2025 için En İyi 13 AI Kod Oluşturucu

AI kod üreteçleri, geliştiriciler için hızla vazgeçilmez araçlar haline geliyor. Kodlamayı daha hızlı ve kolay hale getirerek sizi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda yaratıcılığınızı ve genel verimliliğinizi de artırır.

Bu arka plan kahramanları karmaşık işlemleri basitleştirir, böylece siz en iyi yaptığınız işe odaklanabilirsiniz: oluşturma.

Geliştiricilerin %76'sı AI araçlarını benimsediğinden, kodlamanın geleceği sadece daha hızlı değil, aynı zamanda daha akıllı ve daha sezgisel olacak.

AI'yı gücünüz haline getirerek kodlamayı dönüştüren en iyi 13 AI kod üretecini keşfedin.

⏰ 60 Saniyelik Özet ✅ ClickUp: Kod snippet'leri oluşturmak ve yazılım proje yönetimi için en iyisi Kod snippet'leri oluşturmak ve yazılım proje yönetimi için en iyisi

✅ GitHub Copilot: Gerçek zamanlı kod önerileri ve çoklu dosya düzenleme için en iyisi

✅ Tabnine: Takım odaklı özelleştirme ile gizlilik öncelikli AI kodlama için en iyisi

✅ Codiga: Özelleştirilebilir statik kod analizi ve güvenlik için en iyisi

✅ CodeT5: Gelişmiş kod anlayışı ve doğal dil uyumu için en iyisi

✅ Mutable. ai: Kod tabanlarını dinamik AI tarafından oluşturulan wiki'lere dönüştürmek için en iyisi

✅ Amazon CodeWhisperer: AWS odaklı geliştirme ve kurumsal düzeyde kod dönüştürme için en iyisi

✅ Replit AI: Kod gerektirmeyen uygulama oluşturma ve AI destekli hızlı prototipleme için en iyisi

✅ Codeium: Geniş IDE desteği ile ücretsiz, zengin özelliklere sahip AI kodlama için en iyisi

✅ OpenAI Codex: Birden fazla dilde doğal dilden koda dönüştürme için en iyisi

✅ AI2SQL: Otomatik SQL sorgu oluşturma ve optimizasyon için en iyisi

✅ DeepCode AI: Güvenli kod otomatik düzeltmeleri ve hibrit AI analizi için en iyisi

✅ AskCodi: Çok işlevli kodlama yardımı ve ş Akışı optimizasyonu için en iyisi

Bir AI kod oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru AI kod üretecini seçmek için, gerçek kodlama zorluklarını çözen ve ş Akışınızı doğrudan iyileştiren özellikler sunan araçları arayın. Öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

Çoklu dil desteği: Python, JavaScript veya SQL gibi kullandığınız çeşitli programlama dillerini ve çerçevelerini desteklediğinden emin olun, böylece projelerinizde sınırlanmazsınız

Akıllı kod önerileri: Daha hızlı ve daha kesin kod yazmanıza yardımcı olacak, bağlamı algılayan doğru kod önerileri sunan araçları seçin

Özelleştirilebilir AI modelleri: AI'yı kodlama stilinize uyacak şekilde ince ayar yapmanıza veya belirli proje ihtiyaçlarına göre özelleştirmenize olanak tanıyan araçları tercih edin, böylece alaka düzeyi ve verimlilikten emin olun

Sorunsuz IDE entegrasyonu: VS Code, PyCharm veya IntelliJ gibi IDE'lerle uyumluluğu kontrol edin, böylece kodları doğrudan çalışma alanınızda oluşturabilir ve test edebilirsiniz

Hata algılama ve düzeltme: Yerleşik linting ve hata ayıklama özelliklerine sahip araçlar, hataları belirleyip düzeltmeler önerebilir ve sorun giderme için harcanan saatleri azaltır

Kod bloğu oluşturma: API uç noktaları veya veritabanı sorguları gibi görevler için net komut istemlerine dayalı olarak tüm fonksiyonel kod bloklarını oluşturma özelliğini arayın

🧠 İlginç Bilgi: Yöneticilerin %66'sı, Üretken AI'nın faydalarının risklerinden daha ağır bastığını düşünüyor ve görevleri otomatikleştirmek için hızla kuruluşlara entegre ediliyor!

AI kod oluşturucular, geliştiricilerin ve takımların kodlama zorluklarını aşma şeklini değiştiriyor. Kod oluşturmak, optimize etmek ve yönetmek için tasarlanmış araçlarla, geliştiricilerin verimliliğini önemli ölçüde artırabilir ve proje iş akışlarını kolaylaştırabilirsiniz.

Aynı amaç için en iyi 13 araçla başlayalım:

1. ClickUp (Kod parçacıkları oluşturmak ve yazılım proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, AI destekli kod oluşturma ile gelişmiş proje yönetimi özelliklerini bir araya getiren çok işlevli bir araçtır. Geliştiriciler ve yazılım takımları için ideal bir çözümdür.

ClickUp Brain, AI kullanarak geliştiricilere kod parçacıkları oluşturma, kodu inceleme ve birim testleri çalıştırma konusunda yardımcı olur.

ClickUp Brain ile kodlama iş akışınızı kolaylaştırın — kodları zahmetsizce oluşturun, inceleyin ve optimize edin

AI, yüzlerce özel komut istemiyle önceden yüklenmiştir, bu da tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeyi ve karmaşık kodlama zorluklarını verimli bir şekilde çözmeyi kolaylaştırır. ClickUp, GitHub ve GitLab ile doğrudan entegre olur, böylece geliştiriciler commit'leri, dalları ve istekleri görevlere senkronize edebilir.

ClickUp'ın yerleşik kod bloğu biçimlendirme özelliği, görevler içinde kod parçacıklarını paylaşmanıza ve uygun sözdizimi vurgulamasıyla tamamlamanıza olanak tanır. Bu, takım üyelerinin kodu karışıklık olmadan anlamasını, gözden geçirmesini ve katkıda bulunmasını kolaylaştırır.

ClickUp Zaman Takibi ile takımınızın ne yaptığını gerçek zamanlı olarak takip edin ve projeleri zamanında tamamlayın

ClickUp Zaman Takibi gibi ClickUp raporlama araçları, proje ilerlemeniz, takım performansınız ve sprint tamamlanma oranlarınız hakkında ayrıntılı bilgiler edinmenizi sağlar. Bu, sonunda darboğazları belirlemenize ve iş akışlarını optimize etmenize yardımcı olabilir.

Platform, yazılım takımları için ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, hata raporlama, çevik iş akışları ve kod inceleme süreçleri gibi araçlar sunar. Bu şablonlar kurulumu basitleştirir ve takımların idari görevler yerine geliştirmeye odaklanabilmesini sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Rolünüze göre uyarlanmış AI komut istemleriyle kod parçacıkları oluşturun, kodu inceleyin ve tekrarlayan kodlama görevlerini otomatikleştirin

Daha kolay işbirliği ve okunabilirlik için sözdizimi vurgulamalı kod parçacıklarını paylaşın

Her şeyi düzenli tutmak için ClickUp Görevleri içinde doğrudan commit, dal ve çekme taleplerini senkronize edin

Proje ilerlemesi, takım verimliliği ve sprint performansı hakkında içgörüler edinin

Yazılım geliştirme , hata raporlama ve çevik iş akışları için özel şablonlara ve araçlara erişin

ClickApps ile tekrarlayan geliştirme görevlerini otomatikleştirerek zaman kazanın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı işlevleri nedeniyle, yeni kullanıcıların aracı anlamak için zamana ihtiyacı olabilir

Küçük takımlar için arayüz başlangıçta karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar, otomatik görevler sayesinde son teslim tarihlerine zamanında ulaşmalarını sağlayan ClickUp Brain'i takım verimliliğini artırdığı için seviyor. İşte bir kullanıcının bu özellik hakkında söyledikleri:

ClickUp, verimliliğimi en az 10 kat artıran inanılmaz derecede çok yönlü bir yazılımdır. Kişisel görev yönetimi ile iş bilgisi yönetimi, hızlı notlar ve AI ClickUp Brain'in birleşimini seviyorum. Bu yazılım, bağlamı inanılmaz derecede iyi algılıyor ve tam anlamıyla bir asistan canavarı.

ClickUp, verimliliğimi en az 10 kat artıran inanılmaz derecede çok yönlü bir yazılımdır. Kişisel görev yönetimi ile iş bilgisi yönetimi, hızlı notlar ve AI ClickUp Brain'in birleşimini seviyorum. Bu yazılım, bağlamı inanılmaz derecede iyi algılıyor ve tam anlamıyla bir asistan canavarı.

💡 Profesyonel İpucu: Belgeleme ve yazma görevlerini sorunsuz hale getirmek için ClickUp Belgeleri'ni kullanın. API belgeleri hazırlıyor, proje gereksinimlerini özetliyor veya takımınızla güncellemeleri paylaşıyor olun, ClickUp Belgeleri her şeyi merkezi ve erişimi kolay bir şekilde tutar.

2. GitHub Copilot (Gerçek zamanlı kod önerileri ve çoklu dosya düzenleme için en iyisi)

gitHub Copilot aracılığıyla

GitHub Copilot, VS Code ve JetBrains gibi popüler IDE'lere sorunsuz bir şekilde entegre olan AI destekli bir kodlama asistanı olarak öne çıkıyor. En önemli özelliği, doğal dil komutlarını optimize edilmiş koda dönüştüren gerçek zamanlı kod önerileridir.

Copilot, projeler arasında tutarlılığı korumak için birbirine bağlı dosyaların zahmetsizce güncellenmesini sağlayan en iyi kod düzenleyicilerden biridir. Kodlama iş akışında hız ve hassasiyete öncelik veren geliştiriciler için mükemmel bir araçtır.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Yazarken proje bağlamına göre kod önerileri oluşturun

Çoklu dosya düzenleme ile birden fazla dosyada tutarlılığı güncelleyin ve koruyun

IDE içindeki eğik çizgi komutlarını kullanarak testler ve belgeler oluşturun ve hataları düzeltin

Kod incelemesinden önce hataları belirleyin ve düzeltmeler sağlayın, hata ayıklama sürecini kolaylaştırın

GitHub Copilot sınırlamaları

Bazen karmaşık veya belirsiz komutları anlamakta başarısız olur

Var olmayan fonksiyonlar veya modüller önermek gibi halüsinasyon sorunları

Standart olmayan kodlama stilleri veya niş çerçevelerle sınırlı doğruluk

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise Planı: Kullanıcı başına aylık 39 $

GitHub Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

3. Tabnine (Takım odaklı özelleştirme ile gizlilik öncelikli AI kodlama için en iyisi)

tabnine aracılığıyla

Tabnine, takım verimliliğini artırmak için tasarlanmış, gizlilik odaklı bir AI kodlama asistanıdır.

AI modellerini özel kod tabanınıza uyarlar, kodlama standartlarını uygular ve IDE'lerle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, veri güvenliği ve özel iş akışlarına öncelik veren kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir.

Yerinde dağıtım seçenekleri ve ince ayarlı önerileriyle Tabnine, kurumsal müşteriler için öne çıkıyor.

Tabnine'ın en iyi özellikleri

Kod tabanınızı analiz ederek AI önerilerini takımınızın kodlama standartlarına ve uygulamalarına göre uyarlayın

Verileriniz üzerinde tam kontrol sağlamak için VPC ve şirket içi dahil olmak üzere gizli dağıtım seçeneklerinden yararlanın

Desteklenen IDE'lerde doğrudan dokümantasyon, test senaryoları ve hata düzeltmeleri oluşturun

Diğer uygulama geliştirme araçlarıyla ve Jira gibi araçlarla entegre ederek proje gereksinimlerine göre kod oluşturun ve doğrulayın

Tabnine sınırlamaları

Kaynak yoğun ve büyük kod tabanlarında veya daha yavaş makinelerde performansı etkileyebilir

Nadiren, daha az yaygın programlama dilleri için genel öneriler sunar

Daha az özellik sunan rakiplere kıyasla sınırlı ücretsiz plan

Tabnine fiyatlandırması

Temel Plan: Ücretsiz

Dev Plan: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise Planı: Kullanıcı başına aylık 39 $

Tabnine puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Tabnine, kullanıcıların zamanla gelişmek için kod önerilerini kullanmasına olanak tanır. İşte bir kullanıcının bu özellik hakkında söyledikleri:

En iyi yanı, yerel bilgisayarda çalıştığı için görevlerin tamamlanması son derece hızlıdır ve takım seçenekleri vardır. Arama, takımımın kod tabanında ilgili kod parçacıklarını doğrudan IDE'de bulmamı sağlar ve takım seçenekleri, takımımın kod tabanını analiz ederek kalıplar hakkında içgörüler sağlar, kod incelemeleri yapar ve AI kullanarak kod iyileştirme uygulamaları önerir.

En iyi yanı, yerel bilgisayarda çalıştığı için görevlerin tamamlanması son derece hızlıdır ve takım seçenekleri vardır. Arama, takımımın kod tabanında doğrudan IDE'de ilgili kod parçacıklarını bulmamı sağlar ve takım seçenekleri, takımımın kod tabanını analiz ederek kalıplar hakkında içgörüler sağlar, kod incelemeleri yapar ve AI kullanarak kod iyileştirme uygulamaları önerir.

💡 Profesyonel İpucu: Tabnine'i şirketinizin tüm kod tabanına göre ince ayarlayın, böylece kodlama kurallarınıza ve benzersiz proje ihtiyaçlarınıza uygun, son derece spesifik öneriler sunmasını sağlayın.

4. Codiga (Özelleştirilebilir statik kod analizi ve güvenlik için en iyisi)

codiga aracılığıyla

Kod kalitenizi ve güvenliğini artırmak için bir araç arıyorsanız, Codiga tam size göre. IDE veya CI/CD boru hattınızda doğrudan gerçek zamanlı statik kod analizi yapmanızı sağlar, böylece sorunlar ortaya çıkmadan önce yakalayabilir ve düzeltebilirsiniz.

Özelleştirilebilir kuralları ve otomatik kod incelemeleri ile Codiga, kodunuzun işlevsel, güvenli ve temiz olmasını sağlar. Anında içgörüler ve otomatik düzeltmeler isteyen geliştiriciler için mükemmeldir!

Codiga'nın en iyi özellikleri

Favori IDE veya boru hattınızda çalışırken kod sorunlarını gerçek zamanlı olarak yakalayın ve düzeltin

Kendi statik analiz kurallarınızı oluşturun veya özel kod kontrolleri için önceden oluşturulmuş kuralları kullanın

OWASP Top 10 ve CWE yönergeleri için yerleşik güvenlik kontrolleriyle kodunuzu koruyun

Otomatik kod incelemeleri ve tek tıklamayla güvenlik açığı düzeltmeleriyle ş Akışınızı hızlandırın

Codiga sınırlamaları

C# gibi diller için kod biçimlendirici içermez, bu da esnekliği sınırlayabilir

Tek seferlik satın alma ve yerel kurulum seçeneklerinden farklı olarak abonelik gerektirir

Codiga fiyatlandırması

Temel Plan: Ücretsiz

Takım Planı: Kullanıcı başına aylık 14 $

Codiga puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Codgia, sezgisel arayüzüyle öne çıkıyor ve bir kullanıcı şu yorumu yaptı:

Kullanım kolaylığı ve birden fazla bilgisayarda kullanılabilmesini seviyorum. Bir geliştirici olarak, birçok yerde çalışıyorum ve tüm kod parçacıklarımın el altında olması harika. Ayrıca, kullanabileceğimiz bir kütüphane oluşturmak da dahil olmak üzere, kodu başkalarıyla paylaşabilmeyi de seviyorum. Son olarak, çözüm ararken arama yapabileceğiniz bir kod kütüphanesine sahip olmak son derece yararlı.

Kullanımının kolaylığı ve birden fazla bilgisayarda kullanılabilmesini seviyorum. Bir geliştirici olarak, birkaç yerde çalışıyorum ve tüm kod parçacıklarımın el altında olması harika. Ayrıca, kullanabileceğimiz bir kütüphane oluşturmak da dahil olmak üzere, kodu başkalarıyla paylaşabilmeyi de seviyorum. Son olarak, çözüm ararken arama yapabileceğiniz bir kod kütüphanesine sahip olmak son derece yararlıdır.

🎯 Bonus İpucu: Codiga'nın özel kurallar özelliğini kullanarak benzersiz projeleriniz için hassas analiz kontrolleri ayarlayın. Zamandan tasarruf edecek ve kodunuzun en yüksek kalite ve güvenlik standartlarını karşıladığından emin olacaksınız.

5. CodeT5 (Kod anlamayı ve doğal dil uyumunu oluşturmak için en iyisi)

codeT5 aracılığıyla

CodeT5, gelişmiş AI kod üretme ve anlama yetenekleri isteyen geliştiriciler için tasarlanmış bir araçtır. Transformer mimarisine dayanan bu araç, kod tamamlama, özetleme ve çeviri gibi görevlerde mükemmeldir.

İki modlu öğrenme hedefi, doğal diller ile programlama dilleri arasında sorunsuz bir uyum sağlar ve yazılım geliştirmede güçlü bir yardımcı olur.

CodeT5'in en iyi özellikleri

Doğal dil komut istemlerini kullanarak kesin kod tamamlamaları ve çeviriler oluşturun

Karmaşık kod bloklarını özetleyerek anlayışı geliştirin ve belgeleri kolaylaştırın

Yinelenen kodları tespit edin ve daha temiz, optimize edilmiş kod tabanları için yeniden düzenleme konusunda yardım alın

Eyleme geçirilebilir önerilerle hata algılama ve hata düzeltme için destek alın

CodeT5 sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla IDE'lerle sınırlı doğrudan entegrasyon

Optimum performans elde etmek için belirli programlama ortamlarına göre ince ayar yapılması gerekir

CodeT5 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CodeT5 puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? CodeT5'in kod parçacığı çıkarma özelliğini kullanarak kod tabanınızdan yeniden kullanılabilir bileşenleri hızlı bir şekilde ayırarak tekrarlayan görevlerde zaman kazanabilir ve verimliliği artırabilirsiniz.

6. Mutable. ai (Kod tabanlarını dinamik AI tarafından oluşturulan wiki'lere dönüştürmek için en iyisi)

mutable AI aracılığıyla

Mutable. ai, tüm depoları Wikipedia tarzı wiki'lere dönüştürerek yazılım takımlarının kodlarla etkileşimini yeniden tanımlar. Alıntılar, kod diyagramları ve AI destekli revizyonlarla Mutable. ai, karmaşık kod tabanlarını anlamayı ve içinde gezinmeyi kolaylaştırır.

Güncel Otomatik Wiki, geliştiricilerin bilinmeyen kodları deşifre etmek yerine kodlamaya odaklanmalarını sağlar.

Mutable. ai'nin en iyi özellikleri

Orijinal koda ve AI tarafından oluşturulan açıklamalara atıflarla kod tabanınız için dinamik wiki'ler oluşturun

Karmaşık kod yapılarını ve ilişkileri basitleştirmek için kod diyagramları oluşturun ve düzeltin

AI'yı kullanarak çekme talebi değişikliklerini özetleyin ve kolay anlaşılır farklar oluşturun

Kodunuzla birlikte gelişen, güncel ve merkezi bir bilgi tabanı ile takım işbirliğini mümkün kılın

Mutable.ai sınırlamaları

Sorunsuz araç zinciri uyumluluğu için güçlü API ve üçüncü taraf entegrasyon seçenekleri yoktur

AI tarafından oluşturulan wiki'lerin ve özetlerin doğruluğu, kullanıcı beklentilerini karşılamak için geliştirme gerektirir

Mutable. ai fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Mutable.ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Geliştiriciler için AI araçları hakkındaki bu kapsamlı kılavuzda, kodlama ve daha fazlası için en iyi AI tabanlı çözümlerle verimliliği artırın.

7. Amazon CodeWhisperer (AWS odaklı geliştirme ve kurumsal düzeyde kod dönüştürme için en iyisi)

amazon CodeWhisperer aracılığıyla

Amazon Q Developer, üretken AI yeteneklerini doğrudan popüler IDE'lere ve AWS araçlarına entegre ederek yazılım geliştirmeyi basitleştirir. AWS üzerinde veya dışında çalışan geliştiriciler için özel olarak tasarlanmış, kod yazma, test etme, hata ayıklama ve bulut optimizasyonunu otomatikleştiren güçlü aracılar sunar.

Amazon CodeWhisperer'ın en iyi özellikleri

Çok satırlı kod tamamlama ve güvenlik bilincine sahip yükseltmeler için destekle, IDE'nizde doğrudan kod oluşturun ve dönüştürün

Java yükseltmeleri, . NET taşıma ve ana bilgisayar modernizasyonu gibi kurumsal düzeyde iş yükü dönüşümlerini hızlandırın

En iyi uygulamalar, sorun giderme ve maliyet azaltma önerileri sunarak AWS kaynaklarını optimize edin

Önceden yapılandırılmış ardışık düzenleri kullanarak takım verimliliğini artırmak için GitLab iş akışlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlayın

Amazon CodeWhisperer sınırlamaları

Windows'ta CLI işlevselliği gibi bazı özellikler sınırlıdır

Ücretsiz katman sınırlı erişim sunar ve kapsamlı kullanım için Pro aboneliği gerektirir

Dönüştürme görevleri için fiyatlandırma yapısı, yüksek hacimli kullanıcılar için hızla artabilir

Amazon CodeWhisperer fiyatlandırması

Ücretsiz katman

Pro seviye: Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Amazon CodeWhisperer puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Amazon CodeWhisperer, harika öneriler sunar ve geliştiriciler için kodlamayı basitleştirir. Bir kullanıcının yorumu şöyle:

Amazon CodeWhisperer'ın en iyi yanı, kodlama sırasında gerçek zamanlı öneriler sunabilmesidir. Kullanımı ve uygulaması da kolaydır, düzenli olarak kullanıldığında kodlama becerilerini önemli ölçüde geliştirir. Ayrıca sağlanan yardım, kod ve mantık oluşturma verimliliğimi artırmada çok önemli bir rol oynadı.

Amazon CodeWhisperer'ın en iyi yanı, kodlama sırasında gerçek zamanlı öneriler sunabilmesidir. Kullanımı ve uygulaması da kolaydır, düzenli olarak kullanıldığında kodlama becerilerini önemli ölçüde geliştirir. Ayrıca sağlanan yardım, kodumun ve mantık yapımın verimliliğini artırmada çok önemli bir rol oynuyor.

🔍 Biliyor muydunuz? 2027 yılına kadar profesyonel geliştiricilerin %70'inin, iş akışlarını geliştirmek için güçlü işbirliği araçları olarak gördükleri AI kodlama araçlarını kullanacağı tahmin edilmektedir.

8. Replit AI (Kod gerektirmeyen uygulama oluşturma ve AI destekli hızlı prototip oluşturma için en iyisi)

replit AI aracılığıyla

Replit Agent & Assistant, fikirleri işlevsel, dağıtılabilir uygulamalara dönüştüren araçlarla geliştirme sürecinde devrim yaratıyor. Benzersiz değeri, doğal dil komutlarından eksiksiz uygulama oluşturma ve akıllı hata ayıklama yeteneklerinde yatıyor ve kodlamayı hızlı, verimli ve herkes için erişilebilir hale getiriyor.

Replit'in en iyi özellikleri

Doğal dil komutlarından tam fonksiyonlu uygulamalar ve web siteleri oluşturun

Doğal dil komutlarıyla mevcut kodu değiştirin veya güncelleyin

Düzenleyiciden çıkmadan hataları giderin ve sorunları otomatik olarak düzeltin

Canlı kullanıcı etkileşimi için projeleri anında paylaşın ve dağıtın

Replit sınırlamaları

Rakiplere kıyasla sınırlı ş Akışı otomasyonu

Büyük ölçekli projeler için gelişmiş test kitaplıkları yoktur

Bazı kullanıcılar, karmaşık entegrasyonlar ve özelleştirmelerde daha az derinlik olduğunu bildiriyor

Replit fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 25 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 40 $

Replit puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Codeium (Geniş IDE desteği ile ücretsiz, zengin özelliklere sahip AI kodlama için en iyisi)

codeium aracılığıyla

Codeium, bireysel geliştiricilere ücretsiz erişim ile güçlü AI destekli kodlama yardımı sunarak, abonelik olmadan yüksek kaliteli kod önerileri arayanlar için mükemmel bir seçimdir.

40'tan fazla IDE ve 70'ten fazla programlama dilini destekleyen bu araç, akıllı otomatik tamamlama, sohbet tabanlı yardım ve hızlı kod oluşturma özellikleriyle daha iyi bir programcı ve geliştirici verimliliği elde etmenize yardımcı olur. Premium kodlama AI araçlarına çok yönlü ve güçlü bir alternatiftir.

Codeium'un en iyi özellikleri

Akıllı otomatik tamamlama özelliği ile 70'den fazla programlama dilinde doğru kod snippet'leri oluşturun

VS Code, JetBrains ve Neovim dahil 40'tan fazla IDE desteği ile sorunsuz entegrasyon

Daha hızlı hata ayıklama, açıklamalar ve görev otomasyonu için düzenleyici içindeki AI sohbetine ve komutlara erişin

Proje dosyalarını anlamak ve ilgili öneriler oluşturmak için gelişmiş bağlam farkındalığını kullanın

Codeium sınırlamaları

Rakiplere kıyasla gelişmiş kod özelleştirme ve ş Akışı otomasyonunda sınırlı derinlik

Büyük ölçekli projeler için gerekli olan çoklu kod test kitaplıkları için yerel destek yoktur

Codeium fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro ultimate: Kullanıcı başına aylık 60 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise SaaS: Özel fiyatlandırma

Codeium puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Codeium, bağlamsal olarak doğru kod parçacıklarıyla kodlayıcıların zaman kazanmasına yardımcı olmak için mükemmeldir. Bir kullanıcı bu araç hakkında şunları söylüyor:

Codeium'u bir süredir kullanıyorum ve kısa sürede geliştirme ş akışımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. AI kod tamamlama özelliği inanılmaz derecede sezgiseldir ve kodlama sürecimi önemli ölçüde hızlandırır. Zaman tasarrufu sağlamakla kalmayıp, kodumu yazmanın daha verimli yollarını keşfetmeme de yardımcı olan doğru ve bağlamsal kod parçacıkları önerir.

Codeium'u bir süredir kullanıyorum ve kısa sürede geliştirme ş akışımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. AI kod tamamlama özelliği inanılmaz derecede sezgiseldir ve kodlama sürecimi önemli ölçüde hızlandırır. Zaman kazanmamı sağlayan ve aynı zamanda kodumu daha verimli yazmanın yollarını keşfetmeme yardımcı olan doğru ve bağlamsal kod parçacıkları önerir.

💡 Profesyonel İpucu: Kod yazmak için ChatGPT'yi etkili bir şekilde kullanma ipuçlarıyla kodlama ş akışınızı güçlendirin

10. OpenAI Codex (Birden çok dilde doğal dilden koda dönüştürme için en iyisi)

openAI Codex aracılığıyla

OpenAI Codex, doğal dili işlevsel koda çeviren güçlü bir AI programlama modelidir. Python, JavaScript ve TypeScript dahil olmak üzere birden fazla programlama dilini destekler.

Codex, geliştiricilerin basit İngilizce komutlarla kod yazmasını, yeniden düzenlemesini ve anlamasını sağlar. API'lerle arayüz oluşturma özelliği, onu doğal dil tabanlı yazılım çözümleri oluşturmak için çok yönlü bir araç haline getirir.

OpenAI Codex'in en iyi özellikleri

Doğal dil komutlarını popüler programlama dillerinde işlevsel koda çevirin

Gelişmiş kod anlayışı için kod açıklaması, yeniden yapılandırma ve hata ayıklama görevlerini gerçekleştirin

Komutları yorumlayarak ve gerekli kodu oluşturarak API odaklı otomasyonu etkinleştirin

Programlama dilleri arasında dönüştürme için destek alın, diller arası projeleri basitleştirin

OpenAI Codex sınırlamaları

Yalnızca gizli beta sürümünde mevcuttur, genel kullanıcıların erişimi sınırlıdır

Sonuçlar, karmaşık veya belirsiz doğal dil komutlarına göre değişir

OpenAI Codex fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

OpenAI Codex derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: AI'nın yazılım geliştirmeyi nasıl dönüştürdüğünü ve yazılım geliştirme ve inovasyon yöntemlerinde nasıl devrim yarattığını keşfedin

11. AI2sql (Otomatik SQL sorgu oluşturma ve optimizasyon için en iyisi)

aI2sql aracılığıyla

AI2SQL, doğal dil komutlarını hassas SQL sorgularına dönüştürerek herkesin SQL kodunu zahmetsizce yazmasını, hata ayıklamasını ve optimize etmesini sağlar.

Birden fazla veritabanı desteği ve sorgu optimizasyonu, hata düzeltme ve şema oluşturma gibi özellikleriyle, zaman kazanmak ve hatasız kod oluşturmak isteyen veri analistleri, geliştiriciler ve veritabanı yöneticileri için vazgeçilmez bir araçtır.

AI2SQL'in en iyi özellikleri

SQL, MySQL, PostgreSQL ve daha fazlasında doğal dil komutlarından SQL sorguları oluşturun

Daha hızlı performans ve daha az kaynak kullanımı için mevcut SQL sorgularını optimize edin

SQL kodunu hata ayıklayın ve ayrıntılı önerilerle hataları anında düzeltin

Veri tabanı yönetimini kolaylaştırmak için şema oluşturma, ER diyagramları ve formül oluşturmayı otomatikleştirin

AI2SQL sınırlamaları

Ücretsiz plan, sınırlı sorgu oluşturma özelliğine sahiptir ve sık kullanıcılar için yeterli olmayabilir

Karmaşık veritabanı yapılandırmaları, en iyi sonuçlar için ek ince ayar gerektirebilir

AI2SQL fiyatlandırması

Başlangıç planı: Kullanıcı başına aylık 9 $

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş planı: Kullanıcı başına aylık 39 $

AI2SQL puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

12. DeepCode AI (Güvenli kod otomatik düzeltmeleri ve hibrit AI analizi için en iyisi)

deepCode AI aracılığıyla

DeepCode AI, güvenli geliştirme için özel bir AI çözümüdür. Sembolik ve üretken AI'yı birleştirerek, eşsiz bir doğrulukla güvenlik açıklarını tespit eder.

IDE'nizde doğrudan %80'in üzerinde doğruluk oranına sahip otomatik düzeltmeler sunar. Bu hibrit AI aracı, verimlilikten ödün vermeden güvenliği ön planda tutar ve daha hızlı ve daha güvenli kodlama yapmak isteyen geliştiriciler için çığır açan bir araçtır.

DeepCode AI'nın en iyi özellikleri

Kodunuza özel satır içi önerilerle güvenlik açıklarını gerçek zamanlı olarak tespit edin ve otomatik olarak düzeltin

Gelişmiş otomatik tamamlama özelliğini kullanarak DeepCode AI Search ile özel güvenlik kuralları ve sorgular oluşturun

19'dan fazla programlama dilinde 25 milyondan fazla veri akışını analiz ederek karmaşık sorunları ortaya çıkarın

Önceden doğrulanmış önerilerle düzeltmelerin yeni güvenlik açıklarına yol açmamasını sağlayın

DeepCode AI sınırlamaları

Tam işlevsellik için Snyk ile entegrasyon gerektirir, bu da bağımsız kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir

Tüm niş programlama dillerini veya ortamlarını desteklemeyebilir

DeepCode AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

DeepCode AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Geliştiricilerin %81'i AI araçlarının (kod oluşturucular dahil) en büyük avantajının verimlilik artışı olduğunu düşünürken, öğrenenler bu araçları özellikle kodlama yolculuklarını hızlandırmak için yararlı buluyor (%62).

13. AskCodi (Çok işlevli kodlama yardımı ve ş Akışı optimizasyonu için en iyisi)

askCodi aracılığıyla

AskCodi, kod oluşturma, yeniden düzenleme ve analiz için geniş bir araç yelpazesi ile geliştirmeyi basitleştirmek üzere tasarlanmış, hepsi bir arada kodlama asistanınızdır.

Regex kalıpları oluşturmaktan Dockerfile oluşturmayı otomatikleştirmeye kadar, AskCodi proje ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan çok yönlü bir araçtır. VS Code gibi IDE'lerle sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da onu iş akışlarını optimize etmek isteyen geliştiriciler için ideal bir çözüm haline getirir.

AskCodi'nin en iyi özellikleri

Birden fazla dilde hızlı uygulama için kod parçacıkları, regex kalıpları ve birim testleri oluşturur

Mevcut kodu yeniden düzenleyin ve optimize edin, manuel çaba harcamadan okunabilirliği ve bakım kolaylığını artırın

IDE'nizde ayrıntılı açıklamalar ve önerilen düzeltmelerle hataları giderin

CI/CD boru hatları, şemalar ve Docker dosyalarının oluşturulmasını otomatikleştirerek proje kurulumlarını hızlandırın

AskCodi sınırlamaları

Ücretsiz kredi kazanmak için sık sık oturum açmanız gerekir, bu da verimliliği kesintiye uğratabilir

PHP Storm gibi bazı IDE entegrasyonları diğerlerine göre daha az sezgiseldir

AskCodi fiyatlandırması

Premium plan: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Ultimate plan: 34,99 $/ay kullanıcı başına

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AI destekli kodlama araçları, yazılım geliştirmede devrim yaratarak belirli kullanım durumları için yenilikçi çözümler sunuyor. Kodlama sürecinizi kolaylaştırmak için beş ek araç:

Microsoft IntelliCode: Kod tabanınıza uyum sağlayan bağlam duyarlı kod önerileri sunarak daha doğru kodlama için kişiselleştirilmiş öneriler sağlar

DeepCode: Gerçek zamanlı statik analize odaklanan bu araç, güvenli Gerçek zamanlı statik analize odaklanan bu araç, güvenli yazılım geliştirme araçlarına öncelik veren takımlar için mükemmeldir

CodeWP: WordPress geliştiricileri için özel olarak tasarlanmış bu araç, özel snippet'ler oluşturmayı basitleştirerek hızlı tema veya eklenti özelleştirmeleri için idealdir

Sourcegraph: Geliştiricilerin büyük kod tabanlarını anlamalarını sağlayan evrensel bir kod arama aracı

PolyCoder: Birden fazla dilde eğitilmiş, karmaşık kod parçacıkları oluşturmada mükemmeldir. Hassasiyet ve yaratıcılık gerektiren çok dilli projeler için çok yönlü bir araçtır

ClickUp ile daha akıllı ve daha hızlı kod oluşturun

Kodlamada AI'nın evrimi, yaratıcılığı ve işbirliğini yeniden tanımlamakla ilgilidir. Bu araçlar, geliştiricilerin sorunları çözme, yenilik yapma ve birlikte çalışma şeklini şekillendirir.

AI'nın kod üretmesi, hataları gidermesi ve iş akışlarını optimize etmesi ile, AI'nın tekrarlayan işleri üstlenirken geliştiricilerin tasarım ve stratejiye daha fazla odaklandığı bir döneme giriyoruz.

ClickUp, bu yolculukta en iyi ortak olarak öne çıkıyor. Geliştirme sürecinizi hızlandırmak için yönlendirilmiş özellikleri sorunsuz proje yönetimi ile entegre ediyor. İster tek başına kod yazan bir geliştirici ister bir takımın lideri olun, ClickUp'ın işlevsellik ve yenilikçiliğin birleşimi, her zaman bir adım önde olmanızı sağlar.

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