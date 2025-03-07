2025'te UX ve UI Planlaması için 10 Wireframe Aracı

Wireframe'ler, web sitesi ve ürün tasarımı söz konusu olduğunda anahtar rol oynar. Temel yapıları ve ana hatları oluşturmak için prototipler olarak, kullanıcı tabanlı testler, sunum araçları ve paydaşları sürecinize dahil ederken çok daha fazlası için mükemmeldir.

Ve evet, daha yoğun geliştirme süreci başlamadan önce herkesin aynı sayfada ve aynı yönde ilerlemesini sağlama yetenekleri sayesinde, süreç verimliliğini artırmak için de harika bir araçtır.

Ne yazık ki popülerliğin dezavantajları da vardır: Çevrimiçi olarak o kadar çok tel kafes aracı mevcuttur ki, ihtiyaçlarınıza en uygun aracı bulmak genellikle zordur. Kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı için en iyi tel kafes araçlarına ilişkin bu kılavuz, takımınız için en iyi tel kafes yazılımını bulmanıza yardımcı olacaktır.

Bir tel kafes aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Wireframe oluşturmak gibi basit bir işlem için bile, en iyi wireframe araçları arasındaki çeşitliliği şaşırtıcı bulabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza en uygun wireframe yazılımını bulmaya çalışırken dikkate almanız gereken en önemli değişkenlerden bazıları şunlardır:

Kullanıcı dostu: Seçtiğiniz tel kafes aracı ne olursa olsun, sezgisel ve kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzüne sahip olmalıdır

Kapsamlı entegrasyonlar: Wireframe'leri mobil cihazlarda ve bir web uygulaması aracılığıyla düzenleyebilir misiniz? Bunları daha gelişmiş prototip oluşturma yazılımlarına veya Wireframe'leri mobil cihazlarda ve bir web uygulaması aracılığıyla düzenleyebilir misiniz? Bunları daha gelişmiş prototip oluşturma yazılımlarına veya yapay zeka (AI) web sitesi oluşturucuları gibi diğer araçlara taşıyabilir veya web sitesi wireframe'lerinizi diyagram yazılımınızdan içe aktarabilir misiniz?

Tel kafes şablonları: En iyi tel kafes uygulamaları, temel tel kafesleri hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olan çok sayıda önceden hazırlanmış şablonla birlikte gelir

Sanal paylaşım özellikleri: Microsoft Teams gibi uygulamalarla işbirliği özellikleri ve paylaşım yetenekleri, özellikle hibrit ve uzaktan çalışan takımlar için tel kafes yazılımının önemli bileşenleridir

Gelişmiş özellikler: Temel özelliklerin ötesinde, ürün ve web tasarımınızı güçlendirecek etkileşimli prototip öğeleri ve tıklanabilir tel kafesler gibi gelişmiş araçlar aramalısınız

Artık ayrıntılara girme zamanı! İşte UI ve UX tasarımında en iyi uygulamaları içeren en yüksek puanlı tel kafes araçları.

ClickUp'ın tel kafes araçları ve proje yönetimi seçenekleri

Kapsamlı bir verimlilik aracı olan ClickUp'ın bu listede en iyi tel kafes aracı olması gerçekten şaşırtıcı mı?

Bu yazılım, görsel işbirliğini web sitesi proje yönetimi ile birleştirdiği için UX tasarım yazılımı olarak iyi iş çıkarır. Buna kapsamlı bir şablon kitaplığı da eklendiğinde, ClickUp'ın yazılım takımları için ücretsiz tel kafes araçları listesinin başında yer almasının nedenini anlamak kolaydır.

ClickUp Web Tasarım Şablonu'nu örnek olarak alın. Strateji ve tasarım dahil olmak üzere tüm tasarım süreci için mükemmel bir şablondur. Buradan, çok sayıda tel kafes şablonu, ekibinizin web sitenizin kullanıcı arayüzünü oluşturmak için birlikte çalışırken öğeleri sürükleyip bırakmasına olanak tanır.

ClickUp, birinci sınıf takım işbirliği özellikleriyle öne çıkıyor. Belgeler, Sohbet ve daha fazlası gibi işbirliği araçları, takımınızın birlikte çalışarak hedef kitlenizin seveceği bir kullanıcı arayüzü oluştururken aynı sayfada kalmasına yardımcı olur. ClickUp, mevcut en iyi tel kafes aracıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Planlama, strateji, tel kafes oluşturma ve proje yönetimi dahil olmak üzere web geliştirme süreciniz için ihtiyacınız olan tüm araçlar

Birden fazla tasarımcının senkronizasyonunu sağlayarak, tek tek grafik öğeler ve daha büyük tel kafes oluşturma süreci üzerinde birlikte çalışmasını sağlayan gerçek zamanlı işbirliği araçları

Kullanıcıların yazılıma aşina olmalarını ve sadece birkaç tıklamayla platformu tel kafes aracı olarak kullanmaya başlamalarını sağlayan ücretsiz bir sürüm

Aynı proje içinde çeşitli UI bileşenleri ve tel kafesler hakkında içgörüler elde etmek için geniş bir seçenek aralığı sunan ClickUp Görünümleri

Mockup'larınızı oluşturmaya başlamak için sezgisel sürükle ve bırak işlevselliği içeren ClickUp Beyaz Tahta ClickUp'ın Wireframing Şablonu ile başlayın

Bu Şablonu İndirin ClickUp Tel Kafes Şablonu

ClickUp sınırlamaları

Sadece tel kafes oluşturmaya yönelik olmayan bir araç, UX ve UI tasarım öğelerinin prototipini oluşturmak isteyen birden fazla takım üyesinin öğrenme sürecini uzatabilir

Bir web sayfasının tam fonksiyonlu prototiplerini oluşturmaya olanak tanıyan etkileşimli tel kafesler yok

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda, Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. MockFlow

MockFlow aracılığıyla

MockFlow, bu listede en sezgisel arayüze sahip tel kafes aracı olabilir. Basitlik bu aracın en önemli özelliğidir. Sürükle ve bırak arayüzü sayesinde acemi tasarımcılar bile birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabilir. Bazı gelişmiş işbirliği özellikleri ekleyin ve bir sonraki UI projeniz için güçlü bir araca sahip olun.

MockFlow'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı senkronizasyon ve video sohbet seçenekleriyle mükemmel işbirliği özellikleri (özellikle ücretli sürümlerde)

Tasarımcıların aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışmasına olanak tanıyan temiz ve düzenli bir gösterge paneli

Sıfırdan tel kafes oluşturmayı kolaylaştıran kapsamlı site haritası simgeleri ve yerleşik kullanıcı arayüzü öğeleri içeren kapsamlı kitaplık

Tasarımcıların özellikle UX tasarımına odaklanabilmesi için içerik oluşturan AI özellikleri

MockFlow sınırlamaları

Kullanıcı testi fonksiyonunun etkileşimli prototipleri bulunmadığından, bu uygulama yalnızca özel diyagram oluşturma için uygundur

Sadece bir UI tasarım projesi ve sınırlı UI öğelerine izin veren çok sınırlı bir ücretsiz plan

MockFlow fiyatlandırması

Temel: ücretsiz

Tel kafes oluşturma: Düzenleyici başına aylık 14 $

Ürün Tasarımı: Düzenleyici başına aylık 19 $

Enterprise: aylık 160 $'dan başlayan fiyatlarla

MockFlow puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

3. Figma

Figma aracılığıyla

En iyi tel kafes araçlarından bahsediyorsak, Figma'yı da dahil etmeliyiz. Tel kafes uygulaması, tasarım için beyaz tahta ve prototip oluşturma özelliklerini içeren hepsi bir arada bir tasarım aracıdır.

Kapsamlı özellik seti, önemli bir öğrenme eğrisi gerektirir, ancak bu vektör tabanlı tasarım aracını bir kez öğrendikten sonra, neden piyasadaki en iyi tel kafes araçları arasında onurlu bir yere layık olduğunu anlayacaksınız.

Figma'nın en iyi özellikleri

Beyaz tahta aracıyla doğrudan entegrasyon, diyagram oluşturma uygulaması olarak yeteneklerini tasarım yazılımı olarak güçlü yönleriyle birleştirir

Sürekli yenilenen bir özellik seti. Örneğin, bazı kullanıcılar Figma'yı sadece bir tasarım aracı olarak değil, aynı zamanda bir fotoğraf düzenleme aracı olarak da kullandıklarını bildiriyor

Tüm paydaşların inceleyebileceği prototip ortamında tüm etkileşimli öğeler için kapsamlı test yetenekleri

Bu listedeki çoğu alternatiften daha kapsamlı özellikler ve daha az sınırlama içeren ücretsiz bir plan

Figma sınırlamaları

Kapsamlı bir yerleşik UI bileşenleri kitaplığı yoktur; kendi bileşenlerinizi oluşturmanız veya yüklemeniz gerekir

Sadece hızlı mockup'lar oluşturmak isteyen tasarımcılar için potansiyel olarak zor bir öğrenme süreci

Figma fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 12 $

Organizasyon: Düzenleyici başına aylık 45 $

Enterprise: Düzenleyici başına aylık 75 $

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)

4. Adobe XD

Adobe XD aracılığıyla

Adobe XD, tek bir dosya ve işlemle düşük kaliteli tel kafeslerden yüksek kaliteli prototiplere geçme yeteneği sayesinde, en iyi tel kafes araçları listesinde yer almayı hak ediyor. Dosyaları doğrudan Adobe Creative Cloud içinde tasarımcılara aktarabilme özelliği, bu güçlü tasarım yazılımını tüm tasarım süreciniz için ideal hale getiriyor.

Adobe XD'nin en iyi özellikleri

Adobe Creative Cloud'da bulunan gelişmiş tasarım yazılımlarıyla doğrudan entegrasyon, simge vektör tasarım dosyalarının XD'ye veya XD'den bitmiş prototiplere kolay aktarımını sağlar

Masaüstü uygulamalarında ve mobil cihazlarda tel kafesleri ve prototipleri değerlendirmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan entegre önizleme özellikleri

Zaman kazandıran ve tasarım sürecini basitleştiren tekrarlanan ızgaralar ve yığınlar gibi gelişmiş özellikler

Animasyonları tetiklemek, kullanıcı yolculuklarında gezinmek ve kullanıcıların sezgisel olarak etkileşimli tel kafesler oluşturmasına yardımcı olmak için ses tabanlı prototip oluşturma komutları

Adobe XD sınırlamaları

Adobe XD, Bakım Moduna geçti. Bu, Adobe'nin artık ürün güncellemelerini desteklemeyeceği, ancak hata düzeltmeleri ve kullanıcı desteği sağlamaya devam edeceği anlamına geliyor

Listedeki diğer seçenekler kadar sezgisel olmayan ve Creative Cloud'a aşina olan mevcut kullanıcılar için daha uygun bir arayüz

Adobe XD fiyatlandırması

Bireysel: 9,99 $/ay (tek kullanıcı)

Tek uygulama (yalnızca XD): Lisans başına aylık 33,99 $

Adobe Creative Cloud: Lisans başına aylık 79,99 $

Adobe XD derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

5. Sketch

Sketch aracılığıyla

Bu listedeki çoğu tel kafes aracı, geniş özellik yelpazesiyle öne çıkarken, Sketch temel yetkinliklerine odaklanıyor. Sezgisel, piksel tabanlı çalışma yüzeyleri, kullanıcıların fikirlerini dakikalar içinde çizim yapmalarını sağlayarak bu tel kafes uygulamasını benzersiz kılıyor.

Sketch'in en iyi özellikleri

Sıfırdan tel kafesler oluşturmayı kolaylaştıran sürükle ve bırak işlevine sahip basit ve sezgisel bir arayüz

Renk kodlu imleçlere sahip ortak çalışma panoları, birden fazla kullanıcının birlikte çalışmasını kolaylaştırır

Kullanıcıların tekli web sayfaları, karmaşık web siteleri ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere her türlü tasarım sürecini oluşturmasına olanak tanıyan sonsuz tuval seçeneği

Kullanıcıların tüm tel kafes ve birden çok projede uygulayabileceği standart semboller, renkler ve stillerle tasarım sistemleri oluşturma yeteneği

Sketch sınırlamaları

Yalnızca Mac'te kullanılabilen bir araç, web uygulamasında yalnızca görüntülenebilen web sitesi tel kafesleri

Mevcut veya önceden oluşturulmuş UI öğeleri yoktur; kullanıcılar bileşenleri sıfırdan oluşturmalıdır

Sketch fiyatlandırması

Standart: Düzenleyici başına aylık 10 ABD doları

İş: Düzenleyici başına aylık 20 $

Yalnızca Mac: Lisans başına 120 $

Sketch puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

6. InVision

InVision aracılığıyla

Ücretsiz tel kafes araçlarının sınırlı işlevselliğe sahip olduğunu düşünebilirsiniz. InVision, yanıldığınızı kanıtlamak için burada! Düşük fiyatına rağmen, hala mevcut en iyi tel kafes araçları arasında yer alıyor. Görsel bir işbirliği aracı olarak, sezgisel arayüzü kısa sürede takımınızın favorisi haline gelecektir.

InVision'ın en iyi özellikleri

Tasarımcıların dakikalar içinde güçlü, etkileşimli tel kafesler oluşturabilmelerini sağlayan sürükle ve bırak arayüzü

Takım üyelerinden ve diğer paydaşlardan doğrudan prototip üzerinde yorumlar toplayarak iyileştirmeleri daha hızlı yapma yeteneği

Wireframe oluşturma sürecini hızlandıran ve temel şekiller ile gelişmiş menüler ve animasyonlar içeren UI şekil kitaplığı

Kapsamlı işlevselliğe sahip ücretsiz sürüm, bireylerin ve küçük takımların ek maliyet olmadan güçlü bir tel kafes oluşturma aracından yararlanmasını sağlar

InVision sınırlamaları

Ücretsiz planda üç belge sınırı, kapsamlı tasarımlar için kullanımı zorlaştırıyor

Farklı projeler arasında zorlu gezinme

InVision fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,95

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

InVision puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

7. Justinmind

Justinmind aracılığıyla

Justinmind, teknik prototipleme ile UX ve UI en iyi uygulamalarını bir araya getirdiği için ücretsiz tel kafes araçlarının listesinde yer almaktadır. Bu listedeki diğer araçlar gibi, sürükle ve bırak arayüzü kullanır. Diğer araçlardan farklı olarak, tel kafes formları otomatik olarak etkileşimli bir prototip olarak oluşturulur, bu da Justinmind'ı (özellikle ücretsiz sürümünü) neredeyse rakipsiz kılar.

Justinmind'ın en iyi özellikleri

Wireframe'leriniz ve prototipleriniz hakkında gerçek zamanlı geri bildirim almak için kullanıcı test araçlarıyla kapsamlı entegrasyonlar

Gelişmiş sürüm oluşturma özelliği, tasarımın rayından çıktığı durumlarda önceki sürüme kolayca geri dönmenizi ve incelemenizi sağlar

Doğrudan tel kafes-prototip entegrasyonu sayesinde, bu listedeki diğer tel kafes araçlarıyla elde edilenden daha nihai tasarıma yakın bir sonuç ürünü

Neredeyse hiç öğrenme eğrisi olmadığı için kullanıcılar doğrudan wireframing aracına geçip tasarlamaya başlayabilir

Justinmind sınırlamaları

Tarayıcı uyumluluğu yoktur. Kullanmak için bir mobil veya masaüstü uygulaması indirmeniz gerekir

Ücretsiz sürüme geri dönerseniz, ücretli planda oluşturduğunuz tel kafesleri düzenleyemezsiniz

Justinmind fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Düzenleyici başına aylık 9 $

Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 19 $

Kurumsal: fiyatlandırma için iletişime geçin

Justinmind puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)

8. Uizard

Uizard aracılığıyla

Kendini bir tel kafes aracı değil, tasarım ve fikir üretme aracı olarak tanıtmasına rağmen, Uizard yine de mevcut en iyi tel kafes araçlarının listesinde yer almaktadır. Bunun nedeni, ileri düzey tasarımcılar ve acemiler için seçenekler sunan, uygulamalı prototipleme ve makine otomasyonunun benzersiz birleşimidir.

Uizard'ın en iyi özellikleri

Ekran görüntülerini veya elle çizilmiş görüntüleri platforma aktararak düzenlenebilir tel kafeslere dönüştürme yeteneği

Autodesigner, kullanıcıların sadece birkaç komut istemiyle dinamik tel kafesler oluşturabilen, yapay zeka destekli bir tel kafes aracıdır

Mockup'larınızı diğer paydaşlar ve tasarımcılarla paylaşmak için görüntü ve PDF dahil olmak üzere birden çok biçimde dosya dışa aktarma özelliği

Daha kapsamlı bir maket deneyimi için bir tel kafeden diğerine bağlanan yüksek kaliteli prototiplerin oluşturulması

Uizard sınırlamaları

Tutarlı olmayan sonuçlar üreten bir AI tasarım aracı

Basit bir arayüzde yazı tipi boyutunu veya türünü değiştirmek gibi bazı küçük değişikliklerde zorluk

Uizard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

Uizard puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)

9. Moqups

Moqups aracılığıyla

Moqups, özellikle web ve uygulama tasarımı konusunda yeni başlayanlar için en iyi tel kafes araçlarından biridir. Bu araç, beyaz tahta, diyagram oluşturma ve tel kafes oluşturma özelliklerini, kullanmaya başlamak için herhangi bir tasarım veya düzen deneyimi gerektirmeyen basit bir süreçte birleştirir.

Moqups'un en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu olmaya odaklanma, özellikle bu listedeki diğer tel kafes araçlarıyla karşılaştırıldığında

Masaüstü veya mobil cihazınızdan bağımsız olarak dosyaları depolayan, bulut tabanlı, cihazdan bağımsız bir araç

Dışa aktarılan dosyalarınızı sunumlarda, Google Dokümanlar'da ve diğer Google araçlarında kullanmak için doğrudan Google Drive'a bağlayabilme

Her yeni tasarımın maketini oluştururken sıfırdan başlamak zorunda kalmamak için çok sayıda tel kafes şablonu

Moqups sınırlamaları

Bu listedeki diğer seçeneklere göre daha sınırlı bir özellik seti

Tamamen bulut tabanlı bir tel kafes aracıdır, yani yalnızca çevrimiçi olarak kullanabilirsiniz

Moqups fiyatlandırması

Ücretsiz

Solo: Tek kullanıcı için aylık 9 $

Takım: 5 kullanıcıya kadar aylık 15 ABD doları

Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 40 ABD doları

Moqups puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

10. UXPin

UXPin aracılığıyla

Tasarımcılarınızın maketlerinizi alıp çalışmaya başlayabilmesi için yeterli dokümantasyon sağlamayı öncelikli olarak görüyorsanız, UXPin sizin için en iyi tel kafes aracı olabilir. Tasarım özellikleri, Basamaklı Stil Sayfaları ve stil kılavuzları dahil olmak üzere prototip oluşturma yetenekleri ve otomatik devir dokümantasyonu ile entegre olarak gelir.

UXPin'in en iyi özellikleri

Tasarım operasyonlarına güçlü odaklanma, gelecekteki uygulamalar için HTML kodu dahil olmak üzere her öğeyi otomatik olarak modelleme

Mockup'larınıza doğrudan ekleyebileceğiniz kapsamlı bir yerleşik UI öğeleri kitaplığı

Uzak takımlarla kolayca işbirliği yapmak için tel kafeslerinize ve prototiplerinize doğrudan yorum ekleme yeteneği

Bir derece programına kayıtlı öğrenciler için tüm fonksiyonlara sahip sınırsız ücretsiz deneme

UXPin sınırlamaları

Sadece kısa bir ücretsiz deneme sürümü; deneme sürümü bittikten sonra, tel kafesler oluşturmak için daha pahalı araçlar arasında yer alır

Oluşturucuları tarafından öncelikle derin web tasarımı ve geliştirme uzmanlığına sahip büyük kuruluşlar için geliştirilen bir araç için nispeten zor bir öğrenme eğrisi

UXPin fiyatlandırması

Ücretsiz

Gelişmiş: Düzenleyici başına aylık 29 $

Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 69 $

Şirket: Düzenleyici başına aylık 119 $

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

UXPin derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)

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En iyi tel kafes araçlarının listesi, kapsamlı şablon kitaplığı, işbirliği özellikleri ve kapsamlı proje yönetimi için beyaz tahta dahil olmak üzere sağladığı daha derin entegrasyonlar nedeniyle ClickUp ile başlamalıdır.

En iyisi, ClickUp sizi yapay olarak sınırlamak için zaman sınırlı ücretsiz deneme sürümü sunmaz. ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayarak bu platformun size uygun olup olmadığını görebilirsiniz.

En iyi tel kafes aracını kullanmaya hazırsanız, şimdi tam zamanı. Bugün ücretsiz ClickUp hesabınızı oluşturarak başlayın!