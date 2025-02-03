2025'in En İyi 10 Inbound Pazarlama Yazılımı Aracı

Son birkaç yılda dijital pazarlamada büyük bir değişim yaşandı. Yapay zeka (AI) araçları gibi yeni trendler, pazarlama sürecinin büyük bir bölümünü kökünden değiştirebilir.
Ancak pazarlama stratejisinin özünde hala temel unsurlara odaklanmak yatmaktadır. Önemli olan, çabalarınızı yönlendirecek doğru temel felsefeyi bulmaktır. Ve birçok işletme için bu felsefe, inbound pazarlamadır.
Arama motorları için içerik optimizasyonundan e-posta pazarlamasına ve sosyal medya pazarlamasına kadar, geleneksel dış pazarlama stratejilerinden daha fazla potansiyel müşteriye ulaşabilir ve onları ikna edebilirsiniz.
Doğru inbound pazarlama araçlarını kullanarak, pazarlama stratejinizi uzun vadeli başarı için ayarlayın.
Doğru araçlar bunu otomatikleştirebilir, analizlerinizi eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilir ve inbound pazarlama stratejinizden daha fazla potansiyel müşteri ve satış elde etmenize yardımcı olabilir.
Inbound Pazarlama Nedir?
Inbound pazarlama, potansiyel müşterilerin okumak ve tüketmek isteyeceği değerli içerikler oluşturarak onları çekmeye çalışan bir pazarlama felsefesidir.
Herhangi bir inbound stratejisi, çok kanallı bir stratejidir. Bu strateji, birkaç temel bileşene odaklanırken tüm pazarlama çabalarınızı bir araya getirmenizi gerektirir:
- Kapsamlı bir SEO stratejisi ve sitenize organik trafik çekmek için kapsamlı anahtar kelime araştırması içeren içerik pazarlama
- Hedef kitlenizin ilgisini çekmek ve zaman içinde etkileşimi artırmak için sosyal medya yönetimi
- İçerik yönetim sistemlerini ve yüksek kaliteli içeriği kullanarak yeni potansiyel müşteriler oluşturmak ve müşterileri çekmek için potansiyel müşteri oluşturma içeriği oluşturma
- Sosyal medya gönderileriniz ve e-posta pazarlamanızdaki damla kampanyalarınız gibi her şeyi otomatikleştirebilen pazarlama otomasyonu
Bu karmaşıklıklar nedeniyle, her inbound pazarlama stratejisi kapsamlı bir pazarlama planlama sürecini içermelidir. Ancak doğru süreçleri uyguladığınızda, inbound pazarlama çabalarınız büyük bir başarıya ulaşabilir.
Inbound pazarlama ile mesajlarınızı müşteri yolculuğuyla uyumlu hale getirirsiniz. Yararlı içerikler oluşturmak, satış hunisinin üstünü doldurmaktan çok müşteri ilişkileri kurar. Hedef pazarınızdaki doğru müşterilere ulaştığınızda, satış boru hattınız için faydaları çok büyük olur.
Inbound pazarlama ve outbound pazarlama
Inbound pazarlama, outbound pazarlamadan basit bir şekilde farklıdır: İlki, faiz gösteren web sitesi ziyaretçilerini ve potansiyel müşterileri çekerken, ikincisi satış mesajlarını dışarıya yayar.
Outbound pazarlama, hızlı kazançlar elde etmeyi amaçlar ve kuşkusuz nispeten hızlı sonuçlar verebilir.
Ancak, ilgili içeriğe ve potansiyel müşteri yönetimine odaklanması sayesinde, müşterileri anında güven ve uzun vadeli ilişkiler kurma isteği ile çeken şey inbound pazarlamadır.
Inbound pazarlamayı mıknatıs tabanlı bir sistem olarak düşünün. İçerik stratejiniz arama trafiği ve sosyal medya etkinliği oluşturur, bu da potansiyel müşterilerin herkesin konuştuğu şeyi görmek istemesini sağlar.
Bu nedenle pazarlama ajansları bu seçeneğe yönelmeye başladı. Ayrıca, en iyi inbound pazarlama yazılımlarının listesinin pazarlama ajansı yazılımlarıyla büyük ölçüde örtüşmesinin de önemli bir nedeni budur.
2024'ün En İyi 10 Inbound Pazarlama Aracı
Elbette, etkili inbound pazarlama stratejileri doğru pazarlama araçlarına ihtiyaç duyar. Bu konu çok kapsamlı olduğu için, pazarlama kampanyalarınızı geliştirmek için birden fazla araç kullanmak isteyebilirsiniz.
Örneğin, sosyal medya yönetimi, açılış sayfalarını yönetmekten farklı yaklaşımlar ve araçlar gerektirir. SEO araçları, etkili bir içerik stratejisi oluşturmanın bir başka yoludur.
Bu nedenle, en iyi inbound pazarlama platformlarının yer aldığı bu liste, özellikler açısından çok geniş bir aralıkta yer almaktadır ve inbound pazarlama stratejinizi optimize etmek için yararlanabileceğiniz bir dizi seçenek oluşturmanıza olanak tanır.
1. ClickUp
İş yönetimi merkezi, çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. Pazarlama Takımları için ClickUp, takvim görünümleri, Kanban panoları, beyaz tahtalar ve gerçek zamanlı işbirliği fırsatları gibi araçlar sayesinde özellikle inbound pazarlama kampanyaları için uygundur.
Bu, mükemmel bir kurumsal pazarlama yazılımıdır. Ücretsiz bir hesap oluşturduktan sonra, pazarlama faaliyetlerinizi daha iyi yönetebilir ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gelişmiş analitiği eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren müşteri yolculuğu şablonları gibi kapsamlı ve özelleştirilebilir şablon kütüphanesi
- ClickUp müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) özellikleri, hunide daha iyi potansiyel müşteri yönetimi ve izleme sağlar
- ClickUp AI Assistant, açılış sayfaları, blog gönderileri ve diğer içeriklerin oluşturulma sürecini kolaylaştırır
- ClickUp'ın diğer pazarlama araçlarınızla doğrudan bağlantı kurmasını sağlayan kapsamlı entegrasyonlar
ClickUp sınırlamaları
- Bu bir analiz aracı değildir; geri bağlantı analizi, rakip analizi ve gelişmiş pazar araştırması için başka pazarlama araçlarına ihtiyacınız olacaktır
- Sosyal medya entegrasyonları veya doğrudan blog yayını yayınlama özellikleri yoktur
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. HubSpot
HubSpot, inbound pazarlamanın öncülerinden biridir ve hatta bu terimi icat ettiğini iddia etmektedir. Bu nedenle, piyasadaki en kapsamlı inbound pazarlama aracı olması şaşırtıcı değildir.
Ama bu, onu hafife almak olur. HubSpot aslında, satış ekibinizin operasyonlarını, CRM'inizi ve inbound pazarlama stratejilerinizi iyileştirme seçenekleri de dahil olmak üzere bir dizi pazarlama aracının birleşimidir.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- CRM yazılımı gibi araçlar sayesinde pazarlama ve satış takımları arasında yakın uyum sağlayın
- Açılış sayfaları, e-posta pazarlama ve içerik pazarlama için sürükle ve bırak düzenleyiciler
- Çevrimiçi görünürlüğünüzü artırmak için entegre anahtar kelime araştırma aracı
- Pazarlama ve satış süreçlerinizi iyileştirmek için web sitesi ziyaretçilerinin izlenmesi ve derinlemesine analizi
HubSpot sınırlamaları
- Pazarlama otomasyonu iş akışları karmaşık olabilir ve öğrenmesi zor olabilir
- Şablonların dışında açılış sayfaları oluşturmak zor olabilir ve manuel kodlama gerektirebilir
- Arama motorları için gerçek veri analizi yok
HubSpot fiyatlandırması
- Ücretsiz Araçlar
- Başlangıç: 1.000 pazarlama bağlantısı için aylık 18 $'dan başlayan fiyatlarla
- CRM Suite Starter: 1.000 pazarlama bağlantısı için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla
- Profesyoneller: 2.000 pazarlama bağlantısı için aylık 800 $'dan başlayan fiyatlarla
HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (5.500+ yorum)
3. Surfer
Piyasadaki en iyi SEO araçlarından biri olan Surfer, işletmelerin arama motoru sonuçlarının ilk sayfasına çıkmasına yardımcı olmayı vaat ediyor. Buraya ulaşmak için temel süreç, rakiplere göre performansını kontrol etmek için otomatik bir içerik analizi ve yazarken içeriği iyileştirmek için ilgili anahtar kelimeleri gösteren gerçek zamanlı bir düzenleyicidir.
Surfer'ın en iyi özellikleri
- Surfer Content Editor, metninizi rakiplerinize göre gerçek zamanlı olarak puanlamak için içerik, anahtar kelime ve başlık önerileri sunar
- Kapsamlı bir anahtar kelime araştırma aracı, içeriklerinizi arama motorlarında sıralayabilecek konu ve kelime öbeklerini daha iyi anlamanıza yardımcı olur
- Otomatik yazma aracı Surfer AI, anında ve iyi sıralanan makaleler oluşturmanıza olanak tanır
- SEO denetim özellikleri, tüm web sitenizi müşterileri çekme yeteneğine göre değerlendirmenizi sağlar
Surfer sınırlamaları
- Kullanıcılar, içerik oluşturduktan sonra içerik düzenleyicide anahtar kelimeleri düzenleyemez
- Bazı analizler, eyleme geçirilebilir sonuçlar vermeden önce önemli ölçüde zaman alabilir
Surfer fiyatlandırması
- Temel: 69 $/ay
- Gelişmiş: 149 $/ay
- Maksimum: 249 $/ay
- Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Surfer puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (460+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (370+ yorum)
4. Buffer
Sosyal medya, inbound pazarlamanın otomasyon unsurunda önemli bir rol üstlenir ve Buffer bu alanda en iyi seçeneklerden biridir. Arayüzüne sosyal medya platformlarını ekledikten sonra, gönderilerinizi otomatik olarak planlayabilir ve inbound pazarlama kampanyalarınızı önceden planlayabilirsiniz.
Buffer'ın en iyi özellikleri
- Yayınlama ve planlama araçları, müşteri yolculuğu boyunca sosyal medya içeriğini optimize etmenizi sağlar
- Sosyal medya analizi ve raporları, kanala özel ve çok kanallı çabaların yatırım getirisini (ROI) gösterir
- Entegre bir AI asistanı, cümleleri yeniden yazmanıza, fikirler üretmenize ve yayın tarihlerini optimize etmenize yardımcı olur
- Merkezi yorum yönetimi, hedef kitlenizin ilgisini çekmenize ve müşteriler kazanmanıza yardımcı olur
Buffer sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, planlamayı zorlaştırabilecek Instagram entegrasyonlarında sorunlar yaşadığını bildirmiştir
- Sosyal medya için diğer pazarlama otomasyon platformlarına kıyasla nispeten pahalıdır
Buffer fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel özellikler: Kanal başına aylık 6 $
- Takımlar: Kanal başına aylık 12 $
- Ajans: 10 kanal için aylık 120 $
Buffer puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (980+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)
5. Canva
Başarılı bir inbound pazarlama için görsel öğeler gerekir. Grafikler, infografikler ve video pazarlama, her türlü inbound pazarlama taktiğinin temel bileşenleridir. İşte burada Canva devreye girer. Canva, görsel öğeleri hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak için kullanabileceğiniz sezgisel bir tasarım ve şablon yazılımıdır.
Canva'nın en iyi özellikleri
- Herkesin etkili tasarımlar oluşturabileceği sezgisel sürükle ve bırak arayüzü
- Inbound pazarlama kampanyaları ve kanallarında marka kimliğinizin tutarlı olmasını sağlayan önceden ayarlanmış ve özelleştirilebilir şablonlar
- Kapsamlı uzmanlık gerektirmeden video pazarlamanızı geliştiren basit video düzenleme araçları
- Müşteri yolculuğunuz için süreç haritalama aracı olarak bile kullanabileceğiniz çok yönlü işlevsellik
Canva sınırlamaları
- Tasarım düzenleyicisi basittir, ancak Adobe Creative Suite gibi diğer pazarlama araçlarının bazı gelişmiş özellikleri yoktur
- Görsel varlıklar indirildikten sonra kilitlenir, bu da yazılıma tekrar erişmeden gelecekteki düzenlemeleri imkansız hale getirir
Canva fiyatlandırması
- Canva Ücretsiz
- Canva Pro: Bir kullanıcı için aylık 14,99 $
- Canva for Teams: İlk beş kullanıcı için aylık 29,99 $
- Canva Nonprofit: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Canva puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (11.000+ yorum)
6. Google Analytics
Google'ın analiz paketi, uzun süredir web analizi için altın standarttır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Her iş için en önemli inbound pazarlama araçlarından biridir. Web trafiğini analiz etmek veya kullanıcılarınızın içeriğinizi bulmak için hangi anahtar kelimeleri aradığını belirlemek için kullanın. Raporlama ve hedef belirleme yoluyla analiz süreçlerinize pazarlama otomasyonu bile ekleyebilirsiniz.
Google Analytics'in en iyi özellikleri
- Güçlü analiz paketi, web sitenizdeki trafik kaynaklarını ve kullanıcı davranış akışlarını izler
- Hedef ve Hedef Değeri özellikleri, her bir dönüşümün değerini tam olarak tanımlayarak tek tek kampanyaların ROI'sini tahmin etmenizi sağlar
- E-ticaret entegrasyonları, satın alımları ve bu satın alımlara yönelik müşteri yolculuklarını derinlemesine izlemeyi sağlar
- Makine öğrenimi verileri raporları geliştirir ve yalnızca geçmiş veriler yerine tahmine dayalı analitik ile inbound pazarlama stratejinizi yönlendirmenizi sağlar
Google Analytics sınırlamaları
- Karmaşık arayüz, yeni kullanıcılar için bilgi bulmayı ve rapor oluşturmayı zorlaştırabilir
- Temel metriklerin ve anahtar performans göstergelerinin ötesine geçmek isteyen kullanıcılar için sınırlı özelleştirme olanakları vardır
Google Analytics fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Analytics 360: 12.500 $/ay
Google Analytics derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
7. Grammarly
Başarılı inbound pazarlama güvenilirliğe dayanır, bu nedenle en önemli inbound pazarlama araçlarından birinin, yazdığınız her şeyin profesyonel olmasını sağlayarak bu profesyonel güvenilirliği korumanıza yardımcı olması doğaldır. Grammarly, e-posta pazarlama kampanyaları, bir sonraki açılış sayfanız ve hatta satış sürecindeki bireysel tanıtım e-postaları gibi tüm yazılı içeriklerinizin mümkün olan en iyi şekilde okunmasını sağlar.
Grammarly'nin en iyi özellikleri
- MS Office, Google, web tarayıcıları ve diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak içeriğinizi otomatik olarak kontrol eder
- Gramer açısından doğru cümleleri ve paragrafları iyileştirmeye yardımcı olan gelişmiş düzenleme önerileri sunar
- İçerik yazma ve yeniden yazma konusunda yardımcı olan bir Generative AI aracı sunar
- İntihal denetleyicisi ile tüm içeriğin orijinal olmasını sağlar
Grammarly sınırlamaları
- İsimler ve diğer benzersiz kelimelerdeki bazı otomatik düzeltmeler yazma deneyimini bozabilir
- Gelişmiş düzenleme önerileri ve tarayıcı dışı entegrasyonlar dahil birçok özellik, ücretsiz sürümde mevcut değildir
Grammarly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Bir kullanıcı için aylık 12 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
Grammarly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (6.900+ yorum)
8. Intercom
Pazarlama otomasyonunda yapay zekanın yükselişi sayesinde, Intercom gibi araçlar giderek daha önemli inbound pazarlama araçları haline geliyor. Kullanıcılar, mevcut ve potansiyel müşterilerle konuşma etkileşimini geliştirmek için canlı sohbet ve yapay zeka destekli bir sohbet robotundan yararlanır.
Intercom'un en iyi özellikleri
- Paylaşılan gelen kutusu, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri takımlarınızın aynı sayfada kalmasını sağlar
- Çok kanallı teslimat seçenekleri web sitesi, e-posta ve SMS yoluyla mevcuttur
- Kapsamlı bilgi bankası ve yardım kitaplığı, aracı geliştirir ve zaman içinde kullanımını optimize eder
- Özellikle arka planda çalışan karmaşık AI motoru göz önüne alındığında etkileyici kullanım kolaylığı
Intercom sınırlamaları
- Reklam engelleyiciler bazen Intercom aracını reklam olarak işaretleyerek etkinliğini azaltır
- Bireysel müşteri desteği yavaş olabilir
Intercom fiyatlandırması
- Standart: 74 $/ay
- Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Intercom derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2.700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (970+ yorum)
9. Hello Bar
Adından da anlaşılacağı gibi Hello Bar, doğrudan web sitenize entegre olan bir potansiyel müşteri yakalama aracıdır. Bu araç, çeşitli açılır pencereler, çubuklar ve kaydırıcılar ile hedef kitlenizin dikkatini çekmenize, onları potansiyel müşterilere dönüştürmenize ve inbound pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olur.
Hello Bar'ın en iyi özellikleri
- Daha fazla web sitesi potansiyel müşterisi toplamak için geniş seçenek yelpazesi, bu aracı mevcut en çok yönlü potansiyel müşteri yakalama inbound pazarlama araçlarından biri haline getirir
- Kaydırma çubukları, diğer inbound pazarlama içeriklerinden dikkatleri dağıtmadan hedef kitlenizin ilgisini çeker
- Kullanıcı uyarıları, web sitesi ziyaretçilerine yolculuklarının anahtar noktalarında hedefli mesajlar gönderebilir
- Gelişmiş hedefleme, mesajları en alakalı noktalara yönlendirmenizi sağlar
Hello Bar sınırlamaları
- Yalnızca potansiyel müşterileri yakalayabilir, ancak bazı rakipleri daha kapsamlı pazarlama otomasyonu ve inbound pazarlama araçları sunar
- Sisteme yeni potansiyel müşteriler girdiğinde sınırlı bildirim özelliği
Hello Bar fiyatlandırması
- Başlangıç: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Büyüme: 29 $/ay
- Premium: 49 $/ay
- Elite: 99 $/ay
Hello Bar derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 3,5/5 (4+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (10+ yorum)
10. Calendly
Inbound pazarlama araçları hakkında yapılan herhangi bir tartışma, en azından pazarlama takvimini dikkate almadan tamamlanmış sayılmaz. Neyse ki, Calendly, hem şirket içinde hem de sizinle iletişime geçmeyi bekleyen potansiyel müşterilerle çevrimiçi toplantılar planlamak için piyasadaki en iyi araçtır.
Calendly'nin en iyi özellikleri
- Çift rezervasyon veya program çakışmalarını önleyen ve tüm tarafların takvimlerinde toplantıları otomatik olarak işaretlemenizi sağlayan yerel takvim entegrasyonu
- Takip için belirli potansiyel müşterileri belirli takım üyelerine atamayan inbound pazarlama takımları için paylaşılan takvimlerle entegrasyon
- ClickUp gibi diğer inbound pazarlama araçlarıyla Calendly entegrasyonlarının kapsamlı kitaplığı
- Otomatik takip ve planlanan toplantılardan önce gönderebileceğiniz ek bilgiler aracılığıyla pazarlama otomasyonu yetenekleri
Calendly sınırlamaları
- Her iki tarafta da planlama sürecini kesintiye uğratabilecek ara sıra meydana gelen çökmeler
- Kurumsal bir inbound pazarlama operasyonunda çok sayıda takvimin senkronizasyonunda zorluk yaşayabilirsiniz
Calendly fiyatlandırması
- Temel: Her zaman ücretsiz
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 8 $
- Profesyoneller: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 16 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Calendly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.800+ yorum)
En İyi Inbound Pazarlama Araçlarıyla Hedef Kitlenizi İkna Edin ve Dönüştürün
Inbound pazarlama stratejileri karmaşıktır, bu nedenle tek bir "en iyi" inbound pazarlama aracı olmadığını bilmek şaşırtıcı değildir.
En iyi stratejiler, araçların bir kombinasyonunu kullanır ve optimum performans için bunları entegre etmenin yollarını bulur.
ClickUp'ı örnek olarak alalım. Yazılımımız, sosyal medya planlaması veya gelişmiş web analitiği sunma iddiasında değildir. Ancak, bu hizmetleri gerçekleştiren inbound pazarlama araçlarıyla entegre olabilir ve sonuçta inbound pazarlama ile ilgili her şey için bir merkez oluşturur.
Ne bekliyorsunuz? Inbound pazarlama çabalarınızı güçlendirmek istiyorsanız, şimdi başlamak için doğru zaman. ÜCRETSİZ ClickUp hesabınızı bugün oluşturun.