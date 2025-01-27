2025'in En İyi 10 Beceri Yönetimi Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Başarılı takımları yönetme konusunda yılların deneyimiyle, beceri yönetimi yazılımının sizi doğru yeteneklere yönlendiren bir GPS gibi olduğunu anladım. Deneme ve hatalarla, bu tür yazılımların takımların çalışanların becerilerini belirleme, değerlendirme, geliştirme ve verimli bir şekilde izleme konusunda güçlendirdiğini keşfettim.

Basitçe, yöneticilerin akıl sağlığını ve İK takımlarının gülümsemesini sağlayan şey budur. İşletmeler, ajanslar, eğitim kurumları, adını siz koyun – hepimizin sağlam bir beceri yönetim platformuna ihtiyacı var.

Öyleyse, kendimize bir iyilik yapalım ve en iyisini seçelim. Birlikte, gerçekten fark yaratabilecek en iyi 10 beceri yönetimi yazılımı seçeneğinin yer aldığı bu listeyi inceleyelim.

Hadi başlayalım!

Beceri Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Çalışanlarınızın becerilerini geliştirmek, iş stratejinizi güçlendirmek ve iş gücünüz hakkında kapsamlı bir anlayış oluşturmak istiyorsanız doğru İK yazılımına ihtiyacınız var. Aradığınızı biliyorsanız bu bölümü atlayabilirsiniz.

Aksi takdirde, akılda tutulması gereken birkaç temel nokta şunlardır:

Yapay zeka: İK için yapay zeka araçları içeren yazılımları arayın; yapay zeka, beceri verilerini özetlemek ve beceri geliştirme eğitim programlarını iyileştirmek gibi işleri yapar İK için yapay zeka araçları içeren yazılımları arayın; yapay zeka, beceri verilerini özetlemek ve beceri geliştirme eğitim programlarını iyileştirmek gibi işleri yapar

Otomasyon : Küçük işleri otomatik hale getirebileceğiniz bir platform bulun

Kapsamlı araçlar: Beceri yönetimi araçlarıyla yetinmeyin; çalışanlar, bilgi ve proje yönetimi ile ilgili her şey için ekstra araçlar ve şablonlar sunan bir platform arayın

Kullanıcı dostu arayüz: Kapsamlı eğitim gerektirmeden kullanımı ve anlaşılması kolay Kapsamlı eğitim gerektirmeden kullanımı ve anlaşılması kolay çalışan yönetimi yazılımını seçin

Fikri anladınız. Esasen, işinizin her yönünü kolaylaştıracak işlevselliğe sahip bir beceri yönetimi yazılımı istiyorsunuz.

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Beceri Yönetimi Yazılımı

En iyi beceri yönetimi yazılımını bulmak için buradasınız ve ben de piyasadaki en iyi 10 seçeneği araştırarak zor kısmı hallettim.

Kısa listemize göz atın ve ihtiyacınız olanı rekor sürede bulun.

ClickUp'ta Gantt görünümüyle proje dönüm noktalarını görselleştirin

İK takımları için ClickUp, işe alımdan oryantasyona ve daha fazlasına kadar her şeyi kolaylaştırır. ??‍?

Hepsi bir arada İK yönetim platformumuzla çalışanların gelişimi ve yönetimi ile ilgili her şeyi iyileştirin ve basitleştirin.

ClickUp ile şunları kolayca yapabilirsiniz:

Bireysel çalışanların performansını, bağlılığını ve gelişimini izleyin

Takım üyelerinizi uyumlu hale getirmek için özelleştirilebilir görünümler oluşturun

Gizli iletişim ve çalışan bilgilerini güvenli bir şekilde saklayın

Adayları, başvuruları ve iletişim faaliyetlerini düzenleyin

Şablonlar, özel durumlar ve otomasyon ile zaman kazanın

Beceri yönetim sisteminizin tepeden tırnağa görünümü için veriye dayalı raporlar oluşturun

ClickUp şablonlarını kullanarak beceri analizinde zaman kazanın ve çalışanların becerilerini ve sertifikalarını bir bakışta görün.

Örneğin, ClickUp'ın Beceri Açığı Analizi Şablonunu kullanarak bir beceri değerlendirmesi yapın ve takım üyelerinizin eksik olduğu anahtar becerileri belirleyin. Bundan sonra, beceri açıklarını kapatmak, verimliliği artırmak ve işinizin başarılı olması için gereken her şey hakkında eyleme geçirilebilir tavsiyeler alacaksınız.

Hedef izleme uygulamasına mı ihtiyacınız var? ClickUp Goals, ölçülebilir hedefler, otomatik ilerleme izleme ve net zaman çizelgeleri ile başarınızı destekler. Takımlarınız ve çalışanlarınızın becerileriyle ilgili bireysel hedefleri izlemek için kullanın.

ClickUp, takım üyelerinizin ne yaptığını gerçek zamanlı olarak gösteren çalışan izleme yazılımına da sahiptir.

ClickUp AI ve ClickUp Otomasyonlarını da unutmayın! Bu iki araç bir araya gelerek günlük görevleri otomatikleştirir ve günümüzün en iyi yapay zekasının muazzam gücünden yararlanarak her hafta saatler kazandıran bir çözüm sunar.

Binlerce araç, şablon ve entegrasyon içeren ClickUp'ın ücretsiz proje yönetimi yazılımı sadece bir tık uzağınızda.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

1.000'den fazla şablon içeren bir kütüphane (ör. geliştirme planı şablonları , iş akışı şablonları, beceri matris şablonları vb

Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot ve daha fazlası dahil olmak üzere popüler platformlar ve araçlarla 1.000'den fazla entegrasyon

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, takım üyeleri arasında ilerlemeleri hakkında iletişimi kolaylaştırarak kritik becerilerin geliştirilmesini sağlar

Proje yönetimi ve önceliklendirme araçları , takımınızın öğrenme girişimleri, beceri geliştirme ve daha fazlası için yolunda ilerlemesini sağlar

ClickUp'ın Teknik Beceri Matrisi Şablonu , yetkinlik değerlendirmeleri, beceri geliştirme, beceri düzeylerini izleme ve kariyer geliştirme özelliklerine sahiptir

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Beceri Matrisi Şablonu, yetenek yönetiminizin benzersiz karmaşıklıklarını aşmanıza yardımcı olan güçlü bir araçtır.

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın birçok özelliğine alışırken bir öğrenme eğrisi yaşadıklarını bildirmiştir (öğretici videolar ve kapsamlı SSS ile çözülmüştür)

ClickUp AI, ücretsiz plan kullanıcıları tarafından kullanılamaz

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (9.200'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Beceri Tabanı

skills Base aracılığıyla

Skills Base, şeffaf ve erişilebilir bir beceri sınıflandırma merkezi sağlayan bir bilgi yönetimi yazılımıdır. Bu beceri yönetimi platformunu kullanarak beceri verilerini değerlendirin, görselleştirin ve bunlara göre hareket edin; yeniden beceri kazandırma, yetenek yönetimi, iş gücü planlaması ve daha fazlası hakkında içgörüler elde edin.

Skills Base en iyi özellikler

Takımınızın beceri eksikliklerini belirleyerek çalışanların kalıcılığını, işe alımları ve organizasyonel büyümeyi artırın

Bütünsel beceri izleme, iş yerinizde doğru becerileri elde etmek için ek desteğin gerekli olduğu alanları belirler

Bulut tabanlı beceri matrisleri, performans yönetimini iyileştirmek için gerçek zamanlı veriler sağlar

Skills Base kütüphanesi, şirketinizdeki organizasyonel rollere dayalı olarak seçilmiş beceri koleksiyonu sunar

Skills Base sınırlamaları

Kullanıcı yorumlarında, zamandan tasarruf etmek ve işe alım sürecini iyileştirmek için yapay zeka özelliklerinin geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir

Bazı incelemelere göre, yönetim araçları bazen karmaşık ve anlaşılması zor olabilir

Skills Base fiyatlandırma

Ücretsiz

Takımlar: Aylık 99 $, yıllık peşin ödeme

Enterprise: 149 $/ay, yıllık peşin ödeme

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Skills Base puanları ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (10+ inceleme)

Capterra: 0/5 (0 yorum)

3. SkillNet

skillNet aracılığıyla

SkillNet, şirketleri beceri tabanlı organizasyonlara dönüştüren bir beceri yönetimi yazılım platformudur. Platform, çalışan değerlendirme ve geliştirme süreçlerini iyileştiren araçları yeniden tasarlayarak insan kaynaklarınızı değerlendirmeyi, motive etmeyi ve optimize etmeyi kolaylaştırır.

SkillNet en iyi özellikler

Kişiselleştirilmiş beceri geliştirme ve yeniden beceri kazandırma çerçeveleri, çalışanların beceri setlerini geliştirmek için girişimler oluştururken zaman tasarrufu sağlar

Tüm iş rollerinde harici sertifikaları ve kimlik bilgilerini izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bulut tabanlı sertifika yönetimi veritabanı

Beceri veritabanı ve elektronik tablolar, çalışanların kendi değerlendirmelerine ve yöneticilerin değerlendirmelerine dayalı olarak becerilerini izler, gözlemler ve ölçer

Sağlık, üretim ve teknoloji şirketleri için gerekli becerilere vurgu

SkillNet sınırlamaları

Kullanıcı yorumlarında ara sıra ortaya çıkan hatalar ve çökme sorunlarından bahsedilmektedir

Bazı incelemelere göre, takım üyeleri platformun daha sezgisel bir tasarımdan faydalanabileceğini söylüyor

SkillNet fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

SkillNet derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)

4. Avilar

avilar aracılığıyla

Avilar, bulut tabanlı bir yetkinlik yönetimi yazılım platformu sunar: WebMentor LMS Öğrenme Yönetim Sistemi. Bu platformu kullanarak iş rollerini tanımlayın, yetkinlik çerçeveleri oluşturun, takım üyelerini eğitin ve iş gücünüzün mevcut becerilerini anlayın. ?

Avilar'ın en iyi özellikleri

Beceri yönetimi ve çalışan bağlılığı yazılımı , kuruluşların beceri eksikliklerini gidermelerine ve her takım üyesi için bir kariyer yolu tanımlamalarına olanak tanır

Ayrıntılı veriler, öğrenme ve geliştirme girişimlerinde iyileştirmeler yapılmasına yardımcı olur

İş gücü ve yedekleme planlama araçları, olası kayıplara karşı hazırlıklı olmanızı ve önceden yedek personel bulmanızı sağlar

En iyi eğitim kursu sağlayıcılarıyla işbirliği, kullanıcılara çeşitli öğrenim yönetimi kaynaklarına erişim sağlar

Avilar sınırlamaları

Beceri eğitim kursları ayrı olarak satın alınmalıdır (kurs başına fiyatlar değişebilir, ancak çoğu 10 dolardan daha ucuzdur)

Popüler inceleme platformlarında müşteri geri bildirimlerinin olmaması, ortalama kullanıcı deneyimi hakkında bilgi edinmeyi zorlaştırmaktadır

Avilar fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Avilar derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Pluralsight

pluralsight aracılığıyla

Pluralsight, kuruluşlara ve takımlara beceri gelişimini desteklemek için en beğenilen ürünlere ve çevrimiçi kurslara erişim sağlayan bir iş gücü beceri yönetimi aracıdır. Veriye dayalı içgörülerden yararlanarak takımınızın teknik ve sosyal becerilerini değerlendirin, iyileştirmeler yapın ve beceri eksikliklerini giderin.

Pluralsight'ın en iyi özellikleri

Özel öğrenim programları ve yolları, her takım üyesine doğru kursları sunmak için benzersiz organizasyonel hedefleri destekler

BT ve teknoloji alanlarındaki becerileri hedefleyen kurslar, özel beceri eksikliklerini gidermesi gereken kuruluşlar için idealdir

Yetenek geliştirme haritaları, takımların nereden başlayıp nereye gitmeleri gerektiğini anlamaları için tek tip kurs yolları oluşturur

Uygulamalı öğrenme deneyimleri, yeni becerileri pekiştirmek ve takım üyelerinizin özgüvenini artırmak için projeler, laboratuvarlar ve sanal ortamlar kullanır

Pluralsight sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, diğer popüler öğrenim yönetim sistemleriyle entegrasyon ihtiyacını dile getiriyor

Bazı kullanıcıların yorumlarında, takım üyelerinin kurslarda hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için motivasyonel e-posta bildirimlerinin eksikliğinden bahsedilmektedir

Pluralsight fiyatlandırma

Başlangıç: 33,25 $/ay kullanıcı başına

Profesyonel: 48,25 $/ay/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pluralsight derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4/6/5 (1.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla inceleme)

6. intelliHR

intelliHR aracılığıyla

intelliHR, performansı, bağlılığı, çalışanların elde tutulmasını ve şirket kültürünü iyileştiren beceri yönetimi araçlarına sahip bir yetenek yönetimi yazılımıdır. Beceri eksikliklerini giderirken ve geliştirme süreçlerini iyileştirirken kuruluşunuz, takımlarınız ve çalışanlarınız için daha iyi bir iş deneyimi yaratmak için kullanın.

intelliHR'nin en iyi özellikleri

Çalışanların kendi kendine hizmet özelliği, takım üyelerinin kişisel bilgilerini, performans değerlendirmelerini, eğitim kayıtlarını ve daha fazlasını yönetmelerini sağlar

Gerçek zamanlı analizler ve içgörüler, yöneticilerin iş gücü planlaması ve performans yönetimi hakkında bilinçli kararlar almasını sağlar

Performans yönetim sistemi hedef belirleme, geri bildirim ve performans değerlendirmelerini içerir

İşe alım ve işten ayrılma deneyimi, süreci kolaylaştırır ve yasal uyumluluğu sağlar

intelliHR sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, öğrenme eğrisini azaltmak için daha ayrıntılı eğitim videolarına ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir

İncelemelere göre, bazı takımlar ek üçüncü taraf entegrasyonlarından faydalanabilir

intelliHR fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

intelliHR derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,8/5 (80'den fazla inceleme)

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla inceleme)

7. Growthspace

growthspace aracılığıyla

Growthspace, profesyonel gelişim hedefleri doğrultusunda çalışan bireyleri ve kuruluşları hedefleyen bir dizi beceri yönetimi aracı sunan bulut tabanlı bir öğrenme platformudur. Konu uzmanları tarafından verilen çok çeşitli etkileşimli, ilgi çekici ve pratik kurslardan ve koçluk programlarından yararlanın.

Growthspace'in en iyi özellikleri

Her bireyin özel ihtiyaçlarını karşılamak için deneyimli profesyonellerle kişiselleştirilmiş koçluk oturumları

Çalışanların katılımını artırmak için testler ve simülasyonlar gibi etkileşimli öğrenme araçları

Önde gelen uzmanlar ve fikir liderlerinden gelen yüksek kaliteli içerik ve güncel bilgiler, kaliteli beceri geliştirme girişimlerini garanti eder

Pratik ve uygulanabilir yaklaşım, kullanıcılara kariyer yollarına uygulayabilecekleri gerçek dünya bilgileri ve beceriler sunar

Growthspace sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, toplantı planlama platformunun olabildiğince kullanıcı dostu olmadığını söylüyor

Bazı takımların yorumlarında, öğrenme deneyimini iyileştirmek için özel kullanıcı gösterge panellerine ihtiyaç olduğu belirtilmiştir

Growthspace fiyatlandırma

Özel çalışan geliştirme fiyat teklifi için iletişime geçin

Growthspace derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,8/5 (200'den fazla inceleme)

Capterra: N/A

8. Rallyware

rallyware aracılığıyla

Rallyware, takımınız için öneriler sunan bir performans geliştirme platformudur. Beceri yönetimi araçlarınızın etkisini artırmak için her bir çalışan için en uygun öğrenme ve iş faaliyetlerini doğru zamanda belirlemek için kullanın.

Rallyware'in en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş öğrenme planları, bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarını, hedeflerini ve öğrenme stillerini hedef alarak onlara uygun becerileri ve içeriği önerir

Rozetler ve liderlik tabloları gibi oyunlaştırma unsurları, çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu artırır

Uygulama, öğrenenlerin platforma her zaman her yerden erişebilmeleri için mobil cihazlar için optimize edilmiştir

Her öğrencinin katılımı ve ilerlemesi hakkında ayrıntılı analizler ve raporlar, yöneticilerin eğitim programlarının etkinliğini izlemesini kolaylaştırır

Rallyware sınırlamaları

Bazı kullanıcıların yorumlarına göre, dil ayarı her zaman güvenilir değildir ve bazen seçilen dil yerine İngilizce paragraflar görüntülenmektedir

Bazı takımlar, Rallyware platformunda AI özelliklerinin daha fazla uygulanmasını görmek istediklerini belirtmiştir

Rallyware fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Rallyware derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,8/5 (40'tan fazla inceleme)

Capterra: 5/5 (20'den fazla inceleme)

9. Bulut Akademisi

cloud Academy aracılığıyla

Cloud Academy, sağlam bulut bilişim becerileri geliştirmek için beceri yönetimi yazılımı sunar. Daha bilinçli kararlar almak için ayrıntılı analiz ve raporlamadan yararlanarak her bir öğrenme sürecindeki katılım ve ilerlemeyi daha iyi anlayın.

Cloud Academy'nin en iyi özellikleri

Kurs kitaplığı, AWS, Azure, Google Cloud Platform ve daha fazlası dahil olmak üzere önemli bulut platformları için eğitim özellikleri içerir

Uygulamalı laboratuvarlar, kullanıcıların kurslarda edindikleri bilgileri gerçek dünya ayarlarında pratik yapma ve uygulama olanağı sunar

Kullanıcıların güçlü ve gelişime açık alanlarını belirlemeleri için beceri değerlendirmeleri

Beceri geliştirme ilerlemesini ve çalışan bağlılığını izlemek için ihtiyacınız olan verilerle ayrıntılı raporlama ve analizler

Cloud Academy sınırlamaları

İncelemelerde, popüler bulut platformlarındaki en son değişikliklere ayak uydurmak için kursların sürekli güncellenmesi gerektiğinden bahsedilmektedir (Cloud Academy bu konuda aktif olarak çalıştıklarını belirtmiştir)

Bazı kullanıcılar, sınırlı çevrimdışı ve mobil erişilebilirliğin takım üyelerinin öğrenme ilerlemesini azalttığını söylüyor

Cloud Academy fiyatlandırma

Bireyler: 39 $/ay

Küçük Takımlar: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Cloud Academy derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (400'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla inceleme)

10. Runn

runn aracılığıyla

Runn, entegre zaman takibi ve tahmin araçlarına sahip bulut tabanlı bir kaynak yönetim platformudur. Projeleri planlamak, kaynakları programlamak, takımları düzene sokmak, beceri eksikliklerini belirlemek ve iş gücünüzün genel görünümünü elde etmek için kullanın.

En iyi özellikler

Kullanıcı dostu tasarım, takım üyelerinin teknik bilgiye sahip olmadan araçları kolayca kullanmasını ve gezinmesini sağlar

Özelleştirilebilir iş akışları, Runn platformunu kuruluşunuza ve takım üyelerine uyarlayabilmenizi sağlar

Kaynak yönetim sistemi, takımınızın iş yükünü yönetmenize ve izlemenize ve kaynaklarınızı verimli bir şekilde kullanmanıza olanak tanır

Gerçek zamanlı analitik, daha iyi veriye dayalı kararlar almak için takım performansı ve proje ilerlemesi hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar

Çalışma sınırlamaları

Bazı kullanıcıların yorumları, ek API özelliklerine duyulan ihtiyacı ifade etmektedir

Bazı yorumcular, izin düzeylerini ayarlamanın zor olduğunu veya geçici çözümler gerektirdiğini belirtiyor

Runn fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Runn puanları ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (1+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (20'den fazla inceleme)

Beceri Yönetimi Araçlarıyla Takımınızı Optimize Edin

Beceri para birimi olan bir dünyada, doğru beceri yönetimi araçlarından yararlanmak büyük fark yaratır.

Beceri yönetimi yazılımını uygulamak, kurumsal süreçleri kolaylaştırır ve takım üyelerinin tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlar. ✨?

Beceri yönetimi iş akışınızı güçlendirmeye hazır mısınız? Yeni bir verimlilik ve çalışan bağlılığı düzeyini deneyimleyin — bugün ClickUp'a kaydolun!