2025'te İş Büyümesi için En İyi 10 Lovable AI Alternatifi

Son dakika lansmanı için bir açılış sayfasına mı ihtiyacınız var? Ya da bir sonraki web seminerinizden potansiyel müşteriler elde etmek için şık bir mikro site mi? Lovable AI, en hızlı geliştiriciniz gibi devreye girer; kod yok, sadece enerji var.

Akıllı, ölçeklenebilir ve büyüleyici derecede basit. Sevmemek için bir neden yok, değil mi?

Özelleştirme engelleriyle karşılaştığınızda, "fikirden uygulamaya saniyeler içinde" vaadi anlamını yitirmeye başlar. Ayrıca, uygulamayı kendiniz kontrol etmek istiyorsanız, biraz kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

Kısa süre sonra, çıkışları gözlüyor olacaksınız. İyi haber mi? Kullanıcı dostu özelliğini kaybetmeden daha fazla esneklik sunan bir AI araçları dünyası var.

Asıl zorluk, nereye bakacağınızı bilmektir. Endişelenmeyin; en iyi Lovable AI alternatiflerini, öne çıkan özelliklerini, fiyatlandırma seçeneklerini ve kullanıcı yorumlarını bir araya getirdik.

En sevilen alternatiflere bir bakış

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp – Yazma, kodlama, özetleme, otomasyonlar için AI – Beyaz Tahtalar, Belgeler, Not Alıcı, Formlar, Takvim, CRM – Proaktif iş akışları için Brain + Autopilot Ajanları Hepsi bir arada AI destekli pazarlama, geliştirme ve iş akışı otomasyonu arayan küçük ve kurumsal takımlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Uizard – Ekran görüntüsünden makete ve tel kafesden prototipe – Doğal dil kullanıcı arayüzü oluşturma – Etkileşimli, düzenlenebilir tasarım araçları Hızlı açılış sayfası ve kampanya maketlerine ihtiyaç duyan startup'lar veya KOBİ'lerdeki pazarlama ve satış takımları için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 19 $/kullanıcı; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Deco. cx – Kod düzeyinde kontrol ile gerçek zamanlı düzenleme – Yerleşik form/veri depolama ve A/B testi – Hızlı kişiselleştirme için yeniden kullanılabilir bileşenler Hızlı, etkileşimli siteler oluşturan e-ticaret pazarlama takımları ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur (2 kullanıcı); Ücretli planlar aylık 9 $/kullanıcı Reflex – Tek tıklamayla dağıtım özelliğine sahip tam yığın Python geliştirme – 60'tan fazla özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü bileşeni – Yerleşik kimlik doğrulama ve bulut altyapısı En uygun orta ölçekli takımlardaki kurucular ve pazarlamacılar için, minimum kurulumla tam kapsamlı uygulama prototipleri isteyenler Ücretsiz Hobby seviyesi; Aylık 20 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Windsurf (eski adıyla Codeium) – Kod otomatik tamamlama ve bağlamsal AI sohbet – 70'den fazla dil desteği – DevOps önerileri ve IDE entegrasyonları En iyisi startup'larda pazarlama ve geliştirme takımları için e-posta şablonlarını, kod parçacıklarını ve kampanya ayarlamalarını otomatikleştirir Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 15 $/kullanıcıdan başlar Jitter – Sürükle ve bırak tarayıcı tabanlı animasyon – Sosyal medya ön ayarları ve sonsuz tuval – Zaman çizelgesi kontrolü ve geri bildirim paylaşımı Sosyal medya görselleri ve marka animasyonları oluşturan startup/KOBİ'lerdeki tasarımcılar ve sosyal medya ekipleri için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Studio planı aylık 19 $/kullanıcı; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Rosebud AI – AI tarafından oluşturulan animasyonlar, mini oyunlar, sohbet akışları – Kampanyalar için görsel prototipleme – Anında remiks ve Discord tabanlı paylaşım Reklam görselleri ve etkileşimli içeriğe ihtiyaç duyan küçük işletmelerdeki yaratıcı ve büyüme pazarlama takımları için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 10–50 $/kullanıcı LocoKit – Coğrafi ve mantık tabanlı uygulama oluşturucu – Özel iş akışları için PostGIS ve veri modelleme – Uygulamalar için görsel SQL'siz arka uç Haritalama ve coğrafi olarak kişiselleştirilmiş uygulama akışlarına ihtiyaç duyan orta ölçekli kuruluşlardaki geliştiriciler ve saha operasyon takımları için en iyisi Ücretsiz ve açık kaynak WebSim. ai – AI destekli web sitesi simülasyonu – Revizyon geçmişi ve sayfa içi etkileşim – Web UX için HTML kodunu düzeltir ve oluşturur Kullanıcı yolculuklarını ve ödeme akışlarını simüle eden küçük işletme sahipleri ve ön uç geliştiriciler için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur Tabnine – AI kod önerileri ve gizli model eğitimi – Güvenli dağıtım ve otomatik test – IP güvenliği için kaynak kontrolü Kod otomasyonu ve web entegrasyonlarını özelleştiren yazılım takımları ve geliştirme odaklı kuruluşlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9–20 $/kullanıcı

Sevimli AI alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Lovable AI, daha fazla kontrol veya esneklik istemenize neden olabilir, ancak doğru alternatif, oluşturmaktan daha fazlasını yapmalıdır. İlgili ürünleri ve etkili pazarlamayı birleştirmenize olanak sağlamalıdır.

İşte, tercih edeceğiniz çözümde mutlaka bulunması gereken birkaç unsur:

Daha derin özelleştirme: Temel şablonların ötesine geçmenize ve açılış sayfalarınızın, kampanyalarınızın ve kullanıcı akışlarınızın her ayrıntısını ince ayarlamanıza olanak tanıyan platformları arayın. Etkili özelleştirme, aynı zamanda kişiselleştirilmiş iş anlamına da gelir ve erişiminizin benzersiz olmasını sağlar

Çeşitli entegrasyonlar: Harici hizmetler ve mevcut CRM, e-posta platformları ve analiz araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran alternatifleri tercih edin. Bu şekilde, daha iyi etkileşim, iş akışlarının kesintiye uğraması pahasına gerçekleşmez

Çok kanallı erişim: E-posta, SMS, sosyal medya ve canlı sohbet dahil olmak üzere birden fazla temas noktasında hedef kitlenizin ilgisini çeken çözümleri tercih edin. Tek yönlü iletişim silolarından çıkmaya öncelik verin

Hızlı A/B testi desteği: Farklı web sayfalarında, e-posta dizilerinde ve kampanya öğelerinde ayrıntılı A/B testleri gerçekleştiren araçlara öncelik verin. Testleri ne kadar hızlı gerçekleştirirseniz, yaklaşımınızı o kadar çabuk optimize edebilir ve etkileşimi en üst düzeye çıkarabilirsiniz

Fiyatlandırma ve müşteri desteği: Hızlı destek ve net fiyatlandırma yapılarına sahip yazılımları tercih edin. Gizli ücretlerden kaçının ve müşteri hizmetlerinden yararlanmaya devam edin, böylece yardıma ihtiyacınız olduğunda asla yalnız kalmazsınız

En İyi 10 Lovable AI Alternatifi

İhtiyacınız olan şeye odaklanarak, piyasada bulunan en iyi Lovable alternatiflerini inceleyelim.

1. ClickUp (Çok yönlü pazarlama yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

ClickUp Brain'i ücretsiz deneyin ClickUp Brain ile pazarlama iş akışlarını iyileştirin

Lovable AI, doğal dil sohbeti kullanarak uygulama ve kod oluşturmaya odaklanır, ancak hepsi bu kadar. Genellikle işletmelerin bağlantısız platformlar arasında hikaye noktaları, uygulama kodu ve diğer çıktıları arasında gidip gelmesine neden olur.

ClickUp ise, pazarlamacılar ve geliştiriciler için tüm verimlilik çözümlerini tek bir alanda bir araya getiren, yapay zeka destekli iş için her şey uygulamasıdır.

Anket hazırlığından analitik görselleştirmeye kadar her şey için 30'dan fazla aracın ötesinde, ClickUp ayrıca proje yönetimi ve bilgi yönetiminden içerik oluşturma ve ajans otomasyonuna kadar tüm işle ilgili sorunlar için özel bir AI çözümü sunar.

Daha iyi etkileşim için metinler yazın, ürün lansmanları için stratejiler geliştirin ve ClickUp Brain ile özellik güncellemeleri için anında kod oluşturun

ClickUp'ın AI yeteneklerinin merkezinde, çalışma alanınızın bağlamını anlayan ve ClickUp Görevlerinizi, Belgelerinizi, yorumlarınızı, ses ve video Kliplerinizi, Gösterge Panellerinizi ve wiki'lerinizi birbirine bağlayarak anında alakalı yanıtlar sunan "sinir ağı" ClickUp Brain yer alır.

Kişiselleştirilmiş stand-up'lar, proje güncellemeleri ve eylem öğeleri listeleri oluşturmaktan, PRD'ler ve test planları gibi teknik belgelere kadar, uzun tartışmaları özetlemeye ve ses/video klipleri transkripsiyonuna kadar, akıllıca çalışmak ve günlük gereksinimlerinizi karşılamak için tasarlanmıştır.

Pazarlama, satış ve operasyonel çabalarınızı birleştirir. Ürün fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olur ve hatta kapsamlı lansman belgeleri oluşturur.

CRM ve satış verilerinizi bağladığınızda, trendleri ortaya çıkarabilir ve büyük bir kısmı müşteri araştırmasını gerçekleştirebilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Sohbet'teki konuları özetleyin, kaçırdığınız konuşmaları yakalayın ve mesajlardan otomatik olarak görevler oluşturun

Görev açıklamalarında, yorumlarda, Belgelerde ve ClickUp'ın yerel Sohbetinde, ClickUp Brain'i kullanarak saniyeler içinde soru sorabilir, otomatik özetleme yapabilir, yazımı iyileştirebilir, yazım denetimi yapabilir veya içeriği çevirebilirsiniz. Ayrıca, AI Alanları, görev özetlerini ve eylem öğelerini doğrudan iş akışınızda otomatik olarak oluşturabilir.

Sınırsız AI tarafından oluşturulan görüntüler mi istiyorsunuz? ClickUp Beyaz Tahtalarına gidin ve basit İngilizce komutlarla fikirlerinizi hayata geçirin.

Kendi uygulamanızı oluşturmak için kod oluşturmak, hata ayıklamak veya iyileştirmek mi istiyorsunuz? Uygulama fikrinizi açıklayın, ClickUp Brain markanızın tonuna, işlevselliğine ve tasarımına uygun kod oluşturur. Teknik bilgiye gerek yok; AI'ya kullanım örneğini belirtin, gerisi halledilir.

ClickUp Brain kullanarak kodu daha hızlı oluşturun ve hata ayıklayın

Sonuç olarak, Brain, derin araştırmadan dağıtım çözümlerine kadar ürün planlamasında her pazarlamacının sahne arkası geçiş kartıdır. Ayrıca, geliştirici ekibinin yapması gereken bir şey kalırsa, ClickUp Brain otomatik olarak görevler oluşturabilir ve bunları otomatik olarak atayabilir.

🧠 İlginç bilgi: Verimlilik araçlarına entegre AI özelliklerini düzenli olarak kullananların oranı sadece %12. Bu gruba girerek ne kadar ilerleyeceğinizi hayal edin.

ClickUp Otomasyonları ile canlı potansiyel müşteri izleme, koşullu görev delegasyonu, özel alan hesaplamaları ve daha karmaşık iş akışları oluşturun

Tüm bu güçlü özelliklerin daha fazla manuel iş anlamına geleceğinden mi endişeleniyorsunuz? Spoiler uyarısı: Öyle değil. ClickUp Otomasyonları ağır işi hallederken değil.

Satış ve pazarlama takımları için bu, yüksek niyetli potansiyel müşterileri otomatik olarak etiketlemek, form girişlerine göre takip işlemleri atamak veya anlaşmalar ilerledikçe kampanya güncellemelerini tetiklemek anlamına gelir. Görevleri güncellemek, dosyaları taşımak ve eylem noktalarını otomatik olarak atamak için akıllı koşullar ayarlayabilirsiniz.

ClickUp'ın doğal dil otomasyon oluşturucusuyla birlikte kullanıldığında, sezgisel komutlar aracılığıyla karmaşık iş akışları ("X olduğunda Y yap") oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ta doğal dil komutlarını kullanarak otomasyonlar oluşturun

Pazarlama boru hattınızla entegre CRM güncellemeleri veya müşteri aktarımlarını erişimden işe alıma kadar otomatikleştirme gibi uçtan uca iş akışları bile oluşturabilirsiniz. Ajans brifinglerini paylaşıyor veya GitHub entegrasyonunuzla senkronizasyon yapıyor olun, Otomasyonlar dağınıklığı ortadan kaldırarak takımınızın önemli işlere odaklanmasını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınızın sık sık zaman harcadığı konulara göre birkaç otomasyon örneği hazırlayın. Bu, daha stratejik ve etkili ürün geliştirmeye odaklanmanızı sağlar.

Daha da fazla otomasyon mu istiyorsunuz?

ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları, önceden oluşturulmuş veya özel kurallara göre gözlemleyen, karar veren ve hareket eden proaktif AI yardımcılarıdır.

ClickUp Sohbet kanallarında tekrarlanan soruları yanıtlayın, günlük ve haftalık raporları otomatikleştirin, mesajları sıralayın ve atayın, hatırlatıcılar ekleyin ve daha fazlasını ClickUp Otomatik Pilot Ajanları ile yapın

Önceden oluşturulmuş Ajanlar , günlük/haftalık raporlar, özetler veya sohbet kanallarında "otomatik yanıtlar" içerir

Özel Ajanlar , form gönderimleri gibi etkinlikleri tetikleyebilir ve özerk olarak görevler oluşturabilir, konulara yanıt verebilir, içeriği özetleyebilir veya sorunları üst düzeye taşıyabilir

Tetikleyiciler, koşullar, eylemler, araçlar ve bilgi kaynakları içeren kodsuz oluşturucular kullanırlar, bu da onları akıllı, uyarlanabilir otomasyon için ideal hale getirir.

Soruları yanıtlamaktan işleri özetlemeye, içerik taslağı oluşturmaktan iş akışlarını tetiklemeye kadar, ClickUp'ın AI katmanı her temas noktasına derinlemesine entegre edilmiştir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp AI (ClickUp Brain) kullanırken, Brain asistanının açılır menüsünden GPT‑4o, o1, o3‑mini, Claude 3. 7 Sonnet ve Gemini 2. 0 Flash‑Lite gibi farklı LLM'ler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. ClickUp Brain'i kullanarak birden fazla LLM arasında geçiş yapın ve elinizdeki görev için modeli optimize edin Modelin güçlü yönlerini görevinizle uyumlu hale getirin: Hızlı taslaklar, basit özetler ve satır içi düzenlemeler için o3‑mini veya Flash‑Lite kullanın

Güçlü yazım, incelikli üslup veya kod yardımı ihtiyacınız olduğunda Claude 3. 7 Sonnet'i seçin

Karmaşık akıl yürütme, yoğun bağlam işleme veya çok adımlı iş akışları için GPT‑4o'ya geçin ✅ Sonuç: Maliyet veya gecikme yükünü önlerken, gerektiğinde GPT‑4o veya Claude'un yeteneklerinden yararlanmaya devam edersiniz — tüm bunları ClickUp çalışma alanınızdan ayrılmadan yapabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Tablo ve iş yükü görünümleri gibi bazı gelişmiş görünümleri, mobil uygulaması için optimize edilmemiştir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Bir G2 yorumcusu paylaşıyor:

Bu sadece bir proje yönetimi aracı değil, bizim için tam bir Operasyon Merkezi! Müşteri işlerinden CRM'imize kadar her şeyi yönetiyoruz ve seçeneklerin esnekliğini ve yerleşik otomasyonları çok seviyoruz. Ayrıca ClickUp'ın sürekli gelişmesini ve müşterilerini dinlemesini de çok seviyoruz!

Bu sadece bir proje yönetimi aracı değil, bizim için tam bir Operasyon Merkezi! Müşteri işlerinden CRM'imize kadar her şeyi yönetiyoruz ve seçeneklerin esnekliğini ve yerleşik otomasyonları çok seviyoruz. Ayrıca ClickUp'ın sürekli gelişmesini ve müşterilerini dinlemesini de çok seviyoruz!

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere AI kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde AI destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

2. Uizard (Markalı açılış sayfası oluşturma için en iyisi)

via Uizard

Bir peçeteye çizdiğiniz bir karalamayı işlevsel bir prototipe dönüştürebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Uizard bunu göz açıp kapayıncaya kadar yapar. AI tabanlı UI tasarım aracıyla, takımlar fikirlerini basitçe açıklayarak veya ekran görüntülerini yükleyerek maketler, tel kafesler ve etkileşimli prototipler oluşturabilir.

Kampanyaları hızlı bir şekilde görselleştirmek, kullanıcı akışlarını test etmek ve öğrenmek veya geliştirme ekiplerinin yardımı olmadan açılış sayfaları geliştirmek isteyen pazarlama ve satış takımları için çok uygundur.

Beyin fırtınası yaparken veya sunum yaparken, Uizard yaratıcılığınızın akışını sürdürerek tasarımı bir cümle yazmak kadar kolay hale getirir.

🔎 Biliyor muydunuz? Uizard, 2017 yılında pix2code adlı bir makine öğrenimi projesi olarak başladı. Silikon Vadisi'ndeki birçok klişe gibi, Mountain View'da bir garaj hackathonundan neredeyse bir yıl sonra kuruldu.

Uizard'ın en iyi özellikleri

Uygulamaların, özelliklerin veya dijital ürünlerin görüntülerini yerleşik ekran görüntüsü tarayıcısıyla düzenlenebilir maketlere dönüştürün

El ile çizilmiş tel kafesleri dijitalleştirin ve tel kafes modu ile doğruluk kontrolü elde edin

Etkileşimli prototiplerle ürün lansman sürelerini kısaltın ve yinelemeleri artırın

Uizard sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ekrandaki tek tek bileşenler için React ve CSS kodunun süreci yavaşlattığını düşünüyor

Kapsamlı proje tasarımı için gerekli tüm özellik ve işlevler eksiktir

Uizard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Uizard puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Uizard hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Sadece fikrinizi açıklayın, Uizard kolayca prototipe veya koda dönüştürülebilen şık bir tasarım oluşturur.

Sadece fikrinizi açıklayın, Uizard kolayca prototipe veya koda dönüştürülebilen şık bir tasarım oluşturur.

3. Deco. cx (Pazarlama web sitelerinin gerçek zamanlı kişiselleştirilmesi için en iyisi)

Deco. cx, satış ve pazarlama takımlarının özellikle e-ticarette yüksek dönüşüm sağlayan deneyimler oluşturmasını sağlayan, son derece hızlı bir ön uç platformdur. Dinamik açılış sayfalarından kişiselleştirilmiş mağaza vitrinlerine kadar, kod gerektirmeyen arayüzü hız, esneklik ve performans için tasarlanmıştır.

Deco. cx ayrıca modern yığınlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve takımlara müşteriye sunulan içerik üzerinde tam kontrol sağlar. İster A/B testi teklifleri ister kampanyaları yerelleştirme olsun, Deco. cx hızlı bir şekilde başlatmanıza, sık sık yinelemenize ve daha etkili bir şekilde etkileşim kurmanıza olanak tanır.

Deco. cx'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı düzenleme ve tam kod esnekliği ile kampanya lansmanlarını hızlandırın

Deco'nun her sitede yerleşik, kenar dağıtımlı SQLite veritabanıyla anında formlar oluşturun ve verileri yakalayın

Renkler, düğmeler ve tipografi üzerinde kolay değişiklikler yapmak için yeniden kullanılabilir bileşenler, stiller ve şablonlarla marka kimliğini hızlı bir şekilde özelleştirin

Deco. cx sınırlamaları

Kodsuz ve tam kodlu modlar arasında geçiş yapmak genellikle değişikliklerin üzerine yazılmasına veya kaybolmasına neden olur

Sınırlı sayıda barındırma seçeneğini destekler, bazı takımlar için dağıtım esnekliğini kısıtlar

Deco. cx fiyatlandırması

Ücretsiz plan (sadece 2 kullanıcı)

GIT Tabanlı CMS: Kullanıcı başına aylık 9 $ ve daha fazla kullanıcı için aylık 2 $ ek ücret

Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $ ve her 10.000 sayfa görünümü için 8

Deco. cx puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Reflex (Pazarlama prototipleri oluşturmak ve test etmek için en iyisi)

via Reflex

Reflex, Python'da yazılım geliştiren takımlar için popüler bir çözümdür. Arka uç ve ön uç mantık çerçevesi, birden fazla dil arasında geçiş yapmadan özel araçlar isteyen kurucular ve pazarlamacılar için idealdir.

Çözüm, 60'ın üzerinde özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü bileşenine sahiptir ve hızlı bulut dağıtımı sunar. Bu, Reflex'i hızlı prototip oluşturma ve AI destekli uygulama lansmanları için uzmanlaştırır.

Ayrıca, gösterge panellerinden CRM'lere ve müşteri portallarına kadar her şey, bu araç daha hızlı ve daha yenilikçi projeler sunmanıza yardımcı olur.

Reflex'in en iyi özellikleri

Tek dilli tam yığın geliştirme ile uygulama mantığınızı basitleştirin

Tek tıklamayla bulut dağıtım desteği ile üretime hazır araçları anında başlatın

Google, Magic Link ve Captcha gibi yerleşik kimlik doğrulama seçenekleriyle kullanıcıları zahmetsizce yönetin

Refleks sınırlamaları

Yeni ve hızla gelişen bir çerçeve olması nedeniyle sınırlı eklenti ekosistemi

Bazı kullanıcılar, sık API değişikliklerinin kesintilere neden olabileceğini bildiriyor

Refleks fiyatlandırma

Hobi: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Reflex puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Reflex hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Reddit'te bu araçla ilgili bir yorum şöyle:

Ekosistemi anladığınızda aslında oldukça akıcı. Güvenlik takımımız için yük dengeleyicinin arkasında otomatik ölçeklendirme grubuna dağıtılan bir uygulama geliştirdim.

Ekosistemi anladıktan sonra aslında oldukça akıcı. Güvenlik takımımız için yük dengeleyicinin arkasında otomatik ölçeklendirme grubuna dağıtılan bir uygulama geliştirdim.

➡️ Daha fazla bilgi: Tasarımcılar için En İyi Prototip Oluşturma Araçları

5. Windsurf—eski adıyla Codeium (kampanya sayfaları için otomatik kodlama için en iyisi)

via Windsurf

Zihin okuma yeteneğine sahip bir kodlama arkadaşınız olmasını ister miydiniz? Windsurf (eski adıyla Codeium), özellikle geliştiricilerin peşinden koşmadan nihai ürünleri değiştirmek isteyen satış ve pazarlama takımları için böyle hissettirebilir.

Araç, VS Code ve PyCharm ile entegre olarak, düzenleme işlemlerinizi hızlandırmak için 70'ten fazla dilde DevOps otomasyonları ve akıllı öneriler sunar. Windsurf ayrıca, açılış sayfası düzeltmelerini ve e-posta şablon güncellemelerini verimli bir şekilde gerçekleştiren bir AI sohbet özelliğine sahiptir.

Windsurf (eski adıyla Codeium) en iyi özellikler

Bağlamsal kod düzenleme algoritmalarıyla kod sorunlarını anında düzeltin

Çeşitli otomatik tamamlama seçenekleriyle rutin kodlama görevlerini hızlandırın ve teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların yükünü azaltın

İzin verilmeyen verilerle ilgili hiçbir eğitim almadan kodunuzu gizli ve güvenli tutun

Windsurf (eski adıyla Codeium) sınırlamaları

Kullanıcılar, rakiplerine kıyasla iş akışı otomasyonları, kod özelleştirme ve destek konusunda geride olduğunu düşünüyor

AI algoritmaları, alışılmadık veya karmaşık kod bloklarını işlerken o kadar etkili değildir

Windsurf (eski adıyla Codeium) fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla

Windsurf (eski adıyla Codeium) puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcıların Windsurf (eski adıyla Codeium) hakkında söyledikleri

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Bugün Windsurf ile oynuyordum. Bir projeyi başlatmak gerçekten çok hızlı. Şimdiye kadar bir Laravel projesi üzerinde çalışırken fark ettim ki, düzeltmesini istememe gerek kalmadan istediğim çoğu şeyi yapabiliyor. Düzeltmesini istediğimde, hangi dosyaları düzenlemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Yaptığı şeyin doğru olup olmadığını kontrol etmeden ilerlemesine izin verdiğim için projenin başından başlamak zorunda kaldım.

Bugün Windsurf ile oynuyordum. Bir projeyi başlatmak gerçekten çok hızlı. Şimdiye kadar bir Laravel projesinde çalıştım ve istediğim çoğu şeyi, düzeltmesini istememe gerek kalmadan yapabiliyor. Düzeltmesini istediğimde, hangi dosyaları düzenlemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Projenin başından yeniden başlamak zorunda kaldım çünkü neyin doğru olup olmadığını kontrol etmeden ilerlemesine izin verdim.

6. Jitter (Tasarım ve sosyal medya animasyonu için en iyisi)

via Jitter

Jitter, hızlı, eğlenceli ve sorunsuz animasyonlar için bir tasarım çözümüdür. Tarayıcı tabanlı düzenleyicisi şık, basit ve sosyal medya öğeleri içerir.

Ayrıca, markanızın görselleri tam olarak istediğiniz gibi olana kadar sonsuz sürümleri ve düzenleri test etmek için sonsuz bir tuval sunar. Yaratıcı akışınızı sürdürmenizi sağlayan gerçek zamanlı önizlemelerle ışık hızında çalışır.

Ayrıca, Jitter Instagram, YouTube, Facebook ve daha fazlası için yerleşik boyut ön ayarlarına sahiptir, bu da kampanyaların manuel olarak yeniden boyutlandırılmasına gerek olmadığı anlamına gelir. Sadece seçin, canlandırın ve yayınlayın.

Jitter'ın en iyi özellikleri

Basit erişim bağlantıları ile işbirliğine dayalı tasarımı geliştirmek için anında geri bildirim ekleyin ve paylaşın

Katmanlar arasında animasyonlar için kopyala ve yapıştır özelliği ile sosyal medya içeriklerinizde tutarlılığı koruyun

Zaman çizelgesi özelliği ile animasyonlarınızı zamanlayın ve düzenleyin

Jitter sınırlamaları

Masaüstü animasyon yazılımlarına kıyasla sınırlı dışa aktarma biçimi seçenekleri

Tarayıcı tabanlı olduğu için çevrimdışı erişim seçeneği yoktur

Jitter fiyatlandırma

Ücretsiz

Studio: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jitter puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcıların Jitter hakkında söyledikleri

G2 incelemesi şöyle diyor:

Jitter, sosyal ağlarda ve açıklayıcı videolarda kullanışlı, akıcı ve kısa animasyonlar oluşturmada yararlı olduğunu kanıtladı. Program kullanıcı dostu ve önceden oluşturulmuş varlıklarla birlikte geldiğinden, kullanmaya başlamak için neredeyse hiçbir teknik bilgi gerekmez.

Jitter, sosyal ağlarda ve açıklayıcı videolarda kullanışlı, akıcı ve kısa animasyonlar oluşturmada yararlı olduğunu kanıtladı. Program kullanıcı dostu ve önceden oluşturulmuş varlıklarla birlikte geldiğinden, kullanmaya başlamak için neredeyse hiçbir teknik bilgi gerekmez.

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi AI Ürün Fikri Üretici Araçları

Bu videoda pazarlama için AI kullanma konusunda en iyi ipuçlarımızı alın:

7. Rosebud AI (Reklam ve kişilik görselleri için en iyisi)

via Rosebud AI

Rosebud AI, pazarlamacılara ve yaratıcı takımlara kod yazmadan etkileşimli içerik, reklam görselleri ve animasyonlu karakterler oluşturmak için cesur ve yeni bir yol sunar. İstediğinizi tarif edin; platform, AI tarafından oluşturulan karakter animasyonları, oyunlar veya chatbot akışlarıyla onu hayata geçirir.

Rosebud AI, bir kampanya, markalı bir mini oyun veya sürükleyici bir açılış sayfası ihtiyacınız olsun, her zaman minimum çabayla sonuç verir. Sonuç: Bu araç, entegrasyonlara değil fikirlere odaklanarak olağanüstü dijital deneyimler sunmanıza yardımcı olur.

🔎 Biliyor muydunuz? Rosebud AI, The Sims oyununda oyunculara yapı modunda sınırsız kaynak sağlayan hile kodundan adını almıştır.

Rosebud AI'nın en iyi özellikleri

Basit metin komutları kullanarak reklamlar ve pazarlama içeriği için dinamik karakter animasyonları oluşturun

Tek tıklamayla kurulum ve mevcut projeleri yeniden düzenleme özelliği ile uygulamaları ve oyunları zahmetsizce başlatın

Kolay topluluk erişimi ve işbirliği için ana sayfadaki doğrudan Discord bağlantısıyla fikirlerinizi anında paylaşın

Rosebud AI sınırlamaları

Profesyonel tasarımcıların markaya özgü stil oluşturmak için ihtiyaç duyduğu hassasiyet ve yaratıcı kontrol eksikliği

Uygulamaları piyasaya sürmekten çok oluşturmaya odaklanır, bu da teslimattan sonra satışları ve müşteri etkileşimini ölçmeyi zorlaştırır

Rosebud AI fiyatlandırması

Yeni başlayanlar: Ücretsiz

Bağımsız Geliştirici: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

10X Dev: Kullanıcı başına aylık 30 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 50 $

Rosebud AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcıların Rosebud AI hakkında söyledikleri

Bir Redditor'un yorumları şöyle:

“GameMaker'ı kullanarak elde edebileceğimden çok daha fazlasını bu şekilde elde edebilmem harika. AI kullanarak karmaşık oyun öğeleri ve özellikleri oluşturmak çok daha kolay. ”

“GameMaker'ı kullanarak elde edebileceğimden çok daha fazlasını bu şekilde elde edebilmem harika. AI kullanarak karmaşık oyun öğeleri ve özellikleri oluşturmak çok daha kolay. ”

8. LocoKit (Coğrafi ve özel iş akışı uygulamaları oluşturmak için en iyisi)

via LocoKit

LocoKit, özel mantığı izlemesi gereken, veritabanına dayalı, rafine uygulamaları dakikalar içinde oluşturmak için tasarlanmıştır. Bu araç, haritalama ve rota optimizasyonu gibi tam yığın web uygulamalarında uzmanlaşmıştır ve yüksek kişiselleştirme ve bağlamsal etkileşim sağlar. Elektronik tablo benzeri, sezgisel arayüzü ve özelleştirilebilir veri modelleme özelliği, düzeni tanıdık tutar ve SQL eklentilerini önler

LocoKit'in en iyi özellikleri

Yerleşik PostGIS özellikleriyle uygulamalarınızda kesin coğrafi öğeleri işaretleyin

Erişim stratejiniz etrafında verileri yapılandırın, potansiyel müşterileri kampanyalara bağlayın, takipleri izleyin veya görsel, ilişkisel modelleme ile huninizdeki kullanıcı eylemlerini birbirine bağlayın

Kullanıcı ve grup tabanlı rollerle tablo düzeyinde ayrıntılı izinler belirleyin

LocoKit sınırlamaları

Öncelikle iOS cihazlara odaklanmıştır, bu da platformlar arası erişilebilirliği sınırlayabilir

LocoKit fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

LocoKit puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. WebSim. ai (Web sitelerinde kullanıcı yolculuklarını simüle etmek için en iyisi)

Simülasyonlarda uzmanlaşmış bir başka araç da WebSim. ai. Bu çözüm, isteğe bağlı etkileşimli web deneyimleriyle öne çıkıyor ve temalarınıza veya URL'lerinize göre işlevsel HTML web siteleri oluşturuyor. Sonnet 3. 5 ve DeepSeek R1 gibi AI modelleriyle çalışıyor.

Küçük işletmeler ve web uygulaması geliştiricileri, çeşitli sayfa düzenleri veya ödeme akışları ile farklı kullanıcı yolları ve müşteri etkileşimlerini hızlı bir şekilde canlandırabilir.

WebSim. ai en iyi özellikleri

Revizyon geçmişini benimseme seçeneği ile yeniden düzenlenmiş bir kullanıcı özelliğini uygulamanıza geri ekleyin

Hızlı düzeltmeler ve AI destekli otomatik düzeltme ile düzeltilebilir kod hatalarını bulun ve giderin

WebSim ile mevcut sayfanızda etkileşimli AI özelliklerini etkinleştirin. ai'nin Dil Modeli Entegrasyonu

WebSim. ai sınırlamaları

Şu anda daha geniş AI iletişim özelliklerinden ziyade web sitesi simülasyonuna odaklanmaktadır

Diğer pazarlama araçlarıyla sınırlı entegrasyon seçenekleri

WebSim. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

WebSim. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar WebSim. ai hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

WebSim'in sıradan insanlar için yaratıcılığı gerçeğe dönüştürmedeki muhteşemliğine hayran kaldım. Daha popüler olmamasına inanamıyorum.

WebSim'in sıradan insanlar için yaratıcılığı gerçeğe dönüştürmedeki başarısına hayran kaldım. Daha popüler olmamasına inanamıyorum.

10. Tabnine (Otomatik kod kişiselleştirme ve web entegrasyonu için en iyisi)

tabnine aracılığıyla

Tabnine, hızlı hareket etmek isteyen yazılım işleri, özellikle pazarlama takımları için gizli bir hazinedir. Öne çıkan özelliği olan AI destekli kod kişiselleştirme, geliştiricileri beklemeden hızlı web araçları, potansiyel müşteri puanlama komut dosyaları veya özel gösterge panelleri sunmanıza yardımcı olur.

İletişim otomasyonu veya müşteri yolculuklarını kişiselleştirme, Tabnine'ın AI önerileri yazdıkça tam kod snippet'lerini tamamlar. Ayrıca, ölçeklendirme sırasında verilerin gizli kalmasını sağlayan güvenli dağıtım özelliğine sahiptir.

Tabnine'ın en iyi özellikleri

Gizli kod tabanı eğitim özellikleriyle alana özgü modeller oluşturun

Tabnine'in AI tarafından oluşturulan kodu kamuya açık kodlarla karşılaştıran Provenance ve Attribution özelliği ile IP ve telif hakkı riskini en aza indirin

Otomatik test oluşturma ve dokümantasyon sentezi ile geliştirmeyi hızlandırın

Tabnine sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Tabnine'nin kaynak yoğun olduğunu ve büyük kod tabanlarında bellek sorunlarına neden olduğunu düşünüyor

Gerekenden daha fazla kod satırı oluşturma eğiliminde olabilir, bu da düzenlemeyi biraz sıkıcı hale getirir

Tabnine fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Geliştirici: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Tabnine puanları ve yorumları

G2: 4/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tabnine hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı paylaşıyor:

Kullandığımız programlama diline göre kod önerileri sunar. Bir geliştirici olarak birçok dil ile çalışıyorum ve sözdizimi konusunda zorlanıyorum, ancak bu bana çok yardımcı oluyor.

Kullandığımız programlama diline göre kod önerileri sunar. Bir geliştirici olarak birçok dil ile çalışıyorum ve sözdizimi konusunda zorlanıyorum, ancak bu bana çok yardımcı oluyor.

➡️ Daha fazla bilgi: Yazılım Geliştirmede AI Nasıl Kullanılır?

ClickUp ile Pazarlama ve Ürün Geliştirmeyi Başarın

Uygulama oluşturma süresini en aza indirmek, işletmelerin müşterilerinin benzersiz ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermesini sağlar. Ancak doğru AI uygulama oluşturucuyu seçmek, sadece popüler olduğu için Lovable AI'ya bağlı kalmak değildir.

Pazarlama takımları, teknik sorunlar olmadan çeviklik sağlayan düşük kodlu çözümlere ihtiyaç duyar. ClickUp ile AI kod üretiminin yanı sıra gerçek zamanlı analitik, tek tıklamayla dağıtım ve sorunsuz entegrasyonlar elde edersiniz.

ClickUp, bir uygulama geliştirme aracından daha fazlasıdır; görev yönetimini, takım işbirliğini ve kampanya denetimini kolaylaştırır. AI destekli yardım ve ş Akışı araçları, baştan sona olağanüstü bir müşteri deneyimi sunar.

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