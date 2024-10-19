2025'in En İyi 10 AI Web Sitesi Oluşturucusu ve Jeneratörü

Web geliştirmede, Yapay Zeka (AI) görevleri otomatikleştirme ve kolaylaştırmada önemli bir rol oynar. AI ile desteklenen web sitesi oluşturucular, web sitesi oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getirirken, geliştiricilerin tasarım özelleştirme gibi önemli unsurlara odaklanmasına da olanak tanır.
İhtiyaçlarınıza en uygun AI web sitesi oluşturucuyu bulmanıza yardımcı olmak için, aramanızı daraltmak üzere en yüksek puanlı yazılımların bir listesini hazırladık!
Bir AI web sitesi oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?
Yapay zeka web sitesi oluşturucularının ve kapsamlı yerleşik yapay zeka araçlarının engin denizinde arama yaparken aşağıdaki özelliklere dikkat edin:
- Kullanıcı Dostu Arayüz: AI destekli web sitesi oluşturucunuz kullanım kolaylığını önceliklendirmelidir. Aracı kullanarak dakikalar içinde eksiksiz bir temel web sitesi oluşturmak sorunsuz bir süreç olmalıdır
- Uyarlanabilirlik: Tasarım tercihlerinize uyum sağlayabilen ve istediğiniz web sitesi öğelerini içerebilen bir AI web sitesi oluşturucu seçin
- Entegrasyon Özellikleri: Seçtiğiniz AI web sitesi oluşturucu, web sitesi oluşturmak için kullandığınız diğer uygulamalar ve araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır
- Özelleştirme: Benzersiz vizyonunuza saygı duyan ve tasarım öğelerinize uygun özelleştirme seçenekleri sunan bir AI web sitesi oluşturucu arayın
- Ölçeklenebilirlik: AI web sitesi oluşturucunun işinizle birlikte büyüyebileceğinden emin olun. Web siteniz, işiniz büyüdükçe sorunsuz bir şekilde genişleyebilmelidir
- Maliyet Etkinliği: Fiyatı değerlendirirken, yatırdığınız paranın karşılığında önemli bir değer sunan bir AI web sitesi oluşturucusuna öncelik verin
Profesyonel bir web sitesi oluşturmak için en iyi 10 AI web sitesi oluşturucu
1. ClickUp
AI destekli web sitesi proje yönetimi için en iyisi
ClickUp, her boyuttaki takımın görev yönetimi, proje yönetimi ve ürün yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir verimlilik platformudur.
Platformun içindeki bir mücevher olan yapay zeka destekli asistan, daha önce hiç görülmemiş yetenekler sunar. Son teslim tarihlerini tahmin edebilir, monoton görevleri otomatikleştirebilir veya yapay zeka kullanarak web sitesi kullanıcı deneyimi için keskin içgörüler sunabilir. Kodlama becerisi gerekmez!
Bu AI pazarlama aracı, uygulama geliştirme aracınızı veya AI web sitesi oluşturucunuzu tamamlamak için dijital stratejistinizin yanınızda olması gibidir. Geniş dizi özelliklerine dalın ve ClickUp'ın AI kullanarak web sitesi oluşturma sürecinizi nasıl dönüştürebileceğini keşfedin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Bu, güçlü bir hepsi bir arada AI proje yönetimi aracıdır. 1.000'den fazla entegrasyon ile, bir web sitesi oluştururken uygulama arasında geçiş yapmaya son verin
- AI yazarı kullanarak web sayfalarınız için hızlı bir şekilde içerik oluşturun
- İK'dan proje yönetimi KPI'larına kadar her şeyi halleder
- Çeşitli iş ihtiyaçlarına uygun görev yönetimi araçları
- ClickUp ile kod gerektirmeyen uygulamaların dünyasına dalın
- Ürün Lansmanı Şablonları gibi önceden oluşturulmuş düzenleri kullanarak AI ile daha fazlasını daha hızlı tamamlayın.
- İşbirliğine dayalı proje yürütme merkezi, birlikte bir web sitesi oluştururken herkesin aynı sayfada olmasını sağlar
- Dışarıdan yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp'ın proje yönetimi dış kaynak kullanımı için bir kılavuzu var
ClickUp sınırlamaları
- Geniş özellikler nedeniyle öğrenme eğrisi biraz dik
- Ara sıra çok sayıda bildirim
- Mobil sürüm, masaüstü sürümünün tüm fonksiyonlarını içermeyebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Wix ADI
AI destekli web sitesi oluşturma için en iyisi
Wix Artificial Design Intelligence (ADI), sezgisel web sitesi tasarımının geleceğidir. Mevcut tasarım yeteneklerini yapay zekanın gücüyle birleştirerek, kullanıcıya sorulan basit sorulara dayalı benzersiz bir AI web sitesi oluşturucu sunar.
Bu süreç, AI tarafından oluşturulan web sitenizin kapsamlı manuel tasarımını ortadan kaldırarak, web sitesi oluşturma sürecini bir görevden ziyade keyifli bir uğraş haline getirir.
Wix ADI'nin web sitesi oluşturucusu ile tasarlanan her site öne çıkar ve hiçbir web sitesinin tasarımı birbirinin aynısı olmaz.
Wix ADI'nin en iyi özellikleri
- AI web sitesi oluşturucu, belirli fiyat planı gereksinimlerine sahip ücretsiz alan adı seçeneği ile anında kişiselleştirilmiş siteler oluşturur
- Mobil optimizasyon, AI ile oluşturulan web sitenizin tüm cihazlarda kusursuz görünmesini sağlar
- Bu web sitesi oluşturucuda bulunan tek sayfalık seçenek, portföyler veya etkinlik siteleri için mükemmeldir
- Kullanışlı sürükle ve bırak düzenleyici özelliğini kullanarak, AI web sitesi oluşturucusundan istediğiniz zaman sürecin tam kontrolünü geri alın
- AI içerik yazarı, web sitesi metinleri önerir
- AI logo oluşturma araçları
Wix ADI sınırlamaları
- Şablonlar, gelişmiş tasarım ihtiyaçları olan web sitesi oluşturucular için kısıtlayıcı olabilir
- Mevcut web sitenizi başka bir platforma taşımak zor olabilir
- Bu harika AI web sitesi oluşturucunun ücretsiz sürümü yoktur
Wix ADI fiyatlandırması
- Hafif: 16 $/ay
- Temel: 27 $/ay
- İş: Aylık 32 $
- Business Elite: 159 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Wix ADI puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (9.200+ yorum)
3. GoDaddy AI
AI destekli web sitesi oluşturma için en iyisi
Çevrimiçi dünyada gezinmek, özellikle küçük işletmeler için karmaşık bir iştir. GoDaddy AI, özellikle onlar için özel olarak tasarlanmış bir kurtarıcı olarak ortaya çıkıyor.
GoDaddy, alan adı kaydı ve barındırma hizmetleriyle tanınırken, yapay zeka alanına girişiyle bütünsel bir iş çözümü sağlayıcısı olarak pozisyonunu sağlamlaştırdı.
AI destekli özellikler, duyarlı web siteleri oluşturmaya, içerik iyileştirmeleri önermeye ve hatta dijital pazarlama çabalarına yardımcı olur. En önemli özelliği nedir? GoDaddy'nin diğer geniş hizmet yelpazesiyle sorunsuz entegrasyonu.
GoDaddy AI'nın en iyi özellikleri
- İş türüne göre özelleştirilmiş web sitesi tasarım önerileri
- Kullanıcı etkileşimini artırmak için içerik geliştirme önerileri
- Etkili çevrimiçi erişim için dijital pazarlama rehberi
- GoDaddy'nin barındırma ve alan adı hizmetleriyle sorunsuz entegrasyon
- Ziyaretçi davranışlarına göre kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi tasarımları
- Arama motoru sıralamalarını iyileştirmek için yapay zeka destekli SEO önerileri
- Performansı izlemek ve optimize etmek için gerçek zamanlı site analizi
GoDaddy AI sınırlamaları
- Karmaşık özelleştirme arayan deneyimli geliştiriciler için kısıtlayıcı gelebilir
- Bağımsız platformlara kıyasla sınırlı gelişmiş pazarlama araçları
- Bazı kullanıcılar GoDaddy'nin çeşitli hizmetleri arasında geçiş yapmayı biraz zahmetli bulabilir
GoDaddy AI fiyatlandırması
GoDaddy AI'nın fiyatlandırma sayfasını ziyaret ederek satın alabileceğiniz tüm paketleri ve özellikleri inceleyin
GoDaddy AI puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (1.100'den fazla yorum)
Bu AI takvimlerine göz atın!
4. 10Web
WordPress web siteleri için en iyisi
10Web, yenilikçiliği pratiklikle birleştiren ve kullanıcılara sorunsuz bir web tasarım deneyimi sunan bir AI web sitesi oluşturucusudur. WordPress'in dünyaca ünlü esnekliğini bir AI web sitesi oluşturucusunun sunduğu kolaylıkla birleştirmeyi hayal edin. İşte size 10Web.
Bu dahice AI web sitesi oluşturucu, birkaç dakika içinde WordPress'te ücretsiz bir web sitesi kopyalayabilir ve oluşturabilir, böylece saatlerce süren manuel çalışmayı ortadan kaldırır.
WordPress'i seven ancak AI tabanlı araçlar kullanarak sürükle ve bırak arayüzü gibi daha basit site oluşturma yöntemlerini tercih edenler için 10Web, profesyonel web siteleri için mükemmel bir çözüm olarak öne çıkıyor.
10Web'in en iyi özellikleri
- Herhangi bir web sitesini içe aktarın ve WordPress ikizini elde edin
- Sezgisel web sitesi oluşturma araçlarıyla özel web siteleri oluşturun
- Fotoğraf galerilerinden SEO'ya kadar her şey için eklentiler mevcuttur
- Tüm cihaz türlerinde kusursuz görünen web siteleri oluşturun
- Kullanımı kolay AI araçları, web sitesi hızını artırmaya yardımcı olur
- Otomatik gerçek zamanlı yedekleme ve 7/24 izleme
- Arama motorlarında web sitelerinin görünürlüğünü artıran araçlar
10Web sınırlamaları
- WordPress platformuyla sınırlıdır
- Bazı gelişmiş web sitesi oluşturucu özellikleri daha zor öğrenilebilir
- Eklenti uyumluluğu sorunları ortaya çıkabilir
10Web fiyatlandırma
- Başlangıç: Aylık 10 $
- Premium: 15 $/ay
- Ultimate: Aylık 23 $
10Web puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (30+ yorum)
5. CodeWP
WordPress web siteleri için en iyisi
AI web sitesi oluşturucularının dünyasında CodeWP parıldıyor. Bu AI web sitesi oluşturucu, AI'nın gücünü kullanarak tasarımları doğrudan duyarlı WordPress temalarına dönüştürüyor.
Öncelikle, web sitesi oluşturucuya istediğiniz tasarımı girin. Ardından, CodeWP'nin yapay zeka web sitesi oluşturucusunun tasarımı yorumlayıp ziyaretçileri büyülemeye hazır dinamik bir WordPress temasına dönüştürmesini hayranlıkla izleyin.
Yaratıcılığınızı en son teknolojiyle birleştiren en iyi AI web sitesi oluşturucu.
CodeWP'nin en iyi özellikleri
- Sınırlı olsa da, CodeWP ücretsiz bir AI web sitesi oluşturucu sunmaktadır
- Tasarımları WordPress temalarına zahmetsizce dönüştürün
- Tarayıcılar arasında tutarlı performans sağlar
- Daha iyi kullanıcı deneyimi için site hızına öncelik verir
- Web sitesi oluşturucu, mobil cihazlar, tabletler ve masaüstü bilgisayarlar için boyutunu yeniden ayarlar
- WooCommerce entegrasyonu için optimize edilmiştir
- SEO araçları, arama motorlarında daha iyi görünürlük sağlar
- Popüler WordPress eklentileriyle uyumlu
CodeWP sınırlamaları
- WordPress için özel olarak tasarlanmıştır; diğer AI web sitesi oluşturucularına kıyasla çok yönlü değildir
- Gelişmiş özelleştirmeler, web sitesi oluşturucuda manuel ayarlamalar gerektirebilir
- Orijinal tasarım ile dönüştürülen tema arasında ara sıra uyuşmazlıklar olabilir
CodeWP fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 12 $
- Ajans: 36 $/ay
CodeWP puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Hostinger
Sürükle ve bırak web sitesi oluşturma için en iyisi
Hostinger, ağırlıklı olarak bir web barındırma devi olarak bilinse de, son teknoloji AI web sitesi oluşturucu araçlarının entegrasyonuyla da dikkat çekiyor.
Web sitesi oluşturucu araçları, web sitesi performansının inceliklerini derinlemesine inceleyerek optimum hız, güvenlik ve kullanıcı deneyimi sağlar.
Hostinger web sitesi oluşturucu, uygun fiyatlı paketleri ve AI araçlarıyla uygun fiyat ve mükemmel web sitesi performansı arasında köprü kurar.
Hostinger'ın en iyi özellikleri
- Premium fiyat olmadan premium kalitede barındırma
- AI içgörülerine sahip basit sürükle ve bırak düzenleyici
- Hostinger web sitesi oluşturucu, WordPress ile web siteleri oluşturmak için optimize edilmiştir
- Tek tıklamayla WordPress kurulumu
- Cloudflare entegrasyonu sayesinde gelişmiş güvenlik ve performans
- Daha iyi arama motoru sıralaması için yapay zeka içgörüleri
- İçinizin rahat olması için otomatik günlük yedeklemeler
- Her zaman, her yerde gerçek insanlarla sohbet edin
- AI düzenleyici ile metinleri hızlıca oluşturun
Hostinger sınırlamaları
- Paylaşımlı barındırma planlarında özel IP yok
- Ödeme işlemi sırasında ek satış yapmak kafa karıştırıcı olabilir
- Temel planlarda sınırlı depolama
Hostinger fiyatlandırması
- Premium: 2,99 $/ay
- İş: 3,99 $/ay
- Bulut Başlangıcı: 9,99 $/ay
Hostinger puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (370+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (250+ yorum)
7. Jimdo
Sürükle ve bırak web sitesi oluşturma için en iyisi
Zamanın önemli olduğu durumlarda Jimdo AI web sitesi oluşturucu imdadınıza yetişir. Dolphin AI sistemi ile desteklenen bu platform, üç dakika içinde kişiselleştirilmiş, duyarlı web siteleri oluşturabilir.
Jimdo'nun AI araçları, kullanıcı tercihlerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek her sitenin hedef kitlesine hitap edecek şekilde özelleştirilmesini sağlar. Bazı ücretli özelliklere rağmen, Jimdo'nun sunduğu ücretsiz AI web sitesi oluşturucu hala oldukça güçlüdür.
Jimdo'nun en iyi özellikleri
- İş türüne ve tercihlere göre hızlıca siteler oluşturun
- Yeni başlayanlar için bile sezgisel arayüz
- Arama motorlarında görünürlüğü artırmak için yerleşik AI araçları
- Siteler her cihaza otomatik olarak uyum sağlar
- Markalaşma için özel alan adları
- Kolay çevrimiçi mağaza kurulumu ve yönetimi
- Önemli platformlara sorunsuz bir şekilde bağlanın
Jimdo sınırlamaları
- Geleneksel AI web sitesi oluşturucularına kıyasla sınırlı yaratıcı özgürlük
- E-ticaret özellikleri daha gelişmiş olabilir
- Entegrasyonlar için üçüncü taraf uygulama mağazası yok
Jimdo fiyatlandırması
- Oynat: Ücretsiz
- İş Listeleri: 4 $/ay
- Başlangıç: 9 $/ay
- Büyüyün: Aylık 14 $
- E-ticaret: Aylık 19 $
- Sınırsız: 39 $/ay
Jimdo puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (18+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (35+ yorum)
8. Unbounce
AI açılış sayfası oluşturma için en iyisi
Unbounce'un AI aracıyla, dönüşüm için optimize edilmiş, görsel olarak çekici açılış sayfaları oluşturun. Kullanıcılar bu AI web sitesi oluşturucu ile çalışırken, AI araçları özenle öğrenir, uyum sağlar ve optimizasyon tekniklerini geliştirir.
Unbounce, günümüzün yapay zeka ile oluşturulan web siteleri için dijital pazarının son derece rekabetçi olduğunu ve işlerin öne çıkabilmesi için yapay zeka oluşturucusu ve çekici tasarımlardan daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyor.
Unbounce, sağlam AI web sitesi oluşturucu yeteneklerini kullanarak ziyaretçi davranışlarını analiz eder, dönüşüm metriklerini izler ve kodlama veya teknik deneyim gerektirmeden kolayca uygulanabilen gerçek zamanlı iyileştirmeler önerir.
İster deneyimli bir pazarlamacı olun, ister ilk kez bir web sitesi oluşturmak üzere olun, Unbounce, açılış sayfalarınızı öne çıkaracak ve etkili bir şekilde dönüşüm sağlayacak en iyi AI web sitesi oluşturucusudur.
Unbounce'un en iyi özellikleri
- Ziyaretçilerin arama kriterlerine göre açılış sayfası metnini özelleştirir
- Dönüşüm oranlarını artırmak için yapay zeka destekli öneriler
- Herhangi bir kodlama bilgisi olmadan web sitesi oluşturun
- çeşitli kampanyalar için 100'den fazla özelleştirilebilir şablon
- En iyi performans için sayfa sürümlerini karşılaştırın
- Gelişmiş kullanıcı deneyimi için ultra hızlı mobil sayfalar
- Sizin ve ziyaretçilerinizin veri güvenliğini sağlar
Unbounce sınırlamaları
- İlk kez kullananlar için daha zor öğrenme süreci
- Gelişmiş özellikler bazıları için karmaşık görünebilir
- En iyi AI web sitesi oluşturucularından bazılarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma
Unbounce fiyatlandırması
- Başlangıç: 99 $/ay
- Optimize: 145 $/ay
- Hızlandırın: 240 $/ay
- Concierge: 625 $/ay
Unbounce puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (350 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (250 yorum)
9. Framer AI
E-ticaret web siteleri için en iyisi
Çevrimiçi mağazanız için web tasarım araçlarının engin denizinde, Framer AI yapay zeka web sitesi oluşturucu alanında bir yenilik ışığı olarak ortaya çıkıyor. Bu yapay zeka oluşturucu sadece tasarımlar yaratmakla kalmaz, aynı zamanda deneyimler de yaratır.
Sanat ve teknolojinin birleşimini arayan oluşturucular için Framer AI web sitesi oluşturucu tam da bunu vaat ediyor.
Gelişmiş AI yetenekleriyle bu AI web sitesi oluşturucu, tahminsel tasarım özellikleri sunarak AI web siteniz için hareket halindeyken iyileştirmeler ve geliştirmeler önerir.
İster basit bir ana sayfa için bir AI web sitesi oluşturucuya, ister karmaşık bir web uygulamasına ihtiyacınız olsun, Framer AI tasarımlarınızın görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmasını sağlar.
Framer AI'nın en iyi özellikleri
- Bir web sitesi oluşturun, ardından bu AI web sitesini tek bir paylaşımlı alanda tasarlayın, düzenleyin ve inceleyin
- AI web sitesi oluşturucuyu kullanarak, fareyle üzerine gelme efektleri, kaydırıcılar ve daha fazlası gibi etkileşimli bileşenleri kolayca ekleyin
- Tam geliştirme öncesinde tasarımlarınızı web sitesi oluşturucunuzda doğrulayın
- AI web sitesi oluşturucu, profesyonel web sitelerini kullanışlı koda dönüştürür
- Tek bir tıklama ile web sitesi oluşturucunuzda önceki tasarımlara geri dönün
- Topluluk eklentileri ve pazarlama araçlarıyla AI web sitesi fonksiyonlarını genişletin
- AI destekli web sitenizin tasarımından geliştirilmesine kadar sorunsuz geçiş
Framer AI sınırlamaları
- Sayısız AI özelliği, özellikle yeni başlayanlar için işlevsel web siteleri oluşturmaya başlamak için biraz öğrenme gerektirir
- Tam AI web sitesi oluşturmaya göre prototip oluşturmaya daha uygun
- Bazı etkileşimli bileşenler nihai üründe farklı görünebilir
Framer AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Mini: Aylık 5 $
- Temel: 15 $/ay
- Pro: Aylık 30 $
Framer AI puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)
10. Shopify
E-ticaret web siteleri için en iyisi
Shopify'ın e-ticaret dünyasındaki yolculuğu efsanevidir, ancak AI web sitesi entegrasyonuna girişiyle yeni bir çıtayı belirlemiştir.
Shopify'ın AI özellikleri, çevrimiçi mağazalar kurmak için bir platform sağlamanın ötesinde, mağaza sahiplerine AI web siteleri için veriye dayalı içgörüler sunarak onlara güç katıyor.
AI özelliklerinden yararlanarak alışveriş trendlerini tahmin edebilir, ziyaretçi davranışlarını analiz edebilir ve hatta rutin görevleri otomatikleştirebilir. Bu sayede mağaza sahipleri, AI web siteleriyle uğraşmak yerine ürün ve stratejilerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip olur.
Shopify'ın yapay zeka destekli sohbet robotları, müşteri etkileşimini geliştirerek ürün seçimlerinde yol gösterir ve sorguları gerçek zamanlı olarak yanıtlar.
E-ticaret dünyası giderek karmaşıklaşırken, Shopify'ın AI web sitesi oluşturucusu, mağaza sahiplerinin her zaman bir adım önde olmalarını ve veri ve zeka ile desteklenen iş kararları almalarını sağlar.
Shopify'ın en iyi özellikleri
- AI destekli özelliklerle müşteri davranışlarını ve trendleri anlayın
- AI web sitesi oluşturucuyu kullanarak kodlama yapmadan çevrimiçi mağazanızı özelleştirin
- Bir web sitesi oluşturun ve özel bir alan adının keyfini çıkarın
- Ödemeleri sorunsuz bir şekilde kabul edin
- Stok seviyelerini kolaylıkla takip edin
- Mobil uyumlu tasarımlarla hareket halindeyken alışveriş yapın
- Daha fazla trafik ve satış elde edin
- Gerçek kişilerden istediğiniz zaman yardım alın
Shopify sınırlamaları
- Shopify Payments kullanmıyorsanız işlem ücretleri
- Gelişmiş AI web sitesi oluşturucu özellikleri, web sitelerinin tamamını yönetmeye yeni başlayan kullanıcılar için zorlayıcı olabilir
- Bazı üçüncü taraf uygulama entegrasyonları temel AI web sitesi oluşturucuya dahil değildir
Shopify fiyatlandırması
- Temel: 39 $/ay
- Shopify: 105 $/ay
- Gelişmiş: 399 $/ay
Shopify puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (4.300+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (6.100+ yorum)
ClickUp'ın AI destekli proje yönetiminde neden üstün olduğu
Birçok platform sayısız özellik sunarken, ClickUp en iyi web sitesi oluşturucu olarak öne çıkıyor. Neden? Çünkü ClickUp'ın yapay zekası sadece bir özellik değil, web geliştiricilerin takımlar ve müşterilerle tek bir yerden işbirliği yapabileceği bir platformdur.
Görevleri dağıtıyor, web sitesi oluşturma için proje zaman çizelgelerini tahmin ediyor veya web sitesi kullanıcı deneyimine derinlemesine dalıyor olun, ClickUp'ın yapay zeka destekli içgörülerinin üstüne yoktur.
Proje yönetiminde AI araçlarının tüm gücünden yararlanmaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!