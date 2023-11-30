2025'in en iyi 10 tasarım sertifikası

Çevrimiçi varlığınız, müşterileri çekmek ve elde tutmak için görsel çekiciliğe ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimine sahip olmalıdır.

Ancak diğer alanlarda olduğu gibi, tasarımda da sürekli zirvede kalmak için yeni araçları öğrenmeniz ve kullanmanız gerekir.

Mesleki gelişiminizi destekleyecek yollar ararken, doğru tasarım sertifikasını almak yeni fırsatların kapısını açmanıza ve mesleğin püf noktalarını öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Piyasada çok sayıda seçenek bulunduğundan, en uygun tasarım sertifikasını seçmek çok önemlidir. Ancak, seçeneklerin sayısı çok fazla olduğu için bu süreç oldukça zorlu olabilir. Sizin için ön hazırlıkları yaptık ve kariyerinizi ve yaratıcılığınızı geliştirecek en iyi 10 tasarım sertifikasını seçtik.

Tasarım Sertifikası Nedir?

Tasarım sertifikası, belirli tasarım disiplinlerinde yüksek düzeyde yeterlilik gösteren kişilere verilen resmi bir tanıma belgesidir. Tasarımcının becerilerini, bilgilerini ve endüstri standartlarını karşılama yeteneğini doğrular.

Tasarım sertifikası almak için yapılandırılmış bir eğitim programını tamamlamak, sınavları geçmek ve birçok örnekte pratik gereksinimleri yerine getirmek gerekir.

Bu sertifikalar, grafik tasarım, UI ve UX tasarımı, görsel tasarım ve web tasarımı gibi çeşitli tasarım alanlarını kapsar. Tasarımcıların profesyonel güvenilirliğini artıran ve yeni kariyer fırsatları sunan değerli belgelerdir.

Tasarım Sertifikası Almanın Kariyer Avantajları

Rekabetçi bir tasarım ortamında sertifika sadece bir belge değildir; kariyerinizi şekillendirecek stratejik bir adımdır. Tasarım sertifikasına yatırım yapmanın profesyonel gelişiminize nasıl önemli bir etkisi olabileceğini aşağıda bulabilirsiniz:

Gelişmiş güvenilirlik: Tasarım sertifikaları, yeteneklerinizin üçüncü taraflarca onaylanması işlevi görür ve müşteriler, işverenler ve iş ortaklarınızda grafik tasarım becerileriniz ve bilgileriniz konusunda güven oluşturur Kariyer gelişimi fırsatları: Sertifikalar, terfi hedefliyor veya rol değişikliği düşünüyor olsanız da, profesyonel geçmişinizde öne çıkar. Sürekli gelişime olan bağlılığınızı gösterir Genişletilmiş beceri seti: Sertifika programları genellikle en yeni araçları ve teknolojileri kapsayarak beceri setinizi genişletir ve sektör trendlerinin önünde olmanıza yardımcı olur. Diyelim ki, statik kavramları hayata geçirmeyi öğrendiğiniz 3D modelleme ve animasyon sertifikası aldınız. Bu ek beceri seti ile kendinizi oyun ve sanal gerçeklik gibi dinamik sektörlerin taleplerini karşılayabilecek çok yönlü bir tasarımcı olarak pozisyonlayabilirsiniz Ağ oluşturma avantajları: Birçok sertifika programı, diğer sertifikalı profesyoneller, potansiyel mentorlar ve sektör liderleriyle bağlantı kurmak için ağlara ve etkinliklere erişim imkanı sunar Maaş artış potansiyeli: Sertifikalı profesyoneller, uzmanlık bilgileri ve becerilerinin değerini yansıtan daha yüksek maaşlar talep ederler. Örneğin, dijital pazarlama tasarımı alanında bir sertifika seçerseniz, becerilerinizin doğrudan gelir yaratmaya katkıda bulunduğu pozisyonlara gelebilir ve böylece daha yüksek bir maaş alabilirsiniz

10 Tasarım Sertifikası

Sizin için derlediğimiz en iyi 10 tasarım sertifikasının listesi aşağıda yer almaktadır. Kullanıcı arayüzü tasarımındaki becerilerinizi geliştirmeden görsel olarak büyüleyici deneyimler yaratma sanatında ustalaşmaya kadar, bu sertifikalar çeşitli tasarım disiplinlerini kapsamaktadır.

1. Adobe Sertifikalı Profesyonel (ACP)

adobe Sertifikalı Profesyonel aracılığıyla

Adobe Certified Professional sertifikası, eski adıyla Adobe Certified Associate, Adobe Creative Cloud araçlarındaki yeterliliğinizi doğrular. Büyüleyici grafikler, illüstrasyonlar ve düzenler oluşturma konusundaki uzmanlığınızı gösterir.

Bu sertifikalardan biri, belirli bir Adobe yazılımında uzmanlığınızı gösterir ve proje yönetimi becerileri gibi temel tasarım ilkeleri ve becerileri hakkındaki bilgilerinizi doğrular.

Fiyat : ~180 $

Süre : Sınav süresi yaklaşık 50 dakikadır

Kurs Seviyesi: Orta ve İleri

2. UX Tasarım Uzmanlık Sertifikası – Google

coursera aracılığıyla

Google, Coursera ile işbirliği içinde, sektörde tanınan bir program olan Google UX Tasarım Uzmanlık Sertifikası'nı sunmaktadır.

Müfredat, kullanıcı araştırması, prototip oluşturma ve kullanılabilirlik testi dahil olmak üzere UX'in temel yönlerini kapsar ve UX tasarım sürecine ilişkin kapsamlı bir anlayış sağlar.

Fiyat : 234 $

Süre : Kendi hızınızda (Tahmini tamamlanma süresi altı aydır)

Kurs Seviyesi: Başlangıçtan Orta Düzeye

3. UX Kariyer Yolu – Springboard

via Springboard

Springboard UX Career Track, UX tasarımında kariyer yapmak isteyen bireyler için çevrimiçi bir eğitim programıdır.

Kapsamlı müfredat, bu alanda başarı için gerekli olan temel UX görsel tasarım ilkelerini, metodolojileri ve pratik becerileri içerir.

Bu kariyer yolunun katılımcıları, gerçek dünya projelerine katılır ve deneyimli UX uzmanları tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş mentorluk hizmetinden yararlanır.

Springboard ayrıca iş garantisi de sunar. Mezuniyetten sonraki altı ay içinde uygun bir iş bulamazsanız, ücretin tamamını iade eder.

Fiyat : 7.900–14.500 ABD doları

Süre : 6 ay

Kurs Seviyesi: Başlangıçtan Orta Düzeye

4. UX Sertifikası – Nielsen Norman Group

nielsen Norman Group aracılığıyla

Önde gelen kullanılabilirlik araştırma ve danışmanlık şirketi Nielsen Norman Group tarafından geliştirilen bu grafik tasarım sertifikası, sektörde büyük saygı görmektedir.

Program, kullanılabilirlik ilkeleri, etkileşim tasarımı, bilgi mimarisi ve kullanıcı araştırma metodolojileri dahil olmak üzere çeşitli UX konularını kapsar.

Bu programın iki seviyesi vardır. İlki, beş kurs ve beş ilgili sınavdan oluşan UX Sertifikasıdır. İkinci seviye ise 15 kurs ve sınavdan oluşan UX Master Sertifikasıdır.

Öğrenciler, sertifikasyonlarının bir parçası olarak bu üç alandan herhangi birinde uzmanlaşabilirler: etkileşim tasarımı, araştırma veya yönetim.

Fiyat : 5.650-16.950 ABD doları

Süre : 30-100 saat

Kurs Seviyesi: Orta ve İleri Düzey

5. UX/UI Tasarım Bootcamp – Ironhack

Uygulamalı ve proje tabanlı yaklaşımıyla tanınan Ironhack UX/UI Tasarım Bootcamp, katılımcılara kapsamlı bir müfredat sunar. Temel tasarım ilkeleri, prototip oluşturma teknikleri ve kullanılabilirlik testi metodolojilerini kapsar.

Katılımcılar, becerilerini ve yaratıcılıklarını sergileyen bir portföy oluşturmalarını sağlayan gerçek dünya projelerine katılırlar. Program ayrıca, deneyimli eğitmenler ve meslektaşlarla etkileşimi teşvik eden işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı sunar.

Fiyat : Tam zamanlı öğrenciler için 12.500 $; yarı zamanlı öğrenciler için 13.000 $

Süre : 9 hafta tam zamanlı veya 24 hafta yarı zamanlı

Kurs Seviyesi: Başlangıç seviyesinde

6. UX Tasarım Yoğun Eğitim Kampı – Genel Kurul

Uygulamalı metodolojisiyle tanınan bu program, zengin bir müfredata sahiptir. Tel kafes modelleme, prototip oluşturma, kullanıcı araştırması ve kullanılabilirlik testi gibi karmaşık yönleri de dahil olmak üzere temel UX tasarım ilkelerini kapsar.

Bu programı farklı kılan, pratik uygulamaya verdiği önemdir. Projeleri, katılımcıların somut beceriler geliştirmesine ve teorik kavramları kavramasına yardımcı olur.

Bu yıl, kursa tasarımda AI kullanmanın temel ilkelerini kapsayan bir AI odak noktası eklendi. Öğrencilere en iyi uygulamaları öğretir, tasarımcılar için farklı AI araçlarını etkili bir şekilde kullanma konusunda eğitir ve UX tasarımı için AI kullanmanın etik ve yasal sonuçları hakkında bilgi verir.

Fiyat : 16.450 $

Süre : 12 hafta

Kurs Seviyesi: Başlangıçtan Orta Düzeye

7. UX Sertifika Programı – Bentley Üniversitesi

Bentley Üniversitesi'nin Kullanıcı Deneyimi Sertifika programı, sektördeki en uzun soluklu programlardan biridir.

Sertifika, davranışsal tasarım, kullanıcı deneyimi araştırması ve tasarımı ile proje yönetimi alanlarında uzmanlık geliştirmeye odaklanan dokuz kurs (3 zorunlu kurs ve altı seçmeli kurs) içerir.

Bu sertifika, katılımcıların ürün tasarımlarının etkinliğini artırmalarını ve rekabet güçlerini güçlendirmelerini sağlar. Katılımcılar ayrıca, küresel bir UX profesyonelleri ağıyla bağlantı kurma fırsatı da elde ederler.

Fiyat : Dokuz kursun tamamı için 13.500 $

Süre : 6 ay

Kurs Seviyesi: Orta ve İleri Düzey

8. Grafik Tasarım Uzmanlığı – CalArts

coursera aracılığıyla

CalArts, Coursera'da kapsamlı bir grafik tasarım uzmanlığı programı sunmaktadır. CalArts öğretim kadrosu tarafından verilen bu program, öğrencilere tasarım sürecini anlama, tarihsel bağlam ve görüntü oluşturma ve tipografi yoluyla etkili iletişim gibi becerileri kazandırır.

Uzmanlık, her kursta edinilen becerileri entegre eden ve akran geri bildirimlerini içeren bir bitirme projesiyle sonuçlanır. Sonuçta, profesyonel portföyünüze ekleyebileceğiniz nihai bir markalaşma projesi ortaya çıkar.

Bu uzmanlık, katılımcılara arayüz tasarımı, hareketli grafikler ve editoryal tasarım gibi çeşitli alanlarda profesyonel bir tasarım kariyerine başlamak için gerekli olan önemli becerileri sağlar.

Fiyat : Coursera Plus ile aylık 59 ABD doları

Süre : 2 ay

Kurs Seviyesi: Başlangıç seviyesine uygun

9. Grafik ve Dijital Tasarım Sertifikası (çevrimiçi) – Parsons School of Design

Parsons'ın Grafik ve Dijital Tasarım Sertifikası, konsept geliştirme, tipografi, düzen ve renk teorisi gibi grafik tasarım teorileri gibi temel tasarım becerilerini kapsar.

Program, okunaklı ve çekici kompozisyonlar oluşturmak için fotoğrafçılık, tipografi, renk ve diğer grafik tasarım öğelerinin birbiriyle olan bağlantısını vurgular.

Katılımcıların Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ve Adobe Creative Cloud paketine odaklanarak endüstri standardı yazılımlar konusunda uzmanlık kazanmalarına yardımcı olur. Bu sayede, öğrenciler grafik ve dijital tasarımın karmaşık dünyasında yol alabilecekleri çok yönlü beceriler edinirler.

Fiyat : 7.480 $

Süre : 18 ay

Kurs Seviyesi: Başlangıçtan Orta Düzeye

10. Grafik Tasarım Bootcamp (çevrimiçi) – Shillington

Shillington Grafik Tasarım Bootcamp, grafik tasarımcı adayları için yoğun ve pratik bir çevrimiçi öğrenme deneyimidir.

Program, uygulamalı yaklaşımıyla tanınır. Katılımcılara konsept geliştirme, düzen ve tipografi gibi temel tasarım becerilerini kazandırır.

Müfredat, gerçek dünya uygulamalarına vurgu yaparak, öğrencilerin sektörle ilgili projelerde çalışmasına ve sağlam bir portföy oluşturmasına olanak tanır.

Fiyat : 12.950 $

Süre : Üç ay tam zamanlı veya dokuz ay yarı zamanlı

Kurs Seviyesi: Başlangıç

ClickUp ile Tasarım Projelerini Yönetme ve İşleme

En iyi tasarım sertifikalarını keşfettikten sonra, tasarım projelerini yönetmeyi ve yürütmeyi de öğrenmelisiniz.

Tasarım projelerini yönetmek, yaratıcılık ve organizasyon arasında dengeli bir şekilde hareket etmeyi gerektirir ve etkili proje yönetimi çok önemli hale gelir.

Proje yönetimi , daha organize olmanıza yardımcı olur ve tasarım süreci boyunca işbirliği ve sorunsuz koordinasyon sağlar.

ClickUp'ı keşfederek tasarım projelerinizi AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonlarıyla yönetin

ClickUp'ın Tasarım Proje Yönetimi Yazılımı, her şeyi tek bir erişilebilir alana getirerek işinizi basitleştirir.

Yaratıcı işinizin tüm unsurlarını bir araya getiren merkezi bir hub görevi görür. Fikirlerin ilk aşamalarından son uygulamaya kadar, ClickUp takımınız için işbirliğine dayalı bir ortam sağlar.

Tasarım projelerini yönetmek ve organize etmek için değerli araçlar olan bazı benzersiz özellikler şunlardır:

ClickUp Yaratıcı ve Tasarım Şablonue

ClickUp Tasarım İnceleme Şablonu, müşterileriniz için sorunsuz ve modern kullanıcı deneyimleri geliştirmek için ihtiyacınız olan şeydir

ClickUp'ın Yaratıcı ve Tasarım Şablonu, fikirleri eyleme geçirilebilir görevler halinde düzenleme, görsel zaman çizelgeleri oluşturma ve proje işbirliğini kolaylaştırma gibi özellikler sunar.

İster bir web sitesi tasarımı ister bir reklam kampanyası üzerinde çalışıyor olun, bu şablon hızlı oluşturma, gelişmiş marka tanınırlığı ve mesaj tutarlılığı ve genel olarak basitleştirilmiş tasarım süreci sayesinde zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

ClickUp ayrıca iş talimat şablonları, mood board şablonları, reklam şablonları ve ilerleme raporu şablonları gibi birçok şablon sunar.

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi ve görsel bir merkezdir

Anlatmak yerine gösterin — ClickUp Beyaz Tahtalar tam da bunu yapmanıza yardımcı olur.

Piyasada beyaz tahta yazılımı eksikliği olmasa da, ClickUp beyaz tahtalar için yerel destek sunan nadir proje yönetimi platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu, ek entegrasyonlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

G2'ye göre, ClickUp'ın Mac ve Windows için beyaz tahta aracı, 2023 ilkbaharının en iyi işbirliğine dayalı beyaz tahta araçları arasında yer alıyor.

ClickUp Beyaz Tahtalar içinde takım üyeleriyle görsel olarak işbirliği yapın, beyin fırtınası yapın ve fikirleri eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün

Bu dinamik araç, fikirleri hızla yakalar ve iş akışlarınıza entegre eder. Sezgisel menüler, kullanışlı klavye kısayolları ve çok sayıda şablon, beyin fırtınası oturumlarının etkisini artırır.

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak grafikler ve tel kafesler oluşturduğunuzda, panoyu kimlerin görüntülediğini ve panoya kimlerin katkıda bulunduğunu gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

Bu, takım içinde sorunsuz bir işbirliği sağlar, çakışmaları ve karışıklıkları en aza indirir.

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Tasarım yolculuğunuza başlarken, sertifikaların size teorik bilgi ve pratik beceriler kazandırdığını unutmayın.

İster becerilerinizi geliştirmek, ister kariyerinizde ilerlemek, ister tasarım projenizi kolaylaştırmak istiyor olun, anahtar sürekli öğrenmeyi benimsemektir.

Ve bunu yaparken, başarılı ve tatmin edici bir tasarım kariyeri için ClickUp gibi yenilikçi araçlardan yararlanın. Bu proje yönetimi ve işbirliği aracı, her şeyi tek bir yerde düzenleyerek ve zamandan tasarruf ederek tasarım projelerini yönetmenize yardımcı olacaktır.

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