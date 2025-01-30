2025'in En İyi 10 Mac Beyaz Tahta Yazılımı

Her büyük fikir, buruşuk bir kağıt parçası üzerinde başlar, ancak bu çok kullanışsızdır.

Çoğumuz görsel olarak düşünürüz. Beyaz tahtalar, "Anlatma, göster" ilkesini uygulamaya yardımcı olur. Büyük metinler yerine diyagramlar ve şekillerle fikirlerinizi ifade etmenize yardımcı olurlar.

Apple kullanıcısıysanız, Mac için beyaz tahtalar harika bir seçimdir. Fiziksel bir defter veya beyaz tahtanın sunduğu tuval ve rahatlığı sunar. Aynı zamanda modern işbirliğinin avantajlarını da sunar.

Takımınızla belirli bir sorunu çözmek için uzaktan bir atölye çalışması yürütüyor veya günlük stand-up görüşmelerinde durum güncellemelerini alıyor olsanız da, dijital beyaz tahtalar modern uzaktan çalışma araçlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Bu yazıda, sizin ve takımınızın birlikte çalışmanıza ve kazanmanıza yardımcı olacak Mac için en iyi 10 Beyaz Tahta aracını ele alacağız.

Mac için Beyaz Tahta Yazılımı nedir?

Mac için beyaz tahta yazılımı, takımınızın beyin fırtınası yapmasına, zihin haritaları oluşturmasına ve dijital beyaz tahtada proje fikirlerini paylaşmasına olanak tanıyan bir programdır.

Mac için beyaz tahta uygulamasının bazı kullanım alanları:

Apple cihazlarında takım üyeleri arasında toplantıları ve gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır

Özellikle uzaktaki bir takımınız varsa, fiziksel beyaz tahtaların yerine sanal olarak kullanılabilir

Takım üyeleri arasında proje fikirlerini planlayın ve düzenleyin

Mac için Beyaz Tahta Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi Beyaz Tahta yazılımlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Takım üyeleri dijital beyaz tahtalara aynı anda notlar alabilir Sunumlar sırasında gecikme olmadan grafikler ve haritalar çizip fikirlerinizi paylaşın Beyaz tahtada kimlerin neyi görebileceğini ve düzenleyebileceğini belirlemek için erişim kontrolü Takımınızın halihazırda kullandığı diğer araçlarla bağlantı kurun Beyaz tahta kullanırken gerçek zamanlı sohbet edin – tartışmalar için çok kullanışlı Toplantıdan sonra beyaz tahtalarınızı ileride kullanmak üzere kaydedin Çoğu beyaz tahta aracı esnek fiyatlandırma sunar, böylece bütçenize uygun birini bulabilirsiniz

Mac için Kullanabileceğiniz En İyi 10 Beyaz Tahta Yazılımı

Mac kullanıcıları için sundukları özelliklerin genişliği, müşteri yorumları ve piyasadaki diğer araçlara göre rekabetçi konumlarını göz önünde bulundurarak, özenle seçilmiş on önde gelen beyaz tahta aracını bir araya getirdik.

İşte listemize girenler:

1. ClickUp

ClickUp Beyaz Tahtalar ile Başlayın ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görevleri atayın, atanan kişileri etiketleyin ve bir sonraki işbirliğinizi başlatmak için gereken her şeyi yapın

ClickUp Beyaz Tahtalar, modern takımları, fikirleri tek bir çalışma alanı içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek güçlendiren sanal bir işbirliği platformudur. İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ın bir parçası olan Beyaz Tahtalar, görevleriniz, projeleriniz, belgeleriniz ve sohbetlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve işbirliğini daha verimli ve üretken hale getirir.

ClickUp, her türlü iş akışına uyacak kapsamlı bir Beyaz Tahta şablonları kitaplığı sunar. Bir fikrin artılarını ve eksilerini mi analiz ediyorsunuz? Bir organizasyon şeması mı oluşturuyorsunuz? Müşteri yolculuklarını mı haritalandırıyorsunuz? ClickUp şablonları, Gantt grafikleri, veri akış diyagramları, satış hunileri ve çok daha fazlasını içeren seçeneklerle beyin fırtınası ve planlamayı basitleştirmek için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Beyaz Tahtalar: ClickUp Beyaz Tahtalar, çizim, şekil ekleme, diyagram oluşturma ve daha fazlasını yaparak kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmeniz için sonsuz bir tuval sunar. ClickUp ile tamamen entegre olan Beyaz Tahtalar, görsel öğeleri doğrudan görevlere bağlayarak planlamadan uygulamaya sorunsuz bir geçiş sağlar.

ClickUp Brain ile AI Destekli Görüntü Oluşturma: Metinleri doğrudan Beyaz Tahta tuvaline görselleştiren AI destekli bir araç olan ClickUp Brain ile beyin fırtınasını bir üst seviyeye taşıyın. Araçlar arasında geçiş yapmadan fikirlerinizi hayata geçirmek için kolayca diyagramlar, grafikler veya görüntüler oluşturun.

Gerçek Zamanlı İşbirliği: Takımınız nerede olursa olsun, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. ClickUp'ın gelişmiş işbirliği algılama özelliği, takım üyeleri Beyaz Tahtalar veya Belgeler üzerinde yazdığında, görevleri görüntülediğinde veya içeriği düzenlediğinde sizi bilgilendirir. Takımlar canlı olarak birlikte çalışabilir, böylece sorunsuz iletişim ve daha hızlı karar alma sağlanır.

Görev Entegrasyonu: Beyaz Tahtanıza yeni veya mevcut görevleri doğrudan ekleyerek fikirleri eyleme dönüştürün. Bu, platformlar arasında geçiş yapmadan beyin fırtınası ve görev yönetiminin senkronizasyonunu sağlar.

Özelleştirilebilir Biçimlendirme Seçenekleri: ClickUp Beyaz Tahtalar, yapışkan notlar, metin, şekiller, emojiler ve resimler gibi çok yönlü biçimlendirme araçları sunar. Takımınızın ihtiyaçlarına göre akış şemaları, diyagramlar ve görsel planlar oluşturabilirsiniz.

Dokunmatik Arayüz: Beyaz Tahta tuvalinde doğrudan nesneleri çizmek, çizim yapmak ve işlemek için doğal hareketleri kullanın. Bu sezgisel arayüz, fikirlerinizle kolayca etkileşim kurmanızı sağlar.

Odak Modu: Beyaz Tahta'nın belirli bölümlerini vurgulayarak dikkat dağınıklığını azaltın ve takımınızın en önemli alanlara odaklanmasını sağlayın.

Koyu Mod: Uzun beyin fırtınası oturumları sırasında görsel olarak rahat bir deneyim için koyu moda geçin, göz yorgunluğunu azaltın ve netliği artırın.

Mobil Erişilebilirlik: ClickUp mobil uygulamasıyla hareket halindeyken de verimliliğinizi koruyun. Beyaz Tahtalara erişin, görevleri yönetin ve takımınızla her yerden işbirliği yapın. Hızlı Eylem menüleri gibi özellikler, görevleri kolayca oluşturmanıza ve zamanı takip etmenize olanak tanır.

Sorunsuz Paylaşım: Beyaz Tahtalarınızı doğrudan ClickUp içinde paylaşın, Belgelere gömün veya PDF olarak dışa aktarın ve takımlar arasında kolayca dağıtın.

Önceden Oluşturulmuş Şablonlar: Yol Haritası Beyaz Tahtaları, Gantt grafikleri, balık kılçığı diyagramları ve zihin haritaları gibi çeşitli özelleştirilebilir şablonlarla işbirliğini hızlandırın. Bu şablonlar planlamayı basitleştirir ve takımların hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olur.

Entegrasyon Özellikleri: ClickUp Beyaz Tahtaları 1.000'den fazla uygulama ve araca bağlayarak sorunsuz iş akışları ve kesintisiz verimlilik sağlayın

🗂️ Şablon arşivi: Planlama ve yürütme süreçlerinizi kolaylaştırmak için bu çok yönlü şablonları keşfedin: Eylem Planı Şablonu: Uyum ve hesap verebilirliği sağlayan, takip etmesi kolay bir şablonla hedefleri eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürün. Stratejik Plan Beyaz Tahta: Kuruluşunuzun uzun vadeli hedeflerini ve stratejilerini açık ve işbirliğine dayalı bir biçimde haritalandırın.

ClickUp sınırlamaları:

Öğrenme Eğrisi: Kapsamlı özellikler, yazılımı karmaşık bulan yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.200+ yorum)

2. Microsoft Beyaz Tahta

microsoft Beyaz Tahta aracılığıyla

Microsoft Whiteboard, dijital işbirliği yapmanıza yardımcı olmak için Microsoft 365'in özelliklerinden yararlanan bir araçtır. Toplantılarınızı daha etkili ve ilgi çekici hale getirin!

Microsoft Beyaz Tahta'nın en iyi özellikleri:

Serbest Biçimli İşbirliği: Görsel olarak fikir üretin, oluşturun ve işbirliği yapın

Çeşitli İçerik Öğeleri: Herhangi bir yakınlaştırma düzeyinde net kalan metinler, resimler, yapışkan notlar veya not ızgaraları aracılığıyla fikirlerinizi ifade edin

Gerçek Zamanlı İşbirliği: Fiziksel konumunuzdan bağımsız olarak tuval üzerinde aynı anda düzenleme yapın

Entegrasyonlar: Beyaz tahtanızı Microsoft 365 paketindeki diğer araçlarla entegre edin

Erişilebilirlik: Windows cihaz veya web uygulaması kullanarak Beyaz Tahtanıza her yerden erişin

Çoklu Giriş Uyumluluğu: Dokunma, yazma ve kalem girişi için tasarlanan Beyaz Tahta, farklı tercihleri destekler

Şablonlar ve Şekiller Kitaplığı: Geniş şablon ve şekil kitaplığından önceden oluşturulmuş şablonları kullanın

Microsoft Beyaz Tahta sınırları:

Microsoft Bağımlılığı: Beyaz Tahtaları kullanmak için Microsoft paketine ihtiyacınız var

Daha Az Özelleştirme Seçeneği: Beyaz tahta özelleştirmesi, daha az görsel seçenek nedeniyle karmaşıktır

Microsoft Beyaz Tahta fiyatlandırması:

Not: Microsoft Beyaz Tahta, Microsoft 365'in bir parçası olduğundan, aşağıdaki fiyat planları diğer entegrasyonları da kapsamaktadır:

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/aylık bireysel

Microsoft 365 Aile : Altı kişi için aylık 9,99 $

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $/kullanıcı aylık

Microsoft 365 Business Standard : Aylık 12,50 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Premium : 22,00 $/kullanıcı aylık

Microsoft 365 İşletmeler için Uygulamalar: 8,25 $/kullanıcı aylık

Microsoft Beyaz Tahta değerlendirmeleri ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (40+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

3. Miro

via Miro

Miro, iş ortamınızdan bağımsız olarak sizin ve takımlarınızın bağlantı kurmanıza, işbirliği yapmanıza ve içerik oluşturmanıza olanak tanıyan, Mac için etkileşimli bir beyaz tahta uygulamasıdır.

Miro, Miro çalışma alanını kullanarak üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar sunar. Geleneksel beyaz tahta görünümünde beyin fırtınası yapmak ve sunumlar oluşturmak istiyorsanız Miro, sizin için ideal beyaz tahta yazılımıdır.

Miro'nun en iyi özellikleri:

Çok Yönlü Çalışma Modları: Çeşitli çalışma senaryolarına uyum sağlar, Çeşitli çalışma senaryolarına uyum sağlar, beyin fırtınası , diyagram oluşturma, toplantılar, atölye çalışmaları, Scrum etkinlikleri, haritalama, araştırma, tasarım ve stratejik planlama için özel çözümler sunar

Beyin Fırtınası Özellikleri: Sizin ve takımınızın birlikte beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olacak yapışkan notlar, resimler, zihin haritaları, videolar ve çizim özellikleri gibi araçlar ve şablonlar

Sorunsuz araç entegrasyonları : Google Dokümanlar, Jira ve Zoom gibi popüler araçlarla 100'den fazla entegrasyon, favori uygulamalarınıza bağlanmanıza, iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltmanıza olanak tanır

İşbirliğine Dayalı Tasarım: Tasarım sürecine paydaşları dahil ederek, tasarım ve karar verme süreçlerinde işbirliğine dayalı bir yaklaşım sağlar

Miro sınırlamaları:

Sınırlı Ücretsiz Sürüm: Ücretsiz kullanıcılar için sınırlı seçenekler

Şablonları Kaydedilemiyor: Kullanıcılar özel şablonlar oluşturamaz ve kaydedemez

Miro fiyatlandırması:

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 8,00 $

İş: Aylık 16,00 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1000+ yorum)

4. Panolar

kitestack Panoları aracılığıyla

Boards, Kitestack Software tarafından tasarlanmış uyarlanabilir bir Kanban düzenleyici ve planlayıcıdır. Bu proje yönetimi sistemi, iş akışınızla entegre olur ve sürükle ve bırak araçları sayesinde ilerlemenizi kolayca izlemenize yardımcı olur.

İşlevlerin çoğu çevrimdışı olarak çalışır, bu da mükemmeldir; İnternet bağlantınız olmasa bile verimliliğinizi sürdürebilirsiniz.

Panoların en iyi özellikleri:

Esnek Görev Yönetimi: Düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve görevlerinizi verimli bir şekilde toplayın. Haftanızı planlayın, görevleri düzenleyin veya çeşitli amaçlar için panolar oluşturun

Kanban Ş Akışı: Her pano, içinde görev kartları, liste öğeleri veya notlar oluşturarak düzenlenebilen birden çok listeden oluşur

Ayrıntılı Görev Girdileri: Her görev kartı için özel bir kapak resmi, bağlantı ve notlar atayın

Sürükle ve Bırak: Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü ile resimler, bağlantılar ve yeni girdiler ekleyin

Çevrimdışı Mod: Veri güvenliği ve çevrimdışı erişilebilirlik sayesinde çevrimdışı çalışabilirsiniz

Pano sınırlamaları:

Yoğun Kullanıcılar İçin Uygun Değildir: İş veya kurumsal kullanım için en uygun seçenek değildir

Kişisel Kullanım için Daha Uygun: Kişisel projeler için en iyi sonucu verir

Pano fiyatları:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart panolar : 29,99 $

Pano Ömrü : 49,99 $

Pano Genişletme : 39,99 $

Bir Yıllık Özellik Güncellemeleri: 14,99 $

Pano değerlendirmeleri ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. MioCreate

via MioCreate

MioCreate, çeşitli sektörlerdeki takımlar için işbirliğine dayalı iş ve iletişimi kolaylaştıran bir çevrimiçi beyaz tahta platformudur.

Akış şemaları, diyagramlar, prototipler ve daha fazlasını oluşturun; MioCreate, işlerinizi kolaylaştırmanıza ve takımınızın yaratıcılığını geliştirmenize yardımcı olur.

MioCreate'in en iyi özellikleri:

Kullanıcı Dostu Özellikler: 200 şablona ve çizime, çizgi, kalem ve şekil araçlarına erişim

Akış Şemaları ve Diyagramlar: Önceden ayarlanmış şekiller, semboller ve öğeleri kullanarak akış şemaları, diyagramlar ve ş akışları oluşturun

Çevrimiçi sesli toplantılar: Anlık çevrimiçi sesli toplantılar, takım üyelerinizin tartışmalara katılmasını sağlar

MioCreate sınırları:

Ücretsiz kullanıcılar için bulut depolama yoktur

Yalnızca küçük projeler için uygundur

MioCreate fiyatlandırması:

Ücretsiz Plan

Pro: Aylık 4,95 $

MioCreate puanları ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Explain Everything Beyaz Tahta

via Explain Everything

Explain Everything Beyaz Tahta, ilgi çekici eğitimler, ödevler ve mevcut araçlar ve sistemlerle sorunsuz entegrasyon için hepsi bir arada bir çözüm sunar.

Explain Everything Beyaz Tahta'nın en iyi özellikleri:

Etkileşimli Sunumlar: Sıfırdan ilgi çekici, etkileşimli sunumlar oluşturun veya mevcut sunumları içe aktarın, çizimler ve slaytlar ekleyerek izleyicilerin ilgisini çekin

Beyaz Tahta Videoları ve Eğitimleri: Öğretim materyallerini hızlı, eğitici videolara ve eğitimlere dönüştürün, takımınız veya müşterilerinizle anında paylaşmak için idealdir

İşbirlikçi Projeler: İşbirlikçi proje ödevleri veya grup ödevleri için destek

Entegrasyon Esnekliği: Tercih ettiğiniz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) veya Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) araçlarını entegre edin

Explain Everything Beyaz Tahta sınırlamaları:

Ş Akışı Seçenekleri Yok: İş akışlarını, proje öğelerini ve görevleri yönetmek için proje yönetimi yetenekleri yok

Apple TV ile uyumlu değildir

Explain Everything Beyaz Tahta fiyatlandırması:

Ücretsiz

Teache r: Kullanıcı başına yıllık 34,99 $

Sınıf ve Okul: Öğretmen başına yıllık 130 $ ve 30 öğrenci

Explain Everything Beyaz Tahta puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (5+ yorum)

7. Lucidspark

Lucidspark aracılığıyla

Lucidspark, işbirliği yapmanıza, beyin fırtınası yapmanıza ve fikirlerinizi eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmenize yardımcı olur. Uzaktan veya fiziksel bir alanda çalışırken, kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik ve güvenlik özellikleri sunar.

Lucidspark'ın en iyi özellikleri:

Sınırsız Fikir Üretme: Takımların beyin fırtınası yapabileceği, bağlantılar kurabileceği ve içgörülerini ortaya çıkarabileceği sonsuz tuval

Kurumsal Kullanıma Hazır: Kurumsal kullanıma uygun donanım, güvenli bağlantılar, hassas verilerin korunması ve işinizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklendirme olanağı

Hızlı Başlangıç için Şablonlar: Karar ağaçları, 2×2 matrisler, müşteri yolculuğu haritaları, yol haritaları ve daha fazlasını içeren şablon aralığı, takımınızın yaratıcılığını hızla artırın

Lucidspark sınırlamaları:

Güvenilirlik: İşinizi platform dışındaki biriyle paylaşmak zordur

Arama Özelliği Yok: Araç içinde video veya sesli arama yapılamaz

Lucidspark fiyatlandırması:

Ücretsiz

Bireysel : Aylık 7,95 $

Takım : Aylık 9 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Lucidspark puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (1500'den fazla özellik)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

8. OmniGraffle

OmniGraffle aracılığıyla

OmniGraffle, karmaşık fikirleri görsel olarak çekici diyagramlar, tel kafesler ve vektör grafikleri aracılığıyla etkili bir şekilde aktarmak istiyorsanız, takımınız için vazgeçilmez bir araçtır.

OmniGraffle'ın en iyi özellikleri:

Çok Yönlü Diyagram Oluşturma: Karmaşık bilgileri kolayca anlaşılır hale getiren ayrıntılı diyagramlar oluşturun

Hızlı Prototüpleme: Wireframes, Wireframes, fikir ve konseptleri hızlı ve doğru bir şekilde keşfetmenize yardımcı olur

Profesyonel Düzeyde Tasarım: Profesyonel düzeyde vektör grafikleri tasarlamak için güçlü araçlar

Çapraz Platform Uyumluluğu: Mac, iPad ve iPhone'da kullanılabilir, cihazlar arasında işbirliği ve süreklilik sağlar

OmniGraffle sınırlamaları:

Pahalı: Mac için diğer beyaz tahta araçlarına kıyasla daha yüksek fiyat

Geriye dönük uyumluluk yoktur

OmniGraffle fiyatlandırması:

Ücretsiz Deneme

Abonelik Ödemesi : Aylık 12,49 $

Tek seferlik ödeme : Standart Lisans için 149,99 $ Pro Lisans için 249,99

standart Lisans için 149,99 $

pro Lisans için 249,99 $

standart Lisans için 149,99 $

pro Lisans için 249,99 $

OmniGraffle puanları ve yorumları:

G2: 4,0/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

9. Milanote

Milanote aracılığıyla

Milanote, yaratıcı projelerinizi toplamak, beyin fırtınası yapmak ve hayata geçirmek için işbirliğine dayalı ve organize bir çalışma alanı arayan yaratıcı takımlar için bir platformdur.

Milanote'un en iyi özellikleri:

Kapsamlı Yaratıcı Çalışma Alanı: Yaratıcı projenizin tüm yönlerini bir araya getirip düzenleyebileceğiniz merkezi bir yer

Çok Yönlü Moodboard'lar: İlhamlarınızı moodboard'lara düzenleyin, açıklayıcı notlar ekleyin, müşteri geri bildirimleri alın ve proje görevlerini haritalandırın — hepsi tek bir çalışma alanında

Çapraz Fonksiyonlu İşbirliği: Tasarımcılar, geliştiriciler, proje yöneticileri ve müşterilerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabileceği işbirliği alanı

Esnek Çalışma Alanı: Görevleri izlemek için entegre yapılacaklar listeleri ve JPG, PNG, GIF, SVG ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli görüntü biçimlerini destekler Görevleri izlemek için entegre yapılacaklar listeleri ve JPG, PNG, GIF, SVG ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli görüntü biçimlerini destekler

Milanote sınırları:

Çevrimdışı erişim yok

Gelişmiş Özelliklerin Eksikliği: Kullanıcılar, gelişmiş özelliklerin ve şablon seçeneklerinin eksikliğinden şikayetçi

Milanote fiyatlandırması:

Ücretsiz

Kişi başına ödeme : Aylık 9,99 $

Takımınızı yükseltin: Aylık 49,99 $ (iki kullanıcı için - 10 kullanıcı)

Milanote puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

10. Notability

Notability aracılığıyla

Notability, Mac OS için notlar almanıza, kitaplara açıklama eklemenize ve fikirlerinizi görselleştirmenize olanak tanıyan hepsi bir arada diyagramlı beyaz tahta yazılımıdır.

Notability, not alma, eskiz ve sunum özellikleri sunarken, düzenli ve kağıtsız çalışmanıza yardımcı olur.

Notability'nin en iyi özellikleri:

Çok Yönlü Not Alma: Düşüncelerinizi not alın, ders kitaplarını içe aktarın ve açıklama ekleyin, notları sesle senkronize edin ve Apple kaleminizle çizim yaparak yaratıcılığınızı ortaya çıkarın

Çoklu Ortam Araçları: Dijital kalem, geçici vurgulayıcı, metin ve ses gibi çeşitli çoklu ortam araçlarını kullanarak notlar alın

Doğal El Yazısı ve Eskiz: Notability, duyarlı ve hassas bir yazma deneyimi için ince ayarlanmış, gerçeğe yakın bir dijital kalem sunar

Ses Çalma: Çalma modunda, notunuzun herhangi bir yerine dokunduğunuzda toplantı içeriğiniz gerçek zamanlı olarak canlanır

İçe aktarma, açıklama ekleme ve paylaşma: Notability, PDF, DOC, PPT, görüntü ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli dosya türlerinin içe aktarılmasını ve açıklama eklenmesini destekler

Notability sınırlamaları:

Kurumsal kullanım için uygun değildir: Kurumsal kullanımdan ziyade hobisi olanlar veya öğrenciler için daha uygundur

Not alma özellikleri: Öncelikle not almak için

Koyu mod desteği yok

Notability fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Plus plan: 2,99 $/ay

Notability derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

Mac için Doğru Beyaz Tahta Yazılımını Seçin

Yaratıcı fikirleri ve verimli bir iş akışını dengelemenize yardımcı olacak doğru beyaz tahta yazılımını bulmak zordur. Çok sayıda Beyaz Tahta uygulaması mevcut olsa da, ClickUp'ın beyaz tahta yazılımı öne çıkıyor.

ClickUp ile takımınızın ortak çabaları ve yenilikçi fikirleri sorunsuz bir şekilde görsel olarak çarpıcı sonuçlara dönüşebilir. Şekiller ve nesneler hayat bulur, yapılacaklar listeleriniz gerçek zamanlı görevlere ve süreçlere dönüşür.

Olasılıklar sonsuzdur. ClickUp Beyaz Tahta'yı bugün keşfedin.