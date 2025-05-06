En İyi 10 Sürüm Yönetimi Aracı (2025)

En iyi sürüm yönetimi aracını nasıl tanımlar ve seçersiniz? Piyasada çok fazla seçenek olduğundan, aramayı daraltmak zor olabilir. Kuruluşunuz genelinde sürüm süreçlerinden yararlanarak büyük ölçekte dağıtım yapmanın yanı sıra, takımlarınız ve dış ortaklarınızın düzenli olarak kullanabileceği sezgisel bir araca da ihtiyacınız vardır.

Sürüm Yönetimi 101 kılavuzumuzda, sürüm yönetimi sürecinin sürüm hatalarını en aza indirip iş taleplerini karşılamak için verimliliği nasıl artırdığını anlatıyoruz.

Yine karşınızdayız ve bu sefer, uzun vadeli bir çözüm arayışınıza yardımcı olmak için en iyi sürüm yönetimi araçlarını seçtik. ✨

Yazılım geliştirme süreçlerinizin ve iletişiminizin değerini en üst düzeye çıkarmak için en iyi 10 sürüm yönetimi aracı!

1. ClickUp

ClickUp ile başlayın ClickUp, çevik takımlar için 1 numaralı araçtır

ClickUp, çevik takımların sürümleri izlemesi, sprintlerde işbirliği yapması ve tüm işleri tek bir araçta bir araya getirmesi için mükemmel bir verimlilik platformudur. Bir kuruluşun tüm çalışanları (sürüm yöneticileri, geliştiriciler, dış ortaklar, güvenlik ve İK) ClickUp'ı kullanarak çalışma alanlarını kişiselleştirebilir.

ClickUp ile herkes, birkaç tıklamayla günler veya aylar öncesinden görevleri görüntüleyebilir veya bir görevin ilerlemesi hakkında ayrıntılı bilgiler alabilir. İşte, tüm çevik ve DevOps takımlarının ihtiyaçlarını karşılayacak ClickUp'ın 100'den fazla çok yönlü özelliğinden bazıları:

✅ ClickUp'ın avantajları

❌ ClickUp'ın dezavantajları

ClickUp görünümlerinin tümü mobil uygulamada mevcut değildir… henüz! 🔮

💸 ClickUp fiyatlandırması

💬 ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (3.930+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.530+ yorum)

2. Azure Pipelines

azure Pipelines aracılığıyla

Azure Pipelines, herhangi bir platformu kullanarak herhangi bir dilde yazılmış kodu derleyip dağıtabilen bir sürüm yönetimi aracıdır. Kullanıcılar, Azure DevOps kuruluşu ve sürüm kontrol sisteminde depolanan kaynak koduyla yeni bir proje oluşturarak Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Teslimat (CD) sürüm boru hattını başlatabilir. Proje açık kaynaklı bir projeyse, kullanıcılar derleme süresini hızlandırmak için on adet ücretsiz paralel iş alır.

✅ Azure Pipelines'ın avantajları

Aynı anda farklı türdeki hedeflere dağıtım yapar

Microsoft tarafından barındırılan Linux, macOS ve Windows ajanları, tam CI/CD sürüm boru hattı desteği ile

❌ Azure Pipelines'ın dezavantajları

Kullanıcı bu tür bir sistemi ilk kez kullanıyorsa temel özellikleri kavraması zor olabilir

Tek bir proje yönetimi platformu olarak Azure Pipelines'a geçmek için takımların geçici çözümler geliştirmesi veya özelleştirme için daha fazla hizmet eklemesi gerekecektir

💸 Azure Pipelines fiyatlandırması

Azure Pipelines, genel projeler için ücretsizdir. Özel teklifler için Azure Pipelines ile iletişime geçin.

💬 Azure Pipelines müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

3. Jira

jira aracılığıyla

Atlassian'ın Jira Software, Bitbucket Cloud'un yerleşik Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Teslimat (CD) aracı, Bitbucket Pipelines veya Jira ortakları ile tüm yaşam döngüsü boyunca kodu otomatikleştirebilen bir sorun izleme platformudur. Geliştirme ekiplerini destekler, ancak kuruluş genelinde ürün dışı ekiplerle işbirliği yapmak için Trello (başka bir Atlassian ürünü) gibi bir proje yönetimi aracıyla entegre olmaları gerekir.

✅ Jira'nın avantajları

Çekme talebinden doğrudan görevler atayın veya Jira sorunları oluşturun

Kod dağıtım sorunlarını daha hızlı çözmek için Olay Raporu Gösterge Paneli

❌ Jira'nın dezavantajları

Ürün dışı takımlar, basit iş yönetimi ve aşırı karmaşık iş akışlarından kaçınmak için birden fazla uygulama kullanmak zorunda kalabilir

Jira yöneticilerinin öğrenmesi, uygulaması ve takım üyelerini eğitmesi için zorlu öğrenme eğrisi

💸 Jira fiyatlandırması

Jira'nın sınırlı bir ücretsiz planı vardır. Özel fiyat teklifleri için Jira ile iletişime geçin.

💬 Jira müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (4.490+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (11.270+ yorum)

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4. Şef

via Progress Chef

Listemizdeki bir sonraki sürüm yönetimi aracı, Progress portföyündeki bir ürün olan Chef'tir. Chef, Uygulama, Güvenlik ve Operasyon ekipleri için standart bir araç seti ve altyapı kitaplığı ile organizasyonel uyumu sağlar. Ayrıca, iş ve teknik çözümleri, ekipleri geliştirmeden üretime kadar tüm süreci kapsayan otomasyon özelliğine sahiptir.

✅ Şef profesyonelleri

Altyapı ve uygulamalar genelinde doğrulama için DevOps gösterge panelleri

Uyumluluk test süresini kısaltmak için politikaları kod olarak tanımlayın

❌ Chef cons

Progress tarafından yeni satın alındı (gelişimi henüz ölçmek için çok erken)

Yazılım sürümlerini tamamlamak için başka sürüm yönetimi araçları gereklidir

💸 Chef fiyatlandırması

Chef'in ücretsiz planı veya freemium sürümü yoktur. Özel bir teklif için Chef ile iletişime geçin.

💬 Chef müşteri değerlendirmeleri

G2: 4/5 (40+ yorum)

Capterra: Yok

5. Ansible

ansible aracılığıyla

Ansible, Red Hat'in kurumsal BT otomasyon çözümüdür. Tek bir araç altında, takımlar BT departmanları ve alanları arasında görevleri otomatikleştirmek için esnekliğe sahiptir. YAML dilini kullanarak dağıtımı basittir ve düğümlerinize bağlanarak ve sistemin istenen durumunun kaynak modelleri olarak yazılmış küçük programları göndererek çalışır.

✅ Ansible avantajları

Belirli bir ana bilgisayar grubunu seçen ve onlara yerine getirmeleri gereken görevleri veya rolleri atayan "oyunlar" oluşturun

Ansible envanterinizi bölerek üretim ortamınızı farklı makine gruplarına ayırın

❌ Ansible'ın dezavantajları

Ücretsiz plan veya freemium sürüm yok

Belirli bir kullanım senaryosu (BT ortamı) için geliştirilmiştir

💸 Ansible fiyatlandırması

Red Hat Ansible Otomasyon Platformu sınırlı bir ürün deneme sürümüne sahiptir. Özel bir teklif için Red Hat ile iletişime geçin.

💬 Ansible müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

6. Plutora

plutora aracılığıyla

Plutora, şirket içi araçlar ve iş mantığı için eksiksiz görünürlük ve organizasyon sağlayarak takımların yazılım sürümlerini iyileştirmesine yardımcı olur. Yazılım geliştirme süreci, Plutora'nın özellikleri (sürüm takvimleri ve analiz gösterge panelleri) ile birleştirildiğinde, sürümlerde tahminlere yer kalmaz. Takımlar ve sürüm süreçleri geliştikçe, Plutora da onlarla birlikte büyümek üzere tasarlanmıştır.

✅ Plutora'nın avantajları

Birleştirilmiş sürüm takvimi, portföy genelinde kaynakları uyumlu hale getirir

Otomatik rol tabanlı raporlama, paydaşları uygulama sağlığı ve sürüm durumu hakkında bilgilendirir

❌ Plutora'nın dezavantajları

Öğrenmek, uygulamak ve takım üyelerine öğretmek için sürüm süreçleri deneyimi gerektirir

Ücretsiz plan veya freemium sürüm yok

💸 Plutora fiyatlandırması

Özel bir teklif için Plutora ile iletişime geçin.

💬 Plutora müşteri değerlendirmeleri

G2: Yok

Capterra: Yok

7. Spinnaker

spinnaker aracılığıyla

Spinnaker, yazılım değişikliklerini yayınlamak için açık kaynaklı, çoklu bulut sürekli teslimat platformudur. Spinnaker uygulaması, bir hizmet koleksiyonunu (uygulamalar veya mikro hizmetler) işletme konseptini modeller. Geliştirme ekiplerinin manuel yükünü iki temel özellik seti ile ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır: uygulama yönetimi ve uygulama dağıtımı.

✅ Spinnaker'ın avantajları

Google Apple Engine, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla bulut sağlayıcıda dağıtım sunar

Aşamaların yürütülmesini belirli zaman aralıklarıyla sınırlama yeteneği

❌ Spinnaker'ın dezavantajları

Spinnaker aracı açık kaynak projeleri için ücretsiz olsa da, geliştiricilerin öğrenmesi ve yüklemesi için zaman maliyeti vardır

Ölçeklendirme için yükseltmeler, daha fazla mühendis ve bakım gerektirir

💸 Spinnaker fiyatlandırması

Spinnaker ücretsizdir.

💬 Spinnaker müşteri değerlendirmeleri

G2: 3,9/5 (10+ yorum)

Capterra: Yok

8. Octopus Deploy

octopus Deploy aracılığıyla

Bağımsız bir satıcı olan Octopus Deploy, takımların sürüm boru hatlarını yönetmesi, yazılım geliştirmeyi kontrol etmesi ve sürüm döngüsünün çalışmasını sağlamak için çalıştırma kitaplarını otomatikleştirmesi için tek bir platform sunar. Ayrıca, geliştiriciler Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Teslimat (CD) yığınları için özel bir eğitim kılavuzu oluşturabilir.

✅ Octopus Deploy'un avantajları

Gelişmiş dağıtım modellerini destekler

Ortamlar arasında tutarlı sürüm tanıtımı, manuel onaylar ve sürüm notları

❌ Octopus Deploy'un dezavantajları

Hata izleme, kaynak kontrolü ve derleme/CI sürüm otomasyonu, Octopus Deploy aracılığıyla sunulan çözümler arasında yer almamaktadır

Pahalı ücretli planlar

💸 Octopus Deploy fiyatlandırması

Octopus Deploy, 30 günlük ücretsiz deneme ve aylık 50 $'dan başlayan ücretli planlar sunar.

💬 Octopus Deploy müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

9. Dijital. ai Sürüm

via Digital. ai Release

Digital. ai Release, teslimatı hızlandırmak ve riski azaltmak için sürüm otomasyonunu kullanarak sürüm yönetimi ve düzenleme çözümü sunar. Sürekli Teslimat olgunluğunun her seviyesindeki takımları, yazılım teslimat süreçleri hakkında uçtan uca içgörü sağlamak için desteklemek üzere tasarlanmıştır.

✅ Dijital. ai Sürüm uzmanları

BT denetçileri için otomatik raporlar ve uyumluluk kanıtları

Tüm DevOps araçlarından gelen verileri görüntülemek için tamamen özelleştirilebilir gösterge panelleri

❌ Dijital. ai Sürüm dezavantajları

Ücretsiz plan veya freemium sürüm yok

Arayüzü, bu listedeki diğer sürüm ve dağıtım yönetim araçlarına kıyasla kullanıcı dostu değildir

💸 Dijital. ai Sürüm fiyatlandırması

Özel bir teklif için Digital. ai Release ile iletişime geçin.

💬 Dijital. ai Sürüm müşteri değerlendirmeleri

G2: 4/5 (2 yorum)

Capterra: Yok

10. Jenkins

jenkins aracılığıyla

Jenkins, dünya çapındaki geliştiricilerin yazılımlarını güvenilir bir şekilde oluşturmalarına, test etmelerine ve dağıtmalarına olanak tanıyan açık kaynaklı bir otomasyon sunucusudur. Güncelleme Merkezi'ndeki yüzlerce eklenti ile Jenkins, Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Teslimat (CD) araç zincirindeki diğer yazılımlarla entegre olur.

✅ Jenkins uzmanları

Jenkins Pipeline: Jenkins'e sürekli teslimat sürüm boru hatlarının uygulanmasını ve entegrasyonunu destekleyen bir eklenti paketi

Dinamik bir uygulama dağıtım aracı oluşturmak için çalışmak üzere eklenti kitaplığı

❌ Jenkins'in dezavantajları

Arayüzü, bu listedeki diğer sürüm ve dağıtım yönetim araçlarına kıyasla kullanıcı dostu değildir

Topluluk odaklı bir araç olarak, sorun giderme desteği karmaşık olabilir

💸 Jenkins fiyatlandırması

Jenkins ücretsizdir.

💬 Jenkins müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (380+ yorum)

İşte size en iyi on sürüm yönetimi aracı!

Tüm sürüm yönetimi araçları aynı değildir. Sürekli teslimat başarısı için gerekli olan, sahip olunması gereken çevik özellikler şunlardır:

Beyaz tahtalar beyin fırtınası ve fikir üretme için

SOP'ler, proje özetleri ve iç/dış iletişim için ortak çalışma belgeleri

Geliştirme planına uyum sağlamak için takım ve bireysel iş yükü görünümleri

Görev atamaları için bağımlılıklar ve zaman tahminleri

Takımların iş akışlarını ayırırken gerektiğinde çapraz işbirliği yapabilen alanlar

Basit görevleri gerçekleştirmek için gereken manuel çabayı azaltan veya ortadan kaldıran otomasyonlar

Sprintler, Kaban panoları ve gösterge panelleri ile çevik metrikleri tek bir yerden görüntüleyin

Sürekli ürün desteği

Şimdiye kadar, aklınızda iki veya üç sürüm aracı vardır. Ancak, mevcut iş akışlarınızla uyumlu olacak ve aynı zamanda kuruluşunuzdaki teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için de işe yarayacak sağlam çözüm hangisidir? 🤔

Uygun sürüm yönetimi aracıyla elde edebileceğiniz avantajları kısaca gözden geçirelim:

Dahili takımlar ve harici ortaklar için hızlı benimsenme

Çapraz fonksiyonlu takımlar arasında artan ve kolaylaştırılmış iletişim

Görev izleme için otomatik durum güncellemeleri

Yetenekleri elde tutmak için daha iyi kaynak ve beceri yönetimi

Ayrıntılı sürüm ve dağıtım verileri

İyileştirme fırsatlarını belirlemek için değer akışı analizi

Gerçek zamanlı raporlama ve kayıt yönetimi ile iş akışlarına ve darboğazlara görünürlük

Yazılımları hızlı ve verimli bir şekilde teslim edin

Zaman içinde büyümeyi yönlendirmek için yeni değişim elçileri

NBCUniversal Television Distribution, GIPHY aracılığıyla

Sürüm yönetimi aracı seçmek için hızlı başlangıç kılavuzu

Sürüm yöneticisi olarak, karar vermek kolay bir iş değildir. Birkaç sistemi, proje grubunu ve operasyonu idare etmenin yanı sıra, listenizde "sürüm yönetimi aracı arayın" da vardır. 😮‍💨

Başarıyı nihayetinde belirleyecek olan, sürüm yönetimi aracının takımınız ve projelerinizde yaratacağı dönüşümdür. İyi haber ise, bu tek bir kişinin görevi değildir! İşte doğru bir başlangıç yapmak ve saatlerce süren araştırmalardan kurtulmak için hızlı başlangıç kılavuzu:

1️⃣ Bu sürüm yönetimi aracının hangi sorunları çözeceğini belirleyerek aramaya başlayın. Aracı günlük işlerini yapmak için kullanacak ve düzenli olarak temas halinde olacak kişiler, bağlantı kurmanız gereken en önemli kişilerdir!

Alıcının sürüm yönetimi aracı kriterlerini toplamak için bir ClickUp Formu gönderin

2️⃣ Form gönderilerini değerlendirin ve uygun seçenekleri seçmek için anahtar noktalar toplayın. Örneğin, çoğunluk alt görevlere ihtiyaç duyduğunu belirtmişse, bu özelliği olmayan araçları eleyebilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi de eklemeyi unutmayın! Teknoloji ve takımların bir karışımı içinde bulunuyorsunuz, bu nedenle bakış açınız çok değerlidir. Fırsat alanlarını ortaya çıkaran geçmiş projeleri ve sürüm süreci iyileştirmeleri hakkında takım üyeleriyle yaptığınız konuşmaları düşünün.

Yanıtları bir ClickUp Belgeleri tablosuna çekin ve tüm acil ihtiyaçları önceliklendirin

3️⃣ En iyi sürüm yönetimi araçlarının karşılaştırma tablosunu oluşturun ve bu bilgileri takım liderleri ve karar vericilerle paylaşın.

İpucu: Yeni yazılımın tanıtımından sonra diğer çalışanları eğitebilecek ve motive edebilecek küçük bir grup hevesli elçi bulun. Bu kişiler, herkese sunamayacağınız bire bir destek sağlayabilir.

Tek bir ClickUp Gösterge Paneli'nden arama ilerlemesi ile herkesi güncel tutun

Sürüm yönetimi için ClickUp

Daha önce Jira ve benzeri araçları kullanmış olan kullanıcıların ClickUp'a geçmelerinin bir nedeni var: tüm hedeflerini tek bir platformda gerçekleştirebiliyorlar. Süreçleri otomatikleştirerek ve sürüm karmaşıklığını en aza indirerek, daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde ölçeklenebiliyorlar. Dünya çapındaki şirketler, ClickUp'ı kullanarak kazandıkları zaman, tasarruf ettikleri masraflar ve elde ettikleri rekabet avantajından çok memnunlar.

Yazılım keşif arayışınız bugün iyi bir notla sona eriyor — ClickUp'ta ücretsiz başlayın! 👩‍💻