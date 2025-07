Agile Sürüm Planlama: Geliştiriciler İçin 5 En İyi Uygulama

Agile yöntemi, yazılım geliştirmenin merkezi bir parçasıdır, ancak diğer sektörlerde de popüler hale gelmektedir.

Örneğin, 2021 yılına kadar pazarlama şirketlerinin %51'i Agile çerçevesini benimsemişti.

Neden?

Agile iş akışları, ürünlerin sürekli dağıtımıyla gelişmiş bir müşteri deneyimi sunar. Ürünler, bir dizi artımlı sürümde üretilir. Bu, Agile takımlarının değişen paydaş ve müşteri gereksinimlerine hızlı bir şekilde yanıt verebileceği anlamına gelir.

Agile sürüm planlaması, yazılım geliştirmenin öngörülemez dünyasında çok önemli olan esnekliği korurken geliştirme sürecine yapı kazandırır.

Bu kılavuzun yardımıyla, Agile sürüm planı oluşturmayı, bunun neden gerekli olduğunu ve Agile sürümleri planlarken izlenecek en iyi uygulamaları öğreneceksiniz.

Agile sürüm planlaması nedir?

Agile sürüm planlaması, geliştirme takımlarının artımlı ürün sürümlerini planladıkları bir sürüm yönetimi stratejisidir. Geleneksel yazılım planlamasından farklı olarak, bir veya iki büyük sürüm yerine birçok küçük sürüm içerir ve her sürüm, en fazla iki hafta süren birkaç sprint veya yinelemeye bölünür.

Her sprint, yeni bir ürün artışı ile sonuçlanır (söz konusu sprintte tamamlanan ürün biriktirme öğelerinin listesi), ancak her artış yayınlanmaz. Tipik bir Agile sürümü 3 üç ila 10 on sprint veya daha fazlasını içerir, ancak her zaman minimum pazar özelliklerinden oluşur — kullanıcılara etkili bir şekilde dağıtılabilecek en küçük ürün özellikleri grubu.

Sprintlerin sayısı ve amaçları gibi ayrıntılar, sürüm planında yer alır.

Sürüm planı ile ürün yol haritası arasındaki fark

Sürüm planı ve ürün yol haritası, her ikisi de önemli proje yönetimi araçlarıdır. Perakende yönetimi gibi, verimliliği artırmayı ve süreçleri kolaylaştırmayı amaçlarlar.

Ürün yol haritaları, ürünün vizyonunu ve özelliklerini üst düzey paydaşlara aktarmak için tasarlanmıştır ve genellikle daha uzun vadelidir ve birden fazla sürümü içerir.

Diğer yandan, sürüm planları daha kısa vadelidir ve her seferinde tek bir sürüme odaklanır. Bu iç belgeler, proje ve ürün biriktirme listelerinin ayrıntılarını içerdiğinden, geliştirme takımları için bir kılavuz görevi görür.

Yol haritasındaki öncelikler değişebileceğinden ve sürüm planındaki gecikmeler yol haritasını etkileyebileceğinden, sürüm planının ürün yol haritasıyla uyumlu olmasını sağlamak önemlidir.

Kate Priestman, Global Uygulama Testi

Agile sürüm planlaması neden önemlidir?

Agile sürüm planlaması birçok avantaj sağlar, örneğin:

Yöneticilere değişen koşullara ve gereksinimlere uyum sağlamak için zaman tanıma

Takımın net beklentiler ve hedefler temelinde işlere öncelik vermesine olanak tanıma

Geliştirme takımının görevleri zamanında tamamlamasını sağlayarak projelerin yolunda gitmesini ve paydaşların memnuniyetini garanti altına alın

Takımın hedeflerini proje hedefleriyle uyumlu tutma

Takımların performansı ölçmesine ve gerektiğinde ayarlamalar yapmasına olanak tanıma

İş akışlarını kolaylaştırarakverimliliği artırma

Agile sürüm planı oluşturma

1. Ürün vizyonunuz ve yol haritanıza göre hedeflerinizi belirleyin

Agile sürüm planı oluşturmanın ilk adımı, ürün vizyonunuz ve yol haritanıza göre hedeflerinizi tanımlamaktır. Hedefler, takımınızın müşteri gereksinimlerine göre öncelikli özellikleri belirlemesine ve ayrıca işleri önceliklendirmesine ve ilerlemelerini izlemesine yardımcı olur.

Hedefleriniz SMART hedefleri olmalıdır: Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı.

Ayrıca, daha küçük sprint hedeflerine bölebileceğiniz genel bir sürüm hedefiniz olmalıdır.

Örneğin:

Sürüm hedefi : Bulut tabanlı bir çağrı merkezi gösterge paneli oluşturun

Sprint 1 hedefi: Gösterge panelinin temel düzenini oluşturun

Sprint 2 hedefi : Beceri tabanlı yönlendirme ve çağrı kuyruğu gibi gerekli özellikleri oluşturun

Sprint 3+ hedefi: Gösterge panelini başlatmak için gereken sayıda hedef

2. Ürün biriktirme listenizi önceliklendirin ve iyileştirin

Ardından, belirli kullanıcı hikayelerine ve sürüm hedefinize göre ürün biriktirme listenizi önceliklendirmek ve iyileştirmek için takımınızla toplantı yapmanız gerekir. Hedefinizi destekleyen en önemli ürün özelliklerini belirlemeyi amaçlayın.

Bu özellikler, minimum pazar özellikleriniz olacaktır; daha az önemli özellikleri gelecek sürümler için bırakın.

Ayrıca, sürüm planınızın bir sonraki bölümüne geçmek için tamamlanması gereken diğer görevlere veya hikayelere bağlı olan görevler ve kullanıcı hikayeleri gibi arka planda mevcut bağımlılıkların da farkında olun.

Herhangi bir gecikme ve darboğazın önlenmesi için bunları önceden belirlemek çok önemlidir.

agile Sherpas aracılığıyla

3. Agile hikaye puanlarına göre sürümü tahmin edin

Backlog'unuzu öncelik sırasına koyduktan sonra, hikaye puanı tahminlerinizi güncellemeniz gerekir.

Hikaye puanları, birim içermeyen ölçüm ölçekleridir ve diğer görevlerin boyutuna göre bir görevi tamamlamak için gereken çabayı tahmin eder. Bu tahminler, tek bir sprintte tamamlayabileceğiniz görev sayısını belirlemenize yardımcı olur.

Hikaye puan tahminlerinizi takımınızla gözden geçirin ve gerektiğinde güncelleyin.

4. Sprintlerinizi veya yinelemelerinizi planlayın

Ardından, sprintlerinizi planlamanın zamanı geldi.

Hikaye puanı tahminlerinizi kullanarak işi tamamlamak için kaç sprint'e ihtiyacınız olduğunu hesaplayabilirsiniz. Örneğin, 100 hikaye puanı belirlediğinizi ve takımınızın genellikle sprint başına 20 hikaye puanı aldığını varsayalım. Sürüm için öncelik verdiğiniz birikmiş öğeleri tamamlamak için beş sprint'e ihtiyacınız olacak.

Bazı projeler, performans testi ve kullanıcı belgeleri gibi görevler için bir sürüm sprintine ihtiyaç duyar. Test, yazılım geliştirmenin hayati bir parçasıdır ve manuel veya otomatik olarak yapılabilir.

Maksimum verimlilik için, zaman kazanmak ve süreçlerin tutarlı olmasını sağlamak amacıyla testleri otomatikleştirmeyi deneyin; en iyi sonuçları elde etmek için otomasyon testi en iyi uygulamalarını izleyin. Ana lansmandan önce gerçek kullanıcıların görüşlerini almak için kullanıcı testlerini de dahil etmelisiniz.

Unutmayın: İyileştirmeleri veya son dakika değişikliklerini yansıtmak için sürüm planınızı her zaman ayarlayabilirsiniz.

kate Priestman, Global Uygulama Testi

Sprintlerinizi planladıktan sonra, planınızı düzenli olarak gözden geçirmeli ve güncellemelisiniz. Bu, takımınızın yolunda ilerlemesini sağlar ve değişen koşulların etkileyebileceği alanları belirlemenize yardımcı olur.

Planlarınızda değişiklik yapıldığında, her zaman uyumu sağlamak için iş sahibi ve paydaşları bilgilendirdiğinizden emin olun.

Ayrıca, ilerlemeyi tartışmak için düzenli takım toplantıları yapmalısınız. Bu toplantılar sayesinde, orijinal planın uygulanmasında herhangi bir sorun tespit edebilir, planı ayarlamaya çalışabilir veya ilerlemek için yeni bir yol belirleyebilirsiniz. Planınızın çok iddialı veya belki de yeterince iddialı olmadığını fark edebilirsiniz.

Bu tür bilgiler, gelecekteki sürüm planlarına da ışık tutabilir.

5 çevik sürüm planlama en iyi uygulaması

Bitmemiş işleri asla yayınlamayın

Sürüm tarihine yetişmek için, henüz üretim aşamasında olan işleri yayınlamak cazip gelebilir, ancak her şey kapsamlı bir şekilde test edilip incelenene kadar sürümü ertelemek daha iyidir. Sonuçta, sürüm yönetiminin bir parçası da uygulama mağazası derecelendirmelerini ve yorumlarını yönetmektir. Yazılımınızın hatasız olması ve beklendiği gibi çalışması gerekir.

Rolü açıkça tanımlayın

Agile takımlar, her bireyin becerilerine göre açıkça tanımlanmış rollere sahiptir. Her takım üyesi kendisinden ne beklendiğini bilir, bu nedenle sürüm daha sorunsuz ilerler. Agile takımlarda iki uzman rol vardır:

Ürün Sahibi : hedeflerden, kullanıcı hikayelerini yazmaktan ve ürün biriktirme listesinin önceliklerini belirlemekten sorumludur

Scrum Master: takımı koçlar ve sürümü geciktirebilecek engellerin kaldırılmasını kolaylaştırır

sAFe aracılığıyla

Hedeflerinize odaklanın

Ayrıntılara takılıp kalmak ve büyük resmi gözden kaçırmak çok kolaydır. Pazarlama fırsatları ve ürün özellikleri önemlidir, ancak ana odak noktanız bunlar olmamalıdır. Ürün vizyonunuz ve sürüm hedefinize göre işleri ve özellikleri öncelik sırasına koyduğunuzdan emin olun.

Düzenli olarak sürüm yayınlayın

Agile sürüm planlamasının amacı, ürünleri müşterilerinize sunmaktır. Bu nedenle, sık sık sürüm yayınladığınızdan ve sonsuz sprint döngülerine kapılmadığınızdan emin olun.

Sonuçta, daha küçük sürümler müşterilerin uyum sağlaması daha kolaydır ve gelecekteki sürümler için değişiklik yapmak daha kolaydır. Hedefiniz her zaman müşterilere değer katmak olmalıdır; onlara fayda sağlamayan bir sürümü yayınlamayın.

Agile sürüm planlamasının bir parçası olarak, düzenli sprint planlama toplantıları yapmalısınız. Bu toplantılar genellikle kullanıcı hikayeleri ve ürün biriktirme listesinin yanı sıra aşağıdakileri de içerir:

Görev bağımlılıkları

Ürün işlevselliği

Gerekli sprint sayısı

Sonraki sürüm

Öncelikli özellikler

Paydaş ve müşteri geri bildirimi

Sprint çıktıları

Hangi ürün sürümünü yayınlamalıyım?

Sprint planlama toplantılarında, sürüm hedefi ve ürün vizyonuna dayalı sprint hedefi de tanımlanmalıdır.

kate Priestman, Global Uygulama Testi

Takım hedeflerinize ulaşmak için işinizi etkili bir şekilde planlayın

Agile yöntemi, yazılım geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Agile sürüm planlaması, Agile geliştirme sürecine rehberlik eder. Takımlara yapı kazandırırken, değişen gereksinimlere uyum sağlamak için gereken esnekliği de sağlar.

Sürüm planlaması, ürün geliştirmeyi kolaylaştırır ve müşteri memnuniyetini artırır. Bu nedenle, bunu iyi yapmak her ürün takımı için hayati bir beceridir.

Umarız, artık iyi yapmak ne anlama geldiğini daha iyi anlıyorsunuzdur.

Kısacası, hedeflerinizi dikkatlice tanımlamanız, ürün biriktirme listenizi önceliklendirmeniz, genel hedeflerinize uygun sprint ve yinelemeleri planlamak için çok çalışmanız ve esnekliği korumak için planınızı sürekli güncellemeniz gerekir. SWOT analizi ve Değişim Teorisi (TOC) gibi araçlar, bir plan belirlemenize ve planın uygulanmasında esnekliği korumanıza yardımcı olacaktır.

Kate Priestman, QA şirketleri için güvenilir ve lider bir uçtan uca fonksiyonel test çözümü olan Global App Testing'in Pazarlama Müdürü'dür. Pazarlama alanında 8 yılı aşkın deneyime sahip olan Priestman, marka geliştirme, potansiyel müşteri ve talep yaratma ve pazarlama stratejisi konularında kapsamlı bilgi sahibidir. Dealavo ve CEO Blog Nation'da yayınlanan makalelerine buradan ulaşabilirsiniz.