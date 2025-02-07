2025'in Teknik Yazım için En İyi 10 AI Aracı

AI destekli teknik yazım araçlarının yükselişiyle, programlama veya yazılım deneyimi çok az olan veya hiç olmayan yazarlar bile bu alana adım atıyor ve başarılı oluyor. Bu araçlar, teknik olmayan kişilerin teknik belgeler, kullanıcı kılavuzları ve hatta kod parçacıkları dahil olmak üzere kaliteli ve ilgi çekici içerikler oluşturmasına yardımcı oluyor.

Ancak bu o kadar kolay değildir. Günümüzün teknik yazarları, işlerinin insani, gerçeklere dayalı ve markalarının tonu ve stiline uyumlu olmasını da sağlamalıdır.

Bu nedenle, teknik yazım için bir AI aracı seçerken, gerçekleri doğrulamanıza, tutarlılığı korumanıza ve hedef kitlenizin ilgisini çeken bir tarzda yazmanıza yardımcı olacak bir araç tercih edin.

Bu makalede, teknik içerik yazma süreçlerinizi mükemmelleştirmenize yardımcı olacak araçların bir listesini hazırladık.

⏰ 60 saniyelik özet Teknik raporlar, yazılım belgeleri ve teknik bilgileri kolayca hazırlamanıza yardımcı olacak en iyi teknik yazım araçlarının listesi aşağıda yer almaktadır: 👉 ClickUp: Belge oluşturma, işbirliği ve iş akışı için en iyisi 👉 Grammarly: İletişimi geliştirmek ve yazımı iyileştirmek için en iyisi 👉 Claude AI: Çok yönlü konuşma AI için en iyisi 👉 Jasper AI: Pazarlama içeriği ve kampanyaları için en iyisi 👉 Snagit: İşbirliği ve açıklamalar için en iyisi 👉 Canva: AI ile tasarım odaklı içerik oluşturmak için en iyisi 👉 QuillBot: Yazıları yeniden ifade etmek ve yazım netliğini artırmak için en iyisi 👉 Scalenut: SEO içerik yaşam döngüsünü otomatikleştirmek için en iyisi 👉 Copyscape: İçerik özgünlüğünü korumak için en iyisi 👉 Perplexity AI: İyi alıntılanmış, özetlenmiş bilgiler için en iyisi

Teknik yazım, özellikle çok iyi belgelenmemiş yeni teknolojiler için genellikle zor olabilir.

Bu, içerik yazarlarının teknik yazım süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak ve (çoğunlukla) gerçeklere dayalı bilgiler sağlayan bir AI aracı seçerken dikkatli olmaları gerektiği anlamına gelir. Aramanız gereken özellikler şunlardır:

Verimliliği artırın : AI yazma asistanları (veya AI araçları), 100'den fazla sayfalık dokümantasyonu bir saatte özetleyebilir veya iki günden kısa bir sürede bir kullanıcı kılavuzu taslağı oluşturabilir, böylece kaliteden ödün vermeden zaman kazanabilirsiniz

İşbirliğini geliştirme : Rol atama, izin yönetimi ve KOBİ geri bildirim toplama gibi özellikler, karmaşık kılavuzlar veya belgeler için ekip çalışmasını kolaylaştırır

Tutarlılık ve marka uyumu : Her taslağın, profesyonel, samimi veya ikisinin arasında bir üslupta olsun, markanızın sesine uygun olmasını sağlar

Özelleştirilebilir şablonlar sağlama : Önceden oluşturulmuş şablonlar süreci basitleştirerek, sıfırdan başlamak yerine içeriğe odaklanmanızı sağlar

Hata algılama ve doğrulama : Dilbilgisi hatalarını ve yanlışlıkları kontrol eden araçlar, belgelerinizi hem kusursuz hem de güvenilir hale getirir

Sıkıcı görevleri otomatikleştirme: Veri sıralama, JSON oluşturma veya : Veri sıralama, JSON oluşturma veya otomatik sürüm notları oluşturma gibi tekrarlayan süreçleri yönetir

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, işiniz size en uygun olanı bulmak. Kullanım kolaylığı, sorunsuz iş akışı entegrasyonu ve elbette bütçenize uygun olanı.

İşte teknik yazım için en iyi AI araçlarının seçilmiş listesi:

1. ClickUp (Belge oluşturma, işbirliği ve iş akışı için en iyisi)

Teknik yazım için AI araçlarından bahsetmeden ClickUp'tan söz edemeyiz. Teknik yazım, proje yönetimi ve görev organizasyonunu tek bir yerde birleştiren mükemmel bir çözümdür.

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının %83'ünün takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullandığını keşfettik. Çok sayıda bağlantısız aracı yönetmek verimliliği düşürür. Bu nedenle zamanımızın %60'ını çeşitli araçlar arasında bilgi paylaşımı, arama ve güncelleme ile geçiriyoruz. ClickUp, AI destekli görev yönetimi özellikleriyle donatılmış iş için her şeyi yapan bir uygulama olarak tam da bunu düzeltmeyi amaçlamaktadır.

ClickUp Brain, dakikalar içinde teknik dokümantasyon oluşturmak için ideal AI yazma asistanınızdır.

ClickUp Brain kullanarak birkaç komutla yayınlanmaya hazır bir taslak oluşturun

Diyelim ki, sıkı bir teslim tarihi olan bir ürün dokümantasyon ş Akışı ile görevlendirildiniz. Paniklemek yerine, ClickUp Brain'e başvurun.

AI önerilerini kullanarak kapsamı tanımlayın, açılır menülerle biçimlendirmeyi değiştirin, toplantı notları ekleyin ve işte bu kadar — mükemmel bir taslak hazır.

📌 Örnek: Yeni bir özellik için kullanım kılavuzu oluşturmakla görevli bir teknik yazarsınız ve son teslim tarihi sadece iki gün sonra. ClickUp Brain'i kullanarak ürün özelliklerini ve toplantı notlarını yükleyin, birkaç dakika içinde yoğun bilgileri içeren sayfaları net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün. Ardından, AI önerilerini kullanarak kılavuzun taslağını oluşturun, kurulum, kullanım ve sorun giderme gibi anahtar bölümleri ekleyin.

ClickUp Brain'den fikirler önermesini, iyileştirmeler eklemesini ve hatta teknik belgeleriniz için eksiksiz bölümler yazmasını isteyin

Dahası, ClickUp Brain ile Claude, GPT-4o ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla LLM arasından seçim yapabilirsiniz. ClickUp kullanıcıları, tüm AI ihtiyaçlarını doğrudan ClickUp platformundan karşılayabilir!

Buradan, ClickUp Docs'u kullanarak belgenizi paylaşılabilir bir belgeye sorunsuz bir şekilde dönüştürebilirsiniz.

Şu anda, işlevler arası bir takımla ürün geliştirme sürecinde çalışıyorsunuz. Belgeler ile ürün gereksinimlerini özetleyebilir, hedef kitlenizi tanımlayabilir ve kullanıcı araştırmalarını tek bir işbirliği alanında organize edebilirsiniz.

Herkes belge içinde doğrudan yorum yapabilir, ekip arkadaşlarını etiketleyebilir ve hatta görevler atayabilir.

ClickUp Belgeleri kullanarak iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Zengin biçimlendirme seçenekleri, eğik çizgi komutları ve görsel ekleme özelliği sayesinde teknik belgeleriniz ilgi çekici ve okur dostu kalır.

En iyi yanı ise, belgeniz hazır olduğunda, ClickUp Görevleri ile bir göreve bağlayarak son teslim tarihlerinin kaçırılmamasını ve ilerlemenin net bir şekilde takip edilmesini sağlayabilirsiniz.

Başlamak için, Docs, işlevler arası işbirliğini mümkün kılan ClickUp Ürün Özeti Şablonu gibi önceden oluşturulmuş şablonlar sunar.

Şablon, hedefler, başarı kriterleri, sürüm planları ve işlevsel özellikler gibi anahtar öğeleri tek bir tutarlı, boşlukları doldurulacak bir taslak halinde düzenleyerek bunu başarır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

1.000'den fazla araçla entegrasyon : WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot ve Google Dokümanlar gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Bol miktarda şablon : Gereksinimlerin toplanması, içerik yönetimi ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak içeriğinizi yapılandırmak yerine yazmaya odaklanabilirsiniz

Cihaz uyumluluğu : Chrome, Windows, iOS, Android ve macOS'ta çalışın, ClickUp'a neredeyse her yerden erişin

İşbirliği özellikleri : Gerçek zamanlı yorumlar, sohbet, GIF'ler ve özel gösterge panelleriyle takımınızı uyumlu hale getirin

AI destekli yazma yardımı : ClickUp AI, e-postalar, sosyal medya gönderileri ve belge özetleri oluşturabilir, hatta metinleri düzenleyebilir veya genişletebilir

Tekrarlayan görevler için otomasyonlar : ClickUp Otomasyonları ile son teslim tarihlerini güncelleme veya özel tetikleyiciler ve eylemler ile eylem öğeleri oluşturma gibi iş akışlarını otomatikleştirin

Video kaydı ClickUp Clips ile: Karmaşık kavramları veya güncellemeleri açıklamak için videoları doğrudan takımınızla kaydedin ve paylaşın

ClickUp sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, bilgi yüklemesini önlemek için bildirim ayarlarını değiştirme gereği olduğunu bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

✨ Kullanıcı Yorumları: Bir G2 kullanıcısı, ClickUp'ı hata izlemeyi basitleştirmek, takım iletişimi geliştirmek ve hareket halindeyken görevler oluşturmak için harika bir platform olarak buldu.

Ayrıca okuyun: Teknik Yazım için Olmazsa Olmaz Yazılım ve Araçlar

2. Grammarly (İletişimi geliştirmek ve teknik yazıları iyileştirmek için en iyisi)

via Grammarly

Grammarly, grameri düzeltmek ve yazılarımızın üslubunu iyileştirmek söz konusu olduğunda akla gelen ilk isimdir. Belki bilmediğiniz bir şey var: Grammarly, teknik yazarlar ve profesyoneller için içerik oluşturmada da mükemmeldir.

Platformun AI'sı, e-postalardan raporlara ve blog gönderilerine kadar her şeyi yönetmek için tasarlanmıştır ve genel olarak açık, öz ve etkili iletişim sağlar.

Grammarly, kullanıcı kılavuzlarını düzeltmek veya işbirliğine dayalı belgeler üzerinde çalışan büyük bir takımın parçası olmak gibi, yalnızca yazma görevlerine adanmış işleri otomatikleştirir.

🧠 Biliyor muydunuz: Etkisiz iletişim, ABD'deki işletmelere yıllık 1,2 trilyon dolar maliyet getiriyor. Bilgi çalışanları haftada 20 saatini yazılı iletişime ayırıyor. Bu da, işletmelerin iletişimi iyileştirmeye öncelik vermesi ve bu iyileştirmeleri ölçmesi gerektiği anlamına geliyor.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Grammarly'nin yapay zeka yetenekleriyle doğrudan Google Dokümanlar ve Word gibi araçlarda paragraflar oluşturun, cümleleri yeniden yazın ve metinleri düzeltin

Farklı yazım stillerinizi hedef kitlenize anında uyarlayarak teknik ve yaratıcı belgelerde tutarlı iletişim sağlayın

Hataları yakalayın, garip cümleleri yeniden ifade edin ve intihal algılama ve gramer düzeltme ile özgün, kusursuz teknik dokümantasyon sağlayın

Her yerde kullanın — Grammarly, tarayıcı uzantıları, masaüstü uygulamaları ve Slack, Microsoft Word ve LinkedIn gibi araçlarla entegrasyonlar olarak mevcuttur

Yazarken açıklık, özlülük ve biçimlendirme konusunda öneriler alın

Grammarly sınırlamaları

Kullanıcılar, daha uzun veya daha karmaşık belgeleri işlerken yanıt sürelerinin yavaşladığını bildirmiştir

Araç bazen cümle ortasında düzenlemeler önerebilir ve bu da yazma akışınızı bozabilir

Ücretsiz plan temel düzeltmeler sunar, ancak ton ayarlama ve ayrıntılı AI komutları gibi gelişmiş özellikler içermez

Grammarly fiyatlandırması:

Ücretsiz

Pro : Üye başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (9.780+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.140+ yorum)

✨ Kullanıcı Yorumları: Bir kullanıcı, Grammarly'nin düzenleme ve basitleştirilmiş yazma konusundaki hassasiyetinden, özellikle de ayrıntılı ifadeleri kaldırma, daha kısa alternatifler önerme ve netliği artırma becerisiyle birleştiğinde çok memnun kaldığını belirtti. Örneğin, "sipariş vermek için" ifadesini "sipariş vermek" olarak veya "elde etmek" ifadesini "iletişime geçmek" olarak değiştirme gibi

💡 Profesyonel İpucu: Teknik yazım becerilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? İşte, hedef kitleniz için karmaşık konuları kolayca açıklayabilmenize yardımcı olacak Teknik Yazım İpuçları.

3. Claude AI (Çok yönlü konuşma AI için en iyisi)

via Claude AI

Anthropic tarafından geliştirilen Claude AI, doğal dil işleme, kod oluşturma ve dokümantasyon ile gelişmiş akıl yürütme alanlarında üstün performans gösteren, gizlilik odaklı bir konuşma AI'sıdır.

Basitçe söylemek gerekirse, Claude beyin fırtınası, özetleme, kodlama ve teknik belgeler oluşturma konusunda yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Claude'u diğerlerinden ayıran özelliği, konuşma akıcılığını korurken büyük miktarda bilgiyi işleyebilmesidir. Kısa yanıtlar için Haiku, yüksek performanslı yaratıcı görevler için Sonnet ve karmaşık analiz ve kodlama için Opus gibi özel modelleri, belirli ihtiyaçlara yönelik kişiselleştirilmiş çözümler sunar.

Claude AI'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş akıl yürütme ve metin oluşturma özellikleriyle çeşitli alanlardaki sorunları çözerken metin oluşturun, özetleyin ve çevirin

Teknik uzmanların optimizasyonları ve performans iyileştirmelerini belirlemelerine ve ince kodlama hatalarını gidermelerine yardımcı olun

Claude'un Anayasal AI ilkeleriyle şeffaflık, güvenlik ve kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlayın

Bireyler ve takımlar için ücretsiz bir seviyeye ve çeşitli ücretli seçeneklere erişin

Claude AI sınırlamaları

Bazen, iyileştirme gerektirebilecek aşırı ayrıntılı veya konuyla ilgisiz yanıtlar verir

Oluşturulan içerikte, özellikle kodlama veya nüanslı teknik görevlerdeki ince hatalar

Konuşma ve görev uzunlukları plana göre kısıtlanabilir

Claude AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Claude AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Jasper AI (Pazarlama içeriği ve kampanyaları oluşturmak için en iyisi)

via Jasper AI

Sadece pazarlamacılar, kendileri için özel olarak tasarlanmış platformların değerini bilir. Her AI yazma aracı, ihtiyacımız olan yaratıcı nüansları yakalayamaz. Bu yüzden Jasper AI tercih ediliyor.

İster bir ürün piyasaya sürüyor ister bir sosyal medya kampanyası yürütüyor olun, Jasper'ın AI özellikleri, pazarlama görevleri için özel olarak geliştirilmiş 80'den fazla uygulaması sayesinde fikirlerinizi eyleme geçirilebilir içeriğe dönüştürmenize yardımcı olur.

Bu araç, marka sesini korumaktan SEO dostu içerik oluşturmaya kadar pazarlama faaliyetlerinizin keskin ve tutarlı olmasını sağlar. Ayrıca, daha genel bir kitleye yönelik teknik yazıları basitleştirebilir.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Marka Sesi ve Stil Kılavuzu özellikleriyle tutarlı bir üslup ve stil sağlayın

Çoklu kullanıcı erişimi, kampanyalar ve gerçek zamanlı işbirliği için araçlara erişin

Özel bir AI görüntü düzenleme paketi ile yazılı içeriğinizin yanı sıra görseller de oluşturun ve geliştirin

Jasper AI sınırlamaları

İçerik kişilikten veya daha derin içgörülerden yoksun olabilir ve manuel ince ayar gerektirebilir

Kaba taslaklar için en iyisidir, çünkü son halini almak için ayrıntılı düzenleme gerekebilir

Çıktılar mevcut çevrimiçi verilere dayanır ve doğruluk için doğrulama gerektirebilir

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu : Kullanıcı başına aylık 39 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.240+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.840+ yorum)

✨ Kullanıcı Yorumları: Bir G2 kullanıcısı, belirli içerik türlerine göre önceden yapılandırılmış ayarları sayesinde içerik oluşturmayı basitleştiren Jasper.ai'nin kapsamlı şablon kitaplığını beğendi.

5. Snagit (İşbirliği ve açıklamalar için en iyisi)

via Snagit

Bir pazarlamacı olarak, genellikle dokümantasyon, eğitimler ve sunumlar için yüksek kaliteli görseller oluşturmanız gerekir. Snagit, bu konuda size yardımcı olan çok yönlü bir ekran yakalama ve video kayıt aracıdır.

Adım adım kılavuzlar oluşturuyor veya karmaşık teknik konular için video kılavuzları kaydediyor olsanız da, Snagit kaydırma yakalama, metin tanıma ve görüntü açıklamaları gibi özellikler sunar.

Ayrıca, Snagit'in TechSmith'in Screencast ile entegrasyonu, paylaşım ve işbirliğini sorunsuz hale getirirken, Windows ve macOS için çapraz platform uyumluluğu, kullanıcılar için tüm cihazlarda sorunsuz bir ş Akışı sağlar.

🌟 Eğlenceli Bilgi: Pazarlamacıların yaklaşık %95'i görsel içeriği stratejilerinin önemli bir parçası haline getiriyor. Bazıları içeriklerinin %50'sinden fazlasına görseller ekliyor. Bunun için Instagram Reels ve TikTok'a teşekkür etmeliyiz.

Snagit'in en iyi özellikleri

Birden fazla ekran görüntüsünü birleştirmeden tüm web sayfalarını veya uzun belgeleri yakalayın

Görüntüler veya taranmış belgeler içindeki metinleri düzenleyin; yazı tipi, boyut ve renk ayarlamaları dahil

Yüksek kaliteli eğitimler için zaman sınırı olmadan ekran, web kamerası ve sesi kaydedin

Yorumlar, şekiller ve vurgular ekleyerek zahmetsizce profesyonel görseller oluşturun

Tutarlı performans için Windows ve macOS'ta sorunsuz bir şekilde çalışın

Snagit sınırlamaları

Temel kırpma ve düzenleme seçenekleri iyileştirme için alan bırakır

Bazı kullanıcılar, özellikle uzun videolarda kararlılık sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Snagit, eski donanımlarda kaynak yoğun görevlerde zorlanabilir

Snagit fiyatlandırması

Bireysel Abonelik : Kullanıcı başına yıllık 39 $

Sürekli Lisans: 62,99 $/kullanıcı başına tek seferlik ücret

Snagit puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.320+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (470+ yorum)

Ayrıca okuyun: Daha Hızlı İçerik Oluşturma için Ücretsiz İçerik Yazma Şablonları

6. Canva (AI ile tasarım odaklı içerik oluşturma için en iyisi)

via Canva

Canva, sezgisel bir arayüz ve profesyonel görseller oluşturmak için etkileyici bir şablon aralığı sunarak, tasarımcı olmayanlar için uzun süredir tercih edilen platform olmuştur.

Canva AI Magic Studio'nun eklenmesiyle artık metin, resim ve hatta video içeriği oluşturabilir.

Canva'nın Magic Design, Magic Write ve Text-to-Image araçları, kullanıcıların fikirlerini sosyal medya gönderileri, sunumlar veya basılı materyaller için hızlı bir şekilde rafine içeriklere dönüştürmelerini sağlar.

Canva'nın en iyi özellikleri

Komut istemlerinize göre özel şablonlar oluşturarak tasarımı daha hızlı ve daha kişiselleştirilmiş hale getirin

Yazılı komutları göz alıcı tasarımlara dönüştürerek benzersiz görseller oluşturun

Görsellerinizi tamamlamak için başlıklar ve altyazılar gibi kısa içerikler oluşturun

Çeşitli tasarım türlerinde 1 milyondan fazla şablona erişin

Takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleme, yorum yapma ve işbirliği yapma

Canva sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gölge efekti gibi özellikler için Photoshop'a geçme ihtiyacı duyarlar

Birden fazla öğeyi taşımak bazen yanlış hizalamaya neden olabilir

Belirli özelliklere erişmek için gereken çok sayıda adım sıkıcı olabilir

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 10 $ (en az 3 kullanıcı)

Canva puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.370+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.230+ yorum)

✨ Kullanıcı Yorumları: Bir kullanıcı, Canva'nın basitliğini ve çok yönlülüğünü vurgulayarak, bu özelliklerin yeni başlayanların bile sezgisel arayüzünde kolayca gezinmesine yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca, Canva'nın geniş şablon kitaplığı ve grafikler için AI kullanımı hakkında da olumlu yorumlarda bulundu.

Ayrıca okuyun: Teknik Yazarlar için En İyi Yardım Yazım Araçları

7. QuillBot (Yazıları yeniden ifade etmek ve yazım netliğini artırmak için en iyisi)

via QuillBot

İçerik yazarları, bir cümlenin neredeyse doğru ama tam olarak doğru olmadığı durumlarda yaşanan zorluğu iyi bilir. İşte bu noktada, metinleri yeniden ifade etme, özetleme ve düzenleme konusunda uzmanlaşmış QuillBot gibi bir araç fark yaratır.

Paraphraser, gramer denetleyici, AI dedektörü ve alıntı oluşturucu gibi araçlar, yazma verimliliğini ve netliğini artırmak için kapsamlı bir özellik seti sunar.

QuillBot'un en iyi özellikleri

İki ücretsiz modda 125 kelimeye kadar zahmetsizce yeniden ifade edin veya premium ile sınırsız modlara erişin

Ücretsiz planla 1.000 kelimeye kadar hataları düzeltin ve okunabilirliği artırın

Metni analiz ederek robotik veya AI tarafından oluşturulmuş gibi gelmediğinden emin olun

APA, MLA ve Chicago stilinde alıntıları kolayca ve doğru bir şekilde oluşturun

Chrome, Microsoft Word ve macOS'ta kullanılabilir, platformlar arasında sorunsuz kullanım sağlar

QuillBot sınırlamaları

Ücretsiz planda sadece iki yeniden ifade modu ve 1.000 kelime sınırında gramer kontrolü

ChatGPT veya diğer AI yazarlarından farklı olarak, çalışmak için önceden mevcut içerik gerektirir

Yeniden ifade edilen çıktılar, doğal bir şekilde okunabilmesi için ek düzenlemeler gerektirebilir

QuillBot fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık Premium : Kullanıcı başına aylık 9,95 $

Yıllık Premium: Kullanıcı başına aylık 4,17 ABD doları

QuillBot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (140'tan fazla yorum)

✨ Kullanıcı Yorumları: Bir yorumcu, QuillBot'un AI tarafından oluşturulan metinleri tanımlamada ve makaleyi daha insancıl hale getirip daha iyi yeniden yazmaya yardımcı olan güvenilir bir yüzde dağılımı sağlamada yararlı olduğunu buldu.

Ayrıca okuyun: İş Yerinde Yaratıcı Sürecinizi Dönüştürecek 50 Yazma Önerisi

8. Scalenut (SEO içerik yaşam döngüsünü otomatikleştirmek için en iyisi)

via Scalenut

🧠 Biliyor muydunuz: Tüm web sayfalarının %96,55'i Google'dan arama ziyareti almamaktadır.

Bu veriler şok edici olmakla birlikte, içerik oluşturucular üzerinde okuyucuları gerçekten çeken SEO içeriği oluşturma konusunda ek baskı yaratmaktadır. Scalenut bunun farkında olarak, pazarlamacıların planlama ve araştırmadan yazma ve optimizasyona kadar tüm içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir SEO içerik paketi sunmaktadır.

Ayrıca, hızlı içerik oluşturma için Cruise Mode, semantik optimizasyon için NLP anahtar terimler ve gerçek zamanlı SEO puanlama gibi özelliklerle doludur.

Scalenut'un en iyi özellikleri

Minimum girdi ile beş dakikadan daha kısa sürede SEO dostu teknik bloglar oluşturun

SERP sıralamalarını iyileştirmek için anlamsal anahtar terimleri ve rekabetçi verileri belirleyin

Makaleleri iyileştirmek için gerçek zamanlı SEO puanlama, otomatik optimizasyon ve iç bağlantı gibi özellikleri kullanın

Birden fazla alanda web sitesi trafiğini ve anahtar kelime performansını izleyin

WordPress ve Shopify gibi platformlara kolayca doğrudan yayınlayın

Scalenut sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, içerikte fazlalık olduğunu ve manuel düzenleme gerektiğini bildiriyor

Ton özelleştirme gibi özellikler hala geliştirme aşamasındadır

Niş konularda ve doğrulama konusunda karışık performans

Scalenut fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 22 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 67 $

Scalenut puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (310+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (390+ yorum)

Ayrıca okuyun: Ücretsiz Teknik Dokümantasyon Şablonları

9. Copyscape (İçeriğin özgünlüğünü korumak ve intihal tespit etmek için en iyisi)

via Copyscape

Çevrimiçi içeriğin yaklaşık %29'u yinelenen içerik olduğundan, içerik özgünlüğü şu anda tartışılmaz bir konudur .

Copyscape Premium ile metin yapıştırabilir, dosya yükleyebilir ve hatta API aracılığıyla hizmeti sistemlerinize entegre ederek en küçük yinelemeleri bile yakalayabilirsiniz. Ayrıca, otomatik intihal uyarıları için Copysentry gibi özellikler de içerir ve büyük ölçekli içerik portföylerini yönetenlere gönül rahatlığı sağlar.

Copyscape'in en iyi özellikleri

Doğru intihal algılama özelliği ile milyonlarca web sayfasında en küçük yinelenen içerik izlerini bile yakalayın

Metin, dosya ve URL taramayı kullanarak özgünlüğü kontrol edin

Çevrimiçi olarak bulunan tüm yeni yinelemeler için otomatik uyarılar alın

Anında sonuç veren basit kopyala-yapıştır fonksiyonunun keyfini çıkarın

API'ye kolayca erişin (toplu intihal kontrolleri gerektiren işler için)

Copyscape sınırlamaları

Kelime sayısı veya site boyutu arttıkça maliyetler önemli ölçüde artar

Yalnızca intihal tespiti üzerine odaklanmış, gramer veya stil denetimi yok

Copyscape fiyatlandırması

ayda 4,95 $ ile 10 sayfaya kadar

ekstra sayfa başına 0,25 $/ay (en fazla 500 sayfa)

Copyscape derecelendirmeleri

G2 : 4,4/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (65+ yorum)

10. Perplexity AI (En çok alıntılanan, özetlenmiş bilgiler için en iyisi)

via Perplexity AI

Perplexity AI, konuşma tarzını güçlü AI araçlarıyla harmanlayarak kullanıcıların web aramalarına yaklaşımını yeniden tanımlıyor.

Geleneksel arama motorlarından (hey, Google 👋🏻) farklı olarak, sadece bağlantıları görüntülemekle kalmaz, bilgileri kaynaklarını belirtirken kısa ve doğal dilde yanıtlar halinde sentezler.

200 doların altındaki en iyi kablosuz yazıcıyı aradığınızı hayal edin. Perplexity, teknik özellikleri değerlendirir, fiyatları karşılaştırır ve bilgilendirilmiş bir öneri sunar.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

GPT-4 Turbo, Claude 3 ve diğer LLM'ler için özel yanıtlar için destek alın

PDF'leri, görüntüleri ve metin dosyalarını zahmetsizce analiz edin ve özetleyin

Gruplandırılmış, bağlamsal sorgular için koleksiyonlar ve alanlar oluşturun

Wolfram Alpha entegrasyonu gibi özelliklerle matematik ve teknik sorgulara verilen yanıtları geliştirin

Perplexity AI sınırlamaları

Doğrudan bağlantılar sağlamadan basit, URL tabanlı sorgularla uğraşmak

Fiyat karşılaştırmaları genellikle seçilmiş kaynaklara dayanır ve seçenekleri sınırlayabilir

Pro sürümünün aylık 20 dolarlık fiyatı, sıradan kullanıcılar için uygun olmayabilir

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Perplexity AI Derecelendirmeleri

G2 : 4,7 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

✨ Kullanıcı Yorumları: Bir Perplexity kullanıcısı, bu aracın hızlı ve doğru araştırma yetenekleriyle, özellikle e-postaları yazarken ve sunumları hazırlarken önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladığı için satış ve pazarlama takımları için çok yararlı olduğunu belirtti.

Teknik Yazım, ClickUp ile Teknik Mükemmellikle Buluşuyor

Anlıyoruz, teknik yazım zor olabilir. Ancak imkansız olmak zorunda değil.

ClickUp ile teknik yazımda AI kullanarak, teknik proje dokümantasyonu yazmaktan karmaşık bilgi tabanlarını yönetmeye kadar işinizin her yönünü bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Hatta görevler üzerinde işbirliği yapabilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Ayrıntılı performans analizi, hedef belirleme ve gerçek zamanlı iletişim özelliklerini ekleyin ve her şeyi sizin için yapan bir araca sahip olun.

ClickUp'ın DISH Network'ün verimliliğini artırmasına nasıl yardımcı olduğu ile ilgili bir vaka çalışması.

DISH Network 🤝🏻 ClickUp ❌ Zorluk: DISH Network'ün Ticari Hizmetler Proje Yönetimi Ofisi, silolaşmış iş akışları, bağlantısız araçlar ve tutarsız süreçlerle mücadele ediyordu. Takımlar arası işbirliği verimsizdi ve birleşik bir sistem olmadan, projeleri yönetmek ve organizasyonel değişimi yönlendirmek giderek zorlaşıyordu. ✅ ClickUp AI ile çözüm: DISH, ClickUp'ın hepsi bir arada platformunu benimsedi. ClickUp Brain, sanal bir takım üyesi olarak görev yaptı, gerçek zamanlı proje güncellemelerini sağladı, anahtar bilgileri özetledi ve sorguları kolaylıkla yanıtladı. Takım ayrıca, işletim prosedürlerini barındırmak için Belgeler'i kullandı ve böylece kaynaklara proje işlerinin yanı sıra kolayca erişilebilmesini sağladı. ✨ Sonuç: ClickUp ile DISH, proje verimliliğinde %30 artış sağladı ve takımlar arası bilgi akışını iyileştirdi. AI yetenekleri, takımın %10 daha karmaşık projeleri yönetmesini ve daha büyük zorlukları güvenle aşmasını sağladı

Ş Akışında olumlu bir fark yaratmak için şimdi ClickUp'a kaydolun!