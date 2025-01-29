2025'in Tasarımcılar için En İyi 10 Prototip Oluşturma Aracı

UX Tasarımcıları, çekici kullanıcı deneyimleri oluşturmak için çok sayıda araca güvenir. Tasarımcıların kullandığı araçlardan biri, oluşturdukları tasarımların görünümünü ve hissini simüle etmek için kullanılan prototip aracıdır.
Ancak, prototip oluşturma araçlarının bolluğu, belirli bir proje için ideal olanı seçmeyi zorlaştırır.
Bu kılavuzla, en iyi 10 prototip oluşturma yazılımı çözümünü sunarak prototip oluşturma dünyasında yolunuzu bulmanıza yardımcı oluyoruz.
Prototip Oluşturma Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Bir prototip oluşturma aracı seçerken özel gereksinimleriniz belirleyici olsa da, değerlendirmeniz gereken bazı genel hususlar vardır.
- Çok yönlülük: Detay odaklı tasarımcılar olarak, prototipinize farklı gerçekçilik düzeyleri eklemek istersiniz. Düşük, orta ve yüksek kaliteli prototipleme ve iyi tasarımlar oluşturmanıza yardımcı olan sağlam bir eklenti ekosistemine sahip araçlar arayın
- Kullanım kolaylığı: Basit bir kullanıcı arayüzüne ve sürükle ve bırak gibi özelliklere sahip bir prototip oluşturma aracı seçin, böylece aracı kullanmayı öğrenmek için saatler harcamazsınız
- İşbirliği: Bir tasarımcı takımının uygulama oluşturmak için işbirliği yapması gereken durumlarda, takımların projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanıyan araçları seçmek en iyisidir
- Paylaşım kolaylığı: Prototiplerin bağlantı formunda kolayca paylaşılmasını sağlayan yüksek kaliteli prototip oluşturma araçlarını seçin
- Geliştiriciye aktarım: Prototip oluşturma araçları, geliştirme sürecini hızlandırmalıdır. Tasarımları yeniden oluşturmak zorunda kalmamaları için geliştiricilere kolay aktarım sağlayan bir araç seçin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Prototip Oluşturma Aracı
2024'ün en beğenilen prototip oluşturma araçlarının bir listesini derledik. Bu araçların tümü zengin özelliklere sahip ve popülerdir ve her biri diğerlerine göre belirgin avantajlara sahiptir.
1. Figma
Figma ile, ürün geliştiren takımlar için özel olarak tasarlanmış çok yönlü, bulut tabanlı bir UI/UX tasarım aracına sahip olursunuz.
İşbirliğini öne çıkaran bir özellik olarak sunan Figma, takımların projeleri aynı anda yönetmesine ve üzerinde çalışmasına olanak tanır. Bu, Figma'yı dağıtılmış tasarım takımları için ideal bir işbirliği ve proje yönetimi aracı haline getirir.
Figma'nın güçlü prototip oluşturma aracı özellikleri, kodlama bilgisi gerektirmeden ayrıntılı tel kafesler, maketler ve etkileşimli prototipler oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, geliştiricilerin tasarımları oluşturdukları dosyada kodlara dönüştürmek için ihtiyaç duydukları ayrıntıları alabilecekleri bir "geliştirme modu" da bulunur.
Figma'nın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı olarak prototipleri birlikte oluşturun ve tasarımınızı dünya standartlarına taşıyın
- Yüksek kaliteli, kod gerektirmeyen prototipleri paylaşın ve gerçek zamanlı geri bildirim alın
- Geliştiricilerin tasarımları geliştirme moduyla koda dönüştürmesini sağlayın
- Figjam'ı kullanarak beyin fırtınası tekniklerini uygulayın ve tasarımlar üzerinde fikir üretin
- Tasarım yeteneklerini geliştirmek için yetenekli bir eklenti ekosistemi
- Son derece kolay aktarım
Figma sınırlamaları
- Figma, kodunu gerçek projeler oluşturmak için dışa aktarabileceğinizi iddia ediyor, ancak kod hacimli ve bozulmaya meyilli
- İzinler ve sürüm kontrolü iyileştirilmelidir
Figma fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Figma Professional: Düzenleyici başına aylık 12 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Figma Organization: Düzenleyici başına aylık 45 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Düzenleyici başına aylık 75 $, yıllık faturalandırılır
Figma puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (980+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (680+ yorum)
2. Origami Studio
Origami Studio, Facebook tarafından oluşturulan ve Mac için kullanılabilen ücretsiz bir tasarım ve prototip oluşturma aracıdır.
Tasarımcıların sürükle ve bırak özellikleriyle etkileşimli arayüzleri hızla oluşturup paylaşmalarını sağlar. Origami ayrıca Sketch ve Figma'dan katmanları sorunsuz bir şekilde içe aktarmanıza olanak tanır.
Origami Studio'da prototip oluşturmak, uygulamaların arkasındaki mantığı oluşturmak için Yama Düzenleyiciyi kullanmayı içerir. Animasyonlar, anahtarlar, boole operatörleri ve hatta telefon sensörlerinden okunan değerler dahil olmak üzere etkileyici bir yama kitaplığı mevcuttur.
Origami Studio'nun en iyi özellikleri
- Mantık dahil olmak üzere yüksek kaliteli prototipler elde edin
- Yama adı verilen önceden oluşturulmuş blokları kullanarak etkileşimler ve animasyonlar oluşturun
- Yama Kitaplığı'nda önceden oluşturulmuş yamaları edinin
- Prototip videolarını doğrudan Origami Studio'da yakalayın, kırpın ve dışa aktarın
Origami Studio sınırlamaları
- Büyük, çok ekranlı prototipler için çok uygun değildir
- Öğrenme eğrisi oldukça diktir
Origami Studio fiyatlandırması
- Ücretsiz
Origami Studio puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. InVision
InVision Prototype, ilgi çekici tasarım deneyimleri oluşturmak için mükemmel bir kodsuz ürün tasarım aracıdır. Tasarımcıların prototip içinde yorum bırakmasına ve birbirlerini etiketlemesine olanak tanıyarak, bu aracı yetenekli bir tasarım işbirliği çözümü haline getirir.
InVision, Sketch ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve Sketch'te tasarımlar oluşturup bunları InVision'da uygulanabilir prototiplere dönüştürmeyi mümkün kılar.
InVision ayrıca tasarım dosyalarını kolayca geliştirici özelliklerine dönüştüren bir Inspect özelliğine sahiptir.
InVision'ın en iyi özellikleri
- Prototip ekranlarınızı etkileşim ekleyen özellik olan sıcak noktalarla birbirine bağlayın
- InVision'ın duyarlı özellikleriyle her cihaz için tasarım yapın
- Tarayıcı içi ekran paylaşımı ve uygulama içi yorumlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Geliştiricilere varlıklarınıza ve tasarım özelliklerinize doğrudan erişim sağlayın
Invision sınırlamaları
- Tam kullanabilirlik için daha fazla eklenti gerekir
- Bazı kullanıcılar, InVision varlıklarını başka yazılımlara yerleştirirken sorun yaşadıklarını bildirmiştir
Invision fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7,95 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
H4: Invision puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (670+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (730+ yorum)
4. Protopie
ProtoPie, yalnızca prototip oluşturmaya odaklanan bir araçtır. ?
Öncelikle statik tel kafeslerinizi başka bir araçtan içe aktarmanız gerekecektir. ProtoPie, bunu kolaylaştırmak için Figma, Adobe XD ve Sketch için eklentilere sahiptir.
Dosyaları bir tel kafes aracından içe aktardıktan sonra, tetikleyiciler, yanıtlar ve nesneler ekleyerek bunları karmaşık, etkileşimli prototiplere dönüştürün.
Protopie ayrıca kolay önizleme ve paylaşım özelliklerine sahiptir. Yeni başlayanlar için mükemmeldir.
Protopie'nin en iyi özellikleri
- Video oyun tasarımı prototipleri oluşturun
- Prototipinizi çeşitli cihazlarda test edin
- Gerçek araç içinde kullanıcı testi yapın
- Figma, Adobe XD ve Sketch için eklentilerle tasarımlarınızı içe aktarın
- Öğrenmesi ve kullanması kolay
Protopie sınırlamaları
- Sıfırdan UI tasarımları oluşturmak için tasarlanmamıştır
- Gerçek zamanlı işbirliği yok
Protopie fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Düzenleyici başına aylık 67 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Protopie puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (23 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (45 yorum)
5. Adobe XD
Adobe XD, tasarımcıların düşük kaliteli tel kafesleri tek bir dosyada yüksek kaliteli prototiplere dönüştürmelerini sağlayan hızlı bir prototip oluşturma aracıdır. Vektör tabanlıdır, kod gerektirmez ve işbirliğine dayalı tasarımı destekler.
Adobe Creative Cloud içinde tasarımcılara doğrudan dosya aktarabilme özelliği, bu yazılımı tüm tasarım sürecini kolaylaştıran güçlü bir tasarım yazılımı haline getirir.
Ayrıca, paydaşların prototip üzerinde doğrudan geri bildirimde bulunabilmeleri için kolay paylaşım ve yorumlama seçenekleri sunarak yüksek düzeyde işbirliği sağlar.
Adobe XD'nin en iyi özellikleri
- Adobe Creative Cloud ile doğrudan entegrasyon sayesinde simge vektör tasarım dosyalarını ve görüntü varlıklarını XD'ye kolayca aktarın
- Masaüstü uygulamaları ve mobil cihazlarda prototipleri değerlendirin ve paylaşın
- Tekrar ızgaraları ve yığınlar gibi özelliklerle zaman kazanın ve tasarım sürecini basitleştirin
- Ses tabanlı prototip oluşturma komutlarıyla animasyonları tetikleyin
Adobe XD sınırlamaları
- Çok sezgisel bir arayüz değil
- Adobe Creative Cloud'a aşina olan kullanıcılar için en uygun seçenek
Adobe XD fiyatlandırması
- Bireysel: 9,99 $/ay (tek kullanıcı)
- Tek uygulama (sadece XD): Lisans başına aylık 33,99 $
- Adobe Creative Cloud: Lisans başına aylık 79,99 $
Adobe XD puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (480+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.000+ yorum)
6. Sketch
Bu araç yalnızca Apple kullanıcıları içindir.
Tasarımcılar, tel kafesler ve prototipler oluşturmak ve geliştiricilere teslim etmek için güçlü bir tasarım ve prototip oluşturma aracı olan Sketch'i kullanır.
Sketch ile statik tasarımlarınızı oluşturun ve ardından prototip oluşturma fonksiyonunu kullanarak önizleyin. Diğer paydaşları etiketleyerek geri bildirimlerini doğrudan Sketch tasarımlarınızda paylaşın.
Sketch'in en iyi özellikleri
- Esnek vektör düzenleme araçlarıyla vektör simgelerinizi tasarlayın ve yönetin
- Tasarımlarınızı gelecekteki projeleriniz için şablon olarak kaydedin
- İnternet erişiminiz olmasa bile çevrimdışı çalışın
- Tarayıcı tabanlı araçları kullanarak prototiplemeyi test edin ve tasarımları geliştiricilere aktarın
Sketch sınırlamaları
- Mac'e özel bir araç, bu yüzden Windows kullanıcıları şanssız mı?
- Sınırlı gerçek zamanlı işbirliği özellikleri
Sketch fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Yalnızca Mac lisansı: Lisans başına 120 $
Sketch puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (800'den fazla yorum)
7. Webflow
Webflow, tasarımcıların iki şeyi yapmasına olanak tanıyan güçlü, kod gerektirmeyen bir web tasarım aracıdır: yüksek kaliteli bir web sitesi tasarlamak ve yayınlanmaya veya daha fazla geliştirmeye hazır, tüm HTML, CSS ve Javascript kodlarını içeren canlı bir web sitesi oluşturmak.
Böylece, bir mockup ile kalmazsınız; üretim aşamasında bir web siteniz olur.
Webflow'un en iyi özellikleri
- Sezgisel sürükle ve bırak arayüzüyle kolayca tasarım yapın
- Gerçek, yapılandırılmış içerik etrafında sitenizi tasarlamak için güçlü bir yerleşik CMS edinin
- Üretime hazır bir şekilde geliştiricilere aktarın veya tasarımınızı hemen yayınlayın
- Gelişmiş animasyonlar, geçişler ve mikro etkileşim özellikleri elde edin
Webflow sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi oldukça diktir
- Sınırlı gerçek zamanlı işbirliği özellikleri
Webflow fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Temel: Aylık 14 $, yıllık faturalandırılır
- CMS: Yıllık 23 $
- İş: Aylık 39 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Webflow puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (520+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (227+ yorum)
8. Framer
Framer, etkileşimli prototipleri son derece hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyan yapay zeka destekli bir tasarım aracıdır.
Framer, sayfaları birbirine bağlayarak 3D efektler oluşturmak için kullanılan, kullanımı kolay ve kod gerektirmeyen bir araçtır.
Sürükle ve bırak etkileşimli bileşenleri, uyarlanabilir düzenleri ve sayfalama, kaydırma ve gezinme için yerleşik araçları ile tasarımcılar, canlı bir sürüm gibi hissettiren ve davranan yüksek kaliteli tasarımlar oluşturur.
Framer'ın en iyi özellikleri
- Kullanımı kolay sürükle ve bırak fonksiyonu
- Kod tabanlı prototipler oluşturmak için AI web sitesi oluşturucu
- Hazır şablonlar ve bileşenler
- Karmaşık ve özel animasyonlar ve etkileşimler ekleyin
- Web sitesine yerleşik bir CMS entegre edin
Framer sınırlamaları
- Biraz zor öğrenme eğrisi
- Bazı etkileşimli bileşenler nihai üründe farklı görünebilir
Framer fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Mini: Aylık 5 $, yıllık faturalandırılır
- Temel: Aylık 15 $, yıllık faturalandırılır
- Pro: Aylık 30 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Framer puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (86 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (21 yorum)
9. Axure
Koşullu mantığı uygulamak için en iyi prototip oluşturma araçlarından biri olarak kabul edilen Axure, etkileşimli tasarım için doğru prototip oluşturma aracını arayan tasarımcılar için geliştirilmiştir.
Kapsamlı etkileşim olanaklarının yanı sıra Axure, dokümantasyonu son derece basitleştirir. Notları, görevleri ve diğer önemli varlıkları düzenlemeye yardımcı olur, bunları ilgili paydaşların erişimine açar ve büyük projeler için mükemmel bir seçimdir.
Axure'un en iyi özellikleri
- Axure, mantık dahil olmak üzere sınırsız etkileşim olanağı sunduğunu iddia ediyor
- Uyarlanabilir düzenlerle tek bir sayfada masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar için tasarım yapın
- Paydaşların geri bildirimlerini doğrudan ekranda toplayın
- Otomatik kırmızı çizgiler, tasarım varlıkları ve CSS denetimi ile geliştiricilere kolayca aktarın
Axure sınırlamaları
- Kullanıcılar arayüzü bazen hantal ve tepkisiz bulabilir
Axure fiyatlandırması
- Pro: Aylık 25 $, kullanıcı başına yıllık faturalandırılır
- Takım: Aylık 42 $, kullanıcı başına yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Axure puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (270+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (100+ yorum)
10. Infragistics
Infragistics, uygulama prototiplerini daha hızlı oluşturmaya yardımcı olan bulut tabanlı bir sürükle ve bırak aracıdır. Önceden oluşturulmuş uygulama şablonlarıyla eksiksiz bir tasarımdan koda sistem sunarak, işletmelerin tasarımcı olmadan bile uygulamalarını geliştirmelerine yardımcı olur.
Infragistics'in en iyi özellikleri
- Kullanımı kolay
- Henüz tasarımcıları olmasa bile, geliştirme takımları için kod gerektirmeyen veya az kod gerektiren prototip oluşturma seçeneği
- Geliştiriciler için sorunsuz tasarım aktarım süreci
- Kullanıcı testi, uygulama oluşturma ve kod üretimi tek bir yerde
Infragistics sınırlamaları
- Kullanıcılar sınırlı özellik ve işlevselliği vurgulamıştır
- Uygulama performansı iyileştirilmeli
Infragistics fiyatlandırması
- UI: Geliştirici başına yıllık 1.295 $
- Ultimate: 1.495 $/yıl, geliştirici başına
- Profesyonel: Geliştirici başına yıllık 1.295 $
Infragistics puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (32 yorum)
- Capterra: 4,2/5 (94 yorum)
Diğer Tasarım Araçları
Tüm bu araçlar, ilgi çekici prototipler oluşturmada mükemmeldir.
Ancak, prototip oluşturma araçlarınızı tamamlamak, iş akışlarını kolaylaştırmak ve tasarım ve ürün takımlarınızın işbirliğini geliştirmek için Clickup gibi bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız olacaktır.
ClickUp ile tasarım verimliliğini en üst düzeye çıkarın
ClickUp, her boyuttaki tasarım takımına hitap eder ve görev yönetimi, takım işbirliği ve geri bildirim toplama için kapsamlı özellikler sunar. Zaman çizelgelerini, atanan kişileri ve ilerlemeyi tam olarak görmek için ClickUp Gösterge Paneli'nde tasarım isteklerini ve önceliklerini toplayın ve düzenleyin. Gösterge paneli, yöneticilerin takımlarının kapasitesini görselleştirerek kimin meşgul olduğunu ve kimin devreye girebileceğini görmelerine yardımcı olur.
ClickUp ayrıca, yaratıcı brief şablonları, tasarım sprint şablonları, beyin fırtınası şablonları ve tasarım inceleme şablonları gibi, tasarım ekipleri için özel olarak hazırlanmış bir şablon kitaplığı da sunar.
Gerçek zamanlı işbirliği için ClickUp, takımların beyin fırtınası yapmasına, strateji geliştirmesine ve tasarım fikirlerini haritalamasına olanak tanıyan bir dijital beyaz tahta aracı sunar. ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi, görsel bir merkez gibidir.
Dünya çapındaki tasarım takımları, fikir üretmek, görselleştirmek ve organize etmek için ClickUp Zihin Haritaları özelliğini kullanarak en iyi görsel taslağı elde ediyor. Zihin haritalama araçları, merkezi bir kavramı ve bununla ilgili görevleri birbirine bağlamaya yardımcı olur.
Ayrıca, ClickUp, maketleri tarayıcıda doğrudan oynatılan bir bağlantı ile video mesajları olarak paylaşmak için ClickUp Belgeleri gibi yerleşik işbirliği araçları sağlar; indirme gerekmez.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp, planlama, strateji, tel kafes ve proje yönetimi gibi özellikleri içeren temel prototipleme işlevlerini tamamlar
- Birden fazla tasarımcının senkronize olarak çalıştığı son derece işbirliğine dayalı bir ortam
- Mockup'lara başlamak için sezgisel sürükle ve bırak fonksiyonuna sahip ClickUp Beyaz Tahta
- Uzmanlar tarafından geliştirilen ClickUp AI, tasarımcıların tasarım kişilikleri, bileşenler, kullanıcı yolculukları ve yaratıcı özetler oluşturmasına yardımcı olur
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, prototip oluşturmaya özel bir araç değildir, ancak bu işlevi tamamlayıcı niteliktedir
- Tamamen işlevsel prototipler oluşturmak için etkileşimli tel kafesler yoktur
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
Uçtan uca tasarım yolculuğuna çıkın
Prototip oluşturma araçları, tasarım sürecinde önemli bir rol oynayarak statik fikirlerin canlı deneyimlere dönüşmesini sağlar. Bazı araçlar yalnızca prototip oluşturmaya odaklanırken, diğerleri yeteneklerini tel kafeslerden canlı koda kadar tüm tasarım yolculuğuna hizmet edecek şekilde genişletir.
Birden fazla paydaşın dahil olduğu büyük ölçekli projelerde prototipleme, geri bildirim toplamak, kullanılabilirliği test etmek ve tasarımı tekrar tekrar iyileştirmek için vazgeçilmez bir araçtır. Ancak prototipleme, daha geniş bir tasarım sürecinin yalnızca bir aşamasıdır.
Bu makale, tek bir aşamayı çözmenin ötesine geçerek, oluşturma sürecine değer katan araçlar arıyor. Kapsamlı özellikler paketi ile ClickUp, bu yaklaşımı örneklemektedir.
Odak noktanızı yalnızca prototiplemeden eksiksiz tasarım proje yönetimine kaydırarak yeni verimlilik ve yaratıcılık düzeylerine ulaşın. ?