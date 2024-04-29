Bir UX Tasarımcısının Günlük Hayatı: Sorumluluklar, Zorluklar ve Olmazsa Olmaz Araçlar

Piyasada çok sayıda uygulama ve dijital hizmet varken, yeni ürünlerin karlı olabilmesi için öne çıkması gerekir. Bunu yapmanın en kesin yolu, olağanüstü bir kullanıcı deneyimi sunmaktır. İşte burada UX tasarımcıları devreye girer. Kullanıcılara sorunsuz, sezgisel ve keyifli bir deneyim sunmak için tüm ipuçlarını ve püf noktalarını bilirler.

Ancak UX tasarımcısının rolü kolay değildir. Yaratıcı ve analitik, empatik ve teknik olmaları ve tasarım kararlarının taşıdığı önemi anlamaları gerekir. 🏋️

Bu meslekte başarılı olmak için neler gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Kullanıcı deneyimi (UX) tasarımcısının tipik bir gününü, düzenli olarak karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olan araçları keşfedeceğiz.

UX Tasarımcısı Kimdir?

UX tasarımcısı, uygulama veya web sitesi gibi bir ürünün görünümünden ve işlevselliğinden sorumludur. İşleri, ürünün her etkileşim noktasında son kullanıcıyı memnun etmesini sağlamaktır. Kullanıcıların ihtiyaçlarını araştırır, bu ihtiyaçları karşılamak için ürünü tasarlar ve seçimlerini değerlendirmek için kullanılabilirlik testleri yapar

UX tasarımı asla tamamlanmış bir iş değildir. Tasarımcılar stratejilerini sürekli olarak gözden geçirir ve müşteri ve kullanıcı geri bildirimlerine göre ürünü iyileştirmenin yollarını düşünür.

UX aynı zamanda işbirliğine dayalı bir çabadır. UX tasarımcıları, UI tasarımcıları, geliştiriciler, ürün sahipleri ve kuruluşun diğer çeşitli çalışanlarıyla yakın bir şekilde iş birliği içinde çalışır.

Profesyonel ipucu: UX tasarımcılarının yapması gereken çok iş vardır, ancak ClickUp gibi bir verimlilik aracı, iş yüklerini yönetmelerine ve projeleri zamanında tamamlamalarına yardımcı olur. ClickUp'ın çok yönlü proje yönetimi özellikleri ve hiyerarşisi, UX takımlarının işlerini, varlıklarını ve belgelerini düzenlemelerine olanak tanır. Platform ayrıca takım arkadaşları ve diğer takımlarla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmalarına yardımcı olur.

ClickUp Belgeleri, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı ve müşterilerinizi daha iyi anlamak için takımınızla birlikte çalışmanızı sağlar

UX Tasarımcısının Gününü Etkileyen Faktörler

Bir UX tasarımcısının sorumlulukları, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli faktörlere göre değişir:

Sözleşme türü: Şirket içi tasarımcılar tek bir marka tarafından istihdam edilir ve bu markaya bağlı çalışır, serbest UX tasarımcıları ise birden fazla müşteri için iş yapar

İş kapsamı: UX tasarımcıları genellikle genel uzmanlardır ve geniş bir UX faaliyetleri aralığını kapsar. Ayrıca, araştırma veya yazma gibi belirli görevlere uzmanlıklarını daraltan uzmanlar da olabilirler

Kıdem seviyesi: Kıdemli bir UX tasarımcısı stratejiye ve UX işlerinin koordinasyonuna ağırlık verirken, kıdemsiz bir tasarımcı öncelikle gerçek tasarım görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgilenir

Şirket ve sektör: Küçük bir e-ticaret start-up'ında çalışan bir UX tasarımcısının işi, dev bir teknoloji şirketinde çalışan bir tasarımcınınkinden çok farklı olabilir

Tasarım düşünme sürecinin aşamaları, UX tasarımcısının gününün nasıl geçeceğini de belirler. Ancak UX süreci doğrusal değildir. Çoğu UX tasarımcısı, ürünü tasarlarken ve geliştirirken aşamalar arasında geçiş yapar.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısının Bir Gününe Kapsamlı Bir Bakış

Bir UX tasarımcısının hayatındaki tipik bir gün hızlı ve çeşitlidir. Hem yaratıcılık hem de organizasyon gerektirir ve bireysel ve işbirliğine dayalı işlerden oluşur. Genellikle, bir UX tasarımcısı günde sekiz saat çalışır, ancak bu sayı karmaşık veya benzeri görülmemiş görevler nedeniyle artabilir.

Bir uygulama için şirket içi UX tasarımcısı olduğunuzu hayal edin. (İlk) kahvenizi içip yapılacaklar listenizi kontrol ettikten sonra işe koyulmaya hazırsınız. Tasarım sürecinin aşamasına bağlı olarak, gününüz aşağıdaki faaliyetleri içerebilir:

Strateji oluşturma

UX projesinin ilk aşamalarında, diğer tasarımcılar ve proje yöneticisiyle birlikte iş paydaşlarıyla bir araya gelirsiniz. UX stratejisini bunlarla uyumlu hale getirebilmek için genel stratejiyi ve iş hedeflerini anlamak için elinizden geleni yaparsınız.

Hedefleri belirledikten sonra, tasarım çabalarınızın başarısını ölçmenizi sağlayacak anahtar performans göstergelerini (KPI) belirleyeceksiniz. 📐

Stratejinizi tamamlamak için yaratıcı bir özet yazarsınız. Bu belge, UX sürecinizin geri kalanında size yol gösterir. Uygulama geliştirildikten sonra bile paydaşlarla toplantılara devam eder ve stratejinizi revize edersiniz.

Yönetici proje tasarımını tamamlayıp tüm ayrıntıları belirledikten sonra, fikir üretmeye ve geliştirmeye başlayabilirsiniz.

Profesyonel ipucu: ClickUp UX Yol Haritası Şablonu, sizin ve takımınızın stratejiyi görselleştirmenize ve tasarım işlerinizi bu stratejiye göre birleştirmenize olanak tanıyan kullanışlı bir beyaz tahta şablonudur.

ClickUp UX Yol Haritası Şablonu ile UX tasarım stratejinizin görsel bir temsilini oluşturun

Araştırma

Uygulamanın tasarımı her şeyden önce kullanıcı odaklı olmalıdır, bu nedenle kullanıcı araştırması projenin çok önemli bir aşamasıdır. UX tasarımcısı olarak, araştırma çabalarını yürütür ve denetlersiniz. Amaç hedef kitlenizi, ihtiyaçlarını ve sorunlu noktalarını tanımaktır. 💥

Başlangıçta anketler ve kullanıcı görüşmeleri yapacaksınız. Prototip oluşturmaya ve test etmeye başladığınızda, A/B testleri ve kullanıcı etkileşimi ve tıklama oranları gibi nicel ölçümleri kullanarak uygulamanın UX tasarımını iyileştirebilirsiniz.

Sonuçları analiz ettikten sonra, tasarım sürecinizi şekillendirmek için kullanıcı profilleri, empati haritaları ve kullanıcı akışları oluşturacaksınız. Sonuçları anahtar paydaşlarla paylaşacaksınız.

Profesyonel ipucu: ClickUp Kullanıcı Araştırması Planını kullanarak araştırma aşamasını yönlendirebilir ve tüm sonuçları kolayca erişilebilir şekilde düzenleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Kullanıcı Araştırması Planı Şablonu ile kullanıcı araştırmasına sistematik bir şekilde yaklaşın

Fikir üretme

Artık kullanıcıların sorunlarını ve ihtiyaçlarını anladığınıza göre, bunları çözmek için en etkili tasarım çözümlerini bulmalısınız. 💡

Beyin fırtınası oturumlarına ve Tasarım Odaklı Düşünme atölyelerine katılır, ardından mood board'lar oluşturur ve uygulamanın temel düzenini çizersiniz. Tasarımınızın kullanıcı odaklı olmasını sağlamak için, fikir oluşturma aşaması boyunca araştırma sonuçlarını yanınızda tutarsınız.

Profesyonel ipucu: Tüm fikirlerinizi ClickUp Mood Board Şablonu'nda merkezileştirin ve düzenleyin. İlham verici referansları ve araştırma belgelerini ekleyin, böylece her zaman elinizin altında olsunlar.

ClickUp'ın Mood Board Şablonunu tüm tasarım fikirleriniz için tek adres haline getirin

Tasarım

Tasarım aşaması, fikirlerinizi hayata geçirdiğiniz aşamadır. Taslaklar, mood panoları ve favori UX tasarım yazılımınız Figma'yı kullanarak şunları oluşturursunuz:

Wireframes: Uygulamanın yapısının düşük kaliteli taslakları Maketler: Uygulamanın renkleri, simgeleri, topografyası ve diğer ince ayrıntıları dahil olmak üzere daha ayrıntılı temsilleri Prototip: Kullanıcıların nihai ürünün nasıl olacağını deneyimlemelerini sağlayan, UI tasarımcısıyla işbirliği içinde oluşturulan yüksek kaliteli etkileşimli uygulama modelleri

Tasarım projesi boyunca stil ve marka yönergeleri gibi tasarım belgelerine başvurursunuz. Bu tutarlı görsel öğeler, müşterinin görsel kimliğini kullanıcı arayüzüne taşır ve kullanıcı deneyimini tutarlı hale getirir.

Tasarımını yaptığınız ürünü kullanacak her türden insanı düşünmelisiniz. Ürün, dünyanın her yerinden kullanıcılar için tasarlanmışsa, ikonografi, kullanıcıların arayüzde gezinmesine yardımcı olmak için çok önemlidir. İkonlar farklı fonksiyonları etkili bir şekilde aktardığında, uygulama daha sezgisel hale gelir. 🤗

Agile ve Scrum metodolojilerinin yinelemeli yapısı, UX tasarımıyla uyumludur. Bu nedenle şirketiniz bu yaklaşımları benimsemiştir. Tasarım süreci boyunca Scrum ilkelerini şu şekilde uygularsınız:

Her şeyden önce kullanıcılara değer sağlamaya odaklanmak

Ürünün UX tasarım sürecini kullanıcı geri bildirimlerine göre sürekli olarak uyarlama

Zaman kutusuna yerleştirilmiş Scrum Sprint'lerde yinelemeli olarak çalışmak

Uyumlu bir ürün oluşturmak için işlevler arası takımlarla işbirliği yapma

Minimum Viable Product (MVP) veya Tasarım oluşturma, piyasaya sürebileceğiniz ve kullanım verilerini toplayabileceğiniz, erken ama işlevsel bir ürün sürümü

Bonus okuma: Başlamak için en iyi tasarım belgeleme şablonlarına göz atın!

Test

Değerlendirme, tasarım ve geliştirme süreçleri boyunca devam eder. Maket gibi somut bir şey elde eder etmez, tasarımınızı incelemek ve sorunları erken aşamada tespit etmek için sezgisel değerlendirme kullanırsınız.

Prototipiniz hazır olduğunda, ürünün UX'ini test etmeye ve doğrulamaya başlayabilirsiniz. Bunu yapmak için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. En yaygın olanı, temsil edici kullanıcı örnekleri üzerinde gerçekleştirdiğiniz kullanılabilirlik testidir. Maliyet etkinliğini sağlamak için tasarımı günde en az beş kullanıcı üzerinde test etmeye çalışın. Diğer kullanıcı test yöntemleri şunlardır:

Kullanıcı araştırması içgörüleri analizi

A/B testi

Göz izleme

Erişilebilirlik testi

Tüm sorunlar çözüldükten sonra, ürün geliştirme takımıyla birlikte ürünün genel görünümünü ve hissini son haline getirirsiniz. 👌

Profesyonel ipucu: ClickUp Kullanılabilirlik Testi Şablonu ile kullanıcı test oturumlarınızı planlayabilir ve kolaylaştırabilirsiniz. Daha sorunsuz analiz ve uygulama süreçleri için tüm sonuçları tek bir yerde toplayın.

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Bonus: İşbirliği ve kişisel gelişim

UX tasarımı takım çalışmasına dayanır. Bu nedenle günün önemli bir bölümünü diğer takım arkadaşlarınızla ve takımlarla iletişim kurarak geçirirsiniz. E-postaları ve Slack mesajlarını yanıtlarsınız. Yöneticiler ve geliştiricilerle günlük toplantılar ve Sprint planlama toplantıları gibi çeşitli toplantılara katılırsınız.

Bazen müşteriyle bir araya gelerek ilerleme hakkında bilgi verir, geri bildirim alır ve stratejileri yeniden düzenlersiniz. Ekran paylaşımını kullanarak yaptığınız işi gösterirsiniz.

UX tasarımı alanı hızla gelişmektedir, bu nedenle trendleri ve yeni araçları takip etmeniz gerekir. Tipik bir günün sonunda, becerilerinizi geliştirmek için bir saatinizi sektör haberlerini okumak ve çevrimiçi kursları dinlemekle geçirirsiniz. 📲

Bir UX tasarımcısının sahip olması gereken temel nitelikler

Gerekli eğitim, tasarım sertifikaları ve portföyün yanı sıra, bir UX tasarımcısı insan-bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik ilkeleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalıdır. Ayrıca, bu ilkeleri tasarımlarına ve karar alma süreçlerine nasıl uygulayacaklarını da bilmelidirler. 📚

UX tasarımcısı olarak başarılı olmak için aşağıdaki becerilere sahip olmalısınız:

Kaliteli zaman yönetimi: Çeşitli son teslim tarihleri ve görevler arasında daha kolay gezinme

Etkili problem çözme: Kullanıcıların ihtiyaç ve endişelerine karşı hızlı düşünmelerine ve yenilikçi çözümler üretmelerine yardımcı olun

İletişim becerileri: UX tasarımının vazgeçilmez bir parçası olan etkili çapraz fonksiyonlu takım çalışması için onları hazırlayın

Analitik düşünme: Karmaşık kullanıcı araştırmalarını parçalara ayırma, kalıpları belirleme ve tüm olası sonuçları öngörme becerisi kazandırır

Detaylara dikkat: Kullanıcılar tarafından yapılmadan önce sorunları yakalamalarını ve olağanüstü deneyimler yaratmalarını sağlar

Empati: Kullanıcıların yerine kendilerini koymalarını ve tasarım çabalarını gerçek hayattaki insanların ihtiyaçlarına odaklamalarını sağlar

UX Tasarımcısı Olmanın En Büyük Zorlukları

UX tasarımı karmaşık bir işlemdir, bu nedenle çoğu UX tasarımcısının düzenli olarak engellerle karşılaşması şaşırtıcı değildir. Aşağıda en önemli engellerden bazılarını listeledik.

Ünlü tasarım-geliştirme uçurumu

UX tasarımcıları ve geliştiriciler arasındaki iletişim net değilse, birçok sorun ortaya çıkabilir. Geliştiriciler öğeleri yanlış yorumlayabilir ve araştırmaya dayalı ve özenle planlanmış tasarımdan sapmış bir ürün oluşturabilirler. Sonuç olarak, birçok revizyonla uğraşmak zorunda kalacaklar, bu da daha fazla çalışma saati ve potansiyel olarak kaçırılan teslim tarihleri anlamına gelir — hayal kırıklığına uğramaktan bahsetmeye bile gerek yok! 💢

Çözüm: İki takım, tasarım ve geliştirme süreçleri boyunca işbirliği yapmalıdır. Tasarımcılar teknik olanakları anlamalı, geliştiriciler ise tasarımcıların niyetlerini anlamak için çaba göstermelidir.

Kaynak kısıtlamaları

UX tasarımcıları genellikle zaman ve bütçe kısıtlamalarıyla uğraşmak zorundadır. Bazen bu sınırlamalar, çıktılarının kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. ⌛

*çözüm: Kısıtlamalar konusunda fazla bir şey yapamayan UX tasarımcıları, işleri öncelik sırasına koymayı ve daha verimli çalışmayı öğrenebilirler.

Kullanıcı ve şirket ihtiyaçları arasında denge kurma

Kullanıcılar, tasarım çabalarınızın merkezinde olmalıdır. Şirket, kullanıcıların ihtiyaçlarıyla çelişen gereksinimler veya kısıtlamalar getirdiğinde sorunlar ortaya çıkar.

*çözüm: Şirketin önceliklerini yeniden değerlendirmesini sağlayamazlarsa, UX tasarımcıları problem çözme becerilerini kullanarak bu eşit derecede önemli unsurlar arasında uyum sağlamak için en uygun çözümleri belirlemelidir. 🎶

Belirsiz sorumluluklar

UX tasarımı, etkili takım çalışmasına dayanır. UX tasarımcısının iş kapsamı net bir şekilde tanımlanmadığında, genellikle gereksiz işler yapar veya beklenenin altında performans gösterir. Bu sorun sık sık ve birden fazla takım üyesinde ortaya çıkarsa, proje takvimine, ürüne ve nihayetinde işe olumsuz yansır. 📉

Çözüm: Her takım üyesinin görevleri iş başlamadan önce kesin olarak belirlenmeli ve açıkça iletilmelidir.

Veri kalitesi ve doğruluğu sorunları

UX araştırması hassas bir iştir. Araştırmacılar genellikle önyargılıdır ve kullanıcıların temsil edici bir örneğini oluşturmakta zorlanırlar. Çok büyük miktarda çeşitli verileri işlemek ve eksik verilerle ve yanlış yorumlamalarla uğraşmak zorundadırlar, bu da ürünü olumsuz etkileyebilir. ⚠️

Çözüm: Araştırmacılar, potansiyel önyargıların farkında olmanın yanı sıra, güvenilir ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için verileri nasıl analiz edeceklerini, doğrulayacaklarını ve yorumlayacaklarını bilmelidir. Güçlü bir veri yönetim sistemi de gereklidir.

Günümüzde mevcut olan çeşitli araçlar, UX tasarımcılarının verimli bir şekilde çalışmasına ve iletişim kurmasına olanak tanır. Aşağıda, bir UX tasarımcısının araç kutusunda bulabileceğiniz genel araçları inceleyeceğiz. 🧰

Proje yönetimi aracı

UX tasarımcıları, görevleri, son teslim tarihleri ve işlerini tamamlamak için ihtiyaç duydukları her şeyi öğrenmek için proje yönetimi aracına başvurur. Bu araçlar, verimli işbirliğini sağlamak ve projeleri zamanında tamamlamak için gereklidir. 📆

ClickUp gibi kapsamlı bir proje yönetimi aracı, tasarım ekiplerini her süreç aşamasında destekleyebilir. 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümü ile tüm bilgilerinizi ve planlarınızı depolayabilir ve düzenleyebilir, böylece kuruluş genelinde iş görünürlüğünü sağlar. ClickUp İş Yükü görünümü, etkili görev dağılımı için her takım üyesinin kullanılabilirliğini gösterir. Proje zaman çizelgenizi ve görev bağımlılıklarını görselleştirmek için ClickUp Gantt görünümünü kullanın.

ClickUp'ın İş Yükü görünümüyle her takım üyesinin kapasitesini hızlıca değerlendirin

ClickUp ayrıca, üst düzey stratejinizi günlük işlerinize uygulamanıza olanak tanır. ClickUp Hedefleri ve izlenebilir Hedefler tanımlayabilir, bunları gerçek görevlerle bağlantılandırabilirsiniz. Bunları tamamladıkça, platform hedeflerinize doğru ilerlemenizi otomatik olarak hesaplar.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak tasarım hedeflerinize doğru ilerleyin

Açık iletişim, takım ve organizasyon genelinde uyumlu bir iş için çok önemlidir. Doğru araç, işbirliğini kolaylaştırır ve uyumlu bir şekilde işlerin yürütülmesini sağlar

UX tasarımcıları, ClickUp içinde birçok şekilde iletişim kurabilir. Örneğin, ClickUp Sohbet görünümünde genel tartışmalar yapabilir veya her görevin yorum bölümünde belirli konuları ele alabilirsiniz. Ayrıca, düşüncelerinizi daha iyi anlatmak için ekran kayıtlarını doğrudan platformdan paylaşabilirsiniz. 🎥

ClickUp Sohbet Görünümü ile büyük ve küçük konuları tartışın

ClickUp ile geri bildirim vermek ve almak çocuk oyuncağı. Platformun düzeltme özellikleri, tel kafes ve maketleriniz hakkında ayrıntılı geri bildirim almanızı sağlar. Dosyayı belirlenen Görev görünümüne yükleyin ve gözden geçirenlerle paylaşın. Gözden geçirenler, açıklamalarla tek tek öğeler hakkında görüşlerini belirtebilirler.

ClickUp'ın prova özellikleriyle belirli tasarım öğeleri için geri bildirim alın

Kullanıcı araştırma araçları, UX tasarımcılarının veri toplamasına ve kullanıcıların tercihlerini analiz etmesine olanak tanır. Kullanılabilirlik ve kullanıcı testi araçları, ürünün gelecekteki şeklini belirleyecek değerli kullanıcı bilgileri sağlar. Büyük hacimli verileri daha kolay anlaşılır hale getirir

Nitel araştırma için ClickUp Formlarını kullanabilirsiniz. 20'den fazla alan kullanarak ideal anketinizi oluşturun ve müşterilerinize dağıtın. Formlar, tasarım taleplerini toplamak için de kullanılabilir. ClickUp bunları otomatik olarak görevlere dönüştürür ve birikmiş işlerinize ekler.

ClickUp Formları ile kullanıcı tercihlerini ve tasarım taleplerini anında toplayın

Tüm verilerinizi topladıktan ve analiz ettikten sonra, sonuçlarınızı ClickUp Belgeleri'nde özetleyin. AI motoru ClickUp Brain'in yardımıyla belgeleri hızlı bir şekilde düzenleyebilir ve hatta tasarım kişilikleri, kullanıcı yolculukları, yaratıcı özetler ve ürün gereksinimleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain, tasarım kişilikleri, kullanıcı yolculukları ve diğer UX belgeleri oluşturarak zaman kazanmanızı sağlar

Fikir üretme ve atölye çalışma araçları, UX tasarımcılarının yaratıcılıklarını ifade etmelerine olanak tanıyarak her beyin fırtınası oturumunu yürütmelerine ve belgelemelerine yardımcı olur.

ClickUp Beyaz Tahtalar bu amaç için idealdir. Tel kafes taslakları hazırlamanıza ve bunları takımınıza veya müşterilerinize gerçek zamanlı olarak sunmanıza yardımcı olacak çeşitli özellikler sunar. Hatta Figma ve InVision dosyalarını da gömebilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak tasarımlar ve kullanıcı akışları hakkında beyin fırtınası yapın

Elbette, Figma ve Adobe XD gibi tasarım, prototip oluşturma ve tel kafes oluşturma araçları olmadan hiçbir şey mümkün olmazdı. Bu araçlar, UX tasarımcılarının anahtar işlerini yaparken onlara destek olur ve ürünün hem erken görsel temsillerini hem de son halini almış tasarımlarını oluşturmalarını sağlar

Ş Akışınızı kolaylaştırmak için ClickUp, Figma ve Zapier aracılığıyla 1.000'den fazla diğer uygulama ile sorunsuz bir şekilde entegre olur.

ClickUp ile UX Tasarım Ş Akışınızı Optimize Edin

Bir UX tasarımcısının iş hayatı asla sıkıcı değildir. Genellikle toplantılardan yaratıcı işlere, titiz testlerden araştırmalara kadar geniş bir faaliyet aralığını içerir. Verimli olabilmek için UX tasarımcıları günlerini dikkatlice planlamalı ve mevcut tüm teknolojileri kullanmalıdır.

Geniş bir beceri ve sorumluluk aralığı gerektirdiği için, UX tasarımı zorlu bir seçim gibi görünebilir. Yine de, bu alana tutkunuz varsa ve gerekli özeni gösterirseniz, tatmin edici ve başarılı bir kariyer yapabilirsiniz! 🌟

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