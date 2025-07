2025'te İşlerinizi Halletmek İçin Android'in En İyi 10 Verimlilik Uygulaması

Yapacağımız her şeyi daha verimli hale getirmek için her zaman çaba gösteriyoruz, değil mi?

Ancak en büyük etkiler, yeni bir uygulamayı indirmek gibi en küçük değişikliklerden gelir. Bu nedenle, Android cihazlar için en iyi verimlilik uygulamalarını bilmenin faydalı olduğunu düşünüyoruz.

Bu tür uygulamalar, yapacağınız her işte verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Android kullanıcısıysanız, verimliliğinizi artırmak için kullanabileceğiniz çok sayıda uygulama vardır.

Endişelenmeyin iPhone kullanıcıları, Android için geliştirilen bu verimlilik uygulamalarının çoğu iOS için de mevcuttur.

Zor olan, hangi uygulamanın işlevsellik açısından en yüksek puanı aldığını belirlemektir. Yanlış olanı seçmek, zaman ve çaba kaybı gibi hissettirecektir.

Verimlilikte pek başarılı değil misiniz?

Bu nedenle en iyi verimlilik uygulamalarını kullanmak isteyeceksiniz, o halde 2024'ün Android için en iyi 10 verimlilik uygulamasına daha yakından bakalım!

Android için En İyi Verimlilik Uygulamaları

ClickUp, tüm cihazlarınızda çalışır ve işlerinizi halletmek için ihtiyacınız olan tek uygulama olur

İlk sırada bizim favorimiz var, umarız yakında sizin de favoriniz olur. ClickUp, iş gününüzü kolaylaştırmak ve verimliliğinizi artırmak için bugün ihtiyacınız olan 1 numaralı verimlilik aracıdır.

Peki, ClickUp'ı diğerlerinden ayıran ve üstün kılan özellikler nelerdir?

İster proje yöneticisi olun, ister sadece kişisel hayatınızı yönetmeye çalışıyor olun (ya da her ikisini birden), bu kapsamlı verimlilik aracı, işlerinizi düzenli ve kolay anlaşılır bir şekilde düzenlemek için ihtiyacınız olan araçları sağlar.

ClickUp'ın arayüzü kullanıcılar düşünülerek tasarlanmıştır. Tüm belgelerinizi oluşturmak, yönetmek ve düzenlemek için Belgeler özelliğimizi kullanın. Veya belirli görevlere harcanan zamanı izlemek, ek görevler oluşturmak ve hatırlatıcılar ayarlamak için ClickUp'ın zaman izleme özelliklerini deneyin. Ayrıca, bunları hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayan "Hızlı Eylemler" özelliği de mevcuttur.

ClickUp'ın Zaman Takibi özellikleri, zamanınızı daha verimli bir şekilde kaydetmenizi, etiketlemenizi ve düzenlemenizi kolaylaştırır

ClickUp Hatırlatıcılar, ön tanımlı olarak gizli olarak ayarlanmış ancak başkalarıyla paylaşılabilen özelleştirilebilir özelliklere sahiptir. Bu, iş arkadaşlarınız veya ekip arkadaşlarınızın bir belge üzerinde işbirliği yapmak veya proje durumunu izlemek için ClickUp kullandığında yararlıdır.

Uygulamanın "ekmek ve tereyağı" Not Defteri'dir. İhtiyacınız olan karmaşıklık düzeyine göre kolayca büyütün veya küçültün ve ilham geldiğinde notlar yazın veya kaydedin. Bu fikir daha sonra kendinize veya başka birine atamanız gereken bir göreve dönüşürse, tek bir tıklama ile kolayca göreve dönüştürün.

ClickUp Not Defteri özelliği, yapılacak işlerinizi ve çok daha fazlasını hızlı bir şekilde düzenlemenize yardımcı olur

Belgeler oluşturmak istediğiniz birden fazla projeniz varsa, bunu yapabilirsiniz. ClickUp'ın gösterge paneli işlevselliği, çeşitli projelerinizi kenar çubuğunda görüntüleme olanağı sunar. İşleri ayrı tutmak için bunları farklı başlıklarla etiketleyebilirsiniz.

ClickUp ayrıca, bireysel projeler üzerinde çalışmak için bir yer ayarlayabileceğiniz bir Çalışma Alanı özelliğine sahiptir. İstediğiniz zaman projeler arasında geçiş yapmak istiyorsanız, ayarlar menüsüne gidin ve Çalışma Alanları arasında geçiş yapma seçeneğini seçin.

Bu yazıda listelenen ürünlerin her biri şu anda Android için en iyi verimlilik uygulamalarından birini temsil etse de, hiçbiri ClickUp gibi zamanınızı ve dikkatinizi yönetmek için eksiksiz bir paket sunmuyor. Basit ama son derece etkili bir verimlilik çözümü formunda yaratıcılığı, yeniliği ve organizasyonu teşvik eder.

ClickUp, takımınızın boyutuna bağlı olarak çeşitli paketler de sunar. Bu paketler, Sonsuza Kadar Ücretsiz sürümümüzden, kullanıcı başına aylık sadece 5 $'lık Sınırsız plana kadar değişir. Neden tereddüt ediyorsunuz? Hemen başlayın ve Android uygulamamızı indirin.

2. IFTTT

IFTTT, otomasyonu kullanarak çalışma saatlerini izlemenizi ve hatta Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ne zaman geçeceğini bilmenizi sağlar

Verimliliği artırmak söz konusu olduğunda, otomasyon en güçlü müttefiklerinizden biri olabilir. IFTTT size bu konuda en çok yardımcı olur. En çok kullandığınız uygulamaları ve cihazları otomatikleştirmenizi sağlayan bir uygulamadır.

Güçlü otomasyonları hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır, böylece entegrasyonlarınızı kesin spesifikasyonlarınıza göre uyarlayabilir ve şekillendirebilirsiniz. Kodları filtreleyin, sorgular gerçekleştirin veya birden fazla hesabı senkronize edin – hepsi tek bir cihazdan.

Yazılım geliştiricisi değilseniz endişelenmenize gerek yok. IFTTT, kod gerektirmeyen bir platformdur. Bu, beceri düzeyiniz ne olursa olsun, uygulamalarınızı her yerden otomatikleştirebileceğiniz anlamına gelir.

Birden fazla platformda içerik paylaşabilir, etkinlikler için içerik oluşturabilir ve pazarlama yapabilir, hatta birden fazla sistemde size yardımcı olması için sesli asistanınızı özelleştirebilirsiniz.

3. LastPass

LastPass, platformlar arasında oturum açma bilgilerini paylaşması gereken takımlar için mükemmeldir

Dijital varlığı olan herkesin izlemesi gereken bir sürü şifresi vardır (en azından güvenlik için bunu yaptığınızı umuyoruz).

İş, finans veya kişisel hesaplarınızın şifreleri olsun, tüm hesaplarınıza tek bir platformdan giriş yaparak avantaj elde edebilirsiniz. Çoğu siber güvenlik uzmanı, tek bir hata hayatınızın en büyük baş ağrılarından birine dönüşebileceği için bir şifre aracı kullanmanızı tavsiye edecektir.

Peki, ne yapabilirsiniz?

LastPass ile bir uygulama kullanarak şifrelerinizi izleyin ve kaydedin. Bu, tüm şifrelerinizi birden fazla uygulama ve hesapta saklayan bir şifre yönetimi uygulamasıdır.

İşte nasıl işliyor: Tüm şifrelerinizi uygulamaya kaydedin. Ardından, herhangi bir cihazdan bir uygulamaya giriş yaptığınızda, LastPass'ı kullanarak şifrenizi otomatik olarak doldurabilirsiniz. Artık şifrelerinizi hatırlamanız veya bir belgeye kaydetmek gibi diğer siber hatalar yapmanız gerekmeyecek.

Çevrimiçi alışveriş için de harikadır. Adres ve ödeme bilgilerinizi kaydedebilir, gerektiğinde LastPass'ın bunları doldurmasını sağlayabilirsiniz. Uygulama şifreleriyle sınırlı değildir; üyelik ve sigorta bilgileri de saklayabileceğiniz diğer veri türleri arasındadır.

Güçlü şifreler bulmakta zorlanıyorsanız, LastPass bu konuda da size yardımcı olabilir. Şifre oluşturma özelliği, hackerların kafalarını karıştıracak karmaşık ve sofistike şifreler oluşturur.

4. TickTick

TickTick, Android ve Apple ürünlerinde çalışır

Günlük rutinlerine yapılacaklar listesi eklemeyen verimli insanlar olabilir, ancak biz bunlardan haberdar değiliz. Yapılacaklar listesi, verimliliğinizi planlamak ve yönetmek için en basit ama en etkili araçlardan biridir.

Çoğu kişi için zorluk, iş ve kişisel yaşamları arasında birbiriyle rekabet eden görevleri yönetmek zorunda kalmalarıdır. TickTick, yapılacaklar listesine yaklaşımınızı kökünden değiştiren bir uygulamadır.

Randevularınızı veya görevlerinizi asla unutmamanızı sağlayan otomatik bir hatırlatıcı sistemi vardır. Uygulama ayrıca, gününüzü size en uygun şekilde görüntüleyebilmeniz için beş farklı takvim görünümü sunar, böylece programınızı kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

TickTick'in en harika özelliği, diğer kullanıcılarla işbirliği yapmanızı sağlayan entegrasyon özelliğidir. İster diğer iş arkadaşlarınızla bir iş görevini tamamlıyor olun, ister bir aile gezisi planlıyor olun, yapılacaklar listeniz başkalarına bağlıysa bu harika bir araçtır.

30'dan fazla özelliğe sahip TickTick, 10'dan fazla platformla da entegre olabilir. Planlamaya öncelik veren ve verimli olmak isteyen herkes için çok yönlü bir araçtır.

Trello, görevleri bir sonraki duruma veya aşamaya kolayca taşımak için Kanban panosu görünümlerini kullanır

Bir takımla veya tek başınıza çalışıyor olun, herhangi bir projeye başlamak sadece odaklanmaktan daha fazlasını gerektirir. Tüm görevleri başlangıcından tamamlanmasına kadar izleme yeteneği gerektirir. Bu konuda denenmiş ve kanıtlanmış uygulamalardan biri Trello'dur.

Trello, görevleri izlemek için bir Agile yönetim biçimi olan Kanban proje yönetimi için tasarlanmıştır. Bir Trello panosu kurduğunuzda, ayrı projeler veya görevler için kartlar da oluşturabilirsiniz. Bu kartlara kontrol listeleri, durum güncellemeleri ve bir dizi başka özellik ekleyebilirsiniz.

Her karta etiket atayabilir, etiketleri açıklayabilir ve her durum için tanımlayıcılar kullanabilirsiniz. Trello, durum güncellemelerini aramak için harcanan zamanı azaltarak verimliliği artırmanıza yardımcı olabilir.

Android için Microsoft Word, sevdiğiniz özelliklere sahiptir, ancak hareket halindeyken de kullanabilirsiniz

Ofis ortamında çalışmış olan çoğumuz, Microsoft ürünlerini kullanma deneyimine sahiptir. Verimlilik açısından, Android için Word'ü de içeren Microsoft Office 365, profesyonel bir ortamda ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her şeyi kolaylaştırır.

Word ile planlama veya paylaşım amacıyla belgeler tasarlayabilir, düzeltebilir ve düzenleyebilirsiniz. Belgelerinizdeki noktaları açıklamak için çarpıcı grafikleri kolayca ekleyin veya grafikler ya da çizelgeler ekleyin. Ya da geliştirdiğiniz Excel elektronik tablolarını içe aktarın.

Word'ü PC'nizde kullanabileceğiniz bir program olarak düşünmüş olabilirsiniz, ancak Android için Word, orijinal sürümle aynı harika işlevlere sahiptir. Net ve okunabilir belgeleri hızlı bir şekilde oluşturabilmeniz, takımınızın bir proje boyunca verimli kalmasına yardımcı olabilir. Android için Word, bunu telefonunuzun rahatlığından yapmanızı sağlar.

7. CamScanner

CamScanner, dosyaları taramak ve saklamak için doğrudan akıllı telefonunuzdan çalışır

Çalışma gününüz boyunca sık sık bir belgeyi taramanız gerekebilir veya taramak isteyebilirsiniz. Bu, saklamanız veya hatırlamanız gereken bilgileri içeren bir resim veya başka bir belge olabilir. Ne yazık ki, birçok kişi yazıcıya veya tarayıcıya kolay erişime sahip değildir.

CamScanner, ihtiyacınız olan tek şeyin telefonunuz olmasını sağlar. Taranan belgeleri göndermenize ve belgeleri net PDF dosyalarına dönüştürmenize yardımcı olur. Görüntüyü optimize etmek ve verileri uygulama içinde bir bulut depolama sistemine kaydetmek çok kolaydır.

CamScanner'ın size sunduğu özellikler bunlarla sınırlı değildir. Kitaplardaki görüntüleri tarayabilir, taranan görüntülerin HD çözünürlüğünü optimize edebilir ve hatta taranan görüntüleri Excel'e dönüştürebilirsiniz. Bir görüntüden filigran veya reklam kaldırmanız gerektiğinde, CamScanner bunu da yapabilir.

Evernote'ta notları düzenleyin, kısayollar oluşturun, yapılacaklar listelerini sabitleyin veya not defterinden işlerinizi yapın

Başarılı bir kişinin ayırt edici özelliklerinden biri, kendi hafızasının sınırlarını anlamaktır. Bu tür insanlar, daha sonra hatırlamak için notlar alır veya fikirleri ve önemli bilgileri yazma eğilimindedir.

Eskiden bunun için kalem ve kağıt yeterliydi, ancak teknoloji geliştikçe, bunu telefonunuzda yapmak için her zamankinden daha fazla araç var. Android için en iyi verimlilik uygulamaları listemizde, Evernote klasik bir not alma uygulamasıdır. Notlar almanıza ve ardından bunları gerektiği gibi listeler veya not defterleri halinde düzenlemenize olanak tanır.

Birden fazla konu hakkında notlar alın, uygulamaya e-postalar gönderin ve uygulamanın bilgi toplama merkeziniz olarak fonksiyon görmesini sağlayın.

9. Google Keep

Google Keep, Google Suite ürünlerinizdeki notları ve yapılacaklar listelerini düzenlemenize yardımcı olur

Evernote harika bir araç olsa da, birçok kişi Google ürünlerini kullanmaya alışkındır. Google'ın Evernote'a cevabı Google Keep'tir. Google Çalışma Alanı hayranıysanız (ve Android kullanıcısıysanız, bu sizin tercihinize uygun olabilir), Google Keep sizin için ideal not alma uygulaması olabilir.

Google Keep ile Evernote arasındaki farklar hakkında bilgi almak ister misiniz? Tüm ayrıntıları öğrenmek için kılavuzumuzu okuyun!

Google Keep, sade bir not alma uygulamasıdır. İşlerinizi izlemenize yardımcı olacak listeler oluşturabilir veya sizin veya bir takım üyesinin yaklaşan bir son tarih hakkında bilgi alması gerektiğinde hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Her listeye bir etiket atanabilir, bu da bilgilerinizi düzenlemeyi çok daha kolay hale getirir. Google Keep sayfanızdan bir listeyi silmek, ancak daha sonra yine de erişmek istediğiniz durumlar için bir arşiv fonksiyonu da vardır.

Microsoft To-Do, listeleri Office 360 içinde günlük planlayıcıya düzenler

Android için en iyi verimlilik uygulamalarından bir diğeri Microsoft To-Do'dur. Bu, Microsoft'un bir başka harika kaynağıdır ve günlük planlayıcılar oluşturmayı seviyorsanız, ancak bunu her zaman telefonunuzdan yapmak istemişseniz, bu sizin için harika bir verimlilik çözümüdür.

To-Do, yapılacak işlere göre günlük programınızı ayarlayabileceğiniz My Day adlı bir özelliğe sahiptir. Uygulama ayrıca, haftalık veya günlük yapılacaklar listenize eklemeler için özel öneriler sunmak üzere yapay zeka kullanır.

To-Do'yu platformlar arasında yönetebilirsiniz, yani Android'de veya dizüstü bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca, diğer takım üyelerinizle paylaşmak da çok kolaydır.

To-do'nun en güçlü verimlilik bileşenlerinden biri, görevleri daha yönetilebilir parçalara ayırma yeteneğidir. Görevlerinize adımlar ekleyin, son tarihler belirleyin ve hatırlatıcıları otomatikleştirin.