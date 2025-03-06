CRM Gösterge Paneli Nasıl Oluşturulur (Şablonlarla)

Gösterge paneli olmayan bir arabayı sürmezsiniz, satış takımınız da uygun müşteri ilişkileri yönetimi olmadan çalışmamalıdır. 🚗

Potansiyel müşterileri satış sürecinde etkili bir şekilde yönlendirmek ve dönüşüm gerçekleştirdikten sonra onları memnun etmek için soğuk verilere ihtiyacınız vardır. Bu veriler çeşitli elektronik tablolara ve platformlara dağılmışsa, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) raporlamanız zahmetli ve yorucu bir iş haline gelir.

Sağlam bir CRM gösterge paneli, sıkıcı sayı hesaplamalarını halleder ve verileri kampanyalarınızı izlemeyi kolaylaştıran görsel olarak çekici bir şekilde görüntüler. Bu kılavuzda, satış CRM gösterge panellerinin nasıl olması gerektiğini ve bunları nasıl kolayca oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz.

CRM Müşteri Gösterge Paneli Nedir?

CRM gösterge paneli, satış yöneticilerine anahtar metrikler, genel satış performansı ve müşteri verileri hakkında kapsamlı bir görsel genel bakış sunan merkezi bir arayüzdür. Belirli bilgiler değişiklik gösterebilse de, bir CRM gösterge paneli genellikle aşağıdakileri gösterir:

Satış boru hattınızın dökümü

Takım etkinliği ve performansı

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

Yeni potansiyel müşteriler

Yaklaşan önemli görevler

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CRM gösterge paneliniz çeşitli kaynaklardan verileri toplar ve bunları bir araya getirerek satış temsilcilerinize en değerli içgörüler sunar ve CRM stratejinizi ince ayarlamanıza yardımcı olur. Sağlam bir CRM yazılımı, bu içgörülerini dinamik ve etkileşimli bir şekilde sunmalı ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlayarak iyi bilgilendirilmiş kararlar almanıza yardımcı olmalıdır.

Bunu göz önünde bulundurursak, bir CRM gösterge paneli grafik ve çizelgelerin bir koleksiyonundan çok daha fazlasıdır. Akıllıca yapılandırılır ve kullanılırsa, karanlıkta ateş etmeyi önleyebilir ve satış ve pazarlama çabalarınızın sonuçlarını en üst düzeye çıkarabilir. 🎯

CRM gösterge panelinin avantajları nelerdir?

Güçlü bir CRM gösterge panelinin en önemli avantajı daha hızlı ve daha güvenli karar verme. 🤔

Potansiyel müşterilerinizin satın alma yolculuğunun hangi aşamasında olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Huni raporuna göz atın. Satış maliyetlerini optimize etmek mi istiyorsunuz? Faaliyetler gösterge paneli, nelere daha fazla odaklanmanız ve neleri ortadan kaldırmanız gerektiğini size söyleyecektir.

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Gösterge paneli kullanmanın birçok ek avantajı vardır, örneğin:

Doğru satış tahminleri —Pazar trendlerini tahmin etmek kolay bir iş değildir, ancak CRM gösterge paneli, tahminlerin doğruluğunu artırmak ve maliyetli hataları önlemek için çok değerli geçmiş trendleri ve satış raporlarını göstererek bu işlemi basitleştirir

Daha kolay işbirliği —Gösterge panelini takımınızla paylaşarak, önemli bilgileri herkesin kolayca erişebileceği hale getirebilirsiniz. Böylece e-posta güncellemeleri veya durum raporu toplantıları gibi gereksiz iletişimlere gerek kalmaz

Verimli satış hunisi —CRM gösterge paneli, satış huninizi inceleyerek müşterilerin ayrılmasına neden olan ana darboğazları belirlemenizi sağlar, böylece analizleriniz dönüşüm oranlarınızda harikalar yaratabilir

Daha iyi müşteri hizmetleri —Müşteri hizmetleri temsilcileriniz, CRM gösterge panellerini kullanarak tüketici davranışları hakkında daha derinlemesine bilgi edinebilir ve hatta bu davranışları tahmin ederek daha verimli ve kişiselleştirilmiş destek sunabilir

Daha güçlü pazarlama ve satış taktikleri —Gösterge paneli, bireysel pazarlama/satış çabalarının performansını tam isabetle izlemenizi sağlayarak, bunları en ince ayrıntısına kadar ayarlamanıza yardımcı olur

Basitleştirilmiş raporlama—Gelişmiş bir gösterge paneli, —Gelişmiş bir gösterge paneli, CRM raporlamasıyla ilgili en zorlu işlerin çoğunu hallederek takımınızın değeri yüksek görevlere odaklanmasını sağlar

CRM gösterge panelinin temel özellikleri nelerdir?

Her satış müdürü için tek bir CRM sistemi yoktur. Aranan özellikler, satış süreçlerinize, müşteri tabanınıza ve diğer faktörlere bağlıdır. Yine de, her çözümün sahip olması gereken altı temel özellik vardır:

Kullanıcı dostu arayüz—CRM —CRM satış gösterge panelinin amacı, karmaşık satış verilerini anlaşılır ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmektir. Arayüz, kapsamlı teknik beceriler gerektirmeden sezgisel ve gezinmesi kolay olmalıdır Özelleştirilebilirlik—İzlemek istediğiniz özel anahtar performans göstergelerini tanımlayabilir ve gösterge panelini satış döngünüze ve iç süreçlerinize uyarlayabilirsiniz Hedef izleme —Gösterge paneliniz, takımın ilerleme hedefleri, dönüm noktaları, bekleyen görevler ve benzeri veriler hakkında gerçek zamanlı olarak güncel bilgilere sahip olmasını sağlayarak herkesin durumunu ve katkısını bilmesini sağlar 🏆 Görev atama ve izleme—İdeal olarak, görev atamaları için ek uygulamalar gerektirmeyen bir CRM gösterge paneli uygulamanız gerekir. Yetenekli gösterge panelleri, manuel iş yükünü azaltmak için birçok otomasyon da sunar Entegrasyonlar—Gösterge paneliniz, pazarlama, satış ve diğer faaliyetler için kullandığınız diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır, böylece gerekli tüm verileri otomatik olarak alabilir Çeşitli veri görselleştirme seçenekleri—Sağlam bir gösterge paneli, veri türüne uygun farklı görsel öğeler (pasta grafikler, toplama grafikler, ilerleme çubukları vb.) aracılığıyla verileri görüntülemelidir —Sağlam bir gösterge paneli, veri türüne uygun farklı görsel öğeler (pasta grafikler, toplama grafikler, ilerleme çubukları vb.) aracılığıyla verileri görüntülemelidir

CRM Gösterge Panelini Oluştururken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yerleşik bir gösterge paneli içeren CRM yazılımı kullanmıyorsanız, kendi gösterge panelinizi oluşturmak için DIY (kendin yap) yaklaşımını tercih edebilirsiniz. 🛠️

Platformunuz bir gösterge paneli sunsa bile, iş akışınıza ve hedeflerinize uygun özel bir gösterge paneli oluşturmak için sınırsız esnekliğe sahip olacağınız için bunu yapmak akıllıca bir hareket olabilir. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, CRM gösterge panelinizi oluştururken dikkate almanız gereken ana faktörleri aşağıda bulabilirsiniz.

Temel kullanım alanları

Gösterge panelinin amacı çeşitli verilere merkezi bir genel bakış sağlamak olsa da, neleri dahil edeceğinize karar verirken yine de seçici olmalısınız. Gösterge paneli karmaşık hale gelmeden ve amacını yitirmeden önce ekleyebileceğiniz rapor ve grafiklerin sayısı sınırlıdır.

Görselleştirilmesi gereken iş akışınızın anahtar unsurlarını belirleyerek başlayın. Örneğin, dijital pazarlama performansıyla ilgili tüm bilgileri Google Analytics veya Search Console'dan zaten alıyorsanız, bozuk olmayan bir şeyi düzeltmeye ve tamamen yeni bir genel bakış oluşturmaya gerek yoktur.

Bunun yerine, şu anda yeterince sezgisel olarak düzenlenmemiş verilere odaklanın. Bu, satış huninizle ilgili tüm ayrıntıları, müşteri hizmetleri verilerini, potansiyel müşteri puanlarını vb. içerir. CRM stratejinizin en az yapılandırılmış ancak önemli kısımlarını vurgulayın ve gösterge panelini bunların etrafında oluşturun. 📊

Hedefler ve KPI'lar

Yukarıdaki noktaya ek olarak, izleyebileceğiniz çok sayıda KPI vardır, ancak bunların hepsi gösterge panelinizde yer almaya değer değildir. Peki, hangi göstergeleri dahil edeceğinizi nasıl bilebilirsiniz?

Burada dikkate alınması gereken iki faktör vardır:

Hedefleriniz Veri kullanılabilirliği

Hedeflerinizi belirlemek için SMART tekniğini kullanıyorsanız (ki kullanmalısınız), KPI'ları belirlemek sorun olmayacaktır. Bunun nedeni, SMART hedef belirleme sürecinin bir parçası olarak ilerlemeyi nasıl ölçeceğinizi düşünmenin de yer almasıdır.

clickUp aracılığıyla

Örneğin, müşteri tutma oranını %20 artırmak olan bir e-posta kampanyası yürütüyorsanız, dahil etmeniz gereken ana KPI'lar şunlardır:

Tekrar satın alma oranı (RPR)

E-posta tıklama oranı (CTR)

Müşteri yaşam boyu değeri (CLV)

İkinci önemli faktör, gösterge panelinizin doğru sayıları göstermesini sağlamak için gerekli olan veri kullanılabilirliği'dir. Yukarıdaki örnekte, gerekli verileri e-posta pazarlama platformunuzdan alabilirsiniz. Yine de, gereksiz iş yükünden kaçınmak için CRM gösterge panelinizin bu platformla entegre olduğundan emin olmanız gerekir. 😮‍💨

Takımlar ve departmanlar

Bir gösterge paneli oluştururken, tüm departmanların en ilgili bilgilere erişebilmesini sağlamak için ana kullanıcıları göz önünde bulundurmalısınız. 🧑‍💻

Çoğu durumda, gösterge paneliniz aşağıdaki departmanlara ve takım üyelerine hizmet edecektir:

Satış

Pazarlama

Müşteri desteği

C düzey yöneticiler

Gösterge paneliniz dinamik olmalı ve farklı takımların gereksiz bilgilerden kaynaklanan engeller olmadan ihtiyaç duydukları verilere odaklanabilmelerini sağlamalıdır. Netlik sağlamak için her takım için farklı görünüm seçenekleri ve/veya sekmelerin olması yararlıdır.

Gösterge paneli yazılımı

Gösterge panelinizin içermesi gereken bilgileri belirledikten sonra, bunları düzgün bir şekilde düzenleyecek bir gösterge paneli yazılımı çözümüne ihtiyacınız vardır. Eski usul yaklaşımı benimseyerek gösterge paneli oluşturmak için elektronik tablo uygulamalarını kullanabilirsiniz, ancak daha ileri teknolojiye sahip bir seçenek aramalısınız.

Nerede bulacağınızı bilmiyor musunuz? Az önce buldunuz: ClickUp! Çok sayıda CRM odaklı özelliğe sahip, hepsi bir arada görsel proje yönetimi platformudur. ClickUp, sezgisel arayüzü ve olağanüstü özelleştirme özellikleri sayesinde, teknik becerileriniz ne olursa olsun gelişmiş gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır.

Ama bu kadar övünmek yeter — ClickUp'ı kullanarak otomatik, kapsamlı CRM gösterge panelleri oluşturmayı size tam olarak gösterelim. 🤩

CRM Gösterge Paneli Nasıl Oluşturulur?

Bir gösterge panelini sıfırdan oluşturmak sıkıcı bir iş gibi görünebilir. Endişelenmeyin, sizi anahtar adımlarda yönlendireceğiz ve bunun ne kadar kolay olduğunu göstereceğiz. 🍰

1. Adım: Şablonları kullanarak gösterge panelinizin temelini oluşturun

Potansiyel müşteri listeleri, programlar, zaman çizelgeleri ve etkinlik sayfaları arasında, satış takımınızın tüm bunları sıfırdan oluşturmakla uğraşacak kadar çok işi vardır. İyi haber şu ki, önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak büyük bir avantaj elde edebilirsiniz.

Örneğin, ClickUp CRM Şablonu, çeşitli CRM görevleri için ihtiyacınız olan en yaygın iş akışları ve öğelerle donatılmıştır. Şablonu açtığınızda, en önemlileri olmak üzere birkaç özel görünüm göreceksiniz:

Satış Süreci , tüm satış sürecini tek bir yerde özetlemenizi sağlar

Görevlerim yaklaşan görevlere ilişkin net bir genel bakış elde etmek için

Pano görünümü, potansiyel müşteriler için merkezi bir merkez olarak kullanabilir ve satış hunisindeki aşamalarına göre segmentlere ayırabilirsiniz

Pano görünümünü kullanarak potansiyel müşteriler hakkında kapsamlı bir genel bakış elde edin ve onları huniden daha kolay bir şekilde ilerletin

ClickUp, hesap yönetimi ve müşteri hizmetleri gibi çeşitli diğer fonksiyonlar için şablonlar sunar. Her şablon, veritabanınızı yapılandırmak için kullanabileceğiniz belirli görünümler ve alanlarla birlikte gelir, bu da sıradan işleri ortadan kaldırır.

Tüm şablonlar tamamen özelleştirilebilir, bu nedenle olduğu gibi kullanmak zorunda değilsiniz. İhtiyacınız olan biçimi elde edene kadar öğeleri istediğiniz gibi taşıyabilirsiniz.

Adım 2: Hedefleri belirleyin ve izleyin

Gösterge panelini açtığınız anda, hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı açıkça görmelisiniz. Bunun için ilk adım, satış ve/veya müşteri hizmetleri hedeflerini belirlemektir. Bu hedefleri daha sonra farklı grafikler, ilerleme çubukları ve benzer grafikler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ClickUp Hedefler, tüm hedeflerinizi tek bir yerden belirlemenizi ve izlemenizi sağlar. İlerlemenizi ölçmek için aşağıdakiler gibi belirli hedef biçimleri ayarlayabilirsiniz:

Yüzdeler

Para birimi

Sayı hedefleri

Doğru/yanlış hedefler

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak net hedefler belirleyin ve ilerlemeyi hassas bir şekilde izleyin

Farklı erişim denetimleri, netlik sağlamak ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için belirli hedefleri ilgili takımlarla paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca, takımınıza düzenleme erişimi vererek verimli işbirliğini teşvik edebilir ve ilgili güncellemeleri ilgili tüm kişilerin görebilmesini sağlayabilirsiniz.

Kolay organizasyon için, hedefleri klasörler halinde gruplandırabilir ve tüm önemli hedefler ile hedef ilerlemelerine kuşbakışı bir görünüm elde edebilirsiniz. 📂

Adım 3: Görevleri atayın

Görevleri doğrudan takıma atayarak veya yorumlarda @bahsetme özelliğini kullanarak işleri kolayca delege edin ve düşüncelerinizi eyleme dönüştürün

Hedeflerinizi ve amaçlarınızı belirledikten sonra, takımınızı bu hedeflere doğru yönlendirmenin zamanı gelir. İşleri delege etmek ve görevleri takip etmek için kullandığınız bir verimlilik aracınız varsa, buna güvenmeye devam edebilirsiniz. Ancak, bu araç gösterge paneli yazılımınızla entegre değilse, uyumlu bir ekosistem oluşturamazsınız.

ClickUp, bu tür can sıkıcı bağlantı kesintileriyle uğraşmanıza gerek kalmamasını sağlar. ClickUp Görevleri'ni kullanarak ayrı platformlara ihtiyaç duymadan iş akışınızı yönetebilirsiniz.

Özel durumlar, öncelikler ve bağımlılıklar ile görevler atayarak satış huninizi veya müşteri hizmetleri iş akışınızı kolaylaştırın. Birden fazla görünüm kullanarak tüm görevleri görselleştirin ve saniyeler içinde yeniden düzenleyin.

ClickUp ayrıca, yinelenen görevler ve çeşitli özel Otomasyonlar aracılığıyla iş akışınızı basitleştirir. Durum değişikliklerini ve diğer tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek düşük değerli işlere zaman kaybetmeyi önleyebilirsiniz. 🔄

ClickUp Otomasyonları ile yinelenen görevleri kolaylaştırarak bilgi yoğun işler için daha fazla zaman kazanın

ClickUp Görevleri ile elde edeceğiniz diğer kullanışlı ekstralar şunlardır:

Görevlerinizi kategorilere ayırmak için özel etiketler

Görevler içindeki kontrol listeleri , görevleri tamamlamak için gerekli belirli adımları özetler

Zaman çizelgesine uymak ve ş Akışınızı optimize etmek için yerleşik zaman izleyici

Adım 4: Gösterge panelini iş akışınızın geri kalanına bağlayın

Verimlilik uygulamanız, CRM gösterge paneli ile entegre etmek isteyeceğiniz tek platform değildir. Satış takımınız muhtemelen günlük işlerini yapmak için çeşitli araçlar kullanıyordur ve gösterge paneliniz bu araçlardan ilgili verileri alabilmelidir. Aksi takdirde, iş akışınız verimsizlikler ve manuel veri girdileriyle dolabilir.

ClickUp'ta bir gösterge paneli oluşturursanız, en popüler araçlarla 1.000'den fazla entegrasyonun kolaylığından yararlanabilirsiniz. Örneğin, ClickUp'ı Zendesk ile bağlayarak müşteri desteği iş akışınızı birçok şekilde kolaylaştırabilirsiniz, örneğin:

ClickUp görevlerini Zendesk biletlerine bağlama

Biletlerden ClickUp Görevlerine belirli bilgiler ekleme

Zendesk içinde eylem öğeleri oluşturma ve bunları ClickUp kullanıcılarına atama

ClickUp ve Zendesk'i entegre ederek görevlerinizi biletlere bağlayın

ClickUp ayrıca Salesforce ile entegre olarak Fırsatları daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Salesforce'a yeni bir Fırsat eklendiğinde, potansiyel müşterinin ilgisini kaybetmemesi için bir ClickUp görevi oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın bağlandığı diğer birçok uygulama hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, entegrasyonların tam listesini inceleyin. 🧩

Adım 5: Anahtar verileri tek bir merkezde toplayın

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra, zor kısmı bitti. Şimdi geriye kalan tek şey verilerinizi görselleştirmek, bunu ClickUp Gösterge Panelleri ile anında yapabilirsiniz

Başlayın ClickUp Gösterge Panelleri ile projelerinizin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak takip edin

Sol menüden Gösterge Panelleri'ne gidin ve + işaretine tıklayın. Farklı gösterge paneli şablonları arasından seçim yapabilir veya 50'den fazla farklı bileşen kullanarak özel bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz. Hedeflerinizi ve KPI'larınızı, görevlerinizi, potansiyel müşteri listelerini ilgili eylem öğeleriyle birlikte ve dinamik bir genel bakış oluşturmak için hemen hemen tüm diğer verileri görselleştirin.

Gösterge panelleri, sizi güncel tutmak için ilgili kaynaklardan otomatik olarak verileri alır. Bunları takımınızla paylaşarak herkesin ilerlemeyi izleyebilmesini ve iş yükünü takip edebilmesini sağlayabilirsiniz.

Gösterge panelini istediğiniz gibi düzenlemek için tam esnekliğe sahip olursunuz. Her CRM fonksiyonu için özel bir gösterge paneline veya üst düzey bir görünüme ihtiyacınız olsun, ekleyebileceğiniz uygun bir bileşen vardır.

Daha da iyisi, ClickUp içindeki veri kaynaklarıyla sınırlı değilsiniz; basit bir bağlantı kullanarak veya bir kod parçası ekleyerek gösterge panellerinize üçüncü taraf uygulamaları ekleyebilirsiniz. Figma tasarımı, Google E-Tablolar e-tablosu ekleyin veya gösterge panellerinizi zenginleştirmek için diğer birçok harici uygulama arasından seçim yapın.

ClickUp kullanıcılarının yukarıdaki özelliklerden yararlandığı birçok yolu görmek ve kendi gösterge panelinizi oluşturmak için ilham almak için bu gösterge paneli örneklerine göz atabilirsiniz. 💡

ClickUp ile CRM'inizi Bir Adım Öne Taşıyın

CRM süreçleriyle ilgili sıkıcı yönetici işlerinin olduğu günler çok geride kaldı. Artık ihtiyacınız olan tüm verilere parmaklarınızın ucunda ulaşabilir ve yönetici kararlarına daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Stratejilerinizden tahminleri ortadan kaldırmak için ayrıntılı bir CRM gösterge paneli oluşturun.

Gördüğünüz gibi, ClickUp, ham verilerin ötesine geçmeyi ve göz alıcı, eyleme geçirilebilir gösterge panelleri oluşturmayı kolaylaştırır. İş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar ve bir dizi farklı uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

ClickUp'a kaydolun ve müşterilerinizi markanızın hayranı haline getirin! 😍