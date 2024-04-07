Linear ve Jira: 2025 için en iyi araç hangisi?

Yazılım geliştirme takımınız her gün, tüm gününü müşterileriniz için harika ürünler geliştirmek için harcıyor, bu yüzden onlar için özel olarak geliştirilmiş bir şeye layıklar. 🎁 Ve başka bir şirketin kapüşonlu sweatshirt'ünden bahsetmiyoruz (her ne kadar dolaplarımızdaki en yumuşak şeyler olsalar da)!

Sorun izleme, entegrasyonlar, otomasyon ve gerçek zamanlı iletişim özellikleriyle takımınızın hayatını kolaylaştıran bir proje yönetimi yazılımından bahsediyoruz.

Yazılım takımları için en popüler iki seçenek Linear ve Jira'dır. (Ancak, bu alanda tek seçenek bunlar değildir. Monday.com ile Jira karşılaştırmamız, Trello proje yönetimi incelememiz ve en iyi Jira alternatiflerine göz atarak tüm seçenekler hakkında bilgi edinin. )

Aşağıda, Linear ve Jira'yı yan yana karşılaştırarak, hangisinin takımınız için doğru seçim olduğuna karar verebilirsiniz. Hadi başlayalım! 🏁🏎️

Linear nedir?

Linear aracılığıyla

Birçok takım Linear'ı görev yönetimi yazılımı olarak kullanırken, asıl kullanım amacı hata izleme. Bu yazılım bu amaçla geliştirildi ve en iyi yaptığı şey de bu. Scrum sürecini takip edenler için harika bir seçimdir ve aktif sprintlerinizi ve sprintlerle ilgili olmayan diğer görevleri izlemenizi sağlar.

Takımınızın sloganı "basitleştir, basitleştir, basitleştir" ise, Linear sizin için doğru seçim olabilir. Fazla kurulum gerektirmez, birçok kısayol sunar ve birden fazla takım için ideal olan sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. (Birden fazla Linear kullanıcısının kullanıcı deneyimini "seksi" olarak tanımladığını duyduk. ) 💃🕺

Ancak tüm bu çekici basitliğin karşılığında, özelleştirme seçeneklerinden vazgeçersiniz. Linear'ın bir sorunu, yalnızca birkaç önceden tanımlanmış alan sunmasıdır: dört öncelik seviyesi, etiketler, tahminler ve bir atanan kişi. Linear, birden fazla projeyi izlemenize izin verse de, bazı kullanıcılar proje panolarının olmaması nedeniyle diğer araçlara göre daha zor olduğunu bildiriyor.

Linear, yazılım ekibi (ve yalnızca yazılım projeleri) için bir program arayan yeni kurulan şirketler veya şirketler için daha uygun olabilir. Ürün geliştirmeden finans ve pazarlamaya kadar tüm yüksek performanslı ekiplerinde tek bir proje yönetimi yazılımı kullanmak isteyen şirketler için en iyi seçim olmayabilir.

Linear alternatiflerini inceleyin!

Linear'ın özellikleri

Linear'ın özelliklerine daha yakından bakarak, bu programın takımınızın ihtiyaçlarına ve değerlerine uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz.

1. Platformun hızı

Gerçek zamanlı senkronizasyon ile hızlı yükleme süresi, Linear'ı diğerlerinden ayıran özelliklerden biridir. 🏃

Linear, akıcı tasarımı sayesinde Jira'nın yükleme süresinin yaklaşık yarısı kadar sürede yüklenir. Ayrıca birçok yerleşik klavye kısayolu ve otomasyon sunar, böylece herkes yeni bir proje ayarlamak veya yeni bir bilet almak gibi işleri daha hızlı ve daha az sıkıntı yaşayarak yapabilir.

2. Operasyonları ve yetenekleri planlama

Linear'daki planlama özellikleri

Linear, saniyeler içinde yeni sorun izleme görevleri oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, birkaç projeyi düzenleme, şirket veya ürün yol haritaları oluşturma, projeleri yol haritanıza uygun olarak düzenleme ve yeni sorunlar ve fikirler için bir biriktirme listesi oluşturma seçenekleri de sunar. Biriktirme listenizdeki sorunları, belirli bir süre etkin olmadıktan sonra kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz, böylece güncel olmayan fikirlerle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

3. İlerleme izleme

Tabii ki, bu program herkese projeler ve bahsetmelerle ilgili güncellemeler vermek için bir bildirim gelen kutusu sunar. Ayrıca, birden fazla filtre ve görünüm ayarlayabilir, görevlere etiketler ekleyebilir veya arama özelliğini kullanarak aradığınızı hızlıca bulabilirsiniz.

4. Organizasyon genelinde işbirliği ve net öncelikler

Linear'daki işbirliği özellikleri

Şirketleri en sık birlikte çalışan kişilerden oluşan takımlar halinde organize etmek çok kolaydır. Ayrıca, takım genelinde proje güncellemelerini gönderebilir ve görevler hakkında tartışmalar yapabilirsiniz, böylece bir sonraki adımlarınızı belirlemek için ihtiyacınız olan hiçbir bilgiyi kaçırmazsınız. 👣

5. Entegrasyonlar

Linear , mevcut iş akışlarını desteklemek ve birlikte çalışan diğer platformlara erişmek için yüzlerce entegrasyon sunar. Listeye sığmayacak kadar çok sayıda entegrasyon vardır, ancak Linear'ın entegre olduğu en çok kullanılan uygulamalardan bazıları şunlardır:

Figma

GitHub

GitLab

Loom

Sentry

Slack

YouTube

Zapier

Zendesk

Linear'ın API'si ile kendi entegrasyonlarınızı da oluşturabilirsiniz. Ancak bu platform birçok uygulama entegrasyonu sunsa da, Jira kadar çok platformu desteklemez. Bu, tamamen web tabanlı bir SaaS programıdır ve geliştiriciler için en iyisi olmayabilir.

Linear fiyatlandırma

Linear yazılımı için üç farklı fiyatlandırma seçeneği bulunmaktadır:

Ücretsiz: Herkes için Ücretsiz Plan, sınırsız üye, 250 adede kadar aktif sorun, sınırsız arşiv, içe ve dışa aktarma özellikleri ve tüm entegrasyonlara ve API'lere erişim sağlar

Standart: Kullanıcı başına aylık 8 $. Bu plan, ücretsiz planda bulunan her şeyi içerir, ayrıca sınırsız sorun ve dosya yükleme, misafir hesapları, gizli takımlar ve yönetici araçları da dahildir

Artı: Kullanıcı başına aylık 14 $. Bu seçenek, ücretsiz ve standart planlarla birlikte aldığınız her şeyi, ayrıca artırılmış gizlilik ve güvenlik özellikleri, Linear Insights ve veri analizi özellikleri, hizmet seviyesi anlaşmaları ve öncelikli desteği içerir

Jira nedir?

jira aracılığıyla

Jira, yazılım şirketi Atlassian tarafından üretilmiştir. Ancak Atlassian'ın diğer proje yönetimi aracı Confluence'dan farklı olarak, Jira'nın proje yönetimi özellikleri yazılım projeleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Jira daha gelişmiş sorun izleme özellikleri sunarken, Confluence daha çok bir bilgi ve içerik yönetim aracı olarak tasarlanmıştır.

Her zaman okulun en popüler çocuğu ile takılmak istemişseniz, Jira sizin için doğru seçim olabilir. Atlassian'a göre, Jira Agile takımları arasında bir numaralı yazılım geliştirme aracıdır. (Ama bu üstünlüğünü ne kadar süre koruyacağı kim bilir?)

Monday.com, Basecamp, Trello ve tabii ki Linear gibi birçok rakip, Jira'nın tahtını ele geçirmeye çalışıyor. 👑

Jira, şirketinizin yol haritası değiştikçe ölçeklendirmeyi kolaylaştıran birçok özel seçenek sunar. Ancak bazı kullanıcılar, tüm bu seçeneklerin platformu daha zor ve daha az sezgisel hale getirdiğini düşünüyor. Yeni görevler, projeler ve gösterge panelleri oluşturmak zaman alıcı olabilir ve genellikle Jira konusunda uzman bir ürün yöneticisi gerektirir. Bu nedenle, küçük bir takımla çalışıyorsanız en iyi seçenek olmayabilir.

Özelleştirme seçenekleri, Jira'yı yazılım ve mühendislik dışındaki takımlar için daha kolay hale getirirken, yine de geliştiriciler düşünülerek tasarlanmıştır. Bu nedenle, geliştirici zihniyetine sahip olmayan proje yönetimi takımları için çalışma alanlarını kurmak zor olabilir. (Gelecekte birden fazla eğitim oturumu düşünün. ) 🧑‍🏫

Jira özellikleri

Jira yazılımını derinlemesine incelemek istiyorsanız, Jira incelememizin tamamını okuyun. Bu karşılaştırma amacıyla, takımları Jira'ya çeken başlıca özellikleri burada bulabilirsiniz.

1. Çok sayıda şablon

Jira'nın kurulumu zor olduğu yönündeki eleştirilere yanıt olarak, program DevOps, hata izleme, Scrum ve Kanban panoları için birden fazla şablon sunar. Linear, Scrum süreçleri için özel olarak tasarlandığından, Kanban metodolojisine erişmeyi tercih eden Agile takımları için Jira daha iyi bir seçenek olabilir.

2. Plan

Jira'dan yol haritası örneği

Jira, her proje için Agile panolarına erişmenize ve planlama sürecinizin bazı kısımlarını otomatikleştirmenize olanak tanır. Ayrıca, bir proje içindeki görevler için bağımlılıklar ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, bir adım tamamlanmadığında, bağımlı adımlara geçemeyeceğinizi bilirsiniz. Yazılımı, yol haritalarını yönetmek ve her projenin yol haritanızda nereye uyduğunu göstermek için daha üst düzey planlama amacıyla da kullanabilirsiniz. 🗺️

Takım üyeleriniz görevleri ve kendilerinden bahsedildiğinde bildirimler alacak ve siz de kolayca kod gönderebilir ve bir projenin dağıtım durumu hakkında herkesi bilgilendirebilirsiniz. Ayrıca, görevler hakkında tartışmalar yapabilirsiniz, böylece göreve bakan herkes tüm bağlamı anlayabilir.

Jira aracılığıyla

4. Özelleştirme özellikleri

Özelleştirilebilirlik, Jira'yı diğer araçlardan ayıran özelliktir. Takım üyelerinizin bu özellikleri tam potansiyeliyle kullanmayı öğrenmesi zaman alabilir, ancak bir projeyi takım veya şirket bazında yönetme olanağına sahip olacaksınız. Ayrıca, iş akışınızı Scrum'dan Kanban'a ve hatta bu hafta bir projeyi nasıl ele almak istediğinize göre herhangi bir çalışma stiline göre özelleştirebilirsiniz.

5. Entegrasyonlar

Jira ayrıca yüzlerce uygulama ile entegre olur. Jira'nın uygulama entegrasyon kitaplığında Linear'ınkinden daha fazla seçenek vardır, ancak Linear'ın aksine Jira, kendi entegrasyonlarınızı kurmanıza olanak tanıyan bir API sunmaz.

İşte yüksek performanslı takımlar tarafından kullanılan en popüler Jira entegrasyonlarından bazıları:

Figma

GitHub

GitLab

Salesforce

Slack

Zapier

Zendesk

Zoom

Jira, Windows, Mac, Linux, iPhone ve Android için uygulamaların yanı sıra web tabanlı bir SaaS arayüzü ile Linear'dan daha fazla platformu destekler.

Jira fiyatlandırması

Linear gibi, Jira da ücretsiz bir plan ve her boyuttaki şirket için diğer fiyatlandırma planları sunar.

Ücretsiz: Bu plan, 10 kullanıcıya kadar, sınırsız proje panosu, birikmiş işler ve yol haritaları, raporlama ve veri içgörüleri, 2 GB depolama alanı ve topluluk desteğini destekler

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,75 $. Ücretsiz plana dahil olan her şeyin yanı sıra, 35.000 kullanıcıya kadar, atanmış kullanıcı rolleri ve izinleri, denetim günlükleri, 250 GB veri depolama alanı ve iş saatleri içinde müşteri desteği de elde edersiniz

Premium: Aylık kullanıcı başına 15,25 $. Bu plan, ücretsiz ve standart plandaki her şeyi içerir, ayrıca gelişmiş yol haritaları, sanal alan ve sürüm izleme, proje arşivleme, hizmet seviyesi anlaşmaları, sınırsız veri depolama ve 7/24 müşteri desteği sunar

Enterprise: Bu planın fiyatlandırması doğrudan Atlassian ile görüşülmelidir. Ücretsiz, standart ve premium planlarda bulunan tüm özelliklere ek olarak, sınırsız siteyi destekleyebilir. Ayrıca, merkezi güvenlik kodları, kullanıcı abonelikleri ve 7/24 destek sağlar

Linear ve Jira Savaşı: Hangi Yazılım Kazanır?

Linear ve Jira, her ikisi de yazılım geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmış ürün yönetim araçlarıdır ve birçok benzer çözüm sunar: Scrum süreç yönetimi, sorun izleme, birikmiş işler, yol haritaları, işbirliği özellikleri ve geniş entegrasyonlar. Peki, Linear ve Jira arasındaki savaşın galibi kim olacak?

İşte karşılaştırma tablosu. 🏆

Hız

Kazanan: Linear

Linear ve Jira, genel iş sürecinizi hızlandırmanıza yardımcı olabilecek otomasyonlar sunsa da, Linear'ın yükleme süreleri Jira'nın neredeyse iki katıdır (ancak Jira yavaş değildir, çünkü aradaki fark saniyelerle ölçülür). ⏱️ Ayrıca, Linear iş akışlarınızı hızlandırmak için birçok kısayol sunar.

Kullanıcı deneyimi

Kazanan: Linear

Kolaylaştırılmış kullanıcı deneyimi ve sezgisel tasarımıyla Linear, kurulumu ve kullanımı daha kolaydır. Başlangıçta, Linear'ı kullanmaya başlamak için fazla eğitim vermeniz gerekmeyecektir.

Esneklik

Kazanan: Jira

Linear'ın zayıf noktası esnekliğidir. İş akışları sabittir ve bunları özelleştirmek için çok az seçenek sunar. Jira, istediğiniz iş akışlarını ayarlamanıza olanak tanır. Jira ayrıca daha fazla platformu destekler ve şirketiniz büyüdükçe ölçeklendirilmesi daha kolay olur.

Bonus Karşılaştırmalar:

ClickUp ile tanışın: En iyi Linear ve Jira alternatifi

Her iki dünyanın en iyisini istiyorsanız, yani Linear gibi temiz ve sezgisel, ancak Jira gibi ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir bir proje yönetimi yazılımı, o zaman ClickUp ile tanışmanız gerekiyor. (Merhaba!) 🙌

ClickUp, diğer tüm uygulamalarınızın yerini alacak bir proje yönetimi uygulamasıdır. Tüm sektörlerde ve tüm iş akışlarında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ürün geliştirme takımınız için kolayca Scrum veya Kanban panoları kurabilirken, pazarlama, finans veya tedarik zinciri takımlarınız da kendi iş akışlarına göre tasarlanmış proje panoları oluşturabilir.

ClickUp ile belgeleri kolayca biçimlendirin ve takımla çakışmadan birlikte çalışın

Neredeyse tüm araçlarla herhangi bir projeyi planlamak, izlemek ve üzerinde işbirliği yapmak çok kolaydır. ClickUp, Slack, GitHub, Google Çalışma Alanı, Figma, Zendesk, Salesforce, Zapier ve daha pek çok entegrasyonla mevcut iş akışlarını destekler. Ancak ClickUp'ın birçok benzersiz özelliği, bu uygulamaların bazılarını tamamen terk etmenizi sağlayabilir. (Merhaba, tasarruf!) 💸

Jira ile ClickUp'ın karşılaştırması hakkında daha fazla bilgi edinin. Jira'dan ClickUp'a (veya başka bir çözümden ClickUp'a) geçmeye karar verirseniz, bunu tek bir tıklama ile yapabilirsiniz. İşte birkaç fark ve ClickUp'ın iş akışınızı nasıl kolaylaştırabileceği:

Hedefler

Benzer hedefleri ClickUp'ta Hedef Klasörleri'nde düzenli bir şekilde saklayın ve kategorilere ayırın

Şirket genelinde hedefler, takım tabanlı hedefler veya bireysel hedefler belirleyebilirsiniz. Ardından bunları zaman çizelgeleri, dönüm noktaları ve puan kartları ile SMART hedeflerine dönüştürün. ClickUp Hedefler özelliği, otomatik ilerleme izleme ve takımınızın ilerlemesini ölçmek için birden fazla yol sunar: görev hedefleri, sayı hedefleri, parasal hedefler, doğru-yanlış hedefler ve açık uçlu açıklamalar. Hedeflerin göz önünde olması, herkesin önemli olan şeyleri asla gözden kaçırmaması anlamına gelir.

Görünüm

ClickUp görünümleriyle hepsini görün

ClickUp, 15'ten fazla farklı görünüm sunar, böylece ekibinizin her üyesi işini kendi tarzında organize edebilir. Seçenekler arasında listeler, panolar, takvimler, zihin haritaları, zaman çizelgeleri, tablolar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası bulunur. Çünkü bazen işlere biraz farklı bakmak, ihtiyacınız olan çözümü bulmanıza yardımcı olabilir. ClickUp ile her zaman bakış açınızı değiştirebilir veya sadece görünümün tadını çıkarabilirsiniz. 👀

Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahta özelliği ile takımınızla aynı anda çalışabilirsiniz

Yaratıcı beyin fırtınası, strateji oluşturma, haritalama ve Agile iş akışlarını düzenlemeyi sağlayan ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği ile takımınızın iletişimini geliştirin. Kullanıcılar gerçek zamanlı olarak notlar, fikirler ve serbest çizimler ekleyebilir.

Ayrıca, resimler, ekran görüntüleri ve bağlantılar yükleyebilir ve beyin fırtınası fikirlerinizi aktif olarak üzerinde çalıştığınız projelere bağlayabilirsiniz. ClickUp'ın proje yönetimi takımları için en iyi araç olmasının nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinin.