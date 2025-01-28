mac için En İyi 15 Proje Yönetimi Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli) 2025

Apple ve diğer tüm akıllı cihazlar arasındaki asırlık savaş büyük ölçüde sona ermiş olsa da, Mac'te daha iyi çalışan birkaç araç hala var — bu araçlar tamamen bu ürün için yaratılmamış olsa da.
Apple App Store'da iki milyondan fazla uygulama bulunması, yeni Mac cihazınız için doğru proje yönetimi yazılımını seçmeyi zor bir iş haline getirebilir, özellikle de ilk kez yazılım satın alıyorsanız veya yazılımınızı değiştirmek istiyorsanız. Bu seçeneklerin tümü verimlilik için tasarlanmamış olsa da, aralarından seçim yapabileceğiniz tonlarca proje yönetimi aracı bulunmaktadır. Bu hem bir nimet hem de bir lanet olabilir. 😳
Avantajı? Aradığınız araç orada! İstek listenizdeki özelliklerden ödün vermek veya herhangi bir proje yönetimi yazılımını satın almak için tüm bütçenizi harcamak için hiçbir neden yok. Peki dezavantajı? Hayalinizdeki proje yönetimi çözümünü bulana kadar alternatifleri araştırmak ve denemek biraz zaman alabilir.
Ama işte burada devreye giriyoruz. 😎
App Store'un öne çıkan önerilerini incelemek için değerli zamanınızı harcamadan önce, bu kapsamlı kılavuzu okuyun. Proje yönetimi bizim işimiz ve biz bu işi sizin için yaptık, böylece sizin yapmanıza gerek kalmadı! Favori not alma uygulamanızı açın ve Mac için en iyi 15 proje yönetimi yazılımı hakkında bilmeniz gereken her şeyi okurken takip edin.
Şimdi, işin özüne geçelim. 🤓
Proje yönetimi yazılımı kullanmanın faydalarını ve Mac cihazınız için doğru aracı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Ancak App Store'da rastgele seçim yapmak yerine, daha verimli bir adım atın ve bu ayrıntılı kılavuzla başlayın.
Verimlilik bizim için çok önemli ve Mac'ler için en iyi proje yönetimi araçlarını sunmak için piyasanın en iyi rakiplerini kapsamlı bir şekilde araştırdık. İşte proje yönetimi için en iyi 15 Mac yazılımı.
1. ClickUp
Apple işletim sisteminin kullanıcı deneyimini ve özelliklerini takdir eden Mac meraklıları, işleri halletmek için en iyi proje yönetimi uygulaması olan ClickUp'ı sevecekler. ClickUp'ın projeleri, iş akışlarını ve kaynakları yönetmek için sunduğu kapsamlı çözümler, onu her boyuttaki ve her sektörden takımlar için bir işbirliği merkezi haline getirir.
Mobil cihazınızdan ve Apple Watch'unuzdan hareket halindeyken ClickUp'ı yanınızda götürün. Günlük hatırlatıcılardan görev güncellemelerine kadar, ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir özellikleriyle her türlü işi yönetebilirsiniz!
ClickUp özellikleri
- ClickUp Apple Watch uygulaması, görev ve hatırlatıcı oluşturmayı destekler
- 100'den fazla hazır şablon veya her türlü kullanım için kendi şablonunuzu oluşturun
- Çalışma Alanı Hiyerarşisi, takımlardan projelere kadar her şeyi düzenlemek için daha fazla esneklik sağlar
- Tarayıcınızdan Çalışma Alanı videolarını kaydetmek için uygulama içi ekran kaydedici
ClickUp artıları
- Kişisel ve profesyonel gelişiminizi izlemek için kendinize atadığınız gizli hedefler
- Web ve masaüstü uygulaması arasında sorunsuz deneyim
- Her yerden çevrimdışı olarak çalışın
ClickUp eksileri
- Kullanılabilir özelliklerin sayısı ve özelleştirilebilirlik düzeyi nedeniyle öğrenme eğrisi
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)
2. Monday. com
Monday.com, her boyuttaki takım için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi, izleme ve işbirliği platformudur. Sezgisel kullanıcı arayüzü, kullanıcılara görev listeleri, özel iş akışları, Gantt grafikleri, Kanban panoları, proje zaman çizelgeleri ve daha fazlası gibi özellikler sunarak proje yönetimini basitleştirir.
Slack ve Google Drive gibi diğer popüler araçlarla sorunsuz entegrasyon sayesinde, takımlar Monday'i kullanırken proje hedeflerini kolayca takip edebilir.
Monday özellikleri
- Diğer popüler proje yönetimi yazılımlarıyla entegrasyonlar
- Gantt grafikleri, haritalar, izleme panoları, Kanban tarzı görünümler ve daha fazlasını içeren sezgisel kullanıcı arayüzü
- Takım üyelerinin ilerlemesini izlemek ve gerçek zamanlı raporlar oluşturmak için raporlama ve analiz
Monday artıları
- Mükemmel müşteri desteği
- Görsel olarak çekici
- İşbirliğine odaklanır
Monday eksileri
- Yeni özellikler sürekli eklendiği için öğrenme eğrisi dik.
Monday fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için Monday ile iletişime geçin
Monday puanları ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (6.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla inceleme)
Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak proje yönetimi terimleri kılavuzunu yer imlerine ekleyin!
3. Hive
Hive, takımların organize olmalarına, daha iyi iletişim kurmalarına ve işlerini daha verimli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir çevrimiçi proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Kullanıcılara, proje izleme, görev yönetimi ve iletişimi her zamankinden daha kolay hale getiren bir dizi özellik sunar.
Sezgisel arayüzü, proje yöneticilerinin takım üyelerine görevler atamasına ve son tarihler belirlemesine olanak tanırken, proje analitiği proje ilerlemesi hakkında içgörüler sağlar.
Hive özellikleri
- Proje yönetimi sürecini kolaylaştırmak ve iletişimi kolaylaştırmak için ş Akışı özelleştirme
- Alt görevler ve alt eylemler ile esnek proje hiyerarşileri
- Gerçek zamanlı bildirimler ve proje analitiği
- Görev listeleri ve proje izleme
Hive artıları
- Üstün müşteri desteği
- Çok sayıda entegrasyon
- Kolay özelleştirilebilirlik
Hive'ın dezavantajları
- Bildirimleri sessize alabilirsiniz, ancak pop-up olarak göründükleri için dikkatinizi dağıtabilirler
- Sınırlı mobil işlevsellik
Hive fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için Hive ile iletişime geçin
Hive puanları ve incelemeleri
- G2: 4,6/5 (400'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla inceleme)
4. Smartsheet
Smartsheet, takımların organize olmalarına ve işlerini tamamlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur. Kullanıcılara proje izleme, görev yönetimi, raporlama, dosya paylaşımı, Gantt grafikleri ve daha birçok özellik sunar.
Ayrıca Smartsheet, popüler verimlilik araçlarıyla entegre olarak hem küçük işletmeler hem de büyük kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir.
Smartsheet özellikleri
- Dinamik görünüm
- Kaynak yönetimi yetenekleri
- Bridge, takvim uygulaması ve pivot uygulaması
Smartsheet artıları
- Yüksek düzeyde özelleştirilebilir
- Sağlam ve güçlü
- Gelişmiş veri koruma özelliği
- En üst düzey raporlama ve analiz yetenekleri
Smartsheet'in dezavantajları
- Zor öğrenme süreci
- Kaynak yönetimi eklentiler gerektirir
Smartsheet fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için Smartsheet ile iletişime geçin
Smartsheet puanları ve incelemeleri
- G2: 4,4/5 (9.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla inceleme)
5. Takım çalışması
Teamwork, kullanımı kolay ancak karmaşık projeleri başarıyla yönetmek için yeterince güçlü, kapsamlı bir proje yönetimi yazılımı arayan işletmeler için mükemmel bir seçimdir. Geniş özellik yelpazesi ve diğer araçlarla entegre olma yeteneği, takımların yüksek verimlilik ve üretkenlik sağlarken etkili bir şekilde işbirliği yapmaları için harika bir yol sunar.
Teamwork'ün mobil uygulaması, hareket halindeyken proje güncellemelerine erişmesi gerekenler için mükemmeldir. Sezgisel tasarımıyla, takımların nerede olurlarsa olsunlar veya hangi cihazı kullanırlarsa kullansınlar birbirleriyle iletişim halinde kalmalarına yardımcı olur.
Takım çalışması özellikleri
- Proje verilerini içe aktarma özelliği
- Görevleri sprintlere ve değerlere göre düzenlemek için veri görselleştirme
- Birden fazla görevi seçmek ve sütunlara yerleştirmek için panolar
- Proje verilerine dayalı görsel raporlar oluşturmak için görev raporlama
Takım çalışması avantajları
- Yerleşik Teamwork uygulamalarının varlığı
- Raporlar Excel, CSV veya PDF belgeleri olarak paylaşılabilir
Takım çalışması eksileri
- Zor öğrenme süreci
- Değişikliklerin hayata geçirilmesi zaman alır
Takım çalışması fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz plan: 5 kullanıcıya kadar/plan
- Başlangıç planı: 5,99 $ kullanıcı/ay
- Plan sunun: 9,99 $ kullanıcı/ay
- Grow plan: 19,99 $ kullanıcı/ay
- Plan ölçeği: Ayrıntılar için Teamwork ile iletişime geçin
Takım çalışması değerlendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,5/5 (700'den fazla inceleme)
6. TeamGantt
TeamGantt, takımların projelerini organize etmelerine ve planlamalarına yardımcı olan bir proje yönetimi yazılımıdır. Yazılım, kullanıcıların Gantt grafikleri oluşturup yönetmelerine, görevler atamalarına, performansı izlemelerine ve ilerlemeyi takip etmelerine olanak tanır. Ayrıca, iletişim, dosya paylaşımı ve tartışma için bir platform sağlayarak takım üyeleri arasında işbirliğini mümkün kılar.
Ek olarak, kullanıcılar başlangıç/bitiş tarihleri veya gecikmiş görevler gibi farklı türde hatırlatıcılar ayarlayabilir ve PDF veya Excel biçimlerinde çeşitli raporlar oluşturabilir.
TeamGantt özellikleri
- Gantt zaman çizelgesi grafikleri, görev listeleri, paylaşılan takım takvimleri, yapılacaklar listeleri ve panolar
- Belgeleri paylaşmak ve işbirliği yapmak için konuşma gelen kutusu ve görev yorumları
- Menüyü, takım gösterge panellerini ve Gantt grafiklerini bulmak için kullanıcı dostu arayüz
- Proje ilerlemesini izlemek için görsel görev raporlama
TeamGantt artıları
- Basit ve çekici bir kullanıcı arayüzüne sahiptir
- Kolay dosya paylaşımı ve proje yönetiminden daha fazlasını sunar
- Kolayca özelleştirilebilir
TeamGantt eksileri
- Zaman takibinin olmaması, proje yöneticileri için anlaşmayı bozucu bir faktör olabilir
- Zor öğrenme süreci
TeamGantt fiyatlandırması
- Sınırlı Ücretsiz plan
- Lite: 19 $/ay
- Pro: 49 $/ay
- Enterprise: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla
TeamGantt puanları ve incelemeleri
- G2: 4,8/5 (800'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla inceleme)
7. OmniPlan
OmniPlan, macOS için gelişmiş bir proje planlama, zamanlama ve yönetim uygulamasıdır. Kullanıcılara Gantt grafikleri, çoklu proje gösterge panelleri, kaynak dengeleme ve ağ diyagramlarına erişim sağlar. Proje boyunca kolayca işbirliği yapabilir ve dönüm noktalarını değerlendirebilirsiniz.
Sezgisel arayüzü ve kullanımı kolay araçlarıyla OmniPlan, karmaşık projeleri önceden planlamayı ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir. Ayrıca, verilerinizin güvenli ve her zaman erişilebilir olmasını sağlamak için iCloud Drive ve Dropbox gibi bulut depolama hizmetleri için destek sağlar.
OmniPlan özellikleri
- MS Project'e dosya aktarma ve içe aktarma özelliği
- Mac cihazlar için özelleştirilebilir arayüz
- Gelişmiş proje planlama
OmniPlan artıları
- MS Project dosyalarını dışa aktarmak ve içe aktarmak mümkündür
- Oldukça kolay öğrenme eğrisi
OmniPlan'ın dezavantajları
- Bu yazılım, listedeki diğer Mac proje yönetimi yazılımlarına kıyasla pahalıdır
- MS Project aracılığıyla proje verilerini içe ve dışa aktarmak bazen sorunlu olabilir
OmniPlan fiyatlandırması
- Geleneksel Lisans: 399,99 $
- OmniPlan Pro: 19,99 $/ay kullanıcı başına
OmniPlan puanları ve incelemeleri
- G2: 4,5/5 (10+ inceleme)
- Capterra: 4,3/5 (10+ inceleme)
8. Wrike
Wrike, ofis içinde veya uzaktan çalışan takımları olan çoğu kuruluş için tercih edilen seçenek olmuştur. Kullanıcıların projelerini ve görevlerini merkezi bir konumdan yönetmelerini sağlayan bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Aslında, Wrike görev delegasyonu, zaman takibi, dosya paylaşımı ve daha fazlasını içeren çeşitli özellikler sunar.
Bu uygulama, diğer temel proje yönetimi araçlarına göre görevlere daha fazla odaklanma, üstün kontrol, uyumluluk ve proje ilerlemesinin daha iyi görünürlüğü sağlar.
Wrike özellikleri
- Basit kullanıcı arayüzü
- Takım üyeleriyle bilgileri paylaşmak için birden fazla gösterge paneli
- Görev yönetimi
- 400'den fazla uygulama içi ve bulut tabanlı entegrasyon
Wrike artıları
- Ücretsiz plan ile sınırsız proje oluşturabilirsiniz
- Pazarlama ve kreatif departmanlarınız için kolay özelleştirmeler oluşturabilirsiniz
Wrike'ın dezavantajları
- Gantt grafiklerini yalnızca ücretli sürümlerde görüntüleyebilirsiniz
- Uygulama içi zaman takipçisine yalnızca İş veya Kurumsal planlarla erişebilirsiniz
Wrike fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için Wrike ile iletişime geçin
Wrike puanları ve incelemeleri
- G2: 4,2/5 (3.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,3/5 (1.500+ yorum)
9. Trello
Trello, Atlassian tarafından geliştirilen bir proje yönetimi aracıdır. Yazılım, Kanban çerçevesine göre çalışır ve kullanıcıların yapılacaklar listesi biçimini kullanarak projeleri yönetmelerine olanak tanır.
Trello'da takım üyeleriyle panoları ve kartları da paylaşabilirsiniz. En çekici özellikleri, kullanım kolaylığı ve standart, premium ve kurumsal sürümlerle daha fazla yönetim kontrolü ekleme olanağıdır.
Trello özellikleri
- Uygulama içinde sorunsuz gezinme için klavye kısayolları
- Özelleştirilebilir kart ve pano kapakları gibi estetik görselleştirmeler
- Görevleri takım üyelerine dağıtmak için gelişmiş kontrol listeleri, gösterge panelinin karmaşıklaşmasını önler.
- Proje iş akışları oluşturmak için otomasyonlar
Trello artıları
- Çekici ve kullanımı kolay arayüz
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz
- Üçüncü taraf yükseltmeleri ve özelleştirmeleri entegre edebilirsiniz
Trello eksileri
- Özelliklerin çoğu ücretsiz sürümde mevcut değildir
- Kullanıcı izinleriyle ilgili sorunlar var
- Güçlü projeleri yönetirken görev katmanları kolayca birikebilir
Trello fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: 50 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 17,50 $
Trello derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,4/5 (12.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla inceleme)
10. Asana
Asana, işbirliğini kolaylaştıran sanal gösterge paneli, görev oluşturma ve takım üyelerine atama, iletişim özellikleri, panolar, zaman çizelgeleri ve listeler gibi tüm önemli özelliklere sahip başka bir hepsi bir arada bulut tabanlı proje yönetimi platformudur. Görev yönetimi için Asana bu listede iyi iş çıkarır, ancak bahsedilen diğer araçlara kıyasla istediğiniz tüm proje yönetimi özelliklerine sahip olmayabilir.
Asana ile Smartsheet'i karşılaştırın!
Asana özellikleri
- Microsoft Teams, Office 365, Gmail, Power BI, Looker, Android ve diğer entegrasyonlar mevcuttur
- Proje ve görev ilerlemesini kolayca izlemek için özel alanlar ekleyin
- Zamandan tasarruf etmeye ve hataları azaltmaya yardımcı olan otomasyon
- İş talebi yönetimi
Asana artıları
- İş akışlarını otomatikleştirme özelliği zaman kazandırır ve riskleri azaltır
- Ücretsiz sürüm, bazı temel özelliklere erişim sunar
Asana'nın dezavantajları
- Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci
- Zaman takibinin olmaması proje yönetimini zorlaştırır
- Takım üyeleri yalnızca CSV ve JSON dosya biçimlerini dışa aktarabilir
Asana fiyatlandırması
- Temel
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için Asana ile iletişime geçin
Asana puanları ve incelemeleri
- G2: 4,3/5 (9.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla inceleme)
11. Proofhub
Proofhub, her boyuttaki takımın projelerini daha iyi organize etmesini, işbirliği yapmasını ve yönetmesini sağlayan sezgisel ve kapsamlı bir proje yönetimi çözümüdür. İnsanları, görevleri, konuşmaları ve dosyaları tek bir merkezi platformda bir araya getirerek kuruluşların projelerini kontrol etmelerine yardımcı olur.
Proofhub özellikleri
- Takım üyeleriniz için önemli olan unsurlara göre projeleri düzenlemek için tablo görünümü
- Proje yönetimi zorluklarını belirlemek ve bunlara yönelik önlemler almak için pano görünümü
- Görev ilerlemesini görselleştirmek için Gantt grafikleri
- Görevlerin ve dönüm noktalarının ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görmek için takvim görünümü
Proofhub'ın artıları
- Yazılım, tüm ilgili araçları tek bir yerde sunar
- Sabit ücreti ödediğinizde, sınırsız sayıda kullanıcıyı barındırabilirsiniz
- Platform, iletişim ve işbirliğini kolaylaştırır
Proofhub'ın dezavantajları
- Kullanıcılar yinelenen görevleri yönetemez
- Bütçeleme gibi ek işlevler yoktur
Proofhub fiyatlandırması
- Temel: Aylık 45 $ sabit ücret
- Üstün kontrol: Aylık 89 $ sabit ücret
Proofhub puanları ve incelemeleri
- G2: 4,5/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)
Proofhub alternatiflerini inceleyin!
12. NiftyPM
NiftyPM, takımların kolaylıkla işbirliği yapmasına, planlama yapmasına ve projeleri yürütmesine olanak tanıyan ücretsiz bir proje yönetimi yazılımıdır. Takımların görevlerini takip etmesine ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzü ile NiftyPM, kullanıcıların düzenli ve verimli çalışmasına yardımcı olur.
NiftyPM özellikleri
- Hedefler ve zaman çizelgeleri proje yönetimi hedeflerini belirlemek için
- Gantt grafiklerinde görev ve proje ilerlemesini izlemek için dönüm noktaları
- Raporlama, takım ve görev performansını izlemek için
- Proje portföyleri birden fazla projeyi tek bir yerde görüntülemek için
NiftyPM artıları
- Çekici kullanıcı arayüzü
- Kullanıcılar, Microsoft Project ve ClickUp gibi diğer proje yönetimi araçlarından proje verilerini içe aktarabilir
- Proje planlama şablonları
NiftyPM'nin dezavantajları
- Düşük sayıda yerleşik entegrasyon
- Bu listedeki diğer Mac için proje yönetimi uygulamaları kadar sağlam değil
NiftyPM fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için NiftyPM ile iletişime geçin
NiftyPM puanları ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (400'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (130+ yorum)
13. Jira
Jira, ürün geliştirmeyi yönetmek için öncelikle çevik takımlar tarafından kullanılan bir yazılım geliştirme aracıdır. Kullanıcıların sorunları, görevleri ve özellikleri oluşturup izlemesinin yanı sıra sprint planlaması yapmasını ve kod üzerinde işbirliği yapmasını sağlar. Jira ayrıca takımların projelerinin ilerlemesini ölçmelerine yardımcı olmak için raporlama ve analiz özellikleri de sunar.
Jira özellikleri
- Takım üyelerinin karmaşık görevleri basitleştirmesine yardımcı olan Scrum panoları
- İlerlemeyi izlemek için yol haritaları, proje yönetimini sorunsuz hale getirir
- Görsel olarak çekici raporlar oluşturmak için raporlar ve içgörüler
- Slack, Zoom, Office 365, Zapier, Google Takvim ve daha fazla entegrasyon sunulmaktadır
Jira artıları
- Kullanıcılar raporlar oluşturabilir ve içgörüler geliştirebilir
- Çoklu entegrasyonlar
- Düzenli güncellemeler
Jira'nın dezavantajları
- Hızlı mesaj gönderme özelliği yoktur
- Kullanıcılar proje risklerini veya maliyetlerini değerlendiremez, bu da proje yönetimini karmaşıklaştırır
Jira fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz 10 kullanıcı için
- Standart: Kullanıcı başına aylık 8,15 $'dan başlar
- Premium: Kullanıcı başına aylık 16 $'dan başlayan fiyatlarla
- Kurumsal: Fiyatlandırma için Jira ile iletişime geçin
Jira derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,2/5 (4.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,4/5 (12.000'den fazla inceleme)
Bonus: Mac için akış şeması yazılımı
14. nTask
Mac için bir sonraki proje yönetimi yazılımı, organize olmanıza ve verimli kalmanıza yardımcı olan bir takım işbirliği aracı olan nTask'tır. nTask ile görevlerinizi, projelerinizi ve takım üyelerinizi tek bir yerden kolayca yönetebilirsiniz.
Ayrıca, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak proje şablonları da sağlar. Gösterge paneli, tüm projeleriniz ve görevleriniz hakkında tek bir yerden genel bir bakış sunar.
nTask özellikleri
- Gantt grafikleri ve görev dönüm noktaları ile görsel proje ilerlemesi
- Özel uyarılar ve bildirimler
- Onaltılık kodlu renk kodlu projeler
- Birden fazla proje arasında geçiş yapmak için Dock görünümü
nTask artıları
- Kolay proje yönetimi
- Hızlı görev izleme
- Görsel olarak çekici ve kolayca özelleştirilebilir
nTask eksileri
- Paylaşım sırasında büyük dosya eklemek normalden uzun sürüyor
- Yalnızca 50'den az üyeye sahip takımlar için uygundur
nTask fiyatlandırması
- Ücretsiz: 7 gün boyunca
- Premium: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için nTask ile iletişime geçin
nTask puanları ve incelemeleri
- G2: 4,4/5 (10+ inceleme)
- Capterra: 4. 1/5 (90+ yorum)
15. Basecamp
Basecamp, takımların projeleri yönetmesine ve daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje yönetimi uygulamasıdır. 2004 yılında piyasaya sürüldüğünden beri, proje yönetimi alanında en popüler ve en yaygın kullanılan işbirliği araçlarından biridir.
Basecamp, kullanıcılara büyük projeleri daha küçük görevlere bölerek sorumlulukları atamayı kolaylaştıran çeşitli özellikler sunar.
Basecamp özellikleri
- Görevler oluşturmak ve atamak için yapılacaklar listeleri
- Gerçek zamanlı iletişim için sohbet fonksiyonu
- İlerlemeyi izlemek ve sorunları gidermek için raporlar
- Bildirimler için ayrı gelen kutusu, ekrandaki dağınıklığı azaltmaya yardımcı olur
Basecamp artıları
- Basit projeler için ideal
- Anahtar kelimeleri kullanarak projeler, dosyalar veya görevler arayabilirsiniz
- Uygulama son derece güvenlidir ve gizliliği korur
Basecamp'ın dezavantajları
- Sınırlı işlevsellik
- Kullanıcılar görevlere öncelik veremez
- Zaman takibi eksikliği
Basecamp fiyatlandırması
- Basecamp Kullanıcı Başına: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Basecamp Pro Sınırsız: Yıllık 299 $
Basecamp puanları ve incelemeleri
- G2: 4. 1/5 (5.000+ inceleme)
- Capterra: 4,3/5 (13.000'den fazla inceleme)
Mac'ler için Proje Yönetimi Yazılımında Aranması Gereken Özellikler
Proje yönetimi yazılımının avantajları, onu sadece proje yöneticileri için değil, herkes için anahtar bir kaynak haline getirir.
Tüm iş akışlarını oluşturma, görevleri denetleme, takımınızla çalışma ve daha fazlasını içeren özelliklere sahip en iyi proje yönetimi yazılımı, her üyenin iş yükünün üstesinden kolaylıkla gelmesine yardımcı olur ve genel verimliliği artırır. Her yazılımın ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip olmayacağını unutmayın, bu nedenle şirket kartınızı çıkarmadan önce sahip olmanız gereken özellikleri belirlemeniz önemlidir.
Ayrıca, diğer markaların aksine Mac cihazlar için proje yönetimi yazılımı seçmek, ürünü kullanma deneyiminizi geliştirecek ek özelliklerin kapısını açar.
Mac'ler için güçlü proje yönetimi yazılımlarında aramamız gereken en önemli beş özellik şunlardır:
- Kullanıcı arayüzü (UI): Mac cihazları şık tasarımlarıyla bilinir ve proje yönetim aracınız da bundan farklı olmamalıdır. Seçtiğiniz ürünün gezinmesi kolay, özelleştirilebilir ve sezgisel olduğundan emin olun. Bu, takımdaki herkesin yazılımı daha hızlı öğrenmesine ve aracın uzun vadede daha değerli hale gelmesine yardımcı olacaktır.
- Fiyatlandırma: Satın almadan önce bütçenizi belirleyin ve ilgilendiğiniz yazılımın her bir fiyat planı için neleri içerdiğini açıkça belirtip belirtmediğini kontrol edin. Bazı araçlar, önemli özellikleri ücretli eklentiler veya aylık sınırlar arkasına gizler; basit işlemleri her gerçekleştirdiğinizde ödeme duvarıyla uğraşmak zorunda kalmamalısınız.
- Özellikler: Raporlama ve analiz, görev yönetimi, zamanlama, yorum ve sohbet özellikleri, kaynak tahsisi ve işbirliği gibi proje yönetimi özelliklerine öncelik verin.
- Entegrasyonlar: Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, proje yönetimi yazılımının takımınızın kullandığı diğer araçlarla entegre olabilme yeteneğidir. Bu, kullandığınız proje yönetimi yazılımının işlevselliğini artırmakla kalmaz, takım için geçişi çok daha sorunsuz hale getirir.
- Müşteri memnuniyeti ve desteği: Kullanıcıları ne diyor? İlgilendiğiniz yazılım hakkında tarafsız bir inceleme için saygın sitelere danışın. Mac cihazınız için seçeceğiniz proje yönetimi yazılımı, ana sayfasında verdiği sözleri yerine getirmekle kalmamalı, aynı zamanda web seminerleri, yardım belgeleri, videolar ve daha fazlası yoluyla müşterilerine destek sunmalıdır.
İyi bir kural mı? Düşündüğünüz yazılımın projeleri, iş akışlarını, takımları ve genel verimliliği etkin bir şekilde yönetmek için temel özellikleri (ve daha fazlasını) içerdiğinden emin olmak için bu kontrol listesini elinizin altında bulundurun.
ClickUp: Takımınız için En İyi Mac Proje Yönetimi Yazılımı
Mac'ler için en iyi proje yönetimi yazılımını bulmak için 15 deneme ve hata çok fazla gibi gelebilir, ancak piyasayı doyuran yüzlerce yazılımla karşılaştırıldığında bu sayı damlaya damlaya göl olur.
Sıfırdan başlamak yerine, listenin en üstünden başlayın — ClickUp ile. 🙂
ClickUp, tüm işlerinizi tek bir işbirliği merkezinde bir araya getirecek kadar güçlü tek verimlilik platformudur ve Apple Watch'tan bile erişilebilir — büyük ölçüde Apple ürünlerine veya cihazlarına güvenen Mac kullanıcıları için büyük bir avantaj!
Zengin özellikler, geniş Şablon Kitaplığı ve 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, sektörler arası Mac kullanıcıları için en iyi proje yönetimi yazılımıdır. Her boyuttaki takım, günlük yapılacak işlerden kurumsal düzeydeki iş akışlarına kadar her şeyi başka bir sekme açmadan yönetmek için ClickUp'a güvenir — hem de çok düşük bir maliyetle.
ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planına kaydolduğunuzda, çok sayıda esnek proje görünümü, sınırsız görev, üye ve daha fazlasına erişin. Ve sadece 5 $ 'dan başlayan ücretli seçeneklerle daha gelişmiş özellikler elde edin.
Bugün ClickUp'a kaydolun ve Mac'inizi daha da ileriye taşıyın. 🙌🏼