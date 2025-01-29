2025'in Tasarımcılar için En İyi 10 Prototip Oluşturma Aracı

UX Tasarımcıları, çekici kullanıcı deneyimleri oluşturmak için çok sayıda araca güvenir. Tasarımcıların kullandığı araçlardan biri, oluşturdukları tasarımların görünümünü ve hissini simüle etmek için kullanılan prototip aracıdır.

Ancak, prototip oluşturma araçlarının bolluğu, belirli bir proje için ideal olanı seçmeyi zorlaştırır.

Bu kılavuzla, en iyi 10 prototip oluşturma yazılımı çözümünü sunarak prototip oluşturma dünyasında yolunuzu bulmanıza yardımcı oluyoruz.

Bir prototip oluşturma aracı seçerken özel gereksinimleriniz belirleyici olsa da, değerlendirmeniz gereken bazı genel hususlar vardır.

Çok yönlülük: Detay odaklı tasarımcılar olarak, prototipinize farklı gerçekçilik düzeyleri eklemek istersiniz. Düşük, orta ve yüksek kaliteli prototipleme ve iyi tasarımlar oluşturmanıza yardımcı olan sağlam bir eklenti ekosistemine sahip araçlar arayın Kullanım kolaylığı: Basit bir kullanıcı arayüzüne ve sürükle ve bırak gibi özelliklere sahip bir prototip oluşturma aracı seçin, böylece aracı kullanmayı öğrenmek için saatler harcamazsınız İşbirliği: Bir tasarımcı takımının uygulama oluşturmak için işbirliği yapması gereken durumlarda, takımların projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak : Bir tasarımcı takımının uygulama oluşturmak için işbirliği yapması gereken durumlarda, takımların projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanıyan araçları seçmek en iyisidir Paylaşım kolaylığı: Prototiplerin bağlantı formunda kolayca paylaşılmasını sağlayan yüksek kaliteli prototip oluşturma araçlarını seçin Geliştiriciye aktarım: Prototip oluşturma araçları, geliştirme sürecini hızlandırmalıdır. Tasarımları yeniden oluşturmak zorunda kalmamaları için geliştiricilere kolay aktarım sağlayan bir araç seçin

2024'ün en beğenilen prototip oluşturma araçlarının bir listesini derledik. Bu araçların tümü zengin özelliklere sahip ve popülerdir ve her biri diğerlerine göre belirgin avantajlara sahiptir.

1. Figma

figma aracılığıyla

Figma ile, ürün geliştiren takımlar için özel olarak tasarlanmış çok yönlü, bulut tabanlı bir UI/UX tasarım aracına sahip olursunuz.

İşbirliğini öne çıkaran bir özellik olarak sunan Figma, takımların projeleri aynı anda yönetmesine ve üzerinde çalışmasına olanak tanır. Bu, Figma'yı dağıtılmış tasarım takımları için ideal bir işbirliği ve proje yönetimi aracı haline getirir.

Figma'nın güçlü prototip oluşturma aracı özellikleri, kodlama bilgisi gerektirmeden ayrıntılı tel kafesler, maketler ve etkileşimli prototipler oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, geliştiricilerin tasarımları oluşturdukları dosyada kodlara dönüştürmek için ihtiyaç duydukları ayrıntıları alabilecekleri bir "geliştirme modu" da bulunur.

Figma'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı olarak prototipleri birlikte oluşturun ve tasarımınızı dünya standartlarına taşıyın

Yüksek kaliteli, kod gerektirmeyen prototipleri paylaşın ve gerçek zamanlı geri bildirim alın

Geliştiricilerin tasarımları geliştirme moduyla koda dönüştürmesini sağlayın

Figjam'ı kullanarak beyin fırtınası tekniklerini uygulayın ve tasarımlar üzerinde fikir üretin

Tasarım yeteneklerini geliştirmek için yetenekli bir eklenti ekosistemi

Son derece kolay aktarım

Figma sınırlamaları

Figma, kodunu gerçek projeler oluşturmak için dışa aktarabileceğinizi iddia ediyor, ancak kod hacimli ve bozulmaya meyilli

İzinler ve sürüm kontrolü iyileştirilmelidir

Figma fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Figma Professional: Düzenleyici başına aylık 12 $, yıllık olarak faturalandırılır

Figma Organization: Düzenleyici başına aylık 45 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Düzenleyici başına aylık 75 $, yıllık faturalandırılır

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (980+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (680+ yorum)

2. Origami Studio

Origami Studio, Facebook tarafından oluşturulan ve Mac için kullanılabilen ücretsiz bir tasarım ve prototip oluşturma aracıdır.

Tasarımcıların sürükle ve bırak özellikleriyle etkileşimli arayüzleri hızla oluşturup paylaşmalarını sağlar. Origami ayrıca Sketch ve Figma'dan katmanları sorunsuz bir şekilde içe aktarmanıza olanak tanır.

Origami Studio'da prototip oluşturmak, uygulamaların arkasındaki mantığı oluşturmak için Yama Düzenleyiciyi kullanmayı içerir. Animasyonlar, anahtarlar, boole operatörleri ve hatta telefon sensörlerinden okunan değerler dahil olmak üzere etkileyici bir yama kitaplığı mevcuttur.

Origami Studio'nun en iyi özellikleri

Mantık dahil olmak üzere yüksek kaliteli prototipler elde edin

Yama adı verilen önceden oluşturulmuş blokları kullanarak etkileşimler ve animasyonlar oluşturun

Yama Kitaplığı'nda önceden oluşturulmuş yamaları edinin

Prototip videolarını doğrudan Origami Studio'da yakalayın, kırpın ve dışa aktarın

Origami Studio sınırlamaları

Büyük, çok ekranlı prototipler için çok uygun değildir

Öğrenme eğrisi oldukça diktir

Origami Studio fiyatlandırması

Ücretsiz

Origami Studio puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

3. InVision

inVision aracılığıyla

InVision Prototype, ilgi çekici tasarım deneyimleri oluşturmak için mükemmel bir kodsuz ürün tasarım aracıdır. Tasarımcıların prototip içinde yorum bırakmasına ve birbirlerini etiketlemesine olanak tanıyarak, bu aracı yetenekli bir tasarım işbirliği çözümü haline getirir.

InVision, Sketch ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve Sketch'te tasarımlar oluşturup bunları InVision'da uygulanabilir prototiplere dönüştürmeyi mümkün kılar.

InVision ayrıca tasarım dosyalarını kolayca geliştirici özelliklerine dönüştüren bir Inspect özelliğine sahiptir.

InVision'ın en iyi özellikleri

Prototip ekranlarınızı etkileşim ekleyen özellik olan sıcak noktalarla birbirine bağlayın

InVision'ın duyarlı özellikleriyle her cihaz için tasarım yapın

Tarayıcı içi ekran paylaşımı ve uygulama içi yorumlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Geliştiricilere varlıklarınıza ve tasarım özelliklerinize doğrudan erişim sağlayın

Invision sınırlamaları

Tam kullanabilirlik için daha fazla eklenti gerekir

Bazı kullanıcılar, InVision varlıklarını başka yazılımlara yerleştirirken sorun yaşadıklarını bildirmiştir

Invision fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,95 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

H4: Invision puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (670+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (730+ yorum)

4. Protopie

protopie aracılığıyla

ProtoPie, yalnızca prototip oluşturmaya odaklanan bir araçtır. ?

Öncelikle statik tel kafeslerinizi başka bir araçtan içe aktarmanız gerekecektir. ProtoPie, bunu kolaylaştırmak için Figma, Adobe XD ve Sketch için eklentilere sahiptir.

Dosyaları bir tel kafes aracından içe aktardıktan sonra, tetikleyiciler, yanıtlar ve nesneler ekleyerek bunları karmaşık, etkileşimli prototiplere dönüştürün.

Protopie ayrıca kolay önizleme ve paylaşım özelliklerine sahiptir. Yeni başlayanlar için mükemmeldir.

Protopie'nin en iyi özellikleri

Video oyun tasarımı prototipleri oluşturun

Prototipinizi çeşitli cihazlarda test edin

Gerçek araç içinde kullanıcı testi yapın

Figma, Adobe XD ve Sketch için eklentilerle tasarımlarınızı içe aktarın

Öğrenmesi ve kullanması kolay

Protopie sınırlamaları

Sıfırdan UI tasarımları oluşturmak için tasarlanmamıştır

Gerçek zamanlı işbirliği yok

Protopie fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Düzenleyici başına aylık 67 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Protopie puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (23 yorum)

Capterra: 4,6/5 (45 yorum)

5. Adobe XD

adobe XD aracılığıyla

Adobe XD, tasarımcıların düşük kaliteli tel kafesleri tek bir dosyada yüksek kaliteli prototiplere dönüştürmelerini sağlayan hızlı bir prototip oluşturma aracıdır. Vektör tabanlıdır, kod gerektirmez ve işbirliğine dayalı tasarımı destekler.

Adobe Creative Cloud içinde tasarımcılara doğrudan dosya aktarabilme özelliği, bu yazılımı tüm tasarım sürecini kolaylaştıran güçlü bir tasarım yazılımı haline getirir.

Ayrıca, paydaşların prototip üzerinde doğrudan geri bildirimde bulunabilmeleri için kolay paylaşım ve yorumlama seçenekleri sunarak yüksek düzeyde işbirliği sağlar.

Adobe XD'nin en iyi özellikleri

Adobe Creative Cloud ile doğrudan entegrasyon sayesinde simge vektör tasarım dosyalarını ve görüntü varlıklarını XD'ye kolayca aktarın

Masaüstü uygulamaları ve mobil cihazlarda prototipleri değerlendirin ve paylaşın

Tekrar ızgaraları ve yığınlar gibi özelliklerle zaman kazanın ve tasarım sürecini basitleştirin

Ses tabanlı prototip oluşturma komutlarıyla animasyonları tetikleyin

Adobe XD sınırlamaları

Çok sezgisel bir arayüz değil

Adobe Creative Cloud'a aşina olan kullanıcılar için en uygun seçenek

Adobe XD fiyatlandırması

Bireysel: 9,99 $/ay (tek kullanıcı)

Tek uygulama (sadece XD): Lisans başına aylık 33,99 $

Adobe Creative Cloud: Lisans başına aylık 79,99 $

Adobe XD puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (480+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.000+ yorum)

6. Sketch

sketch aracılığıyla

Bu araç yalnızca Apple kullanıcıları içindir.

Tasarımcılar, tel kafesler ve prototipler oluşturmak ve geliştiricilere teslim etmek için güçlü bir tasarım ve prototip oluşturma aracı olan Sketch'i kullanır.

Sketch ile statik tasarımlarınızı oluşturun ve ardından prototip oluşturma fonksiyonunu kullanarak önizleyin. Diğer paydaşları etiketleyerek geri bildirimlerini doğrudan Sketch tasarımlarınızda paylaşın.

Sketch'in en iyi özellikleri

Esnek vektör düzenleme araçlarıyla vektör simgelerinizi tasarlayın ve yönetin

Tasarımlarınızı gelecekteki projeleriniz için şablon olarak kaydedin

İnternet erişiminiz olmasa bile çevrimdışı çalışın

Tarayıcı tabanlı araçları kullanarak prototiplemeyi test edin ve tasarımları geliştiricilere aktarın

Sketch sınırlamaları

Mac'e özel bir araç, bu yüzden Windows kullanıcıları şanssız mı?

Sınırlı gerçek zamanlı işbirliği özellikleri

Sketch fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık olarak faturalandırılır

Yalnızca Mac lisansı: Lisans başına 120 $

Sketch puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

7. Webflow

webflow aracılığıyla

Webflow, tasarımcıların iki şeyi yapmasına olanak tanıyan güçlü, kod gerektirmeyen bir web tasarım aracıdır: yüksek kaliteli bir web sitesi tasarlamak ve yayınlanmaya veya daha fazla geliştirmeye hazır, tüm HTML, CSS ve Javascript kodlarını içeren canlı bir web sitesi oluşturmak.

Böylece, bir mockup ile kalmazsınız; üretim aşamasında bir web siteniz olur.

Webflow'un en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzüyle kolayca tasarım yapın

Gerçek, yapılandırılmış içerik etrafında sitenizi tasarlamak için güçlü bir yerleşik CMS edinin

Üretime hazır bir şekilde geliştiricilere aktarın veya tasarımınızı hemen yayınlayın

Gelişmiş animasyonlar, geçişler ve mikro etkileşim özellikleri elde edin

Webflow sınırlamaları

Öğrenme eğrisi oldukça diktir

Sınırlı gerçek zamanlı işbirliği özellikleri

Webflow fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Temel: Aylık 14 $, yıllık faturalandırılır

CMS: Yıllık 23 $

İş: Aylık 39 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webflow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (520+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (227+ yorum)

8. Framer

framer AI aracılığıyla

Framer, etkileşimli prototipleri son derece hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyan yapay zeka destekli bir tasarım aracıdır.

Framer, sayfaları birbirine bağlayarak 3D efektler oluşturmak için kullanılan, kullanımı kolay ve kod gerektirmeyen bir araçtır.

Sürükle ve bırak etkileşimli bileşenleri, uyarlanabilir düzenleri ve sayfalama, kaydırma ve gezinme için yerleşik araçları ile tasarımcılar, canlı bir sürüm gibi hissettiren ve davranan yüksek kaliteli tasarımlar oluşturur.

Framer'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay sürükle ve bırak fonksiyonu

Kod tabanlı prototipler oluşturmak için AI web sitesi oluşturucu

Hazır şablonlar ve bileşenler

Karmaşık ve özel animasyonlar ve etkileşimler ekleyin

Web sitesine yerleşik bir CMS entegre edin

Framer sınırlamaları

Biraz zor öğrenme eğrisi

Bazı etkileşimli bileşenler nihai üründe farklı görünebilir

Framer fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Mini: Aylık 5 $, yıllık faturalandırılır

Temel: Aylık 15 $, yıllık faturalandırılır

Pro: Aylık 30 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Framer puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (86 yorum)

Capterra: 4,4/5 (21 yorum)

9. Axure

Axure aracılığıyla

Koşullu mantığı uygulamak için en iyi prototip oluşturma araçlarından biri olarak kabul edilen Axure, etkileşimli tasarım için doğru prototip oluşturma aracını arayan tasarımcılar için geliştirilmiştir.

Kapsamlı etkileşim olanaklarının yanı sıra Axure, dokümantasyonu son derece basitleştirir. Notları, görevleri ve diğer önemli varlıkları düzenlemeye yardımcı olur, bunları ilgili paydaşların erişimine açar ve büyük projeler için mükemmel bir seçimdir.

Axure'un en iyi özellikleri

Axure, mantık dahil olmak üzere sınırsız etkileşim olanağı sunduğunu iddia ediyor

Uyarlanabilir düzenlerle tek bir sayfada masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar için tasarım yapın

Paydaşların geri bildirimlerini doğrudan ekranda toplayın

Otomatik kırmızı çizgiler, tasarım varlıkları ve CSS denetimi ile geliştiricilere kolayca aktarın

Axure sınırlamaları

Kullanıcılar arayüzü bazen hantal ve tepkisiz bulabilir

Axure fiyatlandırması

Pro: Aylık 25 $, kullanıcı başına yıllık faturalandırılır

Takım: Aylık 42 $, kullanıcı başına yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Axure puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (270+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (100+ yorum)

10. Infragistics

infragistics aracılığıyla

Infragistics, uygulama prototiplerini daha hızlı oluşturmaya yardımcı olan bulut tabanlı bir sürükle ve bırak aracıdır. Önceden oluşturulmuş uygulama şablonlarıyla eksiksiz bir tasarımdan koda sistem sunarak, işletmelerin tasarımcı olmadan bile uygulamalarını geliştirmelerine yardımcı olur.

Infragistics'in en iyi özellikleri

Kullanımı kolay

Henüz tasarımcıları olmasa bile, geliştirme takımları için kod gerektirmeyen veya az kod gerektiren prototip oluşturma seçeneği

Geliştiriciler için sorunsuz tasarım aktarım süreci

Kullanıcı testi, uygulama oluşturma ve kod üretimi tek bir yerde

Infragistics sınırlamaları

Kullanıcılar sınırlı özellik ve işlevselliği vurgulamıştır

Uygulama performansı iyileştirilmeli

Infragistics fiyatlandırması

UI: Geliştirici başına yıllık 1.295 $

Ultimate: 1.495 $/yıl, geliştirici başına

Profesyonel: Geliştirici başına yıllık 1.295 $

Infragistics puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (32 yorum)

Capterra: 4,2/5 (94 yorum)

Tüm bu araçlar, ilgi çekici prototipler oluşturmada mükemmeldir.

Ancak, prototip oluşturma araçlarınızı tamamlamak, iş akışlarını kolaylaştırmak ve tasarım ve ürün takımlarınızın işbirliğini geliştirmek için Clickup gibi bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp ile tasarım verimliliğini en üst düzeye çıkarın

ClickUp, her boyuttaki tasarım takımına hitap eder ve görev yönetimi, takım işbirliği ve geri bildirim toplama için kapsamlı özellikler sunar. Zaman çizelgelerini, atanan kişileri ve ilerlemeyi tam olarak görmek için ClickUp Gösterge Paneli'nde tasarım isteklerini ve önceliklerini toplayın ve düzenleyin. Gösterge paneli, yöneticilerin takımlarının kapasitesini görselleştirerek kimin meşgul olduğunu ve kimin devreye girebileceğini görmelerine yardımcı olur.

ClickUp hedef gösterge paneli ile hedeflerle ilgili ilerlemeyi izleyin

ClickUp ayrıca, yaratıcı brief şablonları, tasarım sprint şablonları, beyin fırtınası şablonları ve tasarım inceleme şablonları gibi, tasarım ekipleri için özel olarak hazırlanmış bir şablon kitaplığı da sunar.

Gerçek zamanlı işbirliği için ClickUp, takımların beyin fırtınası yapmasına, strateji geliştirmesine ve tasarım fikirlerini haritalamasına olanak tanıyan bir dijital beyaz tahta aracı sunar. ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi, görsel bir merkez gibidir.

Görsel işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın, stratejiler geliştirin veya iş akışlarını haritalandırın

Dünya çapındaki tasarım takımları, fikir üretmek, görselleştirmek ve organize etmek için ClickUp Zihin Haritaları özelliğini kullanarak en iyi görsel taslağı elde ediyor. Zihin haritalama araçları, merkezi bir kavramı ve bununla ilgili görevleri birbirine bağlamaya yardımcı olur.

ClickUp'ı kullanarak beyaz tahtalar, zihin haritaları, otomasyonlar ve çok sayıda şablon gibi kullanışlı özelliklerle iş akışları tasarlayın

Ayrıca, ClickUp, maketleri tarayıcıda doğrudan oynatılan bir bağlantı ile video mesajları olarak paylaşmak için ClickUp Belgeleri gibi yerleşik işbirliği araçları sağlar; indirme gerekmez.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp, planlama, strateji, tel kafes ve proje yönetimi gibi özellikleri içeren temel prototipleme işlevlerini tamamlar

Birden fazla tasarımcının senkronize olarak çalıştığı son derece işbirliğine dayalı bir ortam

Mockup'lara başlamak için sezgisel sürükle ve bırak fonksiyonuna sahip ClickUp Beyaz Tahta

Uzmanlar tarafından geliştirilen ClickUp AI, tasarımcıların tasarım kişilikleri, bileşenler, kullanıcı yolculukları ve yaratıcı özetler oluşturmasına yardımcı olur

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, prototip oluşturmaya özel bir araç değildir, ancak bu işlevi tamamlayıcı niteliktedir

Tamamen işlevsel prototipler oluşturmak için etkileşimli tel kafesler yoktur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

Uçtan uca tasarım yolculuğuna çıkın

Prototip oluşturma araçları, tasarım sürecinde önemli bir rol oynayarak statik fikirlerin canlı deneyimlere dönüşmesini sağlar. Bazı araçlar yalnızca prototip oluşturmaya odaklanırken, diğerleri yeteneklerini tel kafeslerden canlı koda kadar tüm tasarım yolculuğuna hizmet edecek şekilde genişletir.

Birden fazla paydaşın dahil olduğu büyük ölçekli projelerde prototipleme, geri bildirim toplamak, kullanılabilirliği test etmek ve tasarımı tekrar tekrar iyileştirmek için vazgeçilmez bir araçtır. Ancak prototipleme, daha geniş bir tasarım sürecinin yalnızca bir aşamasıdır.

Bu makale, tek bir aşamayı çözmenin ötesine geçerek, oluşturma sürecine değer katan araçlar arıyor. Kapsamlı özellikler paketi ile ClickUp, bu yaklaşımı örneklemektedir.

Odak noktanızı yalnızca prototiplemeden eksiksiz tasarım proje yönetimine kaydırarak yeni verimlilik ve yaratıcılık düzeylerine ulaşın. ?