2025'te Kariyerinizi İlerletmek İçin En İyi 11 Proje Yönetimi Sertifikası

Heyecan verici bir dönem: Project Management Institute (PMI) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2030 yılına kadar küresel ekonominin taleplerini karşılamak için 25 milyon ek proje uzmanı gerekecek.

Günümüzün iş piyasasında, proje yöneticileri proje yönetimi sertifikalarının önemini ve bu sertifikaların potansiyel işverenler nezdindeki pazarlanabilirliklerini nasıl artırabileceğini sorgulamaktadır. Bu sertifikalar, proje yönetimi bilgisi, uzmanlığı ve mesleki gelişime olan bağlılığın somut kanıtıdır. ?

Farklı faiz alanlarına sahip en iyi 11 sertifikayı kısa listeye aldık ve sertifika yolculuğunuza başlamak için verimli ipuçları haritalandırdık. Ancak daha derine inmeden önce, proje yöneticileri için sertifikasyonun temellerini anlamakla başlayalım.

Proje Yönetimi Sertifikası nedir?

Proje yönetimi sertifikası, bir kişinin proje yönetimi alanındaki bilgi, beceri ve uzmanlığını doğrulayan profesyonel bir yeterlilik belgesidir. Proje yöneticisinin, akredite kurumlar veya kuruluşlar tarafından belirlenen eğitim, deneyim ve sınav gibi belirli gereksinimleri karşıladığını gösterir.

Sertifikalar, proje yöneticilerinin farklı proje yönetimi metodolojileri, ilkeleri, en iyi uygulamaları ve teknikleri hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu sertifikalar, başarılı bir proje yönetiminin çeşitli yönlerini kapsar: Proje planlama, yürütme, izleme, risk yönetimi, iletişim, paydaş katılımı ve liderlik.

Ancak tüm proje yönetimi sertifikaları her sektör ve proje yöneticisi rolü için oluşturulmamıştır. Bugün mevcut olan en iyi sertifikalardan bazılarına daha yakından bakalım! ?

en İyi 11 Proje Yönetimi Sertifikası

1. Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) Sertifikası

Faiz konusu: Proje yönetimi liderliği Sunulan: Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI)Sınav ücreti: Üye olmayanlar: 575 $, PMI üyeleri: 405

Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) Sertifikası, proje yönetimi standardındaki yeterliliği tanır. Sertifika sınavı, adayların proje yürütme, entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite yönetimi, iletişim, tedarik ve paydaş yönetimi alanlarındaki bilgilerini değerlendirir. Adayların proje yönetimi metodolojilerini ve tekniklerini gerçek dünya senaryolarında uygulama becerilerini değerlendirir.

PMP sertifikasına hak kazanmak için adayların lise diplomasına veya eşdeğer bir diplomaya ve son sekiz yıl içinde beş yıllık proje yönetimi deneyimine sahip olması gerekir.

Alternatif olarak, dört yıllık bir dereceye sahip adayların son sekiz yıl içinde en az üç yıl proje yönetimi deneyimi olması gerekir.

Sertifikanızın geçerliliğini ve para birimini korumak için, aktif öğrenme ve mesleki gelişim yoluyla üç yıllık bir döngü içinde 60 Mesleki Gelişim Birimi (PDU) kazanmanız gerekir. Bu PDU'lar, alanınızdaki büyüme ve uzmanlığa olan bağlılığınızı gösterir!

2. Sertifikalı Proje Yönetimi Uzmanı (CAPM) Sertifikası

Faiz konusu: Giriş seviyesi proje liderliğiSunulan: Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI)Sınav ücreti: Üye olmayanlar: 300 $, PMI üyeleri: 225

Proje Yönetimi Sertifikalı Uzman Yardımcısı (CAPM) Sertifikası, sahip olduğunuz proje yönetimi bilgi ve becerilerini kanıtlayan profesyonel bir sertifikadır. Sınav, proje kapsamının geliştirilmesi, gereksinimlerin toplanması, bütçenin oluşturulması, faaliyetlerin planlanması, ilerlemenin izlenmesi ve daha fazlasını kapsar.

Sınavda çıkacak kavramları derinlemesine anlamanıza yardımcı olacak eğitim kurslarına ve seminerlere katılabilirsiniz. Ayrıca, sınava hazır olup olmadığınızı ölçmenize yardımcı olacak deneme sınavları da mevcuttur.

Bu giriş seviyesi sertifika, proje koordinatörü ve junior proje yöneticisi gibi proje yönetimi rollerine fırsatlar sunar. Sınava girmek için adayların lise diploması gibi bir ortaöğretim diplomasına ve en az 23 saatlik proje yönetimi eğitimi almış olmaları gerekir.

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3. Program Yönetimi Uzmanı (PgMP) Sertifikası

Faiz konusu: Program yönetimiSunulan: Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI)Sınav ücreti: Üye olmayanlar: 1.000 $, PMI üyeleri: 800

Program Yönetimi Uzmanı (PgMP) Sertifikası, program yönetimindeki mükemmelliği ve ustalık düzeyini onaylar. Karmaşık programları yönetme ve denetleme konusunda en üst düzey uzmanlığı gösterir. Bir program, örneğin bir organizasyonel değişiklik gibi ortak bir hedefe ulaşmak için birbirine bağlı ve bir bütün olarak yönetilen birden fazla projenin toplamıdır.

PgMP sertifika sınavı, adayları program stratejisi uyumu, yönetişim, yaşam döngüsü yönetimi, fayda yönetimi, paydaş yönetimi ve risk yönetimi gibi alanlarda değerlendirir. Program yönetimi ilkelerini gerçek dünya senaryolarına uygulama becerilerini değerlendirir. Sonuç olarak, program yöneticileri büyük ölçekli girişimleri etkili bir şekilde koordine edebilir.

PgMP için ön koşullar, dört yıllık proje yönetimi deneyimi ile bir yüksek lisans derecesi veya bir Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) sertifikası ve son 15 yıl içinde dört yıllık program yönetimi deneyimidir.

Alternatif olarak, dört yıllık bir dereceye ve dört yıllık proje yönetimi deneyimine sahip adaylar veya Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) ve son 15 yıl içinde dört yıllık program yönetimi deneyimine sahip adaylar da başvurabilir.

PgMP sertifikanızı aktif tutmak için, üç yıllık bir dönem içinde 60 mesleki gelişim birimi (PDU) biriktirmeniz gerekir.

4. PMI Agile Sertifikalı Uygulayıcı (PMI-ACP) Sertifikası

Faiz konusu: Çevik takım yönetimiSunulan: Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI)Sınav ücreti: Üye olmayanlar: 495 $, PMI üyeleri: 435

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Sertifikası, Agile proje yönetimi uygulamalarındaki uzmanlığı tanır. Agile ilkeleri, çerçeveleri (Scrum, Kanban, Lean, XP) ve karmaşıklığı yönetme ve sürekli iyileştirme sağlama becerisini kapsamlı bir şekilde anladığınızı gösterir.

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) sertifikasına hak kazanmak için adayların belirli ön koşulları sağlaması gerekir. Bu ön koşullar, eğitim, mesleki deneyim ve çevik uygulamalar konusunda eğitimden oluşur.

PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) sertifikanızı aktif tutmak için, üç yıllık bir dönem içinde Agile konularıyla ilgili 30 profesyonel gelişim birimi (PDU) kazanmanız gerekir.

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5. Portföy Yönetimi Uzmanı (PfMP) Sertifikası

Faiz konusu: Portföy yönetimiSunulan: Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI)Sınav ücreti: Üye olmayanlar: 1.000 $; PMI üyeleri: 800

Portföy Yönetimi Uzmanı (PfMP) Sertifikası, projeleri ve programları kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirme, kaynakları optimize etme ve iş değerini en üst düzeye çıkarma konusunda olağanüstü uzmanlığa sahip kişileri tanır.

Portföy yönetimi, stratejik hedeflere ulaşmak için projeleri, programları ve girişimleri yönetmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Bir kişinin portföyleri yönetme, yatırımlara öncelik verme, riskleri ve ödülleri dengeleme ve kaynak kullanımını optimize etme becerisini gösterir.

PfMP için ön koşullar arasında ikinci bir derece ve yedi yıllık portföy yönetimi deneyimi bulunmaktadır. Adayların son 15 yıl içinde sekiz yıllık profesyonel iş deneyimi olmalıdır.

PfMP (Portföy Yönetimi Uzmanı) sertifikanızı aktif tutmak için, üç yıllık bir dönem içinde portföy yönetimi konularıyla ilgili 60 mesleki gelişim birimi (PDU) kazanmanız gerekir.

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6. Sertifikalı ScrumMaster (CSM) Sertifikası

Faiz konusu: Takımlar ve endüstrilerle çevik çalışma yöntemleri Sunulan: Farklı öğrenme biçimlerine sahip birden fazla eğitmenMaliyet: Fiyatlandırma ayrıntıları için Sertifikalı ScrumMaster (CSM) sağlayıcısına başvurun

Sertifikalı ScrumMaster (CSM), etkili proje yönetimi için bir Agile çerçevesi olan Scrum'da bireyin uzmanlığını doğrular. Sertifikalı proje yöneticileri, Scrum uygulamalarını hayata geçirirken işlevler arası takımlara ve kuruluşlara rehberlik etmek için Scrum ilkelerini kapsamlı bir şekilde kavrarlar.

Katılımcılar, Scrum'ı gerçek dünya senaryolarında uygulamak için pratik beceriler edinir. Eğitim, işbirliği, kendi kendini organize etme ve sürekli iyileştirmeyi vurgular ve CSM'lerin yüksek performanslı, kendi kendini yöneten takımlar oluşturmasını sağlar.

CSM proje yönetimi sertifikalarını almak, Scrum Master, Agile koçu veya Agile proje yöneticisi gibi roller dahil olmak üzere çeşitli kariyer fırsatlarının kapılarını açar.

7. PMI Risk Yönetimi Uzmanı (PMI-RMP) Sertifikası

Faiz konusu: Risk yönetimiSunulan: Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI)Sınav ücreti: Üye olmayanlar: 670 $, PMI üyeleri: 520

PMI Risk Yönetimi Uzmanı (PMI-RMP) Sertifikası, risk yönetimi konusunda ileri düzeyde uzmanlığa sahip kişileri tanır. Riskleri belirleme, değerlendirme ve azaltma becerilerini doğrular.

PMI-RMP sertifikalı profesyoneller, riskleri proaktif olarak belirleme, etkilerini analiz etme ve proje hedefleri üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirgemek için stratejiler geliştirme konusunda derin bir anlayışa sahiptir. Paydaşların güvenini artırır, proaktif bir risk kültürünü teşvik eder ve daha iyi karar vermeyi kolaylaştırır.

Sertifika programı risk planlaması, tanımlama, değerlendirme, yanıt planlaması ve izlemeyi kapsar. Profesyonellere, proje yaşam döngüsü boyunca riskleri yönetmek için bütünsel bir yaklaşım sağlar.

PMI'nın diğer proje yönetimi sertifikaları gibi, PMI-RMP'nin de uygunluk koşulları vardır. Adayların, son beş yıl içinde üç yıllık proje risk yönetimi deneyimi ve 40 saatlik proje risk yönetimi eğitimi ile birlikte ortaöğretim diplomasına sahip olmaları gerekir.

Alternatif olarak, son beş yıl içinde iki yıllık proje risk yönetimi deneyimi ve 30 saatlik proje risk yönetimi eğitimi olan dört yıllık bir dereceye sahip adaylar da başvurabilir.

8. BT Altyapı Kütüphanesi (ITIL) Temel Sertifikası

Faiz konusu: BT hizmet yönetimiSunulan: Farklı öğrenme biçimlerine sahip birden fazla sağlayıcıMaliyet: Fiyatlandırma ayrıntıları için bir ITIL Foundation Sertifikası sağlayıcısına başvurun

ITIL Foundation Sertifikası, ITIL kavramları, ilkeleri ve süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sunar. BT hizmetlerini iş hedefleriyle uyumlu hale getirir, hizmet sunumunu optimize eder ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

ITIL Foundation sertifikası, kariyer gelişimini destekleyerek ve uzmanlığı onaylayarak bireylere fayda sağlar. BT uzmanlarıyla etkili iletişim ve işbirliği sağlar.

Kuruluşlar için ITIL sertifikalı profesyoneller, mükemmelliği ve hizmet odaklılığı teşvik ederek müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği artırır. BT olaylarını, sorunlarını ve değişikliklerini etkili bir şekilde yönetirler.

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9. Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçeve (SAFe) Sertifikası

Faiz konusu: Büyük ölçekli çevik dönüşümSunulan: Farklı öğrenme biçimlerine sahip birden fazla sağlayıcıMaliyet: Fiyatlandırma ayrıntıları için Scaled Agile ile iletişime geçin

Scaled Agile Framework (SAFe) Sertifikası, Agile dönüşümlerini uygulamada ve büyük ölçekli yazılım ve sistem geliştirmede değer yaratmada deneyimli profesyonelleri tanır.

SAFe sertifikalı profesyoneller, proje programları ve sistem geliştirmedeki zorlukların üstesinden gelmek için Lean, Scrum, Kanban ve DevOps gibi Agile metodolojileri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurlar.

SAFe'nin avantajları, gelişmiş işbirliği, daha hızlı pazara sunum ve artırılmış iş çevikliği ile kuruluşlara da uzanır. SAFe sertifikalı profesyoneller bu dönüşümü yönlendirir ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

10. Sertifikalı Proje Yönetimi Uzmanı (CPMP) Sertifikası

Faiz konusu: Satış ve pazarlama proje yönetimi Sunulan: Amerikan Endüstri Sertifikasyon Enstitüsü (AiCi)Maliyet: Fiyatlandırma ayrıntıları için AiCi ile iletişime geçin

Sertifikalı Proje Yönetimi Uzmanı (CPMP) programı, profesyonellerin pazarlama yetkinliklerini geliştirmelerine olanak tanır. Küçük işletme sahiplerinden hesap yöneticilerine kadar, farklı proje yönetimi kariyer alanlarını kapsayan özel içerikler mevcuttur.

Program, iş pazarlama çerçevelerinin tanımlanması, denetim ve analizlerin gerçekleştirilmesi, etkili pazarlama ve satış yönetim sistemlerinin uygulanması ve rekabetçi stratejilerin geliştirilmesi dahil olmak üzere çeşitli pazarlama konularını kapsar.

Bu sertifikalar, özgeçmişinizi zenginleştirme, satış ve pazarlama bilgilerinizi doğrulama, grup eğitimi fırsatları ve yakında sertifika alacak profesyonellerle ağ kurma gibi avantajlar sunar.

ClickUp Gösterge Panelinde görevleri, kaynakları ve proje ilerlemesini izleme ve takip etme

11. Google Proje Yönetimi Uzmanlık Sertifikası

Faiz konusu: Proje yönetimi, stratejik düşünme, risk yönetimiSunulan: Google Kariyer Sertifikaları ve CourseraMaliyet: 7 günlük ücretsiz deneme döneminden sonra Coursera'da aylık 49 ABD doları

Google Proje Yönetimi Uzmanlık Sertifikası, proje yönetimi kavramları ve uygulamalarına kapsamlı bir giriş sağlar. Bu alanda kariyerine başlamak veya kariyerini geliştirmek isteyen kişiler için tasarlanmıştır.

Bu program, proje planlama, zamanlama, bütçeleme ve risk yönetimi gibi temel konulardan proje liderliği ve takım işbirliği gibi ileri düzey konulara kadar beş kursu kapsar. Ayrıca Google E-Tablolar, Dokümanlar, Slaytlar ve Drive gibi araçlarla pratik deneyim de sunar.

Son proje olarak, öğrenciler Google Çalışma Alanı platformunu kullanarak simüle edilmiş bir proje senaryosunda becerilerini uygularlar. Öğrenciler, verilen zaman ve bütçe içinde görevleri tamamlama becerilerine göre değerlendirilir. Kursu tamamlayan öğrenciler, Google ve dünya çapındaki işverenler tarafından tanınan bir sertifika alırlar.

Proje Yönetimi Sertifikası Almaya Değer mi?

Bir proje yönetimi sertifikası, tüm gereksinimlerinizi karşılıyorsa değerlidir: proje yönetimi hedefleri , nitelikler, öğrenme tercihleri, kurs içeriği, akreditasyon, profesyonel ağ, maliyet ve destek seviyesi.

Sertifika seçeneklerini incelerken, eğitim programının AI (yapay zeka) gibi güncel sektör trendlerine uyum sağlamak için en son ne zaman güncellendiğini kontrol etmek ve en yeni proje yönetimi araçlarına atıfta bulunmak faydalı olacaktır. ⚙️

Proje yönetimi becerilerinizi geliştirmek için daha fazla pratik deneyim kazanmak istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin! Yüksek puan alan ücretsiz proje yönetimi yazılımımız, tüm sektörlerden her boyuttaki takımın tek bir platformda birlikte çalışması için tasarlanmıştır.

Bir Sonraki Projeniz: ClickUp'ta Sertifika Sınavınız için Çalışma Programı Oluşturun

Proje yönetimi sertifikalarını almak, mevcut deneyiminize ve programınıza bağlı olarak birkaç ay veya birkaç yıl sürebilir. ClickUp, kapsamlı ders programınızı yönetilebilir çalışma oturumlarına bölmek için birden fazla yol sunar. Hedefler ve amaçlar belirleyin, esnek zaman çizelgeleri oluşturun ve ödevleri görevlere ve alt görevlere bölün! ?‍?

ClickUp ile, çalışma materyallerinizi izlemek ve uygulanabilir bir plan oluşturmak için yüzlerce verimlilik aracına erişebilirsiniz. Proje yönetimi eğitiminizi kolaylaştırmak için beş ipucu.

İpucu #1: Bir proje yönetimi sertifikası çalışma grubu oluşturun

Bir grup projesi üzerinde çalışırken, istediğiniz sayıda sınıf arkadaşınızı ClickUp Çalışma Alanınıza davet etme esnekliğine sahipsiniz. Bu işbirliği ortamında, tüm görevleri verimli bir şekilde atayabilir ve tek bir platformda sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

Ek bir gizlilik katmanı için, çalışma arkadaşlarınızı Çalışma Alanınıza misafir olarak davet edin. Bu, kontrolü elinizde tutmanıza ve yalnızca seçtiğiniz Klasörlere, Listelere veya belirli görevlere erişim izni vermenize olanak tanır. Proje ayrıntılarınızı düzenli ve gizli tutarken güvenli bir şekilde işbirliği yapmanın özgürlüğünün tadını çıkarın. ?

Başlamak için Çalışma Alanı Kenar Çubuğunun sağ alt köşesindeki Davet Et düğmesine dokunarak istediğiniz kişiyi hızlıca davet edin!

ClickUp Belgeleri, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar

İpucu #2: Tüm çalışma materyallerini izleyin

Doğru çalışma materyallerini toplamak, proje yönetimi sertifika sınavına hazırlanmaya başlamak için harika bir yoldur. Planladığınız sınavın müfredatını inceleyerek başlayın ve ihtiyacınız olan tüm kitap, kılavuz ve alıştırma sınavlarına sahip olduğunuzdan emin olun.

Mümkünse, alandaki diğer profesyonellere, yardımcı olabilecek uygulama sınavları gibi kaynaklar olup olmadığını sorun. Ayrıca, sorular sorabileceğiniz ve sınavı daha önce girmiş deneyimli proje yöneticilerinden tavsiye alabileceğiniz çevrimiçi forumları ve toplulukları araştırmak da iyi bir fikirdir. ✔️

Tüm materyallerinizi topladıktan sonra, her bir kaynağı ne zaman ve nasıl kullanacağınızı özetleyen bir Materyal Listesi oluşturun. Bu, çalışmanıza odaklanmanızı kolaylaştıracak ve tüm konuları aşırı yüklenmeden kapsayacak kadar yeterli zamanınız olmasını sağlayacaktır.

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İpucu #3: Önemli başarıları görselleştirmek için dönüm noktaları ekleyin

Herkesin programı farklıdır, bu nedenle yaşam tarzınıza ve günlük taahhütlerinize uygun bir çalışma planı oluşturmak önemlidir. Sınava ne zaman gireceğinizi bilmek, hazırlık sürecinde önemli bir adımdır. ?

Sınava girmek istediğiniz tarihi net bir şekilde belirleyin ve oradan geriye doğru çalışarak ulaşmanız gereken kontrol noktaları (veya Dönüm Noktaları) ekleyin. Bu, her konuyu ne zaman bitirmeniz gerektiğine dair sağlam bir zaman çizelgesi oluşturmanıza ve kendinize karşı da bir sorumluluk bilinci geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Sınav tarihi belirlendikten sonra, sınava kadar kalan haftaları geri saymaya başlayın. Sınav tarihinden birkaç hafta önce hazırlıklarınızın çoğunu tamamlamayı hedefleyin, böylece son dakika konularını veya sorularınızı gözden geçirmek için yeterli zamanınız olur!

İpucu #4: Tüm geçmiş proje yönetimi deneyimlerinizi bir belgede toplayın

Proje yönetimi sertifika sınavına girmek için, genellikle uygunluk gereksinimlerini karşılamak üzere geçmiş deneyimlerinizi kanıtlamanız gerekir. Gerekli tüm bilgileri kolayca gönderebilmek için, tüm bu bilgileri tek bir kolay erişilebilir konumda içeren bir ClickUp Belgesi oluşturun. Böylece, sınava başvurma zamanı geldiğinde, gerekli tüm ayrıntıları bulmak için uğraşmak zorunda kalmazsınız. ?

PRO İPUCUClickUp Üniversitesi'ni duydunuz mu? Ücretsiz, kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz çevrimiçi öğrenme platformumuz, platformun temel özelliklerini derinlemesine keşfetmenizi sağlar ve tamamladığınızda sertifika verir. Takımlarla nasıl işbirliği yapacağınızı, otomasyon tarifleri oluşturmayı, proje iş akışları oluşturmayı ve daha fazlasını öğrenin!

İpucu #5: Yineleyen görevlerle zaman kazanın

Planlama, zamanlama ve hatta kaynak yönetimi için Google, Outlook veya Apple takvimlerinizi ClickUp'taki Takvim görünümüne bağlayın!

Sınava kadar haftalık veya aylık olarak tekrar tekrar ortaya çıkacak belirli görevler vardır. Özellikle iş ve kişisel taahhütleriniz arasında çalışıyorsanız, manuel olarak yapmanız gereken görevlerin sayısını azaltmak için sistemler ve rutinler oluşturmanız daha iyidir.

Sıklığı ve son teslim tarihini tamamen özelleştirme seçeneğiniz vardır, bu da size en uygun şekilde çalışmak için daha fazla esneklik sağlar! ⚡️

ClickUp'ta görevleri zamana veya etkinliğe göre yinelenmek üzere ayarlayın

Proje Yönetimi Sertifikalarıyla Kariyerinizi Geliştirin

Proje yönetimi sertifikalarının çoğu, sınav gününe hazırlanmanız için gerekli materyalleri içerir. Henüz hazır değilseniz ama öğrenmeye devam etmek istiyorsanız, proje yöneticileri ve takımlar için proje ve görevleri yönetmeye yönelik uzman ipuçları içeren ücretsiz bir haber bültenimiz var.

Ekonomik belirsizliğin yaşandığı bir dönemde, sahip olduğunuz zamanla ne yapacağınıza karar vermek büyük bir baskı yaratır. Bu yüzden, omuzlarınızı gevşetin, kendinizi yansıtmak için biraz zaman ayırın ve sizi mutlu eden şeyleri keşfedin. Proje yönetimi profesyonellerinden ve meraklılarından oluşan harika bir topluluk var ve sizin de bu topluluğun bir parçası olmanıza çok seviniyoruz!