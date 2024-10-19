2025'in En İyi 10 AI Web Sitesi Oluşturucusu ve Jeneratörü

Web geliştirmede, Yapay Zeka (AI) görevleri otomatikleştirme ve kolaylaştırmada önemli bir rol oynar. AI ile desteklenen web sitesi oluşturucular, web sitesi oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getirirken, geliştiricilerin tasarım özelleştirme gibi önemli unsurlara odaklanmasına da olanak tanır.

İhtiyaçlarınıza en uygun AI web sitesi oluşturucuyu bulmanıza yardımcı olmak için, aramanızı daraltmak üzere en yüksek puanlı yazılımların bir listesini hazırladık!

Bir AI web sitesi oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

Yapay zeka web sitesi oluşturucularının ve kapsamlı yerleşik yapay zeka araçlarının engin denizinde arama yaparken aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

Kullanıcı Dostu Arayüz: AI destekli web sitesi oluşturucunuz kullanım kolaylığını önceliklendirmelidir. Aracı kullanarak dakikalar içinde eksiksiz bir temel web sitesi oluşturmak sorunsuz bir süreç olmalıdır

Uyarlanabilirlik: Tasarım tercihlerinize uyum sağlayabilen ve istediğiniz web sitesi öğelerini içerebilen bir AI web sitesi oluşturucu seçin

Entegrasyon Özellikleri: Seçtiğiniz AI web sitesi oluşturucu, web sitesi oluşturmak için kullandığınız diğer uygulamalar ve araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Özelleştirme: Benzersiz vizyonunuza saygı duyan ve tasarım öğelerinize uygun özelleştirme seçenekleri sunan bir AI web sitesi oluşturucu arayın

Ölçeklenebilirlik: AI web sitesi oluşturucunun işinizle birlikte büyüyebileceğinden emin olun. AI web sitesi oluşturucunun işinizle birlikte büyüyebileceğinden emin olun. Web siteniz , işiniz büyüdükçe sorunsuz bir şekilde genişleyebilmelidir

Maliyet Etkinliği: Fiyatı değerlendirirken, yatırdığınız paranın karşılığında önemli bir değer sunan bir AI web sitesi oluşturucusuna öncelik verin

Profesyonel bir web sitesi oluşturmak için en iyi 10 AI web sitesi oluşturucu

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

AI destekli web sitesi proje yönetimi için en iyisi

ClickUp, her boyuttaki takımın görev yönetimi, proje yönetimi ve ürün yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir verimlilik platformudur.

Platformun içindeki bir mücevher olan yapay zeka destekli asistan, daha önce hiç görülmemiş yetenekler sunar. Son teslim tarihlerini tahmin edebilir, monoton görevleri otomatikleştirebilir veya yapay zeka kullanarak web sitesi kullanıcı deneyimi için keskin içgörüler sunabilir. Kodlama becerisi gerekmez!

Bu AI pazarlama aracı, uygulama geliştirme aracınızı veya AI web sitesi oluşturucunuzu tamamlamak için dijital stratejistinizin yanınızda olması gibidir. Geniş dizi özelliklerine dalın ve ClickUp'ın AI kullanarak web sitesi oluşturma sürecinizi nasıl dönüştürebileceğini keşfedin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellikler nedeniyle öğrenme eğrisi biraz dik

Ara sıra çok sayıda bildirim

Mobil sürüm, masaüstü sürümünün tüm fonksiyonlarını içermeyebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Wix ADI

wix ADI aracılığıyla

AI destekli web sitesi oluşturma için en iyisi

Wix Artificial Design Intelligence (ADI), sezgisel web sitesi tasarımının geleceğidir. Mevcut tasarım yeteneklerini yapay zekanın gücüyle birleştirerek, kullanıcıya sorulan basit sorulara dayalı benzersiz bir AI web sitesi oluşturucu sunar.

Bu süreç, AI tarafından oluşturulan web sitenizin kapsamlı manuel tasarımını ortadan kaldırarak, web sitesi oluşturma sürecini bir görevden ziyade keyifli bir uğraş haline getirir.

Wix ADI'nin web sitesi oluşturucusu ile tasarlanan her site öne çıkar ve hiçbir web sitesinin tasarımı birbirinin aynısı olmaz.

Wix ADI'nin en iyi özellikleri

AI web sitesi oluşturucu, belirli fiyat planı gereksinimlerine sahip ücretsiz alan adı seçeneği ile anında kişiselleştirilmiş siteler oluşturur

Mobil optimizasyon, AI ile oluşturulan web sitenizin tüm cihazlarda kusursuz görünmesini sağlar

Bu web sitesi oluşturucuda bulunan tek sayfalık seçenek, portföyler veya etkinlik siteleri için mükemmeldir

Kullanışlı sürükle ve bırak düzenleyici özelliğini kullanarak, AI web sitesi oluşturucusundan istediğiniz zaman sürecin tam kontrolünü geri alın

AI içerik yazarı, web sitesi metinleri önerir

AI logo oluşturma araçları

Wix ADI sınırlamaları

Şablonlar, gelişmiş tasarım ihtiyaçları olan web sitesi oluşturucular için kısıtlayıcı olabilir

Mevcut web sitenizi başka bir platforma taşımak zor olabilir

Bu harika AI web sitesi oluşturucunun ücretsiz sürümü yoktur

Wix ADI fiyatlandırması

Hafif: 16 $/ay

Temel : 27 $/ay

İş : Aylık 32 $

Business Elite : 159 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wix ADI puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (9.200+ yorum)

3. GoDaddy AI

goDaddy AI aracılığıyla

AI destekli web sitesi oluşturma için en iyisi

Çevrimiçi dünyada gezinmek, özellikle küçük işletmeler için karmaşık bir iştir. GoDaddy AI, özellikle onlar için özel olarak tasarlanmış bir kurtarıcı olarak ortaya çıkıyor.

GoDaddy, alan adı kaydı ve barındırma hizmetleriyle tanınırken, yapay zeka alanına girişiyle bütünsel bir iş çözümü sağlayıcısı olarak pozisyonunu sağlamlaştırdı.

AI destekli özellikler, duyarlı web siteleri oluşturmaya, içerik iyileştirmeleri önermeye ve hatta dijital pazarlama çabalarına yardımcı olur. En önemli özelliği nedir? GoDaddy'nin diğer geniş hizmet yelpazesiyle sorunsuz entegrasyonu.

GoDaddy AI'nın en iyi özellikleri

İş türüne göre özelleştirilmiş web sitesi tasarım önerileri

Kullanıcı etkileşimini artırmak için içerik geliştirme önerileri

Etkili çevrimiçi erişim için dijital pazarlama rehberi

GoDaddy'nin barındırma ve alan adı hizmetleriyle sorunsuz entegrasyon

Ziyaretçi davranışlarına göre kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi tasarımları

Arama motoru sıralamalarını iyileştirmek için yapay zeka destekli SEO önerileri

Performansı izlemek ve optimize etmek için gerçek zamanlı site analizi

GoDaddy AI sınırlamaları

Karmaşık özelleştirme arayan deneyimli geliştiriciler için kısıtlayıcı gelebilir

Bağımsız platformlara kıyasla sınırlı gelişmiş pazarlama araçları

Bazı kullanıcılar GoDaddy'nin çeşitli hizmetleri arasında geçiş yapmayı biraz zahmetli bulabilir

GoDaddy AI fiyatlandırması

GoDaddy AI'nın fiyatlandırma sayfasını ziyaret ederek satın alabileceğiniz tüm paketleri ve özellikleri inceleyin

GoDaddy AI puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (1.100'den fazla yorum)

Bu AI takvimlerine göz atın!

4. 10Web

via 10Web

WordPress web siteleri için en iyisi

10Web, yenilikçiliği pratiklikle birleştiren ve kullanıcılara sorunsuz bir web tasarım deneyimi sunan bir AI web sitesi oluşturucusudur. WordPress'in dünyaca ünlü esnekliğini bir AI web sitesi oluşturucusunun sunduğu kolaylıkla birleştirmeyi hayal edin. İşte size 10Web.

Bu dahice AI web sitesi oluşturucu, birkaç dakika içinde WordPress'te ücretsiz bir web sitesi kopyalayabilir ve oluşturabilir, böylece saatlerce süren manuel çalışmayı ortadan kaldırır.

WordPress'i seven ancak AI tabanlı araçlar kullanarak sürükle ve bırak arayüzü gibi daha basit site oluşturma yöntemlerini tercih edenler için 10Web, profesyonel web siteleri için mükemmel bir çözüm olarak öne çıkıyor.

10Web'in en iyi özellikleri

Herhangi bir web sitesini içe aktarın ve WordPress ikizini elde edin

Sezgisel web sitesi oluşturma araçlarıyla özel web siteleri oluşturun

Fotoğraf galerilerinden SEO'ya kadar her şey için eklentiler mevcuttur

Tüm cihaz türlerinde kusursuz görünen web siteleri oluşturun

Kullanımı kolay AI araçları, web sitesi hızını artırmaya yardımcı olur

Otomatik gerçek zamanlı yedekleme ve 7/24 izleme

Arama motorlarında web sitelerinin görünürlüğünü artıran araçlar

10Web sınırlamaları

WordPress platformuyla sınırlıdır

Bazı gelişmiş web sitesi oluşturucu özellikleri daha zor öğrenilebilir

Eklenti uyumluluğu sorunları ortaya çıkabilir

10Web fiyatlandırma

Başlangıç : Aylık 10 $

Premium : 15 $/ay

Ultimate: Aylık 23 $

10Web puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (30+ yorum)

5. CodeWP

codeWP aracılığıyla

WordPress web siteleri için en iyisi

AI web sitesi oluşturucularının dünyasında CodeWP parıldıyor. Bu AI web sitesi oluşturucu, AI'nın gücünü kullanarak tasarımları doğrudan duyarlı WordPress temalarına dönüştürüyor.

Öncelikle, web sitesi oluşturucuya istediğiniz tasarımı girin. Ardından, CodeWP'nin yapay zeka web sitesi oluşturucusunun tasarımı yorumlayıp ziyaretçileri büyülemeye hazır dinamik bir WordPress temasına dönüştürmesini hayranlıkla izleyin.

Yaratıcılığınızı en son teknolojiyle birleştiren en iyi AI web sitesi oluşturucu.

CodeWP'nin en iyi özellikleri

Sınırlı olsa da, CodeWP ücretsiz bir AI web sitesi oluşturucu sunmaktadır

Tasarımları WordPress temalarına zahmetsizce dönüştürün

Tarayıcılar arasında tutarlı performans sağlar

Daha iyi kullanıcı deneyimi için site hızına öncelik verir

Web sitesi oluşturucu, mobil cihazlar, tabletler ve masaüstü bilgisayarlar için boyutunu yeniden ayarlar

WooCommerce entegrasyonu için optimize edilmiştir

SEO araçları, arama motorlarında daha iyi görünürlük sağlar

Popüler WordPress eklentileriyle uyumlu

CodeWP sınırlamaları

WordPress için özel olarak tasarlanmıştır; diğer AI web sitesi oluşturucularına kıyasla çok yönlü değildir

Gelişmiş özelleştirmeler, web sitesi oluşturucuda manuel ayarlamalar gerektirebilir

Orijinal tasarım ile dönüştürülen tema arasında ara sıra uyuşmazlıklar olabilir

CodeWP fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 12 $

Ajans: 36 $/ay

CodeWP puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Hostinger

hostinger aracılığıyla

Sürükle ve bırak web sitesi oluşturma için en iyisi

Hostinger, ağırlıklı olarak bir web barındırma devi olarak bilinse de, son teknoloji AI web sitesi oluşturucu araçlarının entegrasyonuyla da dikkat çekiyor.

Web sitesi oluşturucu araçları, web sitesi performansının inceliklerini derinlemesine inceleyerek optimum hız, güvenlik ve kullanıcı deneyimi sağlar.

Hostinger web sitesi oluşturucu, uygun fiyatlı paketleri ve AI araçlarıyla uygun fiyat ve mükemmel web sitesi performansı arasında köprü kurar.

Hostinger'ın en iyi özellikleri

Premium fiyat olmadan premium kalitede barındırma

AI içgörülerine sahip basit sürükle ve bırak düzenleyici

Hostinger web sitesi oluşturucu, WordPress ile web siteleri oluşturmak için optimize edilmiştir

Tek tıklamayla WordPress kurulumu

Cloudflare entegrasyonu sayesinde gelişmiş güvenlik ve performans

Daha iyi arama motoru sıralaması için yapay zeka içgörüleri

İçinizin rahat olması için otomatik günlük yedeklemeler

Her zaman, her yerde gerçek insanlarla sohbet edin

AI düzenleyici ile metinleri hızlıca oluşturun

Hostinger sınırlamaları

Paylaşımlı barındırma planlarında özel IP yok

Ödeme işlemi sırasında ek satış yapmak kafa karıştırıcı olabilir

Temel planlarda sınırlı depolama

Hostinger fiyatlandırması

Premium : 2,99 $/ay

İş : 3,99 $/ay

Bulut Başlangıcı: 9,99 $/ay

Hostinger puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (250+ yorum)

7. Jimdo

via Jimdo

Sürükle ve bırak web sitesi oluşturma için en iyisi

Zamanın önemli olduğu durumlarda Jimdo AI web sitesi oluşturucu imdadınıza yetişir. Dolphin AI sistemi ile desteklenen bu platform, üç dakika içinde kişiselleştirilmiş, duyarlı web siteleri oluşturabilir.

Jimdo'nun AI araçları, kullanıcı tercihlerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek her sitenin hedef kitlesine hitap edecek şekilde özelleştirilmesini sağlar. Bazı ücretli özelliklere rağmen, Jimdo'nun sunduğu ücretsiz AI web sitesi oluşturucu hala oldukça güçlüdür.

Jimdo'nun en iyi özellikleri

İş türüne ve tercihlere göre hızlıca siteler oluşturun

Yeni başlayanlar için bile sezgisel arayüz

Arama motorlarında görünürlüğü artırmak için yerleşik AI araçları

Siteler her cihaza otomatik olarak uyum sağlar

Markalaşma için özel alan adları

Kolay çevrimiçi mağaza kurulumu ve yönetimi

Önemli platformlara sorunsuz bir şekilde bağlanın

Jimdo sınırlamaları

Geleneksel AI web sitesi oluşturucularına kıyasla sınırlı yaratıcı özgürlük

E-ticaret özellikleri daha gelişmiş olabilir

Entegrasyonlar için üçüncü taraf uygulama mağazası yok

Jimdo fiyatlandırması

Oynat : Ücretsiz

İş Listeleri: 4 $/ay

Başlangıç : 9 $/ay

Büyüyün : Aylık 14 $

E-ticaret : Aylık 19 $

Sınırsız: 39 $/ay

Jimdo puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (18+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (35+ yorum)

8. Unbounce

unbounce aracılığıyla

AI açılış sayfası oluşturma için en iyisi

Unbounce'un AI aracıyla, dönüşüm için optimize edilmiş, görsel olarak çekici açılış sayfaları oluşturun. Kullanıcılar bu AI web sitesi oluşturucu ile çalışırken, AI araçları özenle öğrenir, uyum sağlar ve optimizasyon tekniklerini geliştirir.

Unbounce, günümüzün yapay zeka ile oluşturulan web siteleri için dijital pazarının son derece rekabetçi olduğunu ve işlerin öne çıkabilmesi için yapay zeka oluşturucusu ve çekici tasarımlardan daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyor.

Unbounce, sağlam AI web sitesi oluşturucu yeteneklerini kullanarak ziyaretçi davranışlarını analiz eder, dönüşüm metriklerini izler ve kodlama veya teknik deneyim gerektirmeden kolayca uygulanabilen gerçek zamanlı iyileştirmeler önerir.

İster deneyimli bir pazarlamacı olun, ister ilk kez bir web sitesi oluşturmak üzere olun, Unbounce, açılış sayfalarınızı öne çıkaracak ve etkili bir şekilde dönüşüm sağlayacak en iyi AI web sitesi oluşturucusudur.

Unbounce'un en iyi özellikleri

Ziyaretçilerin arama kriterlerine göre açılış sayfası metnini özelleştirir

Dönüşüm oranlarını artırmak için yapay zeka destekli öneriler

Herhangi bir kodlama bilgisi olmadan web sitesi oluşturun

çeşitli kampanyalar için 100'den fazla özelleştirilebilir şablon

En iyi performans için sayfa sürümlerini karşılaştırın

Gelişmiş kullanıcı deneyimi için ultra hızlı mobil sayfalar

Sizin ve ziyaretçilerinizin veri güvenliğini sağlar

Unbounce sınırlamaları

İlk kez kullananlar için daha zor öğrenme süreci

Gelişmiş özellikler bazıları için karmaşık görünebilir

En iyi AI web sitesi oluşturucularından bazılarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Unbounce fiyatlandırması

Başlangıç : 99 $/ay

Optimize : 145 $/ay

Hızlandırın : 240 $/ay

Concierge: 625 $/ay

Unbounce puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (350 yorum)

Capterra: 4,5/5 (250 yorum)

9. Framer AI

framer AI aracılığıyla

E-ticaret web siteleri için en iyisi

Çevrimiçi mağazanız için web tasarım araçlarının engin denizinde, Framer AI yapay zeka web sitesi oluşturucu alanında bir yenilik ışığı olarak ortaya çıkıyor. Bu yapay zeka oluşturucu sadece tasarımlar yaratmakla kalmaz, aynı zamanda deneyimler de yaratır.

Sanat ve teknolojinin birleşimini arayan oluşturucular için Framer AI web sitesi oluşturucu tam da bunu vaat ediyor.

Gelişmiş AI yetenekleriyle bu AI web sitesi oluşturucu, tahminsel tasarım özellikleri sunarak AI web siteniz için hareket halindeyken iyileştirmeler ve geliştirmeler önerir.

İster basit bir ana sayfa için bir AI web sitesi oluşturucuya, ister karmaşık bir web uygulamasına ihtiyacınız olsun, Framer AI tasarımlarınızın görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmasını sağlar.

Framer AI'nın en iyi özellikleri

Bir web sitesi oluşturun, ardından bu AI web sitesini tek bir paylaşımlı alanda tasarlayın, düzenleyin ve inceleyin

AI web sitesi oluşturucuyu kullanarak, fareyle üzerine gelme efektleri, kaydırıcılar ve daha fazlası gibi etkileşimli bileşenleri kolayca ekleyin

Tam geliştirme öncesinde tasarımlarınızı web sitesi oluşturucunuzda doğrulayın

AI web sitesi oluşturucu, profesyonel web sitelerini kullanışlı koda dönüştürür

Tek bir tıklama ile web sitesi oluşturucunuzda önceki tasarımlara geri dönün

Topluluk eklentileri ve pazarlama araçlarıyla AI web sitesi fonksiyonlarını genişletin

AI destekli web sitenizin tasarımından geliştirilmesine kadar sorunsuz geçiş

Framer AI sınırlamaları

Sayısız AI özelliği, özellikle yeni başlayanlar için işlevsel web siteleri oluşturmaya başlamak için biraz öğrenme gerektirir

Tam AI web sitesi oluşturmaya göre prototip oluşturmaya daha uygun

Bazı etkileşimli bileşenler nihai üründe farklı görünebilir

Framer AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Mini: Aylık 5 $

Temel: 15 $/ay

Pro: Aylık 30 $

Framer AI puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

10. Shopify

shopify aracılığıyla

E-ticaret web siteleri için en iyisi

Shopify'ın e-ticaret dünyasındaki yolculuğu efsanevidir, ancak AI web sitesi entegrasyonuna girişiyle yeni bir çıtayı belirlemiştir.

Shopify'ın AI özellikleri, çevrimiçi mağazalar kurmak için bir platform sağlamanın ötesinde, mağaza sahiplerine AI web siteleri için veriye dayalı içgörüler sunarak onlara güç katıyor.

AI özelliklerinden yararlanarak alışveriş trendlerini tahmin edebilir, ziyaretçi davranışlarını analiz edebilir ve hatta rutin görevleri otomatikleştirebilir. Bu sayede mağaza sahipleri, AI web siteleriyle uğraşmak yerine ürün ve stratejilerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip olur.

Shopify'ın yapay zeka destekli sohbet robotları, müşteri etkileşimini geliştirerek ürün seçimlerinde yol gösterir ve sorguları gerçek zamanlı olarak yanıtlar.

E-ticaret dünyası giderek karmaşıklaşırken, Shopify'ın AI web sitesi oluşturucusu, mağaza sahiplerinin her zaman bir adım önde olmalarını ve veri ve zeka ile desteklenen iş kararları almalarını sağlar.

Shopify'ın en iyi özellikleri

AI destekli özelliklerle müşteri davranışlarını ve trendleri anlayın

AI web sitesi oluşturucuyu kullanarak kodlama yapmadan çevrimiçi mağazanızı özelleştirin

Bir web sitesi oluşturun ve özel bir alan adının keyfini çıkarın

Ödemeleri sorunsuz bir şekilde kabul edin

Stok seviyelerini kolaylıkla takip edin

Mobil uyumlu tasarımlarla hareket halindeyken alışveriş yapın

Daha fazla trafik ve satış elde edin

Gerçek kişilerden istediğiniz zaman yardım alın

Shopify sınırlamaları

Shopify Payments kullanmıyorsanız işlem ücretleri

Gelişmiş AI web sitesi oluşturucu özellikleri, web sitelerinin tamamını yönetmeye yeni başlayan kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Bazı üçüncü taraf uygulama entegrasyonları temel AI web sitesi oluşturucuya dahil değildir

Shopify fiyatlandırması

Temel : 39 $/ay

Shopify : 105 $/ay

Gelişmiş: 399 $/ay

Shopify puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (4.300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.100+ yorum)

ClickUp'ın AI destekli proje yönetiminde neden üstün olduğu

Birçok platform sayısız özellik sunarken, ClickUp en iyi web sitesi oluşturucu olarak öne çıkıyor. Neden? Çünkü ClickUp'ın yapay zekası sadece bir özellik değil, web geliştiricilerin takımlar ve müşterilerle tek bir yerden işbirliği yapabileceği bir platformdur.

Görevleri dağıtıyor, web sitesi oluşturma için proje zaman çizelgelerini tahmin ediyor veya web sitesi kullanıcı deneyimine derinlemesine dalıyor olun, ClickUp'ın yapay zeka destekli içgörülerinin üstüne yoktur.

Proje yönetiminde AI araçlarının tüm gücünden yararlanmaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!