Çevik Scrum Artefaktlarını Yönetme: Tanım ve Önemi

Çevik scrum metodolojisi, değişime uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve işin ihtiyaçlarına göre rahatça gelişen yazılımlar oluşturur. Bu değişim hızlı olduğunda, takımlar yanlış anlaşılma ve uyumsuzluk kaosuna sürüklenebilir.

Her zaman yolunda ilerlemek için mühendislik takımlarının ortak bir kelime dağarcığına ihtiyacı vardır ve bu da tam olarak çevik scrum artefaktlarının sağladığı şeydir.

Bu blog yazısında, scrum artefaktlarını, nasıl yardımcı olduklarını ve bunları takımınızın yararına nasıl yönetebileceğinizi tartışıyoruz.

Scrum Artefaktları nedir?

Scrum artefaktları, proje yöneticilerinin tüm paydaşlarla hayati bilgileri paylaşmasına yardımcı olan öğeler, raporlar veya süreçlerdir.

Bunlar, herkesin ürün geliştirme, planlanan faaliyetler, tamamlanan görevler ve takım performansı hakkında görünürlük sağlamayı amaçlayan, açıkça tanımlanmış çevik scrum terimleridir.

Üç scrum artefaktı şunlardır:

Ürün biriktirme listesi

Sprint backlog

Artırma

Bu blog yazısının ilerleyen bölümlerinde bunların her birini ve çevik proje yönetiminde nasıl kullanıldıklarını inceleyeceğiz.

Ancak scrum artefaktlarını oluşturmaya başlamadan önce, bunların temel ilkesini bilmeniz gerekir: şeffaflık.

Çevik Scrum'da Artefakt Şeffaflığının Önemi

Çevik/scrum yazılım geliştirme uygulamasında şeffaflık, her karar ve eylemi etkileyen temel bir kılavuz ilkedir. Çevik scrum takım üyelerinin şeffaflığı uygulamanın yollarından biri de artefaktlardır.

Scrum kılavuzunda, scrum artefaktlarının temel hedefinin "anahtar bilgilerin şeffaflığını en üst düzeye çıkarmak" olduğu belirtilmektedir.

Temel olarak, scrum artefaktları, takımın projeyi doğru yönde yönlendirmesi için ortak bir bağlam oluşturmaya yardımcı olur. Bu, takıma çeşitli şekillerde fayda sağlar.

Güven yaratır: Herkes projenin ilerlemesi hakkında güncel bilgilere erişebildiğinde, birbirlerine güvenirler.

İşbirliğini teşvik eder: Takım tarafından toplu olarak oluşturulan çevik scrum artefaktları, eksiklikleri ve engelleri görünür hale getirir. Böylece, farklı işlevlere sahip takım üyeleri, projenin genel faizi için yardım ve tavsiye sunar.

Riskleri azaltır: Scrum artefaktları, sorunları önceden tahmin etme, kusurları tespit etme ve bunlar sorun haline gelmeden önce çözme imkanı sunar.

Problem çözmeyi destekler: Scrum takımı bir engelle karşılaştığında, artefaktlar yol gösterici olarak işlev görür ve etkili kararlar almak için gerekli kritik bilgileri sağlar.

Sürekli iyileştirme sağlar: Takımlar sürekli iyileştirme peşindedir; çevik scrum artefaktları, doğru ve zamanında verilerle incelemeleri ve geriye dönük değerlendirmeleri destekler.

Bu şekilde, scrum artefaktları çerçevenin temelini oluşturur. Takımdaki herkesin çevik scrum çerçevesini bütünsel ve etkili bir şekilde benimsemesine yardımcı olurlar. İşte nasıl.

Scrum Artefakt Türleri

Scrum süreç çerçevesi üç ana artefakt içerir: ürün backlog, sprint backlog ve ürün artışı. Ancak zamanla scrum takımları ürün vizyonu, burn-down grafiği, tamamlandı tanımı vb. gibi ek artefaktlar geliştirmiştir. Hepsine bir göz atalım.

1. Ürün biriktirme listesi

Tamamlanması gereken öğelerin listesi olarak ürün biriktirme listesi

Bu resmi Scrum artefaktı, üründe gerekli olan özelliklerin, geliştirmelerin ve hata düzeltmelerinin sıralı bir listesidir. Müşteri desteği ve rakip/pazar analizlerinden elde edilen araştırmalardan derlenmiştir.

Ürün biriktirme listesinin bazı anahtar özellikleri şunlardır:

Canlı belge: Yeni fikirler/gereksinimler ortaya çıktıkça güncellenir

Acil: Ayrıca, artık kritik öneme sahip olmayan öğeleri silmek veya önceliklerini düşürmek için düzenli olarak gözden geçirilir

Takımlar arası: İş ve mühendislik takımları tarafından gelecekteki faaliyetleri planlamak için kullanılır

Ürün sahibi tarafından yönetilir: Çeşitli takımlar tarafından kullanılmasına rağmen, güncel ve şeffaf olmasını sağlama sorumluluğu ürün sahibine aittir

Ürün biriktirme listesi, scrum takımı tarafından üstlenilen işlerin tek kaynağıdır.

Ancak, tüm ürün biriktirme öğeleri sprint'e hemen eklenmeye hazır değildir. Bir öğenin gerekli şeffaflık veya netlik düzeyine ulaşmasını sağlamak için ürün biriktirme iyileştirme sürecinden geçer.

Burada, geliştiriciler ürün biriktirme öğelerini bir sprint içinde tamamlanabilecek daha küçük, daha kesin hikayelere ayırıp tanımlayacaklar.

Ürün birikimi taahhüdü, ürün hedefine yöneliktir. Scrum takımları, ürün hedefini (ürünün gelecekteki durumu) tanımlar ve bu hedefe ulaşmak için birikim öğelerini yapılandırır.

Ürün backlogundaki öğeler bir sonraki sprint için seçilmeye hazır olduğunda, sprint backloguna geçerler.

2. Sprint backlog

Sprint backlog, bir sonraki sprintte geliştirilmek üzere seçilen ürün backlog'unun bir alt kümesidir. Ayrıca, bu işlevselliği sunmak ve sprint hedefine ulaşmak için bir plan da özetler.

Sprint backlog, sprint planlama toplantısı sırasında oluşturulur. Bu toplantıda mühendislik takımı, önceliklerine göre ürün backlog öğelerini seçer, bunları sprint backlog'a ekler ve geliştirilecek görevlere ayırır.

Sprint backlog, sprintin gerçek zamanlı bir resmini ortaya çıkarır. Yani:

Gerçek zamanlı olarak güncellenir: Takımlar, sprint backlog'daki öğeleri yakından takip eder, yorumlar ekler ve durumu düzenli olarak günceller

Taze kalır: Sprint backlog'daki gereksiz öğeler silinir

Ayrıntılı: Sprint backlog'daki her öğe, günlük scrum'da incelenebilecek kadar yeterli bilgi içermelidir

Takım sprint backlog'undaki öğeler üzerinde çalıştıktan sonra, ürün artışları oluşturur.

3. Ürün artışı

Artırım, geliştirme takımının "Tamamlandı Tanımı"nı, yani ürün backlogunda tanımlanan tüm kabul kriterlerini (kalite kriterleri, kısıtlamalar veya işlevsel olmayan/iş gereksinimleri) karşılayan, çalışır durumda ve teslim edilebilir bir ürün sürümüdür.

Her sprintin sonunda, geliştirme ekibi tarafından yapılan iş, mevcut ürüne tamamen test edilmiş ve onaylanmış bir ekleme olan bir artışla sonuçlanmalıdır.

Her sprint için bir artış olsa da, önceki tüm sprintlerin artışları da buna dahildir. Bunlar, sürüm izleme ve gerekirse geri alma işlemlerinde sürekli entegrasyon/sürekli dağıtım (CI/CD) sürecini tamamlar.

4. Tamamlandı tanımı

Tamamlandı tanımı, herhangi bir yeni artışın resmi olarak tamamlanmış sayılmadan önce karşılaması gereken standartların resmi bir listesidir.

Scrum kılavuzuna göre, tamamlandı tanımı, bir artefakt değil, ürün artışına yönelik bir taahhüttür. Ancak, artışı müşteriye sunmak için tamamlandı tanımının açık ve belgelenmiş olması tüm scrum takımı için faydalıdır.

Scrum takımları genellikle tamamlandı tanımını oluşturan öğelerin bulunduğu bir kontrol listesine sahiptir. Örneğin, bu liste şunları içerebilir:

Kod incelemesi tamamlandı

Fonksiyonel testler tamamlandı

Güvenlik testleri tamamlandı

Yasal uyumluluk standartlarını karşılar

Tamamlandı tanımı her kullanıcı hikayesi için farklılık gösterebilir. Takımın iş hakkındaki en son anlayışına uyum sağlamak için gelişebilir. Sprint retrospektifleri sırasında tekrarlanarak gelecekteki artışlar için güçlendirilir.

Bir ürün biriktirme öğesi tamamlandı tanımına uymuyorsa artış yayınlanmaz. Bunun yerine, inceleme için biriktirme listesine geri gönderilir. Sorunlar ve kök nedenler açısından incelenir, böylece scrum ustaları gelecekte bu tür durumların yaşanmaması için süreçleri kolaylaştırabilir.

Bir öğe tamamlandı tanımına uyduğunda, burndown izleme için kapatılır ve takım bir sonraki açık göreve geçer.

5. Ürün vizyonu

Ürün vizyonu, ürünün gelecekteki durumuna ilişkin ortak anlayıştır. Ürünün müşterilerine sağladığı değeri özetler.

Ürün vizyonu, işlevler arası takımlara hedeflerine doğru yön verir. Doğru kararlar almalarına yardımcı olur. Örneğin, iki ürün biriktirme öğesi dikkat çekmek için rekabet ettiğinde, ürün vizyonu ve hedefleri geliştiricilerin önemli olanı önceliklendirmesine yardımcı olur.

6. Sürüm planı

Öncelik, çaba ve süre içeren scrum sürüm planı

Bir sürüm planı, takımın üzerinde çalışacağı işleri (ürün biriktirme öğeleri), bunların ne zaman yayınlanacağını (zaman çizelgeleri) ve nasıl yürütüleceğini (kaynak planı) özetler.

Sürüm planı, scrum kılavuzunda tanımlanan resmi bir artefakt değildir. Ancak, proje yönetimine rehberlik ettiği ve bir yapı sağladığı için scrum ustaları ve ürün sahipleri arasında popülerdir.

Genellikle scrum planlama aşamasında oluşturulan bir sürüm planı, aşağıdaki gibi soruları yanıtlamanıza yardımcı olur:

Yaklaşan sprintlerin her biri ne kadar sürecek?

Her sprintte hangi öğeler tamamlanacak ve bunların önceliği nedir?

Hangi faaliyetlerden kim sorumludur?

Her sprint'i tamamlamak için hangi kaynaklar gereklidir?

Her sprint için bütçe nedir?

Ürün vizyonu ile birlikte, sürüm planı takımın geleceğe daha net bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Bir sürüm planı genellikle, zaman içinde bağımlılıkları ile birlikte görevlerin düzenlendiği bir Gantt grafiği olarak sunulur. Bu Gantt grafiği proje şablonlarında bazı örnekler görebilirsiniz.

7. Burndown grafiği

Sürüm burndown grafikleri (veya sprint burndown grafikleri), tamamlanan ürün biriktirme öğelerini ve mevcut sprintte kalan görevleri vurgular. Burndown grafiği şu durumlarda yararlıdır:

Mevcut performansı sürüm planıyla karşılaştırma

İşin plana göre tamamlanıp tamamlanmayacağını tahmin etme

Sprint sırasında kapsam kayması varsa bunu belirleme

Takım performansı hakkında bilgi edinme

Kapasite planlama

Artık üç temel ve diğer genişletilmiş scrum artefaktlarını öğrendiğinize göre, bunları nasıl oluşturabileceğiniz ve kullanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Scrum Artefaktlarını Yönetme

Güncel, açık ve şeffaf scrum artefaktları, herhangi bir agile scrum mühendislik projesinin etkinliği için temel öneme sahiptir. Bunu başarmak için, bunları oluşturmak ve yönetmek için verimli bir yönteme ihtiyacınız vardır.

ClickUp gibi iyi bir scrum proje yönetimi yazılımı bunu mümkün kılmalıdır. İşte nasıl.

Scrum takımları için görev görünümü

ClickUp görev görünümü

Bir scrum projesindeki her öğe açık ve şeffaf bir şekilde tanımlanmalıdır. Bunu yapmak için, her bir birikmiş iş öğesini veya kullanıcı hikayesini ClickUp'ta bir görev olarak ayarlayın.

Dönüm noktası, özellik, kusur veya geri bildirim gibi herhangi bir görev türü olarak sınıflandırın

Ayrıntılı açıklama, durum, öncelik ve etiketler ekleyin

Gerekirse bunları alt görevlere ayırın

Tamamlandı tanımlaması için kontrol listeleri kullanın

Görev bağlamındaki konuşmalar için Sohbet görünümünü kullanın. Takımınızın tek bir yerden soru sorup yanıt almasını ve uygun olduğunda olası çözümler üzerinde beyin fırtınası yapmasını sağlayın.

Görev yönetimi, proje izleme ve iş akışı görselleştirme için 15'ten fazla ClickUp görünümünden herhangi birini kullanın.

Sprint hızını hesaplamak için zaman takibi

ClickUp ile her yerden zamanı takip edin

Ürün sahibi, burndown grafiğinin görevlerin mevcut sprint içinde tamamlanamayacağını gösterdiğini fark ettiğinde ne olur? Kök neden analizi yaparlar.

İşin gecikmesine neden olan şey nedir? Bunu öğrenmek için scrum takımlarının zamanlarını izlemesi gerekir. ClickUp'ın yerleşik AI destekli zaman takibi uygulaması tam da bunu sağlamak için tasarlanmıştır.

Takımlar ClickUp ile başlatma/durdurma, manuel olarak zaman ekleme, kaydedilen zamanı düzenleme, not ekleme ve daha fazlasını yapabilir. Bir scrum ustası, zaman raporlarını doğrudan ClickUp Gösterge Panelinde görebilir. Zaman raporlarını filtreleyebilir, sıralayabilir ve birleştirebilir, böylece sprint hızını hesaplayabilir ve gelecekteki sprintler için süreç optimizasyonuna yardımcı olabilir.

Birikmiş işler için Kanban panoları

Ürün ve sprint backlogları, bir dizi aşamadan geçen öğelerdir. Örneğin, ürün backlog öğeleri yeni, iyileştirilmiş ve sprint için hazır olabilir. Sprint backlog öğeleri yapılacaklar, geliştirme, test etme, dağıtma vb. aşamalardan geçebilir.

Backlog öğelerini durumlarına göre düzenlemek, yani bir scrum panosu oluşturmak, takımın projede ne kadar ilerlediğini görselleştirmek için harika bir yoldur. Birkaç ücretsiz Kanban panosu yazılımından herhangi biri, bir scrum panosu oluşturmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'ın Kanban panosu görünümü

ClickUp bir adım daha ileri gider. ClickUp'ın Kanban panosu görünümü, görevleri duruma göre gruplandırılmış olarak otomatik olarak sunar. Tamamen özelleştirilebilir bu Kanban panosu, daha iyi proje yönetimi için öncelik, atanan kişi veya son teslim tarihine göre gruplandırılabilir. Ayrıca, ihtiyaçlarınıza göre her liste için özel durumlar da ayarlayabilirsiniz.

Backlog yönetimi için Gantt grafiği

ClickUp'ın Gantt grafik görünümü

Sprint planlaması için, proje sahipleri ürün biriktirme listesinin genel görünümüne ve bunların tamamlanması için zaman tahminlerine ihtiyaç duyar. Bunu haritalamak için, proje yöneticileri ve scrum ustaları ücretsiz Gantt grafik yazılımını kullanarak görevleri yan yana yerleştirir.

ClickUp'ın Gantt grafiği görünümü, birikmiş işlerin yönetimini desteklemek için kapsamlı görünürlük sunar. ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

Birden fazla projeyi yan yana veya tek tek görüntüleyin

Engelleri tahmin etmek için kritik yolu hesaplayın

Proje değişikliklerine ayak uydurmak için zaman çizelgelerini, öncelikleri ve görevleri ayarlayın

Bağımlılıkları yönetin

Sprint ilerlemesini görselleştirin ve görevleri taşıyarak son teslim tarihlerini hızlıca yeniden planlayın

ClickUp ile Takımınızı Scrum Başarısı için Hazırlayın

Hızlı tempolu mühendislik takımları için kaos, yanlış iletişim ve uyumsuzluk kaçınılmazdır. Ancak, scrum uygulamaları ve değerleri etrafında özenle tasarlanmış doğru araçlar ve süreçlerle donatıldıklarında bu durum değişir.

ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı, bir scrum takımının işleyişine uyacak şekilde oluşturulmuştur. Otomatik olarak çevik scrum artefaktları oluşturur ve size gerçek zamanlı bir operasyon gösterge paneli sunar. Tekrarlayan süreçleri otomatikleştirir ve ClickUp AI ile dokümantasyonu hızlandırır.

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