıyla

TabNine, yazılım geliştiricilerin iş akışlarını hızlandırmasına ve kod kalitesini artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir AI kodlama asistanıdır. Gelişmiş kod tamamlama yetenekleriyle TabNine, yazarken tam fonksiyonları veya kod satırlarının tamamını tahmin eder ve önerir, böylece tekrarlayan görevlere harcanan zamanı önemli ölçüde azaltır.

Temel kod önerilerinin ötesinde gelişmiş gizlilik, esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunar. JavaScript, Python veya Rust veya Go gibi daha niş dillerle çalışıyor olsanız da, bu AI çift programlayıcı, sıkı güvenlik protokollerini korurken ortamınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur.

TabNine'un en iyi özellikleri

Bir sonraki kod satırınızı tahmin eden makine öğrenimi destekli önerilerle ş akışınızı hızlandırın

Şirketinizin güvenlik gereksinimlerine uyum sağlamak için şirket içi, bulut veya sunucu barındırma arasında seçim yapın

Son derece kişiselleştirilmiş ve doğru öneriler için kod tabanınızda AI modellerini eğitin

Sıfır veri saklama ve IP sorumluluk risklerine karşı koruma ile tam kod gizliliği elde edin

TabNine sınırlamaları

Program önemli miktarda RAM tüketir ve verimli bir şekilde çalışması için genellikle 1 GB'nin üzerinde bellek gerektirir

JavaScript UI çerçeveleriyle çalışırken, öneriler genellikle daha az doğru veya bazen yanlış olma eğilimindedir

TabNine fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Geliştirici: Kullanıcı başına aylık 9 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 $

TabNine puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar TabNine hakkında ne diyor?

Kod stilime ve biçimlerine hızla uyum sağlar, tanımladığım Değişkenleri ve Fonksiyonları içerecek şekilde güncellenir.

Kod stilime ve biçimlerine hızla uyum sağlar, tanımladığım Değişkenleri ve Fonksiyonları içerecek şekilde güncellenir.

🔍 Biliyor muydunuz? İlk yüksek seviye programlama dillerinden biri, 1950'lerde oluşturulan Fortran (Formül Çevirisi) idi. Bilimsel ve mühendislik uygulamaları için tasarlanmıştı.

3. GitHub Copilot (GitHub iş akışları içinde doğrudan kesintisiz kod önerileri için en iyisi)

gitHub Copilot aracılığıyla

OpenAI tarafından desteklenen GitHub Copilot, daha geniş bir programlama dili aralığını destekler ve doğru ve eksiksiz kodlar üretir, bu da onu geliştiriciler için verimli bir araç haline getirir. Güvenilir bir ChatGPT alternatifi olan Copilot, mevcut kodlama ortamınıza sorunsuz entegrasyonun keyfini çıkarırken yeni programlama dillerini ve çerçevelerini daha hızlı öğrenmenizi sağlar.

Kod yazmaktan testler, belgeler ve hatta çoklu dosya güncellemeleri oluşturmaya kadar Copilot, en önemli şeye odaklanmanıza yardımcı olur: sorunları çözmek ve daha iyi kodlar sunmak. Doğal dil komutlarını anlama yeteneği, daha hızlı çalışabileceğiniz anlamına gelir.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Python, JavaScript, C++, Go ve TypeScript dahil olmak üzere birden fazla programlama dilinde kod oluşturun

Visual Studio Code, JetBrains IDE'leri ve Neovim gibi popüler kod düzenleyicilerle sorunsuz bir şekilde entegre edin

AI tarafından oluşturulan hata algılamalarını ve önerileri inceleyerek hataları erken yakalayın ve düzeltin

Aracınıza stilinizi ve proje standartlarınızı öğreterek kodlama önerilerini kişiselleştirin

GitHub Copilot sınırlamaları

Karmaşık komutları anlamakta zorlanır ve girdileri görmezden gelebilir

Visual Studio'da tüm kod tabanını analiz edemez, kapsamını tek tek dosyalara sınırlar

GitHub Copilot fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 19 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 $

GitHub Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

GitHub Copilot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Kod yazarken sözdizimini tamamlama, hata mesajlarını analiz etme ve neredeyse %100 oranında ileriye dönük bir yol haritası sunma, mimari seçeneklerini açıklama ve tartışma yeteneği.

Kod yazarken sözdizimini tamamlama, hata mesajlarını analiz etme ve neredeyse %100 oranında ileriye dönük bir yol gösterme, mimari seçeneklerini açıklama ve tartışma yeteneği.

4. Codeium (Birden çok dili destekleyen gerçek zamanlı kod tamamlama için en iyisi)

codeium aracılığıyla

Codeium, yazılım geliştirmede AI kullanarak bağlam duyarlı kod önerileri üreten gelişmiş bir kodlama asistanıdır. Benzersiz "Supercomplete" özelliği, sadece bir sonraki kod satırınızı değil, bir sonraki eyleminizi de tahmin ederek geleneksel otomatik tamamlama araçlarından daha sezgisel ve ileri görüşlüdür.

70'ten fazla programlama dilini destekleyen ve tüm büyük IDE'ler ve platformlarla uyumlu olan Codeium, bireysel, takım ve kurumsal ihtiyaçlara uyum sağlar.

Codeium'un en iyi özellikleri

Fonksiyon çağrıları ve etkinlik işleyicileri dahil olmak üzere çok satırlı kod blokları oluşturun, minimum girdi ile

Düzenleyicinizde değişkenleri yeniden adlandırın, yazım hatalarını temizleyin ve etkinlik işleyicilerini otomatik olarak bağlayın

Güvenli ve güvenilir kodlama iş akışları için SOC2 Tip 2 uyumluluğunun keyfini çıkarın

Esnek kodlama ortamları için IDE'ler ve Chrome, Safari, MacOS, iOS ve Android gibi platformlarla entegre edin

Codeium sınırlamaları

Karmaşık mantık hataları için sınırlı hata ayıklama yardımı

Bazen alakasız öneriler sunarak karmaşık veya alışılmadık kodlarda iş akışını bozar

Codeium fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro Ultimate: Kullanıcı başına aylık 60 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 35 $

Teams Ultimate: Kullanıcı başına aylık 90 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Codeium puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Codeium hakkında ne diyor?

Codeium'u bir süredir kullanıyorum ve kısa sürede geliştirme iş akışımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. AI kod tamamlama özelliği inanılmaz derecede sezgisel ve kodlama sürecimi önemli ölçüde hızlandırıyor.

Codeium'u bir süredir kullanıyorum ve kısa sürede geliştirme iş akışımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. AI kod tamamlama özelliği inanılmaz derecede sezgisel ve kodlama sürecimi önemli ölçüde hızlandırıyor.

🧠 İlginç Bilgi: İnsan beyninde yaklaşık 86 milyar nöron bulunurken, çoğu AI modelinde çok daha az parametre vardır. Ancak AI, verileri beynimizden çok daha hızlı işleyip analiz edebilir, bu da onu belirli görevler için çok güçlü kılar.

5. OpenAI Codex (Karmaşık kodlama görevleri ve API'lerle çalışmak için en iyisi)

via OpenAI Codex

ChatGPT'nin oluşturucuları tarafından geliştirilen OpenAI Codex, yazılı komutları yürütülebilir koda dönüştürerek doğal dil ile programlama arasında köprü kurar. GPT-3'ün gelişmiş dil işleme yeteneklerinden ve kamuya açık kaynaklardan elde edilen milyarlarca satır koddan yararlanan Codex, her seviyedeki geliştiriciler için kodlama görevlerini basitleştirir.

İlgili kod parçacıklarını hızlı bir şekilde oluşturma yeteneği, geliştiricilerin verimliliği için kullanışlı bir yardımcıdır.

OpenAI Codex'in en iyi özellikleri

JavaScript, PHP, Swift ve Shell komut dosyası dahil olmak üzere bir düzineden fazla programlama diliyle çalışın

Kod dönüştürme, snippet açıklama veya proje yeniden düzenleme gibi görevler için Codex'i kullanın

Python için 14 KB belleği kullanarak GPT-3'ten daha derin bağlamsal anlayış sağlar

Codex'i kullanarak belirli görevler için kütüphaneler, API'ler veya fonksiyonlar önerin ve geliştirmeyi hızlandırın

OpenAI Codex sınırlamaları

Codex'in kod çıktıları hatalar içerebilir veya bazen çalışmayabilir

Genellikle, birden fazla bileşeni sentezlemeyi gerektiren karmaşık kodlama görevlerinde zorlanır

OpenAI Codex fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

OpenAI Codex puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

OpenAI Codex hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Github Copilot gibi AI'ları kodlamaya alışkınım, bunlar R'yi desteklemiyor. Bugün Codex'e beta erişimi aldım ve çok etkilendim. R kullandığınızı söylemenize bile gerek kalmadan R'yi anlıyor.

Github Copilot gibi AI'ları kodlamaya alışkınım, bunlar R'yi desteklemiyor. Bugün Codex'e beta erişimi aldım ve çok etkilendim. R kullandığınızı söylemenize bile gerek kalmadan R'yi anlıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? İstenmeyen e-postalar için kullanılan "spam" terimi, aslında 1970'lerde bir Monty Python skeçinden kaynaklanmaktadır. Skeçte, bir grup Viking bir restoranda müşterileri rahatsız edecek şekilde tekrar tekrar "Spam" diye bağırmaktadır. İnternet, istenmeyen mesajların akınına atıfta bulunmak için bu terimi benimsemiştir.

6. CodeT5 (Büyük kod tabanları ve AI destekli kod analizi için en iyisi)

codeT5 aracılığıyla

CodeT5, programlama görevleri için özel olarak tasarlanmış, açık kaynaklı, dönüştürücü tabanlı bir modeldir.

Salesforce araştırmacıları tarafından geliştirilen bu hizmet, Google'ın T5 (Metinden Metne Aktarım Dönüştürücü) ilkelerini temel alır ve bunları kodla ilgili görevlere uyarlar.

Bu yazılım geliştirme aracı, kod özetleme, oluşturma, iyileştirme ve hatta koddan koda çeviri konusunda mükemmeldir. Bu, değişken adları ve fonksiyon tanımlayıcıları gibi dile özgü öğeleri hassas bir şekilde işlemesini sağlar.

CodeT5'in en iyi özellikleri

Büyük projelerde yinelenen kod bölümlerini belirleyerek kod tabanınızı temiz tutun

Kod parçacığının ne yapacağına dair net açıklamalar alın, yeni dilleri veya çerçeveleri öğrenmeyi kolaylaştırın

Python gibi bir dilden JavaScript gibi başka bir dile kodu sorunsuz bir şekilde dönüştürün

Akıllı iyileştirme özelliklerini kullanarak okunabilirliği artırın veya işlevselliği optimize edin

CodeT5 sınırlamaları

CodeT5, karmaşık kod tabanlarını anlamakta zorluk çekebilir ve bu da daha az doğru önerilere yol açabilir

Modelin belirli kodlama stillerine veya niş programlama dillerine uyarlanabilirliği kısıtlanabilir

CodeT5 fiyatlandırması

Ücretsiz

CodeT5 derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar CodeT5 hakkında ne diyor?

Yeterli yorum yok

7. IntelliCode (Kodlama verimliliğini ve doğruluğunu artırmak için AI destekli öneriler arayan Visual Studio kullanıcıları için en iyisi)

intelliCode aracılığıyla

Intellicode, Visual Studio ve Visual Studio Code için geliştirilmiş, büyük projelerde kodlamayı basitleştiren yapay zeka destekli bir yardımcıdır. Makine öğrenimini kullanarak gerçek depolardaki kod kalıplarını analiz eder.

Tüm fonksiyonları aramak yerine geliştirmeye odaklanmak için en alakalı tamamlamaları IntelliSense listesinin en üstüne sıralar. Intellicode'u benzersiz kılan, kodlama stilinize uyum sağlama ve açık kaynaklı projelerden API kullanım örnekleri sunma yeteneğidir.

IntelliCode'un en iyi özellikleri

İşlemlerinizi kesintiye uğratmadan Visual Studio veya Visual Studio Code içindeki aracı kullanın

Tekrarlayan blokları tespit ederek ve bakım kolaylığını artırarak kod tabanınızı basitleştirin

Projenize göre sıralanmış, akıllı kod tamamlama özelliğini edinin

GitHub'daki gerçek dünya örnekleriyle geliştiricilerin belirli API'leri nasıl kullandığını öğrenin

IntelliCode sınırlamaları

Daha az yaygın diller için sınırlı dil desteği

Python gibi belirli diller için, IntelliCode'un düzgün çalışması için Microsoft Python Language Server gerekir

IntelliCode fiyatlandırması

Ücretsiz

IntelliCode derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar IntelliCode hakkında ne diyor?

IntelliCode'un iyileştirmeleri sadece ifade tamamlama ile sınırlı değildir. IntelliCode, mevcut kod bağlamı göz önüne alındığında, o API için en uygun aşırı yükleme konusunda da rehberlik sağlar. Artık gereksiz kaydırma yok!

IntelliCode'un iyileştirmeleri sadece ifade tamamlama ile sınırlı değildir. IntelliCode, mevcut kod bağlamı göz önüne alındığında, o API için en uygun aşırı yükleme konusunda da rehberlik sağlar. Artık gereksiz kaydırma yok!

🧠 Eğlenceli Bilgi: Creeper adlı ilk bilgisayar virüsü 1971 yılında ortaya çıktı. Virüs kavramını göstermek için tasarlanmış, kendini kopyalayan bir programdı ve şu mesajı görüntüledi: "Ben creeper, yakalayabilirsen yakala!"

8. DeepCode (Gerçek zamanlı kod incelemeleri ve içgörülerle potansiyel hataları veya güvenlik sorunlarını belirlemek ve düzeltmek için en iyisi)

deepCode aracılığıyla

DeepCode, artık Snyk Code olarak entegre edilmiş, kodunuzun güvenliğini ve kalitesini artırmaya odaklanan AI tabanlı bir kod inceleme aracıdır. JavaScript, TypeScript, Python, Java ve C/C++ gibi programlama dillerini destekleyen DeepCode, makine öğrenimini kullanarak kodunuzu güvenlik açıkları ve kalite sorunları açısından gerçek zamanlı olarak analiz eder.

Gizlilik öncelikli yaklaşımı, verilerinizin güvende kalmasını sağlarken, üst düzey AI destekli içgörülerden yararlanmanızı sağlar ve onu geliştiriciler için iyi bir AI aracı haline getirir.

DeepCode'un en iyi özellikleri

Sembolik ve üretken AI modellerini bir arada kullanarak kodu tarayın ve güvenlik açıkları için düzenleyin

DeepCode AI, anında ve ilgili önerilerle kodunuzun güvenliğini sağlarken, hızlı bir geliştirme döngüsünün keyfini çıkarın

Gizliliği önceliklendiren ve eğitim için müşteri verilerini kullanmaktan kaçınan, kendi sunucunuzda barındırılan AI modellerinden yararlanın

Otomatik tamamlama özelliğine sahip DeepCode AI mantığını kullanarak kendi kod güvenlik kurallarınızı yazın ve test edin

DeepCode sınırlamaları

DeepCode, güvenlik açıklarını belirlemeyi amaçlasa da, bazen sorun olmayan öğeleri işaretleyerek manuel doğrulama gerektirebilir

Aracın tüm işlevlerini kullanmak için internet bağlantısı gerekir, bu da internet erişiminin kısıtlı olduğu veya hiç olmadığı ortamlarda bir sınırlama olabilir

DeepCode fiyatlandırması

Takım: 25 $/ay (5-10 kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

DeepCode puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

DeepCode hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: AI'yı geliştirme iş akışınıza entegre ederken, modeli özel kodlama ortamınıza göre ince ayar yapın. Bağlama özgü istemleri kullanın ve parametreleri ayarlayarak projenizin dili, çerçeveleri ve kodlama stiline göre önerileri optimize edin.

9. Replit Ghostwriter (İşbirliği özelliklerine sahip bulut tabanlı kodlama asistanı için en iyisi)

replit Ghostwriter aracılığıyla

Ghostwriter by Replit, yaratıcılığa odaklanarak ve tekrarlayan kodlama görevlerini otomatikleştirerek daha iyi bir programcı olmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Hem mentor hem de işbirlikçi olarak çalışır, projenizin bağlamını anlar ve ilgili çözümler sunar.

Cursor AI alternatifi, 16 programlama dilini destekler ve hızlı, hareket halindeyken kodlama için Replit'in çevrimiçi IDE'siyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Replit Ghostwriter'ın en iyi özellikleri

Tüm fonksiyonları oluşturmak için ihtiyaçlarınızı sade bir dille açıklayın

Bilmediğiniz kodları vurgulayarak net, adım adım açıklamalar alın

Klavyenizden uzaktayken projelere hızlıca başlamak için sesli notlar kaydedin

Karmaşık kodlar veya yeni programlama kavramlarını öğrenirken kişiselleştirilmiş yardım alın

Replit Ghostwriter sınırlamaları

Genel olarak yararlı olsa da, Ghostwriter bazen kullanıcının amacına uymayan önerilerde bulunabilir

Bazı kullanıcılar, Ghostwriter'ın bazen yavaş olabileceğini ve bu durumun kodlama deneyimini etkileyebileceğini bildirmiştir

Replit Ghostwriter fiyatlandırması

Replit Core: Kullanıcı başına aylık 25 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 40 $

Replit Ghostwriter puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Replit Ghostwriter hakkında ne diyor?

Sonunda AI'yı doğrudan repo'da kullanarak kod oluşturabileceğiniz gerçeği beni büyüledi. Hızlı gerçekleşiyor, iyi sonuçlar veriyor ve her şeyden önce, hemen uygulanabilen ve daha sonra yapılandırmanız gereken harici sunucularda çalıştırılmayan bir çözüm.

Sonunda AI'yı doğrudan repo'da kullanarak kod oluşturabiliyor olmanız beni çok etkiliyor. Hızlı gerçekleşiyor, iyi sonuçlar veriyor ve her şeyden önce, hemen uygulanabilen ve daha sonra yapılandırmanız gereken harici sunucularda çalıştırılmayan bir çözüm.

🤝 Hatırlatıcı: AI tarafından oluşturulan kodu her zaman mevcut kod tabanınızın bağlamında doğrulayın. Son derece doğru öneriler olsa bile, eski sistemlere veya büyük projelere entegrasyon, beklenmedik hatalar veya performans sorunlarına yol açabilir.

10. Eclipse Che (Bulut tabanlı IDE ve çalışma alanı yönetimi için en iyisi)

eclipse Che aracılığıyla

Eclipse Che, kodlama, test ve hata ayıklamayı basitleştiren bulut tabanlı bir geliştirici çalışma alanı ve IDE'dir ve bulut tabanlı geliştirmede en iyi kod düzenleyici için bir rakiptir.

Açık kaynaklı bir platform olarak tasarlanan Eclipse Che, herhangi bir tarayıcıdan erişilebilen uzaktan çalışma alanları sunarak yerel kurulum ihtiyacını ortadan kaldırır. Kubernetes tabanlı mimarisi ile Eclipse Che, ölçeklenebilir ve güvenli uzaktan geliştirme sağlar.

Eclipse Che'nin en iyi özellikleri

Sorunsuz sürüm kontrolü için GitHub, GitLab veya Bitbucket'a doğrudan bağlanın

IDE'leri hava boşluklu ağlarda çalışacak ve FIPS standartlarına uyacak şekilde yapılandırın

Güvenli, ölçeklenebilir Kubernetes kurulumları aracılığıyla VS Code veya JetBrains IDE'leri uzaktan kullanın

OpenID Connect ve Kubernetes RBAC kullanarak takım üyelerinin erişimini kimlik doğrulayın

Eclipse Che sınırlamaları

Kullanıcılar, Eclipse Che'de gecikme ve donma sorunları yaşandığını bildirmiştir

Eclipse Che çalışma alanları ön tanımlı olarak bellek sınırlarına sahiptir ve bu da kaynak yoğun uygulamaların geliştirilmesini kısıtlayabilir

Eclipse Che fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Eclipse Che puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Eclipse Che hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Ne yapacağınızı biliyorsanız, bu iyi bir IDE'dir. Java ile harika çalışır, ancak diğer dilleri çalıştırmak için desteklenmeleri için birçok eklenti yüklemeniz gerekir. Arayüze alışmak biraz zaman alır, ancak alıştıktan sonra yapabileceğiniz çok şey vardır! Özellik odaklıdır ve iş akışınızı en iyi şekilde sağlamak için birçok seçenek ve ayar sunar.

Ne yapacağınızı biliyorsanız, bu iyi bir IDE'dir. Java ile harika çalışır, ancak diğer dilleri çalıştırmak için desteklenmeleri için birçok eklenti yüklemeniz gerekir. Arayüze alışmak biraz zaman alır, ancak alıştıktan sonra yapabileceğiniz çok şey vardır! Özellik odaklıdır ve iş akışınızı en iyi şekilde sağlamak için birçok seçenek ve ayar sunar.

11. Bolt. yeni (Geliştirmeyi kolaylaştırmak için hafif, bulut tabanlı kodlama için en iyisi)

Bolt. new, tarayıcınızda doğrudan tam yığın uygulamaların oluşturulmasını ve dağıtımını kolaylaştıran AI destekli bir web geliştirme platformudur. AI yardımını StackBlitz'in tarayıcı içi geliştirme ortamıyla entegre eden Bolt. new, yerel kurulumlara gerek olmadan kod oluşturmanıza, uygulamaları çalıştırmanıza ve dağıtmanıza olanak tanır.

Ayrıca npm paketlerinin kurulumu, arka uçların yapılandırılması ve Supabase gibi veritabanlarıyla entegrasyon da sağlar.

Bolt. yeni en iyi özellikler

Tarayıcı tabanlı IDE içinde kodunuzu doğrudan değiştirin ve iyileştirin

Entegre dağıtım araçlarıyla uygulamalarınızı üretim ortamlarına başlatın

Kolay işbirliği ve geri bildirim için işlerinizi URL aracılığıyla paydaşlarla paylaşın

Platformdan ayrılmadan npm paketleri ekleyin ve bağımlılıkları yönetin

Bolt. yeni sınırlamalar

Kullanıcılar potansiyel güvenlik sorunları bildirdi

Bazı kullanıcılar, Bolt. new'un projelere gereksiz bağımlılıklar ekleyerek geliştirme sürecini karmaşık hale getirebileceğini not etmiştir

Bolt. yeni fiyatlandırma

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 29 $

Bolt. yeni puanlar ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Bolt. new hakkında ne diyor?

Yeterli yorum yok

🤝 Hatırlatıcı: AI, tekrarlayan görevleri yerine getirebilir ve yaygın hataları tespit etmeye yardımcı olabilir, ancak derin mimari kararlar veya kritik problem çözme konusunda yalnızca ona güvenmeyin. Sistem tasarımı, güvenlik ve ölçeklenebilirlik alanlarındaki uzmanlığınızı koruyun.

ClickUp ile Daha Fazlasını Tamamlayın

Cursor AI, geliştiriciler için yararlı özellikler sunsa da, her proje veya kodlama ihtiyacı için mükemmel bir seçim değildir. İncelediğimiz 11 araç, kodlamayı kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve işbirliğini geliştirmek için çeşitli çözümler sunar.

ClickUp, bu alternatifler arasında en çok yönlü ve güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.

Entegre, yapay zeka destekli asistanı Brain, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve Belgeler'deki kod bloğu biçimlendirme özelliği, kodlama, işbirliği ve görev izlemeyi geliştirerek ClickUp'ı geliştiriciler için en iyi seçim haline getirir.

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