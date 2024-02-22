50 Bilmeniz Gereken Proje Yönetimi Terimleri ve Tanımları

Herhangi bir sektörde profesyonel olmak için alaka ve verimlilik, değişiklikleri takip etmek ve sektörün zirveye ulaşırken onunla birlikte gelişmek gerektirir. Proje yönetimi alanı bunu ve daha fazlasını gerektirir, bu yüzden size yardımcı olmak için bu kapsamlı proje yönetimi terimleri listesini sunuyoruz!

A-E: Çeviklikten Kazanılmış Değer Yönetimine

Çevik

Proje geliştirmenin her aşamasında gerçek zamanlı müşteri geri bildirimi sağlayan bir proje yönetimi yaklaşımına ihtiyacınız varsa, başka bir şeyle yetinmeyin. Agile, projenin ve paydaşların ihtiyaçlarına bağlı olarak işbirliğini, kişisel organizasyonu ve ölçeklenebilirliği destekler. Karmaşık ve büyük ürünleri sprint scrum adı verilen kısa ve yönetilebilir parçalara ayırır.

Çevik Proje Yönetimi

Çevik Proje Yönetimi, yazılım geliştiricileri ve ürün yöneticileri tarafından kullanılan, kolayca uyarlanabilir bir proje yönetimi yöntemidir. Projeyi, müşterinin geri bildirimlerine bağlı olarak görevlerin periyodik olarak gözden geçirilmesini gerektiren aşamalara ayırır. Müşteri memnuniyeti ve işbirliğine odaklanarak, proje yönetimi faaliyetlerinize yinelemeli bir stil ve esneklik getirir.

Herhangi bir görevi bir sonraki sütuna sürükleyip bırakarak, ClickUp'ın Kanban benzeri Pano görünümü ile durumunu otomatik olarak güncelleyin

Çevik Proje Planlama

"Benim aklımdaki bu değildi!" Bu tür müşteri geri bildirimlerinden kaçınmak için, bir projeyi iki haftalık sprintlere ayıran ölçeklenebilir proje metodolojisini kullanmayı düşünün. Geri bildirim, şeffaflık, zaman yönetimi ve bütçe dahilinde rekor dönüş sürelerine kim ihtiyaç duymaz ki?

Blueprint

Programlamada terimlerin yorumlanmasında karışıklık ortaya çıktığında, bunun suçlusu şablondur. Şablon, birbiriyle ilişkili ancak ince farklılıklar içeren bir dizi fikirdir. Proje yönetimi terimi, yazılım tasarımının grafiksel temsilini de ifade eder. Karmaşık bir proje veya kavramın özetlenmiş görsel sunumunu sağlar.

Vaka Çalışması

Vaka çalışması, gerçek hayattaki sorunlar ve kavramların toplumda uygulanması hakkında derinlemesine bir hikayedir. Bu proje yönetimi terimi için teorik kavramlara pratik bir bakış açısı kazandıran birçok anekdot bulacaksınız.

Maliyet Performans Endeksi

Bir projenin bütçeye ilişkin performansını değerlendirirken, Maliyet Performans Endeksi (CPI) oranı projenin maliyet etkin olup olmadığını gösterir. Bütçenin içinde mi, altında mı yoksa üstünde mi? Formül şöyledir: CPI = kazanılan değer (EV) / gerçek maliyet (AC).

Kritik Zincir Proje Yönetimi

Bir projenin bütçe dahilinde zamanında tamamlanmasını sağlamak için gereken görevler, zaman çizelgeleri ve kaynakları bir araya getiren yönetim yaklaşımı. Bir takımın ihtiyaçlara ve sahip olduğu kaynaklara göre bir projeyi tamamlama kapasitesini değerlendirir.

Kritik Yol Yöntemi

Kritik yol, bir görevi tamamlamak için gerekli olan temel unsurları belirler. Bu, alakasız ve zaman kaybına neden olan faaliyetleri ortadan kaldırarak verimliliği artırır. Gerekirse, projenin tamamlanmasını hızlandırmak için kritik görevlere daha fazla kaynak ayrılabilir.

Kritik yol, grafikteki tüm görevleri kontrol eder ve ayarlandığında genel proje son tarihini etkileyecek olan seti belirler

Kritik Başarı Faktörü

projelerin %67'si zaman veya para yönetiminin yanlışlığı nedeniyle başarısız olur. Zeki proje yöneticileri stratejik bir plan oluşturarak sorunlardan uzak durur. Kritik başarı faktörleri, projenin başarısını garanti eden stratejik plan veya iş planını oluşturur.

Proje yöneticileri, gereksinimler, dönüm noktaları, teslim edilecekler, yazılım ve açık iletişim planları gibi belirgin kritik faktörleri tanımlamalıdır.

Bağımlılıklar

Proje yönetiminde karşılıklı ilişkiler, bir görev, koşul veya oluşumun önceki bir görevin veya sonraki bir görevin tamamlanmasına bağlı olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bağımlılıklar, istikrarlı bir iş akışı sağlamak için görevler arasındaki ilişkiler ve bunların sırası konusunda öncelik yönü verir.

ClickUp'ta bir ilişkiye bağımlılık nasıl eklenir?

Kazanılmış Değer Yönetimi

Proje yönetimi, bir projenin ilerlemesini sürekli olarak değerlendirmek için nicel bir metodoloji gerektirir. Kazanılmış Değer Yönetimi, bir projenin ilerlemesini zaman çizelgesine ve bütçe tahsisine göre değerlendirmek için parametreler sağlar. Proje yöneticileri, bu ölçütleri kullanarak projeyi tahmin eder ve ortaya çıkan sapmalara göre ayarlamalar yapar.

F-L: Hızlı Takip ile Öncülük

Hızlı İzleme

Bazen bir proje planlanan takvime uymayabilir. Bunun için tükenmişlik, kaynak eksikliği, belirsiz hedefler ve zayıf iletişimi suçlayabilirsiniz, ancak bu, dönüm noktalarını gerçekleştirme gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Projeyi hızlı bir şekilde tamamlamak için takvim sıkıştırma hilelerini kullanmaktan başka ne yapabilirsiniz? Bu nedenle, hızlı izleme, projeyi orijinal teslim tarihine kadar tamamlamak için görevleri üst üste bindirme veya paralel olarak gerçekleştirme gibi taktikleri içerir.

Akış şeması

Bir problem çözme aracı olarak, bir projenin bölümlerini birbirine bağlar ve bilginin akışını ve işlenmesini geliştirir. Ayrıca, akış şeması yazılımı, karmaşık kavramları görselleştirmeyi ve anlamayı kolaylaştırmak için basitleştirme gibi başka fonksiyonlar da yerine getirebilir.

Yinelemeli Artımlı Süreç/Geliştirme

Yinelemeli yazılım geliştirme modeli, döngüler veya yinelemeler halinde tekrarlanan faaliyetleri içerir. İstenen veya en iyi sürüm geliştirilene kadar yazılımın yeni bir sürümünün üretilmesine yol açar.

Artımlı yöntem, yazılım geliştirme görevini küçük parçalara ayırır. Her parçanın geliştirilmesi bir öncekini iyileştirir, böylece proje aşamalar halinde ilerler. İteratif Artımlı Süreç, doğru tahmin ettiğiniz gibi, bu iki tamamlayıcı yaklaşımı birleştirerek bir projedeki iyileştirmelerin doğrusal bir şekilde değil, geliştirmenin her aşamasında gerçekleşmesini sağlar.

Kanban Panosu

Kanban panosu, bekleyen, ilerleyen ve tamamlanan görevleri gerçek zamanlı olarak görmenizi sağlar. Kanban yöntemi, bir projeyi görevlere ayırır. Bu yöntemde, görevleri görsel olarak temsil etmek için yapışkan notlar veya Kanban kartları kullanırsınız.

Kanban panosu, yöneticilerin gereksiz ve verimsiz görevleri ortadan kaldırmasına yardımcı olan bilgiler sağlar. Takımların geliştirme sürecinin önemli unsurlarına odaklanmalarını sağlayarak verimliliklerini artırır.

Kanban panosu, ilerleyen işlerinizi görselleştirmenize ve verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur

Anahtar Performans Göstergeleri

Etkili proje yönetimi, hedeflerin veya amaçların net bir şekilde belirlenmesi gerektirir. Peki, bunları önceliklerine göre nasıl sipariş edebilir ve değerlendirebilirsiniz? İşte burada, anahtar hedefleri veya amaçları gerçekleştirmedeki performansınızı ölçmek için metrikler sağlayan anahtar performans göstergeleri devreye girer.

Gösterge, yalnızca anahtar hedeflerdeki performansı izler. Anahtar performans göstergeleri, bir işletmenin başarısının en önemli ölçütü olarak gördüğü şeye göre değişir.

Teslim Süresi

Teslim süresi, bir müşteri sipariş verdikten sonra siparişin yerine getirilmesi için gereken süreyi tanımlar. Projenin aşaması veya niteliğinden bağımsız olarak iş çıktısını ve müşteri memnuniyetini doğrudan yansıttığı için işin performansında bir öncü rol oynar. Şu unsurlar etrafında döner:

Ürün oluşturma veya geliştirme: talep edilen bir ürünün pazara girmesinin sürdüğü süre

Tedarik zinciri yönetimi: siparişin verildiği andan ürünün müşteriye ulaşmasına kadar geçen süre

Proje yönetimi: Proje gerekliliklerine uygun olarak tüm görevlerin tamamlanması için gereken toplam süre

M-P: Toplantı Gündemi ve Proje Zaman Çizelgesi

Toplantı Gündemi

Takım toplantılarında açık ve etkili iletişim, üyelerin hedef ve amaçlarına odaklanmasına yardımcı olur. Bir toplantıdan en iyi şekilde yararlanmak için, oturumda tartışılacak sorunların ana hatlarını içeren bir toplantı gündemi gerekir. Basit veya resmi bir toplantı gündemi, sıradan konularla zaman kaybetmeyi, konudan sapmayı ve anahtar proje sorunlarının ele alınmamasını önler.

Toplantı gündemini hazırlarken diğer takım üyelerine danışarak onların da hazırlık yapabilmelerini sağlamalısınız. Ayrıca, toplantı öncesinde ve sonrasında ne yapacaklarını ve toplantıdaki rollerini bilmeleri gerekir.

Toplantı Tutanağı

Bir toplantıya katıldıktan sonra, tartışma ve sunumlardan edindiğiniz bilgileri içeren kişisel bir listeyle ayrılabilirsiniz. Bunlar, gayri resmi notlar veya toplantı notlarıdır. Bunlar toplantı tutanakları değildir. Toplantı tutanakları, toplantı notlarınızın resmi sürümüdür ve toplantıda tartışılan veya gerçekleşen her şeyin gerçek bir kaydı olarak, katılanların oybirliğiyle onaylanır.

Dönüm noktası

Her projenin, projenin geliştirilmesindeki önemli aşamaları belirlemek için kullanılan anahtar başarılar veya kontrol noktaları vardır. Bu nedenle, bir dönüm noktası, proje geliştirmede önemli bir etkinliği belirtir. Takımın hedeflerine göre ilerlemesini izlemesine yardımcı olur.

Bu terimler olmadan, son teslim tarihleri hakkında bir bakış açısı kazanmak veya projeyi yapılandırmak imkansız olurdu. Farklı yöneticiler, dönüm noktalarını belirlemek için proje programına göre belirli son teslim tarihleri veya proje paydaşlarının onaylarının alınması gibi faktörleri kullanır.

ClickUp'ta dönüm noktası nasıl eklenir?

Zihin Haritaları

Birden fazla dalı olan bir ağaç hayal ederseniz, bu zihin haritası kavramını kavramaya bir adım daha yaklaşmış olursunuz. Zihin haritası, anahtar kavramları ve bunlardan türeyen ilgili fikirleri veya alt kavramları tanımlar. Uzaktan ve şirket içi proje planlama ve yönetiminde çok kullanışlıdır.

Zihin haritasının her dalında bir anahtar kelime veya bir görüntü bulunur. Tüm görüntü, her bölümü tanımlamak için farklı renklerle canlanır. Fikirleri problem çözme, organizasyon, beyin fırtınası ve planlama için ana konsepte bağlar.

Zihin haritaları, ilişkileri göstermek için bilgileri bir hiyerarşi içinde düzenler

Misyon

Şirketinizi tanımlamanız istenirse, söyleyecek çok şeyiniz olur: sektör veya toplumla olan ilgisi, coğrafi konumu, faaliyetleri, hedefi, hizmetlerinin veya ürünlerinin niteliği, müşterileri ve çok daha fazlası. Bunları tek bir cümlede özetleyin ve şirketinizin misyon beyanını oluşturun! İyi bir misyon beyanı, müşterilerin ihtiyaçlarını veya sunduğu çözümleri tanıdığında bir satış argümanıdır.

Amaç

Net bir hedefiniz varsa, bir işi büyütmek veya bir projeyi teslim etmek karmaşık bir iş olmak zorunda değildir. Bir amaç veya hedef, görevlerinizi veya operasyonlarınızı yönlendirmek için belirlediğiniz hedefleri kapsar. Bu sayede, hesap verebilirliği artırabilir, sorunları belirleyip çözebilir ve iyileştirme gerektiren alanlara odaklanabilirsiniz. Misyon beyanında belirtilen şirketinizin vizyonunu destekler. Hedefinizi tamamlamak, amacınıza ulaşmanızı sağlar.

Proje Faaliyetleri

Proje faaliyeti, içinde alt görevler bulunan bir görevdir. Alt görevlerin tamamlanması, o dönüm noktasına veya ana göreve ulaşılmasına yol açar. Örneğin, temel görevin bir sunum oluşturmak olduğu bir durumda, alt görevler şunları içerebilir: içerik toplama, slayt sunumunu tasarlama, anahtar paydaşlarla gözden geçirme ve nihai çıktı oluşturma.

Proje Bütçesi

Bir proje bütçesi, belirli bir dönem içinde bir projenin tamamlanması için gereken toplam tahminleri veya öngörülen harcamaları veya maliyetleri verir. Projenin yaşam döngüsünün her aşamasındaki maliyetleri vurgular. Bütçe gereksinimlerinde yapılan yanlış hesaplamalar, teslimatları engelleyecek açık veya fonların yanlış kullanımına neden olabilir. Bir projenin bütçesi, performansı ölçen proje onayında bir faktördür.

Basit ve gelişmiş formülleri kullanarak bir görevdeki alanlar arasında hesaplamalar yapın

Proje Çıktıları

Çıktılar, bir projeyi oluşturan faaliyetlerin sonuçlarıdır. Bu, proje çıktılarının bir projenin nihai sonucu olmadığı anlamına gelir . Proje çıktıları, bir projeden elde edilen ve müşteriye teslim edilen hizmetler veya ürünlerdir. Bir çıktı, paydaşların onayını almalı ve projenin hedeflerinde belirli bir rol oynamalıdır.

Proje Hedefleri

Bir proje hayata geçirildiğinde, her zaman istenen sonucun açık bir şekilde belirtilmesiyle başlar. Bu ifadeler, projenin genel olarak neyi başaracağını belirterek proje hedeflerini tanımlar. Proje hedefleri yalnızca sonuçları tanımlarsa, belirsiz hale gelir.

Belirsizliği, zaman hedefleri, performans hedefleri ve kaynak hedefleri gibi projenin belirli yönlerine indirgeyerek ortadan kaldırabilirsiniz. Dolayısıyla, önümüzdeki yıl 20 yeni müşteri kazanmayı planlıyorsanız, hedefinizin geçerli bir proje hedefi olarak nitelendirilebilmesi için ulaşılabilir, zaman sınırlı, ölçülebilir, gerçekçi ve belirgin olup olmadığını değerlendirmelisiniz.

Bir proje hedefi, projenin neyi başaracağına dair genel bir bağlam sağlar

Proje Yaşam Döngüsü

Hemen hemen her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu olduğunu duyarız. Bu, projeniz için de geçerlidir. Proje yaşam döngüsü, bir projenin başlangıcından sonuna kadar izlediği süreçtir. Proje yaşam döngüsünü oluşturan tüm unsurları (çıktılar, takım, süreç ve müşteri ihtiyaçları) yönetmek anlamına geldiğini düşünürseniz, bu gerçekten de ürkütücü bir düşünce olabilir.

Proje Yönetimi Enstitüsü

Bu kar amacı gütmeyen dernek, program yöneticilerine ve proje yöneticilerine profesyonel üyelik sağlar. Ayrıca PMI, üyelerine dünya çapında tanınan Proje Yönetimi Profesyoneli akreditasyonu verir. Bu sertifika, işverenlere ve müşterilere profesyonellerin proje yönetimi konusundaki niteliklerine güven sağlar. Projelere yatırılan kaynakların sayısını göz önünde bulundurursak, takımınızın başında sertifikalı bir profesyonel bulunduğundan emin olmak faydalı olacaktır.

Proje Yöneticisi

Bu, son teslim tarihlerinin, bütçenin ve teslim edileceklerin odak noktasında kalmasını sağlayarak bir projenin planlanmasından ve tamamlanmasına kadar yönlendirilmesinden sorumlu kişidir. Verimliliği en üst düzeye çıkarmak, maliyetleri düşürürken gelirleri artırmak ve kuruluşun genel misyonunu ve hedeflerini şekillendirmek için kaynakları kullanarak proje yaşam döngüsüne yön verir. Bir PM'nin belirli görevleri, sektörünün niteliğine ve ilgili proje türlerine bağlıdır.

Proje Hedefleri

Hedefler ve amaçlar farklı proje yönetimi terimleridir. Proje amaçları, takımınızın ulaşması gereken belirli ifadelerdir ve toplantı amaçlarının istenen sonucu hedeftir. Proje amaçları, projeyi yolunda tutmak için kısa bir strateji ve bunları ölçmek için bir araç veya araçlar (örneğin, ilerleme izleme gösterge paneli) gerektirir.

Proje Portföy Yönetimi

Proje Portföyü yönetimi, bir projenin veya programın kapasitesi ve hedefleri doğrultusunda seçim, sipariş ve kontrolünü içeren bir proje yönetimi görevidir. Projeleri seçerek, bunları şirketin stratejik planına uyumlu hale getirerek ve projeler arasında sinerji için sınırlı kaynakları optimize ederek değer sağlar.

Bu tür önlemler sayesinde, bir kuruluş alakasız projelere veya çok fazla projeye girmeyecek ve bu da uygun yönetim ve koordinasyon eksikliği nedeniyle başarısızlığa yol açmayacaktır.

ClickUp'taki Portföy Gösterge Paneli bileşeni

Proje Takvimi

Herhangi bir zamanda, özellikle zamanın hesabı konusunda projenizin ilerlemesinden haberdar olmak istersiniz. Uygun zaman yönetimi kaynakları, son teslim tarihlerine odaklanmanıza ve projenin durumu hakkında diğer takım üyelerine ve müşterilere bilgi vermenize yardımcı olur. Proje planlama araçları, geleneksel kalem, kağıt ve takvimlerin ötesine geçer. Görevler oluşturabilir, bunları belirli günlere yerleştirebilir ve çevrimiçi takvimde beklenen başlangıç ve bitiş zamanlarını işaretleyebilirsiniz.

Proje takvimi, planlama, zamanlama ve kaynak yönetimini destekler

Proje Kapsamı

Bir proje başlamadan önce, tüm yönleriyle ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmalıdır. Bu açıklama, proje kapsamıdır ve gerekli kaynaklar, teslim edilecekler, projeyle ilgili tüm görevler veya aşamalar, sınırlar ve zaman çizelgeleri gibi unsurları içerir. Projenin gerekçesini oluşturur ve belirli hedeflerini ve başarı ölçütlerini belgeler.

Proje Paydaşları

Proje paydaşı, bir projenin faaliyetlerine faiz sahibi olan veya herhangi bir düzeyde bu faaliyetlere katılan kişi, grup veya kuruluştur. Bu kuruluşlar, projeden doğrudan kazanç veya kayıp yaşayabilir. İyi yöneticiler, paydaşları, rollerini ve ihtiyaçlarını belirlemeli ve onlara projenin kapsamını iletmelidir.

Proje Zaman Çizelgesi

Bir projenin bir zaman çizelgesi olmalıdır. Ancak işler her zaman planlandığı gibi gitmez ve dönüm noktalarının gecikmesi ve birikmiş işler gibi durumlar projeleri olumsuz etkiler. Proje zaman çizelgesi, bir projenin anahtar etkinliklerinin ve görevlerinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak için kronolojik olarak sıralanmasıdır. Son teslim tarihlerini, görev bağımlılıklarını, belirli görevleri ve öngörülen görev sürelerini çeşitli paydaşlara aktarır.

Q-W: Kalite Güvencesi'nden Şelale Proje Yönetimi'ne

Kalite

Bilmeniz gereken proje yönetimi terimlerinden biri, bir şirketin hataları büyütmesini ve risklere maruz kalmasını önleyen bir proje yönetimi ilkesi olan Kalite güvencesi'dir. Yöneticilere kaliteli çıktılar geliştirme, mükemmellik standartları belirleme ve tuzakları ortadan kaldırma konusunda rehberlik eder. Bu nedenle kalite güvencesi, müşteri tabanını korumak ve büyütmek için sadece eksiksiz bir paket sunmaya değil, aynı zamanda sektördeki en iyi sonuçları elde etmeye odaklanır.

Kalite Yönetimi

Proje yöneticileri mükemmelliği tek seferlik bir başarı olarak değil, sürekli bir çaba olarak görürler. Kalite yönetimi, projenin yaşam döngüsü boyunca kaliteli hizmetlerin, ürünlerin veya diğer çıktıların tutarlı bir şekilde sunulmasını sağlar. Tanımlanabilir özellikleri arasında işlevsellik, performans, uygunluk, tutarlılık ve güvenilirlik bulunur. Bir kuruluş, projeye göre bu seviyeleri ölçmek için kendi standartlarını belirler.

Kalite Planlama

Proje planlamasının bu yönü, bir projenin önceliklerini belirlemeye yardımcı olur. Planlama aşamasında gerçekleşir ve takımın ve yöneticinin başarılı bir projeye yol açan kritik konularda karar vermesine yardımcı olur. Gerekli kaynakları, ilgili görevleri ve hedefleri listeler. Ayrıca, bu adım projenin karşılaması gereken kalite standartlarını belirtir.

RACI Grafiği

RACI grafiği, bir kişinin bir projeye katılım düzeyini haritalayan bir diyagramdır, böylece herkes rolleri ve sorumlulukları açıkça anlar. RACI, Sorumlu, Hesap Verebilir, Danışılan ve Bilgilendirilen anlamına gelen bir kısaltmadır. Bu grafik iletişimi teşvik eder ve sahipliği tanımlar, böylece proje zaman çizelges indeki faaliyetler karışıklık olmadan uygun şekilde ilerler.

Kaynak Tahsisi

Verimli ve kaliteli yönetim, mevcut kaynakların kendilerine atanan görevleri desteklemek için stratejik olarak konumlandırılması olan kaynak tahsisini gerektirir. Bu, projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar, verimliliği korur ve projenin maliyet etkinliğini sürdürür. Ancak, kaynakların kullanılabilirliği ve müşteri talepleri kaynak tahsisini etkileyebilir.

Kaynak tahsisi, proje hedeflerine ulaşmak için kaynaklarınızı stratejik olarak atama sürecidir

Kaynak Dengeleme

Kaynak dengeleme, kaynak tahsisini kolaylaştıran, proje programıyla uyumlu hale getiren ve sonunda bir projeye çok fazla veya yetersiz kaynak tahsis edilmesini ortadan kaldıran bir yönetim tekniğidir. Ancak, doğru şekilde yapılmazsa, kaynaklar ya bir projeye optimum hizmeti veremez ya da optimum kullanımlarına ulaşamaz ve bu nedenle israf olur. Bu nedenle, proje kaynaklarındaki boşlukları tanımalı, gerekli kaynaklar için gerçekçi tahminler yapmalı ve kaynak yönetimi ve görevler için bir öncelik listesi oluşturmalısınız.

Kaynak Yönetimi

Kaynaklar, organizasyonlara ve projelere hayat verir; bunlar olmadan organizasyonlar ve projeler kesin başarısızlıkla karşı karşıya kalır. Kaynak yönetimi, bu tür kötü sonuçları önler. Kaynakların planlanması, düzenlenmesi ve dağıtımında kullanılan stratejileri tanımlar. Proje yönetiminin bir parçasıdır ve maddi ve maddi olmayan kaynakları kontrol eder.

Risk Yönetimi

Risk yönetimi, projeler için olası tehditleri belirler, değerlendirir ve azaltır. Bir projenin risklere maruz kalması nedeniyle hedeflerini ve sonuçlarını nasıl değiştirebileceğini inceler. Süreç, beklenen darboğazları ve bunların üstesinden gelmenin yollarını belgeler.

Kapsam Genişlemesi

Kapsam genişlemesi, bir projenin ilerlemesi ile birlikte projenin çıktılarının ve gereksinimlerinin artması olgusunu tanımlar. Proje kapsamı dışındaki faaliyetleri içerdiğinden kaynaklar üzerinde baskı oluşturur. Takım, kaynaklar ve zaman üzerinde oluşan bu ek baskı ile proje yönünü kaybeder ve başarısız olur.

Scrum

Scrum, projeleri sprint adı verilen küçük bölümlere ayıran çevik bir proje yönetimi çözümüdür. Tekrarlanan sprintler iki haftadan bir aya kadar sürer. Her sprintte müşteri geri bildirimlerini toplar ve projenin teslimat hızını korumak veya iyileştirmek için sprint hedeflerini ve görevlerini belgelemek için bir scrum panosu kullanır.

Scrum Proje Yönetimi

Scrum proje yönetimi, müşterinin bir projenin ürününü tamamlandıktan sonra gördüğü geleneksel proje yönetimi yönteminden farklıdır. Bu yöntem, müşteriye proje tamamlanmadan önce geri bildirimde bulunma imkanı vermezdi. Projeyi rollere, artefaktlara ve etkinliklere ayıran Scrum proje yönetimine geçin.

Bu üçü, programın karmaşık bir projeyi iki ila dört hafta süren sprintler adı verilen bölümlere ayırdığı araçlar ve rollerdir. Sprintin sonunda müşteri, yönetim takımına müşteri için en iyi ve istenen ürün veya hizmeti geliştirmeleri için rehberlik edecek geri bildirimde bulunur.

Sprint

Sprint, bir ila dört hafta arasında süren belirli veya sabit bir dönemdir. Bir projenin yaşam döngüsündeki bir geliştirme döngüsüdür. Bu nedenle, bir scrum sprint, bir projenin bir sonraki aşamaya geçmeden önce paydaşların tamamlaması ve onaylaması gereken küçük kutulara veya görevlere bölünmesiyle ortaya çıkar.

ClickUp'ta Sprint Listelerini Görüntüleme

Hikaye Puanı

Bir sprintin sonunda, takım bir görev veya öğe için birikmiş işlerin uygulanması için gereken çabaya ilişkin geri bildirim vermek üzere birimler atar. Bu metrik, riskler, karmaşıklıklar ve gereken çabaya ilişkin olarak bir müşterinin hikayesinin uygulanmasının soyut yönünü nicel olarak ifade eder. Ürünün birikmiş işlerinde gerçekleşir.

Şelale Proje Yönetimi

Bu doğrusal proje yönetimi metodolojisi, bir projenin tamamlanması için sıralı bir süreç sunar. Bir aşamaya geçmeden önce bir önceki aşamanın tamamlanması gerekir ve adımlar veya aşamalar, bir şelaleden akan su gibi birbirine akış veya kaskad şeklinde ilerler. Son yönetim çözümleri kadar esnek olmayabilir, ancak yine de proje yönetiminin olağan aşamalarını izler.

Bu proje yönetimi terimlerini öğrendikten sonra, kaynakları kolayca anlayacak ve en iyi şekilde kullanarak proje yönetimi görevlerinizden en iyi sonuçları alacaksınız. Daha fazla proje yönetimi bilgisi için ClickUp blog bültenine kaydolun ve eyleme geçirilebilir ipuçlarını doğrudan gelen kutunuza alın! 📧