Yapısal Veri Yönetimi için En İyi 11 Veritabanı Oluşturucu Yazılımı

Birden fazla takım aynı verilere eriştiğinde, kaos hızla yayılır. Pazarlama takımı verileri bir şekilde kaydederken, satış takımı başka bir şekilde kaydeder. Operasyon ekibi yeni etiketler ekler. Geliştirme ekibi şemayı günceller. Birdenbire, hangi sürümün doğru olduğu belli olmaz.

İşte burada harika veritabanı oluşturma yazılımları devreye girer: verileri temiz, bağlantılı ve kullanılabilir tutarken, takımlar arasında veri toplamanıza, depolamanıza ve senkronizasyonunuza olanak tanır.

Bu yazıda, kaç kişi çalışıyor olursa olsun, işbirliğinin sorunsuz, yapının tutarlı ve verilerin net olmasını sağlamak için en iyi 11 veritabanı oluşturucuyu bir araya getirdik. 🤝

En İyi Veritabanı Oluşturucu Yazılımlarına Genel Bakış

Bunlar, karşılaştırılan veritabanı oluşturucu yazılımları için en iyi seçeneklerdir.

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Hepsi bir arada veritabanı ve proje yönetimi Ekip boyutu: Bireyler ve her boyutlardaki takımlar Görevler, Özel Alanlar, Tablo Görünümü, Otomasyonlar, Gösterge Paneli, ClickUp Brain Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Google AppSheet Google Çalışma Alanı içinde kod yazmadan uygulama oluşturma Takım boyutu: Bireylerden orta ölçekli şirketlere Sürükle ve bırak mantığı, Google E-Tablolar veritabanı entegrasyonu, çevrimdışı senkronizasyon, mobil uyumlu gösterge panelleri Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan fiyatlarla Microsoft SQL Server Kurumsal düzeyde ilişkisel DBMS Takım boyutu: Geliştiriciler ve veritabanı yöneticileri Bellek içi OLTP, JSON/grafik desteği, Always On kullanılabilirliği Özel fiyatlandırma Microsoft Access Masaüstü veritabanı oluşturma ve yerel kullanım Takım boyutu: Küçük takımlar ve yöneticiler Tablo sihirbazları, VBA makroları, form tabanlı kullanıcı arayüzü 179,99 $/kullanıcı (tek seferlik) Zoho Oluşturucu İş akışı otomasyonuna sahip düşük kodlu iş uygulamaları Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli pazarlama ve operasyon takımları Sürükle ve bırak oluşturucu, Deluge komut dosyası, mobil dağıtım Ücretsiz deneme; Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla Knack Kod gerektirmeyen çevrimiçi veritabanları Takım boyutu: Bireyler, DBA'lar ve küçük takımlar Rol tabanlı izinler, gömülebilir uygulamalar, grafikler/haritalar Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla Caspio Kurumsal uyumluluğa sahip düşük kodlu uygulamalar Takım boyutu: Orta ölçekli firmalar ve kurumsal operasyon takımları HIPAA/SOC 2 uyumlu, REST API'ler, işaretle ve tıkla oluşturucu Özel fiyatlandırma Zapier Uygulamaları ve ş akışlarını bağlantı kuran otomasyon platformu. Takım boyutları: Bireyler ve orta ölçekli pazarlama/operasyon takımları 6.000'den fazla entegrasyonlar, çok adımlı akışlar, hata yönetimi Ücretsiz; Aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla Tadabase Karmaşık web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturun Takım boyut: Kurumsal takımlar ve sistem yöneticileri Çoklu tablo düzenleri, beyaz etiketleme, PDF/e-posta otomasyonu Kullanıcı başına aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla PostgreSQL Büyük veri kümeleri için gelişmiş açık kaynaklı SQL motoru Ekip boyutu: Orta ölçekli ve kurumsal şirketler JSONB/diziler, PostGIS, çoğaltma, uzantı Ücretsiz (açık kaynak) Airtable İşbirliğine dayalı ilişkisel elektronik tablolar Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli ürün ve içerik takımları Özel görünümler, otomasyonlar, Slack/Gmail entegrasyonları ve dahili veri görselleştirme araçları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Veritabanı Oluşturucu Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Ücretsiz bir veritabanı yazılımında aramanız gereken özelliklerin listesi aşağıdadır:

Özelleştirilebilir alanlar, tablolara ve ilişkilere sahip veri yapınızı kolayca tanımlayın

*yerleşik ş Akışları veya entegrasyonlar ile tekrarlayan görevleri ve güncellemeleri otomasyon ile gerçekleştirin

*verilerinizi tablolarda, formlarda, Kanban veya Gantt görünümlerinde gibi çeşitli biçimlerde görselleştirin

Hassas bilgileri korumak için rol tabanlı izinlerle kullanıcı erişimini kontrol edin

Takımınız veya veri karmaşıklığınız arttıkça, performans sorunları yaşamadan veritabanınızı ölçeklendirin

*çoklu kullanıcı desteği ve etkinlik izleme ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Yeni kullanıcıları elektronik tablo şablonları , belgeler ve düşük öğrenme eğrisi ile kolayca sisteme dahil edin

🔍 Biliyor muydunuz? İlk gerçek bilgisayar veritabanı 1960'larda ortaya çıktı ve Charles Bachman'ın Integrated Data Store (IDS) yazılımı genellikle ilk gerçek DBMS olarak kabul edilir.

En İyi Veritabanı Oluşturucu Yazılımları

Mevcut sisteminiz daha çok bir geçici çözüm gibi mi geliyor? Yapısal, esnek ve ölçeklenebilir sistemler oluşturmak için en iyi ücretsiz proje yönetimi yazılım araçlarından bazıları. 🎯

clickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz* Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp (Hepsi bir arada veritabanı ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ta ilk görevinizi oluşturun Projenizde kayıtlar olarak özel ClickUp Görevleri oluşturun

Listenin başında ClickUp yer alıyor. Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp CRM Proje Yönetimi Yazılımı ile birleştirildiğinde, ilişkisel veritabanı fonksiyonelliğini proje yürütme özellikleriyle birleştirir. Bu, bir CRM gibi kişileri izleme, bir operasyon takım gibi ş akışları oluşturma ve bir proje yöneticisi gibi eylem öğeleri atama anlamına gelir.

ClickUp'taki görevler

ClickUp görevlerini veritabanı terimleriyle "kaydınız" olarak düşünün. Her görev bir başlık, açıklama, kontrol listesi, dosyalar, atanan kişiler ve yorumlar içerir.

ClickUp'ı bir müşteri yönetim sistemi olarak kullandığınızı varsayalım. Her müşteriye, onboarding adımları için bir kontrol listesi ekleyebileceğiniz, imzalı sözleşmeleri veya gizlilik sözleşmelerini yükleyebileceğiniz ve dahili notlar bırakabileceğiniz bir görev verilir.

En önemli kriterlere göre filtreleme yapabilmek için ClickUp Özel Alanları oluşturun

ClickUp Özel Alanlar, platformun gerçek anlamda bir veritabanı gibi fonksiyonellik kazandığı yerdir. Açılır menüler, tarihler, telefon sayıları, onay kutuları, URL'ler ve hatta hesaplanmış alanlar ekleyebilirsiniz. Bu alanlar, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş bir yapı oluşturur.

Örnek, influencer ortaklıklarını yönetiyorsunuz. Her kampanya görevi için şunları ekleyin: Influencer Tier (ör. Altın, Gümüş, Bronz) için özel bir alan

İçerik Biçim (Reel, Gönderi, Hikaye)

Teslimat Son Tarihi

Onay Durumu renk kodlu açılır menülerle

ClickUp görevlerindeki Bağımlılıklar

Bunu ClickUp Görev Bağımlılıkları ile birleştirin ve sıralamayı kontrol altına alın. Tek yapmanız gereken, ardışık görevler arasındaki ilişkileri ayarlamak. ClickUp, gecikmiş görevler zaman çizelgenizi etkilediğinde sizi bilgilendirecektir.

Sezgisel ClickUp Tablo Görünümü ile görevleri düzenleyin ve verileri toplu olarak düzenleme yapın

Eğer elektronik tablolarla çalışıyorsanız, ClickUp Tablo Görünümü size hoş bir şekilde tanıdık gelecektir.

Her satır bir görevi temsil eder ve her sütun bir alana (durum, atanan kişi, özel veriler) karşılık gelir; tüm güncellemeler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir.

Bir içerik takvimi kullanıyorsanız, makale konularını atanan yazara ve kelime sayısına göre görünümü sağlayabilir, gecikenlere göre sıralayabilir ve gelişmiş filtre seçenekleri ekleyebilirsiniz.

ClickUp Automations ile ş akışınızı devam ettirmek için özel kurallar oluşturun

Şimdi, ClickUp Otomasyonlarını ekleyin ve çalışma alanınız akıllı bir şekilde düşünmeye başlasın. Kod gerektirmeyen "ne zaman, eğer" kuralları oluşturabilirsiniz.

Müşteri geri bildirimlerini yönettiğinizi varsayalım. Birisi geri bildirim formunu her doldurduğunda, otomasyon bunu destek ekibine atayabilir ve duygu analizine göre önceliği ayarlayabilir.

Veritabanı oluşturmak sadece ilk adımdır; asıl zorluk, veritabanını güncel tutmaktır. 🎥 Bu video'da, iş akışlarını sadece beş dakikada otomasyonlamayı öğreneceksiniz, böylece veritabanınız doğru kalacak, süreçleriniz senkronizasyon halinde kalacak ve takımınız manuel güncellemeler için daha az zaman harcayacak.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

verileri yakalayın: *ClickUp Forms ile müşteri özetleri, özellik talepleri, destek biletleri veya geri bildirimleri toplamak için genel veya dahili anketler oluşturun ve aracın bunları doğrudan görevlere entegre etmesine izin verin

*i̇lerlemeyi görselleştirin: ClickUp Dashboard s ile özel grafikler, bileşenler ve zaman takibi özetleri sayesinde KPI'ları, sprint hızını, gecikmiş görevleri veya müşteri kayıplarını gerçek zamanlı olarak takip edin

Kendi tarzınızda çalışın: ClickUp'ın özelleştirilebilir görünümleriyle listeler, panolar, tablolar, zaman çizelgeleri veya takvimler arasında geçiş yapın ve iş akışınıza uyarlayın

Sorunsuz işbirliği yapın: Görevleri atayın, konu başlıklı yorumlarda ekip arkadaşlarınızı etiketleyin, belgeler ekleyin ve bağlamsal Görevleri atayın, konu başlıklı yorumlarda ekip arkadaşlarınızı etiketleyin, belgeler ekleyin ve bağlamsal bilgileri almak için bağımlılıkları izleyin

ClickUp sınırları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi özetliyor:

ClickUp, iş akışlarını özelleştirmeyi, görevleri yönetmeyi ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemeyi kolaylaştıran etkileyici bir dizi özellik sunar. Her projeye özel görünümler oluşturabilmem, otomasyonlar ayarlayabilmem ve halihazırda kullandığım diğer araçlarla entegre edebilmem çok hoşuma gidiyor. Kişisel görev takibi veya karmaşık iş operasyonları için çok yönlü bir araç. Şablonlar ve gösterge panelleri, her şeyi düzenli ve takip etmesi kolay tutmak için özellikle yararlıdır.

ClickUp, iş akışlarını özelleştirmeyi, görevleri yönetmeyi ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemeyi kolaylaştıran etkileyici bir dizi özellik sunar. Her projeye özel görünümler oluşturabilmem, otomasyonları ayarlamam ve halihazırda kullandığım diğer araçlarla entegrasyonlar kurabilmem çok hoşuma gidiyor. Kişisel görev takibi veya karmaşık iş operasyonları için çok yönlü bir araç. Şablonlar ve gösterge panelleri, her şeyi düzenli ve takip etmesi kolay tutmak için özellikle yararlıdır.

2. Google AppSheet (Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyi kodsuz oluşturucu)

google AppSheet aracılığıyla

AppSheet, Google Workspace ile entegre olarak takımların kod yazmadan Sheets verilerini mobil uyumlu uygulamalara dönüştürmelerini sağlar. Sürükle ve bırak ifadeleri iş mantığını yönetirken, rol tabanlı izinler doğrudan Google hesaplarından alınır ve BT'nin müdahalesini azaltır.

Dağıtıldıktan sonra, takım üyeleri alan verilerini yakalar, istekleri onaylar ve herhangi bir cihazdan Drive veya Gmail otomasyonlarını tetikleyici olarak kullanır. Her şey BigQuery veya Sheets'te depolandığı için, analistler mevcut raporlama süreçlerini yeni bir araç etrafında yeniden oluşturmak yerine olduğu gibi koruyabilirler.

Google AppSheet'in en iyi özellikleri

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların hızlı bir şekilde özel uygulamalar oluşturmasını sağlayan sezgisel, kod gerektirmeyen bir platformla uygulamalar oluşturun

Etkinlik botları, zamanlanmış otomasyonlar ve koşullu mantık ile ş akışları ve iş süreçlerini otomatikleştirin

Dinamik görünümler (tablolar, formlar, harita, grafikler, takvimler) ve özel markalama seçenekleriyle kullanıcı arayüzlerini ihtiyaçlarınıza ve estetik anlayışınıza göre özelleştirin

Google AppSheet sınırları

Masaüstü görünüm sürümü, mobil uygulama/tablet görünümüne kıyasla nispeten kısıtlayıcıdır

Sınırlı biçimlendirme yapılandırma seçenekleri

Google AppSheet fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 10 $

kurumsal Plus: Kullanıcı başına aylık 20 $

Google AppSheet puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (390'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google AppSheet hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

AppSheet'ten son derece memnunum. Platform, esnekliği, kullanım kolaylığı ve kod yazmadan özel uygulamalar oluşturmak için sunduğu güçlü özellik açısından beklentilerimi aştı... AppSheet, kod yazmadan önemli ölçüde özelleştirme imkanı sunsa da, bazı kullanıcılar, özellikle karmaşık veya özel gereksinimler için, belirli özelleştirme seçeneklerinin geleneksel kodlama yaklaşımlarına kıyasla sınır olduğunu düşünebilir...

AppSheet'ten son derece memnunum. Platform, esnekliği, kullanım kolaylığı ve kod yazmadan özel uygulamalar oluşturmak için sunduğu güçlü özellikler açısından beklentilerimi aştı... AppSheet, kod yazmadan önemli ölçüde özelleştirme imkanı sunsa da, bazı kullanıcılar, özellikle karmaşık veya özel gereksinimler için, geleneksel kodlama yaklaşımlarına kıyasla belirli özelleştirme seçeneklerinin sınır olduğunu düşünebilir...

💡 Profesyonel İpucu: Sadece metin alanları değil, referans alanları da oluşturun. Proje adını manuel olarak girmek yerine, başka bir tabloya referans alanı oluşturun; bu, veri bütünlüğünü sağlar ve ileride arama ve rollup işlemlerine olanak tanır.

3. Microsoft SQL Server (Kurumsal düzeyde ilişkisel veritabanı yönetimi için en iyisi)

via Microsoft SQL Server

SQL Server, geliştiricilerin altyapı kurulumundan ziyade şema tasarımı ve sorgu ayarlamaya odaklanmalarını sağlayan entegre araçlarla birlikte olgun bir RDBMS sunar. T-SQL, karmaşık birleştirme ve pencere fonksiyonlarını desteklerken, sütun depolama indeksleri ve bellek içi OLTP, büyük işlem yüklerini yönetir.

Yerleşik JSON ve grafik uzantıları, modern veri türlerini aynı motorda tutarak teknoloji yığınlarını basitleştirir. DevOps ardışık düzenleri, yerel Docker görüntüleri ve SQL Server Veri Araçları uzantısı aracılığıyla yerleştirilir. Otomasyonlu birim testleri, depolanan yordamları doğrular ve Sorgu Deposu, regresyonları üretime geçmeden önce ortaya çıkarır.

Microsoft SQL Server'ın en iyi özellikleri

Always On Availability ve çevrimiçi indeks yeniden oluşturma özellikleri sayesinde, manuel yedekleme veya kesinti süreleri olmadan sistemlerin yanıt verebilirliğini koruyun

Şeffaf veri şifreleme, satır düzeyinde güvenlik ve kapsamlı denetim özellikleri sayesinde sağlam veri güvenliği sağlayın

ETL için SQL Server Integration Services (SSIS), performans ayarlaması için SQL Profiler ve yönetim için Management Studio gibi araçlardan yararlanarak daha geniş Microsoft ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Microsoft SQL Server sınırları

Bazı veritabanlarının karmaşıklığı nedeniyle, sınırlı araçlarla bazen hata bulmak kolay değildir

CSV içe aktarma işlemi karmaşıktır

Microsoft SQL Server fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft SQL Server puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft SQL Server hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Hızlı ve özelleştirilebilir, sağlam bir DBMS'dir. Güvenilirliği çok yüksektir ve yıllardır kullandığım süre boyunca herhangi bir sorun yaşamadım veya veri kaybı yaşamadım. SQL Management Studio'nun kullanımı sezgiseldir ve SQL sorguları yazmanıza gerek kalmadan veritabanının veya sunucunun neredeyse her yönünü yapılandırmanıza olanak tanır... Lisanslama kafa karıştırıcıdır, çağrı veya CPU çekirdeği başına lisansınız olduğunda, fiyatların nasıl uygulandığını anlamak biraz zordur.

Hızlı ve özelleştirilebilir, son derece sağlam bir DBMS'dir. Güvenilirliği çok yüksektir ve yıllardır kullandığım süre boyunca herhangi bir sorun yaşamadım veya veri kaybı yaşamadım. SQL Management Studio'nun kullanımı sezgiseldir ve SQL sorguları yazmanıza gerek kalmadan veritabanının veya sunucunun neredeyse her yönünü yapılandırmanıza olanak tanır... Lisanslama kafa karıştırıcıdır, çağrı veya CPU çekirdeği bazında lisansınız olduğunda, fiyatların nasıl uygulandığını anlamak biraz zordur.

4. Microsoft Access (Masaüstü veritabanı oluşturma ve yerel kullanım için en iyisi)

via Microsoft Access

Microsoft Access, operasyon yöneticilerinin DBA işe almadan dağınık elektronik tabloları tek bir masaüstü veritabanında merkezileştirmesine yardımcı olur. Tablo sihirbazları CSV'leri, faturaları veya ekipman günlüklerini dakikalar içinde içe aktarır ve İlişkiler görünümü varlık bağlantılarını bir bakışta görünürlük sağlar.

Kaydedilmiş sorgular ve makrolar aracılığıyla aylık varyans kontrolleri gibi rutin görevleri çalıştırabilirsiniz. Ayrıca, Access SharePoint veya SQL Server ile senkronizasyon olduğundan, işlemleri yeniden yazmaya gerek kalmadan yerel olarak başlayıp daha sonra verileri çevrimiçi olarak taşıyabilirsiniz.

Microsoft Access'in en iyi özellikleri

Teknik uzmanlık gerektirmeden tablolardan, formlardan, sorgulardan ve raporlardan oluşan ilişkisel veritabanları tasarlayın ve yönetin

Yerleşik makrolar ve Visual Basic for Applications (VBA) ile tekrarlayan görevleri ve iş mantığını otomasyon edin

Verileri çeşitli biçimlerden ( Excel veritabanı , CSV, XML) kolayca içe ve dışa aktarın ve harici veri kaynaklarına bağlayın

Rol tabanlı izinler, veri doğrulama kuralları ve referans bütünlüğü uygulaması ile kullanıcı erişimini ve veri bütünlüğünü kontrol edin.

Microsoft Access sınırları

Kullanıcılar, biraz modası geçmiş gibi göründüğünden şikayet ediyorlar.

Microsoft Access alternatif lerine kıyasla gelişmiş özellikler ve güncellemelerden yoksundur.

Microsoft Access fiyatlandırması

Erişim: 179,99 $/kullanıcı

Microsoft Access puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Access hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şu geri bildirimi paylaşım yaptı:

Bir kullanıcı olarak benim görüşüm ve birçok kullanıcı tarafından da sıkça dile getirildiği üzere, Microsoft Access'i kullanıcı dostu arayüzü, veritabanı oluşturma kolaylığı ve gelişmiş programlama becerileri gerektirmeden verileri yönetme ve analiz etme yeteneği nedeniyle seviyorum... Microsoft Access'in güçlü yanları olsa da, dikkate alınması gereken bazı sınırlamalar ve dezavantajları da vardır: Ölçeklenebilirlik, Güvenlik Endişeleri Sınırlı SQL Destekleri Entegrasyon Zorlukları Güvenilirlik *

Bir kullanıcı olarak benim görüşüm ve birçok kullanıcı tarafından da sıkça dile getirildiği üzere, Microsoft Access'i kullanıcı dostu arayüzü, veritabanı oluşturma kolaylığı ve gelişmiş programlama becerileri gerektirmeden verileri yönetme ve analiz etme yeteneği nedeniyle seviyorum... Microsoft Access'in güçlü yönleri olsa da, dikkate alınması gereken bazı sınırlamalar ve dezavantajları da vardır: Ölçeklenebilirlik, Güvenlik Endişeleri Sınırlı SQL Destekleri Entegrasyon Zorlukları Güvenilirlik *

💡 Profesyonel İpucu: Her tablolarda _OwnerCheck adlı tek seçimli bir alan kullanın ve buna göre "Görevlerim" görünümlerini filtreleyin. Bu, net bir sahiplik sağlar, sahipsiz kayıtları önler ve görev sorumluluğunu ön planda tutar.

5. Zoho Oluşturucu (Ölçeklenebilir iş uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmak için en iyisi)

Zoho Oluşturucu aracılığıyla

Zoho Oluşturucu, pazarlama takımlarının mühendislik sprintlerini beklemeden kampanya izleyicileri, potansiyel müşteri yönlendiricileri ve içerik takvimleri oluşturmasına olanak tanır. Deluge komut dosyası dili , sade İngilizceye benzer ve doğrudan Zoho CRM, Google Ads ve Facebook Lead Ads'e bağlanarak atıf ve ROI metriklerini tek bir yerde tutar.

Ayrıca, özel ş akışları, potansiyel müşteriler puan eşiklerini aştığında besleyici e-postalar veya Slack uyarıları gönderir. Yerleşik analitik özelliğini kullanarak, yaratıcı varyantlara kadar kanal performansını ortaya çıkarabilirsiniz. Pazarlamacılar, kırılgan sayfalar veya tek seferlik SaaS siloları olmadan, huniler geliştikçe ölçeklenen bir self servis merkezi elde ederler.

Zoho Oluşturucunun en iyi özellikleri

Güçlü bir ş akışı motoruyla onaylar, bildirimler ve veri işlemeyi mümkün kılan iş süreçlerinin otomasyonunu gerçekleştirin.

Web, iOS ve Android platformlarında uygulamaları anında dağıtın ve kesintisiz çevrimdışı veri erişimi sağlayın.

Zoho'nun yazılım paketi ve üçüncü taraf hizmetleriyle entegre ederek analitik, gerçek zamanlı işbirliği ve müşteri portallarını destekleyin.

Zoho Oluşturucu sınırları

Kullanıcılar karmaşık yazılımlar oluşturmakta zorlanıyor

Şablon sihirbazlarının çoğu yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için çözümler sunmakta ve erişimi sınırlamaktadır.

Zoho Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 230 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 37 $

Zoho Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (160'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Oluşturucu hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Herhangi bir formı özel hale getirebilir ve kişiselleştirilmiş bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz. Ayrıca uygulamalar ve bir kimlik doğrulama uygulaması aracılığıyla güvenlikli bir oturum açma yöntemi de sunar... Yazılım hantal ve alışmak biraz zaman alıyor, ayrıca gösterge panellerinin etkili olabilmesi için büyük ölçüde özelleştirilmesi gerekiyor. *

Herhangi bir formı özel hale getirebilir ve kişiselleştirilmiş bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz. Ayrıca uygulamalar ve bir kimlik doğrulama uygulaması aracılığıyla güvenlikli bir oturum açma yöntemi de sunar... Yazılım hantal ve alışmak biraz zaman alıyor, ayrıca gösterge panellerinin etkili olabilmesi için büyük ölçüde özelleştirilmesi gerekiyor. *

6. Knack (kod kullanmadan basit çevrimiçi veritabanları oluşturmak için en iyisi)

via Knack

Knack, takımların aynı tuval üzerinde tablolar haritayabilecekleri, bağlantıları tanımlayabilecekleri ve duyarlı arayüzler oluşturabilecekleri tarayıcı tabanlı bir oluşturucu sağlar. Önceden oluşturulmuş veritabanı şablonları, varlık günlükleri, müşteri portalları ve gönüllü listeleri gibi yaygın kullanım örneklerini hızla başlatır, böylece kurulum süresi saatlerle ölçülür.

Kural motoru, kullanıcı rollere göre görünümleri filtreler, böylece her paydaş yalnızca kendisiyle ilgili olanları görür. Entegrasyonlar için API uç noktaları, herhangi bir nesneye kolayca erişmeyi ve bağlantıyı sağlarken, Zapier veya Make gibi araçlar kod gerektirmeden hızlı otomasyonları gerçekleştirebilir. Barındırma, yedekleme ve SSL güvenliği dahil olduğundan, takımlar sunucu yönetimi veya güvenlik duvarı yapılandırma zahmetinden kurtulurken, veri modelleri üzerinde tam kontrol sahibi olmaya devam edebilirler.

Knack'in en iyi özellikleri

Yerleşik grafikler, takvimler, haritalar ve tablolarla verileri görselleştirin ve analiz etmeyi kolaylaştırın.

Uygulamaları web sitelerine veya portallara yerleştirerek, beyaz etiketli bir deneyim sunun ve fonksiyonu genişletin.

WYSIWYG düzenleyici ve özelleştirilebilir markalama seçenekleriyle sezgisel arayüzler tasarlayın.

Belge ve içerik yönetim araçlarıyla işbirliği yapın ve içeriği yönetin

Knack sınırları

Kullanıcılar, tasarımının daha esnek olması gereken, modası geçmiş bir web uygulamasından şikayet ediyorlar

Yeterli çerez belgeleri bulunmamaktadır, bu da GDPR beyanları için sorun teşkil etmektedir

Knack fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Kurumsal: 269 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Knack puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Knack hakkında ne diyor?

Bu yorumcunun ne dediğine bir göz atın:

Knack, yapılandırması ve kullanımı kolaydır. Ağır yükleri hafif iş yapar. Excel'in karmaşıklığını unutun... Knack'in tek eksikliği, örneğin Shopify için Satış ve Ürünler gibi önceden var olan tablolara bazı yerel entegrasyonların olmamasıdır, ancak API'nin kullanımı kolaydır, bu yüzden bu sorunu çözdük.

Knack, yapılandırması ve kullanımı kolaydır. Ağır yükleri hafif iş yapar. Excel'in karmaşıklığını unutun... Knack'in tek eksikliği, örneğin Shopify için Satış ve Ürünler gibi önceden var olan tablolara bazı yerel entegrasyonların olmamasıdır, ancak API'nın kullanımı kolaydır, bu yüzden bu sorunu çözdük.

💡 Profesyonel İpucu: Her zaman RecordType + ‘-‘ + RANDOM_STRING(6) gibi bir formül kullanarak özel bir _ID alanı oluşturun. Platformunuz kayıt kimliklerini otomatik olarak oluştursa bile, bu entegrasyonları, raporlamayı ve filtrelemeyi daha okunabilir ve bağımlılık haline getirir.

7. Caspio (Kurumsal uyumluluk ile düşük kodlu uygulama geliştirme için en iyisi)

caspio aracılığıyla

Caspio, yönetişime hazır web uygulamalarına ihtiyaç duyan operasyon liderleri için geliştirilmiştir. Her şey güvenlikli, SOC 2 ve HIPAA uyumlu bir bulutta bulunur, bu da denetimleri önemli ölçüde kolaylaştırır. Alan düzeyinde doğrulamaları (SQL gerekmez) gerçekleştiren işaretle ve tıkla tetikleyicilerle oluşturma yapabilirsiniz, ancak daha teknik bilgiye sahipseniz JavaScript'e geçebilir veya REST API'lerine bağlanabilirsiniz.

Yapılandırılmış ş akışlarına mı ihtiyacınız var? Veritabanı tasarım aracının çok adımlı otomasyonu, hizmet biletlerini veya kalite kontrollerini bir dizi onaylayıcıdan geçirebilirken, ayrıntılı günlükler her değişikliği izler, böylece her zaman denetime hazır olursunuz.

Caspio'nun en iyi özellikleri

Entegre OpenAI ChatGPT ile AI destekli veri yeteneklerinden yararlanarak içgörüler oluşturun

Flex ve Bridge gibi esnek çerçevelerle uygulama arayüzlerini özel hale getirin

Yüksek güvenilirlik için sağlam AWS ve Microsoft SQL altyapısında verileri güvenlik içinde yönetin

Caspio sınırları

Karmaşık özel özelleştirmeler sunar, ancak kod veya daha fazla tasarım özellikleri ekleyemezsiniz

Tetikleyiciye bağlı olarak içe aktarma kullanılamıyor

Caspio fiyatlandırması

Lite: Aylık 100 $

Artı: Aylık 300 $

iş: 600 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Caspio derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (150 yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Caspio hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden alıntı:

Excel'de formlarımızı planladıktan sonra Caspio'yu seçtik ve yapıyı aktarmak nispeten sorunsuz oldu, özellikle de Caspio'nun mükemmel teknik desteğinin yardımıyla. Bireysel eğitim oturumları, kurulum aşamasında inanılmaz derecede yardımcı oldu ve uzun süredir kod yapmamış biri için bile öğrenme sürecini daha yönetilebilir hale getirdi.

Excel'de formlarımızı planladıktan sonra Caspio'yu seçtik ve yapıyı aktarmak nispeten sorunsuz oldu, özellikle de Caspio'nun mükemmel teknik desteğinin yardımıyla. Bireysel eğitim oturumları, kurulum aşamasında inanılmaz derecede yardımcı oldu ve uzun süredir kod yapmamış biri için bile öğrenme sürecini daha yönetilebilir hale getirdi.

🔍 Biliyor muydunuz? Grafik teorisi üzerine kurulu ve ilişkileri harita için ideal olan grafik veritabanları, Tim Berners-Lee'nin bağlantılı verilerle ilgili vizyonundan esinlenerek 2006 yılında ortaya çıkmıştır.

8. Zapier (Uygulamaları ve ş akışlarını birbirine bağlantı sağlamak için en iyi otomasyon platformu)

zapier aracılığıyla

Zapier, Zaps aracılığıyla 6.000'den fazla SaaS uygulamasını birbirine bağlayarak, pazarlamacıların ara yazılım yazmadan kampanyaları bir araya getirmelerine olanak tanır. Bir tetikleyici (form doldurma, satın alma veya web semineri kaydı gibi) CRM alanlarını güncelleme veya besleyici e-postalar gönderme gibi adım adım eylemleri başlatır.

Yol kuralları, potansiyel müşteri puanı, UTM kaynağı veya diğer anahtar alanlara göre akışları dalmanıza olanak tanır ve doğru kişilerin doğru muameleyi almasını sağlar. Peki ya bir sorun çıkarsa? Hata işleme, başarısız çalışan işlemleri otomatik olarak yeniden dener ve sahibini uyararak sessiz hataların olasılığını azaltır.

Zapier'in en iyi özellikleri

Filtreler, gecikmeler ve koşullu mantık içerebilen çok adımlı ş Akışları oluşturun

Ayrıntılı günlükler ve hata izleme ile otomasyon geçmişini izleyin ve yönetin

Yerleşik biçimlendiriciler temizleme görevlerini halletsin

Zapier sınırları

Bazı entegrasyonlar eksik veya kararsız hissettiriyor. Örneğin, tüm uygulamalar API'larını gerçekten kullanan tetikleyiciye veya eylemlere sahip değil

Bazen, farklı Zaps bozulabilir ve ş Akışlarını etkileyebilir

Zapier fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: 29,99 $/ay

Takım : 103,50 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Zapier inanılmaz derecede kullanışlıdır, ancak otomasyonlarınızı ölçeklendirmeye başladığınızda veya dallanma veya çok adımlı koşullar gibi daha gelişmiş mantık gerektiğinde bazı sınırlamalar vardır. Bu, bazı uygulamaların sınırlı tetikleyiciye veya eylemlere sahip olması anlamına gelir, bu da bazen geçici çözümler aramam gerektiği anlamına gelir. Bazen, görev geçmişini incelemedikçe, bir zap açık bir açıklama olmadan başarısız olabilir.

Zapier inanılmaz derecede kullanışlıdır, ancak otomasyonlarınızı ölçeklendirmeye başladığınızda veya dallanma veya çok adımlı koşullar gibi daha gelişmiş mantık gerektiğinde bazı sınırlamalar vardır. Bu durum, bazı uygulamaların sınırlı tetikleyicilere veya eylemlere sahip olması nedeniyle maliyetlerin hızla artmasına neden olabilir. Bu da bazen geçici çözümler aramam gerektiği anlamına gelir. Bazen, görev geçmişini incelemedikçe, bir zapın neden başarısız olduğu net bir şekilde anlaşılamayabilir.

9. Tadabase (Karmaşık, veri odaklı web uygulamaları oluşturmak için en iyisi)

via Tadabase

Tadabase, çok tablolular üretim izleyicileri, alan hizmeti dağıtıcıları ve İK oryantasyon portalları gibi karmaşık süreçleri yansıtan iç araçlar oluşturmada mükemmeldir. Şema tasarımcısı çoktan çoklu bağlantıları yönetir ve bileşen tabanlı düzenler, hızlı bağlam için ilgili kayıtları yan yana görüntüler.

Otomasyonlar, PDF oluşturma ve e-posta adımları için yerel destekle, programa göre veya bir etkinliğe yanıt olarak yürütülür. Kendi sunucunuzda barındırın veya Tadabase'in yönetilen bulutuna dağıtın; her iki seçenek de rol tabanlı erişim denetimleri ve denetim günlükleri içerir. Ayrıca, eski Access dosyalarını veya güncel olmayan intranet formlarını, değişen politikalara uyum sağlayan güvenli, tarayıcı tabanlı bir sistemle değiştirebilirsiniz.

Tadabase'in en iyi özellikleri

Kanban panoları, takvimler, haritalar, grafikler ve etkileşimli tablolarla verileri görselleştirin ve yönetin

Özel CSS, JavaScript ile uygulama yeteneklerini genişletin ve özel bileşenler oluşturun

Sıfır kesinti süresiyle anında güncellemeler ve ince ayarlar yapın

Tadabase sınırları

Diğer ilişkisel veritabanı yazılımlarına kıyasla gelişmiş özelliklerden yoksundur

İlk kurulum zaman alıcıdır

Tadabase fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 50 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 125 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 250 $

Elite: Kullanıcı başına aylık 450 $

Tadabase puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,9/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Tadabase hakkında ne diyor?

Bir yorumcunun görüşü şöyle:

Tadabase, uygulamaları çok hızlı bir şekilde oluşturmak için güçlü bir araçtır. Bazı özellikler daha iyi olabilir, ancak ben kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim!…Veri yönetimi ve şablonlar (mobil cihazlarda) daha iyi olabilir. [sic]

Tadabase, uygulamaları çok hızlı bir şekilde oluşturmak için güçlü bir araçtır. Bazı özellikler daha iyi olabilir, ancak ben kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim!…Veri yönetimi ve şablonlar (mobil cihazlarda) daha iyi olabilir. [sic]

💡 Profesyonel İpucu: İlgili alt kayıtları saymak için "arama rollup" alanı içeren bir CRM veritabanı oluşturun. Örnek olarak, bir müşteri tablosunda, Durumun Tamamlanmadı olduğu Proje tablosundan toplama yaparak aktif proje sayısını görüntüleyin. "Kapasite planlama ve önceliklendirme için harika."

10. PostgreSQL (Gelişmiş SQL kullanımı için en iyi açık kaynaklı ilişkisel veritabanı)

via PostgreSQL

PostgreSQL, geliştiricilere yerel olarak prototip oluşturabilecekleri ve sözdizimini değiştirmeden terabaytlara kadar ölçeklendirebilecekleri güçlü, uzantılı bir SQL motoru sunar. JSONB, diziler ve PostGIS geometrisi gibi zengin veri türlerini desteklediğinden, çeşitli iş yüklerini işlemek için genellikle birden fazla veritabanını kullanmaya gerek kalmaz.

Bildirimsel bölümleme ve mantıksal çoğaltma gibi yerleşik özellikler, analitiklerden yüksek kullanılabilirlikli kurulumlara kadar her şeyi kapsar. PGAdmin, psql ve geniş bir sürücü ekosistemi gibi araçlar, CI boru hatlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur ve entegrasyonları kolaylaştırır.

PostgreSQL'in en iyi özellikleri

Özel türler, diziler ve güçlü JSON/JSONB işleme dahil olmak üzere gelişmiş veri türlerini ve uzantılarını destekleyin.

Gelişmiş bölümleme veya zaman serisi yetenekleri için pg_partman veya TimescaleDB gibi uzantılar ekleyin.

Çoklu sürüm eşzamanlılık kontrolü (MVCC), belirli bir zamanda kurtarma, akış çoğaltma ve yüksek kullanılabilirlik mimarileri ile kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik sağlayın.

Gelişmiş indeks (B-tree, GIN, GiST), bölümleme ve paralel sorgu yürütme özelliklerini kullanarak performansı büyük ölçekte optimize edin.

PostgreSQL sınırları

Diğer veritabanlarına kıyasla daha az GUI aracı sunar.

Yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı yazılım/uygulama ile uzantıları yoktur.

PostgreSQL fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PostgreSQL derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar PostgreSQL hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Büyük veri kümeleri için sorgu performansını optimize eden BRIN, GIN ve GiST gibi gelişmiş indeksleme teknikleri için güçlü destek. Ayrıca, yerleşik JSON desteği, ilişkisel yeteneklerden ödün vermeden yarı yapılandırılmış verileri işlemek için mükemmel bir seçimdir... Çoğaltma ve kümeleme, MySQL'in yerleşik çoğaltma gibi çözümlere kıyasla daha manuel olabilir.

Büyük veri kümeleri için sorgu performansını optimize eden BRIN, GIN ve GiST gibi gelişmiş indeksleme teknikleri için güçlü destek. Ayrıca, yerleşik JSON desteği, ilişkisel yeteneklerden ödün vermeden yarı yapılandırılmış verileri işlemek için mükemmel bir seçimdir... Çoğaltma ve kümeleme, MySQL'in yerleşik çoğaltma gibi çözümlere kıyasla daha manuel olabilir.

11. Airtable (Hesap tabloları ile ilişkisel veritabanlarını birleştirmek için en iyisi)

via Airtable

Airtable, ürün takımlarına yol haritasını planlamak, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve sürümleri yönetmek için tek bir çalışma alanı sunar. Formüller kullanmadan, sadece birkaç tıklama ile verilerinizi döndürebilir, gruplandırabilir veya takvime ekleyebilirsiniz. Her kayıt, dosya yüklemelerini, zengin metinleri ve kontrol listelerini destekler, böylece tasarımcılar, mühendisler ve ürün yöneticileri tek bir yerde kolayca işbirliği yapabilirler.

Interfaces ile karmaşık elektronik tablo proje yönetimini, yöneticilere ihtiyaç duydukları üst düzey görünümü sağlayan temiz ve hafif gösterge panellerine dönüştürebilirsiniz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Proje ilerlemesini, bütçeleri ve başarı ölçütlerini izlemek için yerleşik raporlama ve gösterge panelleriyle verileri görselleştirin.

Airtable AI'yı kullanarak veri düzenlemeyi geliştirin, içgörüler oluşturun ve karar vermeyi destekleyin.

Sektör trendlerinin bir adım önünde olmak için uzantı kaynaklara, özel hikayelere ve uzman görüşlerine erişin.

Airtable sınırları

Veritabanı oluşturucu yazılımı, karmaşık ş akışı için çok basittir, esneklik ve gelişmiş grafik seçeneklerinden yoksundur.

Veritabanındaki sayısal veriler üzerinde karmaşık sorgular/özetler çalıştırmak daha zordur.

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $ (yıllık)

İş: Kullanıcı başına aylık 45 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.940'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Airtable hakkında ne diyor?

Bir yorumcuya göre:

Şu ana kadar deneyimlerimde önemli bir dezavantaj görmedim, ancak Airtable'ın özelliklerine pek aşina olmayan kullanıcılar için verileri ve çalışma alanlarını görünüm vermek, sıralamak veya kurulum yapmak için birçok farklı seçeneğin optimizasyonunun uzun zaman aldığını görebildim. Yüzlerce paydaşla ve her biri farklı izin ve ayrıntılara sahip geniş bir ürün listesiyle uğraştığımız için, uygulama süreci takımım için zorlu görünüyor.

Şu ana kadar deneyimlerimde önemli bir dezavantaj görmedim, ancak Airtable'ın özelliklerine aşina olmayan kullanıcılar için verileri ve çalışma alanlarını görünüm, sıralamak veya kurulum için birçok farklı seçeneğin optimizasyonunun uzun zaman aldığını görebildim. Yüzlerce paydaşla ve her biri farklı izin ve ayrıntılara sahip geniş bir ürün listesiyle uğraştığımız için, uygulama süreci takımım için zorlu görünüyor.

ClickUp ile Güçlü Bir (Veri) Tabanı Oluşturun

En iyi veritabanı oluşturucu yazılımlarını inceledikten sonra, doğru seçimin takımınızın beceri düzeyine, kullanım durumunuzun karmaşıklığına ve ihtiyacınız olan esneklik düzeyine bağlı olduğunu biliyorsunuz.

Veritabanından daha fazlasına ihtiyacınız varsa, ClickUp'ı deneyin. Kod gerektirmeyen bu araç, özel görünümler oluşturmanıza, alanları birbirine bağlantılandırmanıza, yapılandırılmamış verileri düzenlemenize ve birden fazla kullanıcıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza olanak tanır.

