En İyi 7 Agile Proje Yönetimi Sertifikası (2025)

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Agile proje yönetimi sertifikası almakla ilgileniyor musunuz?

Agile metodolojisi birçok avantaj sunar.

Daha yüksek kaliteli ürünler, daha iyi proje kontrolü, artan yatırım getirisi ve en önemlisi, daha mutlu müşteriler.

Agile proje yönetimi hakkında her şeyi öğrenmenin sertifika almaktan daha iyi bir yolu olabilir mi? Ayrıca, sertifikalı bir Agile uzmanı olarak özgeçmişinize değer katacaksınız.

Ancak doğru Agile sertifikasını seçmek sizi böyle hissettiriyor mu?

Aslında, böyle olmak zorunda değil!

Bu makalede, Agile proje yönetimi sertifikasının ne olduğunu ve neden ihtiyacınız olduğunu öğreneceksiniz. Ayrıca, alabileceğiniz yedi mükemmel sertifikayı ve 2021'de etkili bir Agile proje yönetimi uzmanı olmak için sertifikanızı nasıl kullanabileceğinizi de vurgulayacağız.

Harika bir iş yeri, olağanüstü insanları zorlu sorunlarla bir araya getirir. Hemen işe koyulup proje yönetimi becerilerinizi sergilemek için sabırsızlanıyor musunuz? Harika bir şeyin parçası olmak ister misiniz? Muhteşem takımımıza katılın!

Hadi başlayalım.

Çevik Proje Yönetimi Sertifikası Nedir?

Agile proje yönetimi sertifikası, bir kişinin Agile ortamında projeleri verimli bir şekilde yönetme becerilerini ve yeteneklerini resmi olarak onaylayan bir belgedir.

Agile proje yönetimi sertifikası almak, özgeçmişinize değer katmakla kalmaz, aynı zamanda projeleri çeviklikle yönetme konusunda bir adım daha ileri gitmenize yardımcı olur.

Peki, Agile proje yönetimi nedir?

Agile proje yönetiminde, bir projeyi sprintler halinde geliştirirsiniz.

Bir dakika... "sprint" koşmak gibi mi?

Kesinlikle hayır!

Bu, Agile'ın oluşturucuları tarafından yapılan akıllıca bir kelime oyunudur.

Geleneksel proje yönetiminden farklı olarak, Agile yaklaşımında büyük bir proje, sprint adı verilen daha küçük geliştirme döngülerine bölünür.

Her sprintin sonunda, müşterinin geri bildirimlerini alır, değişiklikleri bir sonraki döngüde uygular ve ardından ürünü teslim edersiniz.

Avantajı nedir?

Bu sürekli iyileştirme, müşterilerin geliştirme sürecine aktif olarak katılmasını sağlar ve onların ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan bir ürün geliştirmenize yardımcı olur.

Neden Agile Proje Yönetimi Sertifikasına İhtiyacınız Var?

Agile yönetim sertifikası almak, bu proje metodolojisine olan bağlılığınızı gösterir. Bire bir eğitim deneyimi yaşarken, projeleri yönetmek ve başarıyla tamamlamak için Agile tekniklerini öğreneceksiniz. Bu, becerilerinizi ve bilgilerinizi artırmanıza ve yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Bunu önlemek için, Agile proje yönetimi sertifikasına neden ihtiyacınız olduğuna dair üç anahtar nedene bir göz atalım:

1. Agile proje yönetimi becerilerinizi geliştirin

Bir Agile projesini yönetmek için, aşağıdakiler gibi temel kavramları bilmeniz gerekir:

Bunları öğrenmenin iki yolu vardır:

Agile projeleri yöneterek

Özel bir sertifika programına kaydolmak

İş başında öğrenmek harika olsa da, bunu yapabileceğiniz fırsatlar bulmak zor olabilir. Sonuçta, bir şirket neden Agile deneyimi olmayan bir yöneticiyi Agile bir projeyi yönetmesi için işe alsın ki?

Ayrıca, kendinizi iş başında öğrenmekle sınırlamak, gerekli bilgileri kavramak için aylarca zaman harcamanıza neden olabilir.

Ancak özel bir sertifika programında bu kavramları çok daha hızlı öğrenebilirsiniz!

Avantajları nelerdir?

Bu Agile kavramlarını öğrenerek becerilerinizi geliştirecek ve Agile ortamında projeleri yönetmek için bir adım önde başlayacaksınız.

2. Rolünüze olan bağlılığınızı gösterir

Agile yönetim sertifikası almak, bu proje metodolojisine olan bağlılığınızı gösterir.

Bire bir eğitim deneyimi yaşarken, projeleri yönetmek ve başarıyla tamamlamak için Agile tekniklerini öğreneceksiniz. Bu, becerilerinizi ve bilgilerinizi artırmanıza ve yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Bu, işverenlere Agile konusunda uzmanlaşmaya kararlı olduğunuzu gösterir ve Agile proje yöneticisi olma şansınızı artırır.

3. Agile projelerle kolayca başa çıkmanıza yardımcı olur

Bir Agile proje yönetimi uzmanından, projenin başarıyla tamamlanmasının önündeki tüm engelleri aşması beklenir. Bu, Agile ilkelerinin uygulanmasından Agile törenlerinin düzenlenmesine kadar her şey olabilir.

Peki bu engelleri nasıl aşabilirsiniz?

Basit: Agile yönetim kursu ile!

Bu proje yönetimi eğitim kursları, zorlukları doğru şekilde ele almak için stratejiler öğretir. Bu, sorunları büyümeden önce tespit etmenize yardımcı olarak hem zamandan hem de diğer kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar!

Bu en iyi ürün yönetimi sertifikalarını da mutlaka inceleyin!

En iyi çevik proje yönetimi sertifikası hangisidir?

Agile proje yönetimi sertifikaları kariyer yoluna göre değişir, ancak çoğu zaman PMP ve CSM sertifikalarıdır. PMP, belirli bir alanda yönetici olarak dikkat çekmek için iyidir, CSM ise agile scrum çerçevesi için idealdir.

2021'in En İyi 7 Agile Proje Yönetimi Sertifikası

Sertifika kursunu seçmenin en iyi yolu nedir?

Muhtemelen buradaki en iyi fikir değil...

İhtiyaçlarınıza uygun bir şey seçmek istiyorsunuz, değil mi?

Size en uygun sertifikayı bulmanıza yardımcı olmak için, özenle seçilmiş yedi Agile proje yönetimi sertifikasının listesini hazırladık.

Her bir Agile sertifikası için şunları ele alacağız:

Hangi proje yönetimi enstitüsü sunuyor?

Kapsadığı alanlar

Ön koşulları nelerdir?

Maliyeti ne kadar?

1. PMI Agile Sertifikalı Uygulayıcı (PMI-ACP)

Agilistler tarafından oluşturulan PMI Agile Certified Practitioner sertifikası, bir kişinin Agile ilkeleri ve teknikleri konusundaki bilgi ve becerilerini resmi olarak tanır. Scrum, Kanban ve Extreme Programming (XP) gibi çeşitli Agile yaklaşımlarını ele alır.

Agile Sertifikalı Uygulayıcı sınavı, 3 saatlik bir süre sınırı olan 120 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

Not: PMI Agile Certified Practitioner sertifikasını korumak için, her 3 yılda bir Agile konularında 30 profesyonel gelişim birimi (PDU) kazanmanız gerekir.

PMI-ACP, PMP'den daha mı iyidir?

ACP, proje yönetimine çevik bir yaklaşıma odaklanırken, PMP daha geniş bir kapsamda geleneksel proje yönetimi metodolojilerine odaklanır. Hem ACP hem de PMP sertifikaları, profesyonel proje yöneticilerinin bilgilerini doğrulamak için kullanılır.

PDU nedir?

PDU, bir kişinin mesleki gelişimini ölçmek için Proje Yönetimi Enstitüsü tarafından oluşturulan bir birimdir.

Sunulan

Proje Yönetimi Enstitüsü.

Kapsanan alanlar

Agile Sertifikalı Uygulayıcı sertifikası aşağıdaki konuları kapsar:

Çevik ilkeler ve zihniyet

Değer odaklı teslimat

Çevik tahmin

Takım performansı

Sürekli iyileştirme

Sertifika ön koşulları

Bu sertifika programının ön koşulları şunlardır:

İkincil derece

agile uygulamaları konusunda 21 saatlik eğitim

son 5 yıl içinde 12 aylık genel proje deneyimi

Not: Mevcut bir PMP sertifikası (Proje Yönetimi Uzmanı) veya PgMP ( Program Yönetimi Uzmanı ) bu gereksinimi karşılayabilir.

son 3 yıl içinde 8 aylık Agile proje deneyimi

Fiyat

Proje Yönetimi Enstitüsü üyeleri için: 435 $

Üye olmayanlar için: 495 $

2. PRINCE2 Agile Proje Yönetimi Sertifikaları

PRINCE2 Agile Proje Yönetimi sertifikaları, Agile metodolojisi ile PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2) metodolojisinin birleşimidir. Profesyonellere Agile ortamında çalışırken projeleri nasıl yöneteceklerini öğretmek için tasarlanmıştır.

PRINCE2 Agile iki seviyeli sertifika sunar:

PRINCE2 Agile Foundation: Agile tekniklerini ve çerçevelerini kapsayan temel düzeyde bir sertifika

PRINCE2 Agile Practitioner: bireylere proje yapısı, yönetişim ve kontrolü Agile metodolojisi ve teknikleriyle nasıl birleştireceklerini öğretir

PRINCE2 Agile Foundation sertifika sınavı, 1 saatlik süre sınırı olan 50 objektif tipte sorudan oluşur. Agilepm Practitioner sertifika sınavı ise 150 dakikalık süre sınırı olan 50 soruluk açık kitap sınavdır.

Sunulan

AXELOS Ltd.

Kapsanan alanlar

Bu sertifika kursu aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır:

PRINCE2 Agile genel bakış

Agile ayarlarında temalar ve süreçler

Scrum, Kanban ve Lean start-up

PRINCE2 Agile vaka çalışması ve faaliyetleri

Sertifika ön koşulları

Agilepm Foundation sertifikası için resmi bir ön koşul yoktur.

Ancak, Agilepm Practitioner sertifikası için aşağıdaki sertifikalardan birine sahip olmanız gerekir:

PRINCE2 Foundation (veya üstü)

PRINCE2 Agile Foundation

Proje Yönetimi Yeterliliği (PMQ)

Proje Yönetimi Sertifikalı Uzman Yardımcısı (CAPM)

IPMA (Uluslararası Proje Yönetimi Derneği) Seviyeleri A, B, C ve D

Fiyat

Çevrimiçi PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner: 1555 $

Karma paket için: 1860 $

3. Sertifikalı Scrum Master (CSM)

Sertifikalı Scrum Master sertifikası, bir Scrum takımını yönetmek isteyen kişiler için idealdir.

Bu sertifika, çeşitli proje takımı rolleri, etkinlikler ve artefaktlar dahil olmak üzere Scrum çerçevesinin tamamını öğretir. Bu Agile kursu, bir Scrum takımını yönetmek için mükemmel bir birey olmanıza yardımcı olabilir.

Sertifikalı Scrum Master sertifikası almak için sınıf eğitimine katılmanız gerekir. Eğitimin sonunda, açık kitap sınavına girmeniz gerekir. Sınav, 1 saatlik süre sınırı olan 50 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

Sunulan

Scrum Alliance.

Kapsanan alanlar

Sertifikalı Scrum Master sertifikası aşağıdaki konuları kapsar:

Agile ve Scrum çerçevesi

Scrum takım rolleri

Scrum'ın değeri ve etkinlikleri

Scrum artefaktları

Ön koşullar

Bu Agile sertifikası için herhangi bir ön koşul yoktur.

Fiyatlandırma

1000–1400 dolar.

4. Sertifikalı SAFe Agilist (Ölçeklendirilmiş Agile)

Sertifikalı SAFe ( Scaled Agile Framework ) Agilist, bir bireye organizasyonda Agile geliştirmeyi ölçeklendirmek için SAFe'yi nasıl uygulayacağını öğreten temel düzeyde bir sertifikadır.

Sertifika sınavı, 45 soruluk kapalı kitap sınavıdır ve süre sınırı 90 dakikadır. Sınava girmeden önce, 2 günlük Leading SAFe eğitim kursuna katılmanız gerekir.

Sunulan

Ölçeklendirilmiş Agile.

Kapsanan alanlar

Bu Agile proje yönetimi sertifikası aşağıdaki alanları kapsar:

Ölçeklendirilmiş Agile çerçevesinin temelleri

İş çevikliği

Program artış planlaması

Yalın portföy yönetimi

Sertifika ön koşulları

yazılım geliştirme , test, iş analizi, ürün veya proje yönetimi alanlarında 5+ yıl deneyim

Scrum çerçevesine ilişkin deneyim

Fiyatlandırma

725 $'dan başlayan fiyatlarla.

Not: İlk sınava giriş, kurs kayıt ücretine dahildir, ancak kursu tamamladıktan sonra 30 gün içinde girmeniz gerekir. Her tekrar sınava giriş ücreti 50 $'dır.

5. Profesyonel Scrum Master Sertifikaları (PSM)

Professional Scrum Master, üç seviyeli sertifika sunar:

Professional Scrum Master I: Scrum çerçevesinin ve uygulamasının bilgisini doğrulamak için

Professional Scrum Master II: Scrum çerçevesini gerçek hayatta kullanmayı öğrenin

Professional Scrum Master III: PSM I ve II değerlendirmelerini geçmiş ve Scrum yaklaşımında uzmanlaşmayı planlayanlar için

Sertifika sınavı:

PSM I, 60 dakikalık bir süre sınırı olan 80 soru içerir

PSM II, 90 dakikalık bir süre sınırı olan 30 sorudan oluşur

PSM III, 120 dakikalık bir süre sınırı olan 33 soru içerir

Sunulan

Scrum.org

Kapsanan alanlar

Profesyonel Scrum Master sertifikaları aşağıdaki alanları kapsar:

Scrum çerçevesi

Takımlara mentorluk

Sürekli iyileştirme ve teslimat

Portföy planlama

Sertifika ön koşulları

Bu sertifikalar için resmi bir ön koşul yoktur.

Evet.

Fiyat

Profesyonel Scrum Master I değerlendirmesi: 150 $

Profesyonel Scrum Master II değerlendirmesi için: 250 $

Profesyonel Scrum Master III değerlendirmesi için: 350 $

6. Sertifikalı Agile Proje Yöneticisi (IAPM)

Sertifikalı Agile Proje Yöneticisi sertifikası, Agile proje yönetimi alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen yöneticiler içindir.

Sertifika sınavına girmek için Uluslararası Proje Yöneticileri Derneği'ne kaydolmanız gerekir. Ödeme ve kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra, sınava girmek için gerekli giriş bilgilerini içeren bir e-posta alacaksınız.

Not: Bu sertifikalar sadece altı ay geçerlidir.

Sunulan

Uluslararası Proje Yöneticileri Derneği.

Kapsanan alanlar

Bu sertifika, Agile PM Guide 2.0'a dayanmaktadır.

Agile PM Guide 2. 0 nedir?

Her bir Agile çerçevesinin (Scrum, Kanban ve Extreme Programming) kavramlarını kapsayan kapsamlı bir kılavuzdur.

Sertifika ön koşulları

Bu Agile proje yönetimi kursu için resmi bir ön koşul yoktur.

Proje yönetimi konusunda önceki deneyimleriniz çok yararlı olabilir.

Fiyat

Fiyatlandırma, uyruğunuza göre hesaplanır:

ABD için: 650,00 CHF (689,414 $)

İngiltere için: 562,00 CHF (475,85 £)

7. ICAgile Sertifikalı Profesyonel – Agile Sertifikalı Koçluk (ICP-ACC)

Agile Sertifikalı Koçluk sertifikası, bireylerin Agile koçu olmanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olur. Ayrıca, Agile takımını kolayca yönetmenize yardımcı olacak kavramları da kapsar.

Bu sertifikayı almak için belirli bir sertifika sınavı yoktur. ICAgile tarafından akredite edilmiş bu eğitim kursunu başarıyla tamamladığınızda, sertifika verilecektir.

Bu eğitim kursları, bu sertifika için gerekli bilgi ve öğrenimleri sağlar. Bir eğitim kursu genellikle üç günlük bir dönemde 21 saatlik eğitim faaliyetlerinden oluşur.

Sunulan

Uluslararası Agile Konsorsiyumu.

Kapsanan alanlar

Bu Agile sertifikası öncelikle şunlara odaklanmaktadır:

Çevik ilkeler ve metodoloji

Çevik zihniyet

Agile koçunun rolü

Agile koçunun sorumlulukları

Sertifika ön koşulları

Bu sertifika için herhangi bir ön koşul yoktur.

Fiyat

Sertifikasyonun fiyatı, eğitim kursu sağlayıcısına göre değişir.

Agile Proje Yönetimi Sertifikanızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Sizin için doğru sertifikayı seçtiniz ve artık sertifikalı bir Agile proje yöneticisi oldunuz.

Ama bu yeterli mi?

Neden?

Agile proje yönetimi kolay bir görev değildir.

Görevleriniz, toplantılarınız, dönüm noktalarınız, belgeleriniz ve daha pek çok şey var.

Sertifika sizi bu konularda hazırlarken, sorunsuz bir uygulama için bir platforma da ihtiyacınız olacaktır.

Tek ihtiyacınız olan, Agile projelerini yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirebilecek ClickUp gibi güçlü bir araç!

Peki ClickUp nedir?

ClickUp, dünyanın en yüksek puanlı Agile Scrum proje yönetimi aracıdır.

İster projeleri yönetmek ister Agile takımınızla işbirliği yapmak olsun, ClickUp h-e-r- Ş-E-Y-i kapsar!

ClickUp, proje yönetimini sizin için nasıl çok kolay hale getiriyor?

1. Farklı proje ihtiyaçları için özel görev durumları

Bir projenin durumu, projenizin hangi aşamada olduğunu belirlemenize yardımcı olur.

Ancak, yalnızca bir dizi ön tanımlı durumla sınırlı olduğunuzda, pek çok alakasız durumla karşılaşabilirsiniz.

Bu nedenle ClickUp, proje aşamalarınızı doğru bir şekilde yansıtmanıza yardımcı olan Özel Görev Durumları oluşturmanıza olanak tanır!

Çeşitli projeler için çeşitli durumlar oluşturabilirsiniz. "Hata Testi", "Belge İnceleme" ve "Dilbilgisi Kontrolü"! İstediğiniz kadar ayrıntılı ve yaratıcı olabilirsiniz!

En iyi yanı ne mi?

Bir görevin hangi aşamada olduğunu öğrenmek için tek yapmanız gereken görevin durumuna bir göz atmak!

Her ClickUp görevi, özel bir yorum bölümüyle birlikte gelir.

Bu harika alan size yardımcı olur:

Görevlerinize yaklaşımınızı tartışın

İlgili dosyaları ve bağlantıları kolayca paylaşın

Endişelerinizi ve sorularınızı doğru bağlamda ele alın

Kesin takip için proje takım üyelerini etiketleyin

Yorumları eylem öğelerine dönüştürün ve bunları belirli takım üyelerine atayın

ClickUp'ın Yorumlar özelliği ile yanlış anlaşılmaları önleyebilir ve takım çalışmanızı güçlendirebilirsiniz.

Hayır, bir daha düşünün.

ClickUp tüm yorumlarınızı, bahsetmelerinizi, bağlantılarınızı ve ek dosyalarınızı kaydettiği için, daha sonra bunlara kolayca erişebilirsiniz.

ClickUp'ın Sohbet görünümünde, önemli konuşmaları daha sonra gözden geçirerek karışıklıkları veya anlaşmazlıkları giderebilirsiniz. Proje takımınızla yaptığınız tüm konuşmaların tam görünümünü sunar.

3. Çeşitli proje stillerine uygun çoklu görünümler

ClickUp'ın Çoklu Görünüm özelliği, proje ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde yansıtmanıza yardımcı olur.

Agile, Scrum, Kanban proje yönetimi, Extreme Programming veya herhangi bir proje yönetimi metodolojisi olsun, ClickUp kolayca uyum sağlayabilir.

ClickUp'ın sunduklarına daha yakından bakalım:

A. Gerekli Görev Görünümleri

ClickUp, Agile projenize uyum sağlamak için iki gerekli görev görünümü sunar:

Kanban yaklaşımını seviyorsanız, bu görünüm tam size göre. Agile yönteminin ilkelerine uygun olarak, sürükle ve bırak arayüzü ile tek tek görevleri hızlıca taşıyabilirsiniz.

Liste görünümü, görevleri GTD tarzı yapılacaklar listesi olarak alt alta listeler. Görevleri sırayla deneyebilir ve bu basit kontrol listesinde ilerledikçe işaretleyebilirsiniz.

Çevik bir proje yöneticisi, Box görünümünü kullanarak kuruluşunda olup biten her şeyin genel bir özetini anında alabilir.

Nasıl?

Tüm görevler atanan kişiye göre sıralandığından, herkesin iş yükünü hızlıca görebilir ve buna göre görevleri atayabilirsiniz.

Proje zamanlamanızı yönetmek sıkıcı bir görev gibi mi geliyor?

Artık değil!

ClickUp'ın Takvim görünümü ile proje programınızı anında planlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Hatta aşağıdakiler gibi her bir Takvim görünümü arasında anahtar geçişi yapabilirsiniz:

Günler : belirli bir tarihte planlanan tüm proje görevlerini görüntülemek için

4 Gün : dört günlük bir dönem boyunca planlanan görevlerinizi görüntülemek için

Hafta : haftalık proje programınıza göz atmak için

Aylık: gelecek ay sizi nelerin beklediğine kuşbakışı bir görünüm için

ClickUp'ın Me Mode özelliği ile sadece size atanan tüm görevleri, yorumları ve alt görevleri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bu, dikkatinizi dağıtan unsurları engelleyerek proje iş yükünüze daha iyi odaklanmanıza yardımcı olur.

Daha fazlası mı?

Me Modunda görmek istediğiniz öğeleri (yorumlar, alt görevler, kontrol listeleri) işaretleyerek kişisel alanınızı özelleştirebilirsiniz.

4. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için Ş Akışı Otomasyonu

Tekrarlayan manuel görevleri otomatikleştirmek için sihirli bir büyü olmasını hiç dilediniz mi?

İşte ClickUp'ın Otomasyon özelliği ile tam da bunu elde edersiniz!

(Burada Harry Potter ile ilgili hiçbir şey yok, sadece yazılımın mükemmelliği var. )

ClickUp, tekrarlayan ve yinelenen görevleri otomatikleştirerek, önemli görevlere odaklanmak için zaman kazanmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın iş akışı otomasyonu şu şekilde çalışır:

Bir tetikleyici başlatıldığında ve koşul yerine getirildiğinde, önceden ayarlanmış bir eylem otomatik olarak yürütülür.

ClickUp, 50'den fazla önceden oluşturulmuş Otomasyon sunarken, kendi Özel Otomasyonlarınızı da kolayca oluşturabilirsiniz.

İşte önceden oluşturulmuş Otomasyonlardan bazıları:

Bir görevin durumu değiştiğinde atanan kişiyi otomatik olarak değiştirin

Belirli takım üyelerine otomatik olarak yeni görevler atayın

Görev oluştururken zaman kazanmak için şablon ve etiketler kullanın

Kontrol listesi temizlendiğinde görev önceliğini otomatik olarak güncelleyin

Bir görevdeki tüm alt görevler kapalı olarak işaretlendiğinde yorum yazın

Elbette!

Önceden ayarlanmış Otomasyonlarımız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

5. Projelerinize görsel bir genel bakış için Agile Gösterge Panelleri

ClickUp'ın Gösterge Paneli, çalışma alanınızda olup biten her şey hakkında net bir fikir verir. Bir uzay aracının görev kontrol merkezi gibi.

Nasıl?

Gösterge panelleri, tüm projenizin genel görünümünü sunar. Bunları izleyerek işlerin sorunsuz bir şekilde ilerlediğinden emin olabilirsiniz.

Ayrıca, aşağıdakiler gibi çeşitli grafiklerle özelleştirebilirsiniz:

Bekleyin... ClickUp'ın tüm özellikleri bu kadar değil!

Bu çok yönlü Agile aracı, aşağıdakiler gibi birçok başka özellik sunar:

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Sonuç

Artık farklı Agile proje yönetimi sertifikaları hakkında bilgi sahibisiniz.

Böylece birini seçmek zor bir karar olmayacaktır, değil mi?

Burada listelediğimiz sertifikaları inceleyin ve size en uygun olanı seçin.

Ancak unutmayın, sertifika almak yeterli değildir.

Bunları iyi bir şekilde kullanmalısınız!

İşe alım yapıyoruz! İşinizi sevin. Hayalinizdeki takıma katılın.

İster deneyimli bir proje yöneticisi olun, ister yeni başlıyor olun, Agile proje ve takım yönetiminde size yardımcı olacak ClickUp gibi araçlarla, Agile proje yönetimi konusunda bir yıldız olmanıza yardımcı olacak tüm özellikleri bulacağınızdan emin olabilirsiniz!

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