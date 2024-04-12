Çevik Önceliklendirme Teknikleri: Scrum ve RICE Yöntemlerinde Ustalaşın

Çevikliğin ilkelerinden biri basitliktir ve bu, "yapılacak iş miktarını en üst düzeye çıkarma sanatı"nı da içerir. Çevik takımların bunu başarmasının etkili bir yolu önceliklendirmedir.

Çevik, Scrum proje yönetimi, yalın geliştirme, aşırı programlama ve diğer mühendislik modellerinde önceliklendirme temel bir bileşendir. Bunun ne olduğunu, nasıl işlediğini ve iyi bir çevik önceliklendirme ile işinizi nasıl optimize edebileceğinizi görelim.

Çevik Önceliklendirmeyi Anlamak

Çevik önceliklendirme, iş değeri, müşteri ihtiyaçları, bağımlılıklar, riskler ve paydaş geri bildirimlerine göre görevleri/özellikleri/gereksinimleri sistematik olarak değerlendirme ve sıralama sürecidir.

Çevik önceliklendirme neden önemlidir?

Önceliklendirme, çevik takımların her yinelemede üzerinde çalıştıkları işlerin temelini oluşturur. Bu, aşağıdaki konularda yardımcı olur:

Müşterilere maksimum değer sunan özellikleri seçme

Müşteri ihtiyaçlarını karşılayan artışlar oluşturma

Önemli olan şeylere kaynak tahsisini optimize etme

Yüksek değerli özelliklerin erken ve tutarlı bir şekilde teslim edilmesiyle proje risklerini azaltın

Pazar değişikliklerine uyum sağlama

Çevik önceliklendirme, geleneksel geliştirme planlama modellerinden nasıl farklıdır?

Sonuçlar aynı olsa da, çevik metodoloji yaklaşımı bakımından temelden farklıdır. İşte nasıl.

Geleneksel önceliklendirme Çevik önceliklendirme Tüm özellikler zorunludur, yalnızca zaman çizelgeleri farklıdır Sadece küçük bir dizi özellik zorunludur, geri kalanı sürekli olarak yinelenir Önceden belirlenmiş planlarda istenmeyen 'değişiklikler' yapmaya dayalı olarak oluşturulmuştur Gelişen pazar taleplerine uyum sağlamak üzerine kurulmuştur Planlara uymak için önceden belirlenmiş kriterlere dayalı Dinamik ve yinelemeli süreçlere dayalı Öngörülebilirliğe odaklanın Uyarlanabilirliğe odaklanın Geri bildirimleri yolculuğun bir engeli olarak değerlendirin Geri bildirimleri, rotayı düzeltmek için bir fırsat olarak kabul eder

ClickUp'ın çevik metodolojilere yönelik başlangıç kılavuzunda farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dört öncelik seviyesi

Çoğu modelde, takımlar görevlerini dört seviyeye ayırarak önceliklendirir.

Kritik/acil: Önemleri ve zaman hassasiyeti nedeniyle acil olarak ilgilenilmesi gereken görevler

Yüksek: Önemli ancak kritik görevlerden daha az zaman hassasiyeti olan görevler

Orta: Önemli ancak gerektiğinde ertelenebilecek görevler

Düşük: Diğerlerine göre daha az acil veya kritik görevler

Takımınızda çevik önceliklendirme tekniğini nasıl uygulayabileceğinize geçmeden önce, bunun ne anlama geldiğine bir göz atalım.

Çevik Önceliklendirmenin Bileşenleri

Çevik önceliklendirme, takımın üzerinde çalışacağı konuları belirlemek için çeşitli bileşenleri dikkate alır.

Müşteri ihtiyaçları: UX araştırmalarında, kullanıcı geri bildirimlerinde veya bilet/hata raporlarının incelenmesinde görülen müşteri ihtiyaçları ve talepleri

Pazar eğilimleri: Pazarın gelişimi, eğilimler, en iyi uygulamalar ve güvenlik açıkları

İş değeri: Gelir, karlılık, müşteri memnuniyeti ve her bir özellikten elde edilen diğer iş değerleri

Kullanılabilirlik: Müşterinin ürünü tamamen ve etkili bir şekilde kullanma becerisinde herhangi bir endişe veya eksiklik

Ödün verme: Takım, belirli bir özelliği seçmenin sonucu olarak nelerden vazgeçmelidir?

İstatistikler: Agile takımlar, öncelik belirlemede yardımcı olmak için Pareto analizi, maliyet-fayda analizi ve risk analizi gibi bir dizi istatistiksel teknik kullanır. Ayrıca, süreçte çeşitli zaman içinde test edilmiş modeller de kullanırlar.

Agile Geliştirmede Önceliklendirme Modelleri

Karar parametreleri net olmasına rağmen, önceliklendirme zor olabilir. Örneğin, UX araştırması, müşterilerin iki şeyi (bir mobil uygulama ve kişiselleştirme) eşit derecede talep ettiğini gösterebilir. Bu tür durumlarla karşılaştığınızda, önceliklerinizi nasıl belirlersiniz?

Mevcut çeşitli çevik önceliklendirme modellerini kullanarak. Aşağıda bunlardan birkaçını ele alalım.

1. Gereksinim Önceliklendirme Modeli

Gereksinim önceliklendirme modeli, özellikleri önemlerine, değerlerine ve proje hedefleri üzerindeki etkilerine göre değerlendirmeye ve sıralamaya yardımcı olur.

Bu modelde, takımlar genellikle değerlendirilen özelliği, proje hedeflerine ulaşma potansiyeline göre düşük, orta, yüksek ve acil olmak üzere bir ölçekte sıralar.

2. Kano Modeli

Kano modeli, müşteri memnuniyeti puanları üzerinde maksimum etkiye sahip olacak özelliklere öncelik verir.

Diğer çoğu model gibi, Kano da tamamen müşteriye odaklanır. Takımların yüksek memnuniyet sağlayan özellikleri belirlemelerine yardımcı olur, bu özellikler daha sonra maliyet-fayda analizi yapılarak önceliklendirilebilir.

3. MoSCoW Önceliklendirme

MoSCoW önceliklendirme, gereksinimleri dört öncelik düzeyine ayırır: Olmazsa Olmaz, Olsa İyi Olur, Olabilir ve Olmasa da Olur.

Bu çerçeve ile takımlar, acil olanları uzun vadede geliştirilebileceklerden net bir şekilde ayırabilir. Ayrıca, çevik kapasite planlamasına da yardımcı olur.

ClickUp'ın Çevik Proje Yönetimi Şablonu

4. Öncelik Poker

Planlama pokeri olarak da bilinen öncelik pokeri, her takım üyesinin kartları kullanarak ürün biriktirme listesindeki her görev için zaman/çaba/hikaye puanlarını tahmin ettiği oyunlaştırılmış bir stratejidir.

Herkesin tahminlerini ve katkılarını bir araya getiren öncelik poker, grup kararlarını şeffaf bir şekilde alma yöntemidir.

5. 100 Dolarlık Test

100 Dolar Testi, bazı farklılıklar dışında öncelik pokerine benzer. Her takım üyesine, algıladıkları değere göre özelliklere harcayabilecekleri varsayımsal 100 dolarlık bir bütçe verilir. Grup ayarları için harika bir ağırlıklı önceliklendirme yöntemidir.

100 dolarlık testin ana odak noktası müşteri değeridir. Bu, takımların sınırlı kaynakları maksimum ROI sağlayan şeylere ayırmaya odaklanmasına yardımcı olur.

6. Yığın Sıralama

Yığın sıralaması, her görevi önceliğe göre sıralar; önemli öğelere en yüksek sıralar, en az önemli öğelere en düşük sıralar atanır. Her sprint için takım, geliştirme için yüksek sıralara sahip öğeleri seçer.

Backlog'a yeni bir öğe eklendiğinde, ürün sahibi bunu mevcut görevlerle karşılaştırır ve bir sıralama atayarak öncelik listesine ekler.

7. Gecikmenin Maliyeti

Gecikme önceliklendirme modelinin maliyeti, getiriler yerine sonuçlara odaklanır.

Gecikme maliyeti modelinde, takımlar görevlerin veya özelliklerin ertelenmesinin etkisini nicel olarak belirler. Ardından, teslimatın gecikmesinin potansiyel maliyetine göre görevlere öncelik verir. Gecikmenin finansal sonuçlarını dikkate almak, bilinçli öncelik belirleme ve kaynak tahsisi kararları almaya yardımcı olur.

8. Öncelik Matrisi

Çevik öncelik matrisi, Scrum takımlarının görevleri önem ve aciliyetine göre önceliklendirmeleri için görsel bir araçtır. Öncelikleri paydaşlara iletir ve takımlara önceliklerin net bir resmini sunarak organizasyonel uyumu sağlar, böylece takımların önce yüksek değerli görevleri tamamlamalarına odaklanmalarına yardımcı olur.

Artık birkaç çevik önceliklendirme modeline aşina olduğunuza göre, sprint planlama toplantılarınızda uygulayabileceğiniz birkaç teknik daha keşfedelim.

ClickUp'ın İş Yükü görünümü ile kaynakları tahsis edin ve sprintleri etkili bir şekilde planlayın

Çevik Önceliklendirme Teknikleri

En popüler proje planlama tekniklerinden bazıları, olağanüstü sonuçlar elde etmek için çevik çalışma yöntemine uyarlanmıştır. Yaygın olarak kullanılanlardan bazıları şunlardır.

Eisenhower Matrisi: 4 Çeyrek Çevik Zaman Yönetimi

Eisenhower Matrisi, görevleri dört kadrana ayırır: Acil ve önemli, acil değil ama önemli, acil değil ve önemli değil, acil ve önemli değil.

Bu basit model, takımların iki sorunun cevabını netleştirmesine yardımcı olur: Yapılması önemli mi? Şimdi yapılması gerekiyor mu?

RICE: Dengeli Çevik Önceliklendirme Teknikleri

RICE (Erişim, Etki, Güven ve Çaba), özellikleri potansiyel etkileri ve çabalarına göre sıralar.

Erişim: Belirlenen zaman diliminde kaç kişiye ulaşmayı bekliyorsunuz?

Etki: Kaç tane dönüşüm/satış/eylem bekliyorsunuz?

Güven: Yukarıdaki iki faktörle ilgili tahminleriniz konusunda ne kadar eminsiniz?

Çaba: Bu özelliği tamamlamak için ne kadar çaba gerekir?

Ağırlıklı En Kısa İş Önce [WSJF]

Çevik felsefe, en yüksek değere ve en kısa süreye sahip görevlerin önce tamamlanması gerektiğine inanır. Ağırlıklı en kısa iş önce, bu teoriye dayanır.

WSJF (tahmin) = Gecikmenin göreceli maliyeti / görevin göreceli süresi

Değer ve Karmaşıklık/Çaba Matrisi

Değer ve karmaşıklık modeli, yeni bir özelliğin potansiyel iş değerini (gelir, kar, müşteri kazanımı vb.) geliştirme çabası/karmaşıklığıyla karşılaştırır.

Bu model ayrıca dört çeyreğe seçenekler yerleştirerek, başlangıçta yüksek değer ve düşük çaba gerektirenlere öncelik verir.

Scrum'da Çevik Önceliklendirme

Bunu "çevik" önceliklendirme olarak adlandırmamız, diğer yöntemleri izleyen yazılım geliştirme takımları için geçerli olmadığı anlamına gelmez.

Scrum'da önceliklendirme

Agile Scrum takımları, işlerinin bir parçası olarak düzenli olarak önceliklendirme şablonları ve teknikleri kullanır. Takımlar, her sprint sırasında iş için ürün backlog'undan özellikleri/hataları çeker. Backlog'dan hangi öğelerin çekileceğine ilişkin kararlar, agile önceliklendirme yöntemi kullanılarak alınır.

ClickUp Önceliklendirme Matrisi Şablonunu kullanarak görevleri etkilerine ve çaba düzeylerine göre değerlendirin

Burada, ürün sahibi bazı birikmiş işleri düzenleyerek mevcut öğeleri değerlendirir. Görevleri sıralamak için aşağıda ele alacağımız önceliklendirme modellerinden/tekniklerinden herhangi birini kullanırlar.

Örneğin, Kano modelini kullanıyorlarsa, en çok talep edilen özellikler için kullanıcı hikayelerine bakacaklardır. WSJF modelini kullanıyorlarsa, zaman yönetimini optimize edebilmek için mevcut kişi-saatlerini dikkate alırlar.

Yalın geliştirmede önceliklendirme

Yalın yazılım geliştirme, hacimden çok değere, esnekliğe ve sürekli iyileştirmeye önem verir. Önceliklendirme, bu ilkelere bağlı kalmada anahtar bir rol oynar.

Takımların sadece hızı artırmak yerine en değerli görevleri bulmasına yardımcı olur. Düzenli olarak öncelikleri yeniden belirlemek, sürece uyarlanabilirlik kazandırır. Yalın takımlar ayrıca, önceliklendirme sürecini iyileştirmek için inceleme toplantıları düzenler ve her şeye sürekli iyileştirmeyi dahil eder.

Bu çok teorik geliyorsa, pratikte nasıl işlediklerini görelim.

Çevik Önceliklendirme: Gerçek Hayattan Örnekler

Önceliklendirme, çevik yazılım geliştirmenin temel bir parçasıdır. Bu, samanları ayıklamaya yardımcı olur. Çok çeşitli örneklerde yararlı ve değerlidir. Aşağıda bunlardan birkaçını ele alıyoruz.

Asgari İşlevsel Ürün (MVP) elde etme

Asgari uygulanabilir ürün, erken benimseyenler için çekici olan, kullanılabilen, fikri doğrulayabilen ve anlamlı geri bildirim sağlayabilen, yeterli özelliklere sahip bir üründür.

Peki, bir ürünü asgari düzeyde kullanılabilir kılan özelliklerin hangileri olduğunu nasıl bilebilirsiniz? İşte bu noktada önceliklendirme teknikleri yardımcı olabilir.

Özellik önceliklendirme matrisinin özelliği, hangi özelliklerin şimdi, hangilerinin daha sonra geliştirilmesi gerektiğini belirlemenize yardımcı olur

WSFJ, en kısa sürede maksimum fayda sağlayacak özelliklerin belirlenmesine yardımcı olur

Değer ve karmaşıklık matrisi, en kısa sürede maksimum etki sağlayacak özellikleri belirlemenize yardımcı olur

Agile önceliklendirmede kullanıcı odaklı tasarım oluşturma

Her çevik takım, kullanıcı odaklı tasarımlar oluşturmayı amaçlar. Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işe başlarlar. Ancak zamanla, ürün yönetiminin tüm karmaşıklıkları ortaya çıktığında, bütçeler, kaynaklar ve rekabet talepleri ön plana çıkar. Sonuç olarak, takımların dikkati dağılabilir.

Çevik önceliklendirme, takımların seçtikleri yolda ilerlemeleri için bir çerçeve sunar. Kişilikler, kullanıcı hikayeleri ve geri bildirim oturumları gibi araçlar, odak noktasını tekrar müşteriye getirmeye yardımcı olur. Takımlar, öncelik pokerini oynayabilir veya 100 dolarlık testlerinden, en önemli olduğunu düşündükleri kullanıcı hikayelerine hikaye puanları verebilirler.

Müşteri memnuniyeti için Kano modelini kullanma

Müşteri memnuniyeti her zaman sonradan gerçekleşen bir etkinlik olarak düşünülür. Kuruluşlar, ürün/hizmet teslim edildikten sonra memnuniyet düzeylerini anlamak için anketler yapar. Bu, kullanıcıların ihtiyaçlarını proaktif olarak karşılayan çevik ürünler geliştirme yeteneğinizi geciktirir.

Çevik önceliklendirme bu eğilimi tersine çevirir. Takımları, müşterinin ihtiyaç duyabileceğini ve isteyebileceğini düşündükleri görevlere odaklanmaya iter. Kano önceliklendirme modeli, müşteri memnuniyetini en çok etkileyen özelliklere odaklanarak kullanıcı merkezli tasarım oluşturmak için özellikle etkilidir.

Önceliklendirme yoluyla çevik ürün geliştirmede ROI'yi belirleme

Başından beri, çevik önceliklendirme ile iş değeri yaratmaktan bahsediyoruz. Takımların iş değerini ölçmenin yollarından biri ROI'dir. Her sprint veya çeyrek sonunda takımlar şu soruyu sorabilir:

Yeni müşteri kazanımına hangi yeni özellikler katkıda bulundu?

Müşteri memnuniyetine en çok katkıda bulunan, en çok kullanılan özellikler nelerdir?

Müşteri sadakatini sağlayan farklı özellikler nelerdir?

Böylelikle, ROI'yi ölçebilir, geçmiş kararlarınızdan dersler çıkarabilir ve etkili bir şekilde önceliklendirmeye devam edebilirsiniz.

Güvenlik özellikleri için çevik önceliklendirme

Geliştirilecek özelliklerin önceliklendirilmesinde kritik unsurlardan biri, bunların siber güvenlik üzerindeki etkisini anlamaktır. Sertifikalı Bilgi Sistemleri Güvenlik Uzmanları (CISSP'ler), en çok dikkat edilmesi gereken güvenlikle ilgili özellikleri belirler ve önceliklendirir.

Müşteriye sağlam bir savunma hattı oluşturmak için güvenlik özelliklerinin yanı sıra kod, ağ ve entegrasyonlardaki her özelliğin güvenlik yönlerine odaklanırlar.

Bu süreçler boyunca, çevik takımlar önceliklendirme konusunda bir dizi avantaj elde eder ve zorluklarla karşılaşır. Bunların neler olduğunu görelim.

Çevik Önceliklendirmenin Avantajları

Müşteri memnuniyetini artıran netlik: Çevik önceliklendirme, tüm takımı bir araya getirerek müşteri için önemli olan konularda kararlar alınmasını sağlar. Bu, düşüncelerin netleşmesini sağlar, eylemlerin tutarlılığını artırır ve sonuç olarak sorunsuz bir müşteri deneyimi sunar.

İşbirliği: Önceliklendirme tek kişilik bir görev değildir. Agile takımlar, iş paydaşlarıyla bir araya gelerek toplu kararlar alır. Bu, işbirliğini güçlendirir ve topluluk sahipliği yaratır.

Yatırım getirisine odaklanın: Agile takımlar, müşteri doğrulaması, gelir veya karlılık gibi yatırım getirisine odaklanmak için önceliklendirmeyi kullanır. Örneğin, bir MVP oluşturan bir takım, minimum uygulanabilir özelliklere odaklanabilir.

Uyarlanabilir ve dinamik değişiklikler: Takımlar her sprint için geliştirilecek özelliklere öncelik verdiğinde, pazar taleplerine, müşteri ihtiyaçlarına, güvenlik olaylarına veya dönüm noktası niteliğindeki anlara yanıt verebilirler.

Geriye dönük değerlendirmeler: Önceliklendirme tekniklerini kullanarak bilinçli kararlar almak, performansı izlemeye yardımcı olur. Geriye dönük değerlendirmelerde, takımlar niyetleri ve sonuçları tartışarak gelecekteki eylem planını ayarlayabilir. Zamanla, tekrarlanabilirlik ve tutarlılık için çevik şablonlar oluşturabilirler.

ClickUp'ta Agile yaklaşımıyla bir haftadan bir aya kadar süren sprintler oluşturun

Çevik Önceliklendirmenin Zorlukları ve Bunların Üstesinden Gelme Yöntemleri

Çok fazla aşçı: Genellikle, tüm paydaşları sürece dahil ettiğinizde, çok fazla fikir, gerçekçi olmayan beklentiler ve çözülemeyen tartışmalar ortaya çıkabilir.

Bir ürün sahibi veya Scrum ustası, karar almaya yönelmek için net standartlar belirlemeli, verimli konuşmaları ve zaman kutusuna yerleştirilmiş tartışmaları kolaylaştırmalıdır.

Bağlamdaki karışıklık: Takım üyelerinin aynı özelliği farklı şekilde anlamaları ve her birinin kendi yöntemiyle sıralama/önceliklendirme yapması yaygın bir durumdur.

Ürün sahipleri, net bir bağlam oluşturmak için zaman ve enerji harcamalıdır. Ayrıntılı kullanıcı hikayeleri yazmak, kabul kriterlerini belirlemek ve "olması gereken" ve "olması muhtemel" kavramlarını netleştirmek, bunu başarmak için harika yollardır.

Denge: Tüm önceliklendirme işlemlerinde, kısa vadeli kazançları uzun vadeli hedeflerle dengelemek zor olabilir.

ClickUp Goals gibi proje yönetimi araçları, ilerlemeyi izlerken birinden diğerine net bir görüş açısı sağlar.

ClickUp Hedefleri'nde hedefler belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Kaynak tahsisi: Uyum sağlayabilmek bazen hareketli bir hedefe doğru iş yapıyormuşuz gibi hissettirebilir. Bu durum kaynak tahsisini ve takımın moralini etkiler.

Takım yöneticileri, takımların uyum sağlama becerisinin faydalarını anlamalarına yardımcı olmak için proaktif bir şekilde iletişim kurmalıdır. Herhangi bir değişiklik yaptığınızda, takımınızı karar alma sürecine dahil edin, böylece bunun neden önemli olduğunu anlayabilirler.

Bunu hallettikten sonra, kuruluşunuzda etkili çevik önceliklendirme yöntemlerini nasıl uygulayabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

Çevik Önceliklendirme Uygulaması

Çevik önceliklendirme, temelde ne yapılmayacağına dair net ve etkili kararlar alma becerisidir. Bu, ancak güçlü bir süreçle hafifletilebilecek korku ve pişmanlıklara yol açabilir.

İşte takip edebileceğiniz sürecin ana hatları.

Hedeflerinizi belirleyin

Hedefler, adından da anlaşılacağı gibi, ürününüzle ulaşmak istediğiniz noktadır. Bunu anlamak, önceliklendirme ile doğru yol haritasını planlamanıza yardımcı olur. Bu aşamada, bütçeler, kaynaklar, zaman çizelgeleri vb. gibi sınırlarınızı/kısıtlamalarınızı da belirleyin.

ClickUp Belgeleri, bunu niteliksel olarak belgelemek için harika bir yoldur ve buna göre ClickUp Hedefleri'nde hedefler belirleyebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak her hedefi kolaylıkla belgelendirin

Paydaşları belirleyin

İyi bir proje önceliklendirme, doğru karar vericilere ihtiyaç duyar. Sürece paydaşları belirleyin ve dahil edin. Genellikle paydaşlar şunları içerir:

İş takımı, proje sponsoru veya müşteri temsilcisi

Ürün sahibi

Scrum maskeleme

Mühendislik takımları

En önemlisi, kullanıcılar

Backlog'ları ayarlayın

Öncelik belirlemek için birçok seçeneğe ihtiyacınız vardır. Agile/Scrum metodolojisindeki ürün ve sprint backlogları tam da bunu sağlamak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın çevik proje yönetimi aracında dikkate alınacak özelliklerin bir listesini oluşturmak, tüm görevleri tek bir yerde görselleştirmeye yardımcı olur. İşbirliği yapmak için ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanın. Kanban görünümünü kullanarak özellikleri çeşitli aşamalara sürükleyip bırakın.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile zahmetsizce işbirliği yapın

Önceliklendirme modelinizi seçin

Yukarıda gördüğünüz gibi, sprintiniz için öğeleri önceliklendirmek için düzinelerce yol vardır. Size uygun olanı seçin. Paydaşları sürece dahil edin ve hepsinin süreci anladığından emin olun. Varsa, başlangıçtaki sorunları gidermek için birkaç deneme önceliklendirme oturumu gerçekleştirin.

İnceleme ve revizyon

Önceliklendirme sonuçlarını yakından izleyin. Paydaşlardan geri bildirim toplayın ve sürekli olarak optimize edin.

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp agile Scrum yönetim şablonunu açın ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.

ClickUp ile başarılı ürünleri önceliklendirin ve oluşturun

Herhangi bir önceliklendirme çerçevesi gördüğünüzde, bu daha çok ne yapılacağı değil, ne yapılmayacağı ile ilgilidir. Eisenhower Matrisinden MoSCoW modeline kadar, birçok seviyeden sadece biri şu anda harekete geçmekle ilgilidir.

Ancak, geliştirme takımları düzenli olarak çevik önceliklendirme ile mücadele etmektedir. ClickUp'ın proje yönetimi aracı tam da bunu önlemek istemektedir. ClickUp'ın yazılım geliştirme takımları için kapsamlı özellikleri, doğru ürünü doğru zamanda doğru şekilde oluşturmanızı sağlar.

Özellik listeleri, görev türleri, bağımlılıklar, Kanban panosu, kontrol listeleri vb. hepsi karar vermeniz için size bilgi gücü sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Önemli olan şeylere öncelik verin. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.

Çevik Önceliklendirme Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Scrum'da önceliklendirme modeli nedir?

Scrum'da önceliklendirme, sprint sırasında üzerinde çalışmak üzere ürün biriktirme listesinden doğru öğeleri seçme veya "çekme" anlamına gelir. En sık kullanılan modeller risk tabanlı, değer tabanlı, fırsat tabanlı ve bağımlılık tabanlı önceliklendirmedir.

2. Agile'da önceliklendirme yöntemi nedir?

Çevik önceliklendirme, Kano, MosCoW, öncelik poker, gecikme maliyeti, RICE vb. gibi çeşitli yöntemleri kullanır.

3. Agile'da öncelik matrisi nedir?

Agile'daki öncelik matrisi, görevleri önem ve aciliyet/çaba düzeyine göre dört bölüme ayırır.

4. Gereksinim önceliklendirme modeli nedir?

Gereksinim önceliklendirme modeli, özellikleri önemlerine, değerlerine ve proje hedefleri üzerindeki etkilerine göre değerlendirmeye ve sıralamaya yardımcı olur.

5. Agile metodolojisinde en yüksek öncelik nedir?

Çevik metodolojide en yüksek öncelik "kritik"tir. MoSCoW gibi farklı bir önceliklendirme modeli kullanıyorsanız, en yüksek önceliğiniz "olmazsa olmaz" olacaktır

6. Sistem gereksinimlerinin önceliklendirilmesi nedir?

Sistem gereksinimlerinin önceliklendirilmesi, sisteminizin sunması gereken en değerli özellikleri belirlemektir. Bu, kapsamın genişlemesini, düşük değerli öğelerin önceliklendirilmesini, kaynak israfını vb. önlemeye yardımcı olur.

7. Agile'da önceliklendirilen nedir?

Çevik takımlar, bir sonraki sprint/iterasyonda neyin geliştirileceğine öncelik verir. Bunlar yeni özellikler, iyileştirmeler veya hata düzeltmeleri olabilir.

8. Görevleri önceliklendirmenin 4 seviyesi nedir?

Kritik/acil, yüksek, orta ve düşük