2025'in Reklam Ajansları için En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı

Tüm ajans pazarlama takımları için temel bir gerçektir: müşterilerle çalışmak, sürekli çoklu görev anlamına gelir. Proje planlama, proje ilerlemesini ölçme veya müşteri ihtiyaçlarını yaratıcı takımlarınızın işleriyle uyumlu hale getirme gibi işleriniz olsun, proje yönetimi yazılımı önemli bir husustur.

Doğru proje yönetimi aracı, yaratıcı ve stratejik pazarlama ajansınızın başarılı olmasına yardımcı olacaktır. En iyi durumda, yazılım hem şirket içi yaratıcı takımlar hem de müşteri temsilcileri için bir işbirliği aracı haline gelir (veya en azından bu araçlarla entegre olur).

Bunu başarmak için doğru proje yönetimi çözümünü bulmanız gerekir.

Bu kılavuz, pazarlama ajanslarının iş akışı yönetimini optimize etmek, müşterileri memnun etmek ve görevleri tamamlamak için kullanabilecekleri en iyi pazarlama proje yönetimi yazılımları hakkında bilmeniz gereken her şeyi içerir.

Reklam Ajansları için Proje Yönetimi Aracı Nedir?

Ajans proje yönetimi yazılımı, müşteri projelerini yönetmek için merkezi bir sistem sağlar. Bu, farklı girişimler için proje hedeflerine genel bir bakış veya bu girişimleri tamamlamak için iş akışı optimizasyonunu içerebilir.

Proje yönetimi araçları geniş bir özellik aralığı sunar ve pazarlama ajansı yazılımlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu özellikler şunları içerir:

Yaratıcı takımınızın üyelerinin yapılacaklar listelerini takip etmeleri ve işleri zamanında ve şartnameye uygun olarak tamamlamaları için görev yönetimi

Bireysel görevleri, ilgili daha karmaşık projelere dönüştüren takım işbirliği özellikleri

Müşterinin girişiminin ilerlemesini izleyen ve o müşteri için yapılan tüm işlere daha geniş bir genel bakış sağlayan proje düzeyinde analitik

Pazarlama veya kreatif ajansınızda işleri ilerletmek için iş akışı otomasyonu ve yönetimi

Yaratıcı takımınızın ve müşterilerinizin zaman ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak için kaynak yönetimi

Sonuç olarak, en iyi ajans yönetim yazılımı çözümlerinden bazıları proje ve görev yönetimine odaklanmaktadır.

Bu anahtar özellikler sayesinde, proje yönetim sistemleri pazarlama ajanslarının ve kreatif ajansların günlük ve stratejik işlerini temel olarak yönlendirir.

Reklam Ajansı Proje Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Pazarlama projelerinizi izlemek ve yönetmek için düşündüğünüz herhangi bir sistem, görevleri atama, izleme ve yönetme gibi temel proje yönetimi özelliklerini içermelidir. Ancak en iyi ajans proje yönetimi yazılımı seçenekleri aşağıdaki anahtar özellikleri paylaşır:

Kullanım kolaylığı: Kullanımı kolay bir arayüz, pazarlama takımları ve müşteri kazanımı için çok önemlidir

Özelleştirilebilir proje şablonları: Proje yönetimi ve Proje yönetimi ve reklam kampanyaları gibi proje şablonları, yeni girişimleri hızlı bir şekilde başlatabilir

Kampanya yönetimi özellikleri: Proje yöneticileri, Proje yöneticileri, pazarlama kampanyası yönetimini iyileştirme olanağını takdir edeceklerdir

Özelleştirilebilir iş akışları: İçerik oluşturma iş akışları ve günlük görev yönetimi dahil olmak üzere özel iş akışları, verimliliği artırabilir ve zaman kazandırabilir İçerik oluşturma iş akışları ve günlük görev yönetimi dahil olmak üzere özel iş akışları, verimliliği artırabilir ve zaman kazandırabilir

Ölçeklenebilirlik: Ajansınız büyüdükçe, proje yönetimi yazılımınız da daha fazla iş, daha fazla müşteri ve daha büyük pazarlama takımlarını barındırabilecek şekilde büyümelidir

Müşteri geri bildirimi entegrasyonu: Proje yönetimi uygulamaları yalnızca şirket içindeki işbirliğini kolaylaştırmakla kalmamalı, aynı zamanda (daha basit bir şekilde) müşterilerinizle de işbirliğini kolaylaştırmalıdır

Takım işbirliği özellikleri: Dosya paylaşımı, doğrudan sohbet ve mesajlaşma gibi işbirliği özellikleri, takım verimliliğini artırabilir

Zaman takibi: Doğru zaman takibi özelliği, yaratıcı projeler için müşterilere doğru fatura kesmenize yardımcı olarak kaynak planlamasını ve bütçe yönetimini iyileştirir

Proje analizi: Proje ilerlemesini izlemenize ve verimliliği belirlemenize olanak tanıyan bir proje yönetimi platformu arayın

Aşağıdaki liste, süreçleri kolaylaştırmak ve daha fazla iş elde etmek için birden fazla projeyi aynı anda yürütmenize yardımcı olacak, bulabileceğiniz en iyi yaratıcı proje yönetimi yazılımlarının seçimidir.

ClickUp, proje yönetimini her zamankinden daha kolay hale getirmek için farklı proje görünümleri, atama araçları ve otomasyonlar sunar

Proje yönetimi takımları, platformun özelleştirilebilirliği ve esnekliği nedeniyle ClickUp'ı seviyor. Zaman takibi ile kaynak yönetiminizi en üst düzeye çıkarabilir, ClickUp Belgeleri ile dosya paylaşımınızı iyileştirebilir ve Gantt grafiklerini kullanarak proje zaman çizelgelerinizi iyileştirebilirsiniz.

ClickUp ile temel görev yönetimi ve yapılacaklar listeleri, karmaşık reklam kampanyaları ve çok yönlü müşteri ilişkileri dahil olmak üzere pazarlama projenizin her bölümünü optimize edebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Projeleri bütünsel olarak izlemenizi sağlayan gösterge panelleri, birden fazla projeyi yönetme sürecini kolaylaştırır

Tahminler belirlemenize ve işlerinizi kapasitelerle ve müşteri beklentileriyle uyumlu hale getirmenize yardımcı olan gelişmiş zaman takibi

Ajans yönetimi şablonu gibi özelleştirilebilir proje şablonları, müşteri ve proje sürecinin her adımını izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olur

İşleri ve proje zaman çizelgelerini daha etkili bir şekilde izlemenize yardımcı olan Kanban panoları, Gantt grafikleri ve takvimler dahil olmak üzere gelişmiş görünümler

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, anahtar özelliklerin uzun listesinin, proje yönetimi araçlarına aşina olmayan kullanıcılar için kullanıma başlamayı zorlaştırabileceğini not etmiştir

Ücretsiz planı kullanan kullanıcılar, platformun bazı gelişmiş proje yönetimi özelliklerinden yararlanamazlar

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI : Tüm ücretli planlarda, Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. Monday

Via Monday

Bu web tabanlı proje yönetim sistemine, her yaratıcı insanın en sevmediği günün adını vermek riskli görünebilir. Ancak, bir kez incelediğinizde, Monday'in pazarlama ekiplerinin müşteri ilişkilerini ve işlerini yönetmelerine yardımcı olan, proje planlama, pazarlama projeleri yönetimi ve takım işbirliği için güçlü bir sistem olduğunu göreceksiniz.

Monday'in en iyi özellikleri

Karmaşık işlerin ilerlemesini sağlamak için görev bağımlılıkları ve otomasyon dahil kapsamlı görev yönetimi özellikleri

Takım işbirliğini tehlikeye atmadan hassas müşteri verilerini gizli tutan kullanıcı izin yapısı

Projelere ekli gider izleme, yaratıcı ajanslar için kaynak planlamayı kolaylaştırır

Slack, Outlook ve diğer verimlilik araçlarıyla entegrasyonlar aracılığıyla dosya paylaşım özellikleri

Monday sınırlamaları

Ş Akışı düzenleri bazen kafa karıştırıcı olabilir ve özellikle yeni kullanıcılar için proje izleme ve görev yönetimini zorlaştırabilir

Anahtar özellikler içinde veya entegrasyonlar yoluyla sınırlı yapay zeka (AI) yetenekleri

Monday fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Artı: Kullanıcı başına aylık 19 dolar

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.200+ yorum)

3. Jira

Jira aracılığıyla

Jira temelde bir yazılım geliştirme aracıdır, bu nedenle anahtar özellikleri ve kaynak planlama yeteneği bu geliştirme süreci etrafında döner. Ancak, yaratıcı ajansınız yeni bir uygulama veya web sitesinin yapımını izlemek istiyorsa, bu mükemmel bir araçtır.

Jira'nın en iyi özellikleri

Proje izleme ve optimizasyonu kolaylaştıran kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü (UI)

Sezgisel Kanban panoları, şablonlarla birlikte, hızlı bir şekilde geliştirme planları oluşturmak ve uygun görevleri atamak için

Geliştirme aşamasının ötesinde projeleri yönetmek için bu listedeki çoğu ajans proje yönetimi yazılımıyla kapsamlı entegrasyonlar

Gerçek zamanlı sohbet, dosya paylaşımı ve grup mesajları sağlayan entegre takım işbirliği özellikleri

Jira sınırlamaları

Yazılım geliştirme dışındaki ajans işleri için kapsamlı bir proje yönetimi aracı değildir

İzin yapıları aşırı karmaşık olabilir ve bu da küçük takımların projeleri yönetmesini zorlaştırır

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,75 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 15,25 dolar

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.000+ yorum)

4. Takım çalışması

Teamwork aracılığıyla

Adı basit bir işbirliği aracı olduğunu düşündürebilir, ancak Teamwork bundan çok daha fazlasıdır. Ajans proje yönetimi yazılımı, birden fazla müşteri için işleri yönetir, yani sadece görev yönetimi ile sınırlı değildir. Teamwork, finansal raporlama yapabilme ve hatta müşterileri ücretsiz misafir hesaplarına davet edebilme özelliği sayesinde bir kaynak yönetimi yazılımıdır.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Birden fazla müşteriyle çalışan proje yöneticilerinin yinelemeleri azaltmak için yeni şablonlar oluşturma veya mevcut şablonları özelleştirme kapasitesi

Kaynak tahsisini ve planlamayı en üst düzeye çıkarmak için bütçeleme, faturalandırma ve karlılık araçları dahil olmak üzere finansal yönetim özellikleri

Müşterilerin iş sürecine kolayca dahil olmasını sağlayan özelleştirilebilir iş akışları ve önceden oluşturulmuş şablonlar

MS Teams, HubSpot ve çoklu müşteri ilişkileri yönetim sistemleri (CRM) gibi diğer işbirliği ve pazarlama yazılımlarıyla entegrasyonlar

Takım çalışması sınırlamaları

Entegrasyonlar henüz mevcut değilse, uygulama programlama arayüzü üzerinde çalışmak ve bağlantılar kurmak zor olabilir

Dahili CRM'nin sınırlamaları vardır. Çoğu durumda, ajans yönetimi harici yazılımlar ile daha iyi işler

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,99

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Ölçek: fiyatlandırma için iletişime geçin

Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)

5. Notion

Notion aracılığıyla

Kendini özel bir proje yönetimi aracı olmaktan çok bağlantılı bir çalışma alanı olarak tanıtan Notion, kaynak ve belge yönetimini görev yönetimi ve proje planlamayla birleştirmek için mükemmeldir. Proje yönetimi sürecine takım tabanlı bir yaklaşım getirerek takım işbirliğini geliştirirken, bu listedeki platformların anahtar özelliklerini de sunar.

Notion'un en iyi özellikleri

Görev yönetim aracınızla birlikte kaynak ve bilgi yönetimini basitleştirebilen entegre wiki'ler

Pazarlama projelerini fonksiyonel alanlara ayırırken genel görünümü koruyan takım tabanlı görünümler

Metin yazımı, görev otomasyonu ve beyin fırtınası komutları dahil olmak üzere gelişmiş yapay zeka yetenekleri

Ajansınızın ihtiyaç duyabileceği Slack veya Jira gibi diğer araçlarla kapsamlı entegrasyonlar

Notion sınırlamaları

Entegre zaman takibi özelliği bulunmadığından, zaman bazlı proje izleme için harici bir araç gerekecektir

Takım tabanlı görünümler, bazı kullanıcılar için takım dışına görev atamayı zorlaştırabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)

6. Asana

Asana aracılığıyla

Asana'nın oluşturucuları, onu geniş bir web tabanlı proje yönetimi aracı olarak tasarlamıştır. Özellikleri, kreatif ajans, BT, mühendislik, operasyon ve stratejik planlama takımlarının aynı platformları kullanarak işleri yönetebilmeleri, görevleri atayabilmeleri ve daha iyi birlikte çalışabilmeleri için yeterince geniştir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Kanban panoları, Gantt grafikleri ve zaman çizelgeleri dahil olmak üzere özel görünümler ile projelerinizi her açıdan inceleyin ve yönetin

Temel proje yönetimi ipuçlarını ve anahtar özelliklere ilişkin öğreticileri içeren kapsamlı bilgi tabanı

Farklı müşteriler için işleri ayrı tutmak için birden fazla takım ve çalışma alanı

Asana'yı bir işbirliği aracına dönüştüren ve paydaşları her pazarlama projesinde bilgilendiren telefon ve e-posta bildirimleri (tam işlevsel bir mobil uygulama ile birlikte)

Asana sınırlamaları

Çok fazla proje şablonu bulunmadığından, kreatif ajansınız tercih ettiği proje düzenlerinin ve akışlarının çoğunu sıfırdan oluşturması gerekecektir

Asana, bu listedeki diğer seçeneklere kıyasla pahalıdır, özellikle zaman takibi gibi gelişmiş proje yönetimi özelliklerinin çoğu yalnızca daha yüksek planlarda mevcut olduğunda

Asana fiyatlandırması

Temel: ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000+ yorum)

7. Trello

Trello aracılığıyla

Trello, özel bir pazarlama proje yönetimi yazılımı olmayabilir, ancak çok saygın bir proje yönetimi aracıdır. Özelleştirilebilir görünümler, iş akışları ve otomasyonlar gibi anahtar özelliklere hakim olması, dikkate almaya değer kılar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Trello panosu: Bu tür proje yönetimi yazılımlarında proje özetleri için altın standart haline gelen klasik Kanban panosunun platforma özel bir versiyonu

Daha geniş Atlassian verimlilik araçları paketindeki Jira ve diğer platformlarla entegrasyon

Butler—proje ve görev yönetiminizi otomatikleştiren ve kreatif ajansınız için tekrarları ortadan kaldıran kural tabanlı bir sistem

Kullanımı kolaydır, böylece yeni kullanıcılar ve müşteriler birkaç dakika içinde güvenle kullanmaya başlayabilir

Trello sınırlamaları

Kapsamlı otomasyon ve bağımlılık konusunda deneyimli ajanslar veya proje yöneticileri, görev yönetimini zor bulabilir

Bu listedeki diğer araçlara kıyasla biraz sınırlı anahtar özellikler. Örneğin, takımlarınız için zaman takibi özelliği yoktur

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.000+ yorum)

8. Wrike

Wrike aracılığıyla

Anahtar özellikler söz konusu olduğunda, pazarlama proje yönetimi yazılımı Wrike ile rekabet edebilecek çok az alternatif vardır. Kaynak planlama ve tahsis, günlük görev yönetimi ve müşteri işbirliği gibi görevlerde size yardımcı olacak birçok yeni özellik bulacaksınız.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Görevleri çapraz etiketleme, takımınızın işlerinin daha büyük proje yönetimi akışını doğru bir şekilde yansıtmasını sağlar

Düzeltme ve onay akışları, müşteri geri bildirim entegrasyonları ile gerçek bir ajans proje yönetimi yazılımı haline getirir

Müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu her pazarlama projesi için iş akışı alım otomasyonu hesapları

Gelişmiş zaman takibi, takımlarınızın ne üzerinde çalıştığını ve kapasitelerine ne zaman ulaşabileceklerini her zaman bilmenizi sağlar

Wrike sınırlamaları

Özelliklerin bolluğu, proje yönetimi yazılımına yeni kullanıcıların katılımını zorlaştırabilir

Gantt grafikleri gibi sıralama görünümleri zor olabilir ve proje yönetiminizin genel görünümünü takip etmeyi zorlaştırabilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 dolar

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.400+ yorum)

9. Workfront

Adobe aracılığıyla

Adobe'nin entegre proje yönetimi yazılımı Workfront, işleri basitleştirmeyi amaçlamaz. Mevcut araçlar arasında daha karmaşık olanlardan biridir. Ancak özelliklerini keşfettiğinizde, ajansınız için güçlü bir proje yönetimi aracı haline gelebilir.

Workfront'un en iyi özellikleri

Workfront Goals, ajansınızın proje yönetimi yazılımını ajans ve müşterinin iş hedefleriyle uyumlu hale getirir

Entegre onay yolları ve iş akışları, yaratıcı projeleri müşterilerinize daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırır

Kanban panoları ve Gantt grafikleri, Workfront'u çevik bir proje yönetimi aracına dönüştürür

Özelleştirilebilir gösterge panelleri, proje yöneticilerinin her bir pazarlama projesinin yanı sıra daha büyük iş yüküne genel bir bakış elde etmelerine yardımcı olur

Workfront sınırlamaları

Proje yönetimi yazılımında sıralama yalnızca son teslim tarihine göre yapılabilir, bu da görevleri düzenleme yeteneğinizi sınırlar

Bazı kullanıcılara göre, bazen çok fazla şey yapmaya çalışarak bazı basit girişimler için proje yönetimini zorlaştırabilir

Workfront fiyatlandırması

Seçim yapın: fiyatlandırma için iletişime geçin

Prime: fiyatlandırma için iletişime geçin

Ultimate: fiyatlandırma için iletişime geçin

Workfront puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.300+ yorum)

10. Verimli

Via Productive

Productive, bir proje yönetim aracından daha fazlasıdır; müşteri ilişkilerinizin her aşamasında size yardımcı olan ve bunları optimize etmenizi sağlayan kapsamlı bir ajans proje yönetim yazılımıdır. Zaman takibi, bütçeleme ve işbirliği, bu yazılımın sektördeki en iyi pazarlama proje yönetim yazılımları arasında yer almasını sağlayan özelliklerden sadece birkaçıdır.

Verimli en iyi özellikler

Yinelenen görevler, gerektiğinde işlerin tamamlanmasını sağlar

Entegre zaman takibi, takım üyelerinin çalışma saatlerini takip etmelerini sağlayarak daha doğru kaynak tahsisi ve faturalandırma sağlar

Kaynak planlama görünümleri, ajansınızın mevcut iş yüklerine göre işleri ve zaman çizelgelerini gerçekçi bir şekilde planlamasına olanak tanır

Insights modülü, her pazarlama projesinin yanı sıra daha geniş müşteri çapındaki girişimler ve ilişkiler hakkında gelişmiş analizler sunar

Verimlilik sınırlamaları

Özel fatura yönetimi yazılımlarına kıyasla daha az fatura özellikleri vardır

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün diğer ajans proje yönetimi yazılımları kadar sezgisel veya basit olmadığını belirtiyor

Verimli fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 9 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Ultimate: fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

Verimli derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

ClickUp ile Ajansınızın Proje Yönetimini Bir Üst Düzeye Taşıyın

Yukarıdaki platformların tümü, geçerli ajans proje yönetimi yazılımı seçenekleridir. Ancak kazanan sadece bir tane olabileceğinden, yaratıcı ve reklam ajansları için bu ClickUp olmalıdır.

AI, proje izleme ve diğer araçlarla entegrasyonlar gibi anahtar özelliklerinin yanı sıra, görev yönetimini kaynak yönetimine kolayca bağlayabilme ve pazarlama takımlarınız için zarif işbirliği özelliklerini de takdir edeceksiniz. Ancak özünde, ajans yönetimine yaklaşımınızı dönüştürebilecek basit ve sağlam bir proje yönetimi sunar.

ClickUp, pazarlama ekipleri için mükemmeldir ve sınırsız proje, kaynak tahsisini optimize edebilen zaman takibi özellikleri ve iş akışınızı geliştiren görev bağımlılıklarına projeler oluşturma ve izleme yeteneği sunar. Ayrıca, mevcut birkaç ücretsiz proje yönetimi aracından biridir, böylece yeni proje yönetim sisteminizi tamamen taahhüt etmeden test edebilirsiniz.

Başlamaya hazır mısınız? Ücretsiz ClickUp hesabınızı bugün oluşturun ve bu hepsi bir arada çözümün daha etkili bir proje yönetimi iş akışı oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini kendiniz görün.