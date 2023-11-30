Kariyerinizi Geliştirecek En İyi 10 Pazarlama Sertifikası

Birçok rakiple rekabet ederken hedef kitlenizin dikkatini çekmek kolay değildir. Bu nedenle, günümüzün pazarlamacıları kendilerine yer edinmek için geleneksel ve alışılmadık pazarlama tekniklerini öğrenmelidir.

Güncel kalmak ve rakiplerinizin bir adım önünde olmak son derece önemli hale geldi. Becerilerinizi geliştirmek ve uzmanlığınızı kanıtlamak için, ister yeni ister deneyimli bir pazarlamacı olun, pazarlama sertifikaları almak çok etkili bir yoldur.

Bu pazarlama sertifikaları kılavuzunda, sertifika almanın faydalarını, mevcut sertifika türlerini, dikkat edilmesi gereken 10 öne çıkan sertifikayı ve daha fazlasını keşfedeceğiz.

Pazarlama Sertifikalarına Sahip Olmanın Kariyer Avantajları

Pazarlama sertifikasına sahip olmanın kariyer açısından en önemli avantajlarından bazıları şunlardır.

Rekabet avantajı: Birden fazla adayın başvurduğu iş piyasasında, pazarlama sertifikaları diğer adaylara göre rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olacaktır. Bu sertifikaları kullanarak başvurunuzu öne çıkarın ve potansiyel işverenlerin dikkatini çekin Kariyer gelişimi: Bir pazarlama ekibinde, pazarlama sertifikalarıyla kendilerini geliştirenler, ekip arkadaşlarına göre profesyonel bir avantaja sahip olurlar. Bu da uzun vadede daha hızlı terfiler ve daha iyi kariyer gelişimi ile sonuçlanır İstihdam edilebilirliğin artması: İşverenler ve pazarlama liderleri pazarlama alanında yetenekli adaylar aradıklarında, pazarlama sertifikalarına sahip adaylar öne çıkacak ve onların ilgisini çekme şansları daha yüksek olacaktır. İşverenlerin ilgisinin artması, istihdam edilebilirlik için daha fazla seçenek anlamına gelir Ağ oluşturma: Çoğu pazarlama sertifika programı, benzer faiz alan insanlarla ağ oluşturmak için harika bir fırsat sunar. Bir sonraki büyük kariyer adımınızı ararken veya uzman rehberliğine ihtiyaç duyduğunuzda, öğretmenleriniz ve sınıf arkadaşlarınız profesyonel ağınız olarak da işlev görür Daha iyi maaş: Bir veya daha fazla pazarlama sertifikasına ve profesyonel bir dereceye sahip olmak, eğitim niteliklerinizi artıracak ve daha iyi bir ücret için profilinizi daha üst sıralara taşıyacaktır. Ayrıca, maaş görüşmeleri sırasında işverenler nezdinde daha avantajlı bir konumda olmanızı sağlar

Pazarlama Sertifikaları Türleri

Pazarlama sertifikalarını genel olarak dört kategoriye ayırabiliriz. Pazarlama sertifikalarının türleri ve bunların mesleki gelişim ve uzun vadeli kariyer büyümenize nasıl yardımcı olacağına dair kısa bir genel bakış.

Dijital Pazarlama Sertifikaları

Dijital pazarlama, çok sayıda teknik bilgi gerektiren ve işverenlerin her zaman doğru yetenekleri aradığı, rağbet gören bir alandır. Dijital pazarlama sertifikası almak, pazarlama ajansları veya hızlı büyüyen SaaS şirketlerinin size verebileceği tüm görevleri yerine getirebilecek donanıma sahip olduğunuzu göstermenin en iyi yollarından biridir.

Tam zamanlı bir dijital pazarlama sertifika kursu, arama motoru optimizasyonu (SEO), arama motoru pazarlamacılığı (SEM), tıklama başına ödeme (PPC) reklamcılığı ve Google Ads'den sosyal medya pazarlamacılığı ve sosyal medya reklamcılığına kadar her şeyi kapsayacaktır.

Dijital pazarlama sertifikası, daha iyi pazarlama planları oluşturmanızı, kampanyalarda daha yüksek ROI elde etmenizi, daha hedefli kitleler belirlemenizi, dönüşüm oranlarını iyileştirmenizi ve davranış analizi kullanarak veriye dayalı kararlar almanızı sağlar.

İçerik Pazarlama Sertifikaları

Bir şirketin web sitesinde veya sosyal medyada yayınlanan içerik, hedef kitleyi etkili bir şekilde çekerek potansiyel müşteriler bulur. Pazarlamada, ne yaparsanız yapın, "içerik kraldır". Bu nedenle, dünya çapında içerik pazarlamacılarına her zaman sürekli bir talep vardır.

İçerik pazarlama sertifikaları, içerik stratejisi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Ardından, hedef kitlenizin ilgisini çekecek içerikler oluşturmak, dikkat çekici reklam metinleri yazmak, sosyal medya profillerini optimize etmek, müşteri yönetimi becerileri edinmek ve daha fazlası için rehberlik alacaksınız.

E-posta Pazarlama Sertifikaları

Dijital reklamcılık dünyasında, e-posta pazarlaması, kullanıcı sayısının çokluğu nedeniyle hala rekabet avantajı sağlamaktadır. 2024 itibariyle, dünya çapında yaklaşık 4,3 milyar e-posta kullanıcısı bulunmaktadır ve bu sayı sürekli artmaktadır.

Saygın bir e-posta pazarlama sertifikası, e-posta hedef kitlenizi büyütmenize yardımcı olacak her şeyi kapsar. Kurs, e-posta pazarlaması için mevcut farklı araçları kullanmayı, e-posta pazarlama takviminizi planlamayı, sürükle ve bırak e-posta şablonları oluşturmayı, hedef kitle listelerinizi segmentlere ayırmayı, ilgi çekici içerik yazmak için ipuçları, e-posta pazarlama ş akışları oluşturmayı ve e-posta analizlerinizi analiz etmeyi öğretir.

Inbound Pazarlama Sertifikaları

Inbound pazarlama, içerik kullanarak özel pazarlama mesajları oluşturarak potansiyel müşterileri çeker. HubSpot'un kurucu ortağı ve eski CEO'su Brian Halligan, "Inbound pazarlama" terimini icat etti

Inbound pazarlama sertifikaları, bir işin üç ana direği olan müşteri çekme, etkileşim ve memnuniyet için stratejiler oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Potansiyel müşterilerinizi satın alma yolculukları boyunca bilgilendiren içerikler oluşturma, potansiyel müşterileri besleyen içerikler yazma, kampanyaları yönetme, otomasyon stratejileri oluşturma ve AI pazarlama araçlarını kullanma hakkında bilgi edineceksiniz.

tamamlanacak 10 Pazarlama Sertifikası*

Kariyerinizi ilerletmek için 10 pazarlama sertifikası. Hedeflerinize uygun olanı seçin.

1. Google Ads Sertifikası

google Ads Sertifikası aracılığıyla

Google Ads Sertifikası, Google tarafından çevrimiçi reklamcılık araçlarını kullanma konusunda uzman olduğunuzu gösteren resmi bir belgedir. Şu anda, aşağıdaki 11 Google Ads Sertifikası sunulmaktadır.

Google Ads Arama

Google Ads Görüntülü Reklamcılık

Google Ads Video

Alışveriş reklamları

Google Ads Uygulamaları

Google Ads Ölçümü

Google Ads Arama Uzmanı

Google Ads Görüntülü Reklamcılık Uzmanı

Google Ads Video Uzmanı

Google Ads Creative

Çevrimdışı Satışlarınızı Artırın

Google platformu Skillshop aracılığıyla Google Ads Sertifikaları alın ve öğrenme kaynaklarına ve değerlendirmelerine erişin. Bu sertifikalar, dijital pazarlama kariyerine yeni başlayanlar içindir.

Google Ads'teki en son trendler ve özellikler hakkında bilgi yenilemek isteyen orta düzey profesyoneller de Google Ads Sertifikalarını alır.

Bu sertifikalar bir yıl geçerlidir ve sonrasında düzenli olarak yenilenmesi gerekir. Güncel trendlerden haberdar olmak için sertifikanızı her yıl yenilemenizi öneririz.

Faiz konusu: Dijital pazarlama uzmanları

Sunulan: Google

Sertifika ücreti: Ücretsiz

Geçerlilik: Bir yıl sonra yenilenmesi gerekir

2. HubSpot Inbound Pazarlama Sertifikası

hubspot aracılığıyla

Pazarlama stratejisti David Meerman Scott, inbound pazarlamanın pazarlamacıların ücretli reklamlarla müşterilerin dikkatini çekmek yerine, müşterilerin farkındalığına "hak ederek" ulaşmalarını sağladığını söylüyor.

HubSpot Inbound Pazarlama Sertifikası, ideal bir alıcı profili oluşturmanıza, pazarlama süreçlerini optimize etmenize, pazarlama iş akışlarını otomatikleştirmenize ve AI araçlarını kullanmanıza yardımcı olacaktır.

HubSpot, inbound pazarlama sanatında ustalaşmak ve inbound pazarlama sertifikası almak için en iyi yerlerden biridir.

Faiz konusu: Dijital pazarlamacılar, gelen pazarlamacılar ve giriş seviyesi pazarlama liderleri

Sunulan: HubSpot

Sertifika ücreti: Ücretsiz

Geçerlilik: 2 yıl sonra yenilenmesi gerekir

3. Profesyonel Sertifikalı Pazarlamacı (PCM®)

american Marketing Association aracılığıyla

AMA, Profesyonel Sertifikalı Pazarlamacı (PCM®) programında üç kurs sunmaktadır.

Dijital Pazarlama

Pazarlama Yönetimi

İçerik Pazarlama

Bu kursların her biri, ilgili alanlarda derinlemesine bilgi sağlar. Bu sertifika, AMA'nın mevcut bir üyesiyseniz ek değer sağlar.

Profesyonel Sertifikalı Pazarlamacı (PCM®) sertifikası üç yıllık bir dönem için geçerlidir. Bu sürenin sonunda, AMA tarafından yeniden sertifikalandırılmak için Sürekli Eğitim Birimleri (CEU) formunda sürekli eğitim almanız gerekir.

Faiz konusu: Tüm pazarlama profesyonelleri için

Sunulan: Amerikan Pazarlama Derneği (AMA)

Sertifika ücreti: AMA üyeleri için 249 $'dan, üye olmayanlar için 349 $'dan başlar

Geçerlilik: 3 yıl

4. HubSpot İçerik Pazarlama Sertifikası

hubspot aracılığıyla

HubSpot Academy'nin İçerik Pazarlama Sertifika Kursu, izleyicilerin dikkatini çeken ve dönüşümü artıran çekici, paylaşılmaya değer içerikler yazmanızı sağlar.

Uzun vadeli içerik pazarlama stratejisi oluşturmaktan içeriğinizi etkili bir şekilde tanıtmaya ve içeriğinizin performansını ölçmeye kadar her şeyi öğreneceksiniz.

Faiz konusu: Giriş seviyesi içerik pazarlamacıları

Sunulan: HubSpot

Sertifika ücreti: Ücretsiz

Geçerlilik: 2 yıl sonra yenilenmesi gerekir

5. İleri Düzey Dijital Pazarlama Sertifikası

IIDE'nin İleri Düzey Dijital Pazarlama Sertifikası, 20'den fazla dijital pazarlama aracı hakkında uygulamalı eğitim sağlar. Kurs, dijital pazarlama, arama ve sosyal medya pazarlaması, büyüme ve analitik, planlama ve strateji ile pazarlama kampanyası yönetimi gibi anahtar iş becerilerinin temellerini kapsar.

Gelişmiş Dijital Pazarlama Sertifikası, özel 1:1 mentorluk oturumları içeren beş aylık bir programdır. Becerilerini geliştirmek isteyen pazarlamacılar bu kurstan faydalanabilir.

Faiz konusu: Dijital pazarlama enstitüsü ve profesyonelleri

Sunulan: Hindistan Dijital Eğitim Enstitüsü (IIDE)

Sertifika ücreti: 1400 $

Geçerlilik: Süresiz

6. SEO Araç Seti Kursu

semrush aracılığıyla

Pazarlama sektörünün önde gelen uzmanları, Semrush Academy tarafından SEO Toolkit Kursu'nu geliştirdi. Semrush tarafından verilen bu sertifika, dijital pazarlama topluluğunda dünya çapında tanınan SEO kurslarından biridir ve bu alana girmek isteyen yeni başlayanları hedeflemektedir.

Kurs, organik arama, anahtar kelime analizi, geri bağlantılar, organik trafik bilgileri, Google analitik, anahtar kelime sihirbazı araçları, SEO içerik şablonları, sayfa içi SEO denetleyicileri, geri bağlantı denetimleri ve daha fazlasını kapsar.

Faiz konusu: Dijital pazarlama yeni başlayanlar

Sunulan: Semrush

Sertifika ücreti: Ücretsiz

Geçerlilik: 1 yıl

7. Sosyal Medya Pazarlama Sertifikası

hootsuite aracılığıyla

Hootsuite'in Sosyal Medya Pazarlama Sertifikası, sosyal medya stratejisi oluşturmaktan içerik pazarlaması yoluyla organik kitlenizi oluşturmaya kadar her şeyi kapsar.

Diğer sertifikalardan farklı olarak, bu sertifika süresi dolmaz ve ömür boyu geçerlidir. Yeni başlayan sosyal medya pazarlamacıları ve orta düzey yöneticiler bu kurstan faydalanabilir.

Faiz konusu: Sosyal medya pazarlamacıları

Sunulan: Hootsuite

Sertifika ücreti: 199 $

Geçerlilik: Süresiz

8. OMCP Dijital Pazarlama Sertifikası

oMCP aracılığıyla

OMCP Dijital Pazarlama Sertifikası, çeşitli pazarlama deneyimine, kapsamlı eğitime ve dijital pazarlama en iyi uygulamaları konusunda teknik bilgiye sahip profesyoneller içindir.

OCMP sertifikası, dijital pazarlama sertifikaları için altın standarttır. OMCP Dijital Pazarlama Sertifikası'nı ve minimum çalışma saati, yüksek lisans derecesi veya uygun bir pazarlama kursu gibi bazı uygunluk kriterlerini yerine getirmeyi gerektirir.

Faiz konusu: Dijital pazarlama yöneticileri, pazarlama liderliği

Sunulan: OMCP

Sertifika ücreti: 395 $

Geçerlilik: 2 yıl

9. İçerik Pazarlama Sertifikası

i̇çerik Pazarlama Üniversitesi aracılığıyla

CMI tarafından sunulan İçerik Pazarlama Sertifikası, içerik pazarlama stratejisi, içerik yaşam döngüsünün yönetimi, içerik pazarlama analitiği ve marka sesi oluşturma konularında eğitim sunar.

Bu sertifika, içerik pazarlamasında uzmanlaşmak isteyen pazarlama profesyonelleri, bu alana girmek isteyen yeni mezunlar, yazarlar ve içeriği pazarlama stratejisiyle birleştirmek isteyen sosyal medya pazarlamacıları için mükemmeldir.

Faiz konusu: İçerik pazarlama

Sunulan: İçerik Pazarlama Enstitüsü (CMI) ve Amerikan Pazarlama Derneği

Sertifika ücreti: 995 $

Geçerlilik: 12 ay erişim

10. İleri Düzey E-posta Pazarlama Kursu

simplilearn aracılığıyla

Simplilearn'in Gelişmiş E-posta Pazarlama kursu, hedefli e-posta kampanyaları oluşturmayı, ilgi çekici konu satırları ve e-posta metinleri yazmayı, e-posta pazarlama listenizi oluşturmayı ve e-posta analizlerini izlemeyi öğretir.

Simplilearn, bu ücretsiz kursu sürekli olarak gözden geçirip güncelleyerek e-posta pazarlama trendlerine uygun olmasını sağlar.

Faiz konusu: Büyüme pazarlamacıları ve e-posta pazarlamacılığına yeni başlayanlar

Sunulan: Simplilearn

Sertifika ücreti: Ücretsiz

Geçerlilik: Süresiz

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

ClickUp ile Pazarlama Kariyerinizi Yönetin

Pazarlama karmaşık bir fonksiyondur ve ihtiyacınız olan planlama ve takım iletişiminin miktarı, size yardımcı olacak doğru aracı aramaya itecektir. Hepsi bir arada verimlilik platformu olan ClickUp, ihtiyacınız olan desteği size sağlar.

ClickUp Marketing, projeleri ve görevleri yönetmenize, takım işbirliğini ve iletişimi artırmanıza, uçtan uca pazarlama planları oluşturmanıza, ClickUp AI'nın yardımıyla kampanya fikirleri üretmenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur.

ClickUp, pazarlama takımınızla sorunsuz bir işbirliği için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir

Kampanyaları yönetmek ve ilgili tüm etkinlikleri tek bir yerden düzenlemek istiyorsanız, ClickUp'ın Kampanya Yönetimi Şablonunu mutlaka değerlendirin. İşbirliğinin yanı sıra, bu şablon görevleri ve zaman çizelgelerini izlemenize ve özel durumlar, görünümler, alanlar ve daha fazlasıyla kampanyalarınızı kolayca takip etmenize yardımcı olur.

Ve bu, Sosyal Medya İçerik Planı, Reklam Programları, Pazar Araştırması ve Promosyon Takvimleri gibi birçok pazarlama şablonundan sadece bir tanesidir.

ClickUp, takımlarınızı bir araya getirerek tüm projeleri tek bir yerden planlamanızı, izlemenizi ve üzerinde işbirliği yapmanızı sağlar.

Pazarlama kampanyalarınızı bir profesyonel gibi yönetin ve ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu ile pazarlama hayallerinizi gerçekleştirin

ClickUp, işinizde kullandığınız birden fazla aracın yerini alacak tek uygulama haline gelir. İşte pazarlama takımlarının aktif olarak kullandığı ClickUp'ın en iyi özelliklerinden bazıları.

Yıllık veya üç aylık pazarlama planlarınızı oluşturun ve bunları planınızı ilerleten bireysel görevlerle ilişkilendirin. ClickUp, strateji ve kampanya takvimlerinizi günlük görevlerinizle birlikte tutarak pazarlama proje yönetiminizi kolaylaştırır

Ücretsiz önceden oluşturulmuş pazarlama planı şablonlarını kullanarak pazarlama planlarınızı oluşturun

Beyaz tahtalar, belgeler ve düzeltme araçlarını kullanarak takım işbirliğini artırın, tüm takım üyelerinin aynı sayfada kalmasını sağlayın

Müşterilerinizi tek bir yerden etkin bir şekilde yönetin , onlarla iletişim kurun ve proaktif olarak geri bildirim toplayın

İçeriği büyük ölçekte sunun. Merkezi içerik kitaplığı ile takımınızın içerik planını görevleriyle birlikte düzenleyin

Tasarım taleplerini kaydedin, öncelik düzeylerini ayarlayın ve yaratıcı sürecinizin her yönünü izleyin

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