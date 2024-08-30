Sürüm Notları Nasıl Yazılır – Ürün Stratejinizi Geliştirmek için Örnekler ve Şablonlar

Sürüm notları söz konusu olduğunda, Slack bunları eğlenceli ve kısa tutar. Zoom çalışanları ise çok ayrıntılı notları tercih eder. Bizimkiler genellikle bir video içerir.

Sürüm notları, ürün yöneticilerinin ve yazılım geliştirme takımlarının şeffaflık sağlamasına ve müşteri deneyimini iyileştirmesine yardımcı olur. Sürüm notları, daha geniş kapsamlı sürüm planının bir parçasıdır ve en son yazılım güncellemelerini (ürün geliştirmeleri, hata düzeltmeleri, gelecek özellikler vb.) ayrıntılı olarak açıklar.

Kullanıcı etkileşimini nasıl iyileştirebileceğinizi öğrenmek için yazılım şirketlerinin en iyi sürüm notu örneklerinden bazılarını inceleyelim.

Sürüm Notlarının Önemi

Şirketler, bir ürünün en son sürümüyle ilgili bilgileri kullanıcılarla paylaşmak için sürüm notları yayınlar. Geliştirme takımları, gereksiz teknik ayrıntılara girmeden bilgilendirici sürüm notları yazmalıdır.

Odak noktası, kullanıcıların üründe yapılan değişiklikleri kolayca anlamasına yardımcı olmak olmalıdır.

Değişiklikleri özetleme : Sürüm notları sayfası güncellemesi, ürün değişikliklerine ilişkin kısa bir genel bakış sunar ve yeni özellikleri, hata düzeltmelerini ve mevcut özelliklerin iyileştirmelerini vurgular. Bu, netlik sağlar ve her sürüm notu güncellemesinin kattığı değeri anlamaya yardımcı olur

Açık talimatlar ve açıklamalar sağlamak : Sürüm notlarında yer alan açık talimatlar, kullanıcıların yeni özellikleri etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olur. Ayrıca, önceki ürün sürümleriyle ilgili olası soru ve endişeleri gidermeye yardımcı olur

İletişimi iyileştirme: Sürüm notları, geliştirme takımı ile kullanıcılar arasında etkili iletişimi kolaylaştırır. Herkesin değişiklikler hakkında iyi bilgilendirilmesini sağlamak, anahtar paydaşlar dahil olmak üzere kullanıcılar arasında güven oluşturur

İyi sürüm notları, önemli kullanıcı önerilerini yeni özelliklere ve ürün güncellemelerine dahil ederek, geliştirme takımlarının ve SaaS şirketlerinin müşteri geri bildirimlerine ne kadar duyarlı olduğunu da her zaman gösterir.

Özellik talepleri, şikayetler veya diğer öneriler gibi geri bildirimler üzerinde çalışmak, aşağıdakileri sağlar:

Şirketin kullanıcı girdilerine değer verdiğini kanıtlar

Müşteri deneyimini iyileştirmek için harcanan zaman ve çabayı gösterir

Sürekli iyileştirme taahhüdümüz, müşterilerimizde derin bir yankı uyandırmaktadır. Bu taahhüt, müşterilerimizin yazılım ürününe ve ürünün geliştirilmesini sağlayan şirkete olan güvenini pekiştirmektedir.

10 Sürüm Notu Örneği

Bazı harika ürün sürüm notu örneklerine göz atalım ve her birini ilginç kılan unsurları analiz edelim:

1. ClickUp

ClickUp Sürüm Notları gibi tüm en son güncellemeleri açık, düzenli ve kullanıcı dostu bir şekilde ekleyin

ClickUp, takım işbirliğini teşvik eden ve verimliliği artıran bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır.

18 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan ClickUp Sürüm 3.15, kullanıcıların bilgilendirilmesi için en son güncellemelerle doludur.

Örneğin, son güncellemelerle Hesaplama Kartlarında Formüller ve SCIM takım yönetimi gibi özelliklerin yanı sıra HubSpot iş akışları ve Morgen takvimi ile entegrasyonlar da eklendi.

ClickUp Sürüm Notları gün cellemeleri, açık ve kalın başlıklar, animasyonlar, ekran görüntüleri ve GIF'ler sayesinde iyi tasarlanmış ve görsel olarak çekicidir. Bu, kullanıcıların ilgisini çekmeye ve sunulan her yeni özellik ve iş akışını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Özellikleri: Sürüm notları çeyrek dönemlere göre düzenlenmiştir, böylece kullanıcılar kolayca gezinebilir

Her bir özel sürüm notu güncellemesi, yeni özellikleri, iyileştirmeleri, entegrasyonları ve hata düzeltmelerini vurgular

Üstteki "Yeni özellikler ve iyileştirmeler" bölümü, her yeni özellik veya iyileştirme için ilgili ClickUp Yardım Merkezi bağlantılarını içerir

Sayfanın başında bir YouTube video güncellemesi bulunmaktadır

ClickUp'ın sürüm notlarını rakiplerinden ayıran en önemli faktör, son kullanıcılar için okunabilirliği artırmak amacıyla görsel öğeler kullanmasıdır

Yukarıda bahsedilen tüm faktörler, ClickUp'ın sürüm notlarını, kullanıcıları için bilgilendirici ve kullanıcı dostu sürüm notları sayfası güncellemeleri oluşturmak isteyen ürün yöneticileri için mükemmel bir örnek haline getirir.

2. Zoom

zoom aracılığıyla

Zoom, video ve sesli aramalar ve mesajlaşma yoluyla insanlarla iletişim kurmak için kullanılan bir çevrimiçi platformdur. Zoom'un sürüm notları oldukça kapsamlıdır ve tüm yeni özellikleri, geliştirmeleri, güncellemeleri ve hata düzeltmelerini ayrıntılı olarak açıklar.

Sayfa başlıklar, alt başlıklar ve madde işaretli listelerle iyi bir şekilde düzenlenmiş ve biçimlendirilmiş olsa da, küçük yazı tipi ve uzun paragraflar kullanıcıları bunaltabilir.

Özellikleri: Zoom'un sürüm notları sayfasının dikkat çekici bir özelliği, son dört yıla ait yazılım güncellemelerinin geçmiş arşividir

Sayfanın sol tarafında, her Zoom ürün kategorisi için sürüm notlarını bulabilirsiniz

Tüm sürüm notları sayfası, her sürüm tarihi ve sürüm numarasına göre kategorize edilmiştir. Aşağı kaydırmaya devam ederseniz hepsini bulabilirsiniz.

Ancak, bu sayfada sürüm notlarının güncellemelerine doğrudan bağlantılar bulunmadığından, sonsuz kaydırma yorucu olabilir ve rahatsızlık verebilir. Bu, özellikle birden fazla güncellemeyi izleyen veya belirli bilgileri arayan kullanıcılar için okunabilirliği engelleyebilir.

Düzeni basitleştirmenin ve sürüm notlarına bağlantılar veya doğrudan bağlantılar sağlamanın kullanıcı deneyimini büyük ölçüde artırabileceğini düşündük.

3. Slack

slack aracılığıyla

Slack, bir mesajlaşma ve verimlilik aracıdır (adına aldanmayın, gerçekten işini yapar). Bir kuruluş içindeki çalışanların sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasını, etkileşimde bulunmasını ve işbirliği yapmasını sağlar.

Slack'in Windows kullanıcıları için yayınladığı sürüm notları, bilgilendirici ancak erişilebilir biçimi ve eğlenceli mizah anlayışı ile dikkat çekiyor. Her sürümdeki değişiklikler açık bir şekilde özetlenerek "Yenilikler", "Hata düzeltmeleri" ve "Güvenlik yönergeleri" başlıkları altında sınıflandırılıyor. Notlar tarihe göre düzenlenerek belirli güncellemeleri bulmayı kolaylaştırıyor.

Özellikleri: Zoom'a benzer şekilde, Slack de Windows kullanıcıları için tüm sürüm notlarını tek bir sayfada sunar

Her sürüm notunun sunumu, belirli bilgileri bulmanın sıkıcı bir görev olmamasını sağlar

Slack, notların kısa ve teknik jargon içermeyen olmasını sağlar. Kalın başlıklar, alt kategoriler ve madde işareti ile açıklama kalıpları seçmek okunabilirliği artırır ve sürüm notları sayfasını kullanıcılar için ilginç bir kaynak haline getirir.

Örneğin, bu özel sürüm notunda Slack, tespit edilen tüm hataları ve bunların nasıl düzeltildiğini açık, samimi ve esprili bir üslupla listelemiştir. Bu, sadece gülümsemek için okumak isteyeceğimiz türden bir sürüm notudur.

Bu arada, ClickUp ve Slack entegrasyonu ile verimliliği %30 artırabileceğinizi biliyor muydunuz ?

4. Amplitude

amplitude aracılığıyla

Amplitude, kullanıcıların müşteri davranışlarını izleyip analiz ederek daha iyi ürünler oluşturmalarına yardımcı olan güçlü bir ürün analizi aracıdır. Şirketin ürün güncellemeleri, listemize giren bir başka harika sürüm notu örneği oluşturmaktadır.

Slack ve Zoom'dan farklı olarak, Amplitude'un sürüm notlarını tek bir sayfada bulamazsınız. Bunun yerine, topluluk sayfalarında aylık "sorun" başlıklı sürüm notları yayınlarlar. Örneğin, Amplitude'un Mart Ayı Ürün Sürümü Önemli Noktalar başlıklı notları, farklı özelliklerdeki önemli güncellemeler hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar.

Ayrıca, ürün değişiklikleriyle ilgili bilgileri gölgelemeden kişilik katmak için minimum düzeyde emoji de içermektedir.

Özellikleri: Sürüm notları sayfasında resimlerin, ekran görüntülerinin ve yararlı kaynak bağlantılarının yer almasını beğendik

Her ayın güncellemeleri için ayrı bir sayfa bulunur, böylece kullanıcılar değişiklikleri daha iyi anlayabilir

Amplitude, ayrıntılı notları çok uzun bulan okuyucular için her sayfanın üst kısmında kısa bir özet de eklemiştir.

Madde işaretleri kullanmak okunabilirliği daha da artırır ve kullanıcıların ilgili hiçbir şeyi kaçırmadan ayrıntıları kolayca gözden geçirmelerini sağlar.

5. Orta

medium aracılığıyla

Medium, yazarların, medya profesyonellerinin ve blog yazarlarının çok çeşitli konularda makaleler, hikayeler, fikirler ve görüşler yayınlayabileceği bir içerik yayınlama platformudur.

Medium'un sürüm notları, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve hataları gidermeye öncelik verir. Kullanıcılar, bir hikayede kaldıkları yerden okumaya kolayca devam edebilir ve ana sayfadan koleksiyonlara rahatça erişebilir.

Özellikleri: Sürüm notları sayfaları, kullanıcı derecelendirmeleri, sürüm geçmişi bağlantısı ve üst kısımda büyük bir yazı tipiyle göze çarpan "Yenilikler" bölümü gibi özelliklerle özenle tasarlanmıştır

Her sayfada en son 10 sürüm güncellemesi düzenli bir şekilde sunulur, böylece netlik ve gezinme kolaylığı sağlanır

Sayfada hata düzeltmeleri (ve squish'ler) bahsediliyor ve üslup, yalın bir dilden şiirsel bir dile kadar değişiyor (sizin için komik bir örnek bulduk). Ancak, önemli yeni özellikler hakkında çok fazla ayrıntı vermiyorlar.

medium aracılığıyla

Sayfa, şık tek renkli renk şeması ve minimalist tipografi ile tutarlı bir görsel deneyim sunar.

6. Google Cloud

google Cloud aracılığıyla

Google Cloud, depolama, analiz, makine öğrenimi ve daha fazlası için çözümler sunan Google'ın bulut bilişim hizmetleri paketidir.

Google Cloud'un sürüm notları, kullanıcıları önemli bilgilerle güncel tutmanın en iyi örneklerinden biridir.

Özellikleri: Sorunların renk kodlu sıralanması, Google Cloud tarafından sürüm notlarına eklenen akıllı bir özelliktir ve teknik kullanıcıların ve yöneticilerin güncellemelere daha kolay ulaşmasını sağlar

Önemli güncellemelerin gerçekleştiği gün (yani her gün) eklenmesi etkileyici

Yayınların otomatik olarak feed okuyucunuza gönderilmesi için kaydolabilirsiniz

Sürüm notlarını günlük olarak güncellemek her takım için uygun olmayabilir, ancak yeni ürün teklifleri ve önemli güncellemeler hakkında sık sık sürüm notları dağıtmak iyi bir uygulamadır. Bu, sürekli iyileştirme ve kullanıcılara olan bağlılığınızı gösterebilir.

Teknik güncellemelerin yanı sıra sürüm notlarına biraz bağlam veya özet paragraf eklemelerini dilerdik. Bu, teknolojiye pek aşina olmayan kullanıcıların her bir sürüm notunu daha iyi anlamasına yardımcı olurdu.

7. Samsung

samsung aracılığıyla

Samsung, ev aletleri, dijital cihazlar, bellek yongaları ve daha fazlasını içeren bir dizi elektronik ürün üreten popüler bir elektronik şirketidir.

Samsung'un sürüm notu yazma yaklaşımı basit ve iyi yapılandırılmıştır, böylece kullanıcılar kolayca gezinebilir ve ihtiyaçlarını bulabilir.

Alt başlıklar, madde işaretleri, tablolar, paragraf sonları ve açılır menüler içeren bu örnekler, Samsung Internet Sürüm Notları'nda netlik ve düzen sağlar.

Sürüm notları sayfasının en üstünde, kullanıcılar her güncellemenin sürüm sürümünü ve yayınlanma tarihini özetleyen madde işaretlerini hızlı bir şekilde bulabilir. Ardından, bir tablo sürüm notu içeriğini iki sütunda gösterir:

İlkinde belirli güncellemeler veya özellik değişikliklerinden bahsedilir

İkincisi, bu değişiklikler hakkında daha ayrıntılı bilgi içeren belgelere bağlantılar sağlar

Özellikleri: Kullanıcılar, önceki Samsung güncellemelerine bağlantı veren açılır düğmelerle bir listeden geçmiş değişiklikleri kolayca izleyebilir ve bunlara başvurabilir

Sayfanın sağ üst köşesinde, Android ve Gear VR için sürüm notları bağlantılarını bulabilirsiniz

Bu sektör tavsiyesini dikkate alın: sürüm notlarını hem yeni hem de mevcut müşteriler için kolayca erişilebilir hale getirmek, müşterilere özen gösterdiğinizi gösterir

8. Asana

asana aracılığıyla

Asana, kullanıcıların görevleri düzenleyip dağıtmasına, proje son tarihlerini belirlemesine ve takımlar içinde doğrudan iletişim kurup işbirliği yapmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur.

Asana'nın sürüm notları, medya, özellikle videoların dahil edilmesi nedeniyle listemize eklenmesi gereken bir başka harika örnektir. Aylık olarak yayınlanan bu sürüm notları, tutarlı bir yapıya sahiptir ve kullanıcıların değişikliklerden haberdar olmasını kolaylaştırır.

Özellikleri: Asana, bir yıl boyunca her ay tek bir sayfada sürüm notu güncellemelerini yayınlar

Her sürüm notunun başında, kullanıcılar o ay üründe yapılan en önemli değişiklikleri özetleyen kısa bir video ile karşılanır

Video güncellemesi, temel özellik değişikliklerini ve hata düzeltmelerini hedef kitleye etkili bir şekilde iletir (hepsi sadece bir dakika içinde) ve uzun metinleri okumak istemeyen veya zamanı kısıtlı olan kullanıcılar için özellikle yararlıdır.

Videonun ardından Asana, uygulama değişikliklerini madde işaretli liste biçiminde ve ilgili yardım makalelerine bağlantılarla birlikte sunar. Bu yaklaşım, sürüm notlarının kısa ve önemli noktalara odaklanmasını sağlar ve kullanıcılar gerektiğinde teknik ayrıntılara hızlıca erişebilir.

9. Help Scout

help Scout aracılığıyla

Help Scout, birinci sınıf müşteri desteği için harika bir platformdur! Paylaşılan gelen kutusundan canlı sohbet, mesajlaşma, raporlama ve müşteri etkileşim araçlarına kadar her şeyi sunar.

Help Scout, sürüm notlarına alışılmadık bir yaklaşım sergiliyor; güncellemeleri aylık ve üç aylık olarak paylaşıyor. Başlangıçta bir video eklemek, ekran görüntüleri ve GIF'lerle desteklenen ayrıntılı içerik, sürüm notlarını oldukça sunuma uygun hale getiriyor.

Özellikleri: Sürüm notları sayfası, kullanıcıların gelecek özelliklerle ilgili neler bekleyebileceğine dair küçük bir ön izleme sunan "yakında" bölümü içerir. Bu, kullanıcıların daha fazlası için bizi takip etmeye devam etmelerini sağlamak için harika bir fikirdir

Sayfanın sağ tarafında, kolay erişim için tüm bölümlerin içindekiler tablosunu bulabilirsiniz

Sürüm notları sayfasının sonundaki "harika ipuçları" bölümü de birçok kişi için değer katar. Bu bölümde, müşteriler ürünün farklı kullanım yollarını ve kaynak kılavuzlarına bağlantılar paylaşır.

Ürün takımları için, metin yerine video içeriğini tercih eden müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Help Scout'un sürüm notlarını ayrıntılı olarak açıklamak için videolardan yararlanma fikri yararlı olabilir. Bu herkesin ilgisini çekmeyebilir, ancak kullanıcı dostu iletişime odaklanılması açısından takdir edilmeye değer.

10. monday. com

monday. com, en iyi sürüm notları örnekleri listemizin sonuncusu. Bu araç, kullanıcıların takım işbirliği ile kendi uygulamalarını oluşturmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır.

Listemizdeki birçok örnek gibi, bunların sürüm notları da görsel çekicilikleriyle dikkat çekiyor. Sayfada bolca resim ve ekran görüntüsü kullanarak kullanıcılara değişiklikleri net bir şekilde sunuyorlar.

monday. com, platformlarında yaptıkları değişiklikleri göstermek için grafik ve videolar kullanarak etkileyici bir izlenim bırakıyor. Bu görsel yardımcılar her ayın ilk notuna eşlik ediyor ve genellikle o ay içinde araçta yapılan en önemli değişiklikleri vurguluyor.

Özellikleri: monday. com, tek bir sürüm notları sayfasında tüm yılın güncellemelerini içerir

Sayfanın sağ tarafında, kullanıcılar her ayın güncellemesine ilişkin bağlantıları bulabilirler

Ayrıca, sürüm notları, bazı kullanıcı kılavuzları ve video eğitimlerinin yanı sıra belirli sorunların ve çözümlerinin ayrıntılı hesaplarına bağlantılar içerir.

monday. com'un estetiğe verdiği önem, sürüm notlarında dikkat çeken bir başka faktördür. Bol beyaz alan ve çok renkli görsellerle notlar çekici ve okunması kolaydır.

Daha fazla bilgi: Verimliliği artırmak için en iyi sürüm yönetimi araçları

Görsel öğeler sürüm notlarını nasıl etkileyebilir?

Sürüm notlarındaki uzun metin blokları kullanıcıları bunaltabilir ve özellik güncellemelerini hızlı bir şekilde anlamalarını zorlaştırabilir.

İçeriğe görsel yardımcılar eklemediğinizde, kullanıcılar ilgilerini kaybedebilir veya hatta tamamen ilgilerini kaybedebilir, bu da bilgilerin akılda kalma oranının düşmesine neden olabilir.

Ve biz bunu istemiyoruz, değil mi?

Görsel öğeler, uzun formdaki içeriklere akış kesintileri ekleyerek içeriği kullanıcılar için daha kolay anlaşılır ve ilgi çekici hale getirir. Bu, ürün sürüm notlarınızın etkinliğini artırmak için çeşitli görsel yardımcılar eklemeniz için bir ipucu olabilir

Görseller: Görseller, yeni özellikleri veya arayüz değişikliklerini net bir şekilde görselleştirerek sürüm güncellemelerini daha sezgisel bir şekilde anlamaya yardımcı olabilir

GIF'ler ve emojiler: Müşterilerinizi heyecanlandırmak için emoji ve GIF'ler ekleyerek yaratıcılığınıza alan tanıyabilirsiniz

Grafikler: Bazı karmaşık yazılım değişiklikleri yalnızca görüntülerle açıklanamaz. Bu gibi durumlarda, sürüm notlarınızda teknik yönleri desteklemek için grafikler kullanabilirsiniz.

Videolar: Güncellemelere videolar eklemek, yeni özelliklerin hızlı bir önizlemesini sunabilir. Aslında, listemizdeki en iyi sürüm notu örneklerinin birçoğu görsel olarak çekici öğeler içerir. Bu, içeriğin netliğini ve kullanıcı katılımını artırmaya yardımcı olur

monday. com , platform değişikliklerini açıklamak için grafikler ve videolar kullanır

Google Cloud , sorunları renk kodlarıyla sıralar

Medium, güncellemelerin sunumunu iyileştirmek için kullanıcı değerlendirmelerini ve görselleri içerir

Bu görsel faktörler, daha bilgilendirici bir kullanıcı deneyimine katkıda bulunur. Bu nedenle, bir sonraki sürüm notunu yazarken görsel yaratıcılık eklemeyi unutmayın; bu, büyük bir fark yaratabilir!

Sürüm Notları Nasıl Yazılır

Geliştirici takımı için sürüm notları, son kullanıcılarla olan ana bağlantıdır. Sürüm notu güncellemelerini yazarken her zaman onların bakış açısını göz önünde bulundurun. Bu, güven oluşturmanıza ve müşteri geri bildirimlerine değer verdiğinizi göstererek ürününüzün onların ihtiyaçlarına göre gelişmesini sağlar.

Kullanıcıların faydalarını ön plana çıkaran sürüm notları yazmak, müşterilerinize olan bağlılığınızı göstermenize yardımcı olur.

Mevcut kullanıcılarınızın takdir edeceği en önemli özellik iyileştirmelerini, can sıkıcı hata düzeltmelerini ve beklenen yeni özellikleri vurgulamayı unutmayın. Ayrıca, önceki sürümlerdeki sorunların tekrarlanmasını önleyin.

Sürüm notlarını daha iyi yazmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

1. Sürüm notlarını sade bir dille yazın

Sürüm notları yazarken, yalnızca geliştiricilerin değil, herkesin anlayabileceği açık ve basit bir dil kullanın. Cümlelerinizi kısa ve anlaşılır tutun, uzman olmayanların bile anlayabileceği günlük kelimeler kullanın.

Kesinlikle gerekli olmadıkça, sektöre özgü terminoloji veya jargon kullanmaktan kaçının. Hedef, sürüm notlarınızı tüm geçmişlere/becerilere sahip okuyucular için erişilebilir ve kolay anlaşılır hale getirmektir.

2. Daha iyi okunabilirlik için kısa ve öz olun

Sürüm notu yazarken kullanıcılarınızın yoğun programlarını ve sınırlı zamanlarını göz önünde bulundurun. Kullanıcılar uzun sürüm güncellemelerini okumak için sabırlı olmayabilir. İlgilerini canlı tutmak için ürün güncellemelerini açık bölümlere ayırın ve kısa ve öz olmasını sağlamak için madde işaretleri kullanın.

Sürüm sayfalarında yalnızca en önemli ayrıntıları paylaşmaya odaklanın: hangi özellikler değişti, bu yeni geliştirmeler neden önemli ve ürünün son kullanıcılarını nasıl etkiliyor?

3. Anlaşılabilirliği artırmak için görsel yardımcılar kullanın

Daha önce bahsedildiği gibi, sürüm güncellemelerindeki karmaşık değişiklikleri yalnızca kelimelerle anlamak son kullanıcılar için zor olabilir. Ancak resimler, kullanıcıların neyin değiştiğini anlamalarına ve yazılı açıklamaların tek başına neden olabileceği karışıklıkları önlemelerine gerçekten yardımcı olur.

Sürüm güncellemelerinde ekran görüntüleri, GIF'ler, diyagramlar veya videolar gibi görsel yardımcılar kullanın. Bunlar, kullanıcıların yeni iş akışlarını veya yeniden tasarlanmış arayüzleri hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olur ve ilgi çekici bir unsur ekler.

4. Yazılım sürüm notlarının amacını açık tutun

Teknik ayrıntılara odaklanmak yerine, kendi sürüm notlarınızı yazmaya başlamadan önce son kullanıcıyı göz önünde bulundurun. Belirli ürün değişikliklerinin neden yapıldığını ve bunların kullanıcılara nasıl fayda sağlayacağını açıklamak için zaman ayırın.

Değişikliklerin amacını ve faydalarını kullanıcının bakış açısından açıklayarak, takımınızın müşteri geri bildirimlerine ve ihtiyaçlarına her şeyden çok değer verdiğini gösterirsiniz.

5. Hızlı başlangıç için sürüm notları şablonu kullanın

Yazılım sürüm notlarını yazmak için sürüm notları şablonu kullanmak, takımınıza ürün değişikliklerini etkili bir şekilde iletme konusunda avantaj sağlayabilir.

Yapılandırılmış bir şablon, okuyucular için netlik ve anlaşılabilirlik sağlayan organize bir çerçeve sunar. Önemli ayrıntıların gözden kaçmasını önler ve tüm sürüm notlarında tutarlılığı sağlar.

Ürün sürüm notları şablonunuzda aramanız gereken anahtar bölümler şunlardır: En son sürüm sürümü

Yayın tarihi

Güncellemelerin kısa özeti

Yeni özellik eklendi

Mevcut özelliklerin iyileştirmeleri

Hata düzeltme

Bilinen sorunlar

Diğer anahtar yazılım ayrıntıları

ClickUp, yazılım değişikliklerini ve iyileştirme güncellemelerini sorunsuz bir şekilde kaydetmek için özel bir Sürüm Notları Şablonu sunar. Ürün yönetimi sürecini kolaylaştırmak isteyen ancak çok meşgul olan yazılım geliştirme takımları veya ürün yöneticileri için kullanışlıdır.

Ayrıca okuyun: Her Ürün Yöneticisinin Sahip Olması Gereken En Önemli 10 Ürün Yönetimi Becerisi

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sürüm Notları Şablonu ile ürün sürüm güncellemelerini oluşturma sürecini basitleştirin

Bu şablon, özel durumlara sahip görevler oluşturmanıza, güncellemeleri ve özellik isteklerini kategorilere ayırıp yönetmenize ve sürüm notları oluşturma sürecini optimize etmek için birçok kullanışlı ClickUp özelliğinden yararlanmanıza olanak tanır.

Öte yandan, sıfırdan başlamak ve kendi sürüm notları şablonunuzu oluşturmak istiyorsanız, ClickUp Belgeleri'ni kullanabilir ve hatta daha iyi sonuçlar için yapay zekadan yararlanabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'nde kullanıcılar, sürüm notları dahil olmak üzere çeşitli belge türlerini kolayca oluşturabilir, düzenleyebilir, paylaşabilir ve birlikte üzerinde çalışabilir. Metin, resim, video, emoji ve tablolar ekleyebilir ve bunları başlıklar, madde işaretleri, alıntılar ve daha fazla seçenek kullanarak biçimlendirebilirsiniz.

ClickUp'ın yapay zeka yazma asistanı ClickUp Brain, her amaç için anında içerik oluşturmada mükemmeldir.

ClickUp Brain'den sizin için örnek sürüm notları oluşturması için yardım istedik ve iyi bir örnek olması için yazım hataları da ekledik

Kendi AI aracımızla ilgi çekici sürüm notları oluşturmak çok kolay. Verilerinizi girin, ihtiyaçlarınıza göre anında ve doğru yanıtlar alacaksınız.

ClickUp Brain tarafından oluşturulan sürüm notları çerçevesi

İster sıfırdan başlıyor ister mevcut bir şablonu kullanıyor olun, ClickUp, ter dökmeden harika ürün sürüm notları oluşturmak için en iyi seçenektir.

Ürün sürüm notları oluştururken dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktör, yazılımın test edilmesidir. Bu, sürüm notlarınızın doğru ve güvenilir olmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Sürüm Notları için Test ve Geri Bildirim Gerekli mi?

Evet. Sürüm notlarını yayınlamadan önce yazılımdaki hataları, yeni özellikleri ve değişiklikleri test etmek, sağlanan bilgilerin mevcut ürün performansıyla uyumlu olduğunu doğrulamaya yardımcı olur. Bu, yazılım geliştirmede kritik bir adımdır.

Her takım, planlamadan yazılım güncellemelerinin piyasaya sürülmesine ve periyodik testlerine kadar tüm yazılım oluşturma sürecini kolaylaştırmak için bir çözüme ihtiyaç duyar.

Yazılım Geliştirme Takımları için ClickUp, hata izleme ve raporlama dahil olmak üzere tüm bu süreçleri otomatikleştiren güçlü bir araçtır.

Bununla başka neler yapabilirsiniz:

Sorun raporları oluşturun: Takımların görevleri önceliklendirmesini ve verimli bir şekilde ele almasını sağlayın. ClickUp'ın yerleşik Takımların görevleri önceliklendirmesini ve verimli bir şekilde ele almasını sağlayın. ClickUp'ın yerleşik ClickApp özelliği ile hataları kolayca izleyin ve yönetin. ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak hatalarla ilgili ciddiyet, öncelik ve yeniden oluşturma adımları gibi belirli ayrıntıları yakalayın

Ürün taslakları tasarlayın: Geliştirme planlarınıza hızlı bir başlangıç yapın. Geliştirme planlarınıza hızlı bir başlangıç yapın. ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak ürün özelliklerini görsel olarak beyin fırtınası yapın ve planlayın. Yapışkan notlar ve ClickUp Zihin Haritaları ekleyebilir ve hatta bunları görevlere ve belgelere bağlayabilirsiniz

Görsel yol haritaları oluşturun: Geliştirme, ürün yönetimi ve paydaş takımlarınızın tümünü aynı sayfada tutun

Ayrıca, tüm yazılım değişikliklerini ve güncellemeleri test etmek için bu ClickUp Test Yönetimi Şablonunu kullanabilirsiniz.

Şablona erişip sayfanın ortasında bulunan "Listeler" sekmesindeki "Test Senaryoları ve Vakaları" seçeneğine tıkladığınızda karşınıza şöyle bir ekran çıkar:

Bu Şablonu İndirin ClickUp ile test senaryoları kullanarak tüm yazılım güncellemelerini ve değişiklikleri kolayca izleyin

Şablon, görsel ilerleme izleme ve sonuç değerlendirme olanağı sunar. Hatta hatalar, sorunlar ve özellik talepleri konusunda takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

Ayrıca, yazılım sürüm notlarının oluşturulmasını iyileştirmeye yardımcı olabilecek müşteri geri bildirimlerinin paha biçilmez rolünü de unutmayalım.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Geri Bildirim formu şablonu ile geri bildirim sisteminizi sorunsuz hale getirin

Müşterilerinizden geri bildirim, yorum ve görüşleri toplamak için bu ClickUp Geri Bildirim Formu şablonunu kullanın.

Geri bildirimler, karşılaşılan hatalar ve özellik güncellemeleri için öneriler dahil olmak üzere kullanıcı deneyimleri hakkında içgörüler sağlayabilir.

İlgili örnekleri aktif olarak kullanarak, takımlar sorunları çözebilir, içeriği iyileştirebilir ve son kullanıcıların en çok ilgisini çeken bilgilendirici güncellemeler yayınlayabilir.

ClickUp'ı kullanarak sürüm notu sürecinizi kolaylaştırın!

İyi sürüm notları oluşturmak birçok açıdan fayda sağlayabilir. Bunlardan birkaçını bahsetmek gerekirse, müşterileri elde tutmanıza ve hatta ürünün daha fazla benimsenmesini sağlamanıza yardımcı olabilir.

Bu süreci kolaylaştırmak ve sürüm notları stratejinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp'ı kullanın !

ClickUp ile, önceden tasarlanmış şablonları kullanarak veya ClickUp Brain ile sıfırdan içerik oluşturarak, zahmetsizce yüksek kaliteli sürüm notları oluşturabilirsiniz.

Ürün yönetimi, yazılım geliştirme, pazarlama, operasyonlar, satış ve daha fazlasında size yardımcı olabilecek hepsi bir arada bir çözümdür.

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