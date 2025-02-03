2025'in En İyi 10 Inbound Pazarlama Yazılımı Aracı

Son birkaç yılda dijital pazarlamada büyük bir değişim yaşandı. Yapay zeka (AI) araçları gibi yeni trendler, pazarlama sürecinin büyük bir bölümünü kökünden değiştirebilir.

Ancak pazarlama stratejisinin özünde hala temel unsurlara odaklanmak yatmaktadır. Önemli olan, çabalarınızı yönlendirecek doğru temel felsefeyi bulmaktır. Ve birçok işletme için bu felsefe, inbound pazarlamadır.

Arama motorları için içerik optimizasyonundan e-posta pazarlamasına ve sosyal medya pazarlamasına kadar, geleneksel dış pazarlama stratejilerinden daha fazla potansiyel müşteriye ulaşabilir ve onları ikna edebilirsiniz.

Doğru inbound pazarlama araçlarını kullanarak, pazarlama stratejinizi uzun vadeli başarı için ayarlayın.

Doğru araçlar bunu otomatikleştirebilir, analizlerinizi eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilir ve inbound pazarlama stratejinizden daha fazla potansiyel müşteri ve satış elde etmenize yardımcı olabilir.

Inbound Pazarlama Nedir?

Inbound pazarlama, potansiyel müşterilerin okumak ve tüketmek isteyeceği değerli içerikler oluşturarak onları çekmeye çalışan bir pazarlama felsefesidir.

Herhangi bir inbound stratejisi, çok kanallı bir stratejidir. Bu strateji, birkaç temel bileşene odaklanırken tüm pazarlama çabalarınızı bir araya getirmenizi gerektirir:

Kapsamlı bir SEO stratejisi ve sitenize organik trafik çekmek için kapsamlı anahtar kelime araştırması içeren içerik pazarlama

Hedef kitlenizin ilgisini çekmek ve zaman içinde etkileşimi artırmak için sosyal medya yönetimi

İçerik yönetim sistemlerini ve yüksek kaliteli içeriği kullanarak yeni potansiyel müşteriler oluşturmak ve müşterileri çekmek için potansiyel müşteri oluşturma içeriği oluşturma

Sosyal medya gönderileriniz ve e-posta pazarlamanızdaki damla kampanyalarınız gibi her şeyi otomatikleştirebilen pazarlama otomasyonu

Bu karmaşıklıklar nedeniyle, her inbound pazarlama stratejisi kapsamlı bir pazarlama planlama sürecini içermelidir. Ancak doğru süreçleri uyguladığınızda, inbound pazarlama çabalarınız büyük bir başarıya ulaşabilir.

Inbound pazarlama ile mesajlarınızı müşteri yolculuğuyla uyumlu hale getirirsiniz. Yararlı içerikler oluşturmak, satış hunisinin üstünü doldurmaktan çok müşteri ilişkileri kurar. Hedef pazarınızdaki doğru müşterilere ulaştığınızda, satış boru hattınız için faydaları çok büyük olur.

Inbound pazarlama ve outbound pazarlama

Inbound pazarlama, outbound pazarlamadan basit bir şekilde farklıdır: İlki, faiz gösteren web sitesi ziyaretçilerini ve potansiyel müşterileri çekerken, ikincisi satış mesajlarını dışarıya yayar.

Outbound pazarlama, hızlı kazançlar elde etmeyi amaçlar ve kuşkusuz nispeten hızlı sonuçlar verebilir.

Ancak, ilgili içeriğe ve potansiyel müşteri yönetimine odaklanması sayesinde, müşterileri anında güven ve uzun vadeli ilişkiler kurma isteği ile çeken şey inbound pazarlamadır.

Inbound pazarlamayı mıknatıs tabanlı bir sistem olarak düşünün. İçerik stratejiniz arama trafiği ve sosyal medya etkinliği oluşturur, bu da potansiyel müşterilerin herkesin konuştuğu şeyi görmek istemesini sağlar.

Bu nedenle pazarlama ajansları bu seçeneğe yönelmeye başladı. Ayrıca, en iyi inbound pazarlama yazılımlarının listesinin pazarlama ajansı yazılımlarıyla büyük ölçüde örtüşmesinin de önemli bir nedeni budur.

Elbette, etkili inbound pazarlama stratejileri doğru pazarlama araçlarına ihtiyaç duyar. Bu konu çok kapsamlı olduğu için, pazarlama kampanyalarınızı geliştirmek için birden fazla araç kullanmak isteyebilirsiniz.

Örneğin, sosyal medya yönetimi, açılış sayfalarını yönetmekten farklı yaklaşımlar ve araçlar gerektirir. SEO araçları, etkili bir içerik stratejisi oluşturmanın bir başka yoludur.

Bu nedenle, en iyi inbound pazarlama platformlarının yer aldığı bu liste, özellikler açısından çok geniş bir aralıkta yer almaktadır ve inbound pazarlama stratejinizi optimize etmek için yararlanabileceğiniz bir dizi seçenek oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp'ın özelleştirilebilir platformu ve şablonlarıyla inbound pazarlama yaklaşımınızı optimize edin

İş yönetimi merkezi, çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. Pazarlama Takımları için ClickUp, takvim görünümleri, Kanban panoları, beyaz tahtalar ve gerçek zamanlı işbirliği fırsatları gibi araçlar sayesinde özellikle inbound pazarlama kampanyaları için uygundur.

Bu, mükemmel bir kurumsal pazarlama yazılımıdır. Ücretsiz bir hesap oluşturduktan sonra, pazarlama faaliyetlerinizi daha iyi yönetebilir ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bu bir analiz aracı değildir; geri bağlantı analizi, rakip analizi ve gelişmiş pazar araştırması için başka pazarlama araçlarına ihtiyacınız olacaktır

Sosyal medya entegrasyonları veya doğrudan blog yayını yayınlama özellikleri yoktur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. HubSpot

HubSpot aracılığıyla

HubSpot, inbound pazarlamanın öncülerinden biridir ve hatta bu terimi icat ettiğini iddia etmektedir. Bu nedenle, piyasadaki en kapsamlı inbound pazarlama aracı olması şaşırtıcı değildir.

Ama bu, onu hafife almak olur. HubSpot aslında, satış ekibinizin operasyonlarını, CRM'inizi ve inbound pazarlama stratejilerinizi iyileştirme seçenekleri de dahil olmak üzere bir dizi pazarlama aracının birleşimidir.

HubSpot'un en iyi özellikleri

CRM yazılımı gibi araçlar sayesinde pazarlama ve satış takımları arasında yakın uyum sağlayın

Açılış sayfaları, e-posta pazarlama ve içerik pazarlama için sürükle ve bırak düzenleyiciler

Çevrimiçi görünürlüğünüzü artırmak için entegre anahtar kelime araştırma aracı

Pazarlama ve satış süreçlerinizi iyileştirmek için web sitesi ziyaretçilerinin izlenmesi ve derinlemesine analizi

HubSpot sınırlamaları

Pazarlama otomasyonu iş akışları karmaşık olabilir ve öğrenmesi zor olabilir

Şablonların dışında açılış sayfaları oluşturmak zor olabilir ve manuel kodlama gerektirebilir

Arama motorları için gerçek veri analizi yok

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz Araçlar

Başlangıç: 1.000 pazarlama bağlantısı için aylık 18 $'dan başlayan fiyatlarla

CRM Suite Starter: 1.000 pazarlama bağlantısı için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyoneller: 2.000 pazarlama bağlantısı için aylık 800 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.500+ yorum)

3. Surfer

Via Surfer

Piyasadaki en iyi SEO araçlarından biri olan Surfer, işletmelerin arama motoru sonuçlarının ilk sayfasına çıkmasına yardımcı olmayı vaat ediyor. Buraya ulaşmak için temel süreç, rakiplere göre performansını kontrol etmek için otomatik bir içerik analizi ve yazarken içeriği iyileştirmek için ilgili anahtar kelimeleri gösteren gerçek zamanlı bir düzenleyicidir.

Surfer'ın en iyi özellikleri

Surfer Content Editor, metninizi rakiplerinize göre gerçek zamanlı olarak puanlamak için içerik, anahtar kelime ve başlık önerileri sunar

Kapsamlı bir anahtar kelime araştırma aracı, içeriklerinizi arama motorlarında sıralayabilecek konu ve kelime öbeklerini daha iyi anlamanıza yardımcı olur

Otomatik yazma aracı Surfer AI, anında ve iyi sıralanan makaleler oluşturmanıza olanak tanır

SEO denetim özellikleri, tüm web sitenizi müşterileri çekme yeteneğine göre değerlendirmenizi sağlar

Surfer sınırlamaları

Kullanıcılar, içerik oluşturduktan sonra içerik düzenleyicide anahtar kelimeleri düzenleyemez

Bazı analizler, eyleme geçirilebilir sonuçlar vermeden önce önemli ölçüde zaman alabilir

Surfer fiyatlandırması

Temel: 69 $/ay

Gelişmiş: 149 $/ay

Maksimum: 249 $/ay

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Surfer puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (370+ yorum)

4. Buffer

Via Buffer

Sosyal medya, inbound pazarlamanın otomasyon unsurunda önemli bir rol üstlenir ve Buffer bu alanda en iyi seçeneklerden biridir. Arayüzüne sosyal medya platformlarını ekledikten sonra, gönderilerinizi otomatik olarak planlayabilir ve inbound pazarlama kampanyalarınızı önceden planlayabilirsiniz.

Buffer'ın en iyi özellikleri

Yayınlama ve planlama araçları, müşteri yolculuğu boyunca sosyal medya içeriğini optimize etmenizi sağlar

Sosyal medya analizi ve raporları, kanala özel ve çok kanallı çabaların yatırım getirisini (ROI) gösterir

Entegre bir AI asistanı, cümleleri yeniden yazmanıza, fikirler üretmenize ve yayın tarihlerini optimize etmenize yardımcı olur

Merkezi yorum yönetimi, hedef kitlenizin ilgisini çekmenize ve müşteriler kazanmanıza yardımcı olur

Buffer sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, planlamayı zorlaştırabilecek Instagram entegrasyonlarında sorunlar yaşadığını bildirmiştir

Sosyal medya için diğer pazarlama otomasyon platformlarına kıyasla nispeten pahalıdır

Buffer fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: Kanal başına aylık 6 $

Takımlar: Kanal başına aylık 12 $

Ajans: 10 kanal için aylık 120 $

Buffer puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (980+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

5. Canva

Canva aracılığıyla

Başarılı bir inbound pazarlama için görsel öğeler gerekir. Grafikler, infografikler ve video pazarlama, her türlü inbound pazarlama taktiğinin temel bileşenleridir. İşte burada Canva devreye girer. Canva, görsel öğeleri hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak için kullanabileceğiniz sezgisel bir tasarım ve şablon yazılımıdır.

Canva'nın en iyi özellikleri

Herkesin etkili tasarımlar oluşturabileceği sezgisel sürükle ve bırak arayüzü

Inbound pazarlama kampanyaları ve kanallarında marka kimliğinizin tutarlı olmasını sağlayan önceden ayarlanmış ve özelleştirilebilir şablonlar

Kapsamlı uzmanlık gerektirmeden video pazarlamanızı geliştiren basit video düzenleme araçları

Müşteri yolculuğunuz için süreç haritalama aracı olarak bile kullanabileceğiniz çok yönlü işlevsellik

Canva sınırlamaları

Tasarım düzenleyicisi basittir, ancak Adobe Creative Suite gibi diğer pazarlama araçlarının bazı gelişmiş özellikleri yoktur

Görsel varlıklar indirildikten sonra kilitlenir, bu da yazılıma tekrar erişmeden gelecekteki düzenlemeleri imkansız hale getirir

Canva fiyatlandırması

Canva Ücretsiz

Canva Pro: Bir kullanıcı için aylık 14,99 $

Canva for Teams: İlk beş kullanıcı için aylık 29,99 $

Canva Nonprofit: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.000+ yorum)

6. Google Analytics

Google Analytics aracılığıyla

Google'ın analiz paketi, uzun süredir web analizi için altın standarttır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Her iş için en önemli inbound pazarlama araçlarından biridir. Web trafiğini analiz etmek veya kullanıcılarınızın içeriğinizi bulmak için hangi anahtar kelimeleri aradığını belirlemek için kullanın. Raporlama ve hedef belirleme yoluyla analiz süreçlerinize pazarlama otomasyonu bile ekleyebilirsiniz.

Google Analytics'in en iyi özellikleri

Güçlü analiz paketi, web sitenizdeki trafik kaynaklarını ve kullanıcı davranış akışlarını izler

Hedef ve Hedef Değeri özellikleri, her bir dönüşümün değerini tam olarak tanımlayarak tek tek kampanyaların ROI'sini tahmin etmenizi sağlar

E-ticaret entegrasyonları, satın alımları ve bu satın alımlara yönelik müşteri yolculuklarını derinlemesine izlemeyi sağlar

Makine öğrenimi verileri raporları geliştirir ve yalnızca geçmiş veriler yerine tahmine dayalı analitik ile inbound pazarlama stratejinizi yönlendirmenizi sağlar

Google Analytics sınırlamaları

Karmaşık arayüz, yeni kullanıcılar için bilgi bulmayı ve rapor oluşturmayı zorlaştırabilir

Temel metriklerin ve anahtar performans göstergelerinin ötesine geçmek isteyen kullanıcılar için sınırlı özelleştirme olanakları vardır

Google Analytics fiyatlandırması

Ücretsiz

Analytics 360: 12.500 $/ay

Google Analytics derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

7. Grammarly

Grammarly aracılığıyla

Başarılı inbound pazarlama güvenilirliğe dayanır, bu nedenle en önemli inbound pazarlama araçlarından birinin, yazdığınız her şeyin profesyonel olmasını sağlayarak bu profesyonel güvenilirliği korumanıza yardımcı olması doğaldır. Grammarly, e-posta pazarlama kampanyaları, bir sonraki açılış sayfanız ve hatta satış sürecindeki bireysel tanıtım e-postaları gibi tüm yazılı içeriklerinizin mümkün olan en iyi şekilde okunmasını sağlar.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

MS Office, Google, web tarayıcıları ve diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak içeriğinizi otomatik olarak kontrol eder

Gramer açısından doğru cümleleri ve paragrafları iyileştirmeye yardımcı olan gelişmiş düzenleme önerileri sunar

İçerik yazma ve yeniden yazma konusunda yardımcı olan bir Generative AI aracı sunar

İntihal denetleyicisi ile tüm içeriğin orijinal olmasını sağlar

Grammarly sınırlamaları

İsimler ve diğer benzersiz kelimelerdeki bazı otomatik düzeltmeler yazma deneyimini bozabilir

Gelişmiş düzenleme önerileri ve tarayıcı dışı entegrasyonlar dahil birçok özellik, ücretsiz sürümde mevcut değildir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Bir kullanıcı için aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.900+ yorum)

8. Intercom

Intercom aracılığıyla

Pazarlama otomasyonunda yapay zekanın yükselişi sayesinde, Intercom gibi araçlar giderek daha önemli inbound pazarlama araçları haline geliyor. Kullanıcılar, mevcut ve potansiyel müşterilerle konuşma etkileşimini geliştirmek için canlı sohbet ve yapay zeka destekli bir sohbet robotundan yararlanır.

Intercom'un en iyi özellikleri

Paylaşılan gelen kutusu, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri takımlarınızın aynı sayfada kalmasını sağlar

Çok kanallı teslimat seçenekleri web sitesi, e-posta ve SMS yoluyla mevcuttur

Kapsamlı bilgi bankası ve yardım kitaplığı, aracı geliştirir ve zaman içinde kullanımını optimize eder

Özellikle arka planda çalışan karmaşık AI motoru göz önüne alındığında etkileyici kullanım kolaylığı

Intercom sınırlamaları

Reklam engelleyiciler bazen Intercom aracını reklam olarak işaretleyerek etkinliğini azaltır

Bireysel müşteri desteği yavaş olabilir

Intercom fiyatlandırması

Standart: 74 $/ay

Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Intercom derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (970+ yorum)

9. Hello Bar

Hello Bar aracılığıyla

Adından da anlaşılacağı gibi Hello Bar, doğrudan web sitenize entegre olan bir potansiyel müşteri yakalama aracıdır. Bu araç, çeşitli açılır pencereler, çubuklar ve kaydırıcılar ile hedef kitlenizin dikkatini çekmenize, onları potansiyel müşterilere dönüştürmenize ve inbound pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olur.

Hello Bar'ın en iyi özellikleri

Daha fazla web sitesi potansiyel müşterisi toplamak için geniş seçenek yelpazesi, bu aracı mevcut en çok yönlü potansiyel müşteri yakalama inbound pazarlama araçlarından biri haline getirir

Kaydırma çubukları, diğer inbound pazarlama içeriklerinden dikkatleri dağıtmadan hedef kitlenizin ilgisini çeker

Kullanıcı uyarıları, web sitesi ziyaretçilerine yolculuklarının anahtar noktalarında hedefli mesajlar gönderebilir

Gelişmiş hedefleme, mesajları en alakalı noktalara yönlendirmenizi sağlar

Hello Bar sınırlamaları

Yalnızca potansiyel müşterileri yakalayabilir, ancak bazı rakipleri daha kapsamlı pazarlama otomasyonu ve inbound pazarlama araçları sunar

Sisteme yeni potansiyel müşteriler girdiğinde sınırlı bildirim özelliği

Hello Bar fiyatlandırması

Başlangıç: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Büyüme: 29 $/ay

Premium: 49 $/ay

Elite: 99 $/ay

Hello Bar derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,5/5 (4+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (10+ yorum)

10. Calendly

Calendly aracılığıyla

Inbound pazarlama araçları hakkında yapılan herhangi bir tartışma, en azından pazarlama takvimini dikkate almadan tamamlanmış sayılmaz. Neyse ki, Calendly, hem şirket içinde hem de sizinle iletişime geçmeyi bekleyen potansiyel müşterilerle çevrimiçi toplantılar planlamak için piyasadaki en iyi araçtır.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Çift rezervasyon veya program çakışmalarını önleyen ve tüm tarafların takvimlerinde toplantıları otomatik olarak işaretlemenizi sağlayan yerel takvim entegrasyonu

Takip için belirli potansiyel müşterileri belirli takım üyelerine atamayan inbound pazarlama takımları için paylaşılan takvimlerle entegrasyon

ClickUp gibi diğer inbound pazarlama araçlarıyla Calendly entegrasyonlarının kapsamlı kitaplığı

Otomatik takip ve planlanan toplantılardan önce gönderebileceğiniz ek bilgiler aracılığıyla pazarlama otomasyonu yetenekleri

Calendly sınırlamaları

Her iki tarafta da planlama sürecini kesintiye uğratabilecek ara sıra meydana gelen çökmeler

Kurumsal bir inbound pazarlama operasyonunda çok sayıda takvimin senkronizasyonunda zorluk yaşayabilirsiniz

Calendly fiyatlandırması

Temel: Her zaman ücretsiz

Essentials: Kullanıcı başına aylık 8 $

Profesyoneller: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.800+ yorum)

Inbound pazarlama stratejileri karmaşıktır, bu nedenle tek bir "en iyi" inbound pazarlama aracı olmadığını bilmek şaşırtıcı değildir.

En iyi stratejiler, araçların bir kombinasyonunu kullanır ve optimum performans için bunları entegre etmenin yollarını bulur.

ClickUp'ı örnek olarak alalım. Yazılımımız, sosyal medya planlaması veya gelişmiş web analitiği sunma iddiasında değildir. Ancak, bu hizmetleri gerçekleştiren inbound pazarlama araçlarıyla entegre olabilir ve sonuçta inbound pazarlama ile ilgili her şey için bir merkez oluşturur.

Ne bekliyorsunuz? Inbound pazarlama çabalarınızı güçlendirmek istiyorsanız, şimdi başlamak için doğru zaman. ÜCRETSİZ ClickUp hesabınızı bugün oluşturun.