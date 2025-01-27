2025'te Tasarımcılar için En İyi 10 UX Tasarım Yazılımı Aracı

Bir UX tasarımcısı olarak, ana odak noktanız sorunsuz ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi yaratmaktır. Doğru UX tasarım araçları, ürün geliştirmenin farklı aşamalarında ustalaşmanıza yardımcı olabilir.

Araştırma ve kullanıcı testlerinden tel kafes modelleme, prototip oluşturma ve daha fazlasına kadar, hedefe ulaşmak için her unsura ihtiyacınız var. ?

Neyse ki, bu kullanışlı kılavuz, ürün geliştirme sürecinizi hızlandırmak ve işinizi öne çıkarmak için en iyi 10 UX tasarım aracını içeren özelliklere sahiptir.

Yüksek kaliteli bir UX tasarım aracı bulmak, saatlerce titiz ve yetersiz bir seçenekle uğraşmakla işinizi kolaylaştırarak daha iyi sonuçlar elde etmek arasındaki farkı belirleyebilir. ⚒️

Harika bir UX tasarım aracı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Entegrasyonlar : UX tasarım yazılımı, sorunsuz iş akışları oluşturmak için diğer tasarım sistemlerinizle entegre olmalıdır

Minimum öğrenme eğrisi: En iyi araçlar, öğrenmesi çok zaman almayan basitleştirilmiş bir arayüze sahiptir. Bu sayede, hem uzmanlar hem de yeni başlayanlar hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilir

İşbirliği özellikleri : Birçok UX : Birçok UX tasarım takımı, ürünleri oluşturmak için birlikte çalışır. Herkesin gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabileceği araçlar arayın

Şablonlar ve beyaz tahtalar: UX araçları, UX araçları, proje yönetimi için şablonlar ve beyaz tahta gibi araçlara sahip olmalıdır. Bu, yinelemeli tasarımlar oluşturmayı ve yeni ürünler geliştirmeyi daha hızlı ve verimli hale getirir

AI sanat oluşturucuları, test araçları veya grafik tasarım şablonları arıyorsanız, hayatınızı kolaylaştıracak UX/UI tasarım araçları var. İşte en iyi kullanım örneklerine göre sıralanmış en iyi 10 UX aracı.

Tasarım işbirliği için en iyisi

Belgeler, görevler ve daha fazlasını ekleyerek Beyaz Tahtalarınızı kolayca özelleştirin

ClickUp'ın UX Proje Planı Şablonu, ürün geliştirme ve lansmanınız için bir yol haritası oluşturur. Kullanıcı yolculuğunu özetleyin, her takım üyesi için görevler oluşturun ve önceliklendirin ve sorunsuz bir süreç için kaynakları tahsis edin.

ClickUp, bir proje yönetimi aracından daha fazlasıdır — bu araç parmaklarınızın ucunda olduğunda, UX tasarımcıları kapsam tanımlarını hızlıca vurgulayabilir ve kullanıcı profilleri geliştirebilir. Ardından, tel kafesler ve prototipler tasarlayın ve bunları doğrudan test ve doğrulama aşamasına geçirin.

Yinelemeli ve aşamalı tasarım için bu şablonu kullanın. Böylece, takımınız uyum sağlayarak en iyi ürünü ortaya çıkarmak için gerekli değişiklikleri yapabilir.

ClickUp Beyaz Tahtalar üzerinde kolayca maket çizimleri ve tel kafes fikirleri tasarlayın

ClickUp Beyaz Tahtalar da işbirliğini çocuk oyuncağı haline getirir. ClickUp'ın Beyaz Tahta şablonlarını, ürün fikirleri üretmek, akış şemaları oluşturmak ve tüm takımla gerçek zamanlı olarak çalışmak için bir tuval olarak kullanın.

Basit kullanıcı arayüzü ile referanslar için hızlıca resim ve bağlantı ekleyin ve projenizi birkaç tıklamayla konsept aşamasından eylem öğelerine taşıyın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Gerçek zamanlı işbirliği, UX ve UI tasarımcıları gibi herkesin güncel ve katılımcı olmasını sağlar

Hepsi bir arada merkezler, her projenin tasarım proje yönetimi genel görünümünü ve görevlerin hangi aşamada olduğunu kolayca görmenizi sağlar

Projeleri boru hattından geçirmek için zaman kazanmak ve verimliliği artırmak için tasarım özetleri, ş Akışları ve daha fazlası için şablonlar

İşbirliği anahtar özellikleri, takımların aynı belge veya Beyaz Tahta üzerinde çalışmasına olanak tanır

ClickUp sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, şablonların ve işlevlerin sayısının çokluğunun öğrenilmesi için zaman alabileceğini düşünüyor

Yeni AI özellikleri ücretli planlarla sınırlıdır, bu da büyük takımlar için zorlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 7 $; aylık ödeme ile kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (8.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Craft

Tasarım işbirliği için en iyisi

via Invision

Craft, Sketch ve Photoshop dahil olmak üzere diğer UX ve UI araçlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışan bir Invision eklentisidir. Stil, animasyon veya tasarımda yaptığınız tüm güncellemeler diğer araçlarınızda otomatik olarak güncellenir. Basit kullanıcı arayüzü, tasarım öğelerini sürükleyip bırakmanıza, veri eklemenize ve profesyonel kalitede görüntüler eklemenize olanak tanır.

En iyi özellikleri oluşturun:

Getty Images ve iStock'a erişim dahil, böylece profesyonel düzeyde ayrıntılara sahip görsel öğeler oluşturabilirsiniz

Anında senkronizasyon ve güncellemeler, farklı platformlarda tasarım yaparken zaman kazanmanızı sağlar

Zanaat sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar eklentiyi indirirken sorun yaşadı ve yüklemek için manuel adımları izlemek zorunda kaldı

Bazı kullanıcılar, Craft'ı eski Mac işletim sistemlerinde kullanmaya çalıştıklarında yavaşlama yaşadılar

Fiyatlandırma:

Ücretsiz

Değerlendirmeler ve yorumlar oluşturun:

G2 : Yok

Capterra: N/A

3. Sketch

Wireframing için en iyisi

via Sketch

UX tasarım sürecinin bir parçası, web sitesi çerçevesinin görsel bir kılavuzunu oluşturmak olan tel kafes oluşturmadır. Sketch, tasarım, prototip ve daha fazlasını desteklemek için Mac kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış bir tel kafes oluşturma aracıdır.

Düşük kaliteli tel kafesler ve daha karmaşık yüksek kaliteli tel kafesler oluşturmak için kullanın. Gereksiz tasarım görevlerini her zamankinden daha hızlı hale getirmek için yerleşik simgeler, semboller ve illüstrasyonlar gibi özelliklere sahiptir.

Sketch'i kullanarak sayfa şemaları ve ekran taslakları tasarlayın ve web sitesi sayfalarındaki anahtar öğeleri belirleyin.

Sketch'in en iyi özellikleri:

Sezgisel arayüz tasarımı, ustalaşmak için çok az zaman gerektirir, böylece tasarımlara dakikalar içinde başlayabilirsiniz

Figma dosyalarını açın ve düzenleyin, bu araca sorunsuz bir şekilde geçiş yapın

Yeniden kullanılabilir tasarım şablonları, web sitesi yol haritaları oluştururken size bir başlangıç noktası sağlar

Sketch sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, karmaşık SVG dosyalarının her zaman düzgün bir şekilde içe aktarılmadığını fark etti

Adobe XD gibi Adobe Creative Cloud araçlarını kullanırken, bazı kullanıcılar tasarım öğelerini aktarırken teknik sorunlar yaşadı

Sketch fiyatlandırması:

Standart : Aylık 12 ABD doları, düzenleyici başına, aylık faturalandırılır

İş : Aylık 20 $, düzenleyici başına, yıllık faturalandırılır

Yalnızca Mac: Lisans başına 120 $

Sketch puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

4. Mockflow

Wireframing için en iyisi

mockflow aracılığıyla

Mockflow, tasarımcıların UI fikirlerini ve dijital ürünleri görselleştirmelerine ve beyin fırtınası yapmalarına yardımcı olan bir UX/UI tasarım aracıdır. Hepsi bir arada platform, maketler oluşturmak ve tüm tasarım sürecini takip etmek için idealdir.

Stil Kılavuzu dahil olmak üzere marka varlıkları için alanlar, yazı tipi ve renk şemaları dahil olmak üzere en iyi uygulamaları belgelemeyi kolaylaştırır. Sunum araçları, en son güncellemeleri tüm takımla paylaşmayı kolaylaştırır.

Mockflow'un en iyi özellikleri:

İşbirliğine dayalı sanal tasarım toplantıları, canlı sohbet ve sunum modları özelliğine sahiptir, böylece gerçek zamanlı olarak çalışabilir ve ürün tasarımınız hakkında geri bildirim alabilirsiniz

kullanıcı testleri, bilgi mimarisi, persona, yüksek kaliteli prototipler ve UX storyboard gibi 20'den fazla güçlendirme özelliği

Mockflow sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, tamamlanan tel kafesleri ve site haritalarını düzenlemenin zor olduğunu söyledi

Diğerleri ise kullanım alanının sınırlı olduğunu ve bu durumun çeşitli tasarım ihtiyaçları olan işler için zorluk yarattığını düşündü

Mockflow fiyatlandırması:

Temel: Ücretsiz

Wireframing: Düzenleyici başına aylık 14 ABD doları

Ürün Tasarımı : Düzenleyici başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Aylık 160 $, yıllık faturalandırılır

Mockflow puanları ve yorumları:

G2 : 4,2/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)

5. Invision

Prototip oluşturma için en iyisi

via Invision

Takım üyelerinin kullanabileceği bir prototip oluşturma aracı arıyorsanız, Invision'a başvurun. Invision, takımların etkileşimli prototipler ve diğer tasarım öğeleri oluştururken işbirliği yapmasına yardımcı olan hepsi bir arada bir beyaz tahta sunar.

Önceden oluşturulmuş şablonlar, tasarım sürecine kolayca girmenizi sağlarken, düzenli alanlar farklı projeleri ve çeşitli aşamaları takip etmenizi sağlar.

Invision'ın en iyi özellikleri:

Gerçek zamanlı işbirliği, birlikte çalışıp yaratıcı olmanızı ve çözümler ve eylem öğeleriyle ayrılmanızı sağlar

Notion, Slack, Salesforce ve Jira dahil olmak üzere düzinelerce popüler tasarım ve verimlilik aracıyla entegre olur

Ücretsiz planlar ve ücretli planlar, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirme imkanı sunar

Invision sınırlamaları:

Birkaç kullanıcı, tasarımlar için daha sağlam bir UI kiti olmasını diledi

Prototip oluşturmak için tüm araçlarınızı Invision'da birbirine bağlayabilirsiniz, ancak asıl tasarım süreci başka bir araçta gerçekleştirilmelidir

Invision fiyatlandırması:

Ücretsiz : Sonsuza kadar 0 $

Pro : Aktif kullanıcı başına 4 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Invision puanları ve yorumları:

G2 :4. 4 /5(600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

6. Marvel

Prototip oluşturma için en iyisi

marvel aracılığıyla

Marvel, takımların çeşitli bağlamlarda ürünleri tasarlamak, test etmek ve geliştirmek için birlikte çalışmasını kolaylaştırır. Prototip testlerini iyileştirmek, geliştiriciler arasındaki iş devrini kolaylaştırmak ve test etkinliğini artırmak için bir tasarım platformudur.

Dakikalar içinde çarpıcı kullanıcı arayüzleri ve tel kafesler oluşturun, ardından bu tasarımları başka bir platform kullanmadan prototiplere dönüştürün. Tasarımı bir geliştiriciye devredin ve test sonuçlarını takip ederek kullanıcı akışları hakkında içgörüler elde edin — hepsi tek bir yerden.

Marvel'in en iyi özellikleri:

Etkileşimli tasarımlar ve fonksiyonel prototipler oluşturmak kolay

İlerlemeyi ve yapılması gereken değişiklikleri takip etmek için tasarım dosyalarını ve geri bildirimleri uygulamada saklayın

Marvel'in sınırlarını aşın:

Bazı kullanıcılar, daha geniş bir proje genel görünümü tercih ettiklerinde tek ekranlı UI öğelerinin tasarım sürecini sınırladığını fark etti

Birkaç kullanıcı animasyonların daha akıcı olabileceğini düşündü

Marvel fiyatlandırması:

Ücretsiz : 0 $

Pro : Aylık 12 dolar, yıllık faturalandırılır

Takım: Aylık 42 $, yıllık faturalandırılır

Marvel puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

7. Hotjar Engage

Kullanıcı testleri için en iyisi

via Hotjar

Tasarımlarınızın etkili olup olmadığını anlamanın tek yolu, onları test etmektir. UX veya UI tasarımcısı olarak günlük işlerinizin büyük bir kısmını prototipleri ve mevcut ürünleri ve hizmetleri test etmek oluşturacaktır.

Hotjar, kullanıcıların sitenizi nasıl kullandıkları, hangi tasarımların dönüşüm sağladığı ve okuyucuların sayfadan nereden çıktıkları hakkında içgörüler sunan, inanılmaz derecede kullanışlı bir kullanıcı araştırma aracıdır. Engage aracı, kullanıcı test sürecini otomatikleştirmeyi amaçlamaktadır. İyileştirilmesi gereken alanları belirleyin ve çözümleri test etmek için gerçek kullanıcılarla görüşmeler planlayın.

Hotjar Engage'in en iyi özellikleri:

Kendi kullanıcılarınız ve paydaşlarınızla doğrudan bağlantı kurun veya 200.000'den fazla katılımcıdan oluşan havuzunu kullanarak ürünlerinizi ve özelliklerini test edin

Çağrılardan alınan zaman damgalı notları otomatik olarak eylem öğelerine dönüştürün

Hotjar Engage sınırlamaları:

Oturum kayıtlarını aynı anda sitenin yalnızca bir alanında yapabilirsiniz, bu da birden fazla eşzamanlı test yürüten tasarımcılar için zorluklar yaratır

Müşteri hizmetleri telefon numarası bulunmadığından, destek için e-posta yoluyla beklemeniz gerekecektir

Hotjar Engage fiyatlandırması:

Temel : 0 $, sonsuza kadar

Artı : Aylık 280 $

İş : Aylık 440 dolar

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Hotjar Engage puanları ve yorumları:

G2 : 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

8. Optimal Workshop

Kullanıcı testleri için en iyisi

optimal Workshop aracılığıyla

Optimal Workshop gibi UX/UI tasarım araçları, kullanılabilirlik testlerini iyileştirebilir ve nihai ürünü geliştirmenize yardımcı olabilir. Optimal Workshop, kullanıcı araştırmalarını kolaylaştıran ve tek bir yerden eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan veri odaklı bir platformdur.

Yerleşik nicel ve nitel araştırma araçları, takım üyelerinin yeni tasarımlar oluştururken ve mevcut tasarımları güncellerken doğru kararlar almasını sağlar.

Optimal Workshop'un en iyi özellikleri:

optimalSort, Treejack, Chalmarks, Questions ve Reframer dahil olmak üzere düzen tasarımınızı optimize etmek ve geri bildirim almak için 5 özel araştırma aracı

Çoklu analiz metodolojileri, verilerinizi istediğiniz şekilde görüntülemenizi sağlar

239 milyon katılımcıya erişim ve en son tasarımlarınızı test etmek için kendi UX tasarımcılarınızı veya işbirlikçilerinizi kolayca davet edebileceğiniz araçlar

Optimal Workshop sınırlamaları:

Her seferinde grafiğe eklemek için yalnızca 10 cevap seçebilirsiniz

Hedef kitleleri tek bir testte ayıramazsınız; her hedef kitle için birden fazla test yapmanız gerekir, bu da büyük kullanıcı deneyimi araştırmalarında geri bildirimin yavaşlamasına neden olur

Optimal Workshop fiyatlandırması:

Ücretsiz : Kullanıcı ve test sınırları ile 0 $

Pro : Bir kullanıcı için aylık 249 ABD doları

Takım : Kullanıcı başına aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Optimal Workshop puanları ve yorumları:

G2 :4,5 /5 (10+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (5+ yorum)

9. Axure

Duyarlı web tasarımı için en iyisi

via A x ure

Duyarlı web tasarımı söz konusu olduğunda, özelleştirmeye olanak tanıyan bir UX aracına sahip olmak anahtar önemdedir. Axure, en iyi kullanıcı deneyimini oluşturmak için etkinlik tetikleyicileri, düzen koşullu mantığı ve tasarım eylemleriyle oynamanıza olanak tanır.

Yerleşik web tabanlı bileşenleri kullanarak saatler yerine dakikalar içinde ızgaralar ve dinamik arayüzler tasarlayın.

Axure'un en iyi özellikleri:

Çok durumlu konteynerler, dinamik paneldeki tüm tasarımları anında kaydırılabilir hale getirerek masaüstü ve iPhone ve Android gibi mobil cihazlarda tasarımı iyileştirir

Kullanıcı dostu uyarlanabilir görünümler, tek bir sayfada tasarım yapmanızı sağlar, böylece farklı görünümlerde yeniden boyutlandırma ve düzenlemeler yapabilirsiniz

Kod gerekmez, böylece CSS veya HTML bilgisi olmayan kişiler bile tasarım yapabilir

Axure sınırlamaları:

Bazı yeni sürümlerde ilk lansman sırasında hatalar meydana gelmiştir

Diğer tasarım araçlarına kıyasla öğrenme eğrisi oldukça diktir

Axure fiyatlandırması:

Pro : Aylık 29 $, kullanıcı başına

Takım : Aylık 49 $, kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Axure puanları ve yorumları:

G2 : 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

10. Webflow

Duyarlı web tasarımı için en iyisi

webflow aracılığıyla

Kullanıcı deneyimini optimize etmenin anahtar unsurlarından biri ekran tasarımında yatmaktadır. Duyarlı web tasarımı, web sayfalarının akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar veya tabletten erişildiğinde düzgün görüntülenmesini sağlar. Webflow'u kullanarak, okuyucular görüntüleme yöntemlerinden bağımsız olarak web sitenizi sorunsuz bir şekilde görüntüleyebilir.

Webflow'un Designer aracı da tasarımı kolaylaştırır ve kodlama deneyimi olan tüm kullanıcılar için erişilebilir hale getirir. Kod gerektirmeyen bir platform olarak, kendi tasarımlarınızı oluşturabilir ve bunları yetenekli geliştiricilere teslim edebilir veya kendiniz yayınlayabilirsiniz.

Sürükle ve bırak stil öğeleri, yeniden kullanılabilir bileşenler ve görsellerle istediğiniz görünümü yaratın.

Webflow'un en iyi özellikleri:

Özel özelleştirme araçları, tipografiyi değiştirmenize ve markanızın ihtiyaçlarını karşılamak için genel bir renk paleti tanımlamanıza olanak tanır

Tam düzen kontrolü, kendi tarzınızda tasarım yapmanızı sağlar

Sürükle ve bırak bölümleri, yeni başlayanların panoya kolayca alışmasını sağlar

Çok sayıda öğretici, her şeyin nasıl işlediğini rakiplere kıyasla daha kısa sürede anlamayı nispeten kolaylaştırır

Webflow sınırlamaları:

Bazı ileri düzey tasarımcılar bileşenlerin sınırlı olduğunu düşündü

Projeler arasında öğeleri kopyalamanın kolay bir yolu yoktur, bu nedenle iki ayrı sitede çalışıyorsanız bunları manuel olarak yeniden oluşturmanız gerekir

Webflow fiyatlandırması:

Başlangıç : Ücretsiz

Temel : Aylık 19 $, koltuk başına

Büyüme : Aylık 49 $, koltuk başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webflow puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

ClickUp ile Tasarımlarınızı Hayata Geçirin

UX/UI tasarımında verimlilik arayışı sonsuzdur. ClickUp ile tasarım yolculuğunuzu iyileştirin. Beyaz tahtaları kullanarak beyin fırtınası yapın ve ürün yol haritaları geliştirin. Kullanıcı testlerine geçmeden önce tel kafesler ve işlevsel prototipler oluşturun.

Bir tasarım projesi planı oluşturun, görev oluşturmayı otomatikleştirin ve herkesin üzerinde çalışabileceği UX araçlarıyla daha iyi bir işbirliği ortamı oluşturmak için zaman kazanın.

ClickUp'ın Yaratıcı ve Tasarım şablonlarıyla, UI ve UX araçlarınızın ve oluşturma sürecinizin tüm yönlerini kolaylaştırmanın ve tasarım hedeflerinize ulaşmanın yeni yollarını keşfedeceksiniz. En iyisi de, tüm bu yardım için yüksek bir fiyat etiketi konusunda endişelenmenize gerek yok. ?

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