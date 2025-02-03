2025'in Reklam Ajansları için En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı

Tüm ajans pazarlama takımları için temel bir gerçektir: müşterilerle çalışmak, sürekli çoklu görev anlamına gelir. Proje planlama, proje ilerlemesini ölçme veya müşteri ihtiyaçlarını yaratıcı takımlarınızın işleriyle uyumlu hale getirme gibi işleriniz olsun, proje yönetimi yazılımı önemli bir husustur.
Doğru proje yönetimi aracı, yaratıcı ve stratejik pazarlama ajansınızın başarılı olmasına yardımcı olacaktır. En iyi durumda, yazılım hem şirket içi yaratıcı takımlar hem de müşteri temsilcileri için bir işbirliği aracı haline gelir (veya en azından bu araçlarla entegre olur).
Bunu başarmak için doğru proje yönetimi çözümünü bulmanız gerekir.
Bu kılavuz, pazarlama ajanslarının iş akışı yönetimini optimize etmek, müşterileri memnun etmek ve görevleri tamamlamak için kullanabilecekleri en iyi pazarlama proje yönetimi yazılımları hakkında bilmeniz gereken her şeyi içerir.
Reklam Ajansları için Proje Yönetimi Aracı Nedir?
Ajans proje yönetimi yazılımı, müşteri projelerini yönetmek için merkezi bir sistem sağlar. Bu, farklı girişimler için proje hedeflerine genel bir bakış veya bu girişimleri tamamlamak için iş akışı optimizasyonunu içerebilir.
Proje yönetimi araçları geniş bir özellik aralığı sunar ve pazarlama ajansı yazılımlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu özellikler şunları içerir:
- Yaratıcı takımınızın üyelerinin yapılacaklar listelerini takip etmeleri ve işleri zamanında ve şartnameye uygun olarak tamamlamaları için görev yönetimi
- Bireysel görevleri, ilgili daha karmaşık projelere dönüştüren takım işbirliği özellikleri
- Müşterinin girişiminin ilerlemesini izleyen ve o müşteri için yapılan tüm işlere daha geniş bir genel bakış sağlayan proje düzeyinde analitik
- Pazarlama veya kreatif ajansınızda işleri ilerletmek için iş akışı otomasyonu ve yönetimi
- Yaratıcı takımınızın ve müşterilerinizin zaman ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak için kaynak yönetimi
Sonuç olarak, en iyi ajans yönetim yazılımı çözümlerinden bazıları proje ve görev yönetimine odaklanmaktadır.
Bu anahtar özellikler sayesinde, proje yönetim sistemleri pazarlama ajanslarının ve kreatif ajansların günlük ve stratejik işlerini temel olarak yönlendirir.
Reklam Ajansı Proje Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Pazarlama projelerinizi izlemek ve yönetmek için düşündüğünüz herhangi bir sistem, görevleri atama, izleme ve yönetme gibi temel proje yönetimi özelliklerini içermelidir. Ancak en iyi ajans proje yönetimi yazılımı seçenekleri aşağıdaki anahtar özellikleri paylaşır:
- Kullanım kolaylığı: Kullanımı kolay bir arayüz, pazarlama takımları ve müşteri kazanımı için çok önemlidir
- Özelleştirilebilir proje şablonları: Proje yönetimi ve reklam kampanyaları gibi proje şablonları, yeni girişimleri hızlı bir şekilde başlatabilir
- Kampanya yönetimi özellikleri: Proje yöneticileri, pazarlama kampanyası yönetimini iyileştirme olanağını takdir edeceklerdir
- Özelleştirilebilir iş akışları: İçerik oluşturma iş akışları ve günlük görev yönetimi dahil olmak üzere özel iş akışları, verimliliği artırabilir ve zaman kazandırabilir
- Ölçeklenebilirlik: Ajansınız büyüdükçe, proje yönetimi yazılımınız da daha fazla iş, daha fazla müşteri ve daha büyük pazarlama takımlarını barındırabilecek şekilde büyümelidir
- Müşteri geri bildirimi entegrasyonu: Proje yönetimi uygulamaları yalnızca şirket içindeki işbirliğini kolaylaştırmakla kalmamalı, aynı zamanda (daha basit bir şekilde) müşterilerinizle de işbirliğini kolaylaştırmalıdır
- Takım işbirliği özellikleri: Dosya paylaşımı, doğrudan sohbet ve mesajlaşma gibi işbirliği özellikleri, takım verimliliğini artırabilir
- Zaman takibi: Doğru zaman takibi özelliği, yaratıcı projeler için müşterilere doğru fatura kesmenize yardımcı olarak kaynak planlamasını ve bütçe yönetimini iyileştirir
- Proje analizi: Proje ilerlemesini izlemenize ve verimliliği belirlemenize olanak tanıyan bir proje yönetimi platformu arayın
Reklam Ajansları İçin En İyi 10 Proje Yönetimi Aracı
Aşağıdaki liste, süreçleri kolaylaştırmak ve daha fazla iş elde etmek için birden fazla projeyi aynı anda yürütmenize yardımcı olacak, bulabileceğiniz en iyi yaratıcı proje yönetimi yazılımlarının seçimidir.
1. ClickUp
Proje yönetimi takımları, platformun özelleştirilebilirliği ve esnekliği nedeniyle ClickUp'ı seviyor. Zaman takibi ile kaynak yönetiminizi en üst düzeye çıkarabilir, ClickUp Belgeleri ile dosya paylaşımınızı iyileştirebilir ve Gantt grafiklerini kullanarak proje zaman çizelgelerinizi iyileştirebilirsiniz.
ClickUp ile temel görev yönetimi ve yapılacaklar listeleri, karmaşık reklam kampanyaları ve çok yönlü müşteri ilişkileri dahil olmak üzere pazarlama projenizin her bölümünü optimize edebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Projeleri bütünsel olarak izlemenizi sağlayan gösterge panelleri, birden fazla projeyi yönetme sürecini kolaylaştırır
- Tahminler belirlemenize ve işlerinizi kapasitelerle ve müşteri beklentileriyle uyumlu hale getirmenize yardımcı olan gelişmiş zaman takibi
- Ajans yönetimi şablonu gibi özelleştirilebilir proje şablonları, müşteri ve proje sürecinin her adımını izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olur
- İşleri ve proje zaman çizelgelerini daha etkili bir şekilde izlemenize yardımcı olan Kanban panoları, Gantt grafikleri ve takvimler dahil olmak üzere gelişmiş görünümler
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, anahtar özelliklerin uzun listesinin, proje yönetimi araçlarına aşina olmayan kullanıcılar için kullanıma başlamayı zorlaştırabileceğini not etmiştir
- Ücretsiz planı kullanan kullanıcılar, platformun bazı gelişmiş proje yönetimi özelliklerinden yararlanamazlar
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda, Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
2. Monday
Bu web tabanlı proje yönetim sistemine, her yaratıcı insanın en sevmediği günün adını vermek riskli görünebilir. Ancak, bir kez incelediğinizde, Monday'in pazarlama ekiplerinin müşteri ilişkilerini ve işlerini yönetmelerine yardımcı olan, proje planlama, pazarlama projeleri yönetimi ve takım işbirliği için güçlü bir sistem olduğunu göreceksiniz.
Monday'in en iyi özellikleri
- Karmaşık işlerin ilerlemesini sağlamak için görev bağımlılıkları ve otomasyon dahil kapsamlı görev yönetimi özellikleri
- Takım işbirliğini tehlikeye atmadan hassas müşteri verilerini gizli tutan kullanıcı izin yapısı
- Projelere ekli gider izleme, yaratıcı ajanslar için kaynak planlamayı kolaylaştırır
- Slack, Outlook ve diğer verimlilik araçlarıyla entegrasyonlar aracılığıyla dosya paylaşım özellikleri
Monday sınırlamaları
- Ş Akışı düzenleri bazen kafa karıştırıcı olabilir ve özellikle yeni kullanıcılar için proje izleme ve görev yönetimini zorlaştırabilir
- Anahtar özellikler içinde veya entegrasyonlar yoluyla sınırlı yapay zeka (AI) yetenekleri
Monday fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Artı: Kullanıcı başına aylık 19 dolar
- Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin
Monday puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.600+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.200+ yorum)
3. Jira
Jira temelde bir yazılım geliştirme aracıdır, bu nedenle anahtar özellikleri ve kaynak planlama yeteneği bu geliştirme süreci etrafında döner. Ancak, yaratıcı ajansınız yeni bir uygulama veya web sitesinin yapımını izlemek istiyorsa, bu mükemmel bir araçtır.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Proje izleme ve optimizasyonu kolaylaştıran kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü (UI)
- Sezgisel Kanban panoları, şablonlarla birlikte, hızlı bir şekilde geliştirme planları oluşturmak ve uygun görevleri atamak için
- Geliştirme aşamasının ötesinde projeleri yönetmek için bu listedeki çoğu ajans proje yönetimi yazılımıyla kapsamlı entegrasyonlar
- Gerçek zamanlı sohbet, dosya paylaşımı ve grup mesajları sağlayan entegre takım işbirliği özellikleri
Jira sınırlamaları
- Yazılım geliştirme dışındaki ajans işleri için kapsamlı bir proje yönetimi aracı değildir
- İzin yapıları aşırı karmaşık olabilir ve bu da küçük takımların projeleri yönetmesini zorlaştırır
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 7,75 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 15,25 dolar
- Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin
Jira puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (13.000+ yorum)
4. Takım çalışması
Adı basit bir işbirliği aracı olduğunu düşündürebilir, ancak Teamwork bundan çok daha fazlasıdır. Ajans proje yönetimi yazılımı, birden fazla müşteri için işleri yönetir, yani sadece görev yönetimi ile sınırlı değildir. Teamwork, finansal raporlama yapabilme ve hatta müşterileri ücretsiz misafir hesaplarına davet edebilme özelliği sayesinde bir kaynak yönetimi yazılımıdır.
Teamwork'ün en iyi özellikleri
- Birden fazla müşteriyle çalışan proje yöneticilerinin yinelemeleri azaltmak için yeni şablonlar oluşturma veya mevcut şablonları özelleştirme kapasitesi
- Kaynak tahsisini ve planlamayı en üst düzeye çıkarmak için bütçeleme, faturalandırma ve karlılık araçları dahil olmak üzere finansal yönetim özellikleri
- Müşterilerin iş sürecine kolayca dahil olmasını sağlayan özelleştirilebilir iş akışları ve önceden oluşturulmuş şablonlar
- MS Teams, HubSpot ve çoklu müşteri ilişkileri yönetim sistemleri (CRM) gibi diğer işbirliği ve pazarlama yazılımlarıyla entegrasyonlar
Takım çalışması sınırlamaları
- Entegrasyonlar henüz mevcut değilse, uygulama programlama arayüzü üzerinde çalışmak ve bağlantılar kurmak zor olabilir
- Dahili CRM'nin sınırlamaları vardır. Çoğu durumda, ajans yönetimi harici yazılımlar ile daha iyi işler
Takım çalışması fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,99
- Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Grow: Kullanıcı başına aylık 19,99 $
- Ölçek: fiyatlandırma için iletişime geçin
Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)
5. Notion
Kendini özel bir proje yönetimi aracı olmaktan çok bağlantılı bir çalışma alanı olarak tanıtan Notion, kaynak ve belge yönetimini görev yönetimi ve proje planlamayla birleştirmek için mükemmeldir. Proje yönetimi sürecine takım tabanlı bir yaklaşım getirerek takım işbirliğini geliştirirken, bu listedeki platformların anahtar özelliklerini de sunar.
Notion'un en iyi özellikleri
- Görev yönetim aracınızla birlikte kaynak ve bilgi yönetimini basitleştirebilen entegre wiki'ler
- Pazarlama projelerini fonksiyonel alanlara ayırırken genel görünümü koruyan takım tabanlı görünümler
- Metin yazımı, görev otomasyonu ve beyin fırtınası komutları dahil olmak üzere gelişmiş yapay zeka yetenekleri
- Ajansınızın ihtiyaç duyabileceği Slack veya Jira gibi diğer araçlarla kapsamlı entegrasyonlar
Notion sınırlamaları
- Entegre zaman takibi özelliği bulunmadığından, zaman bazlı proje izleme için harici bir araç gerekecektir
- Takım tabanlı görünümler, bazı kullanıcılar için takım dışına görev atamayı zorlaştırabilir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 8 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)
6. Asana
Asana'nın oluşturucuları, onu geniş bir web tabanlı proje yönetimi aracı olarak tasarlamıştır. Özellikleri, kreatif ajans, BT, mühendislik, operasyon ve stratejik planlama takımlarının aynı platformları kullanarak işleri yönetebilmeleri, görevleri atayabilmeleri ve daha iyi birlikte çalışabilmeleri için yeterince geniştir.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Kanban panoları, Gantt grafikleri ve zaman çizelgeleri dahil olmak üzere özel görünümler ile projelerinizi her açıdan inceleyin ve yönetin
- Temel proje yönetimi ipuçlarını ve anahtar özelliklere ilişkin öğreticileri içeren kapsamlı bilgi tabanı
- Farklı müşteriler için işleri ayrı tutmak için birden fazla takım ve çalışma alanı
- Asana'yı bir işbirliği aracına dönüştüren ve paydaşları her pazarlama projesinde bilgilendiren telefon ve e-posta bildirimleri (tam işlevsel bir mobil uygulama ile birlikte)
Asana sınırlamaları
- Çok fazla proje şablonu bulunmadığından, kreatif ajansınız tercih ettiği proje düzenlerinin ve akışlarının çoğunu sıfırdan oluşturması gerekecektir
- Asana, bu listedeki diğer seçeneklere kıyasla pahalıdır, özellikle zaman takibi gibi gelişmiş proje yönetimi özelliklerinin çoğu yalnızca daha yüksek planlarda mevcut olduğunda
Asana fiyatlandırması
- Temel: ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.400+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.000+ yorum)
7. Trello
Trello, özel bir pazarlama proje yönetimi yazılımı olmayabilir, ancak çok saygın bir proje yönetimi aracıdır. Özelleştirilebilir görünümler, iş akışları ve otomasyonlar gibi anahtar özelliklere hakim olması, dikkate almaya değer kılar.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Trello panosu: Bu tür proje yönetimi yazılımlarında proje özetleri için altın standart haline gelen klasik Kanban panosunun platforma özel bir versiyonu
- Daha geniş Atlassian verimlilik araçları paketindeki Jira ve diğer platformlarla entegrasyon
- Butler—proje ve görev yönetiminizi otomatikleştiren ve kreatif ajansınız için tekrarları ortadan kaldıran kural tabanlı bir sistem
- Kullanımı kolaydır, böylece yeni kullanıcılar ve müşteriler birkaç dakika içinde güvenle kullanmaya başlayabilir
Trello sınırlamaları
- Kapsamlı otomasyon ve bağımlılık konusunda deneyimli ajanslar veya proje yöneticileri, görev yönetimini zor bulabilir
- Bu listedeki diğer araçlara kıyasla biraz sınırlı anahtar özellikler. Örneğin, takımlarınız için zaman takibi özelliği yoktur
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (22.000+ yorum)
8. Wrike
Anahtar özellikler söz konusu olduğunda, pazarlama proje yönetimi yazılımı Wrike ile rekabet edebilecek çok az alternatif vardır. Kaynak planlama ve tahsis, günlük görev yönetimi ve müşteri işbirliği gibi görevlerde size yardımcı olacak birçok yeni özellik bulacaksınız.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Görevleri çapraz etiketleme, takımınızın işlerinin daha büyük proje yönetimi akışını doğru bir şekilde yansıtmasını sağlar
- Düzeltme ve onay akışları, müşteri geri bildirim entegrasyonları ile gerçek bir ajans proje yönetimi yazılımı haline getirir
- Müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu her pazarlama projesi için iş akışı alım otomasyonu hesapları
- Gelişmiş zaman takibi, takımlarınızın ne üzerinde çalıştığını ve kapasitelerine ne zaman ulaşabileceklerini her zaman bilmenizi sağlar
Wrike sınırlamaları
- Özelliklerin bolluğu, proje yönetimi yazılımına yeni kullanıcıların katılımını zorlaştırabilir
- Gantt grafikleri gibi sıralama görünümleri zor olabilir ve proje yönetiminizin genel görünümünü takip etmeyi zorlaştırabilir
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 dolar
- Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pinnacle: fiyatlandırma için iletişime geçin
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.400+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.400+ yorum)
9. Workfront
Adobe'nin entegre proje yönetimi yazılımı Workfront, işleri basitleştirmeyi amaçlamaz. Mevcut araçlar arasında daha karmaşık olanlardan biridir. Ancak özelliklerini keşfettiğinizde, ajansınız için güçlü bir proje yönetimi aracı haline gelebilir.
Workfront'un en iyi özellikleri
- Workfront Goals, ajansınızın proje yönetimi yazılımını ajans ve müşterinin iş hedefleriyle uyumlu hale getirir
- Entegre onay yolları ve iş akışları, yaratıcı projeleri müşterilerinize daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırır
- Kanban panoları ve Gantt grafikleri, Workfront'u çevik bir proje yönetimi aracına dönüştürür
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri, proje yöneticilerinin her bir pazarlama projesinin yanı sıra daha büyük iş yüküne genel bir bakış elde etmelerine yardımcı olur
Workfront sınırlamaları
- Proje yönetimi yazılımında sıralama yalnızca son teslim tarihine göre yapılabilir, bu da görevleri düzenleme yeteneğinizi sınırlar
- Bazı kullanıcılara göre, bazen çok fazla şey yapmaya çalışarak bazı basit girişimler için proje yönetimini zorlaştırabilir
Workfront fiyatlandırması
- Seçim yapın: fiyatlandırma için iletişime geçin
- Prime: fiyatlandırma için iletişime geçin
- Ultimate: fiyatlandırma için iletişime geçin
Workfront puanları ve yorumları
- G2: 4,1/5 (900+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1.300+ yorum)
10. Verimli
Productive, bir proje yönetim aracından daha fazlasıdır; müşteri ilişkilerinizin her aşamasında size yardımcı olan ve bunları optimize etmenizi sağlayan kapsamlı bir ajans proje yönetim yazılımıdır. Zaman takibi, bütçeleme ve işbirliği, bu yazılımın sektördeki en iyi pazarlama proje yönetim yazılımları arasında yer almasını sağlayan özelliklerden sadece birkaçıdır.
Verimli en iyi özellikler
- Yinelenen görevler, gerektiğinde işlerin tamamlanmasını sağlar
- Entegre zaman takibi, takım üyelerinin çalışma saatlerini takip etmelerini sağlayarak daha doğru kaynak tahsisi ve faturalandırma sağlar
- Kaynak planlama görünümleri, ajansınızın mevcut iş yüklerine göre işleri ve zaman çizelgelerini gerçekçi bir şekilde planlamasına olanak tanır
- Insights modülü, her pazarlama projesinin yanı sıra daha geniş müşteri çapındaki girişimler ve ilişkiler hakkında gelişmiş analizler sunar
Verimlilik sınırlamaları
- Özel fatura yönetimi yazılımlarına kıyasla daha az fatura özellikleri vardır
- Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün diğer ajans proje yönetimi yazılımları kadar sezgisel veya basit olmadığını belirtiyor
Verimli fiyatlandırma
- Temel: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları
- Ultimate: fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin
Verimli derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)
ClickUp ile Ajansınızın Proje Yönetimini Bir Üst Düzeye Taşıyın
Yukarıdaki platformların tümü, geçerli ajans proje yönetimi yazılımı seçenekleridir. Ancak kazanan sadece bir tane olabileceğinden, yaratıcı ve reklam ajansları için bu ClickUp olmalıdır.
AI, proje izleme ve diğer araçlarla entegrasyonlar gibi anahtar özelliklerinin yanı sıra, görev yönetimini kaynak yönetimine kolayca bağlayabilme ve pazarlama takımlarınız için zarif işbirliği özelliklerini de takdir edeceksiniz. Ancak özünde, ajans yönetimine yaklaşımınızı dönüştürebilecek basit ve sağlam bir proje yönetimi sunar.
ClickUp, pazarlama ekipleri için mükemmeldir ve sınırsız proje, kaynak tahsisini optimize edebilen zaman takibi özellikleri ve iş akışınızı geliştiren görev bağımlılıklarına projeler oluşturma ve izleme yeteneği sunar. Ayrıca, mevcut birkaç ücretsiz proje yönetimi aracından biridir, böylece yeni proje yönetim sisteminizi tamamen taahhüt etmeden test edebilirsiniz.
Başlamaya hazır mısınız? Ücretsiz ClickUp hesabınızı bugün oluşturun ve bu hepsi bir arada çözümün daha etkili bir proje yönetimi iş akışı oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini kendiniz görün.