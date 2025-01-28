mac için En İyi 15 Proje Yönetimi Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli) 2025

Apple ve diğer tüm akıllı cihazlar arasındaki asırlık savaş büyük ölçüde sona ermiş olsa da, Mac'te daha iyi çalışan birkaç araç hala var — bu araçlar tamamen bu ürün için yaratılmamış olsa da.

Apple App Store'da iki milyondan fazla uygulama bulunması, yeni Mac cihazınız için doğru proje yönetimi yazılımını seçmeyi zor bir iş haline getirebilir, özellikle de ilk kez yazılım satın alıyorsanız veya yazılımınızı değiştirmek istiyorsanız. Bu seçeneklerin tümü verimlilik için tasarlanmamış olsa da, aralarından seçim yapabileceğiniz tonlarca proje yönetimi aracı bulunmaktadır. Bu hem bir nimet hem de bir lanet olabilir. 😳

Avantajı? Aradığınız araç orada! İstek listenizdeki özelliklerden ödün vermek veya herhangi bir proje yönetimi yazılımını satın almak için tüm bütçenizi harcamak için hiçbir neden yok. Peki dezavantajı? Hayalinizdeki proje yönetimi çözümünü bulana kadar alternatifleri araştırmak ve denemek biraz zaman alabilir.

Ama işte burada devreye giriyoruz. 😎

App Store'un öne çıkan önerilerini incelemek için değerli zamanınızı harcamadan önce, bu kapsamlı kılavuzu okuyun. Proje yönetimi bizim işimiz ve biz bu işi sizin için yaptık, böylece sizin yapmanıza gerek kalmadı! Favori not alma uygulamanızı açın ve Mac için en iyi 15 proje yönetimi yazılımı hakkında bilmeniz gereken her şeyi okurken takip edin.

Şimdi, işin özüne geçelim. 🤓

Proje yönetimi yazılımı kullanmanın faydalarını ve Mac cihazınız için doğru aracı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Ancak App Store'da rastgele seçim yapmak yerine, daha verimli bir adım atın ve bu ayrıntılı kılavuzla başlayın.

Verimlilik bizim için çok önemli ve Mac'ler için en iyi proje yönetimi araçlarını sunmak için piyasanın en iyi rakiplerini kapsamlı bir şekilde araştırdık. İşte proje yönetimi için en iyi 15 Mac yazılımı.

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

Apple işletim sisteminin kullanıcı deneyimini ve özelliklerini takdir eden Mac meraklıları, işleri halletmek için en iyi proje yönetimi uygulaması olan ClickUp'ı sevecekler. ClickUp'ın projeleri, iş akışlarını ve kaynakları yönetmek için sunduğu kapsamlı çözümler, onu her boyuttaki ve her sektörden takımlar için bir işbirliği merkezi haline getirir.

Mobil cihazınızdan ve Apple Watch'unuzdan hareket halindeyken ClickUp'ı yanınızda götürün. Günlük hatırlatıcılardan görev güncellemelerine kadar, ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir özellikleriyle her türlü işi yönetebilirsiniz!

ClickUp özellikleri

ClickUp Apple Watch uygulaması, görev ve hatırlatıcı oluşturmayı destekler

100'den fazla hazır şablon veya her türlü kullanım için kendi şablonunuzu oluşturun

Çalışma Alanı Hiyerarşisi, takımlardan projelere kadar her şeyi düzenlemek için daha fazla esneklik sağlar

Tarayıcınızdan Çalışma Alanı videolarını kaydetmek için uygulama içi ekran kaydedici

ClickUp artıları

Kişisel ve profesyonel gelişiminizi izlemek için kendinize atadığınız gizli hedefler

Web ve masaüstü uygulaması arasında sorunsuz deneyim

Her yerden çevrimdışı olarak çalışın

ClickUp eksileri

Kullanılabilir özelliklerin sayısı ve özelleştirilebilirlik düzeyi nedeniyle öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)

2. Monday. com

via Monday

Monday.com, her boyuttaki takım için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi, izleme ve işbirliği platformudur. Sezgisel kullanıcı arayüzü, kullanıcılara görev listeleri, özel iş akışları, Gantt grafikleri, Kanban panoları, proje zaman çizelgeleri ve daha fazlası gibi özellikler sunarak proje yönetimini basitleştirir.

Slack ve Google Drive gibi diğer popüler araçlarla sorunsuz entegrasyon sayesinde, takımlar Monday'i kullanırken proje hedeflerini kolayca takip edebilir.

Monday özellikleri

Diğer popüler proje yönetimi yazılımlarıyla entegrasyonlar

Gantt grafikleri, haritalar, izleme panoları, Kanban tarzı görünümler ve daha fazlasını içeren sezgisel kullanıcı arayüzü

Takım üyelerinin ilerlemesini izlemek ve gerçek zamanlı raporlar oluşturmak için raporlama ve analiz

Monday artıları

Mükemmel müşteri desteği

Görsel olarak çekici

İşbirliğine odaklanır

Monday eksileri

Yeni özellikler sürekli eklendiği için öğrenme eğrisi dik.

Monday fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 9 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için Monday ile iletişime geçin

Monday puanları ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla inceleme)

Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak proje yönetimi terimleri kılavuzunu yer imlerine ekleyin!

3. Hive

hive aracılığıyla

Hive, takımların organize olmalarına, daha iyi iletişim kurmalarına ve işlerini daha verimli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir çevrimiçi proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Kullanıcılara, proje izleme, görev yönetimi ve iletişimi her zamankinden daha kolay hale getiren bir dizi özellik sunar.

Sezgisel arayüzü, proje yöneticilerinin takım üyelerine görevler atamasına ve son tarihler belirlemesine olanak tanırken, proje analitiği proje ilerlemesi hakkında içgörüler sağlar.

Hive özellikleri

Proje yönetimi sürecini kolaylaştırmak ve iletişimi kolaylaştırmak için ş Akışı özelleştirme

Alt görevler ve alt eylemler ile esnek proje hiyerarşileri

Gerçek zamanlı bildirimler ve proje analitiği

Görev listeleri ve proje izleme

Üstün müşteri desteği

Çok sayıda entegrasyon

Kolay özelleştirilebilirlik

Hive'ın dezavantajları

Bildirimleri sessize alabilirsiniz, ancak pop-up olarak göründükleri için dikkatinizi dağıtabilirler

Sınırlı mobil işlevsellik

Hive fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için Hive ile iletişime geçin

Hive puanları ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (400'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla inceleme)

4. Smartsheet

smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, takımların organize olmalarına ve işlerini tamamlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur. Kullanıcılara proje izleme, görev yönetimi, raporlama, dosya paylaşımı, Gantt grafikleri ve daha birçok özellik sunar.

Ayrıca Smartsheet, popüler verimlilik araçlarıyla entegre olarak hem küçük işletmeler hem de büyük kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir.

Smartsheet özellikleri

Dinamik görünüm

Kaynak yönetimi yetenekleri

Bridge, takvim uygulaması ve pivot uygulaması

Smartsheet artıları

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir

Sağlam ve güçlü

Gelişmiş veri koruma özelliği

En üst düzey raporlama ve analiz yetenekleri

Smartsheet'in dezavantajları

Zor öğrenme süreci

Kaynak yönetimi eklentiler gerektirir

Smartsheet fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için Smartsheet ile iletişime geçin

Smartsheet puanları ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (9.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla inceleme)

5. Takım çalışması

teamwork aracılığıyla

Teamwork, kullanımı kolay ancak karmaşık projeleri başarıyla yönetmek için yeterince güçlü, kapsamlı bir proje yönetimi yazılımı arayan işletmeler için mükemmel bir seçimdir. Geniş özellik yelpazesi ve diğer araçlarla entegre olma yeteneği, takımların yüksek verimlilik ve üretkenlik sağlarken etkili bir şekilde işbirliği yapmaları için harika bir yol sunar.

Teamwork'ün mobil uygulaması, hareket halindeyken proje güncellemelerine erişmesi gerekenler için mükemmeldir. Sezgisel tasarımıyla, takımların nerede olurlarsa olsunlar veya hangi cihazı kullanırlarsa kullansınlar birbirleriyle iletişim halinde kalmalarına yardımcı olur.

Takım çalışması özellikleri

Proje verilerini içe aktarma özelliği

Görevleri sprintlere ve değerlere göre düzenlemek için veri görselleştirme

Birden fazla görevi seçmek ve sütunlara yerleştirmek için panolar

Proje verilerine dayalı görsel raporlar oluşturmak için görev raporlama

Takım çalışması avantajları

Yerleşik Teamwork uygulamalarının varlığı

Raporlar Excel, CSV veya PDF belgeleri olarak paylaşılabilir

Zor öğrenme süreci

Değişikliklerin hayata geçirilmesi zaman alır

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz plan : 5 kullanıcıya kadar/plan

Başlangıç planı: 5,99 $ kullanıcı/ay

Plan sunun : 9,99 $ kullanıcı/ay

Grow plan : 19,99 $ kullanıcı/ay

Plan ölçeği: Ayrıntılar için Teamwork ile iletişime geçin

Takım çalışması değerlendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla inceleme)

6. TeamGantt

teamGantt aracılığıyla

TeamGantt, takımların projelerini organize etmelerine ve planlamalarına yardımcı olan bir proje yönetimi yazılımıdır. Yazılım, kullanıcıların Gantt grafikleri oluşturup yönetmelerine, görevler atamalarına, performansı izlemelerine ve ilerlemeyi takip etmelerine olanak tanır. Ayrıca, iletişim, dosya paylaşımı ve tartışma için bir platform sağlayarak takım üyeleri arasında işbirliğini mümkün kılar.

Ek olarak, kullanıcılar başlangıç/bitiş tarihleri veya gecikmiş görevler gibi farklı türde hatırlatıcılar ayarlayabilir ve PDF veya Excel biçimlerinde çeşitli raporlar oluşturabilir.

TeamGantt özellikleri

Gantt zaman çizelgesi grafikleri, görev listeleri, paylaşılan takım takvimleri, yapılacaklar listeleri ve panolar

Belgeleri paylaşmak ve işbirliği yapmak için konuşma gelen kutusu ve görev yorumları

Menüyü, takım gösterge panellerini ve Gantt grafiklerini bulmak için kullanıcı dostu arayüz

Proje ilerlemesini izlemek için görsel görev raporlama

TeamGantt artıları

Basit ve çekici bir kullanıcı arayüzüne sahiptir

Kolay dosya paylaşımı ve proje yönetiminden daha fazlasını sunar

Kolayca özelleştirilebilir

TeamGantt eksileri

Zaman takibinin olmaması, proje yöneticileri için anlaşmayı bozucu bir faktör olabilir

Zor öğrenme süreci

TeamGantt fiyatlandırması

Sınırlı Ücretsiz plan

Lite: 19 $/ay

Pro: 49 $/ay

Enterprise: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

TeamGantt puanları ve incelemeleri

G2: 4,8/5 (800'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla inceleme)

7. OmniPlan

omniGroup aracılığıyla

OmniPlan, macOS için gelişmiş bir proje planlama, zamanlama ve yönetim uygulamasıdır. Kullanıcılara Gantt grafikleri, çoklu proje gösterge panelleri, kaynak dengeleme ve ağ diyagramlarına erişim sağlar. Proje boyunca kolayca işbirliği yapabilir ve dönüm noktalarını değerlendirebilirsiniz.

Sezgisel arayüzü ve kullanımı kolay araçlarıyla OmniPlan, karmaşık projeleri önceden planlamayı ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir. Ayrıca, verilerinizin güvenli ve her zaman erişilebilir olmasını sağlamak için iCloud Drive ve Dropbox gibi bulut depolama hizmetleri için destek sağlar.

OmniPlan özellikleri

MS Project'e dosya aktarma ve içe aktarma özelliği

Mac cihazlar için özelleştirilebilir arayüz

Gelişmiş proje planlama

OmniPlan artıları

MS Project dosyalarını dışa aktarmak ve içe aktarmak mümkündür

Oldukça kolay öğrenme eğrisi

OmniPlan'ın dezavantajları

Bu yazılım, listedeki diğer Mac proje yönetimi yazılımlarına kıyasla pahalıdır

MS Project aracılığıyla proje verilerini içe ve dışa aktarmak bazen sorunlu olabilir

OmniPlan fiyatlandırması

Geleneksel Lisans: 399,99 $

OmniPlan Pro: 19,99 $/ay kullanıcı başına

OmniPlan puanları ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (10+ inceleme)

Capterra: 4,3/5 (10+ inceleme)

8. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, ofis içinde veya uzaktan çalışan takımları olan çoğu kuruluş için tercih edilen seçenek olmuştur. Kullanıcıların projelerini ve görevlerini merkezi bir konumdan yönetmelerini sağlayan bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Aslında, Wrike görev delegasyonu, zaman takibi, dosya paylaşımı ve daha fazlasını içeren çeşitli özellikler sunar.

Bu uygulama, diğer temel proje yönetimi araçlarına göre görevlere daha fazla odaklanma, üstün kontrol, uyumluluk ve proje ilerlemesinin daha iyi görünürlüğü sağlar.

Wrike özellikleri

Basit kullanıcı arayüzü

Takım üyeleriyle bilgileri paylaşmak için birden fazla gösterge paneli

Görev yönetimi

400'den fazla uygulama içi ve bulut tabanlı entegrasyon

Wrike artıları

Ücretsiz plan ile sınırsız proje oluşturabilirsiniz

Pazarlama ve kreatif departmanlarınız için kolay özelleştirmeler oluşturabilirsiniz

Wrike'ın dezavantajları

Gantt grafiklerini yalnızca ücretli sürümlerde görüntüleyebilirsiniz

Uygulama içi zaman takipçisine yalnızca İş veya Kurumsal planlarla erişebilirsiniz

Wrike fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Fiyatlandırma için Wrike ile iletişime geçin

Wrike puanları ve incelemeleri

G2: 4,2/5 (3.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,3/5 (1.500+ yorum)

9. Trello

trello aracılığıyla

Trello, Atlassian tarafından geliştirilen bir proje yönetimi aracıdır. Yazılım, Kanban çerçevesine göre çalışır ve kullanıcıların yapılacaklar listesi biçimini kullanarak projeleri yönetmelerine olanak tanır.

Trello'da takım üyeleriyle panoları ve kartları da paylaşabilirsiniz. En çekici özellikleri, kullanım kolaylığı ve standart, premium ve kurumsal sürümlerle daha fazla yönetim kontrolü ekleme olanağıdır.

Trello özellikleri

Uygulama içinde sorunsuz gezinme için klavye kısayolları

Özelleştirilebilir kart ve pano kapakları gibi estetik görselleştirmeler

Görevleri takım üyelerine dağıtmak için gelişmiş kontrol listeleri, gösterge panelinin karmaşıklaşmasını önler.

Proje iş akışları oluşturmak için otomasyonlar

Trello artıları

Çekici ve kullanımı kolay arayüz

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz

Üçüncü taraf yükseltmeleri ve özelleştirmeleri entegre edebilirsiniz

Trello eksileri

Özelliklerin çoğu ücretsiz sürümde mevcut değildir

Kullanıcı izinleriyle ilgili sorunlar var

Güçlü projeleri yönetirken görev katmanları kolayca birikebilir

Trello fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: 50 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla inceleme)

10. Asana

asana aracılığıyla

Asana, işbirliğini kolaylaştıran sanal gösterge paneli, görev oluşturma ve takım üyelerine atama, iletişim özellikleri, panolar, zaman çizelgeleri ve listeler gibi tüm önemli özelliklere sahip başka bir hepsi bir arada bulut tabanlı proje yönetimi platformudur. Görev yönetimi için Asana bu listede iyi iş çıkarır, ancak bahsedilen diğer araçlara kıyasla istediğiniz tüm proje yönetimi özelliklerine sahip olmayabilir.

Asana ile Smartsheet'i karşılaştırın!

Asana özellikleri

Microsoft Teams, Office 365, Gmail, Power BI, Looker, Android ve diğer entegrasyonlar mevcuttur

Proje ve görev ilerlemesini kolayca izlemek için özel alanlar ekleyin

Zamandan tasarruf etmeye ve hataları azaltmaya yardımcı olan otomasyon

İş talebi yönetimi

Asana artıları

İş akışlarını otomatikleştirme özelliği zaman kazandırır ve riskleri azaltır

Ücretsiz sürüm, bazı temel özelliklere erişim sunar

Asana'nın dezavantajları

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Zaman takibinin olmaması proje yönetimini zorlaştırır

Takım üyeleri yalnızca CSV ve JSON dosya biçimlerini dışa aktarabilir

Asana fiyatlandırması

Temel

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için Asana ile iletişime geçin

Asana puanları ve incelemeleri

G2: 4,3/5 (9.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla inceleme)

11. Proofhub

proofhub aracılığıyla

Proofhub, her boyuttaki takımın projelerini daha iyi organize etmesini, işbirliği yapmasını ve yönetmesini sağlayan sezgisel ve kapsamlı bir proje yönetimi çözümüdür. İnsanları, görevleri, konuşmaları ve dosyaları tek bir merkezi platformda bir araya getirerek kuruluşların projelerini kontrol etmelerine yardımcı olur.

Proofhub özellikleri

Takım üyeleriniz için önemli olan unsurlara göre projeleri düzenlemek için tablo görünümü

Proje yönetimi zorluklarını belirlemek ve bunlara yönelik önlemler almak için pano görünümü

Görev ilerlemesini görselleştirmek için Gantt grafikleri

Görevlerin ve dönüm noktalarının ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görmek için takvim görünümü

Proofhub'ın artıları

Yazılım, tüm ilgili araçları tek bir yerde sunar

Sabit ücreti ödediğinizde, sınırsız sayıda kullanıcıyı barındırabilirsiniz

Platform, iletişim ve işbirliğini kolaylaştırır

Proofhub'ın dezavantajları

Kullanıcılar yinelenen görevleri yönetemez

Bütçeleme gibi ek işlevler yoktur

Proofhub fiyatlandırması

Temel : Aylık 45 $ sabit ücret

Üstün kontrol: Aylık 89 $ sabit ücret

Proofhub puanları ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

Proofhub alternatiflerini inceleyin!

12. NiftyPM

niftyPM aracılığıyla

NiftyPM, takımların kolaylıkla işbirliği yapmasına, planlama yapmasına ve projeleri yürütmesine olanak tanıyan ücretsiz bir proje yönetimi yazılımıdır. Takımların görevlerini takip etmesine ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzü ile NiftyPM, kullanıcıların düzenli ve verimli çalışmasına yardımcı olur.

NiftyPM özellikleri

Hedefler ve zaman çizelgeleri proje yönetimi hedeflerini belirlemek için

Gantt grafiklerinde görev ve proje ilerlemesini izlemek için dönüm noktaları

Raporlama , takım ve görev performansını izlemek için

Proje portföyleri birden fazla projeyi tek bir yerde görüntülemek için

NiftyPM artıları

Çekici kullanıcı arayüzü

Kullanıcılar, Microsoft Project ve ClickUp gibi diğer proje yönetimi araçlarından proje verilerini içe aktarabilir

Proje planlama şablonları

NiftyPM'nin dezavantajları

Düşük sayıda yerleşik entegrasyon

Bu listedeki diğer Mac için proje yönetimi uygulamaları kadar sağlam değil

NiftyPM fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için NiftyPM ile iletişime geçin

NiftyPM puanları ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (400'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (130+ yorum)

13. Jira

jira aracılığıyla

Jira, ürün geliştirmeyi yönetmek için öncelikle çevik takımlar tarafından kullanılan bir yazılım geliştirme aracıdır. Kullanıcıların sorunları, görevleri ve özellikleri oluşturup izlemesinin yanı sıra sprint planlaması yapmasını ve kod üzerinde işbirliği yapmasını sağlar. Jira ayrıca takımların projelerinin ilerlemesini ölçmelerine yardımcı olmak için raporlama ve analiz özellikleri de sunar.

Jira özellikleri

Takım üyelerinin karmaşık görevleri basitleştirmesine yardımcı olan Scrum panoları

İlerlemeyi izlemek için yol haritaları, proje yönetimini sorunsuz hale getirir

Görsel olarak çekici raporlar oluşturmak için raporlar ve içgörüler

Slack, Zoom, Office 365, Zapier, Google Takvim ve daha fazla entegrasyon sunulmaktadır

Jira artıları

Kullanıcılar raporlar oluşturabilir ve içgörüler geliştirebilir

Çoklu entegrasyonlar

Düzenli güncellemeler

Jira'nın dezavantajları

Hızlı mesaj gönderme özelliği yoktur

Kullanıcılar proje risklerini veya maliyetlerini değerlendiremez, bu da proje yönetimini karmaşıklaştırır

Jira fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz 10 kullanıcı için

Standart : Kullanıcı başına aylık 8,15 $'dan başlar

Premium : Kullanıcı başına aylık 16 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Fiyatlandırma için Jira ile iletişime geçin

Jira derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,2/5 (4.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,4/5 (12.000'den fazla inceleme)

Bonus: Mac için akış şeması yazılımı

14. nTask

via nTask

Mac için bir sonraki proje yönetimi yazılımı, organize olmanıza ve verimli kalmanıza yardımcı olan bir takım işbirliği aracı olan nTask'tır. nTask ile görevlerinizi, projelerinizi ve takım üyelerinizi tek bir yerden kolayca yönetebilirsiniz.

Ayrıca, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak proje şablonları da sağlar. Gösterge paneli, tüm projeleriniz ve görevleriniz hakkında tek bir yerden genel bir bakış sunar.

nTask özellikleri

Gantt grafikleri ve görev dönüm noktaları ile görsel proje ilerlemesi

Özel uyarılar ve bildirimler

Onaltılık kodlu renk kodlu projeler

Birden fazla proje arasında geçiş yapmak için Dock görünümü

nTask artıları

Kolay proje yönetimi

Hızlı görev izleme

Görsel olarak çekici ve kolayca özelleştirilebilir

nTask eksileri

Paylaşım sırasında büyük dosya eklemek normalden uzun sürüyor

Yalnızca 50'den az üyeye sahip takımlar için uygundur

nTask fiyatlandırması

Ücretsiz: 7 gün boyunca

Premium : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 8 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için nTask ile iletişime geçin

nTask puanları ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (10+ inceleme)

Capterra: 4. 1/5 (90+ yorum)

15. Basecamp

basecamp aracılığıyla

Basecamp, takımların projeleri yönetmesine ve daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje yönetimi uygulamasıdır. 2004 yılında piyasaya sürüldüğünden beri, proje yönetimi alanında en popüler ve en yaygın kullanılan işbirliği araçlarından biridir.

Basecamp, kullanıcılara büyük projeleri daha küçük görevlere bölerek sorumlulukları atamayı kolaylaştıran çeşitli özellikler sunar.

Basecamp özellikleri

Görevler oluşturmak ve atamak için yapılacaklar listeleri

Gerçek zamanlı iletişim için sohbet fonksiyonu

İlerlemeyi izlemek ve sorunları gidermek için raporlar

Bildirimler için ayrı gelen kutusu, ekrandaki dağınıklığı azaltmaya yardımcı olur

Basecamp artıları

Basit projeler için ideal

Anahtar kelimeleri kullanarak projeler, dosyalar veya görevler arayabilirsiniz

Uygulama son derece güvenlidir ve gizliliği korur

Basecamp'ın dezavantajları

Sınırlı işlevsellik

Kullanıcılar görevlere öncelik veremez

Zaman takibi eksikliği

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp Kullanıcı Başına: Kullanıcı başına aylık 15 $

Basecamp Pro Sınırsız: Yıllık 299 $

Basecamp puanları ve incelemeleri

G2: 4. 1/5 (5.000+ inceleme)

Capterra: 4,3/5 (13.000'den fazla inceleme)

Mac'ler için Proje Yönetimi Yazılımında Aranması Gereken Özellikler

Proje yönetimi yazılımının avantajları, onu sadece proje yöneticileri için değil, herkes için anahtar bir kaynak haline getirir.

Tüm iş akışlarını oluşturma, görevleri denetleme, takımınızla çalışma ve daha fazlasını içeren özelliklere sahip en iyi proje yönetimi yazılımı, her üyenin iş yükünün üstesinden kolaylıkla gelmesine yardımcı olur ve genel verimliliği artırır. Her yazılımın ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip olmayacağını unutmayın, bu nedenle şirket kartınızı çıkarmadan önce sahip olmanız gereken özellikleri belirlemeniz önemlidir.

Ayrıca, diğer markaların aksine Mac cihazlar için proje yönetimi yazılımı seçmek, ürünü kullanma deneyiminizi geliştirecek ek özelliklerin kapısını açar.

Mac'ler için güçlü proje yönetimi yazılımlarında aramamız gereken en önemli beş özellik şunlardır:

Kullanıcı arayüzü (UI): Mac cihazları şık tasarımlarıyla bilinir ve proje yönetim aracınız da bundan farklı olmamalıdır. Seçtiğiniz ürünün gezinmesi kolay, özelleştirilebilir ve sezgisel olduğundan emin olun. Bu, takımdaki herkesin yazılımı daha hızlı öğrenmesine ve aracın uzun vadede daha değerli hale gelmesine yardımcı olacaktır. Fiyatlandırma: Satın almadan önce bütçenizi belirleyin ve ilgilendiğiniz yazılımın her bir fiyat planı için neleri içerdiğini açıkça belirtip belirtmediğini kontrol edin. Bazı araçlar, önemli özellikleri ücretli eklentiler veya aylık sınırlar arkasına gizler; basit işlemleri her gerçekleştirdiğinizde ödeme duvarıyla uğraşmak zorunda kalmamalısınız. Özellikler: Raporlama ve analiz, : Raporlama ve analiz, görev yönetimi , zamanlama, yorum ve sohbet özellikleri, kaynak tahsisi ve işbirliği gibi proje yönetimi özelliklerine öncelik verin. Entegrasyonlar: Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, proje yönetimi yazılımının takımınızın kullandığı diğer araçlarla entegre olabilme yeteneğidir. Bu, kullandığınız proje yönetimi yazılımının işlevselliğini artırmakla kalmaz, takım için geçişi çok daha sorunsuz hale getirir. Müşteri memnuniyeti ve desteği: Kullanıcıları ne diyor? İlgilendiğiniz yazılım hakkında tarafsız bir inceleme için saygın sitelere danışın. Mac cihazınız için seçeceğiniz proje yönetimi yazılımı, ana sayfasında verdiği sözleri yerine getirmekle kalmamalı, aynı zamanda yardım belgeleri, Kullanıcıları ne diyor? İlgilendiğiniz yazılım hakkında tarafsız bir inceleme için saygın sitelere danışın. Mac cihazınız için seçeceğiniz proje yönetimi yazılımı, ana sayfasında verdiği sözleri yerine getirmekle kalmamalı, aynı zamanda web seminerleri videolar ve daha fazlası yoluyla müşterilerine destek sunmalıdır.

İyi bir kural mı? Düşündüğünüz yazılımın projeleri, iş akışlarını, takımları ve genel verimliliği etkin bir şekilde yönetmek için temel özellikleri (ve daha fazlasını) içerdiğinden emin olmak için bu kontrol listesini elinizin altında bulundurun.

ClickUp: Takımınız için En İyi Mac Proje Yönetimi Yazılımı

Mac'ler için en iyi proje yönetimi yazılımını bulmak için 15 deneme ve hata çok fazla gibi gelebilir, ancak piyasayı doyuran yüzlerce yazılımla karşılaştırıldığında bu sayı damlaya damlaya göl olur.

Sıfırdan başlamak yerine, listenin en üstünden başlayın — ClickUp ile. 🙂

ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

ClickUp, tüm işlerinizi tek bir işbirliği merkezinde bir araya getirecek kadar güçlü tek verimlilik platformudur ve Apple Watch'tan bile erişilebilir — büyük ölçüde Apple ürünlerine veya cihazlarına güvenen Mac kullanıcıları için büyük bir avantaj!

Zengin özellikler, geniş Şablon Kitaplığı ve 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, sektörler arası Mac kullanıcıları için en iyi proje yönetimi yazılımıdır. Her boyuttaki takım, günlük yapılacak işlerden kurumsal düzeydeki iş akışlarına kadar her şeyi başka bir sekme açmadan yönetmek için ClickUp'a güvenir — hem de çok düşük bir maliyetle.

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planına kaydolduğunuzda, çok sayıda esnek proje görünümü, sınırsız görev, üye ve daha fazlasına erişin. Ve sadece 5 $ 'dan başlayan ücretli seçeneklerle daha gelişmiş özellikler elde edin.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve Mac'inizi daha da ileriye taşıyın. 🙌🏼