2025'te İş Büyümesi için En İyi 10 Lovable AI Alternatifi

Son dakika lansmanı için bir açılış sayfasına mı ihtiyacınız var? Ya da bir sonraki web seminerinizden potansiyel müşteriler elde etmek için şık bir mikro site mi? Lovable AI, en hızlı geliştiriciniz gibi devreye girer; kod yok, sadece enerji var.
Akıllı, ölçeklenebilir ve büyüleyici derecede basit. Sevmemek için bir neden yok, değil mi?
Özelleştirme engelleriyle karşılaştığınızda, "fikirden uygulamaya saniyeler içinde" vaadi anlamını yitirmeye başlar. Ayrıca, uygulamayı kendiniz kontrol etmek istiyorsanız, biraz kısıtlanmış hissedebilirsiniz.
Kısa süre sonra, çıkışları gözlüyor olacaksınız. İyi haber mi? Kullanıcı dostu özelliğini kaybetmeden daha fazla esneklik sunan bir AI araçları dünyası var.
Asıl zorluk, nereye bakacağınızı bilmektir. Endişelenmeyin; en iyi Lovable AI alternatiflerini, öne çıkan özelliklerini, fiyatlandırma seçeneklerini ve kullanıcı yorumlarını bir araya getirdik.
En sevilen alternatiflere bir bakış
|Araç
|Anahtar özellikler
|En iyisi
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|– Yazma, kodlama, özetleme, otomasyonlar için AI – Beyaz Tahtalar, Belgeler, Not Alıcı, Formlar, Takvim, CRM – Proaktif iş akışları için Brain + Autopilot Ajanları
|Hepsi bir arada AI destekli pazarlama, geliştirme ve iş akışı otomasyonu arayan küçük ve kurumsal takımlar için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur
|Uizard
|– Ekran görüntüsünden makete ve tel kafesden prototipe – Doğal dil kullanıcı arayüzü oluşturma – Etkileşimli, düzenlenebilir tasarım araçları
|Hızlı açılış sayfası ve kampanya maketlerine ihtiyaç duyan startup'lar veya KOBİ'lerdeki pazarlama ve satış takımları için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 19 $/kullanıcı; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|Deco. cx
|– Kod düzeyinde kontrol ile gerçek zamanlı düzenleme – Yerleşik form/veri depolama ve A/B testi – Hızlı kişiselleştirme için yeniden kullanılabilir bileşenler
|Hızlı, etkileşimli siteler oluşturan e-ticaret pazarlama takımları ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur (2 kullanıcı); Ücretli planlar aylık 9 $/kullanıcı
|Reflex
|– Tek tıklamayla dağıtım özelliğine sahip tam yığın Python geliştirme – 60'tan fazla özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü bileşeni – Yerleşik kimlik doğrulama ve bulut altyapısı
|En uygun orta ölçekli takımlardaki kurucular ve pazarlamacılar için, minimum kurulumla tam kapsamlı uygulama prototipleri isteyenler
|Ücretsiz Hobby seviyesi; Aylık 20 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|Windsurf (eski adıyla Codeium)
|– Kod otomatik tamamlama ve bağlamsal AI sohbet – 70'den fazla dil desteği – DevOps önerileri ve IDE entegrasyonları
|En iyisi startup'larda pazarlama ve geliştirme takımları için e-posta şablonlarını, kod parçacıklarını ve kampanya ayarlamalarını otomatikleştirir
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 15 $/kullanıcıdan başlar
|Jitter
|– Sürükle ve bırak tarayıcı tabanlı animasyon – Sosyal medya ön ayarları ve sonsuz tuval – Zaman çizelgesi kontrolü ve geri bildirim paylaşımı
|Sosyal medya görselleri ve marka animasyonları oluşturan startup/KOBİ'lerdeki tasarımcılar ve sosyal medya ekipleri için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur; Studio planı aylık 19 $/kullanıcı; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|Rosebud AI
|– AI tarafından oluşturulan animasyonlar, mini oyunlar, sohbet akışları – Kampanyalar için görsel prototipleme – Anında remiks ve Discord tabanlı paylaşım
|Reklam görselleri ve etkileşimli içeriğe ihtiyaç duyan küçük işletmelerdeki yaratıcı ve büyüme pazarlama takımları için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 10–50 $/kullanıcı
|LocoKit
|– Coğrafi ve mantık tabanlı uygulama oluşturucu – Özel iş akışları için PostGIS ve veri modelleme – Uygulamalar için görsel SQL'siz arka uç
|Haritalama ve coğrafi olarak kişiselleştirilmiş uygulama akışlarına ihtiyaç duyan orta ölçekli kuruluşlardaki geliştiriciler ve saha operasyon takımları için en iyisi
|Ücretsiz ve açık kaynak
|WebSim. ai
|– AI destekli web sitesi simülasyonu – Revizyon geçmişi ve sayfa içi etkileşim – Web UX için HTML kodunu düzeltir ve oluşturur
|Kullanıcı yolculuklarını ve ödeme akışlarını simüle eden küçük işletme sahipleri ve ön uç geliştiriciler için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur
|Tabnine
|– AI kod önerileri ve gizli model eğitimi – Güvenli dağıtım ve otomatik test – IP güvenliği için kaynak kontrolü
|Kod otomasyonu ve web entegrasyonlarını özelleştiren yazılım takımları ve geliştirme odaklı kuruluşlar için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9–20 $/kullanıcı
Sevimli AI alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Lovable AI, daha fazla kontrol veya esneklik istemenize neden olabilir, ancak doğru alternatif, oluşturmaktan daha fazlasını yapmalıdır. İlgili ürünleri ve etkili pazarlamayı birleştirmenize olanak sağlamalıdır.
İşte, tercih edeceğiniz çözümde mutlaka bulunması gereken birkaç unsur:
- Daha derin özelleştirme: Temel şablonların ötesine geçmenize ve açılış sayfalarınızın, kampanyalarınızın ve kullanıcı akışlarınızın her ayrıntısını ince ayarlamanıza olanak tanıyan platformları arayın. Etkili özelleştirme, aynı zamanda kişiselleştirilmiş iş anlamına da gelir ve erişiminizin benzersiz olmasını sağlar
- Çeşitli entegrasyonlar: Harici hizmetler ve mevcut CRM, e-posta platformları ve analiz araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran alternatifleri tercih edin. Bu şekilde, daha iyi etkileşim, iş akışlarının kesintiye uğraması pahasına gerçekleşmez
- Çok kanallı erişim: E-posta, SMS, sosyal medya ve canlı sohbet dahil olmak üzere birden fazla temas noktasında hedef kitlenizin ilgisini çeken çözümleri tercih edin. Tek yönlü iletişim silolarından çıkmaya öncelik verin
- Hızlı A/B testi desteği: Farklı web sayfalarında, e-posta dizilerinde ve kampanya öğelerinde ayrıntılı A/B testleri gerçekleştiren araçlara öncelik verin. Testleri ne kadar hızlı gerçekleştirirseniz, yaklaşımınızı o kadar çabuk optimize edebilir ve etkileşimi en üst düzeye çıkarabilirsiniz
- Fiyatlandırma ve müşteri desteği: Hızlı destek ve net fiyatlandırma yapılarına sahip yazılımları tercih edin. Gizli ücretlerden kaçının ve müşteri hizmetlerinden yararlanmaya devam edin, böylece yardıma ihtiyacınız olduğunda asla yalnız kalmazsınız
En İyi 10 Lovable AI Alternatifi
İhtiyacınız olan şeye odaklanarak, piyasada bulunan en iyi Lovable alternatiflerini inceleyelim.
1. ClickUp (Çok yönlü pazarlama yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)
Lovable AI, doğal dil sohbeti kullanarak uygulama ve kod oluşturmaya odaklanır, ancak hepsi bu kadar. Genellikle işletmelerin bağlantısız platformlar arasında hikaye noktaları, uygulama kodu ve diğer çıktıları arasında gidip gelmesine neden olur.
ClickUp ise, pazarlamacılar ve geliştiriciler için tüm verimlilik çözümlerini tek bir alanda bir araya getiren, yapay zeka destekli iş için her şey uygulamasıdır.
Anket hazırlığından analitik görselleştirmeye kadar her şey için 30'dan fazla aracın ötesinde, ClickUp ayrıca proje yönetimi ve bilgi yönetiminden içerik oluşturma ve ajans otomasyonuna kadar tüm işle ilgili sorunlar için özel bir AI çözümü sunar.
ClickUp'ın AI yeteneklerinin merkezinde, çalışma alanınızın bağlamını anlayan ve ClickUp Görevlerinizi, Belgelerinizi, yorumlarınızı, ses ve video Kliplerinizi, Gösterge Panellerinizi ve wiki'lerinizi birbirine bağlayarak anında alakalı yanıtlar sunan "sinir ağı" ClickUp Brain yer alır.
Kişiselleştirilmiş stand-up'lar, proje güncellemeleri ve eylem öğeleri listeleri oluşturmaktan, PRD'ler ve test planları gibi teknik belgelere kadar, uzun tartışmaları özetlemeye ve ses/video klipleri transkripsiyonuna kadar, akıllıca çalışmak ve günlük gereksinimlerinizi karşılamak için tasarlanmıştır.
Pazarlama, satış ve operasyonel çabalarınızı birleştirir. Ürün fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olur ve hatta kapsamlı lansman belgeleri oluşturur.
CRM ve satış verilerinizi bağladığınızda, trendleri ortaya çıkarabilir ve büyük bir kısmı müşteri araştırmasını gerçekleştirebilirsiniz.
Görev açıklamalarında, yorumlarda, Belgelerde ve ClickUp'ın yerel Sohbetinde, ClickUp Brain'i kullanarak saniyeler içinde soru sorabilir, otomatik özetleme yapabilir, yazımı iyileştirebilir, yazım denetimi yapabilir veya içeriği çevirebilirsiniz. Ayrıca, AI Alanları, görev özetlerini ve eylem öğelerini doğrudan iş akışınızda otomatik olarak oluşturabilir.
Sınırsız AI tarafından oluşturulan görüntüler mi istiyorsunuz? ClickUp Beyaz Tahtalarına gidin ve basit İngilizce komutlarla fikirlerinizi hayata geçirin.
Kendi uygulamanızı oluşturmak için kod oluşturmak, hata ayıklamak veya iyileştirmek mi istiyorsunuz? Uygulama fikrinizi açıklayın, ClickUp Brain markanızın tonuna, işlevselliğine ve tasarımına uygun kod oluşturur. Teknik bilgiye gerek yok; AI'ya kullanım örneğini belirtin, gerisi halledilir.
Sonuç olarak, Brain, derin araştırmadan dağıtım çözümlerine kadar ürün planlamasında her pazarlamacının sahne arkası geçiş kartıdır. Ayrıca, geliştirici ekibinin yapması gereken bir şey kalırsa, ClickUp Brain otomatik olarak görevler oluşturabilir ve bunları otomatik olarak atayabilir.
🧠 İlginç bilgi: Verimlilik araçlarına entegre AI özelliklerini düzenli olarak kullananların oranı sadece %12. Bu gruba girerek ne kadar ilerleyeceğinizi hayal edin.
Tüm bu güçlü özelliklerin daha fazla manuel iş anlamına geleceğinden mi endişeleniyorsunuz? Spoiler uyarısı: Öyle değil. ClickUp Otomasyonları ağır işi hallederken değil.
Satış ve pazarlama takımları için bu, yüksek niyetli potansiyel müşterileri otomatik olarak etiketlemek, form girişlerine göre takip işlemleri atamak veya anlaşmalar ilerledikçe kampanya güncellemelerini tetiklemek anlamına gelir. Görevleri güncellemek, dosyaları taşımak ve eylem noktalarını otomatik olarak atamak için akıllı koşullar ayarlayabilirsiniz.
ClickUp'ın doğal dil otomasyon oluşturucusuyla birlikte kullanıldığında, sezgisel komutlar aracılığıyla karmaşık iş akışları ("X olduğunda Y yap") oluşturabilirsiniz.
Pazarlama boru hattınızla entegre CRM güncellemeleri veya müşteri aktarımlarını erişimden işe alıma kadar otomatikleştirme gibi uçtan uca iş akışları bile oluşturabilirsiniz. Ajans brifinglerini paylaşıyor veya GitHub entegrasyonunuzla senkronizasyon yapıyor olun, Otomasyonlar dağınıklığı ortadan kaldırarak takımınızın önemli işlere odaklanmasını sağlar.
💡 Profesyonel İpucu: Takımınızın sık sık zaman harcadığı konulara göre birkaç otomasyon örneği hazırlayın. Bu, daha stratejik ve etkili ürün geliştirmeye odaklanmanızı sağlar.
Daha da fazla otomasyon mu istiyorsunuz?
ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları, önceden oluşturulmuş veya özel kurallara göre gözlemleyen, karar veren ve hareket eden proaktif AI yardımcılarıdır.
- Önceden oluşturulmuş Ajanlar, günlük/haftalık raporlar, özetler veya sohbet kanallarında "otomatik yanıtlar" içerir
- Özel Ajanlar, form gönderimleri gibi etkinlikleri tetikleyebilir ve özerk olarak görevler oluşturabilir, konulara yanıt verebilir, içeriği özetleyebilir veya sorunları üst düzeye taşıyabilir
Tetikleyiciler, koşullar, eylemler, araçlar ve bilgi kaynakları içeren kodsuz oluşturucular kullanırlar, bu da onları akıllı, uyarlanabilir otomasyon için ideal hale getirir.
Soruları yanıtlamaktan işleri özetlemeye, içerik taslağı oluşturmaktan iş akışlarını tetiklemeye kadar, ClickUp'ın AI katmanı her temas noktasına derinlemesine entegre edilmiştir.
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp AI (ClickUp Brain) kullanırken, Brain asistanının açılır menüsünden GPT‑4o, o1, o3‑mini, Claude 3. 7 Sonnet ve Gemini 2. 0 Flash‑Lite gibi farklı LLM'ler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.
Modelin güçlü yönlerini görevinizle uyumlu hale getirin:
- Hızlı taslaklar, basit özetler ve satır içi düzenlemeler için o3‑mini veya Flash‑Lite kullanın
- Güçlü yazım, incelikli üslup veya kod yardımı ihtiyacınız olduğunda Claude 3. 7 Sonnet'i seçin
- Karmaşık akıl yürütme, yoğun bağlam işleme veya çok adımlı iş akışları için GPT‑4o'ya geçin
✅ Sonuç: Maliyet veya gecikme yükünü önlerken, gerektiğinde GPT‑4o veya Claude'un yeteneklerinden yararlanmaya devam edersiniz — tüm bunları ClickUp çalışma alanınızdan ayrılmadan yapabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Formları ile etkileşim anketleri oluşturun, gerçek zamanlı işleri yakalayın ve ayrıntılı içgörüler elde edin
- ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak canlı aramalardan veya toplantılardan anahtar müşteri beklentilerini transkripsiyonlayın ve özetleyin
- ClickUp Takvim'deki AI destekli önerilerle pazarlama çabalarınızı ürün lansmanları ve etkinlik takvimleriyle senkronize edin
- ClickUp Belgeleri içinde zengin biçimlendirilmiş kampanya özetleri, sunumlar ve yaratıcı geri bildirimler oluşturun
- ClickUp Gösterge Panelleri ile potansiyel müşteri boru hatlarını, dönüşüm metriklerini ve takım bant genişliğini görselleştirin
- ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak takımlar arasında CRM temas noktalarını ve satış iş akışlarını birbirine bağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Tablo ve iş yükü görünümleri gibi bazı gelişmiş görünümleri, mobil uygulaması için optimize edilmemiştir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri
Bir G2 yorumcusu paylaşıyor:
Bu sadece bir proje yönetimi aracı değil, bizim için tam bir Operasyon Merkezi! Müşteri işlerinden CRM'imize kadar her şeyi yönetiyoruz ve seçeneklerin esnekliğini ve yerleşik otomasyonları çok seviyoruz. Ayrıca ClickUp'ın sürekli gelişmesini ve müşterilerini dinlemesini de çok seviyoruz!
Bu sadece bir proje yönetimi aracı değil, bizim için tam bir Operasyon Merkezi! Müşteri işlerinden CRM'imize kadar her şeyi yönetiyoruz ve seçeneklerin esnekliğini ve yerleşik otomasyonları çok seviyoruz. Ayrıca ClickUp'ın sürekli gelişmesini ve müşterilerini dinlemesini de çok seviyoruz!
📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere AI kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde AI destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.
2. Uizard (Markalı açılış sayfası oluşturma için en iyisi)
Bir peçeteye çizdiğiniz bir karalamayı işlevsel bir prototipe dönüştürebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Uizard bunu göz açıp kapayıncaya kadar yapar. AI tabanlı UI tasarım aracıyla, takımlar fikirlerini basitçe açıklayarak veya ekran görüntülerini yükleyerek maketler, tel kafesler ve etkileşimli prototipler oluşturabilir.
Kampanyaları hızlı bir şekilde görselleştirmek, kullanıcı akışlarını test etmek ve öğrenmek veya geliştirme ekiplerinin yardımı olmadan açılış sayfaları geliştirmek isteyen pazarlama ve satış takımları için çok uygundur.
Beyin fırtınası yaparken veya sunum yaparken, Uizard yaratıcılığınızın akışını sürdürerek tasarımı bir cümle yazmak kadar kolay hale getirir.
🔎 Biliyor muydunuz? Uizard, 2017 yılında pix2code adlı bir makine öğrenimi projesi olarak başladı. Silikon Vadisi'ndeki birçok klişe gibi, Mountain View'da bir garaj hackathonundan neredeyse bir yıl sonra kuruldu.
Uizard'ın en iyi özellikleri
- Uygulamaların, özelliklerin veya dijital ürünlerin görüntülerini yerleşik ekran görüntüsü tarayıcısıyla düzenlenebilir maketlere dönüştürün
- El ile çizilmiş tel kafesleri dijitalleştirin ve tel kafes modu ile doğruluk kontrolü elde edin
- Etkileşimli prototiplerle ürün lansman sürelerini kısaltın ve yinelemeleri artırın
Uizard sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, ekrandaki tek tek bileşenler için React ve CSS kodunun süreci yavaşlattığını düşünüyor
- Kapsamlı proje tasarımı için gerekli tüm özellik ve işlevler eksiktir
Uizard fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Uizard puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Uizard hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Sadece fikrinizi açıklayın, Uizard kolayca prototipe veya koda dönüştürülebilen şık bir tasarım oluşturur.
Sadece fikrinizi açıklayın, Uizard kolayca prototipe veya koda dönüştürülebilen şık bir tasarım oluşturur.
3. Deco. cx (Pazarlama web sitelerinin gerçek zamanlı kişiselleştirilmesi için en iyisi)
Deco. cx, satış ve pazarlama takımlarının özellikle e-ticarette yüksek dönüşüm sağlayan deneyimler oluşturmasını sağlayan, son derece hızlı bir ön uç platformdur. Dinamik açılış sayfalarından kişiselleştirilmiş mağaza vitrinlerine kadar, kod gerektirmeyen arayüzü hız, esneklik ve performans için tasarlanmıştır.
Deco. cx ayrıca modern yığınlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve takımlara müşteriye sunulan içerik üzerinde tam kontrol sağlar. İster A/B testi teklifleri ister kampanyaları yerelleştirme olsun, Deco. cx hızlı bir şekilde başlatmanıza, sık sık yinelemenize ve daha etkili bir şekilde etkileşim kurmanıza olanak tanır.
Deco. cx'in en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı düzenleme ve tam kod esnekliği ile kampanya lansmanlarını hızlandırın
- Deco'nun her sitede yerleşik, kenar dağıtımlı SQLite veritabanıyla anında formlar oluşturun ve verileri yakalayın
- Renkler, düğmeler ve tipografi üzerinde kolay değişiklikler yapmak için yeniden kullanılabilir bileşenler, stiller ve şablonlarla marka kimliğini hızlı bir şekilde özelleştirin
Deco. cx sınırlamaları
- Kodsuz ve tam kodlu modlar arasında geçiş yapmak genellikle değişikliklerin üzerine yazılmasına veya kaybolmasına neden olur
- Sınırlı sayıda barındırma seçeneğini destekler, bazı takımlar için dağıtım esnekliğini kısıtlar
Deco. cx fiyatlandırması
- Ücretsiz plan (sadece 2 kullanıcı)
- GIT Tabanlı CMS: Kullanıcı başına aylık 9 $ ve daha fazla kullanıcı için aylık 2 $ ek ücret
- Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $ ve her 10.000 sayfa görünümü için 8
Deco. cx puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
➡️ Daha fazla bilgi: Bir UX Tasarımcısının Günlük Hayatı: Sorumluluklar, Zorluklar ve Olmazsa Olmaz Araçlar
4. Reflex (Pazarlama prototipleri oluşturmak ve test etmek için en iyisi)
Reflex, Python'da yazılım geliştiren takımlar için popüler bir çözümdür. Arka uç ve ön uç mantık çerçevesi, birden fazla dil arasında geçiş yapmadan özel araçlar isteyen kurucular ve pazarlamacılar için idealdir.
Çözüm, 60'ın üzerinde özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü bileşenine sahiptir ve hızlı bulut dağıtımı sunar. Bu, Reflex'i hızlı prototip oluşturma ve AI destekli uygulama lansmanları için uzmanlaştırır.
Ayrıca, gösterge panellerinden CRM'lere ve müşteri portallarına kadar her şey, bu araç daha hızlı ve daha yenilikçi projeler sunmanıza yardımcı olur.
Reflex'in en iyi özellikleri
- Tek dilli tam yığın geliştirme ile uygulama mantığınızı basitleştirin
- Tek tıklamayla bulut dağıtım desteği ile üretime hazır araçları anında başlatın
- Google, Magic Link ve Captcha gibi yerleşik kimlik doğrulama seçenekleriyle kullanıcıları zahmetsizce yönetin
Refleks sınırlamaları
- Yeni ve hızla gelişen bir çerçeve olması nedeniyle sınırlı eklenti ekosistemi
- Bazı kullanıcılar, sık API değişikliklerinin kesintilere neden olabileceğini bildiriyor
Refleks fiyatlandırma
- Hobi: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla
- Takım: Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Reflex puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Reflex hakkında gerçek kullanıcıların yorumları
Reddit'te bu araçla ilgili bir yorum şöyle:
Ekosistemi anladığınızda aslında oldukça akıcı. Güvenlik takımımız için yük dengeleyicinin arkasında otomatik ölçeklendirme grubuna dağıtılan bir uygulama geliştirdim.
Ekosistemi anladıktan sonra aslında oldukça akıcı. Güvenlik takımımız için yük dengeleyicinin arkasında otomatik ölçeklendirme grubuna dağıtılan bir uygulama geliştirdim.
➡️ Daha fazla bilgi: Tasarımcılar için En İyi Prototip Oluşturma Araçları
5. Windsurf—eski adıyla Codeium (kampanya sayfaları için otomatik kodlama için en iyisi)
Zihin okuma yeteneğine sahip bir kodlama arkadaşınız olmasını ister miydiniz? Windsurf (eski adıyla Codeium), özellikle geliştiricilerin peşinden koşmadan nihai ürünleri değiştirmek isteyen satış ve pazarlama takımları için böyle hissettirebilir.
Araç, VS Code ve PyCharm ile entegre olarak, düzenleme işlemlerinizi hızlandırmak için 70'ten fazla dilde DevOps otomasyonları ve akıllı öneriler sunar. Windsurf ayrıca, açılış sayfası düzeltmelerini ve e-posta şablon güncellemelerini verimli bir şekilde gerçekleştiren bir AI sohbet özelliğine sahiptir.
Windsurf (eski adıyla Codeium) en iyi özellikler
- Bağlamsal kod düzenleme algoritmalarıyla kod sorunlarını anında düzeltin
- Çeşitli otomatik tamamlama seçenekleriyle rutin kodlama görevlerini hızlandırın ve teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların yükünü azaltın
- İzin verilmeyen verilerle ilgili hiçbir eğitim almadan kodunuzu gizli ve güvenli tutun
Windsurf (eski adıyla Codeium) sınırlamaları
- Kullanıcılar, rakiplerine kıyasla iş akışı otomasyonları, kod özelleştirme ve destek konusunda geride olduğunu düşünüyor
- AI algoritmaları, alışılmadık veya karmaşık kod bloklarını işlerken o kadar etkili değildir
Windsurf (eski adıyla Codeium) fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla
Windsurf (eski adıyla Codeium) puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcıların Windsurf (eski adıyla Codeium) hakkında söyledikleri
Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:
Bugün Windsurf ile oynuyordum. Bir projeyi başlatmak gerçekten çok hızlı. Şimdiye kadar bir Laravel projesi üzerinde çalışırken fark ettim ki, düzeltmesini istememe gerek kalmadan istediğim çoğu şeyi yapabiliyor. Düzeltmesini istediğimde, hangi dosyaları düzenlemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Yaptığı şeyin doğru olup olmadığını kontrol etmeden ilerlemesine izin verdiğim için projenin başından başlamak zorunda kaldım.
Bugün Windsurf ile oynuyordum. Bir projeyi başlatmak gerçekten çok hızlı. Şimdiye kadar bir Laravel projesinde çalıştım ve istediğim çoğu şeyi, düzeltmesini istememe gerek kalmadan yapabiliyor. Düzeltmesini istediğimde, hangi dosyaları düzenlemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Projenin başından yeniden başlamak zorunda kaldım çünkü neyin doğru olup olmadığını kontrol etmeden ilerlemesine izin verdim.
6. Jitter (Tasarım ve sosyal medya animasyonu için en iyisi)
Jitter, hızlı, eğlenceli ve sorunsuz animasyonlar için bir tasarım çözümüdür. Tarayıcı tabanlı düzenleyicisi şık, basit ve sosyal medya öğeleri içerir.
Ayrıca, markanızın görselleri tam olarak istediğiniz gibi olana kadar sonsuz sürümleri ve düzenleri test etmek için sonsuz bir tuval sunar. Yaratıcı akışınızı sürdürmenizi sağlayan gerçek zamanlı önizlemelerle ışık hızında çalışır.
Ayrıca, Jitter Instagram, YouTube, Facebook ve daha fazlası için yerleşik boyut ön ayarlarına sahiptir, bu da kampanyaların manuel olarak yeniden boyutlandırılmasına gerek olmadığı anlamına gelir. Sadece seçin, canlandırın ve yayınlayın.
Jitter'ın en iyi özellikleri
- Basit erişim bağlantıları ile işbirliğine dayalı tasarımı geliştirmek için anında geri bildirim ekleyin ve paylaşın
- Katmanlar arasında animasyonlar için kopyala ve yapıştır özelliği ile sosyal medya içeriklerinizde tutarlılığı koruyun
- Zaman çizelgesi özelliği ile animasyonlarınızı zamanlayın ve düzenleyin
Jitter sınırlamaları
- Masaüstü animasyon yazılımlarına kıyasla sınırlı dışa aktarma biçimi seçenekleri
- Tarayıcı tabanlı olduğu için çevrimdışı erişim seçeneği yoktur
Jitter fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Studio: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jitter puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcıların Jitter hakkında söyledikleri
G2 incelemesi şöyle diyor:
Jitter, sosyal ağlarda ve açıklayıcı videolarda kullanışlı, akıcı ve kısa animasyonlar oluşturmada yararlı olduğunu kanıtladı. Program kullanıcı dostu ve önceden oluşturulmuş varlıklarla birlikte geldiğinden, kullanmaya başlamak için neredeyse hiçbir teknik bilgi gerekmez.
Jitter, sosyal ağlarda ve açıklayıcı videolarda kullanışlı, akıcı ve kısa animasyonlar oluşturmada yararlı olduğunu kanıtladı. Program kullanıcı dostu ve önceden oluşturulmuş varlıklarla birlikte geldiğinden, kullanmaya başlamak için neredeyse hiçbir teknik bilgi gerekmez.
➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi AI Ürün Fikri Üretici Araçları
Bu videoda pazarlama için AI kullanma konusunda en iyi ipuçlarımızı alın:
7. Rosebud AI (Reklam ve kişilik görselleri için en iyisi)
Rosebud AI, pazarlamacılara ve yaratıcı takımlara kod yazmadan etkileşimli içerik, reklam görselleri ve animasyonlu karakterler oluşturmak için cesur ve yeni bir yol sunar. İstediğinizi tarif edin; platform, AI tarafından oluşturulan karakter animasyonları, oyunlar veya chatbot akışlarıyla onu hayata geçirir.
Rosebud AI, bir kampanya, markalı bir mini oyun veya sürükleyici bir açılış sayfası ihtiyacınız olsun, her zaman minimum çabayla sonuç verir. Sonuç: Bu araç, entegrasyonlara değil fikirlere odaklanarak olağanüstü dijital deneyimler sunmanıza yardımcı olur.
🔎 Biliyor muydunuz? Rosebud AI, The Sims oyununda oyunculara yapı modunda sınırsız kaynak sağlayan hile kodundan adını almıştır.
Rosebud AI'nın en iyi özellikleri
- Basit metin komutları kullanarak reklamlar ve pazarlama içeriği için dinamik karakter animasyonları oluşturun
- Tek tıklamayla kurulum ve mevcut projeleri yeniden düzenleme özelliği ile uygulamaları ve oyunları zahmetsizce başlatın
- Kolay topluluk erişimi ve işbirliği için ana sayfadaki doğrudan Discord bağlantısıyla fikirlerinizi anında paylaşın
Rosebud AI sınırlamaları
- Profesyonel tasarımcıların markaya özgü stil oluşturmak için ihtiyaç duyduğu hassasiyet ve yaratıcı kontrol eksikliği
- Uygulamaları piyasaya sürmekten çok oluşturmaya odaklanır, bu da teslimattan sonra satışları ve müşteri etkileşimini ölçmeyi zorlaştırır
Rosebud AI fiyatlandırması
- Yeni başlayanlar: Ücretsiz
- Bağımsız Geliştirici: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- 10X Dev: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 50 $
Rosebud AI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcıların Rosebud AI hakkında söyledikleri
Bir Redditor'un yorumları şöyle:
“GameMaker'ı kullanarak elde edebileceğimden çok daha fazlasını bu şekilde elde edebilmem harika. AI kullanarak karmaşık oyun öğeleri ve özellikleri oluşturmak çok daha kolay. ”
“GameMaker'ı kullanarak elde edebileceğimden çok daha fazlasını bu şekilde elde edebilmem harika. AI kullanarak karmaşık oyun öğeleri ve özellikleri oluşturmak çok daha kolay. ”
8. LocoKit (Coğrafi ve özel iş akışı uygulamaları oluşturmak için en iyisi)
LocoKit, özel mantığı izlemesi gereken, veritabanına dayalı, rafine uygulamaları dakikalar içinde oluşturmak için tasarlanmıştır. Bu araç, haritalama ve rota optimizasyonu gibi tam yığın web uygulamalarında uzmanlaşmıştır ve yüksek kişiselleştirme ve bağlamsal etkileşim sağlar. Elektronik tablo benzeri, sezgisel arayüzü ve özelleştirilebilir veri modelleme özelliği, düzeni tanıdık tutar ve SQL eklentilerini önler
LocoKit'in en iyi özellikleri
- Yerleşik PostGIS özellikleriyle uygulamalarınızda kesin coğrafi öğeleri işaretleyin
- Erişim stratejiniz etrafında verileri yapılandırın, potansiyel müşterileri kampanyalara bağlayın, takipleri izleyin veya görsel, ilişkisel modelleme ile huninizdeki kullanıcı eylemlerini birbirine bağlayın
- Kullanıcı ve grup tabanlı rollerle tablo düzeyinde ayrıntılı izinler belirleyin
LocoKit sınırlamaları
- Öncelikle iOS cihazlara odaklanmıştır, bu da platformlar arası erişilebilirliği sınırlayabilir
LocoKit fiyatlandırması
- Ücretsiz ve açık kaynak
LocoKit puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. WebSim. ai (Web sitelerinde kullanıcı yolculuklarını simüle etmek için en iyisi)
Simülasyonlarda uzmanlaşmış bir başka araç da WebSim. ai. Bu çözüm, isteğe bağlı etkileşimli web deneyimleriyle öne çıkıyor ve temalarınıza veya URL'lerinize göre işlevsel HTML web siteleri oluşturuyor. Sonnet 3. 5 ve DeepSeek R1 gibi AI modelleriyle çalışıyor.
Küçük işletmeler ve web uygulaması geliştiricileri, çeşitli sayfa düzenleri veya ödeme akışları ile farklı kullanıcı yolları ve müşteri etkileşimlerini hızlı bir şekilde canlandırabilir.
WebSim. ai en iyi özellikleri
- Revizyon geçmişini benimseme seçeneği ile yeniden düzenlenmiş bir kullanıcı özelliğini uygulamanıza geri ekleyin
- Hızlı düzeltmeler ve AI destekli otomatik düzeltme ile düzeltilebilir kod hatalarını bulun ve giderin
- WebSim ile mevcut sayfanızda etkileşimli AI özelliklerini etkinleştirin. ai'nin Dil Modeli Entegrasyonu
WebSim. ai sınırlamaları
- Şu anda daha geniş AI iletişim özelliklerinden ziyade web sitesi simülasyonuna odaklanmaktadır
- Diğer pazarlama araçlarıyla sınırlı entegrasyon seçenekleri
WebSim. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
WebSim. ai puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar WebSim. ai hakkında ne diyor?
Reddit'te bir yorum şöyle diyor:
WebSim'in sıradan insanlar için yaratıcılığı gerçeğe dönüştürmedeki muhteşemliğine hayran kaldım. Daha popüler olmamasına inanamıyorum.
WebSim'in sıradan insanlar için yaratıcılığı gerçeğe dönüştürmedeki başarısına hayran kaldım. Daha popüler olmamasına inanamıyorum.
10. Tabnine (Otomatik kod kişiselleştirme ve web entegrasyonu için en iyisi)
Tabnine, hızlı hareket etmek isteyen yazılım işleri, özellikle pazarlama takımları için gizli bir hazinedir. Öne çıkan özelliği olan AI destekli kod kişiselleştirme, geliştiricileri beklemeden hızlı web araçları, potansiyel müşteri puanlama komut dosyaları veya özel gösterge panelleri sunmanıza yardımcı olur.
İletişim otomasyonu veya müşteri yolculuklarını kişiselleştirme, Tabnine'ın AI önerileri yazdıkça tam kod snippet'lerini tamamlar. Ayrıca, ölçeklendirme sırasında verilerin gizli kalmasını sağlayan güvenli dağıtım özelliğine sahiptir.
Tabnine'ın en iyi özellikleri
- Gizli kod tabanı eğitim özellikleriyle alana özgü modeller oluşturun
- Tabnine'in AI tarafından oluşturulan kodu kamuya açık kodlarla karşılaştıran Provenance ve Attribution özelliği ile IP ve telif hakkı riskini en aza indirin
- Otomatik test oluşturma ve dokümantasyon sentezi ile geliştirmeyi hızlandırın
Tabnine sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Tabnine'nin kaynak yoğun olduğunu ve büyük kod tabanlarında bellek sorunlarına neden olduğunu düşünüyor
- Gerekenden daha fazla kod satırı oluşturma eğiliminde olabilir, bu da düzenlemeyi biraz sıkıcı hale getirir
Tabnine fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Geliştirici: Kullanıcı başına aylık 9 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $
Tabnine puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Tabnine hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı paylaşıyor:
Kullandığımız programlama diline göre kod önerileri sunar. Bir geliştirici olarak birçok dil ile çalışıyorum ve sözdizimi konusunda zorlanıyorum, ancak bu bana çok yardımcı oluyor.
Kullandığımız programlama diline göre kod önerileri sunar. Bir geliştirici olarak birçok dil ile çalışıyorum ve sözdizimi konusunda zorlanıyorum, ancak bu bana çok yardımcı oluyor.
➡️ Daha fazla bilgi: Yazılım Geliştirmede AI Nasıl Kullanılır?
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