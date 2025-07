Miro ve Jira: Sizin için en iyi seçenek hangisi?

Proje yönetimi için ne daha önemlidir: takım işbirliği mi, görev dağılımı ve yönetimi mi? Biri diğerinden daha mı önemli?

İşte bu yüzden insanlar Miro ve Jira arasında seçim yapamıyor.

Miro mükemmel takım işbirliği seçenekleri sunarken, Jira sağlam görev izleme ve yönetim yeteneklerine sahiptir.

Bu makalede, Miro ve Jira arasında seçim yapmanıza yardımcı olacak ve başka bir alternatif sunacağız. Her iki platformun anahtar özelliklerini ele alarak, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olacağız.

Hadi başlayalım.

Miro nedir?

Miro Yol Haritası

Miro, görsel proje yönetimi özellikleriyle tanınan en popüler beyaz tahta araçlarından biridir. Geleneksel proje yönetimi ve çevik araçların aksine, görsel iş akışlarına ve işbirliğine daha fazla odaklanır.

Diyagram oluşturma ve sonsuz beyaz tahta özellikleri, onu rakiplerinden ayırır. Canlı sunumlar ve video kılavuzlar eklemek, Miro'yu mükemmel bir görsel işbirliği platformu haline getirir.

Miro özellikleri

Miro'nun benzersiz satış noktası, fikir üretme ve görsel takım işbirliği yetenekleridir. Miro'nun bazı anahtar özelliklerini ayrıntılı olarak ele alalım.

1. Miro kartları

Miro Kartları

Yapışkan notları veya metin notlarını kartlara dönüştürerek görevler oluşturun. Bir düğmeye tıklayarak görevlerinizi düzenleyin ve çeşitli takım üyelerine iş atayın.

Atanan kişiler, son teslim tarihleri, etiketler ve diğer ayrıntıları ekleyerek ayrıntılı görev açıklamaları ekleyin. Görev durumunu ve son teslim tarihlerini görsel bir gösterge panelinde görüntüleyin. Kartları sürükleyip bırakarak görevlerinizi istediğiniz gibi düzenleyin.

2. Kanban görünümü

Miro Kanban Görünümü

Kanban çerçevesini seçmek için "Uygulamalar" menüsüne gidin. Görev yönetimini basitleştirmek için çerçevenizi görsel bir Kanban görünümünde düzenleyin.

Bir düğmeye tıklayarak sütunlar ve yüzme şeritleri oluşturun ve köşeden sürükleyerek Kanban panonuzu yeniden boyutlandırın. Yüzme şeritlerini ve sütunları sürükleyip bırakın ve istediğiniz gibi düzenleyin.

3. Entegrasyonlar

Miro, proje ve görev yönetimi araçları, takım işbirliği ve iletişim uygulamaları ve tasarım araçları dahil olmak üzere 130'dan fazla uygulama ve araçla kolay entegrasyon sunar.

Miro bir zihin haritalama aracı olmakla birlikte, Jira ve Azure DevOps gibi araçlarla sağlam entegrasyonlar sayesinde çevik proje yönetimi sağlar.

Ayrıca, çeşitli amaçlara yönelik özel Miro uygulamaları geliştirmek için API erişimi de sağlar.

Miro diyagram oluşturma ve süreç haritalama

Miro, zihin haritaları ve görsel iş akışlarıyla tanınır. 200'den fazla şekil ve sofistike tel kafesler ve akış şemaları oluşturmanıza yardımcı olacak geniş bir bağlantı ve simge kitaplığı içerir.

Ayrıca, süreçleri kolaylaştırmak ve tekrarlayan görevlerde zaman kazanmak için otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturabilirsiniz. Yerleşik araçlarla otomasyon mümkün olmasa da, Okta iş akışları gibi üçüncü taraf çözümlerle entegrasyon sağlayabilirsiniz.

4. Gerçek zamanlı işbirliği

Miro, takım üyelerini panolarınıza davet ederek gerçek zamanlı işbirliği yapmanızı sağlar. Yorum yapma ve etiketleme, gerçek zamanlı çoklu üye işbirliği ve daha fazlasını sunar.

Miro'nun işbirliği özelliklerini kullanarak canlı video turları düzenleyin, etkileşimli oturumlar gerçekleştirin ve dağıtılmış takımlarınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın.

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz : Sınırlı özelliklere sahip sınırsız kullanıcılar için

Başlangıç : Üye başına aylık 10 $

İş : Üye başına aylık 20 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Karşılaştırma Miro vs. Mural

Jira nedir?

Jira proje görünümü

Jira, çeşitli proje yöneticilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayan en popüler proje yönetimi araçlarından biridir. Yazılım devi Atlassian tarafından geliştirilen Jira, çevik yazılım geliştirme takımları için en iyi araçlardan biridir.

Görevlerinizi yönetmek için çeşitli görünümler sunarak proje yönetimini basitleştirir.

Jira özellikleri

Jira, çevik takımlar için birçok kullanışlı özellik sunar. Anahtar özelliklerin bazılarını kısaca ele alalım.

1. Zaman çizelgeleri

Proje görevleri ve başlangıç ve bitiş tarihleri, durum ve bağımlılıklar gibi ayrıntıları ile zaman çizelgeleri oluşturun.

Bu, sprint planlaması, genel proje planlaması ve görev yönetimi için mükemmeldir.

En iyi yanı, Jira'nın çeşitli kullanım durumları ve görünümler için kullanıma hazır şablonlar sunmasıdır. Sıfırdan başlamanıza gerek yok. Şablonlarından birini kullanarak dakikalar içinde bir proje yönetimi zaman çizelgesi oluşturabilirsiniz.

2. Çevik panolar

Jira, çeşitli görevlerin durumunu da dahil olmak üzere iş akışınızı görselleştirmenize yardımcı olmak için çevik projeler için Kanban görünümü sunar. Kartları kolayca sürükleyip bırakın ve "devam ediyor", "tamamlandı" ve "yapılacak" gibi kategorilere ayırın

Ayrıca özel sprint planlama özellikleri, kolay görev atamaları ve ilerleme izleme sunar.

Zaman çizelgesi ve Kanban görünümlerinin yanı sıra, Gantt Grafiği görünümünü kullanarak projelerinizi görselleştirebilirsiniz.

3. Entegrasyonlar

Jira, 3.000'den fazla uygulama entegrasyonu sunarak tüm teknoloji yığınınızı birbirine bağlamanıza olanak tanır. Atlassian pazarı, her tür araç ve platformla bağlantı kurmanıza olanak tanır.

Bunlar arasında ş Akışı yönetimi araçları, CRM araçları, proje yönetimi araçları ve daha fazlası bulunur. Jira'ya belirli işlevler eklemek ve platformla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmak için çok sayıda uygulama tasarlanmıştır.

4. Otomatikleştirilmiş iş akışları

Jira, basit ama etkili bir "eğer, o zaman" otomasyon modeli kullanır. Belirli koşullar sağlandığında, belirli eylemler tetiklenir.

Otomatik iş akışları oluşturmak ve proje yönetimini basitleştirmek için bunu kullanın. Basit iş akışları oluşturmak için çeşitli otomasyon tetikleyicileri ve kurallar sunar.

Sunulan birçok önceden oluşturulmuş otomasyon iş akışı şablonu kullanıma hazırdır. İlgili şablonu seçin, tercihinize göre özelleştirin ve otomatik bir iş akışını hızlı bir şekilde başlatın.

5. Gerçek zamanlı işbirliği

Jira, takım üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliği için mükemmel bir araçtır. Birden fazla kişi aynı anda panolarda çalışabilir ve değişiklikleri diğer takım üyeleri için anında görünür hale getirebilir.

Herhangi bir zamanda, zaman çizelgesinde, listede, panoda veya başka bir görünümde kimlerin çevrimiçi olduğunu ve panoda kimlerin çalıştığını görebilirsiniz. Ayrıca, panoda hangi kartın veya liste görünümündeki her hücrenin kim tarafından düzenlendiğini de görebilirsiniz.

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz : 10 kullanıcıya kadar

Standart : Kullanıcı başına aylık 8,15 $

Premium : Üye başına aylık 16 dolar

Enterprise: 801-1.000 kullanıcı için yıllık 141.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Miro ve Jira: Özelliklerin Karşılaştırması

Jira ve Miro arasındaki en önemli fark, Jira'nın tam teşekküllü bir proje yönetimi aracı olması, Miro'nun ise daha çok zihin haritalama ve beyin fırtınası aracı olmasıdır.

Miro, araç entegrasyonları ve Jira gibi araçların sunduğu çeşitli proje görünümlerini kopyalayan önceden oluşturulmuş şablonlar aracılığıyla proje yönetimi özellikleri sunar.

Miro ve Jira özelliklerinin hızlı bir karşılaştırması.

Özellikler Miro Jira Zaman çizelgesi görünümü ✅ ✅ Kanban görünümü ✅ ✅ Gantt grafiği görünümü ✅ ✅ Gerçek zamanlı işbirliği ✅ ✅ Önceden oluşturulmuş şablonlar ✅ ✅ Otomatikleştirilmiş iş akışları ✅ ✅ Diyagram oluşturma ✅ ❌ Video sohbet/konferans ✅ ❌ Telefon desteği ❌ ✅ Zaman çizelgeleri/izin izleme ❌ ✅ Sprint planlaması ✅ ✅ Tahmine dayalı analitik ❌ ✅

Artık genel bir bakışa sahip olduğunuza göre, ayrıntılara geçelim.

Miro ve Jira, Kanban panoları, zaman çizelgeleri ve liste görünümleri gibi proje görünümleri dahil olmak üzere çok sayıda görsel proje yönetimi özelliği sunar.

Miro ve Jira arasındaki en önemli fark, ilkinin görsel takım işbirliği özelliklerine daha fazla odaklanırken, ikincisinin daha sağlam görev yönetimi yetenekleri sunmasıdır.

Her iki araç da çeşitli kullanım durumları için kullanıma hazır şablonlar sunar.

Ancak, çevik takımlar için sağlam bir proje ve görev yönetimi aracı arıyorsanız, Miro en iyi seçenek değildir. Miro alternatiflerinden birini düşünebilirsiniz.

Kazanan: Genel olarak, Miro öncelikle bir takım işbirliği ve fikir üretme aracı olarak geliştirildiğinden, Jira proje yönetimi konusunda Miro'ya göre avantajlıdır.

2. Otomasyon ve iş akışları

Jira, güçlü otomatik iş akışları oluşturmanıza olanak tanıyan yerleşik otomasyon özelliklerine sahiptir.

'if>then' mantığını kullanarak sıfırdan basit veya karmaşık otomatik ş Akışları oluşturabilirsiniz. Alternatif olarak, önceden oluşturulmuş otomasyon şablonlarından birini kullanarak yaygın kullanım durumları için ş Akışları oluşturabilirsiniz.

Miro ise süreç haritalama ve görsel iş akışlarıyla tanınır. Diyagram oluşturma özelliği sektörün en iyilerinden biridir.

Ancak, Okta Workflows gibi araçlarla üçüncü taraf entegrasyonlar aracılığıyla iş akışı otomasyonu sunar. Buna rağmen, özellikle geniş şekil, konektör ve simge kitaplığı göz önüne alındığında, görsel iş akışı oluşturucusu oldukça sağlamdır.

Kazanan: Jira otomasyon konusunda daha iyidir, Miro ise görsel iş akışlarında rakipsizdir. Beraberlik var.

3. Entegrasyonlar

Miro, 130'dan fazla uygulama ile entegrasyon sunar ve işlevselliği bu entegrasyonlara bağlıdır. Miro'dan en iyi şekilde yararlanmak ve tüm potansiyelini kullanmak için yeterli entegrasyon seçeneği bulacaksınız.

Öte yandan, Jira Atlassian tarafından geliştirilmiştir ve tüm uygulama pazarına erişime sahiptir. Bu, tüm araçlar ve platformlarla binlerce entegrasyon sunmasını sağlar.

Kazanan: Atlassian marketplace üzerinden 3.000'den fazla uygulama ile entegrasyonu sayesinde Jira bu karşılaştırmanın açık ara galibi.

4. Gerçek zamanlı işbirliği

Gerçeği kabul edelim: Miro, görsel işbirliği ve fikir üretimi için özel olarak tasarlanmıştır. Sonsuz beyaz tahtaları ve sağlam diyagram oluşturma özellikleri, sunduğu işbirliği seçeneklerinin yanında hiçbir şey değildir.

Takım üyeleriniz aynı anda bir proje üzerinde çalışabilir, yorum bırakabilir veya diğer kişileri etiketleyebilir. Ayrıca canlı video işbirliği seçenekleri de sunar.

Bu, Jira'nın geride kaldığı anlamına mı geliyor?

Çok fazla değil. Jira, küçük takımlar için yeterli olan gerçek zamanlı çoklu üye işbirliği özelliklerine de sahiptir. Ancak, Miro'nun sunduğu gibi beyin fırtınası ve fikir üretme için gerekli olan canlı video işbirliğini desteklemez.

Eğer aradığınız buysa, Jira alternatiflerini değerlendirin.

Kazanan: Jira da harika işbirliği seçenekleri sunsa da, gerçek zamanlı görsel işbirliği konusunda kazanan Miro'dur.

5. Fiyatlandırma

Miro ve Jira'yı fiyatlandırma açısından karşılaştırdığınızda, her ikisinin de benzer fiyatlandırma planları sunduğunu not edeceksiniz. Her ikisi de kademeli bir fiyatlandırma yapısı izler ve planlarının fiyatları da benzerdir.

Ancak Jira'nın fiyat planları biraz daha düşük.

Ancak, araçları fiyatlarından çok özelliklerine göre karşılaştırmanızı öneririz. Jira, çevik proje yönetimi için daha iyidir, Miro ise takım işbirliği ve fikir üretimi için daha iyidir.

Kazanan: Yalnızca fiyatlandırma açısından, Jira planları daha rekabetçi olduğu için hafif bir avantaja sahiptir.

Reddit'te Miro vs Jira

Miro ve Jira tartışmasını Reddit'e taşıdığımızda, çoğu kişinin iki aracı karşılaştırmadığını, ancak bunların nasıl entegre edilebileceğini tartıştığını gördük.

Bunun nedeni, ikisinin de doğrudan rakip olmaması ve farklı amaçlar için tasarlanmış olması olabilir.

Jira, çevik takımlar için vazgeçilmez bir proje yönetimi aracı iken, Miro popüler bir beyin fırtınası ve işbirliği platformudur.

Her iki araç da sorunsuz entegrasyon sunar ve birbirlerinin özelliklerini tamamlar. Miro'nun görsel iş akışlarını ve işbirliği özelliklerini Jira'nın görev izleme ve sorun izleme yetenekleriyle birleştirirseniz, güçlü bir çözüm elde edersiniz.

ClickUp ile tanışın — Miro ve Jira'ya mükemmel alternatif

ClickUp'ın çoklu gelişmiş görünümlerini kullanarak projelerinizi ve görevlerinizi yönetin

ClickUp, her iki aracın en iyi özelliklerini bir araya getiren hepsi bir arada bir çözüm sunduğu için Jira ve Miro'ya en iyi alternatiftir.

Jira iyi bir proje yönetimi aracıdır, ancak ClickUp'ın gelişmiş görünümleriyle eşleşemez. Kanban panoları ve zaman çizelgelerinin ötesine geçerek, proje yöneticilerine görevlerini istedikleri şekilde yönetmeleri için çok daha fazla seçenek sunar.

Özel bir çerçeveye uymak zorunda kalmadan ihtiyaçlarınıza uygun proje iş akışları oluşturmanıza olanak tanıyan eşsiz esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunar.

En iyi kısmı ne bilmek ister misiniz?

ClickUp'ın yetenekleri proje yönetimi ile sınırlı değildir. Miro gibi, ClickUp de çok sayıda beyin fırtınası, fikir üretme ve işbirliği özelliği sunar. Zihin haritaları oluşturmaktan beyaz tahtaları kullanarak iş akışları oluşturmaya kadar, ClickUp bir proje yöneticisinin ihtiyaç duyabileceği her şeyi sunar.

ClickUp'ı Miro ve Jira'ya harika bir alternatif yapan bazı özel özelliklerini tartışalım.

ClickUp'ın rakip özelliği #1: Kanban Panoları

ClickUp Kanban Panoları ile görevleri duruma göre gruplandırın, sürükle ve bırak kartları kullanın ve çok daha fazlasını yapın

Miro işbirliği için, Jira ise proje yönetimi için harika olsa da, ClickUp her ikisinin en iyi özelliklerini sunar. Jira'dan daha gelişmiş proje yönetimi özellikleri ve Miro'ya benzer işbirliği özellikleri sunar.

Örneğin, ClickUp Kanban Panosu görünümü, tüm proje görevlerinizi görsel olarak düzenlemek için mükemmeldir. Çevik takımlar ve düzenli proje yönetimi takımları için idealdir.

Görevler ve alt görevler oluşturabilir, bunları birden fazla atanan kişiye atayabilir ve durumlarını bir bakışta izleyebilirsiniz.

En iyi ücretsiz Kanban yazılımlarını inceleyin!

ClickUp rakip özelliği #2: Gantt Grafik görünümü

ClickUp'ın Gantt Grafiği görünümünü kullanarak görsel zaman çizelgeleri oluşturun ve görevlerin durumunu izleyin.

ClickUp Gantt Grafiği görünümü, proje zaman çizelgeleri oluşturmak ve yönetmek için mükemmeldir. Proje bağımlılıklarını görselleştirmenize, görev son tarihlerini izlemenize ve projeniz için dönüm noktaları belirlemenize olanak tanır.

Çok sayıda görev ve sıkı teslim tarihleri olan karmaşık projeleri yönetmeye yardımcı olur.

Çeşitli Gantt Grafiği proje şablonları sunar, böylece sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz. Daha hızlı başlamak için bu önceden oluşturulmuş şablonları özelleştirin ve kullanın.

En iyi yanı, ClickUp'ın proje yönetimi için birçok gelişmiş görünüm sunmasıdır. Zaman çizelgelerinden takvimlere, listelerden tablolara kadar görevlerinizi ve iş akışlarınızı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

En iyi ücretsiz Gantt Grafiği yazılımları hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin!

ClickUp'ın rakip özelliği #3: ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak görsel iş akışları oluşturun, fikirler üretin ve takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Beyaz Tahtalar, özel bir zihin haritalama ve fikir üretme aracıdır. Ayrıca, Miro'nun güçlü özelliklerinden biri olmayan sağlam proje yönetimi özelliklerine de sahip olursunuz.

Temel konektörler ve şekillerin yanı sıra, ClickUp beyaz tahtaları yapışkan notlar, videolar ve daha fazlasını eklemenize olanak tanır. Uygulama içi sohbet işlevi, takım işbirliğini artırarak çeşitli takım üyelerinin bir panoda gerçek zamanlı olarak çalışmasına ve girdilerini paylaşmasına olanak tanır.

ClickUp'ın Beyaz Tahta şablonlarını inceleyin!

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz : 0

Sınırsız : Üye başına aylık 10 ABD doları

İş : Üye başına aylık 19 dolar

Enterprise : Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp ile Proje Yönetimi Artık Çok Kolay

Jira ve Miro'nun benzersiz özellikleri ve avantajları olsa da, ClickUp gibi uçtan uca proje yönetimi çözümleri değildir.

ClickUp, daha kapsamlı bir proje yönetimi çözümü sunmak için en iyi Miro ve Jira özelliklerini bir araya getirir.

Kanban panoları, zaman çizelgeleri, Gantt grafikleri ve takvimler gibi görevleri yönetmek için Jira'dan daha gelişmiş görünümler sunar. Ayrıca Miro'ya benzer zihin haritalama ve diyagram oluşturma özellikleri de içerir. Etkili proje planlama ve yönetimi için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahiptir.

ClickUp'ın sunduğu tüm özellikleri keşfetmek ister misiniz? ClickUp'a kaydolun ve sunduğu proje planlama ve işbirliği özelliklerini keşfedin.